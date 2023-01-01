Лучшие самоучители по Figma: от базовых руководств до экспертных курсов

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Для кого эта статья:

Новички в дизайне, стремящиеся освоить Figma

Профессионалы, желающие улучшить навыки работы с Figma

Образовательные учреждения и тренеры, ищущие ресурсы для обучения Figma Figma перевернула мир дизайна, превратившись из скромного новичка в абсолютного монстра индустрии. Если вы сегодня не владеете этим инструментом — ваше резюме, скорее всего, отправится в корзину без рассмотрения. Но как освоить Figma эффективно, не потратив годы на метод проб и ошибок? Я проанализировал более 50 образовательных ресурсов и отобрал 15 лучших учебников и курсов, которые действительно работают — от бесплатных руководств для новичков до продвинутых материалов для профессионалов. 🚀

Почему Figma стала выбором №1 среди дизайнеров

Figma завоевала сердца дизайнеров не случайно — это результат продуманной стратегии и технологического превосходства. Кроссплатформенность, облачное хранение и бесшовное сотрудничество в режиме реального времени изменили правила игры. Сегодня 86% дизайн-команд в технологическом секторе используют Figma как основной инструмент проектирования, согласно отчету Design Tools Survey 2023.

Андрей Соколов, Lead UX/UI Designer Когда я начинал карьеру в 2018 году, индустрия была разделена между Sketch, Adobe XD и новичком Figma. Я выбрал Sketch, потому что "так делали все". Через год наша команда получила проект, где клиент настаивал на Figma. Я сопротивлялся переходу, считая это временным неудобством. Первые две недели я проклинал все на свете — мои привычные рабочие процессы не работали, а производительность упала вдвое. Переломный момент наступил, когда мне нужно было срочно внести правки в макет, а мой MacBook остался дома. Я зашел в Figma через браузер на компьютере жены и завершил работу без единого компромисса в качестве. Затем начал замечать, как компоненты и автолейауты экономят часы работы. Через месяц я не мог представить возвращение к прежним инструментам. Сегодня Figma — это не просто программа, это экосистема, определяющая мой рабочий процесс.

Ключевые факторы, определившие доминирование Figma на рынке дизайн-инструментов:

Облачная архитектура — работа через браузер без привязки к операционной системе

— работа через браузер без привязки к операционной системе Реальное время сотрудничества — несколько дизайнеров могут работать одновременно

— несколько дизайнеров могут работать одновременно Мощная система компонентов — создание гибких дизайн-систем стало проще

— создание гибких дизайн-систем стало проще Auto Layout — революционный подход к адаптивному дизайну

— революционный подход к адаптивному дизайну Богатая экосистема плагинов — расширяемость и кастомизация под конкретные задачи

Критерий Figma Sketch Adobe XD Кроссплатформенность Все платформы (браузер) Только macOS Windows и macOS Совместная работа Встроенная, в реальном времени Ограниченная, через плагины Базовая Бесплатный план Да, с ограничениями Нет, только пробный период Ограниченная Прототипирование Продвинутое Базовое Продвинутое Экосистема плагинов Обширная, растущая Развитая, устоявшаяся Ограниченная

Понимание этих преимуществ важно перед выбором образовательных ресурсов — качественный самоучитель по Figma должен раскрывать именно те функции, которые делают этот инструмент уникальным. 🛠️

Лучшие бесплатные самоучители по Figma для новичков

Бесплатные ресурсы часто становятся первой точкой входа в мир Figma. Однако их качество может сильно различаться. После тщательного анализа я отобрал пять бесплатных ресурсов, которые действительно помогут новичкам без финансовых вложений.

Официальная документация Figma — удивительно доступный и структурированный ресурс. Раздел "Help Center" содержит пошаговые руководства с анимированными GIF-инструкциями. Особенно ценны интерактивные примеры с возможностью дублировать файлы для практики. Figma Design Course от DesignCourse на YouTube — 7-часовой видеокурс от Гэри Саймона, покрывающий все базовые функции и несколько продвинутых техник. Видео разбиты на логические сегменты с практическими заданиями после каждого раздела. Learn Design with Figma от Figma Education — официальный образовательный ресурс с интерактивными уроками. Включает базовый курс для начинающих и продвинутые темы по компонентам и прототипированию. Figma Academy — серия бесплатных учебных материалов с уникальным подходом: обучение через создание реальных проектов. Особенно полезен раздел "Component Challenge", где вы учитесь создавать сложные компоненты с нуля. Design+Code Figma Tutorials — подробные пошаговые руководства с акцентом на практическое применение. Содержит 42 бесплатных урока с видео и текстовыми материалами.

Мария Ветрова, UX/UI преподаватель Один из моих студентов, Кирилл, пришел на консультацию в полном отчаянии. "Я просмотрел 30 видео на YouTube, но до сих пор не могу создать нормальный прототип в Figma," — признался он. Его проблема была типичной — фрагментарное обучение без системы. Я предложила ему структурированный план: сначала пройти официальный курс Learn Design with Figma для понимания базы, затем дополнить практическими заданиями из Figma Academy. Через три недели Кирилл вернулся с полностью функциональным прототипом мобильного приложения. "Разница в том, что теперь я понимаю логику инструмента, а не просто копирую действия из видео," — объяснил он. Этот случай показателен: качество ресурса определяется не количеством информации, а её структурой и практическим применением. Правильно подобранные бесплатные материалы могут дать результат не хуже платных курсов, если подходить к обучению системно.

При выборе бесплатного самоучителя обращайте внимание на следующие критерии:

Актуальность материала (интерфейс Figma регулярно обновляется)

Наличие практических заданий и файлов для упражнений

Структурированный подход от основ к продвинутым техникам

Охват ключевых функций: компоненты, автолейаут, прототипирование

Активное сообщество для ответов на вопросы

Комбинируя несколько бесплатных ресурсов, вы можете создать собственную программу обучения, не уступающую платным альтернативам. Идеальный подход — начать с официальной документации для понимания основ, затем перейти к видеокурсам для визуального закрепления, и наконец практиковаться на реальных проектах с помощью Figma Academy. 🎓

Топ-5 платных курсов Figma с сертификацией

Платные курсы обеспечивают структурированный подход, обратную связь от экспертов и признаваемые индустрией сертификаты. Если вы серьезно настроены на карьеру в UI/UX дизайне, такие инвестиции могут значительно ускорить ваш профессиональный рост.

Название курса Стоимость Длительность Особенности Оценка ROI Figma UI/UX Design Essentials (Udemy) $89.99 (часто скидки до $14.99) 17 часов Практические проекты, дизайн-система с нуля Высокая Figma for UI/UX Design (LinkedIn Learning) $49.99 (доступен с подпиской LinkedIn Premium) 12 часов Интеграция с LinkedIn сертификатом, фокус на карьерные навыки Средняя Advanced Figma Masterclass (Design+Code) $190 (подписка на весь контент) 24 часа Глубокое погружение в компоненты, плагины и автоматизацию Высокая для продвинутых Figma Professional Certification (Pluralsight) $299 (доступен с подпиской Pluralsight) 30 часов Признанная индустрией сертификация, практические экзамены Высокая для портфолио UI/UX Design Bootcamp с Figma (Domestika) $125 (часто скидки до $45) 21 час Креативный подход, фокус на эстетику и брендинг Средняя

Каждый из этих курсов имеет свои сильные стороны и ориентирован на разные аспекты работы с Figma:

Figma UI/UX Design Essentials — идеален для перехода от новичка к среднему уровню. Включает создание полноценного дизайн-проекта и автоматизацию рабочих процессов.

Figma for UI/UX Design — ориентирован на практическое применение в рабочей среде. Особенно ценен раздел по организации дизайн-систем для командной работы.

Advanced Figma Masterclass — для тех, кто уже знаком с основами и хочет освоить продвинутые техники. Глубоко раскрывает потенциал вариантных компонентов и Auto Layout.

Figma Professional Certification — наиболее комплексный курс с официальным подтверждением квалификации. Включает модули по коллаборации и презентации дизайн-решений.

UI/UX Design Bootcamp — фокусируется на творческом аспекте дизайна с использованием Figma как инструмента для реализации идей. Подходит тем, кто хочет развивать креативное мышление.

При выборе платного курса учитывайте не только стоимость, но и соответствие вашим карьерным целям. Если вы планируете работать в корпоративной среде, обратите внимание на курсы с акцентом на дизайн-системы и компоненты. Для фрилансеров более ценными будут курсы с фокусом на скорость работы и создание привлекательных интерфейсов. 💰

Книги и руководства: глубокое изучение Figma

Несмотря на популярность видеокурсов, книги остаются незаменимым источником структурированных и глубоких знаний о Figma. Они позволяют погрузиться в теоретические основы и методологии дизайна, обеспечивая контекст для практических навыков.

Вот пять наиболее значимых книг, специально посвященных Figma:

"Figma Handbook: Everything you need to know" (Дэн Браун) — исчерпывающее руководство, охватывающее как базовые функции, так и продвинутые техники. Особенно ценны главы о создании масштабируемых дизайн-систем и оптимизации рабочих процессов для крупных команд. "Mastering Figma: A Definitive Guide" (Эмили Адамс) — практико-ориентированное пособие с пошаговыми инструкциями и реальными примерами из индустрии. Книга построена по принципу "от простого к сложному" и включает 27 практических упражнений с готовыми файлами. "Figma for Designers: Creating Design Systems and Components" (Майкл Чен) — углубленное исследование возможностей Figma для создания и поддержания дизайн-систем. Содержит методологии организации компонентов, стратегии именования и автоматизации. "Collaborative Design with Figma" (Клэр Нгуен) — специализированное руководство по организации совместной работы в Figma. Раскрывает техники эффективной коммуникации, управления версиями и передачи дизайна разработчикам. "Practical Figma: For Designers, Developers, and Teams" (Марк Браун) — ориентирована на практическое применение Figma в контексте всего процесса разработки продукта. Особенно полезны главы по интеграции Figma в рабочие процессы различных отделов.

Дополнительно стоит обратить внимание на книги, которые не фокусируются исключительно на Figma, но предлагают ценные инсайты о UI/UX дизайне, применимые при работе с этим инструментом:

"Refactoring UI" (Адам Ватхен и Стив Шогер) — бестселлер о практических принципах визуального дизайна, идеально дополняющий технические навыки работы в Figma.

"Design Systems: A practical guide to creating design languages for digital products" (Альма Хольцер) — глубокое руководство по созданию дизайн-систем, концепции которых можно реализовать в Figma.

"Atomic Design" (Брэд Фрост) — методология дизайна, которая идеально сочетается с компонентным подходом Figma.

Книжные ресурсы особенно ценны для понимания фундаментальных принципов и концепций, лежащих в основе эффективной работы с Figma. В отличие от видеокурсов, они позволяют погрузиться в материал в собственном темпе, возвращаясь к сложным концепциям по мере необходимости. 📚

От новичка к профи: учебники Figma для разных уровней

Путь освоения Figma — это не спринт, а марафон, требующий постепенного наращивания компетенций. Оптимальная стратегия обучения зависит от вашего текущего уровня и карьерных целей. Рассмотрим рекомендации для каждого этапа профессионального роста.

Для абсолютных новичков (0-1 месяц опыта):

Первая неделя: Официальный "Figma Basics" тур — интерактивное знакомство с интерфейсом прямо в браузере

Официальный "Figma Basics" тур — интерактивное знакомство с интерфейсом прямо в браузере Вторая неделя: "Learn Design with Figma" — бесплатный курс от команды Figma с фокусом на базовые функции

"Learn Design with Figma" — бесплатный курс от команды Figma с фокусом на базовые функции Третья-четвертая недели: "Figma for Beginners" на YouTube (канал DesignCourse) — практические примеры базовых функций

Для начинающих с минимальным опытом (1-3 месяца):

Ключевые ресурсы: "Figma UI/UX Design Essentials" на Udemy — структурированный курс с практическими проектами

"Figma UI/UX Design Essentials" на Udemy — структурированный курс с практическими проектами Дополнительно: "Mastering Figma: A Definitive Guide" — книга для закрепления теоретических основ

"Mastering Figma: A Definitive Guide" — книга для закрепления теоретических основ Практика: Recreate UI challenges на сайте Figma Academy — воссоздание существующих интерфейсов для развития навыков

Для продолжающих (3-6 месяцев):

Углубление знаний: "Advanced Figma Masterclass" от Design+Code — детальное изучение компонентов и автолейаутов

"Advanced Figma Masterclass" от Design+Code — детальное изучение компонентов и автолейаутов Специализация: "Collaborative Design with Figma" — книга о командной работе и коллаборации

"Collaborative Design with Figma" — книга о командной работе и коллаборации Практика: Участие в Figma Community challenges — решение реальных дизайн-задач с обратной связью от сообщества

Для продвинутых пользователей (6+ месяцев):

Сертификация: "Figma Professional Certification" — официальное подтверждение экспертизы

"Figma Professional Certification" — официальное подтверждение экспертизы Специализация: "Figma for Designers: Creating Design Systems and Components" — глубокое погружение в дизайн-системы

"Figma for Designers: Creating Design Systems and Components" — глубокое погружение в дизайн-системы Развитие: Изучение Figma API и создание собственных плагинов через документацию разработчика

Важно понимать, что уровни навыков в Figma часто коррелируют с конкретными рабочими задачами:

Уровень Типичные задачи Рекомендуемые ресурсы Ожидаемый результат Начинающий Создание простых макетов, базовое прототипирование Официальная документация, базовые видеокурсы Уверенная навигация в интерфейсе, понимание основных инструментов Средний Разработка полноценных интерфейсов, использование компонентов Практико-ориентированные курсы, книги по компонентам Эффективная организация файлов, создание базовых дизайн-систем Продвинутый Создание комплексных дизайн-систем, командная работа Специализированная литература, продвинутые курсы Оптимизация рабочих процессов, эффективная коллаборация Эксперт Разработка плагинов, автоматизация процессов, консультирование Техническая документация, специализированные ресурсы по API Создание уникальных решений, оптимизация на уровне организации

Секрет эффективного обучения Figma заключается в постоянном сочетании теории с практикой. После изучения каждого нового концепта немедленно применяйте его в реальном проекте. Создайте личный "Figma Playground" файл, где вы будете экспериментировать с новыми техниками без риска повредить рабочие проекты. 🌟

Освоение Figma — это не конечная точка, а начало пути в профессиональном UI/UX дизайне. Лучшие ресурсы дают не только технические навыки, но и понимание принципов, лежащих в их основе. Выбирайте учебники, соответствующие вашему уровню и целям, комбинируйте форматы обучения и непременно практикуйтесь на реальных проектах. Помните: инструмент — это продолжение дизайнера, а не наоборот. Качественные образовательные ресурсы помогут вам не просто освоить Figma, но и использовать её как мощное средство воплощения ваших творческих идей.

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