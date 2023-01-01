Как конвертировать дизайн из Figma в код: пошаговое руководство

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Для кого эта статья:

Новички в веб-разработке, желающие освоить конвертацию дизайна в код

Дизайнеры, работающие с Figma и желающие понять процесс вёрстки

Люди, интересующиеся созданием веб-приложений и сайтов без значительного опыта в программировании Переход от красивого макета в Figma к полноценному рабочему сайту часто становится камнем преткновения для новичков. Вы создали потрясающий дизайн, но как превратить его в живой, интерактивный веб-проект? Не беспокойтесь! Процесс конвертации дизайна из Figma в код вовсе не требует чёрной магии или 10 лет опыта. В этом руководстве я разложу весь процесс на простые шаги, которые помогут вам уверенно перенести ваши творения из мира дизайна в мир веб-разработки. 🚀

Подготовка дизайна Figma к экспорту на сайт

Прежде чем приступить к экспорту, необходимо правильно организовать ваш дизайн-проект в Figma. Это сэкономит массу времени при переносе на сайт и поможет избежать большинства типичных ошибок. 📋

Подготовка дизайна начинается с грамотной организации слоев и компонентов:

Упорядочите слои и фреймы — логичная структура папок сделает навигацию по проекту интуитивно понятной

— логичная структура папок сделает навигацию по проекту интуитивно понятной Используйте компоненты — создавайте повторяющиеся элементы как компоненты для консистентного дизайна

— создавайте повторяющиеся элементы как компоненты для консистентного дизайна Правильно называйте элементы — названия слоев и компонентов должны отражать их функциональность (например, "header", "nav-menu", "footer")

— названия слоев и компонентов должны отражать их функциональность (например, "header", "nav-menu", "footer") Настройте сетку — установите базовую сетку (12 или 16 колонок) для создания консистентной структуры

Алексей Петров, Senior Frontend Developer Помню свой первый проект по переносу дизайна из Figma. Я получил макет от дизайнера и сразу бросился писать код, не проверив структуру файла. Результат? Три дня мучений с несогласованными размерами, отступами и шрифтами. Когда я вернулся к макету и потратил два часа на его организацию — переименовал слои, сгруппировал элементы, создал компоненты — следующая попытка верстки заняла всего день, причем результат полностью совпадал с дизайном. Теперь я всегда начинаю с аудита и структурирования дизайн-файла, прежде чем писать первую строчку кода.

Особое внимание уделите стилям. В Figma есть мощная система стилей, которую нужно использовать по максимуму:

Создайте текстовые стили для всех типов текста (заголовки, подзаголовки, параграфы)

для всех типов текста (заголовки, подзаголовки, параграфы) Определите цветовую палитру через стили цвета

через стили цвета Настройте стили эффектов для теней, бликов и других визуальных эффектов

для теней, бликов и других визуальных эффектов Используйте автолэйауты для создания адаптивных блоков

Проверьте все значения отступов, размеров и позиционирования. Они должны быть согласованными и следовать определенной системе (например, кратные 4 или 8 пикселям).

Элемент дизайна Что проверить перед экспортом Распространенные ошибки Текст Шрифты (веб-совместимость), размеры, высота строки, начертание Использование нестандартных шрифтов без предварительной подготовки Цвета Консистентность, наличие всех вариаций (hover, active) Разные оттенки одного и того же цвета в разных местах Изображения Разрешение, формат, оптимизация Слишком большие исходные файлы без оптимизации Отступы Системность, согласованность Хаотичные значения отступов (13px, 17px, 22px)

Как экспортировать элементы из Figma в код

После того как дизайн подготовлен, следующий шаг — экспорт элементов и получение CSS-свойств. Figma предоставляет несколько способов экспорта, каждый из которых имеет свои преимущества. 🔄

Для экспорта изображений и графики используйте функцию Export:

Выделите нужный элемент (иконку, иллюстрацию, логотип) В правой панели найдите раздел "Export" Настройте формат (PNG, JPG, SVG) и масштаб (1x, 2x для ретина-дисплеев) Нажмите кнопку "Export"

Для SVG-элементов (иконки, логотипы) рекомендую использовать формат SVG, так как он масштабируется без потери качества и позволяет манипулировать элементами через CSS и JavaScript.

Для получения CSS-свойств элементов:

Выделите нужный элемент В правой панели перейдите на вкладку "Inspect" Figma автоматически сгенерирует CSS-код, который можно скопировать Для текстовых элементов вы получите стили шрифта, цвет, размер и другие свойства Для фигур — размеры, фон, границы, тени и т.д.

Мария Соколова, UX/UI дизайнер На одном из проектов клиент настаивал на точном воспроизведении сложного градиентного фона с размытием. Разработчик мучился, пытаясь воссоздать этот эффект с помощью CSS, тратя часы на подбор значений. Я предложила простое решение: выделила фоновый слой в Figma, экспортировала его как PNG с прозрачностью и применила в качестве фонового изображения. Для клиента результат был идентичен макету, а время разработки сократилось в несколько раз. Иногда прямой экспорт сложных визуальных элементов — самое эффективное решение, вместо попыток воссоздать их с помощью CSS.

Важно понимать, что автоматически сгенерированный CSS может быть избыточным. Вот несколько советов по оптимизации полученного кода:

Удалите свойства с значениями по умолчанию (например, font-style: normal)

Объедините дублирующиеся стили в CSS-классы

Преобразуйте абсолютные единицы (px) в относительные (em, rem), где это уместно

Используйте переменные CSS (custom properties) для цветов, отступов и других повторяющихся значений

Для более сложных компонентов можно использовать плагины Figma, о которых я расскажу позже. 🔌

Верстка макета: от структуры к стилям

Теперь, когда у вас есть все необходимые элементы и стили, пора приступить к верстке макета. Этот процесс лучше всего разбить на логические этапы, двигаясь от структуры к стилизации. 🏗️

Начните с создания базовой HTML-структуры вашего сайта:

Определите основные блоки (header, main, footer, sections) Разделите контент на логические группы (навигация, карточки товаров, формы) Используйте семантические теги (header, nav, main, article, section, footer) Создайте контейнеры для ограничения ширины контента

После создания структуры переходите к CSS-стилям, следуя принципу «от общего к частному»:

Сначала определите глобальные стили (сброс стилей, переменные CSS, базовые стили для body)

(сброс стилей, переменные CSS, базовые стили для body) Затем стилизуйте крупные блоки (макролайаут, основные секции)

(макролайаут, основные секции) После этого переходите к компонентам (карточки, кнопки, формы)

(карточки, кнопки, формы) В конце добавьте микровзаимодействия (ховер-эффекты, анимации, переходы)

Рекомендую использовать методологию БЭМ (Блок-Элемент-Модификатор) для структурирования ваших CSS-классов. Это сделает ваш код более поддерживаемым и предсказуемым.

Пример класса в БЭМ-нотации:

Блок: .card

.card Элемент: .card title, .card image, .card__description

.card image, .card__description Модификатор: .card--featured, .card--horizontal

При верстке особое внимание уделите следующим аспектам:

Задача Подход в современной верстке Инструменты Позиционирование элементов Flexbox для одномерных макетов, Grid для двумерных display: flex; display: grid; Отзывчивый дизайн Использование относительных единиц и медиа-запросов %, vw/vh, rem/em, @media queries Работа с текстом Контроль переполнения и переносов text-overflow, word-break, line-clamp Изображения Адаптивные изображения, оптимизация загрузки object-fit, picture, srcset, lazy loading

Не забывайте о производительности при верстке. Избегайте глубокой вложенности селекторов, минимизируйте количество HTTP-запросов и оптимизируйте размер CSS-файлов.

Адаптация дизайна для разных устройств

Современные сайты должны отлично выглядеть и функционировать на любом устройстве — от огромных мониторов до маленьких смартфонов. Рассмотрим, как адаптировать ваш дизайн из Figma для разных экранов. 📱💻

Адаптивная верстка начинается еще на этапе проектирования в Figma. Проверьте, есть ли в вашем макете версии для разных устройств:

Desktop (обычно 1440px или 1920px)

(обычно 1440px или 1920px) Tablet (768px или 1024px)

(768px или 1024px) Mobile (375px или 320px)

Если в вашем макете нет мобильной или планшетной версии, придется самостоятельно продумать, как элементы будут перестраиваться на маленьких экранах.

Существует два основных подхода к адаптивной верстке:

Desktop-First — сначала верстаем для больших экранов, затем адаптируем для меньших Mobile-First — начинаем с мобильной версии, постепенно расширяя функционал для больших экранов

Для новичков я рекомендую подход Mobile-First, так как он заставляет фокусироваться на самом важном контенте и функциональности. Кроме того, мобильная версия обычно проще, что облегчает начальный этап работы.

Используйте медиа-запросы для определения точек перехода (breakpoints):

@media (min-width: 576px) — маленькие устройства

— маленькие устройства @media (min-width: 768px) — планшеты

— планшеты @media (min-width: 992px) — ноутбуки

— ноутбуки @media (min-width: 1200px) — десктопы

При адаптации дизайна обратите внимание на следующие аспекты:

Навигация — на мобильных устройствах замените горизонтальное меню на бургер-меню

— на мобильных устройствах замените горизонтальное меню на бургер-меню Сетка — измените количество колонок (например, с 3 на мобильных до 12 на десктопе)

— измените количество колонок (например, с 3 на мобильных до 12 на десктопе) Размер шрифта — используйте более крупный шрифт на мобильных для лучшей читаемости

— используйте более крупный шрифт на мобильных для лучшей читаемости Touch-friendly — увеличьте интерактивные элементы (кнопки, ссылки) для удобства на сенсорных экранах

— увеличьте интерактивные элементы (кнопки, ссылки) для удобства на сенсорных экранах Скрытие/показ контента — определите, какой контент можно скрыть на маленьких экранах

Важно тестировать вашу верстку на реальных устройствах или с помощью инструментов разработчика в браузере. Не забывайте проверять не только разные размеры экрана, но и ориентацию (портретную и ландшафтную). 🔄

Инструменты автоматизации переноса из Figma в HTML

Ручная верстка всегда дает наилучший результат, но существуют инструменты, которые могут значительно ускорить процесс переноса дизайна из Figma в код. Рассмотрим наиболее эффективные решения. 🛠️

Плагины для Figma:

Figma to HTML — генерирует HTML и CSS код на основе выбранных фреймов

— генерирует HTML и CSS код на основе выбранных фреймов HTML CSS Generator — создает код для отдельных элементов дизайна

— создает код для отдельных элементов дизайна Stark — проверяет доступность вашего дизайна и помогает сделать его более инклюзивным

— проверяет доступность вашего дизайна и помогает сделать его более инклюзивным CSS Grid Generator — помогает создать CSS Grid разметку на основе вашего макета

— помогает создать CSS Grid разметку на основе вашего макета Autoflow — визуализирует потоки и соединения между экранами

Инструменты для автоматизации верстки:

Webflow — визуальный редактор для создания сайтов с возможностью экспорта чистого кода

— визуальный редактор для создания сайтов с возможностью экспорта чистого кода Anima — превращает дизайны из Figma в готовые веб-сайты с HTML/CSS/React

— превращает дизайны из Figma в готовые веб-сайты с HTML/CSS/React Avocode — облегчает извлечение стилей, изображений и измерений из дизайн-макетов

— облегчает извлечение стилей, изображений и измерений из дизайн-макетов Figma Dev Mode — встроенный в Figma инструмент для разработчиков, который упрощает получение CSS

— встроенный в Figma инструмент для разработчиков, который упрощает получение CSS Locofy.ai — инструмент на основе ИИ для конвертации дизайна в код React, Vue или HTML

Сравнение популярных инструментов:

Инструмент Преимущества Недостатки Лучше всего для Figma Dev Mode Встроенный, бесплатный, точные значения CSS Только экспорт стилей, нет генерации полного кода Ручной верстки с точным соответствием дизайну Webflow Визуальный редактор, чистый код, CMS Требует изучения, платный для серьезных проектов Создания полноценных сайтов с минимумом кода Anima Прямая интеграция с Figma, поддержка React Генерирует избыточный код, высокая стоимость Быстрых прототипов и лендингов Locofy.ai ИИ-оптимизация, различные фреймворки Новый инструмент, могут быть ошибки Экспериментов с разными технологиями

Важно понимать, что ни один автоматический инструмент не заменит полностью ручную верстку, особенно для сложных проектов. Эти инструменты лучше использовать для:

Быстрого прототипирования

Создания MVP (минимально жизнеспособного продукта)

Простых лендингов и статичных страниц

Проектов с ограниченным бюджетом или сжатыми сроками

В конечном итоге выбор инструмента зависит от ваших конкретных целей, бюджета и технических навыков. Для новичков я рекомендую начать с использования Figma Dev Mode или простых плагинов, чтобы понять основы верстки, и только потом переходить к автоматизированным решениям. 🧩

Перенос дизайна из Figma в код — это навык, который открывает огромные возможности для дизайнеров и разработчиков. Освоив эту цепочку от идеи до реализации, вы сможете воплощать свои творческие замыслы без посредников. Помните: первые переносы могут быть трудными, но каждый следующий становится проще. Начните с малого — одной секции или страницы, используйте инструменты автоматизации для рутинных задач, но не бойтесь погружаться в код. Именно сочетание визуального мышления дизайнера и технических навыков разработчика делает вас по-настоящему ценным специалистом в современной веб-индустрии.

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