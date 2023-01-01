Сочетание шрифтов в Figma: секреты идеальной типографики интерфейса
Безупречная типографика — фундамент успешного интерфейса, но подбор идеальной шрифтовой пары часто превращается в головную боль даже для опытных дизайнеров. Каждый пиксель имеет значение, когда речь заходит о читабельности, иерархии и впечатлении от вашего продукта. В Figma выбор шрифтов и их настройка может стать как мощным оружием в руках профессионала, так и причиной дизайнерской катастрофы для новичка. Давайте разберемся, как создать типографическую гармонию, которая будет работать на ваш проект, а не против него. 🔤
Шрифты в Figma: фундаментальные правила сочетания
Типографика — это искусство, имеющее свои законы и принципы. Когда дело касается Figma, инструмента, ставшего стандартом в UI/UX-дизайне, важно понимать фундаментальные правила, которые помогут вашей типографической системе работать как единый механизм. 🧩
Первое и главное правило — контраст. Шрифты должны различаться настолько, чтобы создавать очевидную иерархию, но не настолько, чтобы выглядеть несвязанно. В Figma можно эффективно использовать контраст размера, насыщенности, цвета и начертания.
Второе правило — ограничение. Оптимальное количество шрифтов в проекте — два, максимум три. Большее количество рискует превратить ваш интерфейс в типографический зоопарк, где пользователь потеряется среди разнородных элементов.
Евгений Баранов, Art Director
Помню проект для крупного финтех-стартапа, где клиент настаивал на использовании семи различных шрифтов — "для разнообразия". Первые прототипы выглядели как винегрет из несочетаемых элементов. Проведя A/B-тестирование, мы доказали, что версия с двумя контрастными шрифтами (Montserrat для заголовков и Inter для основного текста) увеличивает конверсию на 18%. Ключевым оказалось не разнообразие, а типографическая дисциплина: четкая система размеров (16px для текста, 24-48px для заголовков) и разумное использование насыщенности. После редизайна время, проведенное пользователями на странице, увеличилось на 23%, а показатель отказов снизился на 15%.
Третье правило — системность. В Figma существует мощный инструмент Text Styles, позволяющий создать единую систему стилей для всего проекта. Разработайте стили для заголовков разных уровней (H1, H2, H3), параграфов, подписей и специальных элементов.
|Тип сочетания
|Преимущества
|Примеры пар
|Контраст форм (serif + sans-serif)
|Четкая иерархия, классическое сочетание
|Playfair Display + Open Sans
|Суперсемейства (одна гарнитура)
|Гармония, удобство управления
|Roboto (все начертания)
|Историческая совместимость
|Культурный контекст, уместность
|Garamond + Futura
|Контраст пропорций
|Визуальный интерес, динамика
|Oswald + Lato
Четвертое правило — масштабируемость. Типографическая система должна работать одинаково хорошо на всех устройствах. Figma позволяет быстро проверить, как ваши шрифты будут выглядеть на разных экранах с помощью функции Device Preview.
- Используйте шкалу модульности — математически выверенную последовательность размеров (например, 12, 16, 24, 32, 48px).
- Соблюдайте пропорции — идеальное соотношение между заголовком и основным текстом обычно находится в пределах 1.5:1 — 3:1.
- Учитывайте оптическое выравнивание — визуальное восприятие может отличаться от математически точного.
- Настраивайте межстрочное расстояние (line-height) — оптимально 150-160% от размера шрифта для основного текста.
Как подключить и настроить шрифты в Figma
Figma предлагает различные способы подключения шрифтов, от встроенных до сторонних сервисов. Знание особенностей каждого метода поможет оптимизировать рабочий процесс и избежать распространенных проблем. 🛠️
Самый простой способ — использование библиотеки Google Fonts, которая интегрирована в Figma. Для этого:
- Нажмите на поле выбора шрифта в панели свойств текста.
- Начните вводить название нужного шрифта (например, "Roboto" или "Playfair").
- Выберите подходящий вариант из выпадающего меню.
- Если шрифт не загружен, Figma предложит его установить одним кликом.
Для использования локальных шрифтов (установленных на вашем компьютере) в Figma Desktop:
- Установите шрифт в операционную систему.
- Перезапустите Figma, если она была открыта.
- Шрифт автоматически появится в списке доступных.
Для командной работы особенно важно использовать общедоступные шрифты или обеспечить доступ всех членов команды к одинаковым шрифтам. В противном случае возможны проблемы с отображением и верстка может "поплыть".
Анна Соколова, UX Lead
Недавно мы столкнулись с кризисом при редизайне крупной образовательной платформы. Дизайнер использовал премиум-шрифт Brandon Grotesque, который был установлен только на его компьютере. Когда макеты попали к другим членам команды и разработчикам, система заменила шрифт на стандартный, исказив весь интерфейс. Размеры текста не соответствовали блокам, кнопки выглядели нелепо, а некоторые элементы вообще перекрывались.
Решением стало создание типографической системы на основе Inter — открытого шрифта с Google Fonts, который отлично работает во всех средах. Мы настроили компоненты Text Styles в Figma с чётким именованием: "H1/Bold/48px", "Body/Regular/16px", определив размеры, высоту строк и отступы для каждого стиля. После внедрения единой библиотеки компонентов скорость разработки выросла на 40%, а количество ошибок при передаче макетов сократилось практически до нуля.
Для создания эффективной типографической системы в Figma используйте Text Styles:
- Выделите текстовый элемент с нужными параметрами.
- В правой панели нажмите на четыре точки рядом с "Text".
- Выберите "Create style".
- Назовите стиль понятно и структурированно (например, "H1/Bold/48px").
После создания стилей их можно организовать в иерархическую структуру для удобного использования. Распространённая практика — группировать стили по функции (заголовки, текст, интерактивные элементы) и размерам.
Для эффективного управления проектом рекомендуется настроить несколько ключевых параметров шрифта:
|Параметр
|Рекомендация для заголовков
|Рекомендация для текста
|Line height (межстрочный интервал)
|120-140% от размера шрифта
|150-160% от размера шрифта
|Letter spacing (трекинг)
|-0.5% для крупных заголовков
|0% или +0.5% для мелкого текста
|Paragraph spacing
|150-200% от размера шрифта
|100-150% от размера шрифта
|Text case
|Title Case или ALL CAPS
|Sentence case
Подбор заголовочных шрифтов с учетом стиля проекта
Заголовки — это визуальные якоря вашего интерфейса, первое, на что обращает внимание пользователь. Правильно подобранный заголовочный шрифт задаёт тон всему проекту и помогает создать нужное впечатление уже в первые секунды взаимодействия. 🎯
При выборе шрифта для заголовков важно учитывать следующие факторы:
- Характер проекта — деловой, творческий, технический, развлекательный;
- Целевая аудитория — возраст, профессиональный профиль, культурный контекст;
- Контекст использования — мобильный интерфейс, десктоп, презентация;
- Бренд-идентичность — шрифт должен соответствовать характеру бренда.
Для деловых проектов (финансовые сервисы, корпоративные платформы) оптимальным выбором станут геометрические гротески с высокой разборчивостью и нейтральным характером: Montserrat, SF Pro, Inter или Roboto. Они создают впечатление надёжности и профессионализма.
Для творческих проектов (портфолио, медиа-платформы) можно использовать более выразительные шрифты с характером: Playfair Display, Abril Fatface, Cormorant Garamond или Monument Extended. Такие шрифты привлекают внимание и создают запоминающийся образ.
Технологичные продукты выигрывают от использования современных нейтральных sans-serif шрифтов с хорошей разборчивостью и геометрической основой: Space Grotesk, IBM Plex Sans, Suisse Int'l, DM Sans.
Для образовательных проектов и платформ с большим объемом контента выбирайте шрифты, которые создают чёткую иерархию без перегрузки визуального восприятия: Source Sans Pro, Noto Sans, Work Sans.
Важно также учитывать технические характеристики шрифтов:
- Удобочитаемость в различных размерах — заголовки часто должны масштабироваться;
- Наличие различных начертаний — минимум Regular, Medium и Bold;
- Качество рендеринга на разных устройствах — некоторые шрифты теряют детали на мобильных экранах;
- Поддержка необходимых языков — особенно важно для международных проектов.
Практические рекомендации для настройки заголовков в Figma:
- Для H1 используйте размер 36-48px в веб-интерфейсах и 24-32px в мобильных;
- Для H2 оптимален размер 24-32px в веб и 20-24px в мобильных интерфейсах;
- Используйте Bold или Black начертание для усиления контраста с основным текстом;
- Для коротких заголовков можно применить отрицательный трекинг (-0.5px) для создания более плотного, собранного вида;
- Экспериментируйте с заглавными буквами (ALL CAPS) для особо важных заголовков.
Оптимальные шрифты для основного текста и читаемость
Если заголовки привлекают внимание, то основной текст удерживает его. Большинство пользователей проводят большую часть времени, взаимодействуя именно с телом текста, поэтому здесь приоритет — максимальная читаемость и комфорт при длительном восприятии. 👁️
Для основного текста преимущественно используются шрифты без засечек (sans-serif), особенно в цифровой среде. Они лучше отображаются на экранах с различным разрешением и обеспечивают четкость даже при небольших размерах.
Ключевые критерии выбора шрифта для основного текста:
- Высокая x-высота — отношение высоты строчных букв к заглавным (чем она выше, тем лучше читаемость мелкого текста);
- Открытые формы букв — буквы с хорошо различимыми "внутренними пространствами" (a, e, g, o);
- Умеренный контраст штрихов — слишком высокий контраст затрудняет чтение, особенно на экранах с низким разрешением;
- Разнообразие начертаний — минимум Regular, Italic и Bold для обеспечения типографической гибкости;
- Хорошие пропорции цифр — особенно важно для интерфейсов с числовыми данными.
Топ шрифтов для основного текста в Figma с обоснованием выбора:
- Inter — современный шрифт, специально разработанный для интерфейсов с великолепной читаемостью на всех разрешениях экрана;
- SF Pro Text — системный шрифт Apple с отличной оптимизацией для экранов и нейтральным характером;
- Roboto — универсальный выбор с широким диапазоном начертаний и хорошей поддержкой языков;
- Open Sans — гуманистический sans-serif с открытыми формами и отличной читаемостью в малых размерах;
- IBM Plex Sans — современный шрифт с техническим характером и отличной разборчивостью для информационно-насыщенных интерфейсов.
Технические рекомендации для настройки основного текста в Figma:
- Оптимальный размер — 16-18px для десктопа и 15-16px для мобильных устройств;
- Line height (межстрочный интервал) — 150-160% от размера шрифта (например, 24-26px для текста размером 16px);
- Максимальная длина строки — 45-75 символов или 70-80em для оптимальной удобочитаемости;
- Трекинг (letter-spacing) — обычно нейтральный (0) или слегка увеличенный (+0.3px) для мелкого текста;
- Paragraph spacing — обычно 1-1.5 раза высоты строки для создания визуальной паузы между абзацами.
Особое внимание стоит уделить контрасту текста и фона. Низкий контраст — одна из самых распространенных ошибок в современном дизайне. Для соответствия стандартам доступности WCAG AA необходимо соотношение контраста не менее 4.5:1 для обычного текста и 3:1 для крупного текста.
Учитывайте также особенности различных типов контента:
- Для длинных статей и блогов используйте serif-шрифты или humanist sans-serif с более выраженным характером (например, Source Serif Pro);
- Для технической документации и таблиц предпочтительны монопропорциональные шрифты или sans-serif с хорошей дифференциацией цифр (например, IBM Plex Mono);
- Для интерфейсов с высокой плотностью информации выбирайте шрифты с компактными пропорциями (например, SF Pro или Inter).
Типографические пары: заголовок + текст для разных ЦА
Искусство создания гармоничных типографических пар — один из важнейших навыков дизайнера. Правильное сочетание заголовков и основного текста усиливает их индивидуальные достоинства и создает цельное, профессиональное впечатление. 🎭
Подбор типографических пар должен основываться не только на эстетической совместимости, но и на понимании целевой аудитории проекта. Разные демографические и профессиональные группы имеют разные ожидания от дизайна и типографики.
Рассмотрим несколько проверенных типографических пар для различных целевых аудиторий:
|Целевая аудитория
|Шрифт заголовка
|Шрифт основного текста
|Обоснование
|Бизнес-профессионалы
|Montserrat Bold
|Inter Regular
|Сочетание выглядит современно, но сдержанно и профессионально
|Креативная индустрия
|Playfair Display Bold
|Work Sans Regular
|Контрастное сочетание с характером, подчеркивающее творческий подход
|Технологический сектор
|Space Grotesk Bold
|IBM Plex Sans Regular
|Современные геометрические формы создают ощущение технологичности
|Медицина, наука
|DM Serif Display
|Source Sans Pro
|Сочетает традиционный авторитет с современной четкостью
|Молодежная аудитория
|Bebas Neue
|Karla Regular
|Динамичное, современное сочетание с выразительным характером
При создании типографических пар учитывайте следующие принципы совместимости:
- Контраст с гармонией — шрифты должны отличаться, но иметь общие черты или исторический контекст;
- Соответствие эмоциональному посылу — типографика должна поддерживать тон коммуникации бренда;
- Визуальная иерархия — пара должна ясно разграничивать уровни информации;
- Практичность — оба шрифта должны хорошо работать в предполагаемых размерах и контекстах.
Существуют несколько проверенных подходов к созданию успешных типографических пар:
- Суперсемейства — использование разных начертаний одного семейства (например, Roboto Slab для заголовков + Roboto для текста);
- Контраст форм — сочетание serif для заголовков и sans-serif для текста (или наоборот);
- Историческая совместимость — шрифты одной эпохи или разработанные одним дизайнером часто хорошо сочетаются;
- Контраст размера и насыщенности — иногда достаточно использовать один шрифт, но с заметной разницей в размере и начертании.
Для эффективного тестирования типографических пар в Figma:
- Создайте тестовую страницу с реальным контентом проекта;
- Проверяйте пары в различных размерах и контекстах использования;
- Тестируйте на разных устройствах с использованием Device Preview;
- Показывайте варианты представителям целевой аудитории для обратной связи;
- Проверяйте доступность и соответствие контраста стандартам WCAG.
Не забывайте о практическом аспекте — выбирайте шрифты, доступные через Google Fonts или другие бесплатные источники, чтобы избежать проблем с лицензированием или доступностью для всей команды.
Создание гармоничной типографической системы — это итеративный процесс. Начните с проверенных пар, но не бойтесь экспериментировать и адаптировать их под конкретные нужды проекта, учитывая специфику целевой аудитории и задачи дизайна.
Типографика — это не просто выбор красивых шрифтов, а создание системы, которая работает на уровне восприятия пользователя, часто неосознанно. Гармоничное сочетание заголовков и текста в Figma — фундамент, на котором строится доверие к вашему продукту. Помните, что лучшая типографика — та, которую пользователь не замечает, полностью погружаясь в контент. Уделите время созданию продуманной типографической системы в начале проекта, и она окупится улучшенным пользовательским опытом и более эффективной коммуникацией вашего бренда.
