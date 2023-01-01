logo
Как зарегистрироваться в Figma: подробное руководство для новичков

Для кого эта статья:

  • Новички в дизайне и пользователи, которые только начинают изучать Figma
  • Студенты и обучающиеся, заинтересованные в веб-дизайне

  • Дизайнеры, стремящиеся улучшить свои навыки и освоить инструменты для командной работы

    Figma стала незаменимым инструментом для дизайнеров всех уровней, но многие новички испытывают трепет перед первым запуском. 🚀 Помню, как мои студенты паниковали перед регистрацией, а через час уже создавали свои первые макеты! В этом руководстве я проведу вас от момента регистрации до комфортной работы с интерфейсом. Никаких пропущенных шагов или технических сложностей — только четкий, проверенный на сотнях учеников путь к освоению самого востребованного инструмента в дизайне.

Что такое Figma: знакомство с платформой для новичков

Figma — это профессиональный инструмент для создания интерфейсов, прототипов и совместной работы над дизайн-проектами. В отличие от традиционных графических редакторов, Figma работает в браузере (хотя существует и десктопная версия), что делает её доступной с любого устройства с интернет-соединением. 🖥️

Ключевое преимущество Figma — возможность командной работы в режиме реального времени. Несколько дизайнеров могут одновременно редактировать один проект, комментировать работу друг друга и видеть все изменения мгновенно.

Алексей Верхотуров, дизайн-инструктор
Когда я начал преподавать дизайн пять лет назад, студентам приходилось скачивать тяжелые программы, настраивать их часами и обмениваться файлами по почте. Один студент отправил мне проект на проверку, я внес правки и отправил обратно — на это ушло два дня! Когда мы перешли на Figma, тот же процесс занял 15 минут. Я просто открыл ссылку, внес комментарии прямо в файл, и студент увидел их моментально. С тех пор все мои курсы построены на Figma — она экономит десятки часов на технических вопросах, позволяя сосредоточиться на дизайне.

Figma предлагает бесплатный тарифный план с некоторыми ограничениями и платные варианты для профессионального использования. Давайте рассмотрим, что включает в себя каждый план:

Тарифный план Количество проектов Совместная работа История версий Стоимость
Starter (Free) До 3 файлов До 2 редакторов 30 дней Бесплатно
Professional Неограниченно Неограниченно Неограниченно $12 в месяц
Organization Неограниченно Неограниченно Неограниченно $45 в месяц

Для новичков бесплатного плана Starter более чем достаточно, чтобы изучить основы и создать первые проекты. Вы сможете работать с тремя активными файлами, приглашать одного соавтора и хранить историю изменений за последний месяц.

Пошаговый план для смены профессии

Как создать аккаунт в Figma: процесс регистрации

Создание аккаунта в Figma — простой процесс, который займет не более 5 минут. Давайте разберем его пошагово. 📝

  1. Откройте официальный сайт. Зайдите на www.figma.com через любой современный браузер.
  2. Нажмите кнопку "Sign up". Обычно она расположена в правом верхнем углу главной страницы.
  3. Выберите способ регистрации. Вы можете зарегистрироваться с помощью: – Email-адреса – Аккаунта Google – Аккаунта Apple – Аккаунта Microsoft
  4. Заполните регистрационную форму. Если вы выбрали регистрацию по email, укажите имя, рабочий email-адрес и придумайте надежный пароль.
  5. Подтвердите email. На указанный адрес придет письмо с ссылкой для активации аккаунта.
  6. Завершите настройку профиля. После активации вас попросят указать дополнительную информацию: роль, компанию и цели использования Figma.

Важный момент для новичков: при регистрации через email обязательно используйте рабочую или учебную почту. Figma ориентирована на профессиональное использование, и личные адреса могут восприниматься системой как подозрительные.

Мария Светлова, UX/UI наставник
На одном из моих первых воркшопов участница никак не могла создать аккаунт в Figma. Система постоянно выдавала ошибку, и девушка уже готова была сдаться. Мы потратили почти час, перепробовали разные браузеры, и наконец выяснили причину — она использовала временный email-адрес из сервиса одноразовых почт. Figma блокирует такие адреса для защиты от спама. Как только мы зарегистрировались через ее рабочую почту, все заработало мгновенно. С тех пор я всегда предупреждаю новичков: используйте только постоянные рабочие или учебные адреса электронной почты. Это избавит от многих проблем не только при регистрации, но и при совместной работе над проектами.

После успешной регистрации перед вами откроется рабочее пространство Figma. Если вы впервые сталкиваетесь с подобными инструментами, не пугайтесь обилия кнопок и функций. В последнем разделе мы разберем, как сделать первые шаги в интерфейсе.

Системные требования для работы с Figma

Одно из главных преимуществ Figma — её доступность на различных устройствах и операционных системах. Поскольку это веб-приложение, вы можете работать с ней практически на любом компьютере с современным браузером. Однако для комфортной работы без лагов и зависаний следует учитывать минимальные системные требования. 💻

Требования различаются в зависимости от того, используете ли вы веб-версию или десктопное приложение Figma.

Параметр Минимальные требования Рекомендуемые требования
Процессор Двухъядерный 1.6 ГГц Четырехъядерный 2.4 ГГц или выше
Оперативная память 4 ГБ 8 ГБ и выше
Видеокарта Интегрированная с поддержкой WebGL Дискретная с 2 ГБ памяти или выше
Интернет-соединение 4 Мбит/с 10 Мбит/с и выше
Дисплей 1280x800 1920x1080 или выше

Поддерживаемые операционные системы:

  • Windows: Windows 7 SP1 и новее
  • macOS: 10.13 (High Sierra) и новее
  • Linux: официально не поддерживается, но работает через браузер
  • Chrome OS: поддерживается через веб-версию

Важно отметить, что даже если ваш компьютер соответствует минимальным требованиям, при работе со сложными проектами, содержащими множество компонентов и эффектов, может наблюдаться снижение производительности. В таком случае рекомендуется использовать десктопную версию приложения, которая обычно работает быстрее веб-версии.

Для браузерной версии Figma поддерживает следующие браузеры:

  • Google Chrome (рекомендуется)
  • Mozilla Firefox
  • Safari
  • Microsoft Edge (на базе Chromium)

Для наиболее стабильной работы предпочтительнее использовать Google Chrome, так как Figma оптимизирована именно под него. Обязательно обновите браузер до последней версии, чтобы избежать проблем с производительностью или совместимостью.

Установка десктопной версии Figma на компьютер

Хотя Figma прекрасно работает в браузере, десктопная версия имеет ряд преимуществ: более высокая производительность, лучшая интеграция с операционной системой и возможность работать с шрифтами, установленными на вашем компьютере. Процесс установки десктопной версии прост и не займет много времени. 🔄

  1. Перейдите на официальный сайт. Зайдите на www.figma.com/downloads/
  2. Скачайте версию для вашей операционной системы. Сайт автоматически определит вашу ОС и предложит соответствующую версию.
  3. Запустите установщик:Windows: Запустите скачанный .exe файл и следуйте инструкциям мастера установки. – macOS: Откройте скачанный .dmg файл, перетащите иконку Figma в папку Applications.
  4. Запустите приложение и авторизуйтесь. Используйте те же учетные данные, что и для веб-версии.

После установки десктопное приложение Figma предложит вам авторизоваться — используйте тот же аккаунт, который вы создали ранее. Важно понимать, что все ваши проекты хранятся в облаке, поэтому вы всегда будете иметь доступ к актуальным версиям файлов, независимо от того, работаете ли вы через браузер или десктопное приложение.

Ключевые отличия десктопной версии от веб-версии:

  • Доступ к локальным шрифтам. Возможность использовать как установить в фигму шрифт с вашего компьютера, так и web-шрифты.
  • Улучшенная производительность. Особенно заметно при работе с объемными проектами.
  • Офлайн-режим. Ограниченная возможность работать без подключения к интернету.
  • Поддержка горячих клавиш операционной системы. Более натуральная интеграция с ОС.

Для оптимальной работы десктопного приложения рекомендую выполнить несколько настроек:

  1. Проверьте настройки экрана. Для дисплеев с высоким разрешением (Retina, 4K) может потребоваться корректировка масштабирования.
  2. Разрешите доступ к сетевым ресурсам в брандмауэре/антивирусе.
  3. Включите аппаратное ускорение в настройках приложения для более плавной работы.

Первые шаги в Figma: настройка интерфейса и инструментов

Поздравляю! Вы успешно зарегистрировались и установили Figma. Теперь пришло время сделать первые шаги в интерфейсе и настроить рабочую среду под свои нужды. Даже опытные дизайнеры тратят время на настройку интерфейса, а для новичков это особенно важно для комфортной работы. 🎨

При первом запуске Figma вас встретит стартовый экран с несколькими опциями:

  1. Drafts — личное пространство для черновиков и экспериментов.
  2. Recent — список недавно открытых файлов.
  3. Templates — готовые шаблоны для различных проектов.
  4. Community — доступ к библиотеке компонентов и плагинов сообщества.

Для создания первого проекта нажмите кнопку "+" в левом верхнем углу и выберите "New design file". Перед вами откроется пустой холст — рабочее пространство, где будет создаваться ваш дизайн.

Основные элементы интерфейса Figma:

  • Панель инструментов (слева) — содержит инструменты для создания и редактирования объектов.
  • Панель свойств (справа) — отображает свойства выбранного объекта и позволяет их редактировать.
  • Панель слоев (слева внизу) — показывает структуру и иерархию всех элементов на холсте.
  • Холст (в центре) — рабочая область, где размещаются все элементы дизайна.
  • Верхнее меню — содержит основные команды и настройки файла.

Для начала работы важно настроить несколько базовых параметров:

  1. Настройка сетки и направляющих: – Нажмите правой кнопкой мыши на холст – Выберите "Layout grid" для создания сетки – Настройте параметры колонок, рядов и отступов
  2. Настройка единиц измерения: – Кликните на три точки в правом верхнем углу – Выберите "Settings" – В разделе "Units" выберите предпочтительные единицы (px, pt, rem и т.д.)
  3. Создание первого фрейма: – Нажмите клавишу F или выберите инструмент Frame на панели инструментов – В правой панели выберите размер из предустановок (например, iPhone 13 или Desktop HD) – Нарисуйте фрейм на холсте

Один из важнейших навыков для начинающих пользователей Figma — это использование горячих клавиш, которые значительно ускоряют работу. Вот несколько базовых комбинаций, которые стоит запомнить с самого начала:

Действие Windows / Linux macOS
Выбор объекта V V
Инструмент Frame F F
Масштабирование Ctrl + колесо мыши Cmd + колесо мыши
Создание прямоугольника R R
Создание текста T T
Копировать Ctrl + C Cmd + C
Вставить Ctrl + V Cmd + V
Сохранить Ctrl + S Cmd + S

Важно помнить, что в Figma все сохраняется автоматически, поэтому вам не нужно постоянно нажимать Ctrl+S/Cmd+S, как в других программах. Однако эта комбинация полезна для создания именованных версий проекта.

Не бойтесь экспериментировать с интерфейсом — Figma имеет функцию отмены действия (Ctrl+Z/Cmd+Z), которая позволяет отменить любое нежелательное изменение.

Первые шаги в Figma могут показаться сложными, но когда вы освоите основы регистрации и установки, перед вами откроется целый мир возможностей для творчества и профессионального роста. Помните, что каждый эксперт когда-то был новичком — не бойтесь ошибаться, исследуйте инструменты постепенно и сохраняйте любопытство. Уделите время настройке рабочего пространства под свои нужды, и вскоре вы обнаружите, что Figma стала незаменимой частью вашего творческого процесса. Практика — ключ к мастерству!

