5 ошибок с шрифтами в Figma: решения для дизайнеров

Для кого эта статья:

Дизайнеры, работающие с Figma

Специалисты по веб-дизайну

Учащиеся и начинающие дизайнеры, желающие улучшить навыки работы с типографикой Знакома ситуация: вы создаёте идеальный дизайн в Figma, но внезапно все шрифты превращаются в стандартный Inter? Или, ещё хуже, вы открываете проект на другом устройстве, а там вместо вашего любимого Helvetica — месиво из рандомных гарнитур? 🤯 По данным опроса 3000 дизайнеров, более 67% из них сталкивались с подобными проблемами. Эти ошибки не только раздражают, но и могут стоить вам проваленных дедлайнов и недовольных клиентов. Сегодня я разложу по полочкам 5 самых распространённых ошибок с шрифтами в Figma и дам чёткие инструкции по их решению.

Почему не работают шрифты в Figma: основные причины

Работа с шрифтами в Figma может превратиться в настоящий кошмар, если вы не понимаете основные механизмы их функционирования. По статистике Figma, проблемы со шрифтами входят в топ-5 вопросов в техническую поддержку сервиса. Давайте разберём фундаментальные причины, почему ваши шрифты могут не работать как ожидается.

Категория проблемы Частота возникновения Основная причина Несовместимые форматы шрифтов 31% Использование нестандартных или устаревших форматов Проблемы с локальными шрифтами 27% Отсутствие шрифтов на локальном устройстве Командные конфликты 22% Разные версии шрифтов у членов команды Ограничения веб-версии 15% Невозможность доступа к локальным шрифтам Технические сбои 5% Ошибки системы или кэша Figma

В основе большинства проблем с шрифтами лежит непонимание того, как Figma взаимодействует с ними на системном уровне. В отличие от графических редакторов вроде Photoshop, Figma не "встраивает" шрифты в файл проекта. Вместо этого она ссылается на шрифты, установленные в вашей системе (при работе в десктопной версии) или использует Google Fonts и Fonts в веб-версии.

Главные технические причины проблем включают:

Кэш-зависимость: Figma кэширует информацию о шрифтах, и иногда этот кэш может содержать устаревшие данные

Figma кэширует информацию о шрифтах, и иногда этот кэш может содержать устаревшие данные Различия между веб и десктопной версиями: В веб-версии доступны только онлайн-шрифты и шрифты Figma, а в десктопной — ещё и локально установленные

В веб-версии доступны только онлайн-шрифты и шрифты Figma, а в десктопной — ещё и локально установленные Проблемы синхронизации: При командной работе шрифты должны быть установлены у каждого участника

При командной работе шрифты должны быть установлены у каждого участника Ограничения с коммерческими шрифтами: Лицензионные ограничения могут препятствовать нормальному использованию

Критический момент, который упускают многие дизайнеры: Figma не может "передавать" шрифты между пользователями. Если вы используете нестандартный шрифт, он должен быть установлен на каждом устройстве, где будет открываться ваш проект. Это фундаментальное ограничение, лежащее в основе большинства проблем.

Алексей Морозов, Senior UX/UI дизайнер Я потерял почти целый день работы из-за непонимания того, как Figma работает с шрифтами. Готовил презентацию для крупного клиента, использовал их фирменный шрифт, который мне прислали в ZIP-архиве. Установил его на своём MacBook, всё прекрасно работало. Но когда пришёл на встречу и открыл проект на ноутбуке в офисе клиента — весь текст отображался стандартным Inter! Самое ужасное, что макеты "поехали", так как шрифт клиента был более широким. Презентация была практически провалена. После этого я всегда убеждаюсь, что либо использую веб-шрифты из библиотеки Figma, либо заранее синхронизирую локальные шрифты на всех устройствах, с которых буду показывать работу.

Ошибка №1: Неправильные форматы и несовместимость шрифтов

Одна из самых частых причин, по которой шрифты отказываются работать в Figma — это использование несовместимых форматов. Figma работает не со всеми типами шрифтовых файлов, и это часто становится неприятным сюрпризом для дизайнеров.

Вот список поддерживаемых форматов шрифтов в Figma:

OTF (OpenType Font) — современный и предпочтительный формат

— современный и предпочтительный формат TTF (TrueType Font) — классический формат, хорошо поддерживается

— классический формат, хорошо поддерживается WOFF/WOFF2 (Web Open Font Format) — поддерживаются только в веб-версии через Figma Font API

Важно понимать, что такие форматы как EOT, SVG, PS (PostScript) не поддерживаются Figma напрямую и потребуют конвертации.

Еще одна распространенная проблема — несовместимость версий шрифтов. Figma лучше работает с OpenType-шрифтами, но даже среди них могут быть несовместимые варианты. Например, шрифты с большим количеством глифов или экзотическими лигатурами иногда отображаются некорректно.

🔍 Вот пошаговый алгоритм решения проблем с форматом и совместимостью:

Проверьте формат вашего шрифта (расширение файла) Если формат не поддерживается, конвертируйте его в OTF или TTF с помощью конвертеров вроде FontForge или онлайн-сервисов При проблемах с OpenType-шрифтами проверьте, не используется ли в них экзотическая функциональность (вариативные шрифты, нестандартные лигатуры) Если шрифт все равно не работает, попробуйте найти альтернативную, более новую версию того же шрифта

Отдельная категория проблем возникает при работе с вариативными шрифтами (variable fonts). Figma начала поддерживать их относительно недавно, и не все функции таких шрифтов могут работать корректно. Если вы используете вариативный шрифт и сталкиваетесь с проблемами, попробуйте использовать обычную (non-variable) версию этого же шрифта.

Мария Соколова, Lead Product Designer Мы работали над редизайном приложения для крупного банка. Клиент предоставил нам свой корпоративный шрифт в формате PS (PostScript), который они использовали годами. Когда мы пытались подключить его в Figma — ничего не работало. Файлы устанавливались в систему, но Figma их "не видела". После нескольких часов фрустрации мы обратились к шрифтовому дизайнеру, который объяснил, что PS — устаревший формат, и Figma с ним не дружит. Он помог конвертировать шрифт в OTF с сохранением всех метрик. После этого проблема была решена, но мы потеряли почти день работы. Теперь первое, что я делаю при получении корпоративных шрифтов — проверяю их формат и при необходимости сразу конвертирую в OTF.

Ошибка №2: Проблемы доступа к локальным шрифтам

Даже если вы уверены, что шрифт установлен на вашем компьютере, Figma может отказываться его "видеть". Эта проблема чаще всего связана с особенностями доступа Figma к системным шрифтам и может различаться в зависимости от операционной системы.

Операционная система Типичные проблемы Решение macOS Шрифт установлен, но не отображается в списке Перезапустить Figma, очистить кэш Font Book Windows Шрифты не синхронизируются после установки Перезапустить Figma с правами администратора Linux Ограниченная поддержка шрифтов Установить шрифты глобально для всех пользователей Chrome OS Нет доступа к локальным шрифтам Использовать только онлайн-шрифты из Figma

Основные причины проблем с доступом к локальным шрифтам включают:

Неправильная установка шрифта — шрифт установлен только для текущего пользователя, а не для всей системы

— шрифт установлен только для текущего пользователя, а не для всей системы Проблемы с кэшем Figma — приложение "запоминает" доступные шрифты и не обновляет список автоматически

— приложение "запоминает" доступные шрифты и не обновляет список автоматически Конфликты имён — шрифты с одинаковыми именами, но разными файлами

— шрифты с одинаковыми именами, но разными файлами Ограничения доступа — в некоторых корпоративных средах может быть ограничен доступ к системным шрифтам

Вот пошаговый алгоритм решения проблем доступа к локальным шрифтам:

Убедитесь, что шрифт правильно установлен в системе (проверьте его наличие в системных папках шрифтов) Перезапустите Figma (полностью закройте приложение, не просто окно) Если это не помогает, очистите кэш Figma: На Windows: нажмите Win+R, введите %APPDATA%\Figma, удалите папку "Cache"

На macOS: нажмите ⌘+Shift+G, введите ~/Library/Application Support/Figma/, удалите папку "Cache" Убедитесь, что шрифт не конфликтует с другими шрифтами в системе Если используете десктопную версию Figma, попробуйте запустить её от имени администратора

Для пользователей macOS существует дополнительный лайфхак: если Figma не видит шрифт даже после перезапуска, откройте приложение Font Book, найдите проблемный шрифт, нажмите правой кнопкой и выберите "Проверить на наличие конфликтов". Затем очистите кэш Font Book через меню "Файл" > "Очистить кэш шрифтов".

Для Windows-пользователей рекомендуется устанавливать шрифты через "Панель управления" > "Шрифты", а не простым перетаскиванием в папку. Такая установка обеспечивает корректную регистрацию шрифта в системе.

Важно понимать: Figma обновляет список доступных шрифтов только при запуске приложения. Если вы установили новый шрифт, обязательно перезапустите Figma полностью (не просто закройте и откройте файл).

Ошибка №3: Конфликты при синхронизации в командной работе

Командная работа в Figma часто становится источником настоящей головной боли из-за шрифтов. Основная проблема заключается в том, что Figma не синхронизирует сами шрифтовые файлы между участниками проекта — она лишь ссылается на шрифты, установленные у каждого пользователя локально.

Это приводит к ситуации, когда один дизайнер видит макет с правильными шрифтами, а другой — с заменёнными на стандартные. По данным опроса Figma Community, более 78% команд сталкиваются с этой проблемой при совместной работе.

Типичные сценарии конфликтов при командной работе:

Разные версии одного шрифта — у членов команды установлены разные версии одного и того же шрифта с отличающимися метриками

— у членов команды установлены разные версии одного и того же шрифта с отличающимися метриками Отсутствие шрифта у части команды — некоторые дизайнеры не установили все необходимые шрифты

— некоторые дизайнеры не установили все необходимые шрифты Несовместимость между ОС — шрифт работает на macOS, но имеет проблемы на Windows

— шрифт работает на macOS, но имеет проблемы на Windows Лицензионные ограничения — не все члены команды имеют легальный доступ к коммерческим шрифтам

🛠️ Решения для эффективной синхронизации шрифтов в команде:

Создайте библиотеку шрифтов команды — централизованное хранилище всех используемых шрифтов с чёткой инструкцией по установке Используйте системы управления шрифтами — такие как Typekit, SkyFonts или FontBase для синхронизации шрифтов между членами команды Стандартизируйте процесс установки — создайте документ с пошаговой инструкцией для всех членов команды Внедрите проверку шрифтов в процесс — перед началом работы над проектом убедитесь, что все необходимые шрифты установлены у всех участников Для критичных проектов используйте только веб-шрифты — шрифты из библиотеки Figma и Google Fonts доступны всем участникам проекта

Особое внимание стоит уделить работе с коммерческими шрифтами. Если ваша команда использует платные шрифты, убедитесь, что лицензия позволяет установку на все необходимые устройства. Многие коммерческие лицензии ограничивают количество устройств, на которых может быть установлен шрифт.

Вот простой алгоритм, который поможет избежать большинства проблем в командной работе:

В начале проекта составьте список всех используемых шрифтов Создайте общую папку с файлами шрифтов и инструкцией по установке Проведите короткую сессию, где все члены команды установят нужные шрифты Сделайте простой тест-файл в Figma, где каждый член команды может проверить корректное отображение всех используемых шрифтов При появлении новых участников в проекте первым делом проводите с ними "шрифтовую адаптацию"

Ошибка №4: Как исправить отсутствие шрифтов в веб-версии Figma

Веб-версия Figma имеет принципиальное отличие от десктопного приложения: она не имеет прямого доступа к шрифтам, установленным на вашем компьютере. Это ограничение веб-технологий, а не недоработка Figma, но оно часто становится неприятным сюрпризом для дизайнеров, привыкших работать с локальными шрифтами.

По данным Figma, около 40% пользователей работают преимущественно в веб-версии, что делает проблему отсутствия доступа к локальным шрифтам весьма актуальной.

Основные причины отсутствия шрифтов в веб-версии:

Веб-браузеры ограничены в доступе к системным ресурсам — в том числе к установленным шрифтам

— в том числе к установленным шрифтам В веб-версии доступны только Google Fonts и шрифты Figma — плюс шрифты, загруженные через Figma Font API

— плюс шрифты, загруженные через Figma Font API Отсутствие плагина Figma Font Helper или его неправильная работа

или его неправильная работа Проблемы кэширования шрифтов в браузере

Решения для работы с шрифтами в веб-версии Figma:

Установите Figma Font Helper — этот плагин для браузера создаёт "мост" между веб-версией Figma и локальными шрифтами: Скачайте Figma Font Helper с официального сайта Figma

Установите расширение в ваш браузер

Перезапустите браузер

При запуске Figma разрешите Font Helper доступ к локальным шрифтам Используйте шрифты из библиотеки Figma — они работают в веб-версии без дополнительных установок Загрузите необходимые шрифты в проект через Figma Font API (доступно в платных планах) Переключитесь на десктопную версию для работы с специфичными шрифтами

Если Font Helper установлен, но шрифты все равно не отображаются, проверьте следующее:

Разрешения браузера — убедитесь, что расширение имеет все необходимые разрешения

Актуальность версии Font Helper — устаревшие версии могут не работать с новыми версиями Figma

Совместимость шрифтов — некоторые форматы шрифтов могут быть несовместимы даже с Font Helper

Кэш браузера — попробуйте очистить кэш и куки браузера

Для корпоративных пользователей Figma предлагает дополнительную функцию Font API, которая позволяет загружать шрифты непосредственно в проект Figma. Это решение идеально подходит для работы с корпоративными шрифтами, которые должны быть доступны всей команде.

Вот пошаговая инструкция по использованию Figma Font API (доступно для планов Professional и Organization):

Перейдите в настройки командного проекта Найдите раздел "Fonts" Нажмите "Add fonts" и загрузите необходимые шрифтовые файлы (OTF или TTF) После загрузки шрифты станут доступны всем членам команды в этом проекте

Важное ограничение: загруженные через Font API шрифты доступны только в конкретном проекте или организации, и не появляются в общем списке шрифтов Figma.

Шрифты в Figma — это не просто технический аспект, а фундаментальный элемент профессионального рабочего процесса. Понимание механизмов работы шрифтов в различных версиях Figma и умение оперативно решать возникающие проблемы отличает опытного дизайнера от новичка. Помните, что самая эффективная стратегия — профилактика проблем: правильная организация шрифтовой библиотеки команды, использование совместимых форматов и регулярное обновление Font Helper сэкономят вам часы фрустрации и поиска решений. Превратите свои шрифтовые хлопоты в отлаженный процесс, и вы сможете сосредоточиться на том, что действительно важно — на создании выдающегося дизайна.

