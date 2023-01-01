Настройка прав доступа в Figma: руководство для командной работы

Для кого эта статья:

Дизайнеры и разработчики, работающие в команде с Figma

Руководители команд и проектные менеджеры

Новички, интересующиеся эффективным управлением доступом в Figma Корректная настройка прав доступа в Figma — то, что отличает хаотичный дизайн-процесс от слаженной командной работы. Представьте: разработчик случайно удаляет компонент, заказчик редактирует макеты без ведома дизайнера, а новичок не может оставить комментарий из-за неправильных разрешений. Звучит как кошмар? Именно поэтому грамотное управление доступом в Figma становится критически важным навыком для любого, кто координирует работу над дизайн-проектами. Разберемся, как создать систему, в которой каждый участник имеет именно те права, которые ему необходимы — ни больше, ни меньше. 🔐

Хотите научиться не просто настраивать доступ в Figma, а эффективно управлять всеми дизайн-процессами в команде?

Основы управления доступом в Figma для командной работы

Figma изначально создавалась как инструмент для командной работы, и система управления доступом отражает эту философию. В отличие от традиционных графических редакторов, здесь все построено вокруг совместной работы и облачного хранения. Прежде чем погружаться в детали настройки, важно понимать трехуровневую иерархию в Figma: организация → команда → проект → файл. Каждый уровень имеет свои настройки доступа, которые наследуются вниз по иерархии.

Ключевой принцип управления доступом — это предоставление минимально необходимых прав для выполнения конкретных задач. Такой подход значительно снижает риск случайных изменений и обеспечивает более предсказуемый рабочий процесс.

Александр Петров, Lead Product Designer Наша команда столкнулась с хаосом, когда мы внедрили Figma для проекта с 15 участниками и не настроили права доступа должным образом. Разработчики случайно перемещали фреймы, маркетологи редактировали готовые макеты, а клиент вносил правки напрямую в файлы! Нам пришлось остановить работу на два дня, чтобы разработать четкую систему прав доступа. Мы создали матрицу ролей, где для каждой должности были прописаны конкретные права в Figma. Например, дизайнеры получили полный доступ, разработчики — доступ на просмотр и комментирование, а клиенты — только возможность просмотра определенных файлов через ссылки. После этого количество ошибок в макетах уменьшилось на 70%, а скорость согласования выросла вдвое.

Главное отличие Figma от других инструментов дизайна — концепция совместного редактирования в режиме реального времени. Это значит, что настройка доступа должна быть продуманной и структурированной. Вот базовые понятия, которые нужно знать:

Команда (Team) — основная единица организации в Figma, объединяющая участников и проекты

— основная единица организации в Figma, объединяющая участников и проекты Проект (Project) — контейнер для файлов, связанных с конкретной задачей или продуктом

— контейнер для файлов, связанных с конкретной задачей или продуктом Файл (File) — конкретный дизайн-документ в проекте

— конкретный дизайн-документ в проекте Роль (Role) — набор прав и ограничений, определяющий, что пользователь может делать в системе

Администраторы организации и владельцы команд имеют наибольший контроль над настройками доступа. Они могут управлять участниками, ролями, создавать и архивировать проекты. Разделение этих административных функций критически важно для крупных команд. 🛡️

Уровень иерархии Кто управляет доступом Что можно настроить Организация Админ организации Добавление участников, создание команд, назначение владельцев команд Команда Владелец команды Управление участниками команды, создание проектов, назначение ролей Проект Владелец проекта Управление доступом к проекту, создание файлов Файл Редактор файла Предоставление доступа к файлу по ссылке, управление разрешениями

Для настройки базового доступа к команде в Figma:

Войдите в свой аккаунт Figma и перейдите на главную страницу Выберите команду, к которой хотите предоставить доступ Нажмите на значок настроек (⚙️) рядом с названием команды Выберите «People» или «Участники» Нажмите кнопку «Invite» или «Пригласить» Введите email участника и выберите роль (Editor, Viewer, Admin) Нажмите «Invite» для отправки приглашения

Настройка ролей в проектах: от наблюдателя до редактора

В Figma существует несколько основных ролей, определяющих уровень доступа пользователей к проектам и файлам. Понимание этих ролей — ключ к эффективному распределению прав в команде. Каждая роль имеет свой набор возможностей, который следует учитывать при построении рабочего процесса.

Основные роли в Figma (от минимальных прав к максимальным):

Viewer (Наблюдатель) — может только просматривать файлы, без возможности комментирования или редактирования

— может только просматривать файлы, без возможности комментирования или редактирования Viewer+ (Наблюдатель+) — может просматривать файлы и загружать их как изображения или PDF

— может просматривать файлы и загружать их как изображения или PDF Commenter (Комментатор) — может просматривать файлы и оставлять комментарии

— может просматривать файлы и оставлять комментарии Editor (Редактор) — имеет полный доступ к редактированию файлов, включая создание, изменение и удаление элементов

— имеет полный доступ к редактированию файлов, включая создание, изменение и удаление элементов Admin (Администратор) — обладает всеми правами редактора, а также может управлять доступом и настройками проекта

— обладает всеми правами редактора, а также может управлять доступом и настройками проекта Team Owner (Владелец команды) — имеет максимальные права, включая удаление проектов и управление биллингом

Роль Просмотр Комментирование Редактирование Управление доступом Идеально для Viewer ✅ ❌ ❌ ❌ Клиенты, стейкхолдеры Commenter ✅ ✅ ❌ ❌ QA, маркетологи Editor ✅ ✅ ✅ ❌ Дизайнеры, разработчики Admin ✅ ✅ ✅ ✅ Лид-дизайнеры, PM

Правильное распределение ролей — это баланс между продуктивностью и безопасностью. Например, разработчикам часто требуется роль Editor для доступа к экспорту ассетов, но ограничение их доступа только определёнными файлами может предотвратить случайные изменения в основных дизайн-системах. 🔄

Для настройки ролей в проекте следуйте этим шагам:

Откройте нужный проект в Figma Нажмите на значок «Share» в правом верхнем углу В появившемся окне вы увидите текущих участников проекта Для изменения роли участника нажмите на текущую роль рядом с его именем Выберите новую роль из выпадающего списка Для добавления нового участника введите его email и выберите роль Нажмите «Invite» для подтверждения

Важно помнить, что роли могут назначаться на разных уровнях — от организации до отдельных файлов. Это дает гибкость в настройке доступа, но требует системного подхода. Например, пользователь может быть Editor на уровне команды, но иметь только права Commenter для конкретного проекта.

При работе над долгосрочными проектами рекомендуется периодически аудировать настройки доступа, удаляя неактивных пользователей и корректируя роли в соответствии с текущими задачами. Это особенно важно для команд с высокой текучестью или привлечением временных специалистов.

Как дать доступ к редактированию в Figma новым участникам

Подключение новых членов команды к проекту в Figma — процесс, который требует особого внимания. Правильно настроенный доступ к редактированию обеспечивает плавную интеграцию новых участников и защищает проект от случайных изменений. Рассмотрим пошаговый процесс предоставления доступа к редактированию новым участникам с учетом всех нюансов. 👨‍💻

Марина Соколова, Design Operations Manager Когда наша команда выросла с 5 до 25 дизайнеров за квартал, я столкнулась с настоящим кошмаром управления доступом в Figma. Новички получали доступ к файлам хаотично, часто с избыточными правами. В результате произошло несколько инцидентов, когда были удалены важные компоненты дизайн-системы, а восстановление заняло драгоценное время. Я разработала стандартизированную процедуру онбординга: создала специальный проект-песочницу для новичков, где они могли практиковаться без риска повредить рабочие файлы. После прохождения двухнедельного испытательного срока и короткого теста по работе с компонентами они получали доступ к редактированию основных проектов, но с четкими инструкциями и под присмотром наставника. Эта система снизила количество ошибок на 85% и ускорила адаптацию новых сотрудников в среднем на 40%.

Прежде чем дать доступ к редактированию, определите уровень, на котором нужно предоставить доступ:

Уровень команды — пользователь получит доступ ко всем проектам команды

— пользователь получит доступ ко всем проектам команды Уровень проекта — доступ только к конкретному проекту и его файлам

— доступ только к конкретному проекту и его файлам Уровень файла — самый ограниченный доступ к отдельному файлу

Пошаговая инструкция как дать доступ к редактированию в Figma:

Приглашение на уровне команды: – Перейдите на главную страницу Figma – Выберите нужную команду – Нажмите на иконку настроек (⚙️) и выберите «People» – Нажмите «Invite» – Введите email нового участника – Выберите роль «Editor» – Нажмите «Invite» для отправки приглашения Предоставление доступа к проекту: – Откройте нужный проект – Нажмите на кнопку «Share» в верхнем правом углу – Введите email участника в поле «Add people» – Выберите роль «Can edit» из выпадающего списка – При необходимости добавьте сообщение для приглашаемого – Нажмите «Invite» Предоставление доступа к отдельному файлу: – Откройте нужный файл – Нажмите на кнопку «Share» в верхнем правом углу – Введите email участника – Выберите «Can edit» из выпадающего меню – Нажмите «Copy link» для создания ссылки с правами редактирования – Отправьте ссылку новому участнику

При добавлении новых участников с правами редактирования важно учесть несколько ключевых моментов:

Проведите онбординг — убедитесь, что новый редактор понимает структуру проекта и принципы работы в Figma

— убедитесь, что новый редактор понимает структуру проекта и принципы работы в Figma Создайте файл с правилами — документируйте принятые в команде практики и конвенции именования

— документируйте принятые в команде практики и конвенции именования Начните с ограниченного доступа — для новичков лучше сначала предоставить доступ к отдельным файлам, постепенно расширяя его

— для новичков лучше сначала предоставить доступ к отдельным файлам, постепенно расширяя его Используйте временный доступ — для внешних сотрудников можно настроить срок действия доступа

— для внешних сотрудников можно настроить срок действия доступа Настройте уведомления — включите оповещения о внесенных изменениях, чтобы отслеживать активность новых участников

Помните, что участники с правами редактирования могут не только изменять дизайны, но и приглашать других пользователей или делиться файлами по ссылке. Для больших организаций это может представлять риск утечки информации, поэтому стоит рассмотреть возможность ограничения функции шеринга на уровне организации.

Если вы используете Figma Enterprise, вы также можете настроить правила автоматического назначения ролей в зависимости от домена электронной почты или подразделения, к которому принадлежит пользователь. Это значительно упрощает управление доступом в крупных организациях. 🔑

Организация файловой структуры для эффективного доступа

Правильно организованная файловая структура в Figma — это фундамент для эффективного управления доступом. Хаотичная организация файлов неизбежно приводит к путанице в разрешениях и затрудняет коллаборацию. Рассмотрим лучшие практики структурирования проектов для оптимального управления доступом. 📁

Основные принципы организации файлов в Figma для эффективного управления доступом:

Иерархическая структура — создавайте логическую иерархию от команд к проектам и файлам

— создавайте логическую иерархию от команд к проектам и файлам Модульность — разделяйте большие проекты на логические модули с отдельными настройками доступа

— разделяйте большие проекты на логические модули с отдельными настройками доступа Консистентность — используйте единую систему именования и структурирования во всех проектах

— используйте единую систему именования и структурирования во всех проектах Минимизация дублирования — предотвращайте создание копий файлов с разными настройками доступа

— предотвращайте создание копий файлов с разными настройками доступа Изоляция чувствительного контента — выделяйте конфиденциальные материалы в отдельные проекты с ограниченным доступом

Рекомендуемая структура организации файлов для командной работы:

Команды (Teams) — создавайте отдельные команды для крупных направлений (например, "Продуктовый дизайн", "Маркетинг", "Исследования") Проекты (Projects) — разделяйте работу внутри команд на проекты по продуктам или направлениям Категории файлов — группируйте файлы внутри проектов по назначению: – 📊 Research — для исследовательских материалов – 💭 Ideation — для прототипов и экспериментов – 🎨 Design System — для компонентов и стилей – 📱 UI Design — для готовых интерфейсов – 📝 Documentation — для руководств и спецификаций

При настройке доступа к такой структуре следуйте принципу "минимально необходимых привилегий":

Категория файлов Дизайнеры Разработчики Менеджеры Клиенты Research Editor Viewer Editor Нет доступа Ideation Editor Commenter Commenter Нет доступа Design System Editor Viewer+ Viewer Нет доступа UI Design Editor Viewer+ Commenter Commenter Documentation Editor Viewer+ Commenter Viewer

Для крупных проектов рекомендуется создавать специальные "зеркальные" файлы для клиентов и стейкхолдеров. Эти файлы содержат только конечные результаты без рабочих артефактов и защищены от случайных изменений. Можно настроить автоматическое обновление таких файлов через компоненты или плагины.

Советы для оптимизации файловой структуры и управления доступом:

Используйте префиксы в названиях файлов для указания уровня доступа (например, "[INTERNAL]", "[CLIENT]")

Создавайте отдельные страницы внутри файлов для контента с разным уровнем готовности

Применяйте цветовую кодировку в обложках файлов для визуального обозначения уровня доступа

Документируйте структуру доступа в специальном файле-руководстве для команды

Регулярно проводите "инвентаризацию" файлов и очистку неактуальных разрешений

Важно помнить, что структура файлов должна развиваться вместе с проектом. По мере масштабирования команды может потребоваться более детальное разделение с более специфичными настройками доступа. Периодически пересматривайте организацию файлов и корректируйте её в соответствии с текущими потребностями команды. 🔄

Безопасность и контроль: настройка ограничений доступа

Безопасность дизайн-активов — критический аспект для любой команды, особенно когда речь идет о конфиденциальных проектах или материалах до официального релиза. Figma предлагает ряд инструментов для контроля и ограничения доступа, которые помогают защитить интеллектуальную собственность и предотвратить несанкционированный доступ. 🔒

Основные механизмы ограничения доступа в Figma:

Ограничение домена — разрешение доступа только пользователям с определенными доменами электронной почты

— разрешение доступа только пользователям с определенными доменами электронной почты Приватные проекты — создание проектов, видимых только для конкретных участников

— создание проектов, видимых только для конкретных участников Срок действия ссылок — настройка автоматического истечения срока действия ссылок для доступа

— настройка автоматического истечения срока действия ссылок для доступа Ограничение экспорта — контроль возможности скачивания и экспорта дизайнов

— контроль возможности скачивания и экспорта дизайнов Двухфакторная аутентификация — дополнительный слой защиты учетных записей

— дополнительный слой защиты учетных записей Логирование действий — отслеживание всех изменений и доступов к файлам

Для максимальной защиты проектов в Figma следуйте этим рекомендациям:

Настройка ограничений домена: – Перейдите в настройки организации (Organization settings) – Выберите раздел «Security» – Включите опцию «Domain Restriction» – Добавьте разрешенные домены корпоративной почты – Определите политику для внешних пользователей Управление ссылками для совместного доступа: – При создании ссылки на файл выберите «Anyone with the link» – Настройте опцию «Link expiration» (для платных планов) – Выберите период действия ссылки (24 часа, 7 дней, 30 дней, бессрочно) – Определите уровень доступа по ссылке (просмотр, комментирование) Блокировка экспорта и копирования: – В настройках проекта или файла найдите раздел «Export Settings» – Отключите опцию «Allow viewers to export assets» – При необходимости отключите возможность копирования через «Restrict copying»

Особое внимание стоит уделить аудиту доступа — регулярной проверке того, кто имеет доступ к вашим проектам. Для этого:

Ежеквартально проверяйте списки участников команд и проектов

Удаляйте доступ для бывших сотрудников и завершившихся коллабораций

Отслеживайте активные ссылки для доступа и обновляйте их по необходимости

Анализируйте историю действий для выявления необычных паттернов доступа

Для организаций с высокими требованиями к безопасности Figma Enterprise предлагает расширенные возможности контроля:

SAML SSO — интеграция с корпоративными системами единого входа

— интеграция с корпоративными системами единого входа SCIM — автоматизированное управление пользователями и группами

— автоматизированное управление пользователями и группами Audit Log API — программный доступ к журналам активности

— программный доступ к журналам активности Private Plugins — возможность использовать приватные плагины без публикации в общем каталоге

Важно также обучать команду правильным практикам обеспечения безопасности:

Не делиться учетными данными между несколькими пользователями

Использовать надежные пароли и двухфакторную аутентификацию

Проверять настройки доступа перед публикацией ссылок

Регулярно обновлять ссылки для внешних стейкхолдеров

Сообщать о подозрительной активности администраторам

Помните, что самая совершенная система безопасности может быть скомпрометирована человеческим фактором. Регулярные тренинги и четкие протоколы работы с доступом так же важны, как и технические настройки ограничений в самой Figma. 🛡️

Грамотно настроенная система доступа в Figma — это не просто техническая задача, а фундамент для здоровых рабочих процессов в команде. Когда каждый участник понимает свои возможности и границы, дизайн-процесс становится предсказуемым, а результаты — более качественными. Помните, что эффективное управление доступом — это баланс между безопасностью и свободой творчества. Регулярно пересматривайте настройки по мере роста команды и проектов, адаптируя их под меняющиеся потребности. В этом случае Figma из простого инструмента превратится в настоящую экосистему для ваших дизайн-процессов, где каждый участник сможет максимально раскрыть свой потенциал.

