Как работать с текстом в Figma: инструменты, форматирование и техники

Для кого эта статья:

Дизайнеры, работающие с интерфейсами и текстом в Figma

Студенты и начинающие веб-дизайнеры, желающие улучшить свои навыки

Профессиональные дизайнеры, ищущие советы по оптимизации рабочего процесса и повышению продуктивности Работа с текстом в Figma — фундаментальный навык, без которого невозможно создание профессиональных макетов. Независимо от того, проектируете ли вы мобильное приложение, веб-сайт или маркетинговые материалы, точное размещение и форматирование текста критически важно для коммуникации вашего дизайна. В этой подробной инструкции я раскрою все тонкости работы с текстом в Figma: от базовых операций до продвинутых техник, которые помогут вам значительно ускорить рабочий процесс и поднять ваши проекты на новый уровень. 🚀

Как вставить текст в Figma: основные способы и инструменты

Существует несколько способов добавить текст в ваш проект Figma, и выбор подходящего метода значительно повысит вашу производительность. Рассмотрим основные инструменты и техники.

Для начала работы с текстом необходимо знать базовые операции:

Использование инструмента Text (T) — основной способ вставки текста

Копирование текста из внешних источников

Преобразование фигур в текстовые блоки

Использование текстовых компонентов из библиотек

Чтобы вставить текст с помощью инструмента Text, нажмите клавишу T на клавиатуре или выберите иконку Text (T) на панели инструментов слева. После активации инструмента у вас есть два варианта:

Одиночный клик создаст текстовое поле с автоматическим расширением по горизонтали Клик и перетаскивание создаст текстовый блок фиксированной ширины с автоматическим переносом строк

Дмитрий Колесников, UX/UI дизайнер Мой первый опыт с Figma был несколько обескураживающим. Я работал над редизайном корпоративного портала и потратил почти час, пытаясь добиться правильного расположения многострочного текста. Текст постоянно "расползался", а я не понимал, почему. Оказалось, я просто не знал разницы между одиночным кликом и созданием текстового блока через перетаскивание. После того как я освоил основные текстовые инструменты Figma, моя скорость работы выросла в несколько раз. Теперь я могу сосредоточиться на дизайне, а не бороться с интерфейсом. Особенно полезным оказалось знание о преобразовании фигур в текстовые блоки — это позволяет создавать нестандартные текстовые элементы для особо сложных дизайнерских решений.

Ещё один способ добавления текста — копирование из других программ. Figma поддерживает вставку отформатированного текста из различных источников. При вставке сохраняются базовые стили: жирность, курсив, и некоторые другие атрибуты. Однако сложное форматирование может потеряться.

Метод вставки текста Преимущества Недостатки Рекомендуется для Инструмент Text (одиночный клик) Быстрая вставка, автоматическое расширение Неудобен для длинных текстов Заголовков, коротких надписей Инструмент Text (клик и перетаскивание) Фиксированная ширина, автоматический перенос Требует настройки ширины вручную Абзацев, многострочного текста Копирование из внешних источников Сохранение базового форматирования Потеря сложного форматирования Быстрого переноса контента из документов Преобразование фигур в текст Нестандартные текстовые формы Сложность в редактировании Креативного дизайна, логотипов

Обратите внимание, что при работе с текстовыми блоками в Figma критически важно правильно организовать их размеры и положение на холсте. Используйте привязку к сетке (клавиша Shift при перетаскивании) для точного позиционирования. 📏

Форматирование текста: шрифты, размеры и стили в Figma

После вставки текста в проект наступает этап его форматирования. Figma предлагает обширный набор инструментов для настройки внешнего вида текста, что позволяет добиться идеального соответствия дизайн-концепции.

Основные параметры форматирования текста в Figma:

Выбор шрифта и начертания

Настройка размера и интерлиньяжа

Выравнивание и отступы

Цвет и эффекты

Регистр и типографские особенности

Для доступа к параметрам форматирования необходимо выделить текстовый элемент и обратиться к панели Design в правой части интерфейса. В разделе Text вы найдете все необходимые настройки.

Figma поддерживает большинство популярных шрифтов Google Fonts и предоставляет возможность загрузки локальных шрифтов. Для командной работы рекомендуется использовать шрифты из библиотеки Google, чтобы избежать проблем с совместимостью между членами команды.

Интерлиньяж (Line height) — критически важный параметр для удобочитаемости текста. В Figma доступны несколько единиц измерения:

Auto (автоматический расчет на основе размера шрифта)

Pixels (px) — абсолютное значение в пикселях

Percentage (%) — процентное отношение к размеру шрифта

Для текстовых блоков также важно настроить параметр Letter spacing (межбуквенное расстояние), особенно при работе с заголовками или текстом в верхнем регистре.

Для создания профессионально выглядящих текстовых элементов Figma предлагает дополнительные параметры:

Text decoration (подчеркивание, зачеркивание) Text case (ВЕРХНИЙ РЕГИСТР, нижний регистр, Каждое Слово С Заглавной) Paragraph spacing (расстояние между абзацами) Paragraph indent (отступы первой строки)

Анна Соловьева, технический дизайнер Работая над проектом финансового дашборда, я столкнулась с необходимостью поддерживать единый стиль отображения числовых данных. В таблицах и графиках требовалось четко различать заголовки, первичные и вторичные данные. Ключевым открытием для меня стала комбинация параметров Letter spacing и Font weight. Для цифровых данных я использовала моноширинные шрифты с отрицательным межбуквенным интервалом (-0.5px), что значительно улучшило читаемость финансовых таблиц. Для заголовков разделов применяла увеличенный межбуквенный интервал (+0.3px) с нестандартной Font weight (450 вместо стандартных 400 или 500), что придавало им особый визуальный вес без излишней массивности. Клиент был под впечатлением от того, насколько легко стало воспринимать сложные табличные данные после такой тонкой настройки типографики.

Работая с цветом текста, помните о доступности: контраст между текстом и фоном должен соответствовать стандартам WCAG для обеспечения читабельности для людей с нарушениями зрения. Figma позволяет проверять соответствие контраста стандартам доступности. 👁️

Продвинутые техники редактирования текста в Figma

После освоения базовых навыков форматирования можно переходить к продвинутым техникам работы с текстом, которые действительно отличают профессиональных дизайнеров от начинающих.

Векторное редактирование текста — одна из мощных функций Figma. Чтобы преобразовать текст в векторную форму:

Выделите текстовый элемент Щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Outline Stroke" Текст превратится в векторную форму, которую можно редактировать точка за точкой

Обратите внимание: после преобразования в векторную форму, текст больше нельзя будет редактировать как обычный текстовый элемент. Это необратимая операция, поэтому рекомендуется создавать дубликат перед преобразованием.

Автоматическая подгонка размера текста (Auto layout) — функция, позволяющая тексту адаптироваться к размеру контейнера:

Создайте фрейм с Auto Layout (Shift+A) Добавьте в него текстовый элемент В настройках Auto Layout выберите "Hug contents" для автоматической подгонки размера фрейма под текст

Для создания текста с градиентной заливкой:

Выделите текстовый элемент В панели Fill выберите тип заливки "Gradient" Настройте градиент, изменяя положения и цвета контрольных точек Для более сложных градиентов используйте линейный, радиальный или угловой типы

Техника Сложность освоения Применение Производительность Векторизация текста Высокая Логотипы, креативная типографика Требует значительных ресурсов Auto Layout для текста Средняя Адаптивные интерфейсы, компоненты Высокая для динамического контента Градиентная заливка текста Низкая Заголовки, акцентные элементы Средняя Маскирование текстом Высокая Креативные заголовки, спецэффекты Низкая, требует ручной настройки

Одна из самых полезных продвинутых функций — маскирование с помощью текста. Это позволяет создавать эффект, когда изображение видно только сквозь буквы:

Поместите изображение на холст Создайте текстовый элемент поверх изображения Выделите оба элемента Щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Use as mask"

Для работы с многоколоночным текстом в Figma требуется создать несколько связанных текстовых блоков:

Создайте первый текстовый блок с фиксированной шириной

В правом нижнем углу текстового блока появится значок, указывающий на переполнение

Нажмите на этот значок и перетащите его для создания нового связанного текстового блока

Текст автоматически переместится между блоками при редактировании

Для создания особо сложных текстовых композиций рекомендуется комбинировать векторное редактирование с масками и эффектами. 🎨

Работа с текстовыми стилями и компонентами в Figma

Создание системы текстовых стилей — критически важный этап для любого серьезного проекта. Это не только обеспечивает визуальную согласованность дизайна, но и значительно ускоряет рабочий процесс.

Для создания текстового стиля в Figma:

Отформатируйте текстовый элемент с нужными параметрами (шрифт, размер, интерлиньяж и т.д.) Выделите элемент В панели Design справа найдите секцию Text Нажмите на четыре точки в правом углу секции и выберите "Create style" Задайте имя стилю, следуя системе именования (например, "Heading/H1/Bold")

Рекомендуется создавать иерархическую систему именования текстовых стилей для лучшей организации:

Heading/H1, Heading/H2, Heading/H3 и т.д.

Body/Regular, Body/Bold, Body/Small

UI/Button, UI/Label, UI/Link

После создания стилей их можно применять к любому текстовому элементу через панель Text. Стили также отображаются в панели Assets (клавиша Alt+2).

Текстовые компоненты — более мощный инструмент, чем просто стили. Они позволяют создавать повторно используемые текстовые блоки со сложным форматированием и поведением:

Создайте и отформатируйте текстовый элемент Выделите его и нажмите Ctrl+Alt+K (или через меню Create Component) Добавьте компонент в библиотеку команды, если необходимо

Преимущества использования текстовых компонентов:

Возможность создания сложных составных элементов (например, подписи с иконками)

Централизованное обновление всех экземпляров при изменении мастер-компонента

Поддержка вариантов и свойств для создания адаптивных текстовых элементов

Для создания варианта текстового компонента:

Выделите мастер-компонент В панели Properties справа нажмите "+" рядом с "Variants" Добавьте свойство (например, "Size" со значениями "Small", "Medium", "Large") Создайте и настройте каждый вариант

Благодаря вариантам компонентов можно создать полноценную текстовую систему, где все элементы связаны и поддерживают единый стиль проекта. При обновлении дизайн-системы достаточно изменить мастер-компоненты, и все экземпляры обновятся автоматически. 🔄

Горячие клавиши для быстрого редактирования текста в Figma

Использование горячих клавиш — секрет продуктивности профессиональных дизайнеров. В работе с текстом в Figma правильные сочетания клавиш могут сократить время выполнения рутинных операций в несколько раз.

Базовые горячие клавиши для работы с текстом:

T — активация инструмента Text

— активация инструмента Text Ctrl+B (или Cmd+B) — жирный шрифт

(или Cmd+B) — жирный шрифт Ctrl+I (или Cmd+I) — курсив

(или Cmd+I) — курсив Ctrl+U (или Cmd+U) — подчеркивание

(или Cmd+U) — подчеркивание Ctrl+Shift+V (или Cmd+Shift+V) — вставка текста без форматирования

Для быстрой навигации по тексту и выделения:

Ctrl+A (или Cmd+A) — выделить весь текст в блоке

(или Cmd+A) — выделить весь текст в блоке Shift+Стрелки — выделение текста

— выделение текста Ctrl+Стрелка влево/вправо (или Cmd+Стрелка влево/вправо) — перемещение к началу/концу слова

(или Cmd+Стрелка влево/вправо) — перемещение к началу/концу слова Ctrl+Shift+Стрелка влево/вправо (или Cmd+Shift+Стрелка влево/вправо) — выделение до начала/конца слова

Для быстрого форматирования текста:

Ctrl+Shift+< или > (Cmd+Shift+< или >) — уменьшение/увеличение размера шрифта

(Cmd+Shift+< или >) — уменьшение/увеличение размера шрифта Alt+Shift+5 — зачеркнутый текст

— зачеркнутый текст Ctrl+Alt+L/C/R (или Cmd+Alt+L/C/R) — выравнивание текста влево/по центру/вправо

(или Cmd+Alt+L/C/R) — выравнивание текста влево/по центру/вправо Ctrl+Shift+L (или Cmd+Shift+L) — маркированный список

(или Cmd+Shift+L) — маркированный список Ctrl+Shift+N (или Cmd+Shift+N) — нумерованный список

Продвинутые комбинации для работы с текстовыми блоками:

Alt+Перетаскивание текстового блока — дублирование

— дублирование Shift+R — изменить режим растекания текста

— изменить режим растекания текста Ctrl+Shift+K (или Cmd+Shift+K) — создать текстовый компонент

(или Cmd+Shift+K) — создать текстовый компонент Ctrl+/ (или Cmd+/) — показать все горячие клавиши Figma

Особенно полезные сочетания для текстовых стилей:

Ctrl+Alt+T (или Cmd+Option+T) — открыть панель текстовых стилей Alt+2 — открыть панель Assets, где отображаются сохраненные стили Ctrl+Shift+O (или Cmd+Shift+O) — открыть менеджер стилей

Для тех, кто стремится к максимальной продуктивности, рекомендуется создать собственные пользовательские сочетания клавиш для часто используемых операций. Это можно сделать через Preferences > Keyboard Shortcuts. ⌨️

Мастерство работы с текстом в Figma — не просто техническое умение, а искусство создания удобочитаемых, визуально привлекательных и функциональных дизайнов. Овладев инструментами для вставки текста, техниками форматирования, продвинутыми методами редактирования и системой текстовых стилей, вы получаете возможность создавать профессиональные дизайн-проекты любой сложности. Помните, что последовательное применение текстовых стилей и компонентов не только ускоряет работу, но и обеспечивает визуальную целостность всего проекта — качество, которое отличает профессиональный дизайн от любительского. Применяйте полученные знания в своих проектах, и вы заметите, как ваша эффективность и качество работы выйдут на новый уровень.

