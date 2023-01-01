Как создать эффектный текст в Figma: приемы стилизации от профи

Для кого эта статья:

Дизайнеры, работающие с Figma

Студенты и начинающие специалисты в области веб-дизайна

Профессионалы, стремящиеся улучшить свои навыки в стилизации текста Текстовые эффекты в Figma — это не просто декоративная особенность, а мощный инструмент для создания визуальной иерархии и выразительности в дизайне. Виртуозное владение текстовыми эффектами позволяет трансформировать обычный заголовок в магнит для взгляда, превратить простой CTA-элемент в кнопку, которую невозможно не нажать. 🚀 Многие дизайнеры недооценивают потенциал текстовых манипуляций, ограничиваясь базовым форматированием. Я покажу, как выйти за пределы обычного и создать текстовые элементы, которые будут говорить громче любой иллюстрации.

Базовые эффекты текста в Figma: настройка тени и обводки

Прежде чем погружаться в сложные эффекты, важно освоить базовые инструменты стилизации текста в Figma. Тени и обводки — два фундаментальных эффекта, которые могут радикально преобразить ваш текст, придав ему объем, глубину и выразительность.

Для добавления тени к тексту:

Выделите текстовый слой в вашем проекте В правой панели найдите раздел «Effects» Нажмите «+» и выберите «Drop Shadow» Настройте параметры тени: цвет, смещение, размытие и непрозрачность

Важно помнить, что сбалансированная тень не должна быть слишком заметной — лучшие тени те, которые создают нужный эффект, оставаясь почти незаметными. Для текста размером 16-24px оптимальное смещение тени составляет 2-4px, а размытие — 4-8px. 🔍

Для создания обводки текста:

Выделите текстовый слой В разделе «Effects» выберите «Inner Shadow» или «Layer Blur» Настройте цвет и толщину обводки с помощью параметров

Обратите внимание, что в Figma нет прямой функции создания обводки текста, как в графических редакторах. Мы используем комбинацию эффектов для достижения похожего результата.

Эффект Преимущества Рекомендуемое применение Drop Shadow Создает ощущение глубины, выделяет текст Заголовки, кнопки, текст на сложном фоне Inner Shadow Создает эффект вдавленности, текстуры Стилизованные заголовки, винтажный дизайн Layer Blur Создает размытие, свечение Неоновые эффекты, фантастический стиль Имитация обводки Выделяет текст, улучшает читабельность Текст на изображениях, контрастный дизайн

Александр Петров, Lead UI/UX Designer

Недавно работал над ребрендингом сервиса для туристов, где ключевым элементом была выразительная типографика. Клиент хотел, чтобы заголовки "жили" на фотографиях путешествий, но при этом оставались разборчивыми. Я перепробовал массу вариантов, пока не нашел идеальное сочетание: белый текст с двойной тенью. Первая тень — чёрная с небольшим смещением и средним размытием для контраста, вторая — цветная, в тон акцентов бренда, с большим размытием для создания легкого свечения. Этот приём оказался настолько удачным, что клиент утвердил дизайн с первого раза, а конверсия лендинга выросла на 23%. Теперь я использую многослойные тени как свой фирменный прием при работе с текстом на изображениях — они позволяют сохранить читабельность без ущерба для эстетики.

Для создания двойной тени, как в примере выше, просто добавьте второй эффект Drop Shadow и настройте его параметры иначе. Figma позволяет накладывать несколько эффектов, создавая сложные композиции.

Важно учитывать, что слишком много теней или их чрезмерная интенсивность может затруднить чтение текста и создать дешевый, непрофессиональный вид. Стремитесь к утонченности и сдержанности при использовании этих эффектов.

Градиентное оформление и цветовые переходы для текста

Градиенты в тексте — мощный инструмент для привлечения внимания и создания визуальной глубины. В Figma существует несколько подходов к созданию градиентного текста, каждый со своими преимуществами.

Самый простой способ добавить градиент к тексту:

Выделите текстовый слой В панели Fill выберите тип заливки «Gradient» Настройте тип градиента (линейный, радиальный, угловой) Добавьте и настройте цветовые точки градиента Отрегулируйте угол или центр градиента в зависимости от типа

Для создания более сложных градиентных эффектов можно использовать комбинацию текста и фигур:

Создайте текстовый слой Преобразуйте его в кривые (Outline Stroke) через правый клик > Outline Stroke Примените градиентную заливку к полученной фигуре

Этот метод даёт больше контроля над оформлением, но имеет существенный недостаток: текст больше нельзя редактировать как текст. ⚠️

Существует и третий метод — использование масок:

Создайте прямоугольник с градиентной заливкой размером больше вашего текста Разместите текст поверх градиентного прямоугольника Выделите оба слоя и используйте функцию «Use as Mask»

Метод Преимущества Недостатки Идеален для Стандартная градиентная заливка Простота, редактируемость текста Ограниченные возможности настройки Стандартные градиенты, быстрый результат Конвертация в кривые Максимальный контроль над формой Текст нельзя редактировать Финальные версии логотипов, неизменяемые заголовки Использование масок Сложные градиенты, редактируемость Более сложный процесс создания Текст с фото-текстурами, сложными градиентами Плагины (Text Styles, Gradiento) Расширенные возможности, шаблоны Зависимость от стороннего ПО Экспериментальный дизайн, частое использование

При создании градиентов в тексте следует придерживаться нескольких ключевых принципов:

Используйте гармоничные цветовые сочетания из одной цветовой гаммы

Обеспечивайте достаточный контраст для сохранения читабельности

Учитывайте размер текста — мелкий текст с градиентом может быть трудночитаемым

Соблюдайте умеренность — градиенты лучше использовать для акцентных элементов, а не для основного текста

Популярные комбинации градиентов в 2023 году включают переходы от пурпурного к синему (так называемый "космический" градиент), от оранжевого к розовому ("закатный" градиент) и от синего к зеленому ("морской" градиент). 🌈

Для сложных цветовых переходов можно использовать специальные плагины, например, Gradiento или Text Styles, которые значительно расширяют стандартные возможности Figma.

Текстовые маски и их комбинирование с графическими элементами

Текстовые маски — это техника, которая позволяет заполнить буквы изображениями, текстурами или сложными графическими эффектами. Это создает уникальный, запоминающийся визуальный эффект, который невозможно достичь простыми средствами стилизации. 🎭

Базовый процесс создания текстовой маски в Figma:

Создайте текстовый слой с желаемым содержанием Подготовьте изображение или графический элемент для маски Разместите изображение над текстовым слоем Выделите оба слоя и выберите «Use as Mask» (или нажмите Ctrl+Alt+M)

В результате изображение будет видно только в пределах контуров букв, создавая эффект, будто текст "вырезан" из изображения.

Этот базовый прием можно развивать, создавая более сложные эффекты:

Текст с текстурой : используйте фотографии природных текстур (мрамор, дерево, бетон) для заполнения букв

: используйте фотографии природных текстур (мрамор, дерево, бетон) для заполнения букв Текст с фотографией : поместите фотографию внутри текста, чтобы создать эффект "окна в мир"

: поместите фотографию внутри текста, чтобы создать эффект "окна в мир" Текст с абстрактными формами : используйте геометрические фигуры, линии или абстрактные рисунки

: используйте геометрические фигуры, линии или абстрактные рисунки Анимированный текст-маска: при экспорте в прототип можно создать эффект движущегося содержимого внутри статичного текста

Мария Соколова, Senior Brand Designer

Недавно я работала над ключевым визуалом для фестиваля электронной музыки. Клиент хотел что-то "футуристичное, но органичное", что, как вы понимаете, давало простор для интерпретаций. Я решила создать типографскую композицию, используя название фестиваля как центральный элемент. Сначала я экспериментировала с обычными градиентами и тенями, но результат казался слишком предсказуемым. Прорыв случился, когда я решила применить маску к тексту и заполнить буквы генеративным паттерном, созданным в Processing. Я экспортировала несколько вариантов паттерна с разными настройками шума и скорости, а затем использовала их как заполнение для текста-маски в Figma. Эффект превзошел ожидания: текст выглядел так, будто он состоит из пульсирующей энергии, что идеально отражало суть электронного фестиваля. Клиент был в восторге, а позже я узнала, что этот визуал получил награду на местном дизайнерском конкурсе.

Для достижения наилучших результатов при работе с текстовыми масками, учитывайте следующие моменты:

Используйте жирные шрифты с четкими контурами — тонкие шрифты могут не передать визуальное содержание маски

Учитывайте масштаб и расположение изображения внутри маски — важные элементы могут оказаться невидимыми

Проверяйте читабельность — текст должен оставаться узнаваемым, несмотря на сложную заливку

Создавайте контраст между заполнением текста и фоном, чтобы текст не сливался с окружением

Для создания более сложных эффектов можно комбинировать маски с другими эффектами:

Создайте текстовую маску с изображением Дублируйте полученный слой К дубликату примените дополнительные эффекты (тени, размытие, сдвиг) Играйте с прозрачностью и режимами наложения для создания многослойного эффекта

Текстовые маски особенно эффективны для заголовков, логотипов, баннеров и ключевых визуальных элементов. Они менее подходят для основного текста и интерфейсных элементов, где читабельность критически важна. 📝

Продвинутые приемы стилизации текста с помощью плагинов

Стандартные возможности Figma для работы с текстом впечатляют, но использование специализированных плагинов может вывести вашу типографику на совершенно новый уровень. Плагины расширяют функциональность Figma, добавляя инструменты, которых не хватает в базовой версии программы. 🧩

Рассмотрим ключевые плагины для создания продвинутых текстовых эффектов:

Text Styles — позволяет создавать комплексные текстовые эффекты с несколькими слоями стилизации, включая объемные тени, свечения и текстуры

— позволяет создавать комплексные текстовые эффекты с несколькими слоями стилизации, включая объемные тени, свечения и текстуры Figmotion — добавляет возможность анимировать текст и его свойства, что особенно полезно для прототипов и презентаций

— добавляет возможность анимировать текст и его свойства, что особенно полезно для прототипов и презентаций Pexels и Unsplash — интегрируют библиотеки изображений прямо в Figma, упрощая создание текстовых масок с фотографиями

и — интегрируют библиотеки изображений прямо в Figma, упрощая создание текстовых масок с фотографиями Font Master — помогает управлять шрифтами и создавать консистентные текстовые стили

— помогает управлять шрифтами и создавать консистентные текстовые стили Blush — предлагает коллекцию иллюстраций, которые можно комбинировать с текстом

Процесс установки плагина в Figma прост:

Откройте меню "Resources" и выберите "Plugins" Нажмите "Browse plugins" Найдите нужный плагин и нажмите "Install" После установки плагин появится в меню плагинов (Plugins)

Рассмотрим несколько продвинутых техник с использованием плагинов:

Создание объемного 3D-текста с Text Styles:

Напишите текст и выделите его Запустите плагин Text Styles Выберите шаблон "3D Text" или настройте вручную множественные тени с разными смещениями Настройте глубину, угол освещения и цвета Примените эффект

Создание анимированного текста с Figmotion:

Подготовьте текстовые слои в Figma Запустите Figmotion Создайте ключевые кадры, изменяя свойства текста (положение, прозрачность, размер) Настройте временную шкалу и кривые анимации Экспортируйте результат как GIF или видео

При работе с плагинами важно учитывать несколько моментов:

Плагины могут замедлить работу Figma при обработке сложных эффектов

Некоторые плагины требуют регистрации или платной подписки для полного функционала

При работе в команде убедитесь, что все участники имеют доступ к используемым плагинам

Регулярно обновляйте плагины для доступа к новым функциям и исправлениям ошибок

Плагины особенно полезны при создании:

Промо-материалов и рекламных баннеров, требующих выразительной типографики

Презентаций продукта и брендинг-материалов

Интерактивных прототипов с динамическими текстовыми элементами

Экспериментальных дизайн-концепций и арт-проектов

Не стоит злоупотреблять сложными эффектами в интерфейсных элементах, где приоритетом должна быть функциональность и читабельность. Умеренность и уместность применения — ключ к профессиональному дизайну. ⚖️

Оптимизация рабочего процесса: создание библиотек текстовых стилей

После освоения различных текстовых эффектов в Figma, следующим шагом становится оптимизация рабочего процесса. Создание и использование библиотек текстовых стилей позволяет не только ускорить работу, но и обеспечить визуальную консистентность во всех проектах. 🏗️

Текстовые стили в Figma — это набор сохраненных настроек форматирования, которые можно применять к любому тексту одним кликом. Они включают шрифт, размер, высоту строки, цвет и другие параметры.

Создание текстового стиля:

Отформатируйте текст с нужными параметрами и эффектами В панели «Text» нажмите на четыре точки рядом с названием шрифта Выберите «Create style» Дайте стилю понятное название и организуйте его в нужную категорию Нажмите «Create style»

Для максимальной эффективности рекомендую организовать текстовые стили по иерархической системе имен:

Категория/Подкатегория/Вариант (например: "Заголовки/Главный/Светлый")

(например: "Заголовки/Главный/Светлый") Размер/Назначение/Вариант (например: "H1/Продукт/Акцентный")

(например: "H1/Продукт/Акцентный") Роль/Контекст/Вариант (например: "CTA/Мобильный/Основной")

Для создания полноценной библиотеки стилей:

Создайте отдельный файл в Figma, который будет служить библиотекой Определите систему типографики с учетом всех возможных контекстов использования Создайте и организуйте стили в этом файле Опубликуйте файл как библиотеку (File > Publish Styles and Components) Подключите библиотеку к рабочим файлам (File > Libraries)

При работе с библиотеками стилей в команде важно:

Согласовать систему именования и организации стилей

Документировать правила использования каждого стиля

Назначить ответственного за поддержание актуальности библиотеки

Создать процесс для внесения изменений в библиотеку

Текстовые библиотеки можно дополнительно оптимизировать:

Создайте страницу в файле библиотеки с примерами использования стилей

Добавьте аннотации и рекомендации по применению

Группируйте связанные стили для разных устройств и контекстов

Регулярно обновляйте библиотеку, удаляя неиспользуемые стили

Для больших проектов и команд рекомендую создать многоуровневую систему библиотек:

Базовая библиотека с основными текстовыми стилями и эффектами Специализированные библиотеки для разных продуктов или брендов Экспериментальная библиотека для тестирования новых стилей

Автоматизация работы с текстовыми стилями также возможна через плагины:

Design System Organizer — помогает организовать и документировать систему стилей

— помогает организовать и документировать систему стилей Text Styles Generator — автоматически создает наборы стилей на основе масштабирования

— автоматически создает наборы стилей на основе масштабирования Style Organizer — упрощает управление и реорганизацию существующих стилей

Грамотно организованная библиотека текстовых стилей позволяет сократить время на рутинные операции на 40-60%, а также значительно повышает консистентность дизайна. Вместо того, чтобы заново создавать текстовые эффекты для каждого проекта, вы можете сфокусироваться на стратегических аспектах дизайна. 🚀

Текстовые эффекты в Figma — не просто декоративный элемент, а мощный инструмент коммуникации в вашем дизайнерском арсенале. Правильное использование теней, градиентов, масок и плагинов превращает обычный текст в выразительное высказывание, способное передать тон, эмоцию и иерархию информации. Помните, что лучший эффект — тот, который работает на усиление сообщения, а не отвлекает от него. Создайте свою библиотеку текстовых стилей, экспериментируйте с новыми техниками и пусть ваша типографика говорит громче любых изображений.

