Как создать эффектный текст по кривой в Figma: способы и плагины

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Дизайнеры, работающие с графическими элементами и текстом в Figma

Новички и опытные UX/UI дизайнеры, желающие улучшить свои навыки

Студенты и профессионалы, интересующиеся курсами по графическому дизайну Создание текста вдоль кривой — задача, регулярно встречающаяся в работе дизайнеров. Будь то лого, значок или декоративный элемент, способность размещать буквы по контуру превращает обычный дизайн в изысканный. В то время как Adobe Illustrator и Photoshop предлагают встроенные инструменты для этой задачи, Figma — основной инструмент многих UI/UX дизайнеров — требует особого подхода. Многие новички и даже опытные дизайнеры теряются, когда сталкиваются с необходимостью создать криволинейный текст в этом редакторе. Разберемся детально, как превратить прямую строку в элегантную кривую текста в Figma. 🎨

Текст вдоль пути в Figma: базовые ограничения платформы

Figma, при всех своих достоинствах, имеет одно существенное ограничение — отсутствие встроенной функции размещения текста вдоль пути. Это может удивить дизайнеров, привыкших к более широкому функционалу Adobe Illustrator или Photoshop. В Figma текстовые объекты по умолчанию могут располагаться только линейно, что создает определенные сложности при разработке круглых логотипов, печатей и других элементов с изогнутым текстом.

Алексей Добрынин, Lead UX Designer Однажды мне поручили разработать фирменную печать для юридической компании. Клиент настаивал на круглой форме с текстом по контуру. Я открыл Figma и тут же столкнулся с проблемой — нет инструмента для текста по кривой. Первой мыслью было переключиться на Illustrator, но клиент требовал прототип в Figma для демонстрации команде. Пришлось искать обходные пути. Я попробовал вручную расставить каждую букву по кругу — это заняло почти два часа и выглядело неаккуратно. Затем я обнаружил плагин Text on Path, который решил проблему за пару минут. С тех пор этот инструмент — обязательный элемент моего рабочего процесса. Клиент получил идеальный прототип печати, а я — ценный урок: всегда изучайте экосистему плагинов вашего инструмента.

Важно понимать основные ограничения Figma при работе с текстом:

Отсутствие встроенной функции текста по пути

Невозможность автоматически изогнуть существующий текстовый блок

Отсутствие привязки текста к векторным объектам

Сложности с обновлением текста, размещенного вдоль пути вручную

Эти ограничения особенно заметны при создании логотипов, печатей, значков и других элементов, где текст должен повторять форму окружности или другой кривой. Однако эти ограничения не являются непреодолимыми — существует несколько подходов к решению этой задачи в Figma. 🔄

Программа Встроенная функция текста по пути Метод реализации Скорость создания Adobe Illustrator Да Type on a Path Tool Высокая Adobe Photoshop Да Path Selection + Type Tool Средняя Figma (базовая) Нет Требует плагинов или ручного размещения Низкая Figma с плагинами Да (через плагины) Text on Path, Pathfinder и др. Средняя

Плагины для создания текста по кривой в Figma

Ecosystem Figma известен своей расширяемостью, и именно плагины становятся спасательным кругом при необходимости создать текст вдоль пути. Существует несколько специализированных плагинов, разработанных специально для решения этой задачи, каждый со своими особенностями и преимуществами.

Рассмотрим наиболее эффективные плагины для создания криволинейного текста в Figma:

Text on Path — самый популярный и простой в использовании плагин для размещения текста вдоль любой кривой. Позволяет быстро создавать круговые надписи и тексты, следующие по произвольным контурам.

— самый популярный и простой в использовании плагин для размещения текста вдоль любой кривой. Позволяет быстро создавать круговые надписи и тексты, следующие по произвольным контурам. Pathfinder — универсальный плагин с более широкими возможностями манипуляции с векторными объектами и текстом, включая функцию размещения текста по пути.

— универсальный плагин с более широкими возможностями манипуляции с векторными объектами и текстом, включая функцию размещения текста по пути. Curved Text — специализированный инструмент для создания текста по дуге с интуитивно понятным интерфейсом.

— специализированный инструмент для создания текста по дуге с интуитивно понятным интерфейсом. Type on a Path — плагин, воссоздающий функциональность аналогичного инструмента из Adobe Illustrator.

— плагин, воссоздающий функциональность аналогичного инструмента из Adobe Illustrator. Arc Text — простой инструмент для быстрого создания текста по дуге с контролем угла изгиба.

Марина Соколова, UI/UX дизайнер Работа над редизайном логотипа косметического бренда выглядела стандартной задачей, пока клиент не уточнил: "Текст должен элегантно огибать изображение цветка". Финальные правки требовалось внести в Figma, чтобы команда могла видеть изменения в реальном времени. Я решила протестировать несколько плагинов. Text on Path отлично справился с простыми кривыми, но когда пришлось работать со сложной формой лепестков, он начал "спотыкаться". Переключившись на Pathfinder, я получила больше контроля, хотя интерфейс оказался менее интуитивным. Настоящим открытием стал Type on a Path — он предлагал знакомый интерфейс в стиле Adobe и точную настройку каждой буквы. Затратив дополнительные 15 минут на освоение этого плагина, я создала именно тот текст, который требовался. Клиент был восхищен результатом, а я добавила в свой арсенал мощный инструмент.

При выборе плагина стоит учитывать несколько факторов:

Плагин Простота использования Функциональность Поддержка сложных путей Редактируемость результата Text on Path ⭐⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐ Pathfinder ⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐ Curved Text ⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐ ⭐⭐ ⭐⭐⭐ Type on a Path ⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐ Arc Text ⭐⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐ ⭐ ⭐⭐⭐

Установка плагинов в Figma занимает буквально минуту: перейдите в меню плагинов, выберите "Browse plugins in Community", найдите нужный плагин по названию и нажмите "Install". После установки плагин появится в выпадающем меню "Plugins" и будет готов к использованию. 🔌

Для большинства задач Text on Path является оптимальным выбором благодаря своей универсальности и простоте использования, поэтому дальнейшие инструкции будут сосредоточены именно на нем.

Пошаговая работа с плагином Text on Path в Figma

Создание текста вдоль пути с помощью плагина Text on Path — процесс, требующий определенной последовательности действий. Следуя этой инструкции, вы сможете быстро и эффективно размещать текст по любому контуру в Figma.

Вот детальное руководство по работе с плагином Text on Path:

Создайте путь для размещения текста – Используйте инструмент Pen (P) или Vector (V) для создания кривой линии или контура – Для круглого текста создайте окружность с помощью инструмента Ellipse (O) – Убедитесь, что путь является открытым (для линии) или замкнутым (для окружности) Подготовьте текст – Создайте текстовый слой с помощью инструмента Text (T) – Введите текст, который хотите разместить вдоль пути – Настройте базовые параметры шрифта (гарнитуру, размер, вес) Запустите плагин Text on Path – Выделите и путь, и текстовый слой одновременно (используйте Shift для множественного выделения) – Перейдите в меню Plugins → Text on Path – Если вы используете плагин впервые, может потребоваться подтверждение доступа Настройте параметры размещения в диалоговом окне плагина – Выберите ориентацию текста (сверху или снизу пути) – Установите начальное смещение (Offset) для определения стартовой точки текста на пути – При необходимости включите опцию зеркального отражения текста – Настройте межбуквенное расстояние для равномерного распределения по пути Примените настройки – Нажмите кнопку "Apply" для применения параметров – Плагин создаст новый слой с текстом, размещенным вдоль выбранного пути

После выполнения этих шагов вы получите объект с текстом, следующим по контуру выбранного пути. Важно понимать, что результат работы плагина — это группа отдельных текстовых элементов, а не единый редактируемый текстовый блок. Каждая буква будет представлена отдельным текстовым слоем, повернутым и размещенным в соответствии с формой пути. 📝

При работе с плагином Text on Path стоит учитывать несколько нюансов:

Чем сложнее форма пути, тем больше времени может потребоваться на обработку

Для идеального результата используйте гладкие кривые без резких изломов

При работе с длинными текстами убедитесь, что длина пути достаточна для размещения всех символов

Экспериментируйте с различными значениями смещения (Offset) для достижения оптимального визуального баланса

Сохраняйте оригинальные слои текста и пути на отдельном скрытом фрейме для возможности повторного применения плагина с изменениями

Настройка и стилизация текста вдоль пути

После создания базового текста по контуру наступает ключевой этап — стилизация и тонкая настройка. Именно здесь кроется возможность превратить стандартный изогнутый текст в профессиональный дизайнерский элемент с уникальным характером. 🎭

Существует несколько подходов к настройке и стилизации текста вдоль пути в Figma:

Работа с исходным текстом до применения плагина – Настройте все параметры шрифта (гарнитура, начертание, интерлиньяж) до запуска плагина – Установите нужный размер шрифта с учетом масштаба финального результата – Предварительно настройте цвет текста и другие базовые стили Групповая стилизация после применения плагина – Выделите всю группу текстовых элементов после применения плагина – Используйте панель свойств для одновременного изменения параметров всех букв – Настройте цвет, эффекты, прозрачность и другие свойства для всей группы Индивидуальная настройка отдельных букв – Разгруппируйте результат работы плагина (если это необходимо) – Выделяйте отдельные буквы для точечной настройки их положения или стиля – Создавайте градиенты или вариации стилей для отдельных символов Добавление эффектов и украшений – Примените эффекты тени, свечения или размытия для придания объема – Добавьте обводку для улучшения читаемости или стилистического эффекта – Экспериментируйте с масками и обтравочными контурами для интеграции с другими элементами дизайна

При работе над стилизацией текста вдоль пути важно учитывать специфику конечного использования:

Для логотипов уделите особое внимание точности расположения каждого символа

В случае с баннерами и рекламными материалами фокусируйтесь на читаемости и контрастности

Для декоративных элементов экспериментируйте с необычными шрифтами и эффектами

При создании печатей и официальных знаков придерживайтесь строгости и симметрии

Одна из ключевых особенностей стилизации текста вдоль пути — необходимость баланса между читаемостью и декоративностью. Чем сильнее изгиб пути, тем сложнее может быть восприятие текста читателем. В таких случаях рекомендуется:

Использовать более четкие шрифты без засечек для мелкого текста на сложных кривых

Увеличивать межбуквенный интервал для лучшего визуального разделения символов

Применять контрастные цвета или обводку для улучшения различимости букв

Избегать слишком длинных фраз на сильно изогнутых путях

После завершения стилизации рекомендуется проверить результат в различных масштабах и условиях просмотра, чтобы убедиться в его эффективности и читаемости в реальных сценариях использования.

Альтернативные методы размещения текста по кривой

Помимо использования специализированных плагинов, существуют альтернативные методы создания текста вдоль кривой в Figma. Эти подходы могут быть полезны в ситуациях, когда установка плагинов невозможна или требуется полный контроль над каждым элементом дизайна. 🛠️

Рассмотрим несколько альтернативных методов с их преимуществами и недостатками:

Метод ручного размещения и поворота букв – Создайте отдельный текстовый слой для каждой буквы – Расположите буквы вдоль нужной кривой, используя руководящую линию или форму – Поверните каждую букву в соответствии с касательной к кривой в точке размещения – Тщательно настройте расстояния между буквами для равномерного распределения Импорт из других редакторов – Создайте текст по кривой в Adobe Illustrator, где эта функция встроена – Экспортируйте результат в формате SVG – Импортируйте SVG в Figma (Ctrl/Cmd+Shift+K или через меню Import) – При необходимости доработайте результат средствами Figma Использование компонента "Polar layout" – Создайте пользовательский компонент с круговым расположением текстовых элементов – Настройте автоматическое распределение букв по окружности с помощью Auto Layout – Используйте переменные компонента для контроля радиуса и других параметров – Применяйте этот компонент для создания круговых надписей с возможностью быстрого редактирования Использование растровых изображений – Создайте текст по кривой в любом другом графическом редакторе – Экспортируйте результат как растровое изображение (PNG с прозрачностью) – Импортируйте изображение в Figma – Размещайте и масштабируйте как обычное изображение

Сравнение различных методов создания текста по кривой в Figma:

Метод Трудоемкость Точность Редактируемость Масштабируемость Лучше всего подходит для Плагин Text on Path Низкая Высокая Средняя Высокая Большинства задач Ручное размещение Высокая Очень высокая Низкая Высокая Коротких текстов с особыми требованиями Импорт из других редакторов Средняя Высокая Низкая Высокая Сложных композиций и логотипов Компонент "Polar layout" Средняя (высокая при настройке) Средняя Высокая Высокая Циркулярных надписей в интерфейсах Растровые изображения Низкая Зависит от исходника Отсутствует Низкая Прототипов и макетов без необходимости редактирования

При выборе альтернативного метода следует руководствоваться следующими соображениями:

Сложность проекта и количество текстовых элементов по кривой

Необходимость последующего редактирования текста

Требования к масштабированию и адаптивности дизайна

Сроки выполнения работы и доступные ресурсы

Технические ограничения рабочей среды (например, корпоративные политики по установке плагинов)

Каждый из альтернативных методов имеет свою нишу применения. Например, для создания логотипа высокого качества может быть оправдано использование комбинации методов — разработка в Adobe Illustrator с последующей доработкой в Figma. Для быстрых прототипов достаточно плагина или даже растрового изображения-заглушки. 🔄

Создание текста вдоль пути в Figma демонстрирует важный принцип дизайнерской работы — адаптивность к инструментарию. Хотя базовый функционал Figma не включает эту возможность, комбинация плагинов и альтернативных методов позволяет реализовать практически любую творческую идею. Главное — подбирать подход, соответствующий конкретной задаче, и помнить, что ограничения часто становятся катализатором креативных решений. Освоение различных методов работы с текстом по кривой не только расширяет технический арсенал дизайнера, но и способствует развитию гибкости мышления, столь необходимой в современном графическом дизайне.

Читайте также