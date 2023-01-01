Сочетание шрифтов в Figma: секреты идеальной типографики интерфейса

Для кого эта статья:

Дизайнеры интерфейсов и опытные пользователи Figma

Новички в веб-дизайне, желающие улучшить свои навыки типографики

Специалисты, работающие над проектами, связанными с юзабилити и читаемостью текстов Безупречная типографика — фундамент успешного интерфейса, но подбор идеальной шрифтовой пары часто превращается в головную боль даже для опытных дизайнеров. Каждый пиксель имеет значение, когда речь заходит о читабельности, иерархии и впечатлении от вашего продукта. В Figma выбор шрифтов и их настройка может стать как мощным оружием в руках профессионала, так и причиной дизайнерской катастрофы для новичка. Давайте разберемся, как создать типографическую гармонию, которая будет работать на ваш проект, а не против него. 🔤

Шрифты в Figma: фундаментальные правила сочетания

Типографика — это искусство, имеющее свои законы и принципы. Когда дело касается Figma, инструмента, ставшего стандартом в UI/UX-дизайне, важно понимать фундаментальные правила, которые помогут вашей типографической системе работать как единый механизм. 🧩

Первое и главное правило — контраст. Шрифты должны различаться настолько, чтобы создавать очевидную иерархию, но не настолько, чтобы выглядеть несвязанно. В Figma можно эффективно использовать контраст размера, насыщенности, цвета и начертания.

Второе правило — ограничение. Оптимальное количество шрифтов в проекте — два, максимум три. Большее количество рискует превратить ваш интерфейс в типографический зоопарк, где пользователь потеряется среди разнородных элементов.

Евгений Баранов, Art Director Помню проект для крупного финтех-стартапа, где клиент настаивал на использовании семи различных шрифтов — "для разнообразия". Первые прототипы выглядели как винегрет из несочетаемых элементов. Проведя A/B-тестирование, мы доказали, что версия с двумя контрастными шрифтами (Montserrat для заголовков и Inter для основного текста) увеличивает конверсию на 18%. Ключевым оказалось не разнообразие, а типографическая дисциплина: четкая система размеров (16px для текста, 24-48px для заголовков) и разумное использование насыщенности. После редизайна время, проведенное пользователями на странице, увеличилось на 23%, а показатель отказов снизился на 15%.

Третье правило — системность. В Figma существует мощный инструмент Text Styles, позволяющий создать единую систему стилей для всего проекта. Разработайте стили для заголовков разных уровней (H1, H2, H3), параграфов, подписей и специальных элементов.

Тип сочетания Преимущества Примеры пар Контраст форм (serif + sans-serif) Четкая иерархия, классическое сочетание Playfair Display + Open Sans Суперсемейства (одна гарнитура) Гармония, удобство управления Roboto (все начертания) Историческая совместимость Культурный контекст, уместность Garamond + Futura Контраст пропорций Визуальный интерес, динамика Oswald + Lato

Четвертое правило — масштабируемость. Типографическая система должна работать одинаково хорошо на всех устройствах. Figma позволяет быстро проверить, как ваши шрифты будут выглядеть на разных экранах с помощью функции Device Preview.

Используйте шкалу модульности — математически выверенную последовательность размеров (например, 12, 16, 24, 32, 48px).

— математически выверенную последовательность размеров (например, 12, 16, 24, 32, 48px). Соблюдайте пропорции — идеальное соотношение между заголовком и основным текстом обычно находится в пределах 1.5:1 — 3:1.

— идеальное соотношение между заголовком и основным текстом обычно находится в пределах 1.5:1 — 3:1. Учитывайте оптическое выравнивание — визуальное восприятие может отличаться от математически точного.

— визуальное восприятие может отличаться от математически точного. Настраивайте межстрочное расстояние (line-height) — оптимально 150-160% от размера шрифта для основного текста.

Как подключить и настроить шрифты в Figma

Figma предлагает различные способы подключения шрифтов, от встроенных до сторонних сервисов. Знание особенностей каждого метода поможет оптимизировать рабочий процесс и избежать распространенных проблем. 🛠️

Самый простой способ — использование библиотеки Google Fonts, которая интегрирована в Figma. Для этого:

Нажмите на поле выбора шрифта в панели свойств текста. Начните вводить название нужного шрифта (например, "Roboto" или "Playfair"). Выберите подходящий вариант из выпадающего меню. Если шрифт не загружен, Figma предложит его установить одним кликом.

Для использования локальных шрифтов (установленных на вашем компьютере) в Figma Desktop:

Установите шрифт в операционную систему. Перезапустите Figma, если она была открыта. Шрифт автоматически появится в списке доступных.

Для командной работы особенно важно использовать общедоступные шрифты или обеспечить доступ всех членов команды к одинаковым шрифтам. В противном случае возможны проблемы с отображением и верстка может "поплыть".

Анна Соколова, UX Lead Недавно мы столкнулись с кризисом при редизайне крупной образовательной платформы. Дизайнер использовал премиум-шрифт Brandon Grotesque, который был установлен только на его компьютере. Когда макеты попали к другим членам команды и разработчикам, система заменила шрифт на стандартный, исказив весь интерфейс. Размеры текста не соответствовали блокам, кнопки выглядели нелепо, а некоторые элементы вообще перекрывались. Решением стало создание типографической системы на основе Inter — открытого шрифта с Google Fonts, который отлично работает во всех средах. Мы настроили компоненты Text Styles в Figma с чётким именованием: "H1/Bold/48px", "Body/Regular/16px", определив размеры, высоту строк и отступы для каждого стиля. После внедрения единой библиотеки компонентов скорость разработки выросла на 40%, а количество ошибок при передаче макетов сократилось практически до нуля.

Для создания эффективной типографической системы в Figma используйте Text Styles:

Выделите текстовый элемент с нужными параметрами. В правой панели нажмите на четыре точки рядом с "Text". Выберите "Create style". Назовите стиль понятно и структурированно (например, "H1/Bold/48px").

После создания стилей их можно организовать в иерархическую структуру для удобного использования. Распространённая практика — группировать стили по функции (заголовки, текст, интерактивные элементы) и размерам.

Для эффективного управления проектом рекомендуется настроить несколько ключевых параметров шрифта:

Параметр Рекомендация для заголовков Рекомендация для текста Line height (межстрочный интервал) 120-140% от размера шрифта 150-160% от размера шрифта Letter spacing (трекинг) -0.5% для крупных заголовков 0% или +0.5% для мелкого текста Paragraph spacing 150-200% от размера шрифта 100-150% от размера шрифта Text case Title Case или ALL CAPS Sentence case

Подбор заголовочных шрифтов с учетом стиля проекта

Заголовки — это визуальные якоря вашего интерфейса, первое, на что обращает внимание пользователь. Правильно подобранный заголовочный шрифт задаёт тон всему проекту и помогает создать нужное впечатление уже в первые секунды взаимодействия. 🎯

При выборе шрифта для заголовков важно учитывать следующие факторы:

Характер проекта — деловой, творческий, технический, развлекательный;

— деловой, творческий, технический, развлекательный; Целевая аудитория — возраст, профессиональный профиль, культурный контекст;

— возраст, профессиональный профиль, культурный контекст; Контекст использования — мобильный интерфейс, десктоп, презентация;

— мобильный интерфейс, десктоп, презентация; Бренд-идентичность — шрифт должен соответствовать характеру бренда.

Для деловых проектов (финансовые сервисы, корпоративные платформы) оптимальным выбором станут геометрические гротески с высокой разборчивостью и нейтральным характером: Montserrat, SF Pro, Inter или Roboto. Они создают впечатление надёжности и профессионализма.

Для творческих проектов (портфолио, медиа-платформы) можно использовать более выразительные шрифты с характером: Playfair Display, Abril Fatface, Cormorant Garamond или Monument Extended. Такие шрифты привлекают внимание и создают запоминающийся образ.

Технологичные продукты выигрывают от использования современных нейтральных sans-serif шрифтов с хорошей разборчивостью и геометрической основой: Space Grotesk, IBM Plex Sans, Suisse Int'l, DM Sans.

Для образовательных проектов и платформ с большим объемом контента выбирайте шрифты, которые создают чёткую иерархию без перегрузки визуального восприятия: Source Sans Pro, Noto Sans, Work Sans.

Важно также учитывать технические характеристики шрифтов:

Удобочитаемость в различных размерах — заголовки часто должны масштабироваться;

— заголовки часто должны масштабироваться; Наличие различных начертаний — минимум Regular, Medium и Bold;

— минимум Regular, Medium и Bold; Качество рендеринга на разных устройствах — некоторые шрифты теряют детали на мобильных экранах;

— некоторые шрифты теряют детали на мобильных экранах; Поддержка необходимых языков — особенно важно для международных проектов.

Практические рекомендации для настройки заголовков в Figma:

Для H1 используйте размер 36-48px в веб-интерфейсах и 24-32px в мобильных;

Для H2 оптимален размер 24-32px в веб и 20-24px в мобильных интерфейсах;

Используйте Bold или Black начертание для усиления контраста с основным текстом;

Для коротких заголовков можно применить отрицательный трекинг (-0.5px) для создания более плотного, собранного вида;

Экспериментируйте с заглавными буквами (ALL CAPS) для особо важных заголовков.

Оптимальные шрифты для основного текста и читаемость

Если заголовки привлекают внимание, то основной текст удерживает его. Большинство пользователей проводят большую часть времени, взаимодействуя именно с телом текста, поэтому здесь приоритет — максимальная читаемость и комфорт при длительном восприятии. 👁️

Для основного текста преимущественно используются шрифты без засечек (sans-serif), особенно в цифровой среде. Они лучше отображаются на экранах с различным разрешением и обеспечивают четкость даже при небольших размерах.

Ключевые критерии выбора шрифта для основного текста:

Высокая x-высота — отношение высоты строчных букв к заглавным (чем она выше, тем лучше читаемость мелкого текста);

— отношение высоты строчных букв к заглавным (чем она выше, тем лучше читаемость мелкого текста); Открытые формы букв — буквы с хорошо различимыми "внутренними пространствами" (a, e, g, o);

— буквы с хорошо различимыми "внутренними пространствами" (a, e, g, o); Умеренный контраст штрихов — слишком высокий контраст затрудняет чтение, особенно на экранах с низким разрешением;

— слишком высокий контраст затрудняет чтение, особенно на экранах с низким разрешением; Разнообразие начертаний — минимум Regular, Italic и Bold для обеспечения типографической гибкости;

— минимум Regular, Italic и Bold для обеспечения типографической гибкости; Хорошие пропорции цифр — особенно важно для интерфейсов с числовыми данными.

Топ шрифтов для основного текста в Figma с обоснованием выбора:

Inter — современный шрифт, специально разработанный для интерфейсов с великолепной читаемостью на всех разрешениях экрана; SF Pro Text — системный шрифт Apple с отличной оптимизацией для экранов и нейтральным характером; Roboto — универсальный выбор с широким диапазоном начертаний и хорошей поддержкой языков; Open Sans — гуманистический sans-serif с открытыми формами и отличной читаемостью в малых размерах; IBM Plex Sans — современный шрифт с техническим характером и отличной разборчивостью для информационно-насыщенных интерфейсов.

Технические рекомендации для настройки основного текста в Figma:

Оптимальный размер — 16-18px для десктопа и 15-16px для мобильных устройств;

— 16-18px для десктопа и 15-16px для мобильных устройств; Line height (межстрочный интервал) — 150-160% от размера шрифта (например, 24-26px для текста размером 16px);

— 150-160% от размера шрифта (например, 24-26px для текста размером 16px); Максимальная длина строки — 45-75 символов или 70-80em для оптимальной удобочитаемости;

— 45-75 символов или 70-80em для оптимальной удобочитаемости; Трекинг (letter-spacing) — обычно нейтральный (0) или слегка увеличенный (+0.3px) для мелкого текста;

— обычно нейтральный (0) или слегка увеличенный (+0.3px) для мелкого текста; Paragraph spacing — обычно 1-1.5 раза высоты строки для создания визуальной паузы между абзацами.

Особое внимание стоит уделить контрасту текста и фона. Низкий контраст — одна из самых распространенных ошибок в современном дизайне. Для соответствия стандартам доступности WCAG AA необходимо соотношение контраста не менее 4.5:1 для обычного текста и 3:1 для крупного текста.

Учитывайте также особенности различных типов контента:

Для длинных статей и блогов используйте serif-шрифты или humanist sans-serif с более выраженным характером (например, Source Serif Pro);

Для технической документации и таблиц предпочтительны монопропорциональные шрифты или sans-serif с хорошей дифференциацией цифр (например, IBM Plex Mono);

Для интерфейсов с высокой плотностью информации выбирайте шрифты с компактными пропорциями (например, SF Pro или Inter).

Типографические пары: заголовок + текст для разных ЦА

Искусство создания гармоничных типографических пар — один из важнейших навыков дизайнера. Правильное сочетание заголовков и основного текста усиливает их индивидуальные достоинства и создает цельное, профессиональное впечатление. 🎭

Подбор типографических пар должен основываться не только на эстетической совместимости, но и на понимании целевой аудитории проекта. Разные демографические и профессиональные группы имеют разные ожидания от дизайна и типографики.

Рассмотрим несколько проверенных типографических пар для различных целевых аудиторий:

Целевая аудитория Шрифт заголовка Шрифт основного текста Обоснование Бизнес-профессионалы Montserrat Bold Inter Regular Сочетание выглядит современно, но сдержанно и профессионально Креативная индустрия Playfair Display Bold Work Sans Regular Контрастное сочетание с характером, подчеркивающее творческий подход Технологический сектор Space Grotesk Bold IBM Plex Sans Regular Современные геометрические формы создают ощущение технологичности Медицина, наука DM Serif Display Source Sans Pro Сочетает традиционный авторитет с современной четкостью Молодежная аудитория Bebas Neue Karla Regular Динамичное, современное сочетание с выразительным характером

При создании типографических пар учитывайте следующие принципы совместимости:

Контраст с гармонией — шрифты должны отличаться, но иметь общие черты или исторический контекст;

— шрифты должны отличаться, но иметь общие черты или исторический контекст; Соответствие эмоциональному посылу — типографика должна поддерживать тон коммуникации бренда;

— типографика должна поддерживать тон коммуникации бренда; Визуальная иерархия — пара должна ясно разграничивать уровни информации;

— пара должна ясно разграничивать уровни информации; Практичность — оба шрифта должны хорошо работать в предполагаемых размерах и контекстах.

Существуют несколько проверенных подходов к созданию успешных типографических пар:

Суперсемейства — использование разных начертаний одного семейства (например, Roboto Slab для заголовков + Roboto для текста); Контраст форм — сочетание serif для заголовков и sans-serif для текста (или наоборот); Историческая совместимость — шрифты одной эпохи или разработанные одним дизайнером часто хорошо сочетаются; Контраст размера и насыщенности — иногда достаточно использовать один шрифт, но с заметной разницей в размере и начертании.

Для эффективного тестирования типографических пар в Figma:

Создайте тестовую страницу с реальным контентом проекта;

Проверяйте пары в различных размерах и контекстах использования;

Тестируйте на разных устройствах с использованием Device Preview;

Показывайте варианты представителям целевой аудитории для обратной связи;

Проверяйте доступность и соответствие контраста стандартам WCAG.

Не забывайте о практическом аспекте — выбирайте шрифты, доступные через Google Fonts или другие бесплатные источники, чтобы избежать проблем с лицензированием или доступностью для всей команды.

Создание гармоничной типографической системы — это итеративный процесс. Начните с проверенных пар, но не бойтесь экспериментировать и адаптировать их под конкретные нужды проекта, учитывая специфику целевой аудитории и задачи дизайна.

Типографика — это не просто выбор красивых шрифтов, а создание системы, которая работает на уровне восприятия пользователя, часто неосознанно. Гармоничное сочетание заголовков и текста в Figma — фундамент, на котором строится доверие к вашему продукту. Помните, что лучшая типографика — та, которую пользователь не замечает, полностью погружаясь в контент. Уделите время созданию продуманной типографической системы в начале проекта, и она окупится улучшенным пользовательским опытом и более эффективной коммуникацией вашего бренда.

