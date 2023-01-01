Как работать с фигурами в Figma: от простых форм до сложных композиций

Для кого эта статья:

Новички в веб-дизайне, желающие освоить Figma

Опытные дизайнеры, желающие улучшить свои навыки работы с фигурами в Figma

Студенты и практикующие специалисты, интересующиеся курсами по дизайну и развитием карьеры Если вы когда-нибудь боролись с созданием идеального закругления, пытались объединить сложные формы или просто не понимали, почему ваши фигуры в Figma не ведут себя как задумано — вы не одиноки. Даже опытные дизайнеры порой чувствуют себя новичками перед лицом некоторых инструментов Figma. Но именно мастерство в работе с фигурами отличает посредственный макет от выдающегося. Научившись виртуозно создавать и редактировать формы, вы откроете для себя безграничные возможности дизайна и сможете воплотить в жизнь даже самые смелые идеи. 🔥

Основы работы с фигурами в Figma для новичков

Figma — это не просто инструмент для дизайна интерфейсов, это мощная векторная программа, позволяющая создавать практически любые формы и композиции. Для новичков первым шагом становится изучение панели инструментов, где расположены основные средства для работы с фигурами. 📐

Чтобы создать фигуру в Figma, выберите соответствующий инструмент на левой панели (или используйте горячие клавиши) и кликните на рабочей области. Самые востребованные фигуры доступны сразу:

Прямоугольник (R) — основа многих элементов интерфейса

Овал (O) — для создания кругов и эллипсов

Линия (L) — для разделителей и декоративных элементов

Полигон — для создания многоугольников

Звезда — для декоративных элементов и рейтингов

Каждая фигура в Figma имеет свои уникальные свойства, доступные в правой панели. Например, у прямоугольника можно настроить скругление углов (как всех сразу, так и каждого по отдельности), а у звезды — количество лучей и их глубину.

Анна Ковалёва, ведущий UI/UX дизайнер

Когда я только начинала работать в Figma, я часами билась над созданием идеального логотипа для клиента. Требовалось совместить несколько форм в единую композицию, и я просто не знала, с какой стороны подойти. Помню, как случайно обнаружила функцию выравнивания и распределения объектов — это был переломный момент! Вместо того чтобы вручную позиционировать каждую фигуру, я смогла идеально выровнять всё за пару кликов. Клиент был в восторге от результата, а я усвоила важный урок: в Figma всегда есть инструмент, упрощающий сложную задачу, нужно просто знать, где его искать.

Важно понимать концепцию свойств заливки и обводки. В отличие от растровых редакторов, в Figma вы можете добавлять несколько заливок к одной фигуре и управлять их порядком. Это открывает огромные возможности для создания сложных градиентов и эффектов.

Горячая клавиша Действие Применение R Создание прямоугольника Кнопки, карточки, контейнеры O Создание овала/круга Аватары, иконки, декор L Создание линии Разделители, стрелки Shift + зажатие при рисовании Соблюдение пропорций Идеальные круги, квадраты Alt + зажатие при рисовании Рисование от центра Центрированные элементы

Для новичков критически важно также освоить выравнивание и распределение объектов. Эти функции доступны в верхней панели при выборе нескольких фигур и позволяют создавать идеально структурированные композиции без утомительного ручного позиционирования.

Создание и редактирование базовых геометрических форм

После освоения основ создания фигур следующим шагом становится их редактирование. Figma предоставляет мощный инструментарий для изменения форм благодаря векторному редактированию. 🛠️

Для перехода в режим редактирования векторных точек дважды кликните на фигуре или выберите инструмент "Редактировать объект" (Direct Selection). Каждая фигура в Figma состоит из векторных точек, которыми можно манипулировать:

Добавление новой точки — двойной клик на контуре фигуры

Удаление точки — выделите её и нажмите Delete

Изменение типа точки — выделите её и используйте опции в контекстном меню

Перемещение точки — просто перетащите её мышью

Особую мощь Figma демонстрирует при редактировании кривых Безье. Каждая точка имеет управляющие рукояти, позволяющие настроить кривизну линий. Умение работать с этими рукоятями — ключ к созданию плавных, естественных форм.

Для базовых геометрических форм также важно освоить функции специфичных параметров. Например:

Для прямоугольников — независимое скругление углов (можно задать разные значения для каждого угла)

Для полигонов — количество сторон (от 3 до 100)

Для звёзд — количество лучей и их глубина (внутренний радиус)

При работе с текстом как геометрической формой, Figma позволяет конвертировать его в кривые (Outline Stroke), после чего текст становится набором обычных векторных форм, доступных для редактирования точек как у любой другой фигуры.

Одна из малоизвестных, но мощных функций — создание компонентов из фигур. Когда вы преобразуете фигуру в компонент, вы можете использовать её многократно в проекте, а любые изменения в мастер-компоненте автоматически применятся ко всем экземплярам.

Михаил Соколов, UX/UI дизайнер

На одном проекте мне нужно было создать серию иконок с одинаковой стилистикой для мобильного приложения. Вместо того чтобы рисовать каждую с нуля, я создал базовую форму — круг с обводкой определённой толщины. Затем для каждой иконки я дублировал этот круг и с помощью векторного редактирования добавлял нужные детали. Когда клиент попросил изменить толщину линий во всех иконках, мне не пришлось редактировать каждую вручную. Я просто создал компонент из базовой формы и изменил его параметры — все 40+ иконок обновились автоматически. Это сэкономило мне несколько часов работы и продемонстрировало клиенту, насколько оперативно можно вносить правки.

Трансформация и объединение фигур в Figma

Когда базовые навыки создания и редактирования форм освоены, пора переходить к более сложным манипуляциям — трансформации и объединению фигур. Именно здесь раскрывается истинный потенциал Figma как инструмента для дизайна. ✨

Трансформация в Figma включает несколько ключевых операций:

Масштабирование — изменение размера фигуры с сохранением или изменением пропорций

Вращение — поворот фигуры вокруг её центра или заданной точки

Отражение — зеркальное отображение по горизонтали или вертикали

Искажение — изменение формы путем перемещения углов или сторон

Для точной трансформации используйте панель свойств справа, где можно задать конкретные значения для ширины, высоты и угла поворота. При зажатии Shift во время масштабирования сохраняются пропорции объекта — это фундаментальный прием для создания гармоничных композиций.

Объединение фигур в Figma происходит с помощью булевых операций, доступных в меню "Операции с формой" (Boolean Operations). Основные операции включают:

Булева операция Результат Практическое применение Объединение (Union) Все выбранные фигуры становятся одним объектом Создание сложных форм из простых Вычитание (Subtract) Из первой фигуры вычитаются все остальные Создание вырезов, отверстий Пересечение (Intersect) Остается только область, где фигуры перекрываются Создание форм на пересечении объектов Исключение (Exclude) Удаляются области пересечения фигур Создание сложных контуров и разрывов

Для эффективной работы с булевыми операциями важно правильно организовать фигуры в порядке наложения. Верхняя фигура считается первой, и от её позиции зависит результат операции, особенно при вычитании и исключении.

При объединении фигур в Figma сохраняется возможность редактирования исходных компонентов. Если вы выберете результат булевой операции и войдете в режим редактирования (двойной клик), вы увидите исходные фигуры и сможете изменить их форму или положение, что автоматически обновит результат. Это невероятно гибкий подход, позволяющий экспериментировать с формами без потери исходных данных.

Для создания сложных композиций часто используется техника "компаунд-форм" — когда несколько объединенных форм затем комбинируются с другими фигурами. Например, можно создать форму кнопки с вырезанной иконкой, а затем применить к ней эффекты и стили как к единому объекту.

Чтобы эффективно объединить фреймы в Figma, используйте функцию группировки (Ctrl+G) для временной организации и булевые операции для постоянного слияния. Это позволит вам создавать сложные интерфейсные элементы, сохраняя при этом возможность внесения изменений.

Маски и булевые операции: секреты эффективной работы

Маски и булевые операции — это инструменты, которые превращают обычного пользователя Figma в настоящего дизайн-волшебника. Они позволяют создавать сложные формы и визуальные эффекты, недоступные при использовании только базовых инструментов. 🧙‍♂️

Маска в Figma — это специальная фигура, которая определяет видимую область другого объекта или группы объектов. Для создания маски:

Расположите фигуру-маску поверх объекта, который хотите маскировать Выделите оба объекта (маску сверху) Нажмите Ctrl+Alt+M (или используйте контекстное меню "Создать маску")

После применения маски видимой останется только та часть нижнего объекта, которая перекрывается маской. Это позволяет создавать эффекты вроде изображений в круглых рамках, текста с градиентной заливкой или сложных форм с четкими границами.

Важное отличие масок от булевых операций заключается в том, что маски не изменяют форму объектов, а только контролируют их видимость. Это означает, что вы всегда можете отредактировать как саму маску, так и маскируемый объект, что дает большую гибкость в дизайне.

Булевые операции, как мы уже обсуждали ранее, физически изменяют формы объектов. Но существуют продвинутые приемы использования этих операций:

Создание отверстий неправильной формы в объектах (например, вырез для камеры в макете смартфона)

Формирование сложных иконок путем комбинирования простых форм

Создание текстовых эффектов, когда текст вычитается из формы или наоборот

Разработка уникальных форм кнопок и интерфейсных элементов

Секрет эффективной работы с масками и булевыми операциями — комбинирование этих инструментов. Например, вы можете создать сложную форму с помощью булевых операций, а затем использовать её как маску для изображения или градиента.

Еще одна мощная техника — использование векторных сетей (Vector Networks). В отличие от традиционных векторных путей, векторные сети в Figma позволяют создавать точки соединения в любом месте контура, что дает возможность формировать невероятно сложные формы с минимальными усилиями.

Чтобы использовать фреймы как маски, вы можете использовать фрейм как маску для содержимого других фреймов. Это особенно полезно при создании карусели изображений или экранов с прокруткой, где содержимое должно быть видимо только в определенной области.

Продвинутые техники для создания сложных композиций

После освоения основных инструментов и операций с фигурами пора перейти к продвинутым техникам, которые позволят вам создавать по-настоящему впечатляющие дизайны. Эти приемы делают разницу между функциональным и выдающимся дизайном. 🚀

Автолейаут (Auto Layout) — одна из самых мощных функций Figma для работы с композициями из фигур. Она позволяет создавать динамические группы объектов, которые автоматически перестраиваются при изменении размера или содержимого. Для использования автолейаута:

Выделите группу фигур, которые должны вести себя как единый компонент Нажмите Shift+A или выберите "Добавить автолейаут" в контекстном меню Настройте параметры отступов, выравнивания и распределения в панели свойств

Автолейаут особенно полезен для создания адаптивных интерфейсных элементов, таких как кнопки с иконками, карточки с разным количеством текста или списки с переменным числом пунктов.

Компоненты и варианты (Components and Variants) — следующий уровень абстракции для работы с фигурами. Создав компонент из сложной композиции форм, вы можете использовать его многократно и централизованно обновлять. Варианты позволяют объединить несколько состояний одного компонента (например, кнопка в нормальном, наведенном и нажатом состояниях) в единую структуру.

Интерактивные компоненты (Interactive Components) — новейшее дополнение к инструментарию Figma, позволяющее создавать прототипы с реалистичным взаимодействием прямо внутри компонентов. Это идеально подходит для моделирования сложных элементов интерфейса, таких как выпадающие меню, слайдеры или переключатели.

Векторные сети и точное редактирование узлов — для создания сверхсложных форм используйте инструмент Pen (P) и режим редактирования узлов. В отличие от классических векторных редакторов, Figma позволяет создавать не только замкнутые контуры, но и сложные сети векторных линий, соединяющихся в произвольных точках.

Градиентные сетки и сложные заливки — для продвинутого оформления фигур используйте множественные заливки с разными режимами наложения. Например, комбинация градиента, шума и сплошного цвета с режимом наложения Multiply может создать эффект текстурированной поверхности.

Использование эффектов и стилей — не забывайте о возможности применения к фигурам таких эффектов, как тени, размытие и фоновое размытие. Комбинируя эти эффекты с масками и булевыми операциями, вы можете достичь фотореалистичных результатов без необходимости переключаться на растровые редакторы.

Техника Сложность освоения Области применения Автолейаут Средняя Адаптивные компоненты, формы, списки Компоненты и варианты Высокая Системы дизайна, повторяющиеся элементы Интерактивные компоненты Очень высокая Сложные интерактивные элементы, прототипы Векторные сети Высокая Сложные иллюстрации, нестандартные формы Сложные градиенты Средняя Реалистичные эффекты, 3D-имитация

Чтобы эффективно объединить фреймы в Figma при создании сложных композиций, используйте вложенные фреймы с автолейаутом. Это позволит вам создавать модульные структуры, которые легко масштабируются и адаптируются к различным размерам экрана.

Для настоящих профессионалов существует возможность использования сторонних плагинов, расширяющих возможности работы с фигурами в Figma. Такие плагины как Figmotion для анимации форм, Autoflow для создания диаграмм из фигур или Vector Maps для работы с географическими данными могут значительно ускорить и улучшить ваш рабочий процесс.

Не стоит забывать и о математической точности: Figma позволяет использовать арифметические операции в полях размеров и координат. Например, вы можете задать ширину объекта как "100%/3" для создания трех равных колонок или использовать выражение "100%-24" для объекта с отступами 12px с каждой стороны.

Освоение создания и редактирования фигур в Figma — это путь от простого перетаскивания прямоугольников к созданию сложных, интерактивных и адаптивных дизайн-систем. Помните, что настоящее мастерство приходит только с практикой. Экспериментируйте с различными техниками, не бойтесь ошибаться и учитесь у сообщества дизайнеров. Чем глубже вы погружаетесь в возможности Figma, тем более эффективным становится ваш рабочий процесс и впечатляющими — результаты. Превратите каждую фигуру в возможность для творчества, и вы увидите, как раскрывается ваш потенциал дизайнера.

