День открытых дверей IT Hub: погружение в мир технологий и карьеры

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Для кого эта статья:

Начинающие IT-специалисты и студенты, заинтересованные в карьере в технологиях

Профессионалы, желающие расширить свои знания и навыки в области IT

HR-специалисты и руководители, ищущие таланты и возможности для нетворкинга в технологической сфере Готовы прокачать свои IT-навыки, познакомиться с профессионалами индустрии и узнать о последних технологических трендах? День открытых дверей в IT Hub — ваш шанс погрузиться в экосистему инноваций и технологий без предварительных обязательств! 23 февраля 2025 года крупнейший технологический хаб Москвы распахнет свои двери для всех, кто мечтает построить карьеру в IT или расширить профессиональные горизонты. Это не просто экскурсия, а полноценное погружение в рабочую среду технологического кластера с мастер-классами, лекциями от ведущих экспертов и возможностью наладить ценные контакты. ??

День открытых дверей в IT Hub: что вас ждет

День открытых дверей в IT Hub 2025 — это масштабное событие, объединяющее технологические компании, стартапы, образовательные платформы и IT-энтузиастов под одной крышей. Мероприятие длится целый день, с 10:00 до 20:00, предоставляя участникам максимум возможностей для профессионального роста.

IT Hub — это не просто коворкинг или офисное пространство. Это полноценная экосистема для развития IT-проектов, включающая в себя акселераторы, образовательные программы, переговорные комнаты, зоны отдыха и даже собственную кофейню. На дне открытых дверей вы сможете увидеть, как функционирует этот технологический кластер изнутри. ??

Александр Петров, технический директор Когда я впервые попал на день открытых дверей в IT Hub три года назад, я был простым frontend-разработчиком с амбициями, но без четкого карьерного плана. Во время мероприятия я посетил воркшоп по архитектуре микросервисов, который полностью изменил мое представление о построении систем. Контакты, которые я завел в тот день, привели меня к должности технического директора в перспективном стартапе. Самое ценное, что дал мне IT Hub — это не только знания, но и сообщество единомышленников, готовых поддержать в профессиональном развитии.

Что делает день открытых дверей в IT Hub особенным? Вот ключевые преимущества:

Интерактивный формат — никаких скучных презентаций, только практика и живое общение

— никаких скучных презентаций, только практика и живое общение Персонализированный опыт — возможность выбрать активности, соответствующие вашему уровню и интересам

— возможность выбрать активности, соответствующие вашему уровню и интересам Доступ к закрытым проектам — некоторые резиденты IT Hub продемонстрируют свои инновационные разработки, которые обычно не показывают широкой публике

— некоторые резиденты IT Hub продемонстрируют свои инновационные разработки, которые обычно не показывают широкой публике Карьерные возможности — HR-специалисты многих компаний будут искать таланты прямо на мероприятии

— HR-специалисты многих компаний будут искать таланты прямо на мероприятии Нетворкинг высокого уровня — знакомство с лидерами индустрии и потенциальными менторами

В 2025 году особое внимание будет уделено искусственному интеллекту, кибербезопасности и блокчейн-технологиям — трем направлениям, которые стремительно набирают популярность на рынке труда.

Программа мероприятий и расписание IT Hub

Программа дня открытых дверей в IT Hub тщательно спланирована, чтобы каждый участник, независимо от опыта и профессиональных интересов, нашел для себя что-то полезное. Мероприятия проходят параллельно в нескольких пространствах хаба, поэтому рекомендуем заранее отметить в расписании активности, которые вы не хотите пропустить. ??

Время Главный зал Зал разработки Зал дизайна Зона нетворкинга 10:00-11:00 Открытие и приветственное слово от основателей IT Hub Мастер-класс "Python для анализа данных" Воркшоп "UX-исследования: от теории к практике" Утренний кофе-брейк и знакомство с участниками 11:30-13:00 Панельная дискуссия "Тренды IT-рынка 2025" Практикум "Архитектура микросервисов" Мастер-класс "Дизайн-системы для продуктовых компаний" Speed-dating для IT-специалистов 13:00-14:00 Обеденный перерыв и экскурсия по IT Hub 14:00-15:30 Презентация стартапов-резидентов IT Hub Воркшоп "Кибербезопасность в эпоху ИИ" Практикум "Motion-дизайн для веб-интерфейсов" Консультации с HR-специалистами ведущих IT-компаний 16:00-17:30 Лекция "Как перейти из другой сферы в IT" Хакатон по созданию AI-сервисов (начало) Мастер-класс "Портфолио, которое продает" Менторские сессии с экспертами отрасли 18:00-20:00 Подведение итогов, нетворкинг-коктейль Хакатон по созданию AI-сервисов (финал и презентация) Портфолио-ревью для дизайнеров Свободное общение, обмен контактами

Помимо основной программы, на территории IT Hub будут работать различные интерактивные зоны:

VR/AR демо-зона — тестирование последних разработок в области виртуальной и дополненной реальности

— тестирование последних разработок в области виртуальной и дополненной реальности AI-ассистенты — возможность протестировать и пообщаться с последними моделями искусственного интеллекта

— возможность протестировать и пообщаться с последними моделями искусственного интеллекта Робототехника — демонстрация промышленных и сервисных роботов от резидентов хаба

— демонстрация промышленных и сервисных роботов от резидентов хаба Зона релаксации — место, где можно отдохнуть от информационной нагрузки, поиграть в настольные игры и неформально пообщаться с коллегами

Каждый участник получит цифровой бейдж с QR-кодом, который поможет быстро обмениваться контактами и сохранять материалы с мастер-классов. Также всем зарегистрированным будет доступно приложение IT Hub Event с актуальным расписанием, уведомлениями о начале интересующих вас мероприятий и картой территории. ??

Как зарегистрироваться на день открытых дверей

Регистрация на день открытых дверей в IT Hub обязательна для всех участников. Это связано не только с ограниченной вместимостью пространства, но и с необходимостью подготовить персонализированные материалы и пропуска. Процесс регистрации прост и займет не более 5 минут вашего времени. ??

Перейдите на официальный сайт IT Hub (ithub.events) и нажмите кнопку "Регистрация на день открытых дверей" Заполните анкету, указав базовую информацию о себе (имя, контакты, профессиональные интересы) Выберите активности, которые вы планируете посетить (это поможет организаторам подготовить необходимые материалы и оборудование) Получите подтверждение на email с QR-кодом для входа и инструкциями Скачайте приложение IT Hub Event для полного доступа к функционалу мероприятия

Регистрация открывается за 30 дней до мероприятия и закрывается за 3 дня до его начала или по достижении максимального количества участников. Для дня открытых дверей 2025 года регистрация стартует 23 января и продлится до 20 февраля включительно.

Мария Иванова, HR-директор Моя история с IT Hub началась с сомнений. Как HR-директор с опытом в ритейле, я не была уверена, что день открытых дверей технологического хаба даст мне полезные знания для перехода в IT-рекрутинг. Однако после регистрации система предложила мне персонализированную программу, включающую не только HR-мероприятия, но и технические воркшопы базового уровня. Это позволило мне погрузиться в контекст IT-индустрии, понять специфику различных позиций и даже выучить базовый профессиональный жаргон. Благодаря этому опыту я смогла успешно перепрофилироваться и теперь специализируюсь на подборе разработчиков для высоконагруженных систем.

Тип регистрации Включено Стоимость Особые условия Стандартная Доступ ко всем открытым мероприятиям, участие в панельных дискуссиях, посещение демо-зон Бесплатно Обязательная предварительная регистрация Премиум Все включения стандартной регистрации + гарантированное участие в мастер-классах с ограниченным количеством мест, обед с представителями компаний, подарочный набор 3 500 ? Ограниченное количество мест (200) Студенческая Аналогично стандартной + специальные воркшопы для начинающих, консультации по стажировкам Бесплатно Необходимо предоставить действующий студенческий билет Корпоративная Групповое посещение для компаний (от 5 человек), брендированная зона для переговоров 15 000 ? за группу Включает все премиум-опции для каждого участника группы

Для участников с ограниченными возможностями предусмотрены специальные условия посещения — при регистрации можно указать необходимые требования к доступности, и организаторы обеспечат комфортное пребывание на мероприятии.

Место проведения и транспортная доступность

IT Hub расположен в современном бизнес-квартале "Технополис Москва" по адресу: г. Москва, Волгоградский проспект, 42к5. Это оптимальное место для технологического кластера — удобная транспортная доступность сочетается здесь с инфраструктурой, специально созданной для инновационных компаний. ???

Территория IT Hub занимает целый этаж бизнес-центра класса A+ общей площадью 5000 кв. м. Пространство разделено на функциональные зоны: коворкинг, переговорные комнаты, конференц-залы, лаборатории, зоны отдыха и кафе. Во время дня открытых дверей все эти пространства будут доступны для посещения.

На метро: ст. м. "Текстильщики" (10 минут пешком), ст. м. "Волгоградский проспект" (15 минут пешком)

ст. м. "Текстильщики" (10 минут пешком), ст. м. "Волгоградский проспект" (15 минут пешком) На автомобиле: удобный въезд с ТТК, платная парковка на территории технополиса (500 ? на весь день для зарегистрированных участников)

удобный въезд с ТТК, платная парковка на территории технополиса (500 ? на весь день для зарегистрированных участников) На общественном транспорте: автобусы №№ 99, 161, 193, 74 до остановки "Технополис Москва"

автобусы №№ 99, 161, 193, 74 до остановки "Технополис Москва" На такси: специальные промокоды со скидкой 20% в день мероприятия от партнеров IT Hub (будут высланы на email после регистрации)

Для удобства передвижения от ближайших станций метро будут курсировать бесплатные шаттлы с логотипом IT Hub. Первый шаттл отправляется в 9:00, последний — в 20:30 после окончания всех мероприятий.

На территории технополиса действует пропускной режим, поэтому не забудьте взять с собой паспорт и распечатанный QR-код, полученный при регистрации. Для ускорения процесса входа рекомендуем прибыть за 20-30 минут до начала интересующих вас мероприятий.

Внутри IT Hub вы найдете:

Гардероб для верхней одежды (бесплатно)

для верхней одежды (бесплатно) Камеры хранения для ценных вещей и багажа (бесплатно)

для ценных вещей и багажа (бесплатно) Wi-Fi с высокоскоростным доступом в интернет (данные для подключения будут указаны на вашем бейдже)

с высокоскоростным доступом в интернет (данные для подключения будут указаны на вашем бейдже) Зоны для подзарядки мобильных устройств

мобильных устройств Кафе и кофе-поинты (работают в течение всего дня)

(работают в течение всего дня) Медицинский пункт на случай необходимости

Территория IT Hub полностью адаптирована для людей с ограниченными возможностями: предусмотрены пандусы, лифты, специально оборудованные санузлы и тактильная навигация.

Возможности для нетворкинга в IT Hub

Одно из главных преимуществ дня открытых дверей в IT Hub — уникальные возможности для нетворкинга. Здесь собираются представители всех уровней IT-индустрии: от студентов и начинающих специалистов до технических директоров и основателей успешных стартапов. Грамотное использование этой возможности может значительно ускорить ваш карьерный рост или помочь в развитии бизнеса. ??

IT Hub создает особую атмосферу, способствующую продуктивному общению и обмену идеями. В 2025 году организаторы уделили особое внимание структурированному нетворкингу, чтобы каждый участник мог максимально эффективно использовать своё время.

Speed Networking Sessions — 30-минутные сессии быстрых знакомств по интересам (разработка, дизайн, маркетинг, менеджмент)

— 30-минутные сессии быстрых знакомств по интересам (разработка, дизайн, маркетинг, менеджмент) Тематические круглые столы — обсуждение актуальных вопросов индустрии в малых группах с модератором

— обсуждение актуальных вопросов индустрии в малых группах с модератором Менторские часы — возможность получить персональную консультацию от экспертов отрасли (по предварительной записи)

— возможность получить персональную консультацию от экспертов отрасли (по предварительной записи) Стена вакансий — интерактивная доска, где компании размещают актуальные позиции, а соискатели могут оставить свои контакты

— интерактивная доска, где компании размещают актуальные позиции, а соискатели могут оставить свои контакты Нетворкинг-игры — командные активности, направленные на знакомство и выявление профессиональных синергий

Каждый зарегистрированный участник получит доступ к закрытому чату мероприятия, где сможет представиться, рассказать о своих профессиональных интересах и договориться о личных встречах во время дня открытых дверей.

Для максимально эффективного нетворкинга рекомендуем:

Подготовить цифровую визитку — создайте QR-код, ведущий на ваш LinkedIn-профиль или персональный сайт Сформулировать свой "питч" — краткое 30-секундное представление о себе и своих профессиональных целях Исследовать список компаний-участников — заранее определите, с представителями каких организаций вы хотели бы пообщаться Подготовить конкретные вопросы — это поможет завязать продуктивную беседу и получить действительно полезную информацию Быть открытым к неожиданным знакомствам — иногда самые ценные контакты появляются из неформальных бесед в кофейной зоне

После мероприятия все участники получат доступ к закрытому сообществу IT Hub Community, где смогут продолжить общение, делиться опытом и находить партнеров для проектов. Это сообщество активно развивается с 2022 года и уже объединяет более 5000 IT-профессионалов. ??