Figma: как загрузить свои шрифты и расширить возможности дизайна
Для кого эта статья:
- Профессиональные и начинающие графические дизайнеры
- Специалисты, работающие с Figma и заинтересованные в улучшении своих проектов
Люди, стремящиеся к освоению тонкостей типографики и кастомизации шрифтов
Типографика — настоящая душа дизайна. Но часто стандартные шрифты Figma просто не дотягивают до той уникальности, которую вы представляете в своих проектах. Загрузка собственных шрифтов — это как секретное оружие профессиональных дизайнеров, которое мгновенно поднимает ваши работы на новый уровень. В этой статье я детально разберу весь процесс: от подготовки файлов до решения распространенных проблем, чтобы вы смогли легко интегрировать любой шрифт в свои проекты. Никакой магии — только четкий алгоритм действий. 🚀
Почему стоит загружать собственные шрифты в Figma
Стандартные шрифты в Figma — отличная отправная точка, но для создания по-настоящему уникальных проектов этого недостаточно. Использование собственных шрифтов даёт ряд существенных преимуществ, выводящих ваш дизайн на принципиально иной уровень качества и оригинальности.
Алексей Савинов, арт-директор
Однажды наша команда работала над ребрендингом крупного ретейлера. Клиент имел чёткое видение: фирменный шрифт должен быть визитной карточкой обновлённого бренда. Мы создали кастомный шрифт с уникальными засечками, напоминающими форму их продукции. Когда пришло время перенести дизайн-концепцию в Figma для разработки сайта и приложения, использование стандартных шрифтов убило бы всю идею. Загрузка нашего кастомного шрифта в Figma позволила сохранить целостность дизайна на всех этапах проекта — от концепции до разработки. Клиент был в восторге от того, насколько точно цифровые макеты отражали задуманную идентичность бренда.
Существует как минимум пять весомых причин загружать собственные шрифты в Figma:
- Уникальность дизайна — кастомные шрифты мгновенно выделяют вашу работу среди тысяч проектов с Arial и Roboto.
- Соответствие брендбуку — возможность точно следовать корпоративному стилю клиента, используя его фирменные шрифты.
- Расширенная функциональность — многие премиальные шрифты содержат дополнительные глифы, лигатуры и стилистические альтернативы.
- Оптимизация для конкретных задач — возможность использовать шрифты, специально созданные для определённых сценариев (например, для чтения мелкого текста на мобильных устройствах).
- Последовательность дизайна — обеспечивает единообразие оформления от концепции до реализации.
|Параметр
|Стандартные шрифты Figma
|Загруженные кастомные шрифты
|Уникальность
|Низкая (используются повсеместно)
|Высокая (возможность выделиться)
|Соответствие брендбуку
|Часто невозможно
|Полное соответствие
|Дополнительные функции
|Базовые
|Расширенные (лигатуры, альтернативы)
|Доступность
|Всегда доступны
|Требуют загрузки
Интеграция собственных шрифтов в Figma — это не просто эстетический вопрос. Это профессиональный подход, который демонстрирует ваше внимание к деталям и стремление создавать продукты высшего качества. 💯
Подготовка шрифтов перед загрузкой в Figma
Прежде чем приступать к процессу загрузки, необходимо правильно подготовить шрифтовые файлы. Это критический этап, который поможет избежать множества проблем в будущем и обеспечит корректное отображение типографики в ваших проектах.
Для начала убедитесь, что у вас есть правильный формат шрифта. Figma поддерживает следующие форматы файлов:
- OTF (OpenType Font) — современный и предпочтительный формат с расширенными возможностями
- TTF (TrueType Font) — классический формат, широко поддерживаемый в большинстве систем
- WOFF/WOFF2 (Web Open Font Format) — оптимизированные для веб форматы (Figma поддерживает, но предпочтительнее OTF или TTF)
Следующий шаг — проверка лицензии шрифта. Это часто упускается из виду, но имеет серьёзные юридические последствия. Убедитесь, что ваша лицензия позволяет:
- Использование в коммерческих проектах (если вы работаете над платным заказом)
- Встраивание в дизайн-макеты и прототипы
- Передачу клиенту или команде разработки
Мария Орлова, UX/UI дизайнер
На одном из проектов я столкнулась с ситуацией, когда клиент прислал свой "фирменный шрифт" для использования на сайте. Загрузила его в Figma, сделала весь дизайн, но когда дело дошло до разработки, выяснилось, что шрифт имеет только десктопную лицензию и не может использоваться на веб-сайтах. Весь дизайн пришлось переделывать в авральном режиме, подбирая похожие шрифты с веб-лицензией. С тех пор я всегда тщательно проверяю тип лицензии прежде чем начать работу. Это сэкономило мне десятки часов на последующих проектах и избавило от неприятных разговоров с клиентами.
Подготовка шрифтовых файлов включает следующие шаги:
- Создайте отдельную папку на вашем компьютере для хранения шрифтов проекта
- Убедитесь, что у вас есть все необходимые начертания (Regular, Bold, Italic, и т.д.)
- Проверьте наличие специфических символов и глифов, необходимых для проекта
- Установите шрифт в системе — это необязательно для Figma, но упрощает процесс работы
- Создайте резервную копию шрифтовых файлов в облачном хранилище
|Тип подготовки
|Что проверить
|Последствия игнорирования
|Техническая
|Формат файла, целостность, все начертания
|Некорректное отображение, отсутствие стилей
|Юридическая
|Тип лицензии, права на коммерческое использование
|Юридические претензии, штрафы
|Практическая
|Поддержка необходимых языков, наличие спецсимволов
|Неполное отображение контента, замена символов
|Организационная
|Структура файлов, бэкапы, документация
|Потеря данных, сложности в командной работе
Правильная подготовка шрифтов не только облегчит процесс загрузки, но и сэкономит огромное количество времени при дальнейшей работе над проектом. Следуя этим рекомендациям, вы создаёте прочную основу для качественной типографики в ваших дизайнах. 🔤
Как загрузить свой шрифт в Figma: пошаговая инструкция
Процесс загрузки шрифтов в Figma логичен и прямолинеен, но содержит несколько нюансов, которые необходимо учитывать. Следуя этой пошаговой инструкции, вы сможете интегрировать любой совместимый шрифт в ваши проекты без лишних сложностей.
Существует два основных способа использования собственных шрифтов в Figma: через десктопное приложение и через веб-версию. Рассмотрим оба метода подробно.
Метод 1: Загрузка шрифта через десктопное приложение Figma (рекомендуется)
- Установите шрифт в операционной системе:
- Windows: скачайте файл шрифта, щёлкните правой кнопкой мыши и выберите "Установить"
- macOS: дважды щёлкните по файлу шрифта и нажмите "Установить шрифт"
- Запустите десктопную версию Figma (не веб-версию)
- Откройте или создайте проект
- Выберите текстовый элемент или создайте новый (горячая клавиша "T")
- В панели свойств справа найдите выпадающее меню выбора шрифта
- Ваш установленный шрифт должен отображаться в списке локальных шрифтов
- Выберите нужный шрифт и начертание
Метод 2: Использование шрифтов в веб-версии Figma
Важно понимать, что в веб-версии Figma вы можете использовать только те шрифты, которые установлены в вашей операционной системе. Процесс выглядит так:
- Установите шрифт в вашей операционной системе (как описано выше)
- Откройте веб-версию Figma в браузере
- При создании или редактировании текста откройте выпадающее меню шрифтов
- Переключитесь на вкладку "Local fonts" (Локальные шрифты)
- Найдите и выберите ваш шрифт из списка
Важные нюансы при загрузке шрифтов:
- Figma распознает все начертания шрифта (Regular, Bold, Italic) как отдельные шрифты, если они установлены как отдельные файлы
- При совместной работе над проектом каждому участнику необходимо установить используемые шрифты на своём компьютере
- После установки нового шрифта может потребоваться перезапуск Figma
- Если шрифт не появляется в списке, проверьте его совместимость и правильность установки
🔍 Проверка успешной загрузки шрифта:
- Создайте тестовый текстовый элемент
- Примените к нему загруженный шрифт
- Введите текст, содержащий различные символы, включая специфичные для вашего языка
- Проверьте разные начертания шрифта
- Убедитесь, что шрифт отображается корректно при разных размерах
Если все шаги выполнены правильно, ваш шрифт будет интегрирован в проект и готов к использованию. Помните, что локальные шрифты будут видны только на вашем компьютере — другие участники проекта не увидят их, если не установят те же шрифты у себя. Это важный момент для командной работы над проектами в Figma. 🔤
Использование загруженных шрифтов в проектах Figma
После успешной загрузки шрифтов в Figma открывается целый мир возможностей для создания уникальной типографики в ваших проектах. Эффективное использование кастомных шрифтов требует понимания не только технических аспектов, но и дизайнерского подхода к типографике.
Начните с создания системы текстовых стилей — это фундаментальный шаг для обеспечения консистентности типографики в проекте:
- Выделите текстовый элемент с нужным шрифтом и настройками
- В правой панели нажмите на четыре точки рядом с "Text" и выберите "Create style"
- Задайте логичное название (например, "H1/Bold/48px")
- Повторите для всех нужных комбинаций шрифта, размера и начертания
Эффективная организация текстовых стилей экономит время и обеспечивает единообразие оформления. Рекомендуется использовать следующую структуру именования:
- Роль/Начертание/Размер (например, "Body/Regular/16px")
- Семантика/Начертание/Размер (например, "Primary/Bold/24px")
- Компонент/Начертание/Размер (например, "Button/Medium/14px")
При работе с кастомными шрифтами в Figma особенно важны следующие аспекты:
|Аспект
|Рекомендации
|Польза
|Управление вариантами шрифта
|Создавайте отдельные стили для каждого начертания
|Быстрое переключение между вариантами шрифта
|Межстрочный интервал
|Настраивайте line-height для оптимальной читаемости
|Улучшает читаемость и визуальную гармонию
|Кернинг и трекинг
|Адаптируйте межбуквенное расстояние под разные размеры шрифта
|Более сбалансированный текстовый блок
|Работа с иерархией
|Используйте разные начертания и размеры для создания чёткой иерархии
|Улучшает навигацию и понимание структуры интерфейса
При использовании загруженных шрифтов важно помнить про специфические возможности, которые часто отсутствуют в стандартных шрифтах:
- Стилистические альтернативы — многие премиальные шрифты содержат альтернативные глифы для одних и тех же символов. В Figma вы можете получить к ним доступ через меню "Type Details".
- Лигатуры — особые соединения букв, улучшающие внешний вид текста. Проверьте, включены ли они в настройках текста.
- Дробные значения — некоторые шрифты имеют специальные глифы для дробей, которые выглядят профессиональнее стандартных.
- Специальные символы — профессиональные шрифты часто включают дополнительные символы, иконки или орнаменты.
🛠 Для максимально эффективной работы с загруженными шрифтами используйте следующие приёмы:
- Создайте образец типографики — фрейм со всеми используемыми стилями текста для быстрого доступа
- Используйте компоненты — создавайте компоненты для часто используемых текстовых элементов
- Применяйте автолейаут — для текстовых блоков, чтобы обеспечить правильное отображение при изменении контента
- Тестируйте на разных устройствах — проверяйте читаемость шрифта на разных разрешениях экрана
Помните, что выбор и использование шрифта — это не только технический, но и дизайнерский вопрос. Каждый шрифт имеет свой характер и особенности, которые следует учитывать при создании гармоничной композиции. 📝
Решение проблем с отображением шрифтов в Figma
Даже при тщательном следовании инструкциям иногда возникают сложности с отображением загруженных шрифтов. Разберем наиболее распространенные проблемы и эффективные способы их решения.
🚫 Шрифт не появляется в списке доступных шрифтов
Если загруженный шрифт не отображается в списке, проверьте следующее:
- Перезапустите приложение Figma полностью (не просто закройте вкладку)
- Убедитесь, что шрифт действительно установлен в системе:
- Windows: Панель управления → Шрифты
- macOS: Font Book
- Проверьте формат шрифта — Figma лучше работает с форматами OTF и TTF
- Очистите кэш Figma:
- Windows: нажмите Ctrl+Shift+R
- macOS: нажмите Command+Shift+R
⚠️ Шрифт отображается некорректно
Если шрифт виден, но выглядит не так, как должен:
- Проверьте, все ли начертания шрифта установлены в системе
- Убедитесь, что вы используете правильное начертание (Bold, Italic, и т.д.)
- Проверьте целостность файла шрифта — попробуйте переустановить его
- Некоторые шрифты могут некорректно отображать определенные символы — проведите тест на полной раскладке
🔄 Проблемы при совместной работе
Одна из самых распространенных проблем — когда один участник команды видит шрифт, а другие — нет:
- Каждый участник команды должен установить шрифт локально на свой компьютер
- Создайте документ с инструкциями по установке шрифтов для команды
- Рассмотрите возможность использования переменных шрифтов для уменьшения количества файлов
- При передаче дизайна разработчикам включите шрифтовые файлы в ресурсы проекта
📱 Решение проблем с отображением на разных устройствах
Шрифты могут по-разному отображаться на разных устройствах и операционных системах:
- Всегда проверяйте дизайн на различных устройствах
- Учитывайте, что рендеринг шрифтов на macOS и Windows отличается
- При необходимости настраивайте размер и межбуквенное расстояние для разных платформ
- Для критически важных элементов рассмотрите возможность использования веб-безопасных альтернатив
Если ни одно из предложенных решений не помогает, попробуйте следующие альтернативные подходы:
- Преобразование в кривые — в критических случаях можно преобразовать текст в векторные объекты, однако это сделает текст нередактируемым
- Использование веб-шрифтов — если проект будет реализован в вебе, рассмотрите возможность использования Google Fonts или Adobe Fonts
- Создание скриншотов текста — в крайнем случае можно использовать изображения текста для презентаций (не для рабочих макетов)
Диагностика и решение проблем с шрифтами — важный навык, который приходит с опытом. Главное — систематический подход и внимание к деталям. При обнаружении проблемы сначала определите, на каком этапе она возникает, а затем применяйте соответствующие решения. 🔍
Работа с типографикой в Figma — это настоящее искусство, требующее как технических знаний, так и дизайнерского чутья. Правильно интегрированные шрифты становятся мощным инструментом в создании уникальных и запоминающихся дизайнов. Освоив процесс загрузки и использования собственных шрифтов, вы получаете свободу воплощения самых смелых типографических концепций, не ограничиваясь стандартным набором. Помните: профессионал отличается от любителя именно вниманием к таким важным деталям, как типографика.
