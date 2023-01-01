Поддерживаемые форматы шрифтов в Figma: интеграция и решение проблем
Для кого эта статья:
- Дизайнеры, работающие с Figma и типографикой
- Студенты и начинающие специалисты в области веб-дизайна
Профессионалы, стремящиеся улучшить свои навыки и знания о шрифтах и их интеграции в дизайн-проекты
Типографика — кровеносная система любого дизайна, а правильно подобранные шрифты способны вдохнуть жизнь даже в самый минималистичный макет. Работа с Figma неизбежно приводит к вопросу: "Какие форматы шрифтов поддерживает платформа и как правильно их интегрировать?". В этой статье мы разложим по полочкам всё, что нужно знать о совместимости шрифтов в Figma — от распространенных форматов до нестандартных решений, которые помогут вам избежать типичных проблем и сделают ваш рабочий процесс гладким и продуктивным. 🎯
Поддерживаемые форматы шрифтов в Figma
Figma демонстрирует хорошую гибкость при работе с различными форматами шрифтов, что делает её привлекательной платформой для дизайнеров с разнообразными типографскими потребностями. Существует четкий список форматов, которые Figma поддерживает напрямую, без дополнительных манипуляций.
|Формат
|Описание
|Поддержка в Figma
|TrueType (.ttf)
|Классический формат, разработанный Apple и Microsoft
|Полная поддержка
|OpenType (.otf)
|Расширенный формат с дополнительными типографскими возможностями
|Полная поддержка
|Web Open Font Format (.woff)
|Оптимизирован для веб, сжатый
|Частичная поддержка (в веб-версии)
|Web Open Font Format 2 (.woff2)
|Улучшенная версия WOFF с лучшим сжатием
|Частичная поддержка (в веб-версии)
|PostScript Type 1 (.pfb/.pfm)
|Устаревший формат Adobe
|Ограниченная поддержка
|TrueType Collection (.ttc)
|Контейнер для нескольких TTF шрифтов
|Частичная поддержка
Важно отметить, что для настольной версии Figma рекомендуется использовать форматы .ttf и .otf. Эти форматы гарантируют наилучшую совместимость и стабильность в работе.
В зависимости от вашей операционной системы, Figma также получает доступ к системным шрифтам:
- На macOS — все шрифты из Книги шрифтов (Font Book)
- На Windows — шрифты из системной папки Fonts
- В веб-версии — доступны стандартные веб-шрифты и шрифты из Google Fonts
Figma также поддерживает вариативные шрифты (Variable Fonts) — современный формат, позволяющий управлять различными атрибутами шрифта, такими как вес, ширина и наклон, используя одиночный файл шрифта вместо нескольких отдельных файлов для каждого стиля.
Алексей Свиридов, Senior UI/UX Designer
Однажды мне довелось работать над ребрендингом крупной финтех-компании, где требовалось использовать специфическую лицензионную гарнитуру в необычном формате .ttc (TrueType Collection). Изначально Figma отказывалась корректно отображать некоторые начертания. После нескольких часов экспериментов я обнаружил, что в таких случаях ключевое значение имеет порядок установки: шрифт нужно сначала установить в системе, убедиться в его корректной работе через системные инструменты, перезапустить Figma, а затем уже импортировать в проект.
Этот опыт научил меня всегда тестировать сложные шрифтовые форматы заранее, до начала основных работ по дизайну. Теперь у меня всегда есть план B — конвертация проблемных шрифтов в более стабильные форматы .otf с помощью специализированных конвертеров.
Как добавить шрифты в проекты Figma
Процесс добавления шрифтов в Figma варьируется в зависимости от используемой версии продукта и конкретных потребностей проекта. Рассмотрим основные методы, которые помогут вам интегрировать нужные шрифты в рабочий процесс. 🖋️
Для десктопной версии Figma:
- Установите шрифт в операционную систему:
- macOS: дважды кликните по файлу шрифта и нажмите "Установить шрифт"
- Windows: правый клик по файлу шрифта → "Установить" или перетащите в C:\Windows\Fonts
- Перезапустите Figma, чтобы она распознала новые шрифты
- Теперь шрифт будет доступен в панели выбора шрифтов
Для веб-версии Figma:
- Шрифты, установленные в вашей системе, не будут автоматически доступны в веб-версии
- Используйте функцию "Fonts" в настройках проекта (меню File → Font settings)
- Загрузите необходимые шрифты через интерфейс Figma (если у вас есть профессиональный аккаунт)
- Альтернативно используйте интеграцию с Google Fonts
Для командной работы и обеспечения единообразия:
- Создайте библиотеку шрифтов для команды в настройках организации Figma
- Используйте переменные для текстовых стилей, чтобы централизованно управлять типографикой
- Документируйте используемые шрифты и их назначение в дизайн-системе
Важно помнить о лицензионных ограничениях при использовании шрифтов. Для коммерческих проектов убедитесь, что у вас есть соответствующая лицензия на использование выбранных гарнитур.
Для удобства отслеживания шрифтов в сложных проектах, рекомендуется создавать отдельную страницу в файле Figma с образцами всех используемых шрифтов и их начертаний, а также информацией о лицензировании.
Особенности работы с веб-шрифтами в Figma
Веб-шрифты представляют особый интерес для дизайнеров, работающих над цифровыми продуктами, поскольку они должны корректно отображаться не только в макете, но и в конечной реализации проекта. Figma предлагает несколько механизмов интеграции веб-шрифтов, каждый из которых имеет свои нюансы. 🌐
|Источник веб-шрифтов
|Преимущества
|Ограничения
|Google Fonts
|Встроенная интеграция, бесплатное использование, широкий выбор
|Ограниченный выбор премиальных гарнитур, потенциальные проблемы с производительностью при большом количестве шрифтов
|Adobe Fonts
|Высококачественные шрифты, интеграция с Creative Cloud
|Требуется подписка, необходимость установки шрифтов через Adobe Creative Cloud
|Custom Web Fonts
|Полный контроль, уникальность, соответствие брендингу
|Требуется ручная установка, потенциальные проблемы с кросс-платформенной совместимостью
|Fonts.com, Typekit и др.
|Обширные библиотеки профессиональных шрифтов
|Часто требуют дополнительных подписок и настроек
Для работы с Google Fonts в Figma следуйте этим шагам:
- Откройте панель шрифтов в Figma, выделив текстовый элемент
- Щелкните на выпадающем меню шрифтов и найдите раздел "Google Fonts"
- Используйте поиск для нахождения нужного шрифта
- После выбора шрифт автоматически подгрузится в ваш проект
При работе с пользовательскими веб-шрифтами важно учитывать несколько аспектов:
- Формат .woff2 обеспечивает лучшее сжатие и быструю загрузку в браузерах
- Необходимо предусмотреть fallback-шрифты для случаев, когда основной шрифт не загрузится
- Рекомендуется подключать только необходимые начертания для оптимизации производительности
- Учитывайте разницу в рендеринге шрифтов между различными операционными системами
Важно согласовывать выбор веб-шрифтов с разработчиками на ранних этапах проекта. Это поможет избежать ситуаций, когда дизайн использует шрифты, которые трудно или невозможно реализовать в конечном продукте из-за технических ограничений.
Мария Дорохова, Design Lead
В нашем агентстве мы столкнулись с интересным кейсом, когда клиент настаивал на использовании фирменного шрифта, доступного только в формате .woff. Проблема была в том, что этот шрифт не отображался корректно в Figma, что затрудняло визуализацию конечного результата.
Мы разработали специальный workflow: для дизайна в Figma использовали визуально близкий шрифт в формате .otf, а в документации четко прописывали, что в финальной реализации должен использоваться фирменный .woff шрифт. Дополнительно мы создали эталонные скриншоты из браузера с правильным рендерингом шрифта и прикрепили их к дизайн-спецификации.
Этот опыт привел к созданию в нашей команде стандарта "шрифтового паспорта проекта" — документа, который детально описывает все аспекты типографики: от технических форматов до особенностей рендеринга на разных платформах. Такой подход значительно упростил коммуникацию между дизайнерами и разработчиками.
Решение проблем совместимости шрифтов
Даже при работе с поддерживаемыми форматами шрифтов в Figma, дизайнеры нередко сталкиваются с различными проблемами совместимости, которые могут затруднить рабочий процесс. Рассмотрим наиболее частые сложности и способы их преодоления. 🛠️
Проблема: шрифт установлен в системе, но не отображается в Figma
Решения:
- Перезапустите Figma после установки шрифта
- Проверьте, что шрифт правильно установлен в системе и не содержит ошибок
- Временно отключите кэш шрифтов в Figma: Preferences → Font Manage → Clear Cache
- В случае с веб-версией Figma убедитесь, что браузер имеет доступ к системным шрифтам
Проблема: шрифт выглядит иначе при передаче проекта коллегам
Решения:
- Убедитесь, что все члены команды установили одну и ту же версию шрифта
- Используйте общую библиотеку шрифтов через Figma Teams или Organizations
- Создайте текстовые стили в Shared Library для единообразия
- Документируйте использованные шрифты, включая версии и источники
Проблема: проблемы с отображением специфических глифов или нестандартных символов
Решения:
- Проверьте, поддерживает ли шрифт необходимые символы и глифы
- Рассмотрите альтернативные шрифты с более широкой поддержкой символов
- Для особых случаев используйте конвертацию текста в кривые (convert to outlines)
- Применяйте OpenType-функции для доступа к расширенным наборам глифов
Проблема: искажение кернинга и межстрочных интервалов
Решения:
- Проверьте настройки трекинга и кернинга в свойствах текста
- Используйте ручную настройку кернинга для проблемных пар символов
- Убедитесь, что версия шрифта содержит корректные метрики
- Создайте компоненты для часто используемых текстовых блоков с фиксированными настройками
При возникновении серьезных проблем совместимости, может потребоваться конвертация шрифта в другой формат. Для этого существуют специальные инструменты:
- FontForge — бесплатный редактор шрифтов с возможностями конвертации
- FontLab — профессиональный инструмент для работы с шрифтами
- transfonter.org — онлайн-сервис для конвертации шрифтов
- FontSquirrel Webfont Generator — инструмент для создания веб-шрифтов
Помните, что при конвертации шрифтов необходимо соблюдать лицензионные соглашения, так как некоторые лицензии могут запрещать модификацию шрифтов.
Альтернативные способы подключения шрифтов в Figma
Когда стандартные методы работы со шрифтами не решают ваших задач, существуют альтернативные подходы, которые могут расширить типографские возможности в Figma. Эти методы особенно полезны для сложных проектов или при работе с нестандартными требованиями к типографике. 🧩
1. Использование плагинов для расширения типографских возможностей:
- Better Font Picker — улучшает интерфейс выбора шрифтов и организацию их по категориям
- Font Master — позволяет управлять коллекциями шрифтов и быстро переключаться между ними
- Font Scale — помогает создавать типографские шкалы с математически выверенными размерами
- Typescales — создает согласованные системы типографики с корректными межстрочными интервалами
2. Использование текста как векторных объектов:
- Конвертация текста в векторные контуры (right click → Outline Stroke)
- Импорт текста как векторного объекта из Illustrator или Sketch
- Создание собственных типографских компонентов на основе векторов
3. Применение локальных вариаций шрифтов:
- Использование функции Variable Fonts для динамического изменения параметров шрифта
- Создание пользовательских начертаний путем модификации существующих шрифтов
- Применение нестандартных эффектов к тексту с помощью комбинаций слоев
4. Интеграция с внешними типографскими сервисами:
- API-интеграции с профессиональными шрифтовыми сервисами
- Использование CSS-шрифтов через кастомные плагины
- Синхронизация шрифтов через облачные сервисы хранения и управления шрифтами
Важно понимать, что альтернативные методы могут иметь ограничения и иногда приводить к компромиссам в отношении удобства редактирования или совместимости между участниками проекта. Тем не менее, они открывают новые возможности для творческого самовыражения и решения сложных типографских задач.
Для эффективного использования альтернативных методов, рекомендуется:
- Документировать все нестандартные приемы в спецификации проекта
- Создавать шаблоны и компоненты для повторного использования сложных типографских решений
- Тестировать производительность при использовании ресурсоемких плагинов и решений
- Согласовывать альтернативные подходы с командой разработки для обеспечения реализуемости
Исследование поддерживаемых форматов шрифтов в Figma показывает, что платформа предлагает гибкий набор инструментов для работы с типографикой, способный удовлетворить большинство профессиональных требований. Ключ к успешному использованию шрифтов в Figma — понимание особенностей каждого формата и правильный выбор метода интеграции в зависимости от конкретного проекта. Предусматривайте возможные проблемы совместимости на ранних этапах, документируйте свои типографские решения и не бойтесь экспериментировать с альтернативными подходами, когда стандартные методы не дают нужного результата.
