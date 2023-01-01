logo
Создание профессиональных мокапов в Figma: пошаговое руководство

Для кого эта статья:

  • Новички в веб-дизайне, которые хотят освоить Figma
  • Люди, заинтересованные в создании макетов и мокапов для веб-приложений

  • Студенты и профессионалы, стремящиеся улучшить свои навыки и построить портфолио в дизайне

    Первый раз открыли Figma и не знаете, с чего начать создание своего дизайна? Не паникуйте! Я помню, как пять лет назад сам смотрел на пустой холст Figma и думал: "И что теперь?". Сегодня я поделюсь проверенной пошаговой методикой создания профессиональных макетов и мокапов — от базовых настроек до интерактивных прототипов. Вы узнаете, как превратить хаос идей в структурированный дизайн-процесс, даже если раньше никогда не работали с графическими редакторами. 🚀

Хотите не просто читать о создании макетов в Figma, а научиться этому под руководством опытных наставников? Курс веб-дизайна от Skypro — это погружение в профессию через практику. Вы создадите реальное портфолио из 15+ проектов, освоите не только Figma, но и весь стек инструментов современного дизайнера, а кураторы помогут избежать типичных ошибок новичков. Инвестируйте в навык, который останется с вами навсегда!

Что такое макеты и мокапы в Figma: основы для новичков

Прежде чем погрузиться в практику, давайте разберемся с терминологией. Макет (layout) — это визуальное представление страницы или экрана, показывающее расположение всех элементов дизайна. Мокап (mockup) — это более детализированная версия макета с реалистичным визуальным оформлением, приближенным к финальному продукту. А Figma — это мощный инструмент для их создания, работающий в браузере и позволяющий коллаборативно работать над дизайном.

Важно понимать, что макеты и мокапы — это разные стадии дизайн-процесса:

Тип Назначение Уровень детализации Когда использовать
Макет Демонстрация структуры и расположения элементов Низкий/Средний На ранних стадиях проекта
Мокап Визуализация финального внешнего вида Высокий После утверждения структуры
Прототип Демонстрация интерактивности Средний/Высокий Перед передачей разработчикам

Преимущества создания макетов и мокапов в Figma:

  • Работа в облаке без необходимости установки программы
  • Командная работа в реальном времени
  • Гибкая система компонентов для создания масштабируемых дизайн-систем
  • Обширная библиотека готовых шаблонов и ресурсов
  • Встроенные возможности прототипирования

Александр Петров, Senior UI/UX Designer

Когда я начинал карьеру дизайнера, мне приходилось использовать три разных программы: одну для макетов, другую для мокапов, третью для прототипов. Это было неудобно и отнимало массу времени. Однажды меня попросили срочно подготовить презентацию для инвестора — за один день. Я решил рискнуть и использовать только Figma. Настроил рабочее пространство с готовыми компонентами UI-кита, создал основные экраны и даже успел сделать простой прототип. Клиент был в восторге от скорости и качества, а я понял, что больше никогда не вернусь к старому рабочему процессу. С тех пор я создал более 200 проектов в Figma и каждый раз удивляюсь, насколько этот инструмент упрощает жизнь дизайнера.

Пошаговый план для смены профессии

Настройка рабочего пространства Figma для создания мокапов

Правильная настройка рабочего пространства — это 50% успеха в создании качественных макетов. Начнем с основ: 🛠️

Шаг 1: Создайте новый файл в Figma
После регистрации и входа в систему нажмите кнопку "+" в интерфейсе или используйте сочетание клавиш Ctrl+N (Cmd+N для Mac).

Шаг 2: Настройте сетку и направляющие
Щелкните правой кнопкой мыши на холсте и выберите "Grid" или нажмите Shift+G. Для веб-дизайна рекомендуется использовать сетку 8px или 12px. Для мобильных интерфейсов подойдет сетка 4px или 8px.

Шаг 3: Создайте фреймы для ваших макетов
Выберите инструмент Frame (F) и задайте размеры, соответствующие вашему проекту:

  • Для веб: 1440x900px (десктоп), 768x1024px (планшет), 375x812px (мобильный)
  • Для мобильных приложений: 375x812px (iPhone X/XS), 414x896px (iPhone XR/XS Max)
  • Для дашбордов: 1920x1080px

Шаг 4: Настройте цветовую палитру проекта
Создайте стили цветов, щелкнув на значок "+" в разделе Color в правой панели. Добавьте основные цвета вашего бренда и необходимые оттенки серого для типографики и фонов.

Шаг 5: Определите типографическую систему
Создайте текстовые стили для заголовков, подзаголовков, основного текста и мелкого текста. Щелкните значок "+" в разделе Text в правой панели.

Организация слоев — это еще один важный аспект настройки рабочего пространства. Следуйте этим правилам для поддержания порядка:

  • Используйте понятное именование слоев (например, "Header", "Hero Section", "Features")
  • Группируйте связанные элементы (Ctrl+G или Cmd+G)
  • Создавайте компоненты для повторяющихся элементов (Ctrl+Alt+K или Cmd+Option+K)
  • Располагайте фреймы в логической последовательности (слева направо или сверху вниз)

Для более эффективной работы с Figma используйте плагины, которые значительно ускорят процесс создания макетов:

Название плагина Функция Преимущество для новичков
Content Reel Генерация реалистичного контента Не нужно придумывать тестовые тексты и изображения
Unsplash Доступ к бесплатным стоковым фото Быстрое добавление качественных изображений
Autoflow Создание связей для прототипов Упрощает процесс прототипирования
Material Design Icons Библиотека иконок Доступ к тысячам готовых иконок

Пошаговое создание первого макета интерфейса в Figma

Теперь, когда рабочее пространство настроено, приступим к созданию простого, но эффективного макета лендинга. Я разбил процесс на 5 понятных шагов, следуя которым вы получите профессиональный результат. 📱

Шаг 1: Создайте базовую структуру
Выберите инструмент Frame (F) и создайте фрейм размером 1440x3000px для десктопной версии лендинга. Разделите его на логические секции с помощью прямоугольников:

  • Шапка сайта (Header) — высота 80px
  • Героическая секция (Hero) — высота 700px
  • Секция с преимуществами (Features) — высота 600px
  • Секция с призывом к действию (CTA) — высота 400px
  • Подвал сайта (Footer) — высота 300px

Шаг 2: Разработайте шапку сайта
В секции Header создайте:

  • Логотип — используйте инструмент Text (T) для текстового логотипа или импортируйте изображение
  • Навигационное меню — создайте текстовые элементы с названиями разделов
  • Кнопку вызова к действию (например, "Связаться") — используйте инструмент Rectangle с закругленными углами

Расположите элементы на равном расстоянии друг от друга, используя Auto Layout (Shift+A).

Шаг 3: Создайте героическую секцию
В секции Hero разместите:

  • Заголовок H1 — крупный, привлекающий внимание текст
  • Подзаголовок — пояснительный текст размером меньше
  • Кнопку основного действия — яркую, заметную
  • Кнопку вторичного действия — менее заметную, но доступную
  • Изображение или иллюстрацию, дополняющую заголовок

Шаг 4: Разработайте секцию с преимуществами
В секции Features создайте:

  • Заголовок секции — центрированный текст меньшего размера, чем H1
  • 3-4 карточки преимуществ — прямоугольники с иконкой, заголовком и кратким описанием

Используйте Auto Layout для равномерного распределения карточек и создания отзывчивого дизайна.

Шаг 5: Завершите дизайн футера
В секции Footer разместите:

  • Логотип (меньшего размера, чем в шапке)
  • Ссылки на разделы сайта
  • Контактную информацию
  • Ссылки на социальные сети
  • Уведомление об авторских правах

Мария Соколова, UI/UX дизайнер

Помню свой первый коммерческий проект в Figma — редизайн сайта для стоматологической клиники. Я начала с создания макета, следуя всем канонам дизайна, но столкнулась с проблемой: клиент никак не мог представить, как сайт будет выглядеть "вживую". Я потратила вечер на создание детального мокапа с реальными фотографиями клиники, подобрала правильные шрифты и цвета, максимально приближенные к их брендбуку. Добавила тени, градиенты и даже анимированные переходы между экранами. На следующей встрече, когда я показала этот мокап, реакция была потрясающей — клиент впервые "увидел" свой будущий сайт и сразу подписал контракт. С тех пор я всегда создаю мокапы даже на ранних этапах — они говорят клиенту больше, чем тысячи слов о концепции дизайна.

Инструменты и компоненты для улучшения мокапов в Figma

Чтобы превратить базовый макет в профессиональный мокап, нужно добавить детали и реалистичность. Рассмотрим ключевые инструменты Figma, которые помогут вам в этом. 🎨

Работа со слоями и эффектами
Добавьте глубину и объем вашему дизайну с помощью следующих эффектов:

  • Тени (Shadows) — используйте для создания ощущения глубины. В правой панели найдите раздел Effects и добавьте Drop Shadow. Рекомендуемые параметры для тонких теней: x:0, y:2px, blur:4px, spread:0, opacity:10%.
  • Размытие (Blur) — отлично подходит для создания эффекта матового стекла. Добавьте Layer Blur к прямоугольнику с прозрачностью около 80%.
  • Градиенты (Gradients) — сделают дизайн более современным. В разделе Fill выберите Linear и настройте переход между двумя близкими оттенками одного цвета.

Использование компонентов для создания системы дизайна
Компоненты — это переиспользуемые элементы дизайна, которые позволяют создавать согласованный интерфейс:

  • Выделите элемент и нажмите Ctrl+Alt+K (Cmd+Option+K для Mac), чтобы создать компонент
  • Перетащите компонент на страницу, чтобы создать экземпляр (instance)
  • Изменения в основном компоненте применяются ко всем экземплярам
  • Создайте библиотеку компонентов: кнопки, поля ввода, карточки, иконки

Работа с сетками и Auto Layout
Auto Layout — одна из самых мощных функций Figma, которая позволяет создавать гибкие и отзывчивые интерфейсы:

  • Выделите несколько элементов и нажмите Shift+A для применения Auto Layout
  • Настройте отступы, выравнивание и направление (горизонтальное или вертикальное)
  • Используйте вложенные Auto Layout для создания сложных компонентов
  • Настройте Hug Contents для адаптивного изменения размера при изменении содержимого

Создание реалистичных форм и элементов управления
Для форм ввода и интерактивных элементов используйте следующие приемы:

  • Для полей ввода создайте прямоугольники с закругленными углами и текстовыми подсказками (placeholders)
  • Добавьте состояния для кнопок: обычное, при наведении, активное, отключенное
  • Для чекбоксов и радио-кнопок создайте компоненты с вариантами состояний (выбран/не выбран)
  • Используйте микроанимации для улучшения пользовательского опыта (например, плавное появление выпадающих меню)

Улучшение визуальной составляющей мокапов

Элемент дизайна Рекомендации по улучшению Инструменты Figma
Типографика Используйте не более 2-3 шрифтов, соблюдайте иерархию Text Styles, Line Height, Letter Spacing
Цветовая схема Соблюдайте правило 60-30-10 для распределения цветов Color Styles, Color Variables
Изображения Используйте изображения высокого качества, добавляйте маски Image Fill, Mask, Smart Animate
Иконки Поддерживайте единый стиль, размер и выравнивание Vector Networks, Boolean Operations

От статичного макета к интерактивному мокапу в Figma

Последний, но важнейший шаг — добавление интерактивности к вашему макету. Это превратит статичное изображение в живой прототип, демонстрирующий пользовательский опыт. 🖱️

Основы прототипирования в Figma
Чтобы начать создание прототипа, переключитесь в режим Prototype в правой панели:

  • Выберите элемент, от которого будет начинаться взаимодействие (например, кнопку)
  • Щелкните на появившуюся точку связи и протяните до целевого фрейма
  • В появившемся диалоговом окне выберите тип взаимодействия (например, On Click)
  • Выберите анимацию перехода (например, Smart Animate или Slide)

Создание микровзаимодействий
Микровзаимодействия делают ваш прототип более реалистичным:

  • Ховер-эффекты — создайте вариант компонента для состояния при наведении и настройте взаимодействие On Hover
  • Анимация кнопок — используйте Smart Animate для плавного изменения размера или цвета при нажатии
  • Выпадающие меню — создайте скрытый фрейм с меню и настройте его появление при клике на кнопку меню
  • Переключатели — создайте два состояния (включено/выключено) и настройте переход между ними

Тестирование и презентация прототипа
После создания взаимодействий важно протестировать и правильно презентовать прототип:

  • Нажмите кнопку Present (▶️) в верхнем правом углу или используйте клавишу F
  • Пройдите все сценарии взаимодействия, чтобы убедиться в их корректной работе
  • Для удаленной презентации используйте функцию Share и отправьте ссылку на прототип
  • Для получения обратной связи воспользуйтесь функцией Comments — комментарии можно привязывать к конкретным элементам дизайна

Продвинутые техники прототипирования
Для создания еще более реалистичных прототипов используйте следующие техники:

  • Условная навигация — настройте разные направления перехода в зависимости от состояния компонента
  • Overlay — создавайте модальные окна, которые появляются поверх основного содержимого
  • Scroll Groups — имитируйте прокрутку контента внутри фрейма
  • Drag Constraints — настройте возможность перетаскивания элементов пользователем
  • Smart Animate — создавайте сложные анимации, автоматически интерполируя промежуточные состояния между фреймами

Подготовка мокапа к передаче разработчикам
Завершающий этап — подготовка вашего дизайна к разработке:

  • Организуйте слои с логичной структурой и понятными названиями
  • Убедитесь, что все компоненты используются последовательно
  • Проверьте, что все цвета и стили текста созданы как переиспользуемые стили
  • Добавьте комментарии к сложным взаимодействиям или нестандартным элементам
  • Используйте функцию Inspect для предоставления разработчикам точных размеров, отступов и CSS-кода

Создание макетов и мокапов в Figma — это не просто техническое умение, а целое искусство визуализации идей. Начав с базовых принципов, вы постепенно придете к созданию сложных интерактивных прототипов, которые будут удивлять клиентов и вдохновлять разработчиков. Помните, что каждый великий дизайнер когда-то был новичком, смотрящим на пустой холст. Регулярная практика, эксперименты с инструментами и изучение работ других дизайнеров — вот путь к мастерству. Не бойтесь совершать ошибки — именно через них приходит настоящее понимание. Создайте свой первый макет сегодня, и кто знает, возможно, завтра вы уже будете делиться своими советами с другими начинающими дизайнерами.

