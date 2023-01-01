7 проверенных методов копирования элементов в Figma, ускоряющих работу

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Профессиональные и начинающие дизайнеры, работающие с Figma

Люди, заинтересованные в повышении своей производительности и мастерства в веб-дизайне

Учащиеся курсов по веб-дизайну и желающие улучшить свои навыки в создании интерфейсов Мастерство в Figma можно измерить скоростью создания дизайна, а ключевой фактор скорости — умение эффективно копировать и дублировать элементы. Неоптимальное повторение компонентов может увеличить время работы над проектом на 40-50%. Профессиональные дизайнеры не тратят драгоценные минуты на ручное воссоздание одинаковых элементов — они владеют набором быстрых техник, позволяющих мгновенно размножать объекты. Давайте рассмотрим 7 проверенных методов, которые радикально ускорят вашу работу с интерфейсами в Figma. 🚀

Хотите полностью овладеть Figma и другими инструментами веб-дизайна? На Курсе веб-дизайна от Skypro вы не только изучите все техники эффективной работы с интерфейсами, но и получите практические навыки под руководством действующих дизайнеров из топовых компаний. Всего за 9 месяцев вы пройдёте путь от новичка до востребованного специалиста с реальными проектами в портфолио. Первое занятие бесплатно!

7 проверенных методов копирования элементов в Figma

Профессиональный дизайн интерфейсов — это всегда баланс между уникальностью и системностью. Умение быстро создавать повторяющиеся элементы критически важно для поддержания визуальной консистентности и экономии времени. Рассмотрим самые эффективные методы копирования, которые должен знать каждый Figma-дизайнер. 👨‍💻

Метод 1: Дублирование с помощью Ctrl+D/Cmd+D

Самый базовый и часто используемый метод — комбинация клавиш Ctrl+D (Windows) или Cmd+D (Mac). Выделите элемент и нажмите эту комбинацию — дубликат появится прямо поверх оригинала. Затем просто переместите его в нужное место.

Эта техника особенно полезна, когда вам нужно создать несколько идентичных элементов с разным расположением на холсте.

Метод 2: Копирование с помощью Alt+перетаскивание

Удерживая клавишу Alt (Option на Mac) и перетаскивая объект, вы создаете его копию. Этот метод интуитивно понятен и позволяет сразу разместить копию в нужной позиции.

Преимущество данного подхода в том, что вы видите, где именно будет размещена копия, что делает его идеальным для точного позиционирования элементов.

Метод 3: Копирование через буфер обмена (Ctrl+C, Ctrl+V)

Классический способ копирования через Ctrl+C (копировать) и Ctrl+V (вставить) работает и в Figma. Этот метод универсален и знаком всем пользователям компьютеров.

Особенно удобен, когда нужно копировать элементы между разными фреймами или страницами в одном файле.

Метод 4: Использование инструмента "Создать компонент" (Ctrl+Alt+K)

Для элементов, которые будут использоваться многократно, оптимально создать компонент. Выделите объект и нажмите Ctrl+Alt+K (Cmd+Option+K на Mac). Теперь вы можете создавать экземпляры этого компонента через меню Assets или перетаскиванием.

Главное преимущество — при изменении мастер-компонента все экземпляры обновятся автоматически.

Метод 5: Копирование свойств с помощью Eyedropper (I)

Если вам нужно копировать только стили или свойства объекта, используйте инструмент Eyedropper (пипетка). Выберите его клавишей I, кликните по объекту-источнику, а затем по объекту, к которому хотите применить эти свойства.

Этот метод позволяет быстро унифицировать стилистическое оформление различных элементов.

Метод 6: Дублирование с фиксированным смещением (Shift+движение)

Для создания ряда одинаково расположенных элементов используйте комбинацию Alt+Shift при перетаскивании. Это создаст копию и ограничит движение строго по горизонтали или вертикали.

Идеально подходит для создания меню, списков и других упорядоченных структур.

Метод 7: Массовое дублирование с помощью "Сетки" (Grid)

Для создания множества одинаковых элементов используйте функцию Auto Layout или Grid. Выделите объект, который нужно размножить, затем в правой панели выберите "Layout Grid" и настройте параметры сетки.

Это наиболее эффективный способ для создания однотипных структур, таких как галереи изображений или карточки товаров.

Метод копирования Сочетание клавиш Основное преимущество Идеально подходит для Дублирование Ctrl+D / Cmd+D Скорость и простота Единичного копирования Alt+перетаскивание Alt+мышь / Option+мышь Визуальный контроль позиции Точного размещения копий Буфер обмена Ctrl+C, Ctrl+V / Cmd+C, Cmd+V Универсальность Копирования между фреймами Компоненты Ctrl+Alt+K / Cmd+Option+K Синхронизация изменений Повторяющихся элементов UI Eyedropper I Копирование только стилей Унификации оформления Фиксированное смещение Alt+Shift+мышь Точное выравнивание копий Создания списков и меню Сетка (Grid) — Массовое дублирование Создания галерей, таблиц

Александр Петров, UX/UI дизайнер

Однажды мне поручили переработать сложный дашборд с более чем 50 информационными блоками. Первая версия макета заняла почти 8 часов ручной работы. Когда клиент попросил альтернативный вариант, я решил оптимизировать процесс: создал базовые компоненты и применил умные техники копирования. Весь новый макет был готов за 1,5 часа! Разница колоссальная. Особенно помог метод Alt+перетаскивание в сочетании с Auto Layout для быстрого создания однотипных информационных блоков. После этого проекта я пересмотрел весь свой рабочий процесс, сделав эффективное копирование элементов краеугольным камнем дизайна интерфейсов.

Горячие клавиши для быстрого дублирования объектов

Профессиональные дизайнеры редко используют контекстное меню — это непозволительная роскошь при работе над крупными проектами. Владение горячими клавишами может сократить время на рутинные операции до 70%. Рассмотрим ключевые комбинации, которые превратят вас в мастера быстрого дублирования в Figma. ⌨️

Основные горячие клавиши

Ctrl+D / Cmd+D — создание дубликата выделенного объекта (размещается поверх оригинала)

— создание дубликата выделенного объекта (размещается поверх оригинала) Alt + перетаскивание / Option + перетаскивание — интерактивное создание копии с мгновенным размещением

— интерактивное создание копии с мгновенным размещением Ctrl+C, Ctrl+V / Cmd+C, Cmd+V — классическое копирование и вставка через буфер обмена

— классическое копирование и вставка через буфер обмена Ctrl+Shift+V / Cmd+Shift+V — вставка на место (копирование объекта точно в ту же позицию на другом фрейме)

Продвинутые комбинации клавиш

Alt+Shift + перетаскивание — создание копии с ограничением движения по вертикали или горизонтали

— создание копии с ограничением движения по вертикали или горизонтали Ctrl+Alt+K / Cmd+Option+K — создание компонента из выделенного объекта

— создание компонента из выделенного объекта Alt+клик на компоненте — быстрое создание экземпляра компонента

— быстрое создание экземпляра компонента Ctrl+Alt+B / Cmd+Option+B — отсоединение экземпляра от основного компонента (если нужна независимая копия)

Комбинации для массового дублирования

Для создания нескольких копий с равными интервалами:

Выделите объект Нажмите Alt + перетаскивание для создания первой копии Не снимая выделения, нажмите Ctrl+D / Cmd+D — Figma автоматически создаст новую копию с тем же смещением Продолжайте нажимать Ctrl+D / Cmd+D для создания серии копий с одинаковым интервалом

Секретные комбинации для опытных дизайнеров

Shift+R, затем Alt+перетаскивание — поворот копии вокруг центра оригинала

— поворот копии вокруг центра оригинала Alt+клик на слое в панели слоёв + перетаскивание — быстрое дублирование слоя без использования интерфейса холста

— быстрое дублирование слоя без использования интерфейса холста Ctrl+Alt+C / Cmd+Option+C — копирование свойств объекта

— копирование свойств объекта Ctrl+Alt+V / Cmd+Option+V — применение скопированных свойств к другому объекту

Мария Соколова, продуктовый дизайнер

Работая над крупным финтех-приложением, я столкнулась с необходимостью создать 12 вариантов экрана статистики — с различными типами графиков и данных, но с идентичной структурой. Задача казалась монументальной, пока я не применила комбинацию методов. Первый экран я создала тщательно, используя компоненты для повторяющихся элементов. Затем использовала Ctrl+Alt+C для копирования свойств сложных элементов и Alt+Shift+перетаскивание для быстрого создания упорядоченных списков. Для перемещения между фреймами использовала Ctrl+Shift+V, чтобы вставлять элементы точно в те же позиции. В результате то, что могло занять два дня, было готово к концу рабочего дня. Клиент был impressed скоростью и качеством работы, а я ещё раз убедилась: мастерство дизайнера измеряется не только креативностью, но и техническим мастерством.

Продвинутые техники копирования для сложных интерфейсов

Когда вы работаете над комплексными интерфейсами с множеством взаимосвязанных элементов, стандартные методы копирования могут быть недостаточно эффективны. Здесь в игру вступают продвинутые техники, позволяющие сохранять целостность дизайн-системы и значительно ускорять рабочий процесс. 🧩

Компонентный подход к копированию

Для по-настоящему эффективной работы со сложными интерфейсами используйте комплексную систему компонентов:

Главные компоненты (Main Components) — создавайте базовые блоки интерфейса как компоненты

— создавайте базовые блоки интерфейса как компоненты Вариативные компоненты (Variant Components) — используйте для элементов с различными состояниями

— используйте для элементов с различными состояниями Вложенные компоненты (Nested Components) — создавайте сложные компоненты, состоящие из более простых

При таком подходе копирование становится не просто дублированием пикселей, а переносом функциональных элементов интерфейса со всей их логикой.

Техника "Детачмент и ретачмент"

Эта продвинутая техника позволяет создавать модифицированные копии компонентов:

Создайте экземпляр компонента Отсоедините его от основного компонента (Ctrl+Alt+B / Cmd+Option+B) Внесите необходимые изменения Создайте новый компонент из модифицированной версии Используйте оба компонента в вашем дизайне

Копирование с сохранением связей Auto Layout

При работе со сложными интерфейсами критически важно сохранять структуру Auto Layout при копировании:

Используйте Ctrl+C / Cmd+C и Ctrl+V / Cmd+V для копирования целых фреймов с Auto Layout

Для копирования отдельных элементов внутри Auto Layout применяйте Alt+перетаскивание с последующим размещением элемента внутри целевого фрейма

Чтобы скопировать только настройки Auto Layout между фреймами, используйте правый клик → Copy properties → Auto Layout

Техника "Множественного размножения" (Multiple Duplication)

Для создания сложных паттернов и сеток используйте эту технику:

Выделите исходный элемент Создайте первую копию с помощью Alt+перетаскивание Выделите обе фигуры Снова используйте Alt+перетаскивание Продолжайте процесс, каждый раз увеличивая количество копируемых элементов

Это позволяет создавать геометрические прогрессии элементов, что идеально для сложных паттернов и структур.

Селективное копирование свойств

Для комплексных интерфейсов часто требуется копировать только определенные свойства объектов:

Выделите исходный объект Используйте Ctrl+Alt+C / Cmd+Option+C или правый клик → Copy properties Выберите конкретное свойство для копирования (Fill, Stroke, Effects, Text и т.д.) Выделите целевой объект Примените скопированное свойство с помощью Ctrl+Alt+V / Cmd+Option+V или правый клик → Paste properties

Техника Когда использовать Преимущества Ограничения Компонентный подход Для масштабных проектов с единой дизайн-системой Системность, легкость обновления Требует предварительной структуризации Детачмент и ретачмент Для создания вариаций существующих компонентов Баланс уникальности и системности Усложняет отслеживание изменений Копирование с Auto Layout Для адаптивных интерфейсов Сохранение отзывчивости дизайна Может привести к нежелательному вложению структур Множественное размножение Для создания паттернов и сеток Экспоненциальная скорость создания элементов Сложно контролировать при больших масштабах Селективное копирование Для унификации отдельных аспектов дизайна Высокая точность и гибкость Требует внимательности к деталям

Как копировать элементы между файлами и проектами

Работа над большими проектами часто требует передачи элементов между файлами и даже разными проектами. Figma предлагает несколько надежных методов для обеспечения бесшовной интеграции компонентов дизайн-системы в различные части продукта. 📋

Копирование через библиотеки компонентов

Самый структурированный и профессиональный подход — создание централизованных библиотек:

Создайте отдельный файл для хранения ваших компонентов Разработайте там все необходимые UI-элементы и превратите их в компоненты В правом верхнем углу нажмите на иконку с тремя точками → File settings → Turn on "Publish styles and components" В целевом файле перейдите в меню Assets и подключите нужную библиотеку Теперь вы можете использовать компоненты из библиотеки, перетаскивая их на холст

Этот метод идеален для командной работы и поддержания единой дизайн-системы.

Метод "Копировать-вставить"

Для быстрого одноразового переноса элементов используйте прямое копирование:

Откройте оба файла Figma в отдельных вкладках браузера В исходном файле выделите нужные элементы Используйте Ctrl+C / Cmd+C для копирования Перейдите во вкладку с целевым файлом Используйте Ctrl+V / Cmd+V для вставки

При этом методе сохраняются все свойства объектов, включая стили и структуру Auto Layout, но может произойти потеря связи с компонентами из оригинального файла.

Импорт через функцию Import

Для переноса целых страниц или фреймов:

В целевом файле кликните правой кнопкой мыши на пустом месте холста или на панели Pages Выберите Import → File Найдите и выберите файл Figma, из которого нужно импортировать элементы Выберите конкретные страницы или фреймы для импорта

Этот метод позволяет переносить большие части проекта, но может потребовать дополнительной настройки связей между компонентами.

Использование Team Library

Для организаций с оплаченными планами доступна функция Team Library:

В файле с компонентами перейдите в File → Team Library → Publish Выберите компоненты, которые хотите опубликовать В целевом файле перейдите в меню Assets и активируйте нужную Team Library

Этот метод обеспечивает наилучшую синхронизацию компонентов между проектами и командами.

Копирование с помощью ссылок на файлы

Для единоразового переноса сложных компонентов:

В исходном файле выделите компонент Правый клик → Copy/Paste as → Copy as link В целевом файле используйте Ctrl+V / Cmd+V для вставки

При вставке по ссылке создается умная копия, сохраняющая связь с оригинальным компонентом.

Техника "Drag & Drop между окнами"

Для быстрого визуального переноса элементов:

Откройте оба файла Figma в разных окнах (не вкладках) браузера Расположите окна рядом на экране Выделите нужный элемент в исходном файле Перетащите его мышью прямо в окно с целевым файлом

Этот метод интуитивно понятен, но работает не во всех браузерах и операционных системах.

Распространенные ошибки при дублировании в Figma

Даже опытные дизайнеры иногда совершают ошибки при копировании элементов, что может привести к непоследовательности дизайна, техническому долгу и увеличению времени разработки. Рассмотрим основные ловушки и способы их избежать. ⚠️

Ошибка #1: Копирование вместо создания компонентов

Начинающие дизайнеры часто используют простое копирование (Ctrl+D) для создания множества идентичных элементов. Это критическая ошибка для поддерживаемых проектов.

Почему это проблема: При необходимости внести изменения придется обновлять каждый элемент отдельно, что занимает огромное количество времени и часто приводит к несоответствиям в интерфейсе.

Правильное решение: Создавайте компоненты (Ctrl+Alt+K) для любых элементов, которые повторяются более двух раз в интерфейсе. При изменении мастер-компонента все его экземпляры обновятся автоматически.

Ошибка #2: Потеря структуры Auto Layout при копировании

При копировании элементов между фреймами можно случайно нарушить структуру Auto Layout, что приводит к неправильному поведению интерфейса при масштабировании.

Почему это проблема: Нарушенный Auto Layout может привести к несогласованному расположению элементов и проблемам с отзывчивостью дизайна.

Правильное решение: Копируйте целые фреймы с Auto Layout, а не отдельные элементы внутри них. Если необходимо скопировать только элемент, убедитесь, что он правильно интегрирован в Auto Layout целевого фрейма.

Ошибка #3: Копирование абсолютных размеров вместо относительных

Копирование элементов с фиксированными размерами может создать проблемы при адаптации дизайна к различным устройствам.

Почему это проблема: Элементы с абсолютными размерами не масштабируются пропорционально при изменении размера контейнера, что приводит к несогласованному внешнему виду на разных устройствах.

Правильное решение: Используйте относительные размеры (проценты или fill/fit) для элементов, которые должны адаптироваться к размеру контейнера.

Ошибка #4: Неправильное управление вариантами компонентов

Создание отдельных компонентов для каждого состояния элемента вместо использования вариантов приводит к раздутой и неуправляемой дизайн-системе.

Почему это проблема: Отсутствие структуры вариантов усложняет поддержание согласованности между различными состояниями элементов и увеличивает объем работы при внесении изменений.

Правильное решение: Используйте функцию Variants для создания разных состояний одного компонента. Это позволит централизованно управлять всеми вариациями и обеспечит целостность дизайн-системы.

Ошибка #5: Копирование между проектами без учета контекста

Копирование элементов из одного проекта в другой без адаптации к новому контексту может привести к визуальным несоответствиям.

Почему это проблема: Элементы, разработанные для одного проекта, могут не соответствовать визуальному языку и UX-принципам другого проекта.

Правильное решение: При копировании между проектами адаптируйте элементы к новому контексту, обновляя цвета, типографику и другие стилистические аспекты в соответствии с дизайн-системой целевого проекта.

Ошибка #6: Игнорирование наследования стилей при копировании

Копирование элементов без учета их связи с глобальными стилями может привести к неожиданным результатам при обновлении дизайн-системы.

Почему это проблема: Элементы, скопированные с локальными стилями вместо ссылок на глобальные стили, не будут обновляться при изменении дизайн-системы.

Правильное решение: При копировании элементов убедитесь, что они сохраняют связи с глобальными стилями. Используйте команду "Paste and maintain styles" при необходимости сохранить эти связи.

Ошибка #7: Небрежное именование при создании дубликатов

Отсутствие системы именования при копировании элементов приводит к хаосу в файлах и затрудняет навигацию.

Почему это проблема: Без четкой системы именования сложно идентифицировать элементы и их взаимосвязи, что замедляет работу и затрудняет сотрудничество.

Правильное решение: Придерживайтесь последовательной системы именования для всех элементов, включая копии. Используйте префиксы, нумерацию и другие методы для обеспечения порядка в файлах.

Мастерство копирования в Figma выходит далеко за рамки простого дублирования элементов. Овладев всеми семью методами и избегая распространенных ошибок, вы не только ускорите свой рабочий процесс, но и создадите более последовательные, масштабируемые и профессиональные дизайн-системы. Помните: эффективность дизайнера измеряется не только креативностью, но и технической виртуозностью. Каждая сэкономленная на рутинных операциях минута — это дополнительное время для творчества и инноваций в вашем дизайне.

Читайте также