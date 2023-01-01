Интерфейс Figma для начинающих: основные панели и инструменты

Для кого эта статья:

Новички в веб-дизайне и графических редакторах

Люди, желающие освоить Figma и создать свои первые проекты

Потенциальные студенты курсов веб-дизайна и профессиональные дизайнеры, стремящиеся улучшить свои навыки Первые шаги в Figma могут напоминать попытку разобраться в кабине пилота – слишком много кнопок, непонятных иконок и загадочных функций. Я помню, как 5 лет назад впервые открыл этот инструмент и просто закрыл его через 10 минут от переизбытка информации. Сегодня я расскажу о ключевых элементах интерфейса Figma так, чтобы ваш путь оказался значительно проще. Даже если вы никогда не работали с графическими редакторами, после этого руководства вы сможете создать свой первый макет без лишних мучений. 🚀

Что такое Figma и почему её выбирают новички

Figma — это облачный графический редактор для создания интерфейсов и прототипов. В отличие от других программ, Figma работает в браузере, не требует установки тяжелого ПО и автоматически сохраняет все изменения. Это как Google Docs, только для дизайна — вы можете работать над проектом из любой точки мира с доступом к интернету.

Почему именно Figma становится стартовой площадкой для новичков? У этого есть несколько весомых причин:

Бесплатный старт — базовая версия полностью функциональна для индивидуальной работы

Кроссплатформенность — работает на Windows, macOS и даже Linux

Простота коллаборации — несколько человек могут редактировать файл одновременно

Встроенные инструменты прототипирования — не нужно переключаться между программами

Обширное сообщество — множество бесплатных уроков, плагинов и шаблонов

Кроме того, Figma оптимизирована для веб-дизайна и создания интерфейсов приложений, что делает её идеальной для тех, кто хочет развиваться именно в этом направлении. А в 2023 году, когда большинство крупных компаний перешли на Figma, знание этого инструмента стало необходимым навыком для трудоустройства.

Параметр Figma Adobe Photoshop Sketch Стоимость для новичков Бесплатно (базовый план) От $20.99/месяц $99/год Платформы Windows, macOS, Linux (браузер) Windows, macOS Только macOS Совместная работа Встроенная, в реальном времени Ограниченная Через сторонние плагины Кривая обучения Пологая Крутая Средняя

Иван Соколов, UX/UI дизайнер Помню свой первый месяц работы с Figma. До этого я годами использовал Photoshop для всего — от баннеров до интерфейсов. Переключение было болезненным: я постоянно искал привычные инструменты не там, где они находились. Но через две недели случился переломный момент — мне поручили срочный проект для стартапа, и я решил полностью погрузиться в Figma. К моему удивлению, то, что в Photoshop заняло бы неделю, я сделал за два дня. Автоматическое создание адаптивных сеток, компоненты с вариантами состояний, простое прототипирование — всё это сэкономило мне десятки часов работы. Клиент смог сразу увидеть прототип через ссылку, оставить комментарии прямо в макете, и мы завершили проект без единого email. С тех пор я не открывал Photoshop для UI-задач.

Главные панели Figma: навигация и основные функции

Интерфейс Figma организован интуитивно, но поначалу может казаться сложным. Давайте разберем основные элементы, с которыми вы будете взаимодействовать ежедневно.

1. Главное меню — находится в верхней части экрана и содержит базовые команды: File, Edit, View и т.д. Здесь вы найдете настройки проекта, экспорт, импорт и другие системные функции.

2. Панель инструментов (слева) — включает все основные инструменты для создания и редактирования элементов:

Инструмент выделения (V) — позволяет выбирать и перемещать объекты

Рамка/Фрейм (F) — создает контейнеры для размещения дизайн-элементов

Фигуры (R, O, L) — прямоугольники, овалы, линии и другие базовые формы

Перо (P) — для создания векторных контуров и сложных форм

Текст (T) — добавление и редактирование текстовых блоков

Рука (H) — для перемещения по холсту

Комментарии (C) — инструмент обратной связи при совместной работе

3. Панель слоев (слева) — показывает иерархическую структуру всех элементов вашего дизайна. Здесь вы можете:

Переименовывать слои для лучшей организации

Изменять порядок слоев перетаскиванием

Группировать элементы (Ctrl/Cmd + G)

Скрывать или блокировать слои

4. Панель свойств (справа) — отображает настройки выбранного элемента. Здесь вы можете изменить:

Размеры и позицию

Цвет заливки и обводки

Эффекты (тени, размытие)

Настройки текста

Свойства компонентов

5. Страницы и фреймы (вверху) — позволяют организовать проект на логические разделы, например, отдельные страницы для мобильной и десктопной версий.

Важный совет для новичков: используйте клавиатурные сокращения с первого дня. Они значительно ускоряют работу. Самые базовые: Z — масштаб, Space+Drag — перемещение по холсту, Ctrl/Cmd+D — дублирование выделенных элементов.

Панель Горячие клавиши Основное применение Инструменты V, F, R, O, L, P, T Создание и редактирование элементов дизайна Слои Ctrl/Cmd+G, Ctrl/Cmd+; Организация и структурирование дизайна Свойства Alt+клик для копирования стилей Настройка внешнего вида элементов Навигация Z, Space+Drag, 0, 1, 9 Перемещение и масштабирование холста

Инструменты рисования и редактирования в Figma

Каждый инструмент в Figma имеет свои уникальные возможности и применение. Давайте рассмотрим ключевые инструменты, которые вы будете использовать чаще всего.

Фреймы (F) — основа любого дизайна в Figma. В отличие от простого холста, фреймы имеют определенные размеры и могут содержать другие элементы. Figma предлагает готовые шаблоны для популярных устройств (iPhone, iPad, десктоп), что упрощает создание адаптивного дизайна.

Геометрические фигуры — базовые элементы для создания интерфейсов:

Прямоугольник (R) — для кнопок, карточек, контейнеров

Овал (O) — для иконок, аватаров, декоративных элементов

Линия (L) — для разделителей и декоративных элементов

Полигон — для создания многоугольников и звезд

Инструмент "Перо" (P) — позволяет создавать сложные векторные формы путем размещения опорных точек. Это продвинутый инструмент, который понадобится для создания нестандартных элементов интерфейса.

Текст (T) — создает текстовые блоки. В Figma можно настраивать все параметры типографики: шрифт, размер, интервалы, выравнивание. Особенно полезна функция Auto Layout, которая автоматически адаптирует размер контейнера под текст.

Булевы операции — позволяют комбинировать фигуры разными способами:

Union — объединение фигур

Subtract — вычитание одной фигуры из другой

Intersect — оставляет только пересечение фигур

Exclude — исключает пересечение фигур

Для редактирования созданных элементов используйте:

Bend (Shift+B) — для искривления линий и форм

— для искривления линий и форм Edit Object — для изменения опорных точек векторных объектов

— для изменения опорных точек векторных объектов Corner Radius — для скругления углов (используйте разные значения для каждого угла)

— для скругления углов (используйте разные значения для каждого угла) Constraints — для задания поведения объектов при изменении размера фрейма

Важно понимать концепцию относительных и абсолютных размеров в Figma. При работе с адаптивным дизайном используйте проценты вместо пикселей для определения ширины элементов. Это обеспечит корректное масштабирование интерфейса на разных устройствах.

Мария Волкова, UI дизайнер Однажды мне поручили редизайн приложения для сети кофеен. Клиент хотел уникальную форму кнопок, напоминающую кофейные зерна. Я потратила целый день, пытаясь нарисовать идеальную форму в Adobe Illustrator, и еще полдня на перенос в Figma. Позже коллега показал мне, как сделать то же самое за 10 минут прямо в Figma: создать овал, добавить к нему вторую фигуру и использовать булевы операции для вычитания. Затем применить эффект внутренней тени для объема. Результат выглядел даже лучше моего первоначального варианта! Когда клиент попросил изменить цвет, я просто отредактировала свойства компонента, и все кнопки в проекте обновились автоматически. Это был момент, когда я по-настоящему оценила мощь Figma как инструмента для экспериментов с формами и быстрого внесения изменений.

Работа с компонентами и блокировка элементов в Figma

Компоненты — это, пожалуй, самая мощная функция Figma, позволяющая создавать многократно используемые элементы интерфейса. Вместо того чтобы заново создавать одинаковые кнопки, карточки или поля ввода, вы создаете их один раз как компонент и затем используете экземпляры.

Создание компонента:

Выберите элемент или группу элементов Нажмите Ctrl/Cmd+Alt+K или используйте правую панель Компонент появится в разделе Assets

Экземпляры компонентов:

Перетащите компонент из Assets на холст для создания экземпляра

Изменения в мастер-компоненте автоматически применяются ко всем экземплярам

Можно переопределять свойства отдельных экземпляров (цвет, текст), сохраняя структуру

Варианты компонентов — позволяют создавать разные состояния одного элемента (например, кнопка: обычная, при наведении, нажатая, неактивная). Для этого:

Создайте первый компонент Продублируйте его и измените нужные свойства Выделите оба компонента и нажмите "Combine as variants"

Теперь поговорим о блокировке элементов в Figma — функции, которая предотвращает случайное изменение или перемещение важных элементов дизайна.

Способы блокировки:

Блокировка отдельного слоя — нажмите на иконку замка рядом с названием слоя

Блокировка группы слоев — выделите группу и нажмите Shift+Ctrl/Cmd+L

Блокировка пропорций — удерживайте Shift при изменении размера

Блокировка особенно полезна при работе над сложными проектами или в команде. Она помогает защитить важные элементы от случайных изменений и поддерживать целостность дизайн-системы.

Когда использовать блокировку:

Для сетки и направляющих

Для завершенных разделов дизайна

Для элементов, которые должны оставаться статичными

При совместной работе, чтобы защитить критические части дизайна

Практический совет: создайте отдельный слой для сетки и руководящих линий, заблокируйте его и разместите внизу иерархии слоев. Это обеспечит постоянную видимость направляющих без возможности их случайного перемещения.

Помните, что блокировка в Figma не ограничивается только защитой от изменений. Вы также можете использовать её как часть рабочего процесса, блокируя завершенные элементы, чтобы сосредоточиться на текущих задачах.

От теории к практике: первый проект в Figma

Теперь, когда вы знакомы с основными элементами интерфейса Figma, давайте применим эти знания на практике. Я покажу вам, как создать простой, но профессионально выглядящий экран мобильного приложения с нуля. 🚀

Шаг 1: Настройка проекта

Создайте новый проект в Figma (File > New Design File) Нажмите F для активации инструмента Frame и выберите iPhone 14 из предустановленных размеров Настройте сетку (правая панель > Layout Grid > + > выберите Grid) Заблокируйте слой с сеткой, чтобы случайно не переместить его

Шаг 2: Создание базовых элементов интерфейса

Добавьте статус-бар (верхняя часть экрана с временем, Wi-Fi и т.д.) Создайте навигационную панель (внизу экрана) Разработайте заголовок страницы с использованием инструмента Text (T)

Шаг 3: Разработка компонентов

Создадим карточку продукта как компонент:

Нарисуйте прямоугольник (R) с скругленными углами (8px) Добавьте внутрь изображение (Place Image) Создайте текстовые блоки для названия, цены и описания Добавьте кнопку "Добавить в корзину" Выделите все элементы карточки, сгруппируйте (Ctrl/Cmd+G) Превратите группу в компонент (Ctrl/Cmd+Alt+K)

Шаг 4: Создание вариантов компонента

Дублируйте компонент (Ctrl/Cmd+D) Измените цвет кнопки на более темный (состояние "нажато") Выделите оба компонента и нажмите "Combine as variants" Назовите варианты "Default" и "Pressed"

Шаг 5: Наполнение экрана контентом

Создайте несколько экземпляров компонента карточки Измените данные (название, цена, изображение) в каждом экземпляре Расположите карточки в аккуратную сетку с помощью Auto Layout Добавьте возможность прокрутки, убедившись, что контент выходит за границы фрейма

Шаг 6: Добавление интерактивности (прототип)

Перейдите в режим Prototype (верхняя панель) Добавьте связь от кнопки к варианту карточки "Pressed" Настройте переход (Instant без анимации) Нажмите Play в правом верхнем углу для предпросмотра

Поздравляю! Вы только что создали свой первый интерактивный прототип в Figma. Это основа, которую вы можете расширять, добавляя новые экраны, переходы между ними и более сложные взаимодействия.

Важные советы для новичков:

Используйте компоненты даже для простых проектов — это формирует правильные привычки

Называйте слои осмысленно — "Header", "Product Card", а не "Rectangle 1"

Сохраняйте организованную структуру слоев — группируйте связанные элементы

Регулярно тестируйте прототип — это помогает выявить проблемы на ранних этапах

Не забывайте о блокировке завершенных элементов — блокировка предотвратит случайные изменения

Освоение Figma — это первый шаг к профессиональному мастерству в цифровом дизайне. Начните с малого, экспериментируйте с инструментами и постепенно наращивайте сложность проектов. Помните, что каждый профессиональный дизайнер когда-то был новичком, который только открыл Figma и удивлялся множеству панелей и функций. Регулярная практика, изучение примеров других дизайнеров и постоянное совершенствование навыков — вот ключ к успеху в мире дизайна интерфейсов.

