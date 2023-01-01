Создание профессиональных мокапов в Figma: пошаговое руководство

Для кого эта статья:

Новички в веб-дизайне, которые хотят освоить Figma

Люди, заинтересованные в создании макетов и мокапов для веб-приложений

Студенты и профессионалы, стремящиеся улучшить свои навыки и построить портфолио в дизайне Первый раз открыли Figma и не знаете, с чего начать создание своего дизайна? Не паникуйте! Я помню, как пять лет назад сам смотрел на пустой холст Figma и думал: "И что теперь?". Сегодня я поделюсь проверенной пошаговой методикой создания профессиональных макетов и мокапов — от базовых настроек до интерактивных прототипов. Вы узнаете, как превратить хаос идей в структурированный дизайн-процесс, даже если раньше никогда не работали с графическими редакторами. 🚀

Что такое макеты и мокапы в Figma: основы для новичков

Прежде чем погрузиться в практику, давайте разберемся с терминологией. Макет (layout) — это визуальное представление страницы или экрана, показывающее расположение всех элементов дизайна. Мокап (mockup) — это более детализированная версия макета с реалистичным визуальным оформлением, приближенным к финальному продукту. А Figma — это мощный инструмент для их создания, работающий в браузере и позволяющий коллаборативно работать над дизайном.

Важно понимать, что макеты и мокапы — это разные стадии дизайн-процесса:

Тип Назначение Уровень детализации Когда использовать Макет Демонстрация структуры и расположения элементов Низкий/Средний На ранних стадиях проекта Мокап Визуализация финального внешнего вида Высокий После утверждения структуры Прототип Демонстрация интерактивности Средний/Высокий Перед передачей разработчикам

Преимущества создания макетов и мокапов в Figma:

Работа в облаке без необходимости установки программы

Командная работа в реальном времени

Гибкая система компонентов для создания масштабируемых дизайн-систем

Обширная библиотека готовых шаблонов и ресурсов

Встроенные возможности прототипирования

Александр Петров, Senior UI/UX Designer Когда я начинал карьеру дизайнера, мне приходилось использовать три разных программы: одну для макетов, другую для мокапов, третью для прототипов. Это было неудобно и отнимало массу времени. Однажды меня попросили срочно подготовить презентацию для инвестора — за один день. Я решил рискнуть и использовать только Figma. Настроил рабочее пространство с готовыми компонентами UI-кита, создал основные экраны и даже успел сделать простой прототип. Клиент был в восторге от скорости и качества, а я понял, что больше никогда не вернусь к старому рабочему процессу. С тех пор я создал более 200 проектов в Figma и каждый раз удивляюсь, насколько этот инструмент упрощает жизнь дизайнера.

Настройка рабочего пространства Figma для создания мокапов

Правильная настройка рабочего пространства — это 50% успеха в создании качественных макетов. Начнем с основ: 🛠️

Шаг 1: Создайте новый файл в Figma

После регистрации и входа в систему нажмите кнопку "+" в интерфейсе или используйте сочетание клавиш Ctrl+N (Cmd+N для Mac).

Шаг 2: Настройте сетку и направляющие

Щелкните правой кнопкой мыши на холсте и выберите "Grid" или нажмите Shift+G. Для веб-дизайна рекомендуется использовать сетку 8px или 12px. Для мобильных интерфейсов подойдет сетка 4px или 8px.

Шаг 3: Создайте фреймы для ваших макетов

Выберите инструмент Frame (F) и задайте размеры, соответствующие вашему проекту:

Для веб: 1440x900px (десктоп), 768x1024px (планшет), 375x812px (мобильный)

Для мобильных приложений: 375x812px (iPhone X/XS), 414x896px (iPhone XR/XS Max)

Для дашбордов: 1920x1080px

Шаг 4: Настройте цветовую палитру проекта

Создайте стили цветов, щелкнув на значок "+" в разделе Color в правой панели. Добавьте основные цвета вашего бренда и необходимые оттенки серого для типографики и фонов.

Шаг 5: Определите типографическую систему

Создайте текстовые стили для заголовков, подзаголовков, основного текста и мелкого текста. Щелкните значок "+" в разделе Text в правой панели.

Организация слоев — это еще один важный аспект настройки рабочего пространства. Следуйте этим правилам для поддержания порядка:

Используйте понятное именование слоев (например, "Header", "Hero Section", "Features")

Группируйте связанные элементы (Ctrl+G или Cmd+G)

Создавайте компоненты для повторяющихся элементов (Ctrl+Alt+K или Cmd+Option+K)

Располагайте фреймы в логической последовательности (слева направо или сверху вниз)

Для более эффективной работы с Figma используйте плагины, которые значительно ускорят процесс создания макетов:

Название плагина Функция Преимущество для новичков Content Reel Генерация реалистичного контента Не нужно придумывать тестовые тексты и изображения Unsplash Доступ к бесплатным стоковым фото Быстрое добавление качественных изображений Autoflow Создание связей для прототипов Упрощает процесс прототипирования Material Design Icons Библиотека иконок Доступ к тысячам готовых иконок

Пошаговое создание первого макета интерфейса в Figma

Теперь, когда рабочее пространство настроено, приступим к созданию простого, но эффективного макета лендинга. Я разбил процесс на 5 понятных шагов, следуя которым вы получите профессиональный результат. 📱

Шаг 1: Создайте базовую структуру

Выберите инструмент Frame (F) и создайте фрейм размером 1440x3000px для десктопной версии лендинга. Разделите его на логические секции с помощью прямоугольников:

Шапка сайта (Header) — высота 80px

Героическая секция (Hero) — высота 700px

Секция с преимуществами (Features) — высота 600px

Секция с призывом к действию (CTA) — высота 400px

Подвал сайта (Footer) — высота 300px

Шаг 2: Разработайте шапку сайта

В секции Header создайте:

Логотип — используйте инструмент Text (T) для текстового логотипа или импортируйте изображение

Навигационное меню — создайте текстовые элементы с названиями разделов

Кнопку вызова к действию (например, "Связаться") — используйте инструмент Rectangle с закругленными углами

Расположите элементы на равном расстоянии друг от друга, используя Auto Layout (Shift+A).

Шаг 3: Создайте героическую секцию

В секции Hero разместите:

Заголовок H1 — крупный, привлекающий внимание текст

Подзаголовок — пояснительный текст размером меньше

Кнопку основного действия — яркую, заметную

Кнопку вторичного действия — менее заметную, но доступную

Изображение или иллюстрацию, дополняющую заголовок

Шаг 4: Разработайте секцию с преимуществами

В секции Features создайте:

Заголовок секции — центрированный текст меньшего размера, чем H1

3-4 карточки преимуществ — прямоугольники с иконкой, заголовком и кратким описанием

Используйте Auto Layout для равномерного распределения карточек и создания отзывчивого дизайна.

Шаг 5: Завершите дизайн футера

В секции Footer разместите:

Логотип (меньшего размера, чем в шапке)

Ссылки на разделы сайта

Контактную информацию

Ссылки на социальные сети

Уведомление об авторских правах

Мария Соколова, UI/UX дизайнер Помню свой первый коммерческий проект в Figma — редизайн сайта для стоматологической клиники. Я начала с создания макета, следуя всем канонам дизайна, но столкнулась с проблемой: клиент никак не мог представить, как сайт будет выглядеть "вживую". Я потратила вечер на создание детального мокапа с реальными фотографиями клиники, подобрала правильные шрифты и цвета, максимально приближенные к их брендбуку. Добавила тени, градиенты и даже анимированные переходы между экранами. На следующей встрече, когда я показала этот мокап, реакция была потрясающей — клиент впервые "увидел" свой будущий сайт и сразу подписал контракт. С тех пор я всегда создаю мокапы даже на ранних этапах — они говорят клиенту больше, чем тысячи слов о концепции дизайна.

Инструменты и компоненты для улучшения мокапов в Figma

Чтобы превратить базовый макет в профессиональный мокап, нужно добавить детали и реалистичность. Рассмотрим ключевые инструменты Figma, которые помогут вам в этом. 🎨

Работа со слоями и эффектами

Добавьте глубину и объем вашему дизайну с помощью следующих эффектов:

Тени (Shadows) — используйте для создания ощущения глубины. В правой панели найдите раздел Effects и добавьте Drop Shadow. Рекомендуемые параметры для тонких теней: x:0, y:2px, blur:4px, spread:0, opacity:10%.

— используйте для создания ощущения глубины. В правой панели найдите раздел Effects и добавьте Drop Shadow. Рекомендуемые параметры для тонких теней: x:0, y:2px, blur:4px, spread:0, opacity:10%. Размытие (Blur) — отлично подходит для создания эффекта матового стекла. Добавьте Layer Blur к прямоугольнику с прозрачностью около 80%.

— отлично подходит для создания эффекта матового стекла. Добавьте Layer Blur к прямоугольнику с прозрачностью около 80%. Градиенты (Gradients) — сделают дизайн более современным. В разделе Fill выберите Linear и настройте переход между двумя близкими оттенками одного цвета.

Использование компонентов для создания системы дизайна

Компоненты — это переиспользуемые элементы дизайна, которые позволяют создавать согласованный интерфейс:

Выделите элемент и нажмите Ctrl+Alt+K (Cmd+Option+K для Mac), чтобы создать компонент

Перетащите компонент на страницу, чтобы создать экземпляр (instance)

Изменения в основном компоненте применяются ко всем экземплярам

Создайте библиотеку компонентов: кнопки, поля ввода, карточки, иконки

Работа с сетками и Auto Layout

Auto Layout — одна из самых мощных функций Figma, которая позволяет создавать гибкие и отзывчивые интерфейсы:

Выделите несколько элементов и нажмите Shift+A для применения Auto Layout

Настройте отступы, выравнивание и направление (горизонтальное или вертикальное)

Используйте вложенные Auto Layout для создания сложных компонентов

Настройте Hug Contents для адаптивного изменения размера при изменении содержимого

Создание реалистичных форм и элементов управления

Для форм ввода и интерактивных элементов используйте следующие приемы:

Для полей ввода создайте прямоугольники с закругленными углами и текстовыми подсказками (placeholders)

Добавьте состояния для кнопок: обычное, при наведении, активное, отключенное

Для чекбоксов и радио-кнопок создайте компоненты с вариантами состояний (выбран/не выбран)

Используйте микроанимации для улучшения пользовательского опыта (например, плавное появление выпадающих меню)

Улучшение визуальной составляющей мокапов

Элемент дизайна Рекомендации по улучшению Инструменты Figma Типографика Используйте не более 2-3 шрифтов, соблюдайте иерархию Text Styles, Line Height, Letter Spacing Цветовая схема Соблюдайте правило 60-30-10 для распределения цветов Color Styles, Color Variables Изображения Используйте изображения высокого качества, добавляйте маски Image Fill, Mask, Smart Animate Иконки Поддерживайте единый стиль, размер и выравнивание Vector Networks, Boolean Operations

От статичного макета к интерактивному мокапу в Figma

Последний, но важнейший шаг — добавление интерактивности к вашему макету. Это превратит статичное изображение в живой прототип, демонстрирующий пользовательский опыт. 🖱️

Основы прототипирования в Figma

Чтобы начать создание прототипа, переключитесь в режим Prototype в правой панели:

Выберите элемент, от которого будет начинаться взаимодействие (например, кнопку)

Щелкните на появившуюся точку связи и протяните до целевого фрейма

В появившемся диалоговом окне выберите тип взаимодействия (например, On Click)

Выберите анимацию перехода (например, Smart Animate или Slide)

Создание микровзаимодействий

Микровзаимодействия делают ваш прототип более реалистичным:

Ховер-эффекты — создайте вариант компонента для состояния при наведении и настройте взаимодействие On Hover

— создайте вариант компонента для состояния при наведении и настройте взаимодействие On Hover Анимация кнопок — используйте Smart Animate для плавного изменения размера или цвета при нажатии

— используйте Smart Animate для плавного изменения размера или цвета при нажатии Выпадающие меню — создайте скрытый фрейм с меню и настройте его появление при клике на кнопку меню

— создайте скрытый фрейм с меню и настройте его появление при клике на кнопку меню Переключатели — создайте два состояния (включено/выключено) и настройте переход между ними

Тестирование и презентация прототипа

После создания взаимодействий важно протестировать и правильно презентовать прототип:

Нажмите кнопку Present (▶️) в верхнем правом углу или используйте клавишу F

Пройдите все сценарии взаимодействия, чтобы убедиться в их корректной работе

Для удаленной презентации используйте функцию Share и отправьте ссылку на прототип

Для получения обратной связи воспользуйтесь функцией Comments — комментарии можно привязывать к конкретным элементам дизайна

Продвинутые техники прототипирования

Для создания еще более реалистичных прототипов используйте следующие техники:

Условная навигация — настройте разные направления перехода в зависимости от состояния компонента

— настройте разные направления перехода в зависимости от состояния компонента Overlay — создавайте модальные окна, которые появляются поверх основного содержимого

— создавайте модальные окна, которые появляются поверх основного содержимого Scroll Groups — имитируйте прокрутку контента внутри фрейма

— имитируйте прокрутку контента внутри фрейма Drag Constraints — настройте возможность перетаскивания элементов пользователем

— настройте возможность перетаскивания элементов пользователем Smart Animate — создавайте сложные анимации, автоматически интерполируя промежуточные состояния между фреймами

Подготовка мокапа к передаче разработчикам

Завершающий этап — подготовка вашего дизайна к разработке:

Организуйте слои с логичной структурой и понятными названиями

Убедитесь, что все компоненты используются последовательно

Проверьте, что все цвета и стили текста созданы как переиспользуемые стили

Добавьте комментарии к сложным взаимодействиям или нестандартным элементам

Используйте функцию Inspect для предоставления разработчикам точных размеров, отступов и CSS-кода

Создание макетов и мокапов в Figma — это не просто техническое умение, а целое искусство визуализации идей. Начав с базовых принципов, вы постепенно придете к созданию сложных интерактивных прототипов, которые будут удивлять клиентов и вдохновлять разработчиков. Помните, что каждый великий дизайнер когда-то был новичком, смотрящим на пустой холст. Регулярная практика, эксперименты с инструментами и изучение работ других дизайнеров — вот путь к мастерству. Не бойтесь совершать ошибки — именно через них приходит настоящее понимание. Создайте свой первый макет сегодня, и кто знает, возможно, завтра вы уже будете делиться своими советами с другими начинающими дизайнерами.

