Поддерживаемые форматы шрифтов в Figma: интеграция и решение проблем

Для кого эта статья:

Дизайнеры, работающие с Figma и типографикой

Студенты и начинающие специалисты в области веб-дизайна

Профессионалы, стремящиеся улучшить свои навыки и знания о шрифтах и их интеграции в дизайн-проекты Типографика — кровеносная система любого дизайна, а правильно подобранные шрифты способны вдохнуть жизнь даже в самый минималистичный макет. Работа с Figma неизбежно приводит к вопросу: "Какие форматы шрифтов поддерживает платформа и как правильно их интегрировать?". В этой статье мы разложим по полочкам всё, что нужно знать о совместимости шрифтов в Figma — от распространенных форматов до нестандартных решений, которые помогут вам избежать типичных проблем и сделают ваш рабочий процесс гладким и продуктивным. 🎯

Поддерживаемые форматы шрифтов в Figma

Figma демонстрирует хорошую гибкость при работе с различными форматами шрифтов, что делает её привлекательной платформой для дизайнеров с разнообразными типографскими потребностями. Существует четкий список форматов, которые Figma поддерживает напрямую, без дополнительных манипуляций.

Формат Описание Поддержка в Figma TrueType (.ttf) Классический формат, разработанный Apple и Microsoft Полная поддержка OpenType (.otf) Расширенный формат с дополнительными типографскими возможностями Полная поддержка Web Open Font Format (.woff) Оптимизирован для веб, сжатый Частичная поддержка (в веб-версии) Web Open Font Format 2 (.woff2) Улучшенная версия WOFF с лучшим сжатием Частичная поддержка (в веб-версии) PostScript Type 1 (.pfb/.pfm) Устаревший формат Adobe Ограниченная поддержка TrueType Collection (.ttc) Контейнер для нескольких TTF шрифтов Частичная поддержка

Важно отметить, что для настольной версии Figma рекомендуется использовать форматы .ttf и .otf. Эти форматы гарантируют наилучшую совместимость и стабильность в работе.

В зависимости от вашей операционной системы, Figma также получает доступ к системным шрифтам:

На macOS — все шрифты из Книги шрифтов (Font Book)

На Windows — шрифты из системной папки Fonts

В веб-версии — доступны стандартные веб-шрифты и шрифты из Google Fonts

Figma также поддерживает вариативные шрифты (Variable Fonts) — современный формат, позволяющий управлять различными атрибутами шрифта, такими как вес, ширина и наклон, используя одиночный файл шрифта вместо нескольких отдельных файлов для каждого стиля.

Алексей Свиридов, Senior UI/UX Designer Однажды мне довелось работать над ребрендингом крупной финтех-компании, где требовалось использовать специфическую лицензионную гарнитуру в необычном формате .ttc (TrueType Collection). Изначально Figma отказывалась корректно отображать некоторые начертания. После нескольких часов экспериментов я обнаружил, что в таких случаях ключевое значение имеет порядок установки: шрифт нужно сначала установить в системе, убедиться в его корректной работе через системные инструменты, перезапустить Figma, а затем уже импортировать в проект. Этот опыт научил меня всегда тестировать сложные шрифтовые форматы заранее, до начала основных работ по дизайну. Теперь у меня всегда есть план B — конвертация проблемных шрифтов в более стабильные форматы .otf с помощью специализированных конвертеров.

Как добавить шрифты в проекты Figma

Процесс добавления шрифтов в Figma варьируется в зависимости от используемой версии продукта и конкретных потребностей проекта. Рассмотрим основные методы, которые помогут вам интегрировать нужные шрифты в рабочий процесс. 🖋️

Для десктопной версии Figma:

Установите шрифт в операционную систему: macOS: дважды кликните по файлу шрифта и нажмите "Установить шрифт"

Windows: правый клик по файлу шрифта → "Установить" или перетащите в C:\Windows\Fonts Перезапустите Figma, чтобы она распознала новые шрифты Теперь шрифт будет доступен в панели выбора шрифтов

Для веб-версии Figma:

Шрифты, установленные в вашей системе, не будут автоматически доступны в веб-версии Используйте функцию "Fonts" в настройках проекта (меню File → Font settings) Загрузите необходимые шрифты через интерфейс Figma (если у вас есть профессиональный аккаунт) Альтернативно используйте интеграцию с Google Fonts

Для командной работы и обеспечения единообразия:

Создайте библиотеку шрифтов для команды в настройках организации Figma

Используйте переменные для текстовых стилей, чтобы централизованно управлять типографикой

Документируйте используемые шрифты и их назначение в дизайн-системе

Важно помнить о лицензионных ограничениях при использовании шрифтов. Для коммерческих проектов убедитесь, что у вас есть соответствующая лицензия на использование выбранных гарнитур.

Для удобства отслеживания шрифтов в сложных проектах, рекомендуется создавать отдельную страницу в файле Figma с образцами всех используемых шрифтов и их начертаний, а также информацией о лицензировании.

Особенности работы с веб-шрифтами в Figma

Веб-шрифты представляют особый интерес для дизайнеров, работающих над цифровыми продуктами, поскольку они должны корректно отображаться не только в макете, но и в конечной реализации проекта. Figma предлагает несколько механизмов интеграции веб-шрифтов, каждый из которых имеет свои нюансы. 🌐

Источник веб-шрифтов Преимущества Ограничения Google Fonts Встроенная интеграция, бесплатное использование, широкий выбор Ограниченный выбор премиальных гарнитур, потенциальные проблемы с производительностью при большом количестве шрифтов Adobe Fonts Высококачественные шрифты, интеграция с Creative Cloud Требуется подписка, необходимость установки шрифтов через Adobe Creative Cloud Custom Web Fonts Полный контроль, уникальность, соответствие брендингу Требуется ручная установка, потенциальные проблемы с кросс-платформенной совместимостью Fonts.com, Typekit и др. Обширные библиотеки профессиональных шрифтов Часто требуют дополнительных подписок и настроек

Для работы с Google Fonts в Figma следуйте этим шагам:

Откройте панель шрифтов в Figma, выделив текстовый элемент Щелкните на выпадающем меню шрифтов и найдите раздел "Google Fonts" Используйте поиск для нахождения нужного шрифта После выбора шрифт автоматически подгрузится в ваш проект

При работе с пользовательскими веб-шрифтами важно учитывать несколько аспектов:

Формат .woff2 обеспечивает лучшее сжатие и быструю загрузку в браузерах

Необходимо предусмотреть fallback-шрифты для случаев, когда основной шрифт не загрузится

Рекомендуется подключать только необходимые начертания для оптимизации производительности

Учитывайте разницу в рендеринге шрифтов между различными операционными системами

Важно согласовывать выбор веб-шрифтов с разработчиками на ранних этапах проекта. Это поможет избежать ситуаций, когда дизайн использует шрифты, которые трудно или невозможно реализовать в конечном продукте из-за технических ограничений.

Мария Дорохова, Design Lead В нашем агентстве мы столкнулись с интересным кейсом, когда клиент настаивал на использовании фирменного шрифта, доступного только в формате .woff. Проблема была в том, что этот шрифт не отображался корректно в Figma, что затрудняло визуализацию конечного результата. Мы разработали специальный workflow: для дизайна в Figma использовали визуально близкий шрифт в формате .otf, а в документации четко прописывали, что в финальной реализации должен использоваться фирменный .woff шрифт. Дополнительно мы создали эталонные скриншоты из браузера с правильным рендерингом шрифта и прикрепили их к дизайн-спецификации. Этот опыт привел к созданию в нашей команде стандарта "шрифтового паспорта проекта" — документа, который детально описывает все аспекты типографики: от технических форматов до особенностей рендеринга на разных платформах. Такой подход значительно упростил коммуникацию между дизайнерами и разработчиками.

Решение проблем совместимости шрифтов

Даже при работе с поддерживаемыми форматами шрифтов в Figma, дизайнеры нередко сталкиваются с различными проблемами совместимости, которые могут затруднить рабочий процесс. Рассмотрим наиболее частые сложности и способы их преодоления. 🛠️

Проблема: шрифт установлен в системе, но не отображается в Figma

Решения:

Перезапустите Figma после установки шрифта

Проверьте, что шрифт правильно установлен в системе и не содержит ошибок

Временно отключите кэш шрифтов в Figma: Preferences → Font Manage → Clear Cache

В случае с веб-версией Figma убедитесь, что браузер имеет доступ к системным шрифтам

Проблема: шрифт выглядит иначе при передаче проекта коллегам

Решения:

Убедитесь, что все члены команды установили одну и ту же версию шрифта

Используйте общую библиотеку шрифтов через Figma Teams или Organizations

Создайте текстовые стили в Shared Library для единообразия

Документируйте использованные шрифты, включая версии и источники

Проблема: проблемы с отображением специфических глифов или нестандартных символов

Решения:

Проверьте, поддерживает ли шрифт необходимые символы и глифы

Рассмотрите альтернативные шрифты с более широкой поддержкой символов

Для особых случаев используйте конвертацию текста в кривые (convert to outlines)

Применяйте OpenType-функции для доступа к расширенным наборам глифов

Проблема: искажение кернинга и межстрочных интервалов

Решения:

Проверьте настройки трекинга и кернинга в свойствах текста

Используйте ручную настройку кернинга для проблемных пар символов

Убедитесь, что версия шрифта содержит корректные метрики

Создайте компоненты для часто используемых текстовых блоков с фиксированными настройками

При возникновении серьезных проблем совместимости, может потребоваться конвертация шрифта в другой формат. Для этого существуют специальные инструменты:

FontForge — бесплатный редактор шрифтов с возможностями конвертации

FontLab — профессиональный инструмент для работы с шрифтами

transfonter.org — онлайн-сервис для конвертации шрифтов

FontSquirrel Webfont Generator — инструмент для создания веб-шрифтов

Помните, что при конвертации шрифтов необходимо соблюдать лицензионные соглашения, так как некоторые лицензии могут запрещать модификацию шрифтов.

Альтернативные способы подключения шрифтов в Figma

Когда стандартные методы работы со шрифтами не решают ваших задач, существуют альтернативные подходы, которые могут расширить типографские возможности в Figma. Эти методы особенно полезны для сложных проектов или при работе с нестандартными требованиями к типографике. 🧩

1. Использование плагинов для расширения типографских возможностей:

Better Font Picker — улучшает интерфейс выбора шрифтов и организацию их по категориям

— улучшает интерфейс выбора шрифтов и организацию их по категориям Font Master — позволяет управлять коллекциями шрифтов и быстро переключаться между ними

— позволяет управлять коллекциями шрифтов и быстро переключаться между ними Font Scale — помогает создавать типографские шкалы с математически выверенными размерами

— помогает создавать типографские шкалы с математически выверенными размерами Typescales — создает согласованные системы типографики с корректными межстрочными интервалами

2. Использование текста как векторных объектов:

Конвертация текста в векторные контуры (right click → Outline Stroke)

Импорт текста как векторного объекта из Illustrator или Sketch

Создание собственных типографских компонентов на основе векторов

3. Применение локальных вариаций шрифтов:

Использование функции Variable Fonts для динамического изменения параметров шрифта

Создание пользовательских начертаний путем модификации существующих шрифтов

Применение нестандартных эффектов к тексту с помощью комбинаций слоев

4. Интеграция с внешними типографскими сервисами:

API-интеграции с профессиональными шрифтовыми сервисами

Использование CSS-шрифтов через кастомные плагины

Синхронизация шрифтов через облачные сервисы хранения и управления шрифтами

Важно понимать, что альтернативные методы могут иметь ограничения и иногда приводить к компромиссам в отношении удобства редактирования или совместимости между участниками проекта. Тем не менее, они открывают новые возможности для творческого самовыражения и решения сложных типографских задач.

Для эффективного использования альтернативных методов, рекомендуется:

Документировать все нестандартные приемы в спецификации проекта

Создавать шаблоны и компоненты для повторного использования сложных типографских решений

Тестировать производительность при использовании ресурсоемких плагинов и решений

Согласовывать альтернативные подходы с командой разработки для обеспечения реализуемости

Исследование поддерживаемых форматов шрифтов в Figma показывает, что платформа предлагает гибкий набор инструментов для работы с типографикой, способный удовлетворить большинство профессиональных требований. Ключ к успешному использованию шрифтов в Figma — понимание особенностей каждого формата и правильный выбор метода интеграции в зависимости от конкретного проекта. Предусматривайте возможные проблемы совместимости на ранних этапах, документируйте свои типографские решения и не бойтесь экспериментировать с альтернативными подходами, когда стандартные методы не дают нужного результата.

