5 проверенных способов поделиться проектом в Figma: полное руководство
Каждый дизайнер знает, что магия происходит не тогда, когда ты создаешь идеальный макет, а в момент, когда твоя работа вызывает восхищенные вздохи у команды или клиента. Но как правильно поделиться своим шедевром, не потеряв ни одной детали и не запутавшись в настройках доступа? Figma стала платформой №1 для коллаборативного дизайна именно потому, что здесь процесс обмена проектами превращается из головной боли в простое и интуитивно понятное действие. Раскрываю карты: есть 5 проверенных способов делиться работами, которые сэкономят часы вашего времени! 🎨
Что такое Figma и зачем делиться проектами с другими
Figma — это веб-приложение для дизайна интерфейсов с возможностью совместной работы в реальном времени. Представьте себе Google Docs, но для дизайнеров: все изменения мгновенно видны всем участникам проекта, что делает процесс создания и доработки дизайна максимально эффективным.
Совместное использование проектов в Figma решает целый спектр профессиональных задач:
- Командная синхронизация — разные специалисты могут одновременно работать над проектом без создания конфликтующих версий
- Прозрачная коммуникация — комментарии и обсуждения привязаны к конкретным элементам дизайна
- Бесшовная передача дизайна в разработку — разработчики получают точные параметры и могут экспортировать необходимые элементы
- Демонстрация клиентам — интерактивные прототипы позволяют показать, как будет работать продукт
- Сохранение дизайн-системы — команда использует единые компоненты и стили
По данным исследования Figma, команды, использующие их совместные функции, экономят в среднем 25% времени на коммуникации и итерациях дизайна. Впечатляет, не так ли? 🚀
Алексей Воронцов, Lead Product Designer
Помню свой первый крупный проект в диджитал-агентстве. Мы разрабатывали интерфейс для банковского приложения с командой из 8 дизайнеров. Первый месяц был настоящим хаосом — десятки версий макетов, путаница в экспортируемых файлах и бесконечные сообщения "а у тебя какая последняя версия?". Когда мы перешли на Figma и настроили общее рабочее пространство, производительность выросла вдвое. Разработчики перестали жаловаться на устаревшие макеты, а клиент был в восторге от возможности видеть прогресс в реальном времени. Именно тогда я понял: правильная организация доступа к проектам — это не техническая деталь, а ключевой элемент успешного дизайн-процесса.
Способ 1: Публикация через прямые ссылки с настройкой прав
Самый простой и универсальный способ поделиться проектом в Figma — создание и отправка ссылки. Однако за кажущейся простотой скрываются тонкости настройки прав доступа, которые могут как расширить возможности коллаборации, так и защитить ваш проект от нежелательных изменений.
Для создания ссылки необходимо:
- Открыть нужный файл Figma
- Нажать кнопку "Share" в правом верхнем углу
- Выбрать нужный уровень доступа
- Скопировать автоматически сгенерированную ссылку
Но действительно ценные возможности скрываются в настройках прав доступа. Figma предлагает четыре основных уровня, каждый из которых подходит для различных сценариев использования:
|Уровень доступа
|Кто может видеть
|Кто может редактировать
|Идеально для
|Только просмотр (View only)
|Все, у кого есть ссылка
|Никто
|Презентация готовых макетов клиентам
|Возможность комментировать
|Все, у кого есть ссылка
|Никто, но можно оставлять комментарии
|Сбор обратной связи от стейкхолдеров
|Возможность редактировать
|Все, у кого есть ссылка
|Все, у кого есть ссылка
|Совместная работа с доверенными коллегами
|Ограниченный доступ
|Только приглашенные пользователи
|Только приглашенные с правами редактирования
|Работа над конфиденциальными проектами
Для продвинутых пользователей Figma предлагает дополнительные настройки, позволяющие контролировать, могут ли пользователи:
- Экспортировать элементы дизайна
- Копировать части файла
- Дублировать проект целиком
- Приглашать других пользователей
Pro-tip: для особо важных проектов включите опцию "Получать уведомления при просмотре" — так вы будете знать, когда клиент или руководитель ознакомился с вашей работой. 🔔
Способ 2: Интеграция с рабочими пространствами команды
Когда речь идет о постоянной командной работе, одноразовые ссылки — не самое эффективное решение. Рабочие пространства (Team Workspaces) в Figma созданы специально для организации слаженного дизайн-процесса внутри команд и между департаментами.
Настройка рабочего пространства для команды — это инвестиция в будущую эффективность. После разовой конфигурации вы получаете структурированную среду, где:
- Все проекты организованы по категориям и папкам
- Участники команды автоматически получают доступ к нужным файлам
- Настройки прав можно задавать на уровне команд и ролей
- Версионность файлов и история изменений доступна всем участникам
- Командная библиотека компонентов синхронизирована для всех дизайнеров
Для эффективной организации командных пространств рекомендую использовать следующую структуру:
|Уровень иерархии
|Пример организации
|Доступ
|Рабочее пространство (Workspace)
|"Digital Agency X"
|Руководители и администраторы
|Проект (Project)
|"Redesign Banking App"
|Проектная команда
|Раздел (Section)
|"UX Research" / "UI Design" / "Design System"
|Специалисты соответствующего профиля
|Файл (File)
|"Dashboard screens v2.1"
|Исполнители и ревьюеры
Наталья Климова, UX/UI Team Lead
В нашей продуктовой компании мы разрабатываем медицинское приложение, которое используют более 200 000 пациентов. Однажды мы столкнулись с проблемой: наши дизайнеры и разработчики постоянно путались в актуальных версиях интерфейса. Особенно критичным это стало, когда после релиза обнаружилось, что часть новых экранов была разработана по устаревшим макетам.
Мы пересмотрели всю систему организации файлов в Figma и внедрили строгую структуру рабочих пространств с разграничением доступа. Теперь у нас есть рабочее пространство для каждого продуктового направления, внутри которого файлы организованы по спринтам и статусам: "In progress", "Ready for review", "Approved", "In development". Разработчики имеют доступ только к папке "Approved", что исключает ситуации с использованием черновых версий. За шесть месяцев после внедрения этой системы количество дизайн-ошибок при реализации сократилось на 94%, а время на координацию между командами уменьшилось примерно в три раза.
Способ 3: Экспорт файлов Figma в различные форматы
Несмотря на все преимущества облачной коллаборации, иногда требуется экспортировать проект в автономный формат. Это может быть необходимо для архивации, презентаций без интернета или для интеграции с другими инструментами дизайна и разработки.
Figma предлагает несколько вариантов экспорта всего проекта или отдельных его элементов:
- Экспорт всего файла — через меню File > Export можно сохранить весь проект в формате .fig (родной формат Figma)
- Экспорт отдельных фреймов — выделив нужный элемент, можно экспортировать его в PNG, JPG, SVG или PDF
- Пакетный экспорт — возможность экспортировать все артборды или выбранные компоненты одновременно
- Экспорт кода — получение CSS, iOS или Android кода для выбранных элементов
Каждый формат имеет свои преимущества и ограничения, которые следует учитывать при выборе:
- PNG — идеален для презентаций и скриншотов с поддержкой прозрачности
- SVG — векторный формат, идеальный для передачи разработчикам иконок и иллюстраций
- PDF — универсальный формат для документации и презентаций
- FIG — сохраняет все интерактивные элементы, но открывается только в Figma
Особое внимание стоит уделить настройкам экспорта, которые позволяют оптимизировать размер и качество файлов:
- Для PNG можно настроить масштаб (1x, 2x, 3x) для разных плотностей экрана
- Для SVG доступны опции оптимизации кода и включения/исключения текста
- При экспорте PDF можно выбрать, включать ли в документ скрытые слои
Pro-tip: для проектов с множеством экранов создайте отдельный фрейм "Export Ready" со всеми необходимыми экранами, правильно организованными для экспорта. Это существенно ускорит процесс подготовки материалов для клиентов или разработчиков. 📤
Способ 4: Создание интерактивных прототипов для презентаций
Когда статичные изображения не способны передать суть проекта, на сцену выходят интерактивные прототипы. Это наиболее впечатляющий способ продемонстрировать работу продукта, особенно для клиентов и стейкхолдеров, не погружённых в технические детали.
Создание прототипа в Figma начинается с переключения в режим Prototype и настройки связей между экранами. После настройки всех переходов, анимаций и взаимодействий вы можете поделиться готовым прототипом через специальную ссылку, которая открывает интерактивную версию вашего проекта в полноэкранном режиме презентации.
Особая ценность прототипов в том, что они позволяют:
- Продемонстрировать пользовательские сценарии в действии
- Проверить логику навигации и взаимодействия
- Собрать более предметную обратную связь от заинтересованных сторон
- Провести пользовательское тестирование до написания кода
- Создать ощущение "почти готового продукта" для презентаций инвесторам
Для профессиональной презентации прототипов используйте следующие возможности:
- Настройка стартового экрана — первое впечатление имеет значение
- "Flow starting points" — создание нескольких сценариев взаимодействия
- Презентационные заметки — добавление контекста для просматривающих
- Device frames — размещение UI в рамке реального устройства
- Hotspot hints — подсказки о кликабельных элементах для тестировщиков
Помните, что для демонстрации прототипа клиенту не требуется аккаунт Figma — достаточно открыть ссылку в любом современном браузере. Это делает процесс демонстрации максимально простым и доступным. 🔗
Способ 5: Использование Figma Community для публикации шаблонов и компонентов
Для тех, кто хочет поделиться своими работами не только с коллегами или клиентами, но и с широким сообществом дизайнеров, Figma Community предоставляет идеальную платформу. Это пространство для обмена шаблонами, компонентами и целыми дизайн-системами с глобальным сообществом.
Публикация в Figma Community имеет ряд уникальных преимуществ:
- Продвижение вашего профессионального бренда среди коллег по цеху
- Получение обратной связи от тысяч дизайнеров со всего мира
- Вклад в развитие дизайн-сообщества через обмен знаниями
- Возможность монетизации через премиум-шаблоны
- Создание портфолио, которое работает на вас 24/7
Для публикации проекта в Community:
- Подготовьте файл, который хотите опубликовать
- В меню File выберите "Publish to Community"
- Заполните описание, добавьте теги и превью изображения
- Выберите лицензию использования (можно ли модифицировать ваш проект)
- Нажмите "Publish" и ваша работа станет доступна всему сообществу
Помните о качественной презентации вашей работы — первое впечатление решает, получит ли ваш проект внимание. Добавьте подробное описание, поясняющее ценность вашего файла, и качественные превью-изображения, демонстрирующие ключевые особенности.
По статистике Figma, наиболее популярные публикации в Community набирают десятки тысяч просмотров и тысячи дублирований, что делает эту платформу мощным инструментом для продвижения вашего профессионального профиля. 📊
Правильный подход к публикации и обмену проектами в Figma — это не просто техническая деталь, а стратегический инструмент, который может значительно повысить эффективность вашего рабочего процесса. От простой ссылки с настроенными правами доступа до полноценной интеграции с командными пространствами и публикации в Community — каждый метод имеет свои уникальные преимущества и применение. Освоив все пять способов, вы не только оптимизируете коммуникацию внутри команды, но и создадите более профессиональное впечатление у клиентов, а возможно, откроете новые карьерные возможности через признание вашей работы глобальным дизайн-сообществом.
