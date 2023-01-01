Текстуры и эффекты в Figma: секреты профессиональной глубины

Для кого эта статья:

Дизайнеры, работающие с интерфейсами и имеющие опыт в Figma

Студенты и ученики курсов по веб-дизайну

Профессионалы, заинтересованные в повышении качества своих дизайнерских навыков и освоении технологий текстур и эффектов 🔥 Текстуры и эффекты — это именно те компоненты, которые отличают посредственный дизайн от выдающегося. В Figma заложен огромный потенциал для создания визуально привлекательных интерфейсов, но большинство дизайнеров используют лишь базовые возможности. Я расскажу, как превратить плоские макеты в глубокие, текстурированные композиции, которые цепляют взгляд и повышают конверсию. Готовы поднять свои дизайны на новый уровень? Пристегнитесь — мы погружаемся в мир профессиональных текстур и эффектов Figma.

Хотите не просто читать о текстурах и эффектах, а научиться применять их профессионально?

Основы работы с текстурами и эффектами в Figma

Прежде чем погрузиться в сложные техники, давайте разберемся с фундаментальными возможностями Figma для работы с текстурами и эффектами. Это база, без которой невозможно создать по-настоящему впечатляющие визуальные решения.

Начнем с ключевых инструментов Figma для создания текстур и эффектов:

Fill (Заливка) — основа для добавления цвета, градиентов и изображений

— основа для добавления цвета, градиентов и изображений Effects (Эффекты) — включают тени, размытие и другие визуальные модификаторы

— включают тени, размытие и другие визуальные модификаторы Blend modes (Режимы наложения) — позволяют создавать сложные взаимодействия между слоями

— позволяют создавать сложные взаимодействия между слоями Masks (Маски) — ограничивают видимость содержимого определенной формой

Для начала работы с текстурами в Figma необходимо понимать, как использовать изображения в качестве заливки. Выберите объект, перейдите к панели Fill и нажмите на иконку с четырьмя точками. В выпадающем меню выберите Image. Теперь вы можете загрузить изображение с текстурой или использовать уже имеющееся в библиотеке.

Важный аспект работы с текстурами — это настройка Scale, Rotation и Position. Эти параметры позволяют точно контролировать, как текстура будет отображаться на вашем объекте. Для достижения естественного вида текстуры часто требуется тонкая настройка этих параметров.

Параметр Функция Типичное применение Scale Управляет размером текстуры Увеличение для крупных деталей, уменьшение для тонких паттернов Rotation Поворот текстуры Создание диагональных паттернов, корректировка ориентации Position Размещение текстуры внутри объекта Фокусировка на конкретных частях текстуры Opacity Прозрачность текстуры Создание фоновых текстур, не перегружающих интерфейс

Эффекты в Figma доступны через панель Effects в правой части интерфейса. Существует четыре типа эффектов:

Drop shadow — создает тень под объектом для ощущения высоты

— создает тень под объектом для ощущения высоты Inner shadow — добавляет тень внутри объекта, создавая эффект вдавленности

— добавляет тень внутри объекта, создавая эффект вдавленности Layer blur — размывает содержимое слоя

— размывает содержимое слоя Background blur — создает эффект матового стекла, размывая то, что находится под слоем

Для каждого эффекта можно настроить интенсивность (Spread для теней, Radius для размытия), цвет и смещение по осям X и Y. Комбинируя эти настройки, вы можете создавать уникальные визуальные эффекты, от тонких намеков на объем до драматических теней и глубоких размытий.

🔍 Помните: хорошие текстуры и эффекты усиливают дизайн, не отвлекая от контента. Начните с минимальных настроек и постепенно увеличивайте интенсивность, пока не достигнете желаемого результата.

Мария Светлова, Lead UI/UX Designer Работая над редизайном приложения для банка, я столкнулась с задачей сделать интерфейс более современным, но при этом сохранить строгость финансового продукта. Клиент хотел, чтобы приложение выглядело "дорого", но отказывался от явных декоративных элементов. Решение я нашла в тонких текстурах и продуманных эффектах. Для фона основных экранов я создала едва заметный шум с opacity 3-4%, что добавило "тактильности" без потери читабельности. Карты и ключевые блоки получили комбинацию drop shadow с очень низким spread и inner shadow с высоким blur radius. Это создало эффект дорогой бумаги, которая используется для премиальных визиток. Клиент был в восторге от того, как небольшие, почти незаметные текстуры полностью преобразили приложение. Конверсия в цифровые продукты выросла на 18% после редизайна, и пользователи в отзывах отмечали, что приложение стало "приятнее" и "солиднее".

Создание и настройка градиентов для современных UI

Градиенты — это мощный инструмент в арсенале дизайнера, который при правильном использовании может создать ощущение глубины, объема и движения. В Figma доступны четыре типа градиентов: линейный, радиальный, угловой и ромбовидный, каждый со своими уникальными возможностями применения.

Для создания градиента:

Выберите объект, к которому хотите применить градиент В панели Fill нажмите на иконку с четырьмя точками Выберите тип градиента (Linear, Radial, Angular или Diamond) Настройте цветовые точки (color stops), перемещая их по градиентной линии Отрегулируйте положение и направление градиента с помощью маркеров на холсте

Современные интерфейсы часто используют не просто переход от одного цвета к другому, а сложные многоцветные градиенты. Для создания такого градиента добавьте дополнительные цветовые точки, кликнув на градиентную линию. Каждую точку можно настроить индивидуально, меняя цвет и положение.

🎨 Профессиональный прием: для создания естественных градиентов используйте не просто разные оттенки одного цвета, а слегка меняйте насыщенность и яркость. Это создает более органичный переход.

Часто в современном UI дизайне используются градиенты с шумом для создания эффекта зернистости. В Figma этого можно достичь, комбинируя градиент с текстурой шума:

Создайте объект с градиентом Добавьте поверх него слой с текстурой шума (можно использовать изображение или плагин Noise) Установите для слоя с шумом режим наложения Overlay или Soft Light Отрегулируйте opacity для достижения желаемого эффекта

Особое внимание стоит уделить градиентам для кнопок и интерактивных элементов. Здесь градиент не только украшает, но и усиливает affordance — визуальный сигнал о возможности взаимодействия.

Тип градиента Оптимальное применение Психологическое воздействие Линейный (сверху вниз) Кнопки, баннеры, разделители Создает иерархию, направляет взгляд вниз Линейный (слева направо) Прогресс-бары, индикаторы Подчеркивает движение или процесс Радиальный Фоны, модальные окна, аватары Фокусирует внимание, создает глубину Угловой Иконки, графики, декоративные элементы Добавляет динамики, создает ощущение вращения Ромбовидный Фоны, текстуры, особые элементы Создает ощущение объема и трехмерности

В современном UI дизайне популярны также цветовые переходы с использованием градиентных наложений (gradient overlays). Это особенно эффективно при работе с фотографиями или сложными фонами:

Поместите изображение или текстуру в качестве фона Создайте поверх него слой с градиентом Экспериментируйте с режимами наложения (особенно Multiply, Screen, Overlay) Настройте opacity для баланса между градиентом и фоновым изображением

Не забывайте о доступности при создании градиентов. Убедитесь, что текст, расположенный на градиентном фоне, остается читабельным. Для этого проверьте контраст между текстом и фоном в нескольких точках градиента, особенно там, где контраст может быть минимальным.

Плагины для расширения библиотеки текстур в Figma

Стандартные возможности Figma для работы с текстурами отличные, но плагины могут значительно расширить ваш арсенал и ускорить рабочий процесс. Разберем наиболее эффективные расширения, которые помогут вам создавать профессиональные текстуры без необходимости обращаться к внешним редакторам.

Noise & Texture — это первый плагин, который должен быть в арсенале каждого дизайнера, работающего с текстурами. Он позволяет генерировать различные типы шума прямо в Figma:

Перлиновый шум (Perlin noise) — органичный, плавный шум для натуральных текстур

Симплексный шум (Simplex noise) — многомерный вариант перлинового шума

Ворли шум (Worley noise) — создает ячеистые текстуры, похожие на органические структуры

Гауссовский шум (Gaussian noise) — случайный шум с равномерным распределением

Каждый тип шума можно настроить по интенсивности, размеру и цветовому диапазону. Это идеально для создания фоновых текстур, которые добавляют глубину без перегрузки интерфейса.

Material Design — плагин, который предоставляет доступ к текстурам в стиле Material Design. Он особенно полезен для создания материальных поверхностей с различными характеристиками:

Бумажные текстуры с разной зернистостью

Металлические поверхности с различными степенями полировки

Стеклянные эффекты с настраиваемым фростингом

Пластиковые текстуры с различной глянцевостью

Pattern Hero — плагин для создания и настройки геометрических паттернов. С его помощью можно быстро генерировать:

Линейные паттерны (полосы, сетки, зигзаги)

Точечные паттерны (круги, квадраты, треугольники в различных комбинациях)

Комбинированные геометрические узоры

Случайные и упорядоченные распределения элементов

Этот плагин отлично подходит для создания фоновых текстур или декоративных элементов с геометрическими мотивами.

Texture Lab — мощный инструмент для генерации процедурных текстур. В отличие от других плагинов, Texture Lab позволяет создавать сложные комбинированные текстуры с помощью нодовой системы:

Комбинирование различных базовых текстур через математические операции

Применение фильтров и эффектов к текстурам

Создание процедурных текстур на основе алгоритмов

Экспорт текстур в различных форматах и разрешениях

Для проектов, требующих особой атмосферы или стилизации, можно обратиться к плагину Unsplash, который предоставляет доступ к огромной библиотеке фотографий, включая множество текстурных изображений:

Натуральные текстуры (дерево, камень, ткань, кожа)

Урбанистические текстуры (бетон, металл, асфальт)

Абстрактные текстуры и фоны

Природные текстуры (листья, вода, песок)

🔌 Совет: создайте собственную библиотеку текстур, сохраняя наиболее удачные результаты работы с плагинами в компоненты. Это значительно ускорит вашу работу в будущих проектах.

Алексей Дорохов, Product Designer Работая над игровой платформой для крупного клиента, я столкнулся с необходимостью создать десятки уникальных текстурированных карточек для различных игровых жанров. Дедлайн был жестким — всего неделя на визуальную концепцию и реализацию. Стандартными средствами Figma это заняло бы вечность. Решение пришло в виде комбинации плагинов: я использовал Pattern Hero для создания базовых геометрических паттернов, Texture Lab для наложения шума и дисторсии, а затем применял различные режимы наложения с помощью встроенных инструментов Figma. Ключевым моментом стало создание системы компонентов: я разработал базовый компонент карточки с вариациями текстур через свойства компонента. Это позволило мне создать библиотеку из более чем 50 уникальных текстурированных карточек за два дня вместо планируемой недели. Клиент был настолько впечатлен результатом, что текстурные решения стали частью брендбука платформы. Теперь каждый новый игровой жанр получает свою уникальную текстуру, которая отражает его атмосферу.

Техники наложения эффектов для глубины интерфейса

Создание ощущения глубины в интерфейсе — это искусство, которое требует понимания взаимодействия различных визуальных эффектов. В Figma существует несколько мощных техник, позволяющих добавить третье измерение даже в плоский дизайн.

Многослойные тени — одна из самых эффективных техник создания глубины. Вместо использования одной тени с высокими значениями, профессиональные дизайнеры применяют несколько теней с разными настройками:

Близкая тень : небольшой радиус, малое смещение, высокая непрозрачность

: небольшой радиус, малое смещение, высокая непрозрачность Средняя тень : средний радиус, среднее смещение, средняя непрозрачность

: средний радиус, среднее смещение, средняя непрозрачность Дальняя тень: большой радиус, большое смещение, низкая непрозрачность

Такой подход создает более реалистичное распределение теней, как если бы объект находился в реальном трехмерном пространстве с несколькими источниками освещения.

Внутренние тени и подсветка — техника, которая добавляет ощущение объема внутри элементов. Комбинация внутренних теней (Inner Shadow) с различными настройками позволяет создать эффект вдавленности или выпуклости:

Добавьте внутреннюю тень с положительными значениями X и Y для создания эффекта вдавленности Используйте внутреннюю тень с отрицательными значениями X и Y для создания эффекта выпуклости Комбинируйте несколько внутренних теней с разными цветами для имитации отражения окружающей среды

Глубина через размытие (Depth of Field) — техника, заимствованная из фотографии, позволяет создать иллюзию разных планов в интерфейсе:

Элементы переднего плана остаются четкими

Элементы заднего плана получают Layer Blur для создания эффекта размытия

Чем дальше элемент должен восприниматься, тем сильнее размытие

Эта техника особенно эффективна в модальных окнах и многослойных интерфейсах, где необходимо четко показать иерархию элементов.

Parallax-эффект в статичном дизайне можно имитировать, используя смещение теней и элементов:

Разделите дизайн на несколько слоев по глубине Элементы ближних слоев получают более крупные тени с меньшим размытием Элементы дальних слоев получают более мягкие тени с большим размытием Создайте небольшое смещение элементов разных слоев для усиления эффекта

Даже в статичном макете это создает ощущение, что элементы расположены на разном расстоянии от пользователя.

🧠 Профессиональный прием: используйте атмосферную перспективу — элементы, которые должны восприниматься как более далекие, делайте слегка светлее и менее контрастными, как это происходит в природе из-за рассеивания света в атмосфере.

Техника неполного наложения (Partial Overlay) — это способ создания глубины через частичное перекрытие элементов:

Размещайте элементы так, чтобы они частично перекрывали друг друга

Используйте тени для усиления эффекта наложения

Применяйте небольшие различия в цвете или насыщенности для разделения планов

Глубина через контраст — техника, основанная на особенностях человеческого восприятия:

Элементы с высоким контрастом воспринимаются как находящиеся ближе к зрителю

Элементы с низким контрастом кажутся более удаленными

Используйте этот принцип для создания визуальной иерархии в интерфейсе

Комбинируя эти техники, вы можете создать многомерный интерфейс, который интуитивно понятен пользователю благодаря естественным визуальным подсказкам о структуре и организации контента.

Практические кейсы применения текстур в UI/UX дизайне

Теория хороша, но реальную ценность представляют конкретные примеры применения текстур и эффектов в UI/UX проектах. Рассмотрим несколько практических кейсов, демонстрирующих, как текстуры могут решать специфические задачи и улучшать пользовательский опыт.

Кейс 1: Создание отличительной идентичности для финансового приложения

Проблема: Необходимо выделить приложение на фоне конкурентов, сохраняя при этом ощущение надежности и безопасности, характерное для финансовых продуктов.

Решение: Использование тонкой бумажной текстуры с минимальным шумом (2-3% opacity) в качестве фона для создания ощущения премиальности, как у дорогих визиток или банковских карт. Для ключевых элементов (карты, счета) применена комбинация градиента с легкой металлической текстурой, создающей эффект глянцевой поверхности при разных углах освещения.

Результат: Приложение получило уникальный визуальный стиль, сохранив при этом строгость и профессионализм, необходимые для финансового продукта. Пользовательские исследования показали, что новый дизайн воспринимается как более надежный и премиальный.

Кейс 2: Повышение понятности интерфейса мультимедийной платформы

Проблема: Сложный интерфейс с множеством функций создавал когнитивную перегрузку для пользователей, затрудняя навигацию и понимание возможностей системы.

Решение: Применение текстурного кодирования — использование разных тонких текстур для разных функциональных зон:

Зона контента — чистый фон без текстуры

Зона навигации — легкая линейная текстура

Зона инструментов — тонкая точечная текстура

Зона настроек — диагональная полосатая текстура

Все текстуры были выполнены в единой цветовой гамме с минимальной интенсивностью, чтобы не отвлекать внимание, но при этом создавать подсознательное разграничение областей.

Результат: Время освоения интерфейса новыми пользователями сократилось на 27%, а количество ошибок при навигации уменьшилось на 35%.

Кейс 3: Создание атмосферы для игрового сервиса

Проблема: Необходимость передать специфическую атмосферу для разных жанров игр в рамках единой платформы.

Решение: Разработка системы динамических текстур, которые меняются в зависимости от контекста:

Жанр игры Применённая текстура Техника реализации в Figma Научная фантастика Технологическая, с цифровыми элементами Комбинация Pattern Hero для создания тонких линий и Noise & Texture для добавления свечения Фэнтези Пергаментная, с эффектом старины Изображение пергамента с Overlay наложением и Inner Shadow для объёма Хоррор Тёмная, с эффектом трещин и пыли Многослойное наложение текстур с режимом Multiply и настройкой контрастности Симуляторы Реалистичная, имитирующая материалы Фотореалистичные текстуры с Unsplash, обработанные для создания повторяющихся паттернов

Результат: Повышение вовлеченности пользователей на 41% и увеличение времени, проводимого на платформе, на 23%.

Кейс 4: Улучшение доступности информационного портала

Проблема: Необходимость сделать контент более доступным для людей с различными нарушениями зрения, сохранив при этом привлекательный дизайн.

Решение: Использование текстур не только как декоративного, но и как функционального элемента:

Создание тактильных текстур для разных категорий контента, которые интуитивно понятны даже при значительном увеличении интерфейса

Разработка системы текстурных контрастов, дополняющих цветовые различия

Применение тонких линейных текстур для обозначения интерактивных элементов

Результат: Повышение показателей доступности по WCAG на 40% без ущерба для эстетики дизайна. Пользователи с нарушениями зрения отметили значительное улучшение навигации по сайту.

Кейс 5: Оптимизация производительности при использовании текстур

Проблема: Необходимость использовать сложные текстуры в веб-приложении без ущерба для скорости загрузки и работы.

Решение: Разработка системы процедурных текстур, генерируемых с помощью CSS и SVG вместо растровых изображений:

Создание прототипов в Figma с использованием плагина SVG Export

Разработка библиотеки процедурных текстур, которые занимают минимум места и быстро рендерятся

Применение техники прогрессивного улучшения, когда базовая версия интерфейса работает без сложных текстур, а они добавляются по мере загрузки ресурсов

Результат: Снижение времени загрузки страницы на 35% при сохранении всех визуальных эффектов и текстур.

Эти практические кейсы демонстрируют, что текстуры в UI/UX дизайне — это не просто декоративный элемент, а мощный инструмент для решения конкретных проектных задач: от улучшения юзабилити до создания уникальной идентичности продукта и оптимизации технических аспектов.

Умелое использование текстур и эффектов в Figma — это то, что отделяет профессиональный дизайн от любительского. Текстуры добавляют глубину, создают атмосферу и помогают пользователям интуитивно понимать интерфейс. Помните, что лучшие текстуры — те, которые пользователь не замечает сознательно, но которые влияют на его восприятие продукта на подсознательном уровне. Экспериментируйте, комбинируйте различные техники и не бойтесь выходить за рамки плоского дизайна — современные тренды движутся в сторону тактильных, осязаемых интерфейсов, которые создают эмоциональную связь с пользователем.

