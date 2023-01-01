10 продвинутых приемов работы с фреймами в Figma для дизайнеров

Для кого эта статья:

Дизайнеры, работающие с Figma и заинтересованные в улучшении своих навыков

Профессионалы, занимающиеся разработкой интерфейсов и дизайн-систем

Студенты и участники курсов по веб-дизайну, стремящиеся получить практические знания и опыт Фреймы в Figma — это не просто контейнеры для элементов, а мощный инструмент, определяющий структуру и логику всего проекта. Но большинство дизайнеров используют лишь базовые функции, даже не подозревая о существовании техник, способных в корне изменить подход к работе. Я погрузился в недокументированные возможности Figma и выбрал 10 действительно продвинутых приёмов работы с фреймами, которые выведут ваши проекты и процессы на новый уровень. Эти техники не просто оптимизируют рабочий процесс — они радикально меняют подход к структурированию и организации дизайн-систем. 🚀

Хотите не просто узнать о продвинутых функциях Figma, а научиться применять их в реальных проектах? Курс веб-дизайна от Skypro включает 5 месяцев интенсивной практики, где вы будете использовать все описанные техники под руководством действующих дизайнеров из топовых компаний. Вы не просто изучите теорию — вы интегрируете продвинутые приемы в свой рабочий процесс, создавая коммерческие проекты для портфолио.

Умная организация фреймов для сложных дизайн-систем

Организация фреймов — это фундамент работы с масштабными проектами. Без стратегического подхода к их структурированию дизайнеры быстро теряются в хаосе элементов, особенно когда речь идет о дизайн-системах с сотнями компонентов.

Первый продвинутый прием — использование фреймов-разделителей. Создайте специальные фреймы с отчетливой цветовой маркировкой, которые будут служить визуальными разделителями между группами компонентов. Назовите их семантически (например, "📱 Mobile Components" или "💳 Payment Elements"), чтобы облегчить навигацию.

Александр Нефёдов, Lead Designer Когда я работал над приложением для банка с более чем 200 экранами, традиционная организация через страницы перестала быть эффективной. Мы перешли на метод "атласа" — разделили огромный фрейм на зоны с координатной системой (A1, A2, B1, B2) по принципу карты. Каждая зона представляла определенный функциональный блок приложения. Это революционно изменило наш рабочий процесс: время поиска нужного компонента сократилось с минут до секунд, а новые члены команды осваивались в проекте в 3 раза быстрее. Тот же принцип мы применили к самой дизайн-системе, разделив её на координатные блоки по типам компонентов и состояниям. Ментальная нагрузка при работе с огромным количеством элементов существенно снизилась.

Второй прием — вертикальное масштабирование по уровням абстракции. Организуйте фреймы вертикально, следуя принципу "атомарного дизайна":

Верхний уровень: базовые элементы (атомы)

Средний уровень: составные компоненты (молекулы)

Нижний уровень: готовые блоки (организмы)

Самый нижний: экраны и шаблоны

Третий прием — использование Z-оси для версионирования. Создавайте дубликаты фреймов, размещая новые версии компонентов позади исходных. Это позволяет сохранять историю изменений, не засоряя основное пространство файла. Для быстрого доступа присвойте каждой версии тег (v1, v2) и соответствующее описание.

Методика организации Преимущества Идеально для Атласная (координатная) Визуальная ясность, быстрая навигация Проекты с >100 экранов Вертикальная по абстракции Логическая связность, модульность Дизайн-системы Z-ось (версионирование) Сохранение истории, чистота интерфейса Итеративная разработка

Четвертый совет — использование префиксов и кодированных имен для фреймов. Разработайте систему нотации, где каждый фрейм имеет префикс, указывающий на его тип и назначение:

📄 doc: — для документации

🧩 comp: — для компонентов

📱 screen: — для готовых экранов

🧪 exp: — для экспериментов

Такой подход не только улучшает навигацию, но и позволяет использовать встроенный поиск Figma максимально эффективно, фильтруя результаты по конкретным категориям фреймов. 🔍

Как редактировать вложенные фреймы с максимальной эффективностью

Работа с вложенными фреймами часто превращается в настоящий вызов для дизайнеров, особенно когда глубина вложенности превышает 3-4 уровня. Освоив продвинутые техники, вы сможете редактировать сложную структуру без лишних кликов и раздражения.

Пятый совет — использование клавиатурных сочетаний для глубокой навигации. Вместо многократных кликов для перехода между уровнями вложенности, используйте:

Enter — для погружения внутрь выбранного фрейма

Shift + Enter — для перехода на уровень выше

Ctrl/Cmd + Alt + 3 — для выбора всех вложенных фреймов на конкретном уровне

Alt + клик на слое — для выбора конкретного фрейма независимо от глубины вложенности

Шестой совет — использование режима изоляции. При работе со сложными структурами используйте функцию "Isolate" (правый клик на фрейме), чтобы временно скрыть все остальные элементы и сосредоточиться только на редактируемом фрейме и его содержимом.

Седьмой совет — применение глобального поиска для редактирования. Комбинация Ctrl/Cmd + / открывает глобальный поиск, где можно ввести имя любого вложенного фрейма и мгновенно перейти к нему без необходимости прокликивать всю иерархию.

Елена Соколова, UX Director Работа над крупным финтех-проектом заставила меня пересмотреть подход к организации вложенных фреймов. Наш файл содержал более 300 экранов с многоуровневой структурой — некоторые компоненты имели до 7 уровней вложенности. Я разработала систему "островов и мостов": каждый основной фрейм — это "остров", а ссылки на вложенные компоненты из других частей файла — "мосты". Вместо дублирования сложных компонентов мы создавали отдельные фреймы с этими компонентами и использовали инструмент Go to Main Component (Alt+клик по компоненту) как "телепорт" между разными частями дизайна. Неожиданно эта методика привела к улучшению не только навигации, но и производительности файла — размер уменьшился на 40%, так как мы перестали дублировать тяжелые компоненты.

Восьмой совет — использование интеллектуального группирования. При работе с множеством вложенных фреймов используйте группы (Ctrl/Cmd + G) стратегически:

Тип элемента Когда использовать группу Когда использовать фрейм Логически связанные элементы Для визуального объединения без доп. свойств Когда нужны constraints или авторесайз Повторяющиеся компоненты Почти никогда Всегда (для консистентности) Декоративные элементы Для эффектов без взаимодействия Когда нужна интерактивность Текстовые блоки с иконками Для простого размещения Для автолейаута и адаптивности

Помните: группы не поддерживают автолейаут и constraints, но они легче для файла и быстрее в редактировании при работе с графически сложными элементами. 🧩

Продвинутые настройки автолейаута для адаптивных интерфейсов

Автолейаут — один из самых мощных инструментов Figma, но его истинный потенциал раскрывается только при использовании продвинутых настроек и комбинаций свойств. Освоив эти техники, вы создадите по-настоящему адаптивные интерфейсы, работающие без сбоев на любых устройствах.

Девятый совет — использование вложенных автолейаутов с разными направлениями. Создавайте фреймы с горизонтальным автолейаутом внутри фреймов с вертикальным автолейаутом и наоборот. Это позволяет строить сложные адаптивные сетки, которые корректно перестраиваются при изменении размера экрана.

Ключевая техника — комбинирование следующих свойств для каждого уровня автолейаута:

Fill: определяет, как элемент будет заполнять доступное пространство (Fixed, Hug, Fill)

Padding: определяет отступы внутри фрейма (используйте переменные для консистентности)

Gap: определяет расстояние между элементами (также используйте переменные)

Alignment: влияет на положение элементов при изменении размеров

Десятый совет — стратегическое использование "Hug contents" и "Fill container". Вместо фиксированных размеров применяйте:

"Hug contents" для элементов, чей размер должен определяться их содержимым (кнопки, метки)

"Fill container" для элементов, которые должны растягиваться (карточки, баннеры)

Комбинацию обоих свойств по разным осям (например, Hug по вертикали и Fill по горизонтали для строк таблиц)

Одиннадцатый совет — использование техники "резиновых спейсеров". Создайте невидимые фреймы без заливки и обводки, но с заданным свойством "Fill container". Размещая их между элементами в автолейауте, вы получаете гибкие интервалы, которые расширяются и сжимаются пропорционально доступному пространству.

Двенадцатый совет — применение неочевидных свойств пространства. В настройках автолейаута есть параметры, которые многие игнорируют:

Space Between Items: при значении "Space Between" элементы будут равномерно распределены с максимальным пространством между ними

Wrap: включение этой опции позволяет элементам переноситься на новую строку/столбец при недостатке места

Custom padding: для каждой из сторон можно задать индивидуальное значение отступа

Продвинутый прием — использование "Primary" и "Secondary" ориентации в параметрах Wrap. Это позволяет определить, как элементы будут переноситься: сначала заполняя строки (Primary=Horizontal) или сначала заполняя столбцы (Primary=Vertical). 📐

Как изменить цвет и свойства фреймов для улучшения навигации

Цветовая и визуальная дифференциация фреймов — мощный инструмент организации сложных проектов, который большинство дизайнеров недооценивают. Грамотное использование цвета и свойств фреймов значительно ускоряет навигацию и понимание структуры проекта.

Тринадцатый совет — создание цветовой системы категоризации фреймов. Разработайте цветовой код для различных типов фреймов:

Синие оттенки — для компонентов пользовательского интерфейса

Зеленые оттенки — для утвержденных дизайнов

Желтые оттенки — для дизайнов в процессе разработки

Красные оттенки — для проблемных областей, требующих внимания

Нейтральные оттенки — для документации и аннотаций

Чтобы изменить цвет фрейма в Figma, выберите фрейм и используйте панель Fill в правой части интерфейса. Для навигационных фреймов используйте низкую непрозрачность (10-20%), чтобы цвет не отвлекал от содержимого, но был заметен.

Четырнадцатый совет — использование обводки для обозначения статуса. Добавьте обводку к фреймам для визуализации их статуса:

Сплошная обводка — готовые компоненты

Пунктирная обводка — компоненты в разработке

Двойная обводка — компоненты, требующие ревью

Волнистая обводка — устаревшие компоненты

Пятнадцатый совет — стратегическое использование Corner Radius. Варьируйте скругление углов фреймов для визуального разделения различных категорий:

0px — технические фреймы и контейнеры

4-8px — компоненты пользовательского интерфейса

12-16px — карточки и крупные контейнеры

24px+ или круглые — выделенные элементы и акценты

Шестнадцатый совет — использование эффектов для создания визуальной иерархии. Применяйте тени и размытие для выделения важных фреймов:

Легкая тень — для активных компонентов

Внутренняя тень — для интерактивных элементов

Размытие фона — для фреймов, требующих внимания

Комбинация эффектов — для создания визуальных акцентов

Дополнительный прием — использование непрямоугольных фреймов (с опцией Edit shape) для создания визуальных маркеров особых категорий компонентов. Это особенно полезно в файлах дизайн-систем с сотнями похожих компонентов. 🎨

Фреймы и компоненты: стратегии взаимодействия для масштабируемости

Правильное взаимодействие между фреймами и компонентами — основа масштабируемого дизайна. Продуманная стратегия интеграции этих элементов позволяет создавать гибкие системы, которые легко расширять и модифицировать даже при самых сложных требованиях.

Семнадцатый совет — использование составных компонентов на основе фреймов. Вместо создания монолитных компонентов, разработайте систему, где:

Базовые компоненты (кнопки, поля ввода) существуют независимо

Составные компоненты (карточки, формы) включают базовые как instance

Страничные компоненты включают составные компоненты

Этот подход обеспечивает максимальную гибкость: изменения в базовом компоненте автоматически применяются во всех местах его использования, при этом сохраняется возможность локальных переопределений.

Восемнадцатый совет — стратегическое использование Variant и Property для создания адаптивных компонентов. Вместо создания отдельных компонентов для каждого состояния:

Объедините связанные компоненты в Variants

Используйте Boolean properties для переключаемых состояний (активно/неактивно)

Используйте Instance Swap для взаимозаменяемых частей компонентов

Применяйте Text properties для управляемого текстового содержимого

Тип свойства Когда использовать Пример применения Variant Property Для дискретных визуальных состояний Размеры кнопки: small, medium, large Boolean Property Для включения/выключения элементов Отображение значка: с иконкой/без иконки Instance Swap Для замены частей компонента Разные иконки в одном и том же месте Text Property Для изменяемого текста Настраиваемые заголовки и метки

Девятнадцатый совет — использование нестандартной техники "Компонент во фрейме". Вместо превращения всего фрейма в компонент:

Создайте компонент из содержимого фрейма

Разместите экземпляр этого компонента внутри фрейма

Примените автолейаут к внешнему фрейму

Это дает уникальное преимущество: вы можете редактировать свойства контейнера (отступы, размеры) независимо от самого компонента, сохраняя при этом связь с главным компонентом.

Двадцатый совет — применение фреймов как "слотов" для компонентов. Создайте систему, где:

Фреймы служат контейнерами с фиксированными свойствами (отступы, размеры)

Внутри фреймов размещаются взаимозаменяемые компоненты через Instance Swap

Сами фреймы также объединены в составные компоненты

Такая архитектура позволяет создавать высокоадаптивные интерфейсы, где содержимое может меняться без нарушения общей структуры и верстки. Это особенно ценно при разработке приложений, где данные загружаются динамически. 🧱

Овладев этими 20 продвинутыми приемами работы с фреймами в Figma, вы не просто оптимизируете свой рабочий процесс — вы переосмысливаете сам подход к структурированию проектов. Настоящее мастерство дизайнера проявляется не в красивых макетах, а в архитектуре, которая делает эти макеты масштабируемыми, адаптивными и удобными для командной работы. Применяйте эти техники избирательно, постепенно интегрируя их в свой процесс, и вскоре вы заметите, как даже самые сложные проекты становятся управляемыми, а рутинные задачи занимают вдвое меньше времени.

