Лучшие самоучители по Figma: от базовых руководств до экспертных курсов#Figma
Для кого эта статья:
- Новички в дизайне, стремящиеся освоить Figma
- Профессионалы, желающие улучшить навыки работы с Figma
Образовательные учреждения и тренеры, ищущие ресурсы для обучения Figma
Figma перевернула мир дизайна, превратившись из скромного новичка в абсолютного монстра индустрии. Если вы сегодня не владеете этим инструментом — ваше резюме, скорее всего, отправится в корзину без рассмотрения. Но как освоить Figma эффективно, не потратив годы на метод проб и ошибок? Я проанализировал более 50 образовательных ресурсов и отобрал 15 лучших учебников и курсов, которые действительно работают — от бесплатных руководств для новичков до продвинутых материалов для профессионалов. 🚀
Почему Figma стала выбором №1 среди дизайнеров
Figma завоевала сердца дизайнеров не случайно — это результат продуманной стратегии и технологического превосходства. Кроссплатформенность, облачное хранение и бесшовное сотрудничество в режиме реального времени изменили правила игры. Сегодня 86% дизайн-команд в технологическом секторе используют Figma как основной инструмент проектирования, согласно отчету Design Tools Survey 2023.
Андрей Соколов, Lead UX/UI Designer
Когда я начинал карьеру в 2018 году, индустрия была разделена между Sketch, Adobe XD и новичком Figma. Я выбрал Sketch, потому что "так делали все". Через год наша команда получила проект, где клиент настаивал на Figma. Я сопротивлялся переходу, считая это временным неудобством. Первые две недели я проклинал все на свете — мои привычные рабочие процессы не работали, а производительность упала вдвое.
Переломный момент наступил, когда мне нужно было срочно внести правки в макет, а мой MacBook остался дома. Я зашел в Figma через браузер на компьютере жены и завершил работу без единого компромисса в качестве. Затем начал замечать, как компоненты и автолейауты экономят часы работы. Через месяц я не мог представить возвращение к прежним инструментам. Сегодня Figma — это не просто программа, это экосистема, определяющая мой рабочий процесс.
Ключевые факторы, определившие доминирование Figma на рынке дизайн-инструментов:
- Облачная архитектура — работа через браузер без привязки к операционной системе
- Реальное время сотрудничества — несколько дизайнеров могут работать одновременно
- Мощная система компонентов — создание гибких дизайн-систем стало проще
- Auto Layout — революционный подход к адаптивному дизайну
- Богатая экосистема плагинов — расширяемость и кастомизация под конкретные задачи
|Критерий
|Figma
|Sketch
|Adobe XD
|Кроссплатформенность
|Все платформы (браузер)
|Только macOS
|Windows и macOS
|Совместная работа
|Встроенная, в реальном времени
|Ограниченная, через плагины
|Базовая
|Бесплатный план
|Да, с ограничениями
|Нет, только пробный период
|Ограниченная
|Прототипирование
|Продвинутое
|Базовое
|Продвинутое
|Экосистема плагинов
|Обширная, растущая
|Развитая, устоявшаяся
|Ограниченная
Понимание этих преимуществ важно перед выбором образовательных ресурсов — качественный самоучитель по Figma должен раскрывать именно те функции, которые делают этот инструмент уникальным. 🛠️
Лучшие бесплатные самоучители по Figma для новичков
Бесплатные ресурсы часто становятся первой точкой входа в мир Figma. Однако их качество может сильно различаться. После тщательного анализа я отобрал пять бесплатных ресурсов, которые действительно помогут новичкам без финансовых вложений.
Официальная документация Figma — удивительно доступный и структурированный ресурс. Раздел "Help Center" содержит пошаговые руководства с анимированными GIF-инструкциями. Особенно ценны интерактивные примеры с возможностью дублировать файлы для практики.
Figma Design Course от DesignCourse на YouTube — 7-часовой видеокурс от Гэри Саймона, покрывающий все базовые функции и несколько продвинутых техник. Видео разбиты на логические сегменты с практическими заданиями после каждого раздела.
Learn Design with Figma от Figma Education — официальный образовательный ресурс с интерактивными уроками. Включает базовый курс для начинающих и продвинутые темы по компонентам и прототипированию.
Figma Academy — серия бесплатных учебных материалов с уникальным подходом: обучение через создание реальных проектов. Особенно полезен раздел "Component Challenge", где вы учитесь создавать сложные компоненты с нуля.
Design+Code Figma Tutorials — подробные пошаговые руководства с акцентом на практическое применение. Содержит 42 бесплатных урока с видео и текстовыми материалами.
Мария Ветрова, UX/UI преподаватель
Один из моих студентов, Кирилл, пришел на консультацию в полном отчаянии. "Я просмотрел 30 видео на YouTube, но до сих пор не могу создать нормальный прототип в Figma," — признался он. Его проблема была типичной — фрагментарное обучение без системы.
Я предложила ему структурированный план: сначала пройти официальный курс Learn Design with Figma для понимания базы, затем дополнить практическими заданиями из Figma Academy. Через три недели Кирилл вернулся с полностью функциональным прототипом мобильного приложения. "Разница в том, что теперь я понимаю логику инструмента, а не просто копирую действия из видео," — объяснил он.
Этот случай показателен: качество ресурса определяется не количеством информации, а её структурой и практическим применением. Правильно подобранные бесплатные материалы могут дать результат не хуже платных курсов, если подходить к обучению системно.
При выборе бесплатного самоучителя обращайте внимание на следующие критерии:
- Актуальность материала (интерфейс Figma регулярно обновляется)
- Наличие практических заданий и файлов для упражнений
- Структурированный подход от основ к продвинутым техникам
- Охват ключевых функций: компоненты, автолейаут, прототипирование
- Активное сообщество для ответов на вопросы
Комбинируя несколько бесплатных ресурсов, вы можете создать собственную программу обучения, не уступающую платным альтернативам. Идеальный подход — начать с официальной документации для понимания основ, затем перейти к видеокурсам для визуального закрепления, и наконец практиковаться на реальных проектах с помощью Figma Academy. 🎓
Топ-5 платных курсов Figma с сертификацией
Платные курсы обеспечивают структурированный подход, обратную связь от экспертов и признаваемые индустрией сертификаты. Если вы серьезно настроены на карьеру в UI/UX дизайне, такие инвестиции могут значительно ускорить ваш профессиональный рост.
|Название курса
|Стоимость
|Длительность
|Особенности
|Оценка ROI
|Figma UI/UX Design Essentials (Udemy)
|$89.99 (часто скидки до $14.99)
|17 часов
|Практические проекты, дизайн-система с нуля
|Высокая
|Figma for UI/UX Design (LinkedIn Learning)
|$49.99 (доступен с подпиской LinkedIn Premium)
|12 часов
|Интеграция с LinkedIn сертификатом, фокус на карьерные навыки
|Средняя
|Advanced Figma Masterclass (Design+Code)
|$190 (подписка на весь контент)
|24 часа
|Глубокое погружение в компоненты, плагины и автоматизацию
|Высокая для продвинутых
|Figma Professional Certification (Pluralsight)
|$299 (доступен с подпиской Pluralsight)
|30 часов
|Признанная индустрией сертификация, практические экзамены
|Высокая для портфолио
|UI/UX Design Bootcamp с Figma (Domestika)
|$125 (часто скидки до $45)
|21 час
|Креативный подход, фокус на эстетику и брендинг
|Средняя
Каждый из этих курсов имеет свои сильные стороны и ориентирован на разные аспекты работы с Figma:
Figma UI/UX Design Essentials — идеален для перехода от новичка к среднему уровню. Включает создание полноценного дизайн-проекта и автоматизацию рабочих процессов.
Figma for UI/UX Design — ориентирован на практическое применение в рабочей среде. Особенно ценен раздел по организации дизайн-систем для командной работы.
Advanced Figma Masterclass — для тех, кто уже знаком с основами и хочет освоить продвинутые техники. Глубоко раскрывает потенциал вариантных компонентов и Auto Layout.
Figma Professional Certification — наиболее комплексный курс с официальным подтверждением квалификации. Включает модули по коллаборации и презентации дизайн-решений.
UI/UX Design Bootcamp — фокусируется на творческом аспекте дизайна с использованием Figma как инструмента для реализации идей. Подходит тем, кто хочет развивать креативное мышление.
При выборе платного курса учитывайте не только стоимость, но и соответствие вашим карьерным целям. Если вы планируете работать в корпоративной среде, обратите внимание на курсы с акцентом на дизайн-системы и компоненты. Для фрилансеров более ценными будут курсы с фокусом на скорость работы и создание привлекательных интерфейсов. 💰
Книги и руководства: глубокое изучение Figma
Несмотря на популярность видеокурсов, книги остаются незаменимым источником структурированных и глубоких знаний о Figma. Они позволяют погрузиться в теоретические основы и методологии дизайна, обеспечивая контекст для практических навыков.
Вот пять наиболее значимых книг, специально посвященных Figma:
"Figma Handbook: Everything you need to know" (Дэн Браун) — исчерпывающее руководство, охватывающее как базовые функции, так и продвинутые техники. Особенно ценны главы о создании масштабируемых дизайн-систем и оптимизации рабочих процессов для крупных команд.
"Mastering Figma: A Definitive Guide" (Эмили Адамс) — практико-ориентированное пособие с пошаговыми инструкциями и реальными примерами из индустрии. Книга построена по принципу "от простого к сложному" и включает 27 практических упражнений с готовыми файлами.
"Figma for Designers: Creating Design Systems and Components" (Майкл Чен) — углубленное исследование возможностей Figma для создания и поддержания дизайн-систем. Содержит методологии организации компонентов, стратегии именования и автоматизации.
"Collaborative Design with Figma" (Клэр Нгуен) — специализированное руководство по организации совместной работы в Figma. Раскрывает техники эффективной коммуникации, управления версиями и передачи дизайна разработчикам.
"Practical Figma: For Designers, Developers, and Teams" (Марк Браун) — ориентирована на практическое применение Figma в контексте всего процесса разработки продукта. Особенно полезны главы по интеграции Figma в рабочие процессы различных отделов.
Дополнительно стоит обратить внимание на книги, которые не фокусируются исключительно на Figma, но предлагают ценные инсайты о UI/UX дизайне, применимые при работе с этим инструментом:
"Refactoring UI" (Адам Ватхен и Стив Шогер) — бестселлер о практических принципах визуального дизайна, идеально дополняющий технические навыки работы в Figma.
"Design Systems: A practical guide to creating design languages for digital products" (Альма Хольцер) — глубокое руководство по созданию дизайн-систем, концепции которых можно реализовать в Figma.
"Atomic Design" (Брэд Фрост) — методология дизайна, которая идеально сочетается с компонентным подходом Figma.
Книжные ресурсы особенно ценны для понимания фундаментальных принципов и концепций, лежащих в основе эффективной работы с Figma. В отличие от видеокурсов, они позволяют погрузиться в материал в собственном темпе, возвращаясь к сложным концепциям по мере необходимости. 📚
От новичка к профи: учебники Figma для разных уровней
Путь освоения Figma — это не спринт, а марафон, требующий постепенного наращивания компетенций. Оптимальная стратегия обучения зависит от вашего текущего уровня и карьерных целей. Рассмотрим рекомендации для каждого этапа профессионального роста.
Для абсолютных новичков (0-1 месяц опыта):
- Первая неделя: Официальный "Figma Basics" тур — интерактивное знакомство с интерфейсом прямо в браузере
- Вторая неделя: "Learn Design with Figma" — бесплатный курс от команды Figma с фокусом на базовые функции
- Третья-четвертая недели: "Figma for Beginners" на YouTube (канал DesignCourse) — практические примеры базовых функций
Для начинающих с минимальным опытом (1-3 месяца):
- Ключевые ресурсы: "Figma UI/UX Design Essentials" на Udemy — структурированный курс с практическими проектами
- Дополнительно: "Mastering Figma: A Definitive Guide" — книга для закрепления теоретических основ
- Практика: Recreate UI challenges на сайте Figma Academy — воссоздание существующих интерфейсов для развития навыков
Для продолжающих (3-6 месяцев):
- Углубление знаний: "Advanced Figma Masterclass" от Design+Code — детальное изучение компонентов и автолейаутов
- Специализация: "Collaborative Design with Figma" — книга о командной работе и коллаборации
- Практика: Участие в Figma Community challenges — решение реальных дизайн-задач с обратной связью от сообщества
Для продвинутых пользователей (6+ месяцев):
- Сертификация: "Figma Professional Certification" — официальное подтверждение экспертизы
- Специализация: "Figma for Designers: Creating Design Systems and Components" — глубокое погружение в дизайн-системы
- Развитие: Изучение Figma API и создание собственных плагинов через документацию разработчика
Важно понимать, что уровни навыков в Figma часто коррелируют с конкретными рабочими задачами:
|Уровень
|Типичные задачи
|Рекомендуемые ресурсы
|Ожидаемый результат
|Начинающий
|Создание простых макетов, базовое прототипирование
|Официальная документация, базовые видеокурсы
|Уверенная навигация в интерфейсе, понимание основных инструментов
|Средний
|Разработка полноценных интерфейсов, использование компонентов
|Практико-ориентированные курсы, книги по компонентам
|Эффективная организация файлов, создание базовых дизайн-систем
|Продвинутый
|Создание комплексных дизайн-систем, командная работа
|Специализированная литература, продвинутые курсы
|Оптимизация рабочих процессов, эффективная коллаборация
|Эксперт
|Разработка плагинов, автоматизация процессов, консультирование
|Техническая документация, специализированные ресурсы по API
|Создание уникальных решений, оптимизация на уровне организации
Секрет эффективного обучения Figma заключается в постоянном сочетании теории с практикой. После изучения каждого нового концепта немедленно применяйте его в реальном проекте. Создайте личный "Figma Playground" файл, где вы будете экспериментировать с новыми техниками без риска повредить рабочие проекты. 🌟
Освоение Figma — это не конечная точка, а начало пути в профессиональном UI/UX дизайне. Лучшие ресурсы дают не только технические навыки, но и понимание принципов, лежащих в их основе. Выбирайте учебники, соответствующие вашему уровню и целям, комбинируйте форматы обучения и непременно практикуйтесь на реальных проектах. Помните: инструмент — это продолжение дизайнера, а не наоборот. Качественные образовательные ресурсы помогут вам не просто освоить Figma, но и использовать её как мощное средство воплощения ваших творческих идей.
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Герман Куликов
тревел-редактор