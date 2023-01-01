Как зарегистрироваться в Figma: подробное руководство для новичков

Для кого эта статья:

Новички в дизайне и пользователи, которые только начинают изучать Figma

Студенты и обучающиеся, заинтересованные в веб-дизайне

Дизайнеры, стремящиеся улучшить свои навыки и освоить инструменты для командной работы Figma стала незаменимым инструментом для дизайнеров всех уровней, но многие новички испытывают трепет перед первым запуском. 🚀 Помню, как мои студенты паниковали перед регистрацией, а через час уже создавали свои первые макеты! В этом руководстве я проведу вас от момента регистрации до комфортной работы с интерфейсом. Никаких пропущенных шагов или технических сложностей — только четкий, проверенный на сотнях учеников путь к освоению самого востребованного инструмента в дизайне.

Что такое Figma: знакомство с платформой для новичков

Figma — это профессиональный инструмент для создания интерфейсов, прототипов и совместной работы над дизайн-проектами. В отличие от традиционных графических редакторов, Figma работает в браузере (хотя существует и десктопная версия), что делает её доступной с любого устройства с интернет-соединением. 🖥️

Ключевое преимущество Figma — возможность командной работы в режиме реального времени. Несколько дизайнеров могут одновременно редактировать один проект, комментировать работу друг друга и видеть все изменения мгновенно.

Алексей Верхотуров, дизайн-инструктор

Когда я начал преподавать дизайн пять лет назад, студентам приходилось скачивать тяжелые программы, настраивать их часами и обмениваться файлами по почте. Один студент отправил мне проект на проверку, я внес правки и отправил обратно — на это ушло два дня! Когда мы перешли на Figma, тот же процесс занял 15 минут. Я просто открыл ссылку, внес комментарии прямо в файл, и студент увидел их моментально. С тех пор все мои курсы построены на Figma — она экономит десятки часов на технических вопросах, позволяя сосредоточиться на дизайне.

Figma предлагает бесплатный тарифный план с некоторыми ограничениями и платные варианты для профессионального использования. Давайте рассмотрим, что включает в себя каждый план:

Тарифный план Количество проектов Совместная работа История версий Стоимость Starter (Free) До 3 файлов До 2 редакторов 30 дней Бесплатно Professional Неограниченно Неограниченно Неограниченно $12 в месяц Organization Неограниченно Неограниченно Неограниченно $45 в месяц

Для новичков бесплатного плана Starter более чем достаточно, чтобы изучить основы и создать первые проекты. Вы сможете работать с тремя активными файлами, приглашать одного соавтора и хранить историю изменений за последний месяц.

Как создать аккаунт в Figma: процесс регистрации

Создание аккаунта в Figma — простой процесс, который займет не более 5 минут. Давайте разберем его пошагово. 📝

Откройте официальный сайт. Зайдите на www.figma.com через любой современный браузер. Нажмите кнопку "Sign up". Обычно она расположена в правом верхнем углу главной страницы. Выберите способ регистрации. Вы можете зарегистрироваться с помощью: – Email-адреса – Аккаунта Google – Аккаунта Apple – Аккаунта Microsoft Заполните регистрационную форму. Если вы выбрали регистрацию по email, укажите имя, рабочий email-адрес и придумайте надежный пароль. Подтвердите email. На указанный адрес придет письмо с ссылкой для активации аккаунта. Завершите настройку профиля. После активации вас попросят указать дополнительную информацию: роль, компанию и цели использования Figma.

Важный момент для новичков: при регистрации через email обязательно используйте рабочую или учебную почту. Figma ориентирована на профессиональное использование, и личные адреса могут восприниматься системой как подозрительные.

Мария Светлова, UX/UI наставник

На одном из моих первых воркшопов участница никак не могла создать аккаунт в Figma. Система постоянно выдавала ошибку, и девушка уже готова была сдаться. Мы потратили почти час, перепробовали разные браузеры, и наконец выяснили причину — она использовала временный email-адрес из сервиса одноразовых почт. Figma блокирует такие адреса для защиты от спама. Как только мы зарегистрировались через ее рабочую почту, все заработало мгновенно. С тех пор я всегда предупреждаю новичков: используйте только постоянные рабочие или учебные адреса электронной почты. Это избавит от многих проблем не только при регистрации, но и при совместной работе над проектами.

После успешной регистрации перед вами откроется рабочее пространство Figma. Если вы впервые сталкиваетесь с подобными инструментами, не пугайтесь обилия кнопок и функций. В последнем разделе мы разберем, как сделать первые шаги в интерфейсе.

Системные требования для работы с Figma

Одно из главных преимуществ Figma — её доступность на различных устройствах и операционных системах. Поскольку это веб-приложение, вы можете работать с ней практически на любом компьютере с современным браузером. Однако для комфортной работы без лагов и зависаний следует учитывать минимальные системные требования. 💻

Требования различаются в зависимости от того, используете ли вы веб-версию или десктопное приложение Figma.

Параметр Минимальные требования Рекомендуемые требования Процессор Двухъядерный 1.6 ГГц Четырехъядерный 2.4 ГГц или выше Оперативная память 4 ГБ 8 ГБ и выше Видеокарта Интегрированная с поддержкой WebGL Дискретная с 2 ГБ памяти или выше Интернет-соединение 4 Мбит/с 10 Мбит/с и выше Дисплей 1280x800 1920x1080 или выше

Поддерживаемые операционные системы:

Windows: Windows 7 SP1 и новее

Windows 7 SP1 и новее macOS: 10.13 (High Sierra) и новее

10.13 (High Sierra) и новее Linux: официально не поддерживается, но работает через браузер

официально не поддерживается, но работает через браузер Chrome OS: поддерживается через веб-версию

Важно отметить, что даже если ваш компьютер соответствует минимальным требованиям, при работе со сложными проектами, содержащими множество компонентов и эффектов, может наблюдаться снижение производительности. В таком случае рекомендуется использовать десктопную версию приложения, которая обычно работает быстрее веб-версии.

Для браузерной версии Figma поддерживает следующие браузеры:

Google Chrome (рекомендуется)

Mozilla Firefox

Safari

Microsoft Edge (на базе Chromium)

Для наиболее стабильной работы предпочтительнее использовать Google Chrome, так как Figma оптимизирована именно под него. Обязательно обновите браузер до последней версии, чтобы избежать проблем с производительностью или совместимостью.

Установка десктопной версии Figma на компьютер

Хотя Figma прекрасно работает в браузере, десктопная версия имеет ряд преимуществ: более высокая производительность, лучшая интеграция с операционной системой и возможность работать с шрифтами, установленными на вашем компьютере. Процесс установки десктопной версии прост и не займет много времени. 🔄

Перейдите на официальный сайт. Зайдите на www.figma.com/downloads/ Скачайте версию для вашей операционной системы. Сайт автоматически определит вашу ОС и предложит соответствующую версию. Запустите установщик: – Windows: Запустите скачанный .exe файл и следуйте инструкциям мастера установки. – macOS: Откройте скачанный .dmg файл, перетащите иконку Figma в папку Applications. Запустите приложение и авторизуйтесь. Используйте те же учетные данные, что и для веб-версии.

После установки десктопное приложение Figma предложит вам авторизоваться — используйте тот же аккаунт, который вы создали ранее. Важно понимать, что все ваши проекты хранятся в облаке, поэтому вы всегда будете иметь доступ к актуальным версиям файлов, независимо от того, работаете ли вы через браузер или десктопное приложение.

Ключевые отличия десктопной версии от веб-версии:

Доступ к локальным шрифтам. Возможность использовать как установить в фигму шрифт с вашего компьютера, так и web-шрифты.

Возможность использовать как установить в фигму шрифт с вашего компьютера, так и web-шрифты. Улучшенная производительность. Особенно заметно при работе с объемными проектами.

Особенно заметно при работе с объемными проектами. Офлайн-режим. Ограниченная возможность работать без подключения к интернету.

Ограниченная возможность работать без подключения к интернету. Поддержка горячих клавиш операционной системы. Более натуральная интеграция с ОС.

Для оптимальной работы десктопного приложения рекомендую выполнить несколько настроек:

Проверьте настройки экрана. Для дисплеев с высоким разрешением (Retina, 4K) может потребоваться корректировка масштабирования. Разрешите доступ к сетевым ресурсам в брандмауэре/антивирусе. Включите аппаратное ускорение в настройках приложения для более плавной работы.

Первые шаги в Figma: настройка интерфейса и инструментов

Поздравляю! Вы успешно зарегистрировались и установили Figma. Теперь пришло время сделать первые шаги в интерфейсе и настроить рабочую среду под свои нужды. Даже опытные дизайнеры тратят время на настройку интерфейса, а для новичков это особенно важно для комфортной работы. 🎨

При первом запуске Figma вас встретит стартовый экран с несколькими опциями:

Drafts — личное пространство для черновиков и экспериментов. Recent — список недавно открытых файлов. Templates — готовые шаблоны для различных проектов. Community — доступ к библиотеке компонентов и плагинов сообщества.

Для создания первого проекта нажмите кнопку "+" в левом верхнем углу и выберите "New design file". Перед вами откроется пустой холст — рабочее пространство, где будет создаваться ваш дизайн.

Основные элементы интерфейса Figma:

Панель инструментов (слева) — содержит инструменты для создания и редактирования объектов.

— содержит инструменты для создания и редактирования объектов. Панель свойств (справа) — отображает свойства выбранного объекта и позволяет их редактировать.

— отображает свойства выбранного объекта и позволяет их редактировать. Панель слоев (слева внизу) — показывает структуру и иерархию всех элементов на холсте.

— показывает структуру и иерархию всех элементов на холсте. Холст (в центре) — рабочая область, где размещаются все элементы дизайна.

— рабочая область, где размещаются все элементы дизайна. Верхнее меню — содержит основные команды и настройки файла.

Для начала работы важно настроить несколько базовых параметров:

Настройка сетки и направляющих: – Нажмите правой кнопкой мыши на холст – Выберите "Layout grid" для создания сетки – Настройте параметры колонок, рядов и отступов Настройка единиц измерения: – Кликните на три точки в правом верхнем углу – Выберите "Settings" – В разделе "Units" выберите предпочтительные единицы (px, pt, rem и т.д.) Создание первого фрейма: – Нажмите клавишу F или выберите инструмент Frame на панели инструментов – В правой панели выберите размер из предустановок (например, iPhone 13 или Desktop HD) – Нарисуйте фрейм на холсте

Один из важнейших навыков для начинающих пользователей Figma — это использование горячих клавиш, которые значительно ускоряют работу. Вот несколько базовых комбинаций, которые стоит запомнить с самого начала:

Действие Windows / Linux macOS Выбор объекта V V Инструмент Frame F F Масштабирование Ctrl + колесо мыши Cmd + колесо мыши Создание прямоугольника R R Создание текста T T Копировать Ctrl + C Cmd + C Вставить Ctrl + V Cmd + V Сохранить Ctrl + S Cmd + S

Важно помнить, что в Figma все сохраняется автоматически, поэтому вам не нужно постоянно нажимать Ctrl+S/Cmd+S, как в других программах. Однако эта комбинация полезна для создания именованных версий проекта.

Не бойтесь экспериментировать с интерфейсом — Figma имеет функцию отмены действия (Ctrl+Z/Cmd+Z), которая позволяет отменить любое нежелательное изменение.

Первые шаги в Figma могут показаться сложными, но когда вы освоите основы регистрации и установки, перед вами откроется целый мир возможностей для творчества и профессионального роста. Помните, что каждый эксперт когда-то был новичком — не бойтесь ошибаться, исследуйте инструменты постепенно и сохраняйте любопытство. Уделите время настройке рабочего пространства под свои нужды, и вскоре вы обнаружите, что Figma стала незаменимой частью вашего творческого процесса. Практика — ключ к мастерству!

