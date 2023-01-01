Настройка прозрачности в Figma: способы, приемы, эффекты

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Новички в веб-дизайне, которые хотят освоить Figma и её функции прозрачности

Профессиональные дизайнеры, стремящиеся улучшить свои навыки и узнать о продвинутых приемах работы с прозрачностью

Студенты и учащиеся, которые рассматривают обучение веб-дизайну и хотят понять практические аспекты настройки интерфейсов Застряли в попытках настроить прозрачность в Figma? Вы не одиноки! Многие новички сталкиваются с этой проблемой, тратя часы на поиск нужной кнопки или слайдера. Прозрачность — это не просто техническая функция, а мощный инструмент дизайнера, позволяющий создавать глубину, акценты и визуальную иерархию. В этой инструкции я расскажу всё про настройку прозрачности без лишней воды — от базовых настроек до продвинутых приёмов, которыми пользуются профессионалы. 🎨

Хотите уверенно управлять прозрачностью в Figma и другими инструментами современного веб-дизайна? Курс веб-дизайна от Skypro поможет вам освоить не только все тонкости работы с прозрачностью, но и полный арсенал приемов профессиональных дизайнеров. Под руководством практикующих экспертов вы перейдете от неуверенных кликов к созданию впечатляющих интерфейсов уже через 9 месяцев. Бонус — поддержка в трудоустройстве после обучения!

Что такое прозрачность в Figma и где она применяется

Прозрачность в Figma — это свойство, позволяющее регулировать видимость элементов от полностью непрозрачных (100%) до полностью прозрачных (0%). В технических терминах прозрачность измеряется параметром Alpha (A) в цветовой модели RGBA, где R — красный, G — зелёный, B — синий, A — прозрачность (альфа-канал).

Элементы с настроенной прозрачностью позволяют видеть содержимое, расположенное под ними, что открывает широкие возможности для дизайна. Прозрачность не следует путать с непрозрачностью (opacity) — это, по сути, обратные понятия: если прозрачность 50%, то непрозрачность тоже 50%.

Мария Соколова, UX/UI дизайнер Однажды я работала над редизайном приложения для фитнес-клуба. Клиент хотел современный интерфейс, но все мои макеты казались ему "плоскими" и неинтересными. Переломный момент наступил, когда я начала экспериментировать с прозрачностью. Создала полупрозрачные карточки тренировок на фоне фотографий зала — это дало глубину и объем. А для расписания использовала градиентную прозрачность, чтобы визуально отделять прошедшие занятия от будущих. Клиент был в восторге! Это был мой первый опыт осознанной работы с прозрачностью как инструментом, а не просто эффектом. Теперь в каждом проекте я уделяю этому параметру особое внимание.

Прозрачность находит применение в различных элементах дизайна интерфейсов:

Наложения (Overlays) — полупрозрачные слои поверх изображений или контента для улучшения читаемости текста

— полупрозрачные слои поверх изображений или контента для улучшения читаемости текста Модальные окна — затемнение основного контента при отображении всплывающих окон

— затемнение основного контента при отображении всплывающих окон Иерархия элементов — выделение активных элементов и затемнение неактивных

— выделение активных элементов и затемнение неактивных Эффект стекла (Glassmorphism) — создание эффекта матового стекла через полупрозрачные элементы с размытием

— создание эффекта матового стекла через полупрозрачные элементы с размытием Тени и свечения — создание естественных теней с градиентной прозрачностью

Область применения Типичный уровень прозрачности Эффект Наложения на фото 40-60% Сохраняет видимость изображения, улучшает читаемость текста Фон модальных окон 60-80% Затемняет контент, фокусирует внимание на модальном окне Неактивные элементы 30-50% Визуально разделяет активные и неактивные элементы Эффект стекла 10-30% Создаёт эффект матового стекла, часто с дополнительным размытием Тени 10-30% Придаёт глубину и объем элементам

Грамотное использование прозрачности может значительно улучшить пользовательский опыт и визуальную привлекательность интерфейса. Однако важно помнить о балансе — чрезмерное использование прозрачности может привести к проблемам с читаемостью и восприятием контента. 🔍

Основные способы настройки прозрачности элементов

В Figma существует несколько способов настройки прозрачности элементов, каждый из которых подходит для решения определённых задач. Рассмотрим основные методы, которые должен знать каждый начинающий дизайнер.

1. Настройка непрозрачности (Opacity) элемента

Самый простой и универсальный способ — изменение параметра Opacity для всего элемента целиком:

Выберите нужный элемент на холсте Найдите параметр Opacity в правой панели свойств Установите значение от 0% (полностью прозрачный) до 100% (полностью непрозрачный)

Этот метод влияет на весь элемент, включая его содержимое. Например, если у вас есть кнопка с текстом, то при снижении непрозрачности кнопки текст также станет полупрозрачным. Это важно учитывать при создании интерфейсов, где текст должен оставаться хорошо читаемым. 👁️

2. Настройка прозрачности через альфа-канал цвета

Более гибкий способ — настройка прозрачности через альфа-канал при выборе цвета заливки или обводки:

Выберите элемент Нажмите на цвет заливки или обводки в правой панели В открывшемся окне цвета найдите параметр A (Alpha) справа от HEX-кода Установите нужное значение в процентах или переместите соответствующий ползунок

Преимущество этого метода в том, что вы можете настраивать прозрачность конкретных свойств элемента (например, только заливки или только обводки), не затрагивая остальные свойства. Например, можно сделать полупрозрачный фон кнопки, сохранив текст и обводку полностью непрозрачными.

Алексей Громов, UI дизайнер При разработке дизайна корпоративного приложения для крупного банка я столкнулся с интересной проблемой. Заказчик хотел использовать свои фирменные цвета на всех элементах интерфейса, но они были слишком яркими и создавали визуальный шум. Простое снижение Opacity для элементов не подходило, так как важные тексты становились плохо читаемыми. Решение пришло, когда я начал работать с альфа-каналом цвета для фонов и заливок, оставляя тексты и важные элементы с 100% непрозрачностью. Например, для второстепенных кнопок я использовал основной корпоративный цвет с прозрачностью 15% для фона, но сохранил текст и обводку на 100%. Это позволило сохранить фирменную идентичность, но сделать интерфейс визуально комфортным. Заказчик был в восторге от того, как мы сохранили узнаваемость бренда без ущерба для юзабилити.

3. Использование режимов наложения (Blend modes)

Продвинутый метод — использование режимов наложения в сочетании с прозрачностью:

Выберите элемент В секции Layer в правой панели найдите выпадающее меню Pass through (режим по умолчанию) Выберите один из режимов наложения (Multiply, Screen, Overlay и др.) При необходимости дополнительно отрегулируйте Opacity

Режимы наложения определяют, как цвета слоя взаимодействуют с цветами нижележащих слоев, что даёт гораздо более богатые возможности по сравнению с простой прозрачностью. Например, режим Multiply затемняет нижележащие слои, а Screen, наоборот, осветляет их.

Метод Где искать Влияние на элемент Когда использовать Opacity Панель Design → Opacity На весь элемент целиком Простые случаи, когда нужно сделать прозрачным весь элемент Alpha-канал Панель Fill/Stroke → Picker → A Только на заливку/обводку Когда нужно сделать прозрачным только фон или обводку Blend modes Панель Layer → Pass through На взаимодействие с нижними слоями Для сложных эффектов наложения и взаимодействия цветов Effects → Blur Панель Effects → + → Blur На размытие элемента Для эффекта матового стекла в сочетании с прозрачностью

Рекомендации для новичков:

Начните с освоения базового параметра Opacity — это самый простой и интуитивно понятный способ

Для более тонкой работы с элементами интерфейса переходите к настройке прозрачности через Alpha-канал

Режимы наложения осваивайте в последнюю очередь, так как они требуют понимания цветовых взаимодействий

Сохраняйте консистентность — используйте одинаковые значения прозрачности для схожих элементов во всем дизайне

Помните, что прозрачность влияет на контрастность, а значит и на доступность вашего интерфейса. Старайтесь обеспечивать достаточный контраст между текстом и фоном, даже при использовании прозрачности. 🎭

Работа со слоями: управление прозрачностью объектов

Эффективное управление прозрачностью в Figma тесно связано с пониманием структуры слоёв и их взаимодействия. В этом разделе мы рассмотрим, как работать с прозрачностью на уровне слоёв и групп, что открывает дополнительные возможности для дизайнера.

Иерархия прозрачности в слоях

В Figma прозрачность наследуется по иерархии слоёв. Это значит, что если вы установите 50% непрозрачности для группы или фрейма, то все элементы внутри этой группы не смогут быть более непрозрачными, чем 50%, даже если для них установлено значение 100%.

Формула расчёта итоговой прозрачности:

Финальная прозрачность = Opacity родительского слоя × Opacity дочернего элемента

Например, если у группы Opacity = 60%, а у элемента внутри группы Opacity = 80%, то итоговая прозрачность элемента будет: 60% × 80% = 48%.

Стратегии управления прозрачностью слоёв

Работа с отдельными элементами: – Для независимого контроля прозрачности размещайте элементы на одном уровне иерархии – Используйте Selection Colors (Alt+Клик на цвет) для быстрого редактирования прозрачности нескольких элементов одновременно Работа с группами элементов: – Группируйте элементы (Ctrl/Cmd+G), когда хотите управлять их прозрачностью одновременно – Используйте маски для ограничения области видимости и взаимодействия прозрачности Работа с компонентами: – При создании компонентов учитывайте, что прозрачность может быть настроена как на уровне всего компонента, так и его отдельных частей – Используйте варианты компонентов для создания версий с разной прозрачностью

Практические приёмы работы с прозрачностью слоёв

Изолирование эффектов прозрачности : создавайте дубликаты слоёв и применяйте к ним разную прозрачность для достижения сложных визуальных эффектов

: создавайте дубликаты слоёв и применяйте к ним разную прозрачность для достижения сложных визуальных эффектов Использование масок : маски с градиентной прозрачностью позволяют создавать плавные переходы между видимыми и невидимыми областями

: маски с градиентной прозрачностью позволяют создавать плавные переходы между видимыми и невидимыми областями Комбинирование с эффектами : сочетайте прозрачность с эффектами тени, свечения и размытия для создания реалистичных материалов

: сочетайте прозрачность с эффектами тени, свечения и размытия для создания реалистичных материалов Создание глубины: используйте разные уровни прозрачности для элементов, находящихся на разной визуальной дистанции от пользователя

Помните, что управление прозрачностью на уровне слоёв позволяет создавать более сложные и интересные визуальные решения. Экспериментируйте с разными комбинациями, но всегда учитывайте влияние прозрачности на читаемость и удобство использования интерфейса. 🧩

Создание градиентов с разной степенью прозрачности

Градиенты с различной степенью прозрачности — мощный инструмент дизайнера, позволяющий создавать плавные переходы не только между цветами, но и между различными уровнями прозрачности. Такие градиенты незаменимы при создании эффектов затухания, наложений на изображения, теней и других элементов современного интерфейса.

Основные типы градиентов в Figma

Прежде чем приступить к работе с прозрачностью в градиентах, важно понимать, какие типы градиентов доступны в Figma:

Линейный градиент (Linear) — переход происходит по прямой линии в заданном направлении

— переход происходит по прямой линии в заданном направлении Радиальный градиент (Radial) — переход происходит от центра к краям в форме круга или эллипса

— переход происходит от центра к краям в форме круга или эллипса Угловой градиент (Angular) — переход происходит по кругу, по часовой стрелке

— переход происходит по кругу, по часовой стрелке Ромбовидный градиент (Diamond) — переход происходит от центра к краям в форме ромба

Пошаговая инструкция по созданию градиента с прозрачностью

Выберите элемент, для которого хотите создать градиент с прозрачностью В правой панели в разделе Fill нажмите на квадратик с текущим цветом заливки В выпадающем меню выберите Gradient (значок с градиентом) Выберите нужный тип градиента (Linear, Radial, Angular, Diamond) На шкале градиента отображаются точки останова (stops) — по умолчанию их две Щелкните на любой точке останова, чтобы выбрать её В появившемся окне выбора цвета найдите ползунок A (Alpha) справа от HEX-кода Установите нужное значение прозрачности (0% — полностью прозрачный, 100% — полностью непрозрачный) Повторите шаги 6-8 для других точек останова При необходимости добавьте новые точки останова, щелкнув в нужном месте на шкале градиента

Тип градиента Типичные случаи применения Рекомендации по прозрачности Линейный с прозрачностью Наложения на фото, эффекты затухания текста, плавные переходы между секциями Используйте переход от 80-100% до 0% для плавного исчезновения контента Радиальный с прозрачностью Виньетки, выделение центральных элементов, имитация освещения Центральная точка 80-100%, края 0-20% для естественного эффекта света Угловой с прозрачностью Круговые индикаторы, циферблаты, необычные декоративные элементы Экспериментируйте с несколькими точками разной прозрачности для создания ритма Ромбовидный с прозрачностью Абстрактные фоны, нестандартные выделения, декоративные элементы Центр 60-80%, края 0-20% для создания мягких, но заметных акцентов

Продвинутые техники работы с прозрачными градиентами

После освоения базовых приемов можно переходить к более сложным техникам:

Многоцветные градиенты с разной прозрачностью — добавляйте не две, а три и более точки останова с разными цветами и уровнями прозрачности

— добавляйте не две, а три и более точки останова с разными цветами и уровнями прозрачности Комбинирование нескольких заливок — используйте несколько градиентов с разной прозрачностью, наложенных друг на друга, для создания сложных эффектов

— используйте несколько градиентов с разной прозрачностью, наложенных друг на друга, для создания сложных эффектов Маскирование с градиентной прозрачностью — используйте градиенты с прозрачностью в качестве масок для плавного показа/скрытия контента

— используйте градиенты с прозрачностью в качестве масок для плавного показа/скрытия контента Анимация градиентной прозрачности — в прототипе можно создать состояния с разной настройкой прозрачности для точек градиента, создавая эффект анимированного перехода

Важно помнить, что чрезмерное использование градиентной прозрачности может перегрузить дизайн. Используйте этот инструмент осознанно, с пониманием его влияния на общую композицию и удобство восприятия интерфейса. 🌈

Практические приемы использования прозрачности в дизайне

После изучения технических аспектов настройки прозрачности в Figma, давайте рассмотрим конкретные практические приемы, которые помогут применить эти знания в реальных проектах. Эти техники используются профессиональными дизайнерами для создания современных, эстетически привлекательных интерфейсов.

1. Создание эффекта стекломорфизма (Glassmorphism)

Одна из популярных тенденций в дизайне интерфейсов — эффект матового стекла, который создает ощущение полупрозрачных элементов с легким размытием:

Создайте прямоугольник для элемента с эффектом стекла Установите заливку белым или светлым цветом с прозрачностью 10-30% Добавьте эффект Background Blur через панель Effects (значение 10-25px) Добавьте тонкую светлую обводку с прозрачностью 30-50% для усиления эффекта При необходимости добавьте лёгкую тень для создания глубины

Этот приём отлично подходит для карточек, модальных окон и элементов навигации, расположенных поверх изображений или цветных фонов. 🧊

2. Многослойные композиции с разной прозрачностью

Создание ощущения глубины и объема за счет наложения нескольких слоев с разной прозрачностью:

Принцип Z-индекса : чем дальше элемент от пользователя, тем ниже его непрозрачность

: чем дальше элемент от пользователя, тем ниже его непрозрачность Правило контраста : увеличивайте контраст и непрозрачность для элементов, требующих внимания

: увеличивайте контраст и непрозрачность для элементов, требующих внимания Техника наслоения: используйте 3-5 уровней прозрачности для создания естественного ощущения пространства

Этот приём особенно эффективен при создании сложных дашбордов, где важно визуально разделять разные уровни информации.

3. Интерактивная прозрачность для состояний элементов

Используйте разные уровни прозрачности для обозначения различных состояний интерактивных элементов:

Default — базовое состояние (обычно 100% непрозрачности)

— базовое состояние (обычно 100% непрозрачности) Hover — при наведении курсора (можно немного изменить прозрачность, например на 90%)

— при наведении курсора (можно немного изменить прозрачность, например на 90%) Active/Pressed — при нажатии (можно снизить до 70-80% для эффекта нажатия)

— при нажатии (можно снизить до 70-80% для эффекта нажатия) Disabled — неактивное состояние (обычно 30-50% непрозрачности)

В Figma это легко реализуется через варианты компонентов и интерактивные прототипы. Последовательное использование прозрачности для разных состояний делает интерфейс более интуитивно понятным.

4. Градиентные маски и виньетки

Техника использования градиентной прозрачности для плавного показа или скрытия контента:

Создайте прямоугольник, покрывающий область, где должен быть эффект затухания Примените линейный градиент с переходом от непрозрачного (100%) к прозрачному (0%) Используйте этот элемент как маску для слоя или группы, которые должны плавно исчезать

Эта техника часто используется для создания эффекта "читать далее", затухания карусели изображений по краям или для плавного перехода между секциями сайта.

5. Акцентирование через контраст прозрачности

Создание визуальной иерархии и направление внимания пользователя с помощью контрастных уровней прозрачности:

Первичная информация : 100% непрозрачности

: 100% непрозрачности Вторичная информация : 70-90% непрозрачности

: 70-90% непрозрачности Третичная информация : 50-70% непрозрачности

: 50-70% непрозрачности Фоновая информация: 30-50% непрозрачности

Это помогает пользователям интуитивно понимать важность различных элементов интерфейса без необходимости использования явных визуальных подсказок.

При использовании этих приемов важно помнить о согласованности и доступности. Последовательное применение одинаковых уровней прозрачности для схожих элементов помогает создать целостный, профессиональный дизайн. А достаточный контраст между текстом и фоном обеспечивает хорошую читаемость для всех пользователей. 🎯

Освоение прозрачности в Figma — это больше чем техническое умение, это инструмент дизайнерского мышления. Регулируя этот параметр, вы не просто меняете видимость элементов, но создаёте визуальную иерархию, управляете вниманием пользователя и добавляете глубину в свои работы. Помните: каждый процент прозрачности имеет значение и влияет на общее восприятие дизайна. Экспериментируйте с разными техниками, но делайте это осознанно — и ваши интерфейсы станут не только красивыми, но и функциональными.

Читайте также