Интерактивные прототипы в Figma: как ускорить дизайн на 25%

Для кого эта статья:

Дизайнеры и специалисты по UX/UI, работающие с прототипированием в Figma.

Студенты и начинающие профессионалы, интересующиеся веб-дизайном и прототипированием.

Представители бизнеса и заказчики, желающие лучше понять процесс создания интерактивных прототипов и его значение. Идеальный интерактивный прототип в Figma — это мост между концепцией и готовым продуктом, который говорит громче тысячи слов и экономит месяцы разработки. 🚀 Большинство дизайнеров тратят до 40% времени на доработку макетов из-за недопонимания с клиентами и разработчиками. Хорошая новость: с правильным подходом к прототипированию в Figma вы сможете сократить этот показатель до 15% и убедительно презентовать свои идеи без единого слова оправданий. Давайте разберем путь от статичных макетов к живым интерактивным прототипам, которые впечатляют заказчиков и дают четкие инструкции разработчикам.

Основы создания интерактивных прототипов в Figma

Интерактивный прототип — это не просто красивая картинка, а рабочая модель будущего продукта, позволяющая оценить пользовательский опыт до начала разработки. В Figma создание таких прототипов возможно благодаря интуитивному интерфейсу и мощному функционалу без необходимости писать код. 🛠️

Прежде чем погрузиться в технические детали, важно понять основные принципы прототипирования:

Определите цель прототипа (тестирование концепции, демонстрация клиенту, передача разработчикам)

Решите, какой уровень детализации необходим (low-fidelity или high-fidelity)

Спланируйте пользовательские сценарии, которые нужно реализовать

Подготовьте все необходимые экраны перед созданием связей

Стандартный процесс создания прототипа в Figma включает несколько ключевых шагов:

Создание фреймов для каждого экрана интерфейса Разработка статичных элементов дизайна Настройка интерактивных компонентов Создание связей между экранами Настройка анимаций и переходов Тестирование прототипа и сбор обратной связи

Давайте рассмотрим различия между типами прототипов, которые можно создать в Figma:

Тип прототипа Уровень детализации Время создания Лучшее применение Wireframe прототип Низкий 2-4 часа Быстрое тестирование концепций Средней точности Средний 8-16 часов Тестирование пользовательских сценариев High-fidelity прототип Высокий 24-40+ часов Презентация клиентам, передача разработчикам

Максим Коршунов, UX/UI дизайнер Мой первый серьезный проект с использованием Figma-прототипов был настоящим откровением. Клиент — финтех-стартап — уже дважды отклонил наши предложения по интерфейсу мобильного приложения. Статичные макеты не передавали всю сложность взаимодействия с многоуровневой системой фильтров. Я решил пересмотреть подход и создал полноценный интерактивный прототип. Потратив дополнительные 6 часов на настройку переходов, состояний компонентов и микроанимаций фильтров, я добился того, что пользовательский сценарий стал кристально понятным. На презентации клиент был в восторге: "Теперь я вижу, как это работает!" Проект был принят с первого показа, а сроки реализации сократились на 3 недели, потому что разработчики получили исчерпывающую "инструкцию" к каждому элементу интерфейса. С тех пор я включаю интерактивные прототипы в свой рабочий процесс даже для небольших проектов.

Настройка рабочего пространства для разработки прототипов

Правильная организация рабочего пространства — это 50% успеха при создании сложных интерактивных прототипов. Эффективная структура файла не только ускоряет вашу работу, но и значительно упрощает командное взаимодействие. 📋

Прежде всего, настройте основные параметры проекта:

Создайте новый проект в Figma с осмысленным названием Настройте систему сеток (Grid) для соблюдения единообразия Установите цветовую систему и стили текста Создайте библиотеку компонентов для повторного использования

Для оптимальной организации рабочего пространства рекомендуется использовать следующую структуру страниц:

Стайлгайд — все цвета, типографика, иконки и базовые компоненты

— все цвета, типографика, иконки и базовые компоненты Компоненты — все интерактивные элементы с вариантами состояний

— все интерактивные элементы с вариантами состояний Flowmap — схема взаимосвязей между экранами

— схема взаимосвязей между экранами Дизайн — финальные макеты экранов

— финальные макеты экранов Прототип — экраны, подготовленные для интерактивных связей

Отдельное внимание стоит уделить настройке слоев и компонентов для прототипирования:

Элемент структуры Назначение Рекомендации Auto Layout Адаптивность компонентов Использовать для всех списков и контейнеров Компоненты Повторяющиеся элементы Создавать с несколькими состояниями (Variants) Constraints Поведение при ресайзе Настроить для всех элементов внутри фреймов Именование слоев Навигация в проекте Использовать префиксы (btn, img, etc.)

Перед началом прототипирования проведите аудит компонентов, чтобы убедиться, что у вас есть все необходимые состояния интерактивных элементов:

Кнопки: обычное, наведение, активное, отключенное состояния

Поля ввода: пустое, с фокусом, заполненное, с ошибкой

Чекбоксы и переключатели: включено/выключено

Выпадающие списки: закрытое и открытое состояния

Модальные окна: варианты с разным контентом

Для максимальной эффективности работы настройте горячие клавиши под свои потребности, особенно для часто используемых функций прототипирования. Например, клавиша "P" для быстрого перехода в режим прототипа и "Shift+E" для быстрого выбора типа взаимодействия.

Интерактивные элементы и переходы между экранами

Именно в этом разделе начинается настоящая магия прототипирования — превращение статичных экранов в интерактивное путешествие пользователя. Грамотная настройка переходов между экранами и интерактивных элементов создает иллюзию реального продукта. 🔄

Создание базовых связей между экранами в Figma выполняется в несколько шагов:

Выберите элемент, который будет триггером перехода (кнопка, иконка и т.д.) В панели прототипа (вкладка Prototype) кликните на белый кружок справа от элемента Протяните появившуюся стрелку к целевому фрейму Настройте параметры перехода во всплывающем окне

Figma предлагает различные типы триггеров для инициирования взаимодействия:

On Click/Tap — срабатывает при клике мышью или касании

— срабатывает при клике мышью или касании On Drag — активируется при перетаскивании элемента

— активируется при перетаскивании элемента Mouse Enter/Leave — реагирует на наведение или уход курсора

— реагирует на наведение или уход курсора While Hovering — действует все время, пока курсор находится над элементом

— действует все время, пока курсор находится над элементом Keyboard — активируется нажатием клавиш клавиатуры

— активируется нажатием клавиш клавиатуры After Delay — срабатывает после заданной задержки

Для создания более сложных интерактивных элементов используйте варианты компонентов (Variants):

Создайте базовый компонент (Ctrl+Alt+K или Cmd+Option+K) Дублируйте его и измените для других состояний Выделите все варианты и объедините их через команду "Combine as variants" Настройте свойства компонента в правой панели (Properties)

Елена Соколова, Product Designer При работе над приложением для сети ресторанов я столкнулась с неожиданной проблемой. Клиент не понимал, как будет функционировать сложная система бронирования столиков с зависимыми параметрами: выбор даты влиял на доступное время, а количество гостей — на доступные столики. Вместо того чтобы объяснять на пальцах, я создала детальный интерактивный прототип в Figma. Ключевым моментом стало использование умных компонентов с вариантами состояний. Для календаря я создала компонент с 30+ состояниями, отражающими разную доступность дней. Затем связала его с выпадающим меню времени, где для каждого дня отображались свои варианты. Самым сложным было настроить систему фильтрации столиков. Я использовала overlay-переходы с разными вариантами отображения зала. Когда демонстрировала прототип клиенту, он был поражен: "Это уже готовое приложение или просто дизайн?" Этот момент стал переломным в проекте — клиент утвердил концепцию без единого замечания, и мы сэкономили около трех недель на итерациях.

Особое внимание стоит уделить различным типам переходов между экранами:

Тип перехода Визуальный эффект Лучшее применение Instant Мгновенная смена экранов Быстрые переходы между связанными экранами Dissolve Плавное растворение Мягкие переходы без акцента на направлении Slide (Right, Left, Up, Down) Скольжение в указанном направлении Навигация по иерархии (вперед/назад) Push Выталкивание предыдущего экрана Перемещение между равнозначными разделами Overlay Наложение поверх текущего экрана Модальные окна, всплывающие меню Smart Animate Анимация изменений между похожими экранами Плавные трансформации состояний интерфейса

Для продвинутых сценариев взаимодействия используйте условную логику и переменные в прототипах:

Создайте переменную через "Prototype" > "Create variable"

Настройте изменение значения переменной при взаимодействии

Используйте условия "If/Else" для создания разных сценариев перехода

Комбинируйте переменные для создания сложных пользовательских сценариев

Продвинутые техники анимации в Figma-прототипах

Анимации — это элемент, который превращает хороший прототип в выдающийся. Грамотно реализованные анимации не только улучшают визуальное восприятие, но и помогают пользователю интуитивно понять логику взаимодействия с интерфейсом. 🎬

Главный инструмент для создания сложных анимаций в Figma — это Smart Animate. Он автоматически анимирует изменения в элементах, которые присутствуют на обоих экранах:

Создайте два фрейма с похожими элементами, но в разных состояниях Убедитесь, что элементы имеют одинаковые имена в обоих фреймах Создайте связь между фреймами и выберите тип перехода "Smart Animate" Настройте продолжительность и кривую движения (easing)

Типы анимаций, которые можно создать с помощью Smart Animate:

Плавное изменение размера элементов

Анимированное перемещение объектов

Изменение прозрачности

Трансформация формы объектов

Изменение цвета и других свойств

Появление и исчезновение элементов

Для создания более сложных, многоэтапных анимаций используйте технику последовательных переходов:

Разбейте анимацию на несколько промежуточных фреймов Создайте цепочку переходов с типом "Smart Animate" Используйте задержки "After Delay" для автоматической последовательности Точно настройте время каждого перехода для плавности

Примеры эффективного использования продвинутых анимаций:

Тип интерфейса Анимационный приём Техническая реализация Эффект для пользователя Мобильное меню Плавное выдвижение Smart Animate + изменение X-координаты Ощущение пространственной иерархии Форма регистрации Поэтапная анимация полей Последовательные переходы с задержками Фокусировка внимания на текущем шаге Карточки товаров Анимация раскрытия деталей Smart Animate + изменение размера Плавное раскрытие контекста без потери ориентации Загрузка данных Скелетонный лоадер After Delay + Smart Animate с прозрачностью Снижение ощущаемого времени ожидания

Советы для оптимизации производительности анимаций в Figma:

Ограничьте количество одновременно анимируемых элементов (до 10-15)

Используйте группировку для анимации сложных компонентов как единого целого

Избегайте слишком длинных анимаций (оптимально 300-500 мс)

Для сложных эффектов используйте маскирование вместо множества слоев

Тестируйте прототип на целевых устройствах для проверки производительности

Для создания микроанимаций и состояний интерактивных элементов используйте комбинацию вариантов компонентов и Smart Animate:

Создайте компонент с разными вариантами состояний (например, кнопка с состояниями Normal, Hover, Pressed) Настройте прототип с переходами между вариантами при соответствующих триггерах Для каждого перехода выберите Smart Animate и настройте кривую движения Точно настройте продолжительность анимации (для микроанимаций обычно 150-250 мс)

Тестирование и презентация готовых интерактивных макетов

Даже самый технически совершенный прототип бесполезен, если он не доносит вашу идею до заинтересованных сторон и не проходит проверку реальными пользователями. Правильный подход к тестированию и презентации — завершающий этап, определяющий успех всей работы. 📊

Методы тестирования интерактивных прототипов в Figma:

Внутренний обзор: получите обратную связь от коллег-дизайнеров Структурированное UX-тестирование: наблюдение за выполнением пользовательских задач A/B тестирование: сравнение эффективности разных версий прототипа Guerrilla testing: быстрые неформальные тесты с доступными пользователями Удаленные модерируемые сессии: онлайн-наблюдение за пользователями

Для эффективной презентации прототипа заказчикам и стейкхолдерам следуйте этим рекомендациям:

Подготовьте презентационный режим с фиксированной начальной точкой

Создайте документ с пояснениями к ключевым решениям

Запишите видео-демонстрацию основных сценариев использования

Настройте прототип для просмотра на устройствах, соответствующих конечному продукту

Подготовьте ответы на потенциальные вопросы о дизайн-решениях

Для передачи прототипа разработчикам необходимо:

Подготовить спецификации всех компонентов (размеры, отступы, цвета)

Документировать все состояния интерактивных элементов

Описать все переходы и анимации с точными параметрами

Убедиться, что все ресурсы (иконки, изображения) доступны для экспорта

Настроить режим инспекции (Inspect) для удобного получения CSS-свойств

Инструменты Figma для оптимизации процесса передачи дизайна в разработку:

Inspection mode: позволяет разработчикам извлекать CSS-код

позволяет разработчикам извлекать CSS-код Dev Mode: специальный режим для просмотра параметров дизайна

специальный режим для просмотра параметров дизайна Variables: синхронизация дизайн-токенов с кодом

синхронизация дизайн-токенов с кодом Comments: возможность оставлять пояснения к конкретным элементам

возможность оставлять пояснения к конкретным элементам Version history: отслеживание изменений и возврат к предыдущим версиям

При тестировании прототипа обращайте внимание на эти ключевые аспекты:

Понятность навигации и информационной архитектуры Интуитивность интерактивных элементов Соответствие пользовательским ожиданиям Эффективность выполнения целевых задач Техническую реализуемость предложенных решений

Использование аналитических данных для оценки прототипа:

Время выполнения ключевых задач

Количество ошибок при взаимодействии с интерфейсом

Процент успешного завершения сценариев

Субъективная оценка удовлетворенности (например, по шкале SUS)

Качественные комментарии и предложения пользователей

Интерактивные прототипы в Figma — это не просто красивый способ представить дизайн, а полноценный инструмент для совершенствования пользовательского опыта и ускорения разработки. Освоив все описанные техники — от базовой настройки рабочего пространства до продвинутых анимаций и тестирования — вы получаете мощное преимущество на всех этапах дизайн-процесса. Начните внедрять эти практики постепенно, сначала с простых прототипов, затем переходя к более сложным интерактивным моделям. И помните: лучший прототип не тот, что имеет больше всего анимаций, а тот, который наиболее эффективно решает поставленные перед ним задачи.

