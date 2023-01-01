5 проверенных способов поделиться проектом в Figma: полное руководство

Для кого эта статья:

Дизайнеры и специалисты по UX/UI

Студенты и начинающие дизайнеры, желающие освоить Figma

Профессионалы, работающие в сфере разработки и дизайна интерфейсов Каждый дизайнер знает, что магия происходит не тогда, когда ты создаешь идеальный макет, а в момент, когда твоя работа вызывает восхищенные вздохи у команды или клиента. Но как правильно поделиться своим шедевром, не потеряв ни одной детали и не запутавшись в настройках доступа? Figma стала платформой №1 для коллаборативного дизайна именно потому, что здесь процесс обмена проектами превращается из головной боли в простое и интуитивно понятное действие. Раскрываю карты: есть 5 проверенных способов делиться работами, которые сэкономят часы вашего времени! 🎨

Что такое Figma и зачем делиться проектами с другими

Figma — это веб-приложение для дизайна интерфейсов с возможностью совместной работы в реальном времени. Представьте себе Google Docs, но для дизайнеров: все изменения мгновенно видны всем участникам проекта, что делает процесс создания и доработки дизайна максимально эффективным.

Совместное использование проектов в Figma решает целый спектр профессиональных задач:

Командная синхронизация — разные специалисты могут одновременно работать над проектом без создания конфликтующих версий

— разные специалисты могут одновременно работать над проектом без создания конфликтующих версий Прозрачная коммуникация — комментарии и обсуждения привязаны к конкретным элементам дизайна

— комментарии и обсуждения привязаны к конкретным элементам дизайна Бесшовная передача дизайна в разработку — разработчики получают точные параметры и могут экспортировать необходимые элементы

— разработчики получают точные параметры и могут экспортировать необходимые элементы Демонстрация клиентам — интерактивные прототипы позволяют показать, как будет работать продукт

— интерактивные прототипы позволяют показать, как будет работать продукт Сохранение дизайн-системы — команда использует единые компоненты и стили

По данным исследования Figma, команды, использующие их совместные функции, экономят в среднем 25% времени на коммуникации и итерациях дизайна. Впечатляет, не так ли? 🚀

Алексей Воронцов, Lead Product Designer

Помню свой первый крупный проект в диджитал-агентстве. Мы разрабатывали интерфейс для банковского приложения с командой из 8 дизайнеров. Первый месяц был настоящим хаосом — десятки версий макетов, путаница в экспортируемых файлах и бесконечные сообщения "а у тебя какая последняя версия?". Когда мы перешли на Figma и настроили общее рабочее пространство, производительность выросла вдвое. Разработчики перестали жаловаться на устаревшие макеты, а клиент был в восторге от возможности видеть прогресс в реальном времени. Именно тогда я понял: правильная организация доступа к проектам — это не техническая деталь, а ключевой элемент успешного дизайн-процесса.

Способ 1: Публикация через прямые ссылки с настройкой прав

Самый простой и универсальный способ поделиться проектом в Figma — создание и отправка ссылки. Однако за кажущейся простотой скрываются тонкости настройки прав доступа, которые могут как расширить возможности коллаборации, так и защитить ваш проект от нежелательных изменений.

Для создания ссылки необходимо:

Открыть нужный файл Figma Нажать кнопку "Share" в правом верхнем углу Выбрать нужный уровень доступа Скопировать автоматически сгенерированную ссылку

Но действительно ценные возможности скрываются в настройках прав доступа. Figma предлагает четыре основных уровня, каждый из которых подходит для различных сценариев использования:

Уровень доступа Кто может видеть Кто может редактировать Идеально для Только просмотр (View only) Все, у кого есть ссылка Никто Презентация готовых макетов клиентам Возможность комментировать Все, у кого есть ссылка Никто, но можно оставлять комментарии Сбор обратной связи от стейкхолдеров Возможность редактировать Все, у кого есть ссылка Все, у кого есть ссылка Совместная работа с доверенными коллегами Ограниченный доступ Только приглашенные пользователи Только приглашенные с правами редактирования Работа над конфиденциальными проектами

Для продвинутых пользователей Figma предлагает дополнительные настройки, позволяющие контролировать, могут ли пользователи:

Экспортировать элементы дизайна

Копировать части файла

Дублировать проект целиком

Приглашать других пользователей

Pro-tip: для особо важных проектов включите опцию "Получать уведомления при просмотре" — так вы будете знать, когда клиент или руководитель ознакомился с вашей работой. 🔔

Способ 2: Интеграция с рабочими пространствами команды

Когда речь идет о постоянной командной работе, одноразовые ссылки — не самое эффективное решение. Рабочие пространства (Team Workspaces) в Figma созданы специально для организации слаженного дизайн-процесса внутри команд и между департаментами.

Настройка рабочего пространства для команды — это инвестиция в будущую эффективность. После разовой конфигурации вы получаете структурированную среду, где:

Все проекты организованы по категориям и папкам

Участники команды автоматически получают доступ к нужным файлам

Настройки прав можно задавать на уровне команд и ролей

Версионность файлов и история изменений доступна всем участникам

Командная библиотека компонентов синхронизирована для всех дизайнеров

Для эффективной организации командных пространств рекомендую использовать следующую структуру:

Уровень иерархии Пример организации Доступ Рабочее пространство (Workspace) "Digital Agency X" Руководители и администраторы Проект (Project) "Redesign Banking App" Проектная команда Раздел (Section) "UX Research" / "UI Design" / "Design System" Специалисты соответствующего профиля Файл (File) "Dashboard screens v2.1" Исполнители и ревьюеры

Наталья Климова, UX/UI Team Lead

В нашей продуктовой компании мы разрабатываем медицинское приложение, которое используют более 200 000 пациентов. Однажды мы столкнулись с проблемой: наши дизайнеры и разработчики постоянно путались в актуальных версиях интерфейса. Особенно критичным это стало, когда после релиза обнаружилось, что часть новых экранов была разработана по устаревшим макетам.

Мы пересмотрели всю систему организации файлов в Figma и внедрили строгую структуру рабочих пространств с разграничением доступа. Теперь у нас есть рабочее пространство для каждого продуктового направления, внутри которого файлы организованы по спринтам и статусам: "In progress", "Ready for review", "Approved", "In development". Разработчики имеют доступ только к папке "Approved", что исключает ситуации с использованием черновых версий. За шесть месяцев после внедрения этой системы количество дизайн-ошибок при реализации сократилось на 94%, а время на координацию между командами уменьшилось примерно в три раза.

Способ 3: Экспорт файлов Figma в различные форматы

Несмотря на все преимущества облачной коллаборации, иногда требуется экспортировать проект в автономный формат. Это может быть необходимо для архивации, презентаций без интернета или для интеграции с другими инструментами дизайна и разработки.

Figma предлагает несколько вариантов экспорта всего проекта или отдельных его элементов:

Экспорт всего файла — через меню File > Export можно сохранить весь проект в формате .fig (родной формат Figma) Экспорт отдельных фреймов — выделив нужный элемент, можно экспортировать его в PNG, JPG, SVG или PDF Пакетный экспорт — возможность экспортировать все артборды или выбранные компоненты одновременно Экспорт кода — получение CSS, iOS или Android кода для выбранных элементов

Каждый формат имеет свои преимущества и ограничения, которые следует учитывать при выборе:

PNG — идеален для презентаций и скриншотов с поддержкой прозрачности

— идеален для презентаций и скриншотов с поддержкой прозрачности SVG — векторный формат, идеальный для передачи разработчикам иконок и иллюстраций

— векторный формат, идеальный для передачи разработчикам иконок и иллюстраций PDF — универсальный формат для документации и презентаций

— универсальный формат для документации и презентаций FIG — сохраняет все интерактивные элементы, но открывается только в Figma

Особое внимание стоит уделить настройкам экспорта, которые позволяют оптимизировать размер и качество файлов:

Для PNG можно настроить масштаб (1x, 2x, 3x) для разных плотностей экрана

Для SVG доступны опции оптимизации кода и включения/исключения текста

При экспорте PDF можно выбрать, включать ли в документ скрытые слои

Pro-tip: для проектов с множеством экранов создайте отдельный фрейм "Export Ready" со всеми необходимыми экранами, правильно организованными для экспорта. Это существенно ускорит процесс подготовки материалов для клиентов или разработчиков. 📤

Способ 4: Создание интерактивных прототипов для презентаций

Когда статичные изображения не способны передать суть проекта, на сцену выходят интерактивные прототипы. Это наиболее впечатляющий способ продемонстрировать работу продукта, особенно для клиентов и стейкхолдеров, не погружённых в технические детали.

Создание прототипа в Figma начинается с переключения в режим Prototype и настройки связей между экранами. После настройки всех переходов, анимаций и взаимодействий вы можете поделиться готовым прототипом через специальную ссылку, которая открывает интерактивную версию вашего проекта в полноэкранном режиме презентации.

Особая ценность прототипов в том, что они позволяют:

Продемонстрировать пользовательские сценарии в действии

Проверить логику навигации и взаимодействия

Собрать более предметную обратную связь от заинтересованных сторон

Провести пользовательское тестирование до написания кода

Создать ощущение "почти готового продукта" для презентаций инвесторам

Для профессиональной презентации прототипов используйте следующие возможности:

Настройка стартового экрана — первое впечатление имеет значение "Flow starting points" — создание нескольких сценариев взаимодействия Презентационные заметки — добавление контекста для просматривающих Device frames — размещение UI в рамке реального устройства Hotspot hints — подсказки о кликабельных элементах для тестировщиков

Помните, что для демонстрации прототипа клиенту не требуется аккаунт Figma — достаточно открыть ссылку в любом современном браузере. Это делает процесс демонстрации максимально простым и доступным. 🔗

Способ 5: Использование Figma Community для публикации шаблонов и компонентов

Для тех, кто хочет поделиться своими работами не только с коллегами или клиентами, но и с широким сообществом дизайнеров, Figma Community предоставляет идеальную платформу. Это пространство для обмена шаблонами, компонентами и целыми дизайн-системами с глобальным сообществом.

Публикация в Figma Community имеет ряд уникальных преимуществ:

Продвижение вашего профессионального бренда среди коллег по цеху

Получение обратной связи от тысяч дизайнеров со всего мира

Вклад в развитие дизайн-сообщества через обмен знаниями

Возможность монетизации через премиум-шаблоны

Создание портфолио, которое работает на вас 24/7

Для публикации проекта в Community:

Подготовьте файл, который хотите опубликовать В меню File выберите "Publish to Community" Заполните описание, добавьте теги и превью изображения Выберите лицензию использования (можно ли модифицировать ваш проект) Нажмите "Publish" и ваша работа станет доступна всему сообществу

Помните о качественной презентации вашей работы — первое впечатление решает, получит ли ваш проект внимание. Добавьте подробное описание, поясняющее ценность вашего файла, и качественные превью-изображения, демонстрирующие ключевые особенности.

По статистике Figma, наиболее популярные публикации в Community набирают десятки тысяч просмотров и тысячи дублирований, что делает эту платформу мощным инструментом для продвижения вашего профессионального профиля. 📊

Правильный подход к публикации и обмену проектами в Figma — это не просто техническая деталь, а стратегический инструмент, который может значительно повысить эффективность вашего рабочего процесса. От простой ссылки с настроенными правами доступа до полноценной интеграции с командными пространствами и публикации в Community — каждый метод имеет свои уникальные преимущества и применение. Освоив все пять способов, вы не только оптимизируете коммуникацию внутри команды, но и создадите более профессиональное впечатление у клиентов, а возможно, откроете новые карьерные возможности через признание вашей работы глобальным дизайн-сообществом.

