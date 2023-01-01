Создание профессиональных мокапов в Figma: пошаговое руководство
Для кого эта статья:
- Новички в веб-дизайне, которые хотят освоить Figma
- Люди, заинтересованные в создании макетов и мокапов для веб-приложений
Студенты и профессионалы, стремящиеся улучшить свои навыки и построить портфолио в дизайне
Первый раз открыли Figma и не знаете, с чего начать создание своего дизайна? Не паникуйте! Я помню, как пять лет назад сам смотрел на пустой холст Figma и думал: "И что теперь?". Сегодня я поделюсь проверенной пошаговой методикой создания профессиональных макетов и мокапов — от базовых настроек до интерактивных прототипов. Вы узнаете, как превратить хаос идей в структурированный дизайн-процесс, даже если раньше никогда не работали с графическими редакторами. 🚀
Хотите не просто читать о создании макетов в Figma, а научиться этому под руководством опытных наставников? Курс веб-дизайна от Skypro — это погружение в профессию через практику. Вы создадите реальное портфолио из 15+ проектов, освоите не только Figma, но и весь стек инструментов современного дизайнера, а кураторы помогут избежать типичных ошибок новичков. Инвестируйте в навык, который останется с вами навсегда!
Что такое макеты и мокапы в Figma: основы для новичков
Прежде чем погрузиться в практику, давайте разберемся с терминологией. Макет (layout) — это визуальное представление страницы или экрана, показывающее расположение всех элементов дизайна. Мокап (mockup) — это более детализированная версия макета с реалистичным визуальным оформлением, приближенным к финальному продукту. А Figma — это мощный инструмент для их создания, работающий в браузере и позволяющий коллаборативно работать над дизайном.
Важно понимать, что макеты и мокапы — это разные стадии дизайн-процесса:
|Тип
|Назначение
|Уровень детализации
|Когда использовать
|Макет
|Демонстрация структуры и расположения элементов
|Низкий/Средний
|На ранних стадиях проекта
|Мокап
|Визуализация финального внешнего вида
|Высокий
|После утверждения структуры
|Прототип
|Демонстрация интерактивности
|Средний/Высокий
|Перед передачей разработчикам
Преимущества создания макетов и мокапов в Figma:
- Работа в облаке без необходимости установки программы
- Командная работа в реальном времени
- Гибкая система компонентов для создания масштабируемых дизайн-систем
- Обширная библиотека готовых шаблонов и ресурсов
- Встроенные возможности прототипирования
Александр Петров, Senior UI/UX Designer
Когда я начинал карьеру дизайнера, мне приходилось использовать три разных программы: одну для макетов, другую для мокапов, третью для прототипов. Это было неудобно и отнимало массу времени. Однажды меня попросили срочно подготовить презентацию для инвестора — за один день. Я решил рискнуть и использовать только Figma. Настроил рабочее пространство с готовыми компонентами UI-кита, создал основные экраны и даже успел сделать простой прототип. Клиент был в восторге от скорости и качества, а я понял, что больше никогда не вернусь к старому рабочему процессу. С тех пор я создал более 200 проектов в Figma и каждый раз удивляюсь, насколько этот инструмент упрощает жизнь дизайнера.
Настройка рабочего пространства Figma для создания мокапов
Правильная настройка рабочего пространства — это 50% успеха в создании качественных макетов. Начнем с основ: 🛠️
Шаг 1: Создайте новый файл в Figma
После регистрации и входа в систему нажмите кнопку "+" в интерфейсе или используйте сочетание клавиш Ctrl+N (Cmd+N для Mac).
Шаг 2: Настройте сетку и направляющие
Щелкните правой кнопкой мыши на холсте и выберите "Grid" или нажмите Shift+G. Для веб-дизайна рекомендуется использовать сетку 8px или 12px. Для мобильных интерфейсов подойдет сетка 4px или 8px.
Шаг 3: Создайте фреймы для ваших макетов
Выберите инструмент Frame (F) и задайте размеры, соответствующие вашему проекту:
- Для веб: 1440x900px (десктоп), 768x1024px (планшет), 375x812px (мобильный)
- Для мобильных приложений: 375x812px (iPhone X/XS), 414x896px (iPhone XR/XS Max)
- Для дашбордов: 1920x1080px
Шаг 4: Настройте цветовую палитру проекта
Создайте стили цветов, щелкнув на значок "+" в разделе Color в правой панели. Добавьте основные цвета вашего бренда и необходимые оттенки серого для типографики и фонов.
Шаг 5: Определите типографическую систему
Создайте текстовые стили для заголовков, подзаголовков, основного текста и мелкого текста. Щелкните значок "+" в разделе Text в правой панели.
Организация слоев — это еще один важный аспект настройки рабочего пространства. Следуйте этим правилам для поддержания порядка:
- Используйте понятное именование слоев (например, "Header", "Hero Section", "Features")
- Группируйте связанные элементы (Ctrl+G или Cmd+G)
- Создавайте компоненты для повторяющихся элементов (Ctrl+Alt+K или Cmd+Option+K)
- Располагайте фреймы в логической последовательности (слева направо или сверху вниз)
Для более эффективной работы с Figma используйте плагины, которые значительно ускорят процесс создания макетов:
|Название плагина
|Функция
|Преимущество для новичков
|Content Reel
|Генерация реалистичного контента
|Не нужно придумывать тестовые тексты и изображения
|Unsplash
|Доступ к бесплатным стоковым фото
|Быстрое добавление качественных изображений
|Autoflow
|Создание связей для прототипов
|Упрощает процесс прототипирования
|Material Design Icons
|Библиотека иконок
|Доступ к тысячам готовых иконок
Пошаговое создание первого макета интерфейса в Figma
Теперь, когда рабочее пространство настроено, приступим к созданию простого, но эффективного макета лендинга. Я разбил процесс на 5 понятных шагов, следуя которым вы получите профессиональный результат. 📱
Шаг 1: Создайте базовую структуру
Выберите инструмент Frame (F) и создайте фрейм размером 1440x3000px для десктопной версии лендинга. Разделите его на логические секции с помощью прямоугольников:
- Шапка сайта (Header) — высота 80px
- Героическая секция (Hero) — высота 700px
- Секция с преимуществами (Features) — высота 600px
- Секция с призывом к действию (CTA) — высота 400px
- Подвал сайта (Footer) — высота 300px
Шаг 2: Разработайте шапку сайта
В секции Header создайте:
- Логотип — используйте инструмент Text (T) для текстового логотипа или импортируйте изображение
- Навигационное меню — создайте текстовые элементы с названиями разделов
- Кнопку вызова к действию (например, "Связаться") — используйте инструмент Rectangle с закругленными углами
Расположите элементы на равном расстоянии друг от друга, используя Auto Layout (Shift+A).
Шаг 3: Создайте героическую секцию
В секции Hero разместите:
- Заголовок H1 — крупный, привлекающий внимание текст
- Подзаголовок — пояснительный текст размером меньше
- Кнопку основного действия — яркую, заметную
- Кнопку вторичного действия — менее заметную, но доступную
- Изображение или иллюстрацию, дополняющую заголовок
Шаг 4: Разработайте секцию с преимуществами
В секции Features создайте:
- Заголовок секции — центрированный текст меньшего размера, чем H1
- 3-4 карточки преимуществ — прямоугольники с иконкой, заголовком и кратким описанием
Используйте Auto Layout для равномерного распределения карточек и создания отзывчивого дизайна.
Шаг 5: Завершите дизайн футера
В секции Footer разместите:
- Логотип (меньшего размера, чем в шапке)
- Ссылки на разделы сайта
- Контактную информацию
- Ссылки на социальные сети
- Уведомление об авторских правах
Мария Соколова, UI/UX дизайнер
Помню свой первый коммерческий проект в Figma — редизайн сайта для стоматологической клиники. Я начала с создания макета, следуя всем канонам дизайна, но столкнулась с проблемой: клиент никак не мог представить, как сайт будет выглядеть "вживую". Я потратила вечер на создание детального мокапа с реальными фотографиями клиники, подобрала правильные шрифты и цвета, максимально приближенные к их брендбуку. Добавила тени, градиенты и даже анимированные переходы между экранами. На следующей встрече, когда я показала этот мокап, реакция была потрясающей — клиент впервые "увидел" свой будущий сайт и сразу подписал контракт. С тех пор я всегда создаю мокапы даже на ранних этапах — они говорят клиенту больше, чем тысячи слов о концепции дизайна.
Инструменты и компоненты для улучшения мокапов в Figma
Чтобы превратить базовый макет в профессиональный мокап, нужно добавить детали и реалистичность. Рассмотрим ключевые инструменты Figma, которые помогут вам в этом. 🎨
Работа со слоями и эффектами
Добавьте глубину и объем вашему дизайну с помощью следующих эффектов:
- Тени (Shadows) — используйте для создания ощущения глубины. В правой панели найдите раздел Effects и добавьте Drop Shadow. Рекомендуемые параметры для тонких теней: x:0, y:2px, blur:4px, spread:0, opacity:10%.
- Размытие (Blur) — отлично подходит для создания эффекта матового стекла. Добавьте Layer Blur к прямоугольнику с прозрачностью около 80%.
- Градиенты (Gradients) — сделают дизайн более современным. В разделе Fill выберите Linear и настройте переход между двумя близкими оттенками одного цвета.
Использование компонентов для создания системы дизайна
Компоненты — это переиспользуемые элементы дизайна, которые позволяют создавать согласованный интерфейс:
- Выделите элемент и нажмите Ctrl+Alt+K (Cmd+Option+K для Mac), чтобы создать компонент
- Перетащите компонент на страницу, чтобы создать экземпляр (instance)
- Изменения в основном компоненте применяются ко всем экземплярам
- Создайте библиотеку компонентов: кнопки, поля ввода, карточки, иконки
Работа с сетками и Auto Layout
Auto Layout — одна из самых мощных функций Figma, которая позволяет создавать гибкие и отзывчивые интерфейсы:
- Выделите несколько элементов и нажмите Shift+A для применения Auto Layout
- Настройте отступы, выравнивание и направление (горизонтальное или вертикальное)
- Используйте вложенные Auto Layout для создания сложных компонентов
- Настройте Hug Contents для адаптивного изменения размера при изменении содержимого
Создание реалистичных форм и элементов управления
Для форм ввода и интерактивных элементов используйте следующие приемы:
- Для полей ввода создайте прямоугольники с закругленными углами и текстовыми подсказками (placeholders)
- Добавьте состояния для кнопок: обычное, при наведении, активное, отключенное
- Для чекбоксов и радио-кнопок создайте компоненты с вариантами состояний (выбран/не выбран)
- Используйте микроанимации для улучшения пользовательского опыта (например, плавное появление выпадающих меню)
Улучшение визуальной составляющей мокапов
|Элемент дизайна
|Рекомендации по улучшению
|Инструменты Figma
|Типографика
|Используйте не более 2-3 шрифтов, соблюдайте иерархию
|Text Styles, Line Height, Letter Spacing
|Цветовая схема
|Соблюдайте правило 60-30-10 для распределения цветов
|Color Styles, Color Variables
|Изображения
|Используйте изображения высокого качества, добавляйте маски
|Image Fill, Mask, Smart Animate
|Иконки
|Поддерживайте единый стиль, размер и выравнивание
|Vector Networks, Boolean Operations
От статичного макета к интерактивному мокапу в Figma
Последний, но важнейший шаг — добавление интерактивности к вашему макету. Это превратит статичное изображение в живой прототип, демонстрирующий пользовательский опыт. 🖱️
Основы прототипирования в Figma
Чтобы начать создание прототипа, переключитесь в режим Prototype в правой панели:
- Выберите элемент, от которого будет начинаться взаимодействие (например, кнопку)
- Щелкните на появившуюся точку связи и протяните до целевого фрейма
- В появившемся диалоговом окне выберите тип взаимодействия (например, On Click)
- Выберите анимацию перехода (например, Smart Animate или Slide)
Создание микровзаимодействий
Микровзаимодействия делают ваш прототип более реалистичным:
- Ховер-эффекты — создайте вариант компонента для состояния при наведении и настройте взаимодействие On Hover
- Анимация кнопок — используйте Smart Animate для плавного изменения размера или цвета при нажатии
- Выпадающие меню — создайте скрытый фрейм с меню и настройте его появление при клике на кнопку меню
- Переключатели — создайте два состояния (включено/выключено) и настройте переход между ними
Тестирование и презентация прототипа
После создания взаимодействий важно протестировать и правильно презентовать прототип:
- Нажмите кнопку Present (▶️) в верхнем правом углу или используйте клавишу F
- Пройдите все сценарии взаимодействия, чтобы убедиться в их корректной работе
- Для удаленной презентации используйте функцию Share и отправьте ссылку на прототип
- Для получения обратной связи воспользуйтесь функцией Comments — комментарии можно привязывать к конкретным элементам дизайна
Продвинутые техники прототипирования
Для создания еще более реалистичных прототипов используйте следующие техники:
- Условная навигация — настройте разные направления перехода в зависимости от состояния компонента
- Overlay — создавайте модальные окна, которые появляются поверх основного содержимого
- Scroll Groups — имитируйте прокрутку контента внутри фрейма
- Drag Constraints — настройте возможность перетаскивания элементов пользователем
- Smart Animate — создавайте сложные анимации, автоматически интерполируя промежуточные состояния между фреймами
Подготовка мокапа к передаче разработчикам
Завершающий этап — подготовка вашего дизайна к разработке:
- Организуйте слои с логичной структурой и понятными названиями
- Убедитесь, что все компоненты используются последовательно
- Проверьте, что все цвета и стили текста созданы как переиспользуемые стили
- Добавьте комментарии к сложным взаимодействиям или нестандартным элементам
- Используйте функцию Inspect для предоставления разработчикам точных размеров, отступов и CSS-кода
Создание макетов и мокапов в Figma — это не просто техническое умение, а целое искусство визуализации идей. Начав с базовых принципов, вы постепенно придете к созданию сложных интерактивных прототипов, которые будут удивлять клиентов и вдохновлять разработчиков. Помните, что каждый великий дизайнер когда-то был новичком, смотрящим на пустой холст. Регулярная практика, эксперименты с инструментами и изучение работ других дизайнеров — вот путь к мастерству. Не бойтесь совершать ошибки — именно через них приходит настоящее понимание. Создайте свой первый макет сегодня, и кто знает, возможно, завтра вы уже будете делиться своими советами с другими начинающими дизайнерами.
Читайте также
- 5 проверенных способов поделиться проектом в Figma: полное руководство
- Как создать эффектный текст в Figma: приемы стилизации от профи
- 7 проверенных методов копирования элементов в Figma, ускоряющих работу
- Текстуры и эффекты в Figma: секреты профессиональной глубины
- Настройка прав доступа в Figma: руководство для командной работы
- Интерфейс Figma для начинающих: основные панели и инструменты
- Как конвертировать дизайн из Figma в код: пошаговое руководство
- Настройка прозрачности в Figma: способы, приемы, эффекты
- 15 мощных плагинов Figma для экономии времени и работы без проблем
- Эффект стекла в Figma: секреты создания UI с размытием фона