Figma: как загрузить свои шрифты и расширить возможности дизайна

Для кого эта статья:

Профессиональные и начинающие графические дизайнеры

Специалисты, работающие с Figma и заинтересованные в улучшении своих проектов

Люди, стремящиеся к освоению тонкостей типографики и кастомизации шрифтов Типографика — настоящая душа дизайна. Но часто стандартные шрифты Figma просто не дотягивают до той уникальности, которую вы представляете в своих проектах. Загрузка собственных шрифтов — это как секретное оружие профессиональных дизайнеров, которое мгновенно поднимает ваши работы на новый уровень. В этой статье я детально разберу весь процесс: от подготовки файлов до решения распространенных проблем, чтобы вы смогли легко интегрировать любой шрифт в свои проекты. Никакой магии — только четкий алгоритм действий. 🚀

Почему стоит загружать собственные шрифты в Figma

Стандартные шрифты в Figma — отличная отправная точка, но для создания по-настоящему уникальных проектов этого недостаточно. Использование собственных шрифтов даёт ряд существенных преимуществ, выводящих ваш дизайн на принципиально иной уровень качества и оригинальности.

Алексей Савинов, арт-директор Однажды наша команда работала над ребрендингом крупного ретейлера. Клиент имел чёткое видение: фирменный шрифт должен быть визитной карточкой обновлённого бренда. Мы создали кастомный шрифт с уникальными засечками, напоминающими форму их продукции. Когда пришло время перенести дизайн-концепцию в Figma для разработки сайта и приложения, использование стандартных шрифтов убило бы всю идею. Загрузка нашего кастомного шрифта в Figma позволила сохранить целостность дизайна на всех этапах проекта — от концепции до разработки. Клиент был в восторге от того, насколько точно цифровые макеты отражали задуманную идентичность бренда.

Существует как минимум пять весомых причин загружать собственные шрифты в Figma:

Уникальность дизайна — кастомные шрифты мгновенно выделяют вашу работу среди тысяч проектов с Arial и Roboto.

— кастомные шрифты мгновенно выделяют вашу работу среди тысяч проектов с Arial и Roboto. Соответствие брендбуку — возможность точно следовать корпоративному стилю клиента, используя его фирменные шрифты.

— возможность точно следовать корпоративному стилю клиента, используя его фирменные шрифты. Расширенная функциональность — многие премиальные шрифты содержат дополнительные глифы, лигатуры и стилистические альтернативы.

— многие премиальные шрифты содержат дополнительные глифы, лигатуры и стилистические альтернативы. Оптимизация для конкретных задач — возможность использовать шрифты, специально созданные для определённых сценариев (например, для чтения мелкого текста на мобильных устройствах).

— возможность использовать шрифты, специально созданные для определённых сценариев (например, для чтения мелкого текста на мобильных устройствах). Последовательность дизайна — обеспечивает единообразие оформления от концепции до реализации.

Параметр Стандартные шрифты Figma Загруженные кастомные шрифты Уникальность Низкая (используются повсеместно) Высокая (возможность выделиться) Соответствие брендбуку Часто невозможно Полное соответствие Дополнительные функции Базовые Расширенные (лигатуры, альтернативы) Доступность Всегда доступны Требуют загрузки

Интеграция собственных шрифтов в Figma — это не просто эстетический вопрос. Это профессиональный подход, который демонстрирует ваше внимание к деталям и стремление создавать продукты высшего качества. 💯

Подготовка шрифтов перед загрузкой в Figma

Прежде чем приступать к процессу загрузки, необходимо правильно подготовить шрифтовые файлы. Это критический этап, который поможет избежать множества проблем в будущем и обеспечит корректное отображение типографики в ваших проектах.

Для начала убедитесь, что у вас есть правильный формат шрифта. Figma поддерживает следующие форматы файлов:

OTF (OpenType Font) — современный и предпочтительный формат с расширенными возможностями

— современный и предпочтительный формат с расширенными возможностями TTF (TrueType Font) — классический формат, широко поддерживаемый в большинстве систем

— классический формат, широко поддерживаемый в большинстве систем WOFF/WOFF2 (Web Open Font Format) — оптимизированные для веб форматы (Figma поддерживает, но предпочтительнее OTF или TTF)

Следующий шаг — проверка лицензии шрифта. Это часто упускается из виду, но имеет серьёзные юридические последствия. Убедитесь, что ваша лицензия позволяет:

Использование в коммерческих проектах (если вы работаете над платным заказом)

Встраивание в дизайн-макеты и прототипы

Передачу клиенту или команде разработки

Мария Орлова, UX/UI дизайнер На одном из проектов я столкнулась с ситуацией, когда клиент прислал свой "фирменный шрифт" для использования на сайте. Загрузила его в Figma, сделала весь дизайн, но когда дело дошло до разработки, выяснилось, что шрифт имеет только десктопную лицензию и не может использоваться на веб-сайтах. Весь дизайн пришлось переделывать в авральном режиме, подбирая похожие шрифты с веб-лицензией. С тех пор я всегда тщательно проверяю тип лицензии прежде чем начать работу. Это сэкономило мне десятки часов на последующих проектах и избавило от неприятных разговоров с клиентами.

Подготовка шрифтовых файлов включает следующие шаги:

Создайте отдельную папку на вашем компьютере для хранения шрифтов проекта Убедитесь, что у вас есть все необходимые начертания (Regular, Bold, Italic, и т.д.) Проверьте наличие специфических символов и глифов, необходимых для проекта Установите шрифт в системе — это необязательно для Figma, но упрощает процесс работы Создайте резервную копию шрифтовых файлов в облачном хранилище

Тип подготовки Что проверить Последствия игнорирования Техническая Формат файла, целостность, все начертания Некорректное отображение, отсутствие стилей Юридическая Тип лицензии, права на коммерческое использование Юридические претензии, штрафы Практическая Поддержка необходимых языков, наличие спецсимволов Неполное отображение контента, замена символов Организационная Структура файлов, бэкапы, документация Потеря данных, сложности в командной работе

Правильная подготовка шрифтов не только облегчит процесс загрузки, но и сэкономит огромное количество времени при дальнейшей работе над проектом. Следуя этим рекомендациям, вы создаёте прочную основу для качественной типографики в ваших дизайнах. 🔤

Как загрузить свой шрифт в Figma: пошаговая инструкция

Процесс загрузки шрифтов в Figma логичен и прямолинеен, но содержит несколько нюансов, которые необходимо учитывать. Следуя этой пошаговой инструкции, вы сможете интегрировать любой совместимый шрифт в ваши проекты без лишних сложностей.

Существует два основных способа использования собственных шрифтов в Figma: через десктопное приложение и через веб-версию. Рассмотрим оба метода подробно.

Метод 1: Загрузка шрифта через десктопное приложение Figma (рекомендуется)

Установите шрифт в операционной системе: Windows: скачайте файл шрифта, щёлкните правой кнопкой мыши и выберите "Установить"

macOS: дважды щёлкните по файлу шрифта и нажмите "Установить шрифт" Запустите десктопную версию Figma (не веб-версию) Откройте или создайте проект Выберите текстовый элемент или создайте новый (горячая клавиша "T") В панели свойств справа найдите выпадающее меню выбора шрифта Ваш установленный шрифт должен отображаться в списке локальных шрифтов Выберите нужный шрифт и начертание

Метод 2: Использование шрифтов в веб-версии Figma

Важно понимать, что в веб-версии Figma вы можете использовать только те шрифты, которые установлены в вашей операционной системе. Процесс выглядит так:

Установите шрифт в вашей операционной системе (как описано выше) Откройте веб-версию Figma в браузере При создании или редактировании текста откройте выпадающее меню шрифтов Переключитесь на вкладку "Local fonts" (Локальные шрифты) Найдите и выберите ваш шрифт из списка

Важные нюансы при загрузке шрифтов:

Figma распознает все начертания шрифта (Regular, Bold, Italic) как отдельные шрифты, если они установлены как отдельные файлы

При совместной работе над проектом каждому участнику необходимо установить используемые шрифты на своём компьютере

После установки нового шрифта может потребоваться перезапуск Figma

Если шрифт не появляется в списке, проверьте его совместимость и правильность установки

🔍 Проверка успешной загрузки шрифта:

Создайте тестовый текстовый элемент Примените к нему загруженный шрифт Введите текст, содержащий различные символы, включая специфичные для вашего языка Проверьте разные начертания шрифта Убедитесь, что шрифт отображается корректно при разных размерах

Если все шаги выполнены правильно, ваш шрифт будет интегрирован в проект и готов к использованию. Помните, что локальные шрифты будут видны только на вашем компьютере — другие участники проекта не увидят их, если не установят те же шрифты у себя. Это важный момент для командной работы над проектами в Figma. 🔤

Использование загруженных шрифтов в проектах Figma

После успешной загрузки шрифтов в Figma открывается целый мир возможностей для создания уникальной типографики в ваших проектах. Эффективное использование кастомных шрифтов требует понимания не только технических аспектов, но и дизайнерского подхода к типографике.

Начните с создания системы текстовых стилей — это фундаментальный шаг для обеспечения консистентности типографики в проекте:

Выделите текстовый элемент с нужным шрифтом и настройками В правой панели нажмите на четыре точки рядом с "Text" и выберите "Create style" Задайте логичное название (например, "H1/Bold/48px") Повторите для всех нужных комбинаций шрифта, размера и начертания

Эффективная организация текстовых стилей экономит время и обеспечивает единообразие оформления. Рекомендуется использовать следующую структуру именования:

Роль/Начертание/Размер (например, "Body/Regular/16px")

(например, "Body/Regular/16px") Семантика/Начертание/Размер (например, "Primary/Bold/24px")

(например, "Primary/Bold/24px") Компонент/Начертание/Размер (например, "Button/Medium/14px")

При работе с кастомными шрифтами в Figma особенно важны следующие аспекты:

Аспект Рекомендации Польза Управление вариантами шрифта Создавайте отдельные стили для каждого начертания Быстрое переключение между вариантами шрифта Межстрочный интервал Настраивайте line-height для оптимальной читаемости Улучшает читаемость и визуальную гармонию Кернинг и трекинг Адаптируйте межбуквенное расстояние под разные размеры шрифта Более сбалансированный текстовый блок Работа с иерархией Используйте разные начертания и размеры для создания чёткой иерархии Улучшает навигацию и понимание структуры интерфейса

При использовании загруженных шрифтов важно помнить про специфические возможности, которые часто отсутствуют в стандартных шрифтах:

Стилистические альтернативы — многие премиальные шрифты содержат альтернативные глифы для одних и тех же символов. В Figma вы можете получить к ним доступ через меню "Type Details". Лигатуры — особые соединения букв, улучшающие внешний вид текста. Проверьте, включены ли они в настройках текста. Дробные значения — некоторые шрифты имеют специальные глифы для дробей, которые выглядят профессиональнее стандартных. Специальные символы — профессиональные шрифты часто включают дополнительные символы, иконки или орнаменты.

🛠 Для максимально эффективной работы с загруженными шрифтами используйте следующие приёмы:

Создайте образец типографики — фрейм со всеми используемыми стилями текста для быстрого доступа

— фрейм со всеми используемыми стилями текста для быстрого доступа Используйте компоненты — создавайте компоненты для часто используемых текстовых элементов

— создавайте компоненты для часто используемых текстовых элементов Применяйте автолейаут — для текстовых блоков, чтобы обеспечить правильное отображение при изменении контента

— для текстовых блоков, чтобы обеспечить правильное отображение при изменении контента Тестируйте на разных устройствах — проверяйте читаемость шрифта на разных разрешениях экрана

Помните, что выбор и использование шрифта — это не только технический, но и дизайнерский вопрос. Каждый шрифт имеет свой характер и особенности, которые следует учитывать при создании гармоничной композиции. 📝

Решение проблем с отображением шрифтов в Figma

Даже при тщательном следовании инструкциям иногда возникают сложности с отображением загруженных шрифтов. Разберем наиболее распространенные проблемы и эффективные способы их решения.

🚫 Шрифт не появляется в списке доступных шрифтов

Если загруженный шрифт не отображается в списке, проверьте следующее:

Перезапустите приложение Figma полностью (не просто закройте вкладку) Убедитесь, что шрифт действительно установлен в системе: Windows: Панель управления → Шрифты

macOS: Font Book Проверьте формат шрифта — Figma лучше работает с форматами OTF и TTF Очистите кэш Figma: Windows: нажмите Ctrl+Shift+R

macOS: нажмите Command+Shift+R

⚠️ Шрифт отображается некорректно

Если шрифт виден, но выглядит не так, как должен:

Проверьте, все ли начертания шрифта установлены в системе

Убедитесь, что вы используете правильное начертание (Bold, Italic, и т.д.)

Проверьте целостность файла шрифта — попробуйте переустановить его

Некоторые шрифты могут некорректно отображать определенные символы — проведите тест на полной раскладке

🔄 Проблемы при совместной работе

Одна из самых распространенных проблем — когда один участник команды видит шрифт, а другие — нет:

Каждый участник команды должен установить шрифт локально на свой компьютер Создайте документ с инструкциями по установке шрифтов для команды Рассмотрите возможность использования переменных шрифтов для уменьшения количества файлов При передаче дизайна разработчикам включите шрифтовые файлы в ресурсы проекта

📱 Решение проблем с отображением на разных устройствах

Шрифты могут по-разному отображаться на разных устройствах и операционных системах:

Всегда проверяйте дизайн на различных устройствах

Учитывайте, что рендеринг шрифтов на macOS и Windows отличается

При необходимости настраивайте размер и межбуквенное расстояние для разных платформ

Для критически важных элементов рассмотрите возможность использования веб-безопасных альтернатив

Если ни одно из предложенных решений не помогает, попробуйте следующие альтернативные подходы:

Преобразование в кривые — в критических случаях можно преобразовать текст в векторные объекты, однако это сделает текст нередактируемым

— в критических случаях можно преобразовать текст в векторные объекты, однако это сделает текст нередактируемым Использование веб-шрифтов — если проект будет реализован в вебе, рассмотрите возможность использования Google Fonts или Adobe Fonts

— если проект будет реализован в вебе, рассмотрите возможность использования Google Fonts или Adobe Fonts Создание скриншотов текста — в крайнем случае можно использовать изображения текста для презентаций (не для рабочих макетов)

Диагностика и решение проблем с шрифтами — важный навык, который приходит с опытом. Главное — систематический подход и внимание к деталям. При обнаружении проблемы сначала определите, на каком этапе она возникает, а затем применяйте соответствующие решения. 🔍

Работа с типографикой в Figma — это настоящее искусство, требующее как технических знаний, так и дизайнерского чутья. Правильно интегрированные шрифты становятся мощным инструментом в создании уникальных и запоминающихся дизайнов. Освоив процесс загрузки и использования собственных шрифтов, вы получаете свободу воплощения самых смелых типографических концепций, не ограничиваясь стандартным набором. Помните: профессионал отличается от любителя именно вниманием к таким важным деталям, как типографика.

