Как создать эффектный текст по кривой в Figma: способы и плагины#Figma
Для кого эта статья:
- Дизайнеры, работающие с графическими элементами и текстом в Figma
- Новички и опытные UX/UI дизайнеры, желающие улучшить свои навыки
Студенты и профессионалы, интересующиеся курсами по графическому дизайну
Создание текста вдоль кривой — задача, регулярно встречающаяся в работе дизайнеров. Будь то лого, значок или декоративный элемент, способность размещать буквы по контуру превращает обычный дизайн в изысканный. В то время как Adobe Illustrator и Photoshop предлагают встроенные инструменты для этой задачи, Figma — основной инструмент многих UI/UX дизайнеров — требует особого подхода. Многие новички и даже опытные дизайнеры теряются, когда сталкиваются с необходимостью создать криволинейный текст в этом редакторе. Разберемся детально, как превратить прямую строку в элегантную кривую текста в Figma. 🎨
Текст вдоль пути в Figma: базовые ограничения платформы
Figma, при всех своих достоинствах, имеет одно существенное ограничение — отсутствие встроенной функции размещения текста вдоль пути. Это может удивить дизайнеров, привыкших к более широкому функционалу Adobe Illustrator или Photoshop. В Figma текстовые объекты по умолчанию могут располагаться только линейно, что создает определенные сложности при разработке круглых логотипов, печатей и других элементов с изогнутым текстом.
Алексей Добрынин, Lead UX Designer
Однажды мне поручили разработать фирменную печать для юридической компании. Клиент настаивал на круглой форме с текстом по контуру. Я открыл Figma и тут же столкнулся с проблемой — нет инструмента для текста по кривой. Первой мыслью было переключиться на Illustrator, но клиент требовал прототип в Figma для демонстрации команде.
Пришлось искать обходные пути. Я попробовал вручную расставить каждую букву по кругу — это заняло почти два часа и выглядело неаккуратно. Затем я обнаружил плагин Text on Path, который решил проблему за пару минут. С тех пор этот инструмент — обязательный элемент моего рабочего процесса. Клиент получил идеальный прототип печати, а я — ценный урок: всегда изучайте экосистему плагинов вашего инструмента.
Важно понимать основные ограничения Figma при работе с текстом:
- Отсутствие встроенной функции текста по пути
- Невозможность автоматически изогнуть существующий текстовый блок
- Отсутствие привязки текста к векторным объектам
- Сложности с обновлением текста, размещенного вдоль пути вручную
Эти ограничения особенно заметны при создании логотипов, печатей, значков и других элементов, где текст должен повторять форму окружности или другой кривой. Однако эти ограничения не являются непреодолимыми — существует несколько подходов к решению этой задачи в Figma. 🔄
|Программа
|Встроенная функция текста по пути
|Метод реализации
|Скорость создания
|Adobe Illustrator
|Да
|Type on a Path Tool
|Высокая
|Adobe Photoshop
|Да
|Path Selection + Type Tool
|Средняя
|Figma (базовая)
|Нет
|Требует плагинов или ручного размещения
|Низкая
|Figma с плагинами
|Да (через плагины)
|Text on Path, Pathfinder и др.
|Средняя
Плагины для создания текста по кривой в Figma
Ecosystem Figma известен своей расширяемостью, и именно плагины становятся спасательным кругом при необходимости создать текст вдоль пути. Существует несколько специализированных плагинов, разработанных специально для решения этой задачи, каждый со своими особенностями и преимуществами.
Рассмотрим наиболее эффективные плагины для создания криволинейного текста в Figma:
- Text on Path — самый популярный и простой в использовании плагин для размещения текста вдоль любой кривой. Позволяет быстро создавать круговые надписи и тексты, следующие по произвольным контурам.
- Pathfinder — универсальный плагин с более широкими возможностями манипуляции с векторными объектами и текстом, включая функцию размещения текста по пути.
- Curved Text — специализированный инструмент для создания текста по дуге с интуитивно понятным интерфейсом.
- Type on a Path — плагин, воссоздающий функциональность аналогичного инструмента из Adobe Illustrator.
- Arc Text — простой инструмент для быстрого создания текста по дуге с контролем угла изгиба.
Марина Соколова, UI/UX дизайнер
Работа над редизайном логотипа косметического бренда выглядела стандартной задачей, пока клиент не уточнил: "Текст должен элегантно огибать изображение цветка". Финальные правки требовалось внести в Figma, чтобы команда могла видеть изменения в реальном времени.
Я решила протестировать несколько плагинов. Text on Path отлично справился с простыми кривыми, но когда пришлось работать со сложной формой лепестков, он начал "спотыкаться". Переключившись на Pathfinder, я получила больше контроля, хотя интерфейс оказался менее интуитивным.
Настоящим открытием стал Type on a Path — он предлагал знакомый интерфейс в стиле Adobe и точную настройку каждой буквы. Затратив дополнительные 15 минут на освоение этого плагина, я создала именно тот текст, который требовался. Клиент был восхищен результатом, а я добавила в свой арсенал мощный инструмент.
При выборе плагина стоит учитывать несколько факторов:
|Плагин
|Простота использования
|Функциональность
|Поддержка сложных путей
|Редактируемость результата
|Text on Path
|⭐⭐⭐⭐⭐
|⭐⭐⭐⭐
|⭐⭐⭐
|⭐⭐⭐
|Pathfinder
|⭐⭐⭐
|⭐⭐⭐⭐⭐
|⭐⭐⭐⭐⭐
|⭐⭐⭐⭐
|Curved Text
|⭐⭐⭐⭐
|⭐⭐⭐
|⭐⭐
|⭐⭐⭐
|Type on a Path
|⭐⭐⭐
|⭐⭐⭐⭐⭐
|⭐⭐⭐⭐⭐
|⭐⭐⭐⭐
|Arc Text
|⭐⭐⭐⭐⭐
|⭐⭐⭐
|⭐
|⭐⭐⭐
Установка плагинов в Figma занимает буквально минуту: перейдите в меню плагинов, выберите "Browse plugins in Community", найдите нужный плагин по названию и нажмите "Install". После установки плагин появится в выпадающем меню "Plugins" и будет готов к использованию. 🔌
Для большинства задач Text on Path является оптимальным выбором благодаря своей универсальности и простоте использования, поэтому дальнейшие инструкции будут сосредоточены именно на нем.
Пошаговая работа с плагином Text on Path в Figma
Создание текста вдоль пути с помощью плагина Text on Path — процесс, требующий определенной последовательности действий. Следуя этой инструкции, вы сможете быстро и эффективно размещать текст по любому контуру в Figma.
Вот детальное руководство по работе с плагином Text on Path:
Создайте путь для размещения текста – Используйте инструмент Pen (P) или Vector (V) для создания кривой линии или контура – Для круглого текста создайте окружность с помощью инструмента Ellipse (O) – Убедитесь, что путь является открытым (для линии) или замкнутым (для окружности)
Подготовьте текст – Создайте текстовый слой с помощью инструмента Text (T) – Введите текст, который хотите разместить вдоль пути – Настройте базовые параметры шрифта (гарнитуру, размер, вес)
Запустите плагин Text on Path – Выделите и путь, и текстовый слой одновременно (используйте Shift для множественного выделения) – Перейдите в меню Plugins → Text on Path – Если вы используете плагин впервые, может потребоваться подтверждение доступа
Настройте параметры размещения в диалоговом окне плагина – Выберите ориентацию текста (сверху или снизу пути) – Установите начальное смещение (Offset) для определения стартовой точки текста на пути – При необходимости включите опцию зеркального отражения текста – Настройте межбуквенное расстояние для равномерного распределения по пути
Примените настройки – Нажмите кнопку "Apply" для применения параметров – Плагин создаст новый слой с текстом, размещенным вдоль выбранного пути
После выполнения этих шагов вы получите объект с текстом, следующим по контуру выбранного пути. Важно понимать, что результат работы плагина — это группа отдельных текстовых элементов, а не единый редактируемый текстовый блок. Каждая буква будет представлена отдельным текстовым слоем, повернутым и размещенным в соответствии с формой пути. 📝
При работе с плагином Text on Path стоит учитывать несколько нюансов:
- Чем сложнее форма пути, тем больше времени может потребоваться на обработку
- Для идеального результата используйте гладкие кривые без резких изломов
- При работе с длинными текстами убедитесь, что длина пути достаточна для размещения всех символов
- Экспериментируйте с различными значениями смещения (Offset) для достижения оптимального визуального баланса
- Сохраняйте оригинальные слои текста и пути на отдельном скрытом фрейме для возможности повторного применения плагина с изменениями
Настройка и стилизация текста вдоль пути
После создания базового текста по контуру наступает ключевой этап — стилизация и тонкая настройка. Именно здесь кроется возможность превратить стандартный изогнутый текст в профессиональный дизайнерский элемент с уникальным характером. 🎭
Существует несколько подходов к настройке и стилизации текста вдоль пути в Figma:
Работа с исходным текстом до применения плагина – Настройте все параметры шрифта (гарнитура, начертание, интерлиньяж) до запуска плагина – Установите нужный размер шрифта с учетом масштаба финального результата – Предварительно настройте цвет текста и другие базовые стили
Групповая стилизация после применения плагина – Выделите всю группу текстовых элементов после применения плагина – Используйте панель свойств для одновременного изменения параметров всех букв – Настройте цвет, эффекты, прозрачность и другие свойства для всей группы
Индивидуальная настройка отдельных букв – Разгруппируйте результат работы плагина (если это необходимо) – Выделяйте отдельные буквы для точечной настройки их положения или стиля – Создавайте градиенты или вариации стилей для отдельных символов
Добавление эффектов и украшений – Примените эффекты тени, свечения или размытия для придания объема – Добавьте обводку для улучшения читаемости или стилистического эффекта – Экспериментируйте с масками и обтравочными контурами для интеграции с другими элементами дизайна
При работе над стилизацией текста вдоль пути важно учитывать специфику конечного использования:
- Для логотипов уделите особое внимание точности расположения каждого символа
- В случае с баннерами и рекламными материалами фокусируйтесь на читаемости и контрастности
- Для декоративных элементов экспериментируйте с необычными шрифтами и эффектами
- При создании печатей и официальных знаков придерживайтесь строгости и симметрии
Одна из ключевых особенностей стилизации текста вдоль пути — необходимость баланса между читаемостью и декоративностью. Чем сильнее изгиб пути, тем сложнее может быть восприятие текста читателем. В таких случаях рекомендуется:
- Использовать более четкие шрифты без засечек для мелкого текста на сложных кривых
- Увеличивать межбуквенный интервал для лучшего визуального разделения символов
- Применять контрастные цвета или обводку для улучшения различимости букв
- Избегать слишком длинных фраз на сильно изогнутых путях
После завершения стилизации рекомендуется проверить результат в различных масштабах и условиях просмотра, чтобы убедиться в его эффективности и читаемости в реальных сценариях использования.
Альтернативные методы размещения текста по кривой
Помимо использования специализированных плагинов, существуют альтернативные методы создания текста вдоль кривой в Figma. Эти подходы могут быть полезны в ситуациях, когда установка плагинов невозможна или требуется полный контроль над каждым элементом дизайна. 🛠️
Рассмотрим несколько альтернативных методов с их преимуществами и недостатками:
Метод ручного размещения и поворота букв – Создайте отдельный текстовый слой для каждой буквы – Расположите буквы вдоль нужной кривой, используя руководящую линию или форму – Поверните каждую букву в соответствии с касательной к кривой в точке размещения – Тщательно настройте расстояния между буквами для равномерного распределения
Импорт из других редакторов – Создайте текст по кривой в Adobe Illustrator, где эта функция встроена – Экспортируйте результат в формате SVG – Импортируйте SVG в Figma (Ctrl/Cmd+Shift+K или через меню Import) – При необходимости доработайте результат средствами Figma
Использование компонента "Polar layout" – Создайте пользовательский компонент с круговым расположением текстовых элементов – Настройте автоматическое распределение букв по окружности с помощью Auto Layout – Используйте переменные компонента для контроля радиуса и других параметров – Применяйте этот компонент для создания круговых надписей с возможностью быстрого редактирования
Использование растровых изображений – Создайте текст по кривой в любом другом графическом редакторе – Экспортируйте результат как растровое изображение (PNG с прозрачностью) – Импортируйте изображение в Figma – Размещайте и масштабируйте как обычное изображение
Сравнение различных методов создания текста по кривой в Figma:
|Метод
|Трудоемкость
|Точность
|Редактируемость
|Масштабируемость
|Лучше всего подходит для
|Плагин Text on Path
|Низкая
|Высокая
|Средняя
|Высокая
|Большинства задач
|Ручное размещение
|Высокая
|Очень высокая
|Низкая
|Высокая
|Коротких текстов с особыми требованиями
|Импорт из других редакторов
|Средняя
|Высокая
|Низкая
|Высокая
|Сложных композиций и логотипов
|Компонент "Polar layout"
|Средняя (высокая при настройке)
|Средняя
|Высокая
|Высокая
|Циркулярных надписей в интерфейсах
|Растровые изображения
|Низкая
|Зависит от исходника
|Отсутствует
|Низкая
|Прототипов и макетов без необходимости редактирования
При выборе альтернативного метода следует руководствоваться следующими соображениями:
- Сложность проекта и количество текстовых элементов по кривой
- Необходимость последующего редактирования текста
- Требования к масштабированию и адаптивности дизайна
- Сроки выполнения работы и доступные ресурсы
- Технические ограничения рабочей среды (например, корпоративные политики по установке плагинов)
Каждый из альтернативных методов имеет свою нишу применения. Например, для создания логотипа высокого качества может быть оправдано использование комбинации методов — разработка в Adobe Illustrator с последующей доработкой в Figma. Для быстрых прототипов достаточно плагина или даже растрового изображения-заглушки. 🔄
Создание текста вдоль пути в Figma демонстрирует важный принцип дизайнерской работы — адаптивность к инструментарию. Хотя базовый функционал Figma не включает эту возможность, комбинация плагинов и альтернативных методов позволяет реализовать практически любую творческую идею. Главное — подбирать подход, соответствующий конкретной задаче, и помнить, что ограничения часто становятся катализатором креативных решений. Освоение различных методов работы с текстом по кривой не только расширяет технический арсенал дизайнера, но и способствует развитию гибкости мышления, столь необходимой в современном графическом дизайне.
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Герман Куликов
тревел-редактор