Как работать с фигурами в Figma: от простых форм до сложных композиций
Для кого эта статья:
- Новички в веб-дизайне, желающие освоить Figma
- Опытные дизайнеры, желающие улучшить свои навыки работы с фигурами в Figma
Студенты и практикующие специалисты, интересующиеся курсами по дизайну и развитием карьеры
Если вы когда-нибудь боролись с созданием идеального закругления, пытались объединить сложные формы или просто не понимали, почему ваши фигуры в Figma не ведут себя как задумано — вы не одиноки. Даже опытные дизайнеры порой чувствуют себя новичками перед лицом некоторых инструментов Figma. Но именно мастерство в работе с фигурами отличает посредственный макет от выдающегося. Научившись виртуозно создавать и редактировать формы, вы откроете для себя безграничные возможности дизайна и сможете воплотить в жизнь даже самые смелые идеи. 🔥
Основы работы с фигурами в Figma для новичков
Figma — это не просто инструмент для дизайна интерфейсов, это мощная векторная программа, позволяющая создавать практически любые формы и композиции. Для новичков первым шагом становится изучение панели инструментов, где расположены основные средства для работы с фигурами. 📐
Чтобы создать фигуру в Figma, выберите соответствующий инструмент на левой панели (или используйте горячие клавиши) и кликните на рабочей области. Самые востребованные фигуры доступны сразу:
- Прямоугольник (R) — основа многих элементов интерфейса
- Овал (O) — для создания кругов и эллипсов
- Линия (L) — для разделителей и декоративных элементов
- Полигон — для создания многоугольников
- Звезда — для декоративных элементов и рейтингов
Каждая фигура в Figma имеет свои уникальные свойства, доступные в правой панели. Например, у прямоугольника можно настроить скругление углов (как всех сразу, так и каждого по отдельности), а у звезды — количество лучей и их глубину.
Анна Ковалёва, ведущий UI/UX дизайнер
Когда я только начинала работать в Figma, я часами билась над созданием идеального логотипа для клиента. Требовалось совместить несколько форм в единую композицию, и я просто не знала, с какой стороны подойти. Помню, как случайно обнаружила функцию выравнивания и распределения объектов — это был переломный момент! Вместо того чтобы вручную позиционировать каждую фигуру, я смогла идеально выровнять всё за пару кликов. Клиент был в восторге от результата, а я усвоила важный урок: в Figma всегда есть инструмент, упрощающий сложную задачу, нужно просто знать, где его искать.
Важно понимать концепцию свойств заливки и обводки. В отличие от растровых редакторов, в Figma вы можете добавлять несколько заливок к одной фигуре и управлять их порядком. Это открывает огромные возможности для создания сложных градиентов и эффектов.
|Горячая клавиша
|Действие
|Применение
|R
|Создание прямоугольника
|Кнопки, карточки, контейнеры
|O
|Создание овала/круга
|Аватары, иконки, декор
|L
|Создание линии
|Разделители, стрелки
|Shift + зажатие при рисовании
|Соблюдение пропорций
|Идеальные круги, квадраты
|Alt + зажатие при рисовании
|Рисование от центра
|Центрированные элементы
Для новичков критически важно также освоить выравнивание и распределение объектов. Эти функции доступны в верхней панели при выборе нескольких фигур и позволяют создавать идеально структурированные композиции без утомительного ручного позиционирования.
Создание и редактирование базовых геометрических форм
После освоения основ создания фигур следующим шагом становится их редактирование. Figma предоставляет мощный инструментарий для изменения форм благодаря векторному редактированию. 🛠️
Для перехода в режим редактирования векторных точек дважды кликните на фигуре или выберите инструмент "Редактировать объект" (Direct Selection). Каждая фигура в Figma состоит из векторных точек, которыми можно манипулировать:
- Добавление новой точки — двойной клик на контуре фигуры
- Удаление точки — выделите её и нажмите Delete
- Изменение типа точки — выделите её и используйте опции в контекстном меню
- Перемещение точки — просто перетащите её мышью
Особую мощь Figma демонстрирует при редактировании кривых Безье. Каждая точка имеет управляющие рукояти, позволяющие настроить кривизну линий. Умение работать с этими рукоятями — ключ к созданию плавных, естественных форм.
Для базовых геометрических форм также важно освоить функции специфичных параметров. Например:
- Для прямоугольников — независимое скругление углов (можно задать разные значения для каждого угла)
- Для полигонов — количество сторон (от 3 до 100)
- Для звёзд — количество лучей и их глубина (внутренний радиус)
При работе с текстом как геометрической формой, Figma позволяет конвертировать его в кривые (Outline Stroke), после чего текст становится набором обычных векторных форм, доступных для редактирования точек как у любой другой фигуры.
Одна из малоизвестных, но мощных функций — создание компонентов из фигур. Когда вы преобразуете фигуру в компонент, вы можете использовать её многократно в проекте, а любые изменения в мастер-компоненте автоматически применятся ко всем экземплярам.
Михаил Соколов, UX/UI дизайнер
На одном проекте мне нужно было создать серию иконок с одинаковой стилистикой для мобильного приложения. Вместо того чтобы рисовать каждую с нуля, я создал базовую форму — круг с обводкой определённой толщины. Затем для каждой иконки я дублировал этот круг и с помощью векторного редактирования добавлял нужные детали. Когда клиент попросил изменить толщину линий во всех иконках, мне не пришлось редактировать каждую вручную. Я просто создал компонент из базовой формы и изменил его параметры — все 40+ иконок обновились автоматически. Это сэкономило мне несколько часов работы и продемонстрировало клиенту, насколько оперативно можно вносить правки.
Трансформация и объединение фигур в Figma
Когда базовые навыки создания и редактирования форм освоены, пора переходить к более сложным манипуляциям — трансформации и объединению фигур. Именно здесь раскрывается истинный потенциал Figma как инструмента для дизайна. ✨
Трансформация в Figma включает несколько ключевых операций:
- Масштабирование — изменение размера фигуры с сохранением или изменением пропорций
- Вращение — поворот фигуры вокруг её центра или заданной точки
- Отражение — зеркальное отображение по горизонтали или вертикали
- Искажение — изменение формы путем перемещения углов или сторон
Для точной трансформации используйте панель свойств справа, где можно задать конкретные значения для ширины, высоты и угла поворота. При зажатии Shift во время масштабирования сохраняются пропорции объекта — это фундаментальный прием для создания гармоничных композиций.
Объединение фигур в Figma происходит с помощью булевых операций, доступных в меню "Операции с формой" (Boolean Operations). Основные операции включают:
|Булева операция
|Результат
|Практическое применение
|Объединение (Union)
|Все выбранные фигуры становятся одним объектом
|Создание сложных форм из простых
|Вычитание (Subtract)
|Из первой фигуры вычитаются все остальные
|Создание вырезов, отверстий
|Пересечение (Intersect)
|Остается только область, где фигуры перекрываются
|Создание форм на пересечении объектов
|Исключение (Exclude)
|Удаляются области пересечения фигур
|Создание сложных контуров и разрывов
Для эффективной работы с булевыми операциями важно правильно организовать фигуры в порядке наложения. Верхняя фигура считается первой, и от её позиции зависит результат операции, особенно при вычитании и исключении.
При объединении фигур в Figma сохраняется возможность редактирования исходных компонентов. Если вы выберете результат булевой операции и войдете в режим редактирования (двойной клик), вы увидите исходные фигуры и сможете изменить их форму или положение, что автоматически обновит результат. Это невероятно гибкий подход, позволяющий экспериментировать с формами без потери исходных данных.
Для создания сложных композиций часто используется техника "компаунд-форм" — когда несколько объединенных форм затем комбинируются с другими фигурами. Например, можно создать форму кнопки с вырезанной иконкой, а затем применить к ней эффекты и стили как к единому объекту.
Чтобы эффективно объединить фреймы в Figma, используйте функцию группировки (Ctrl+G) для временной организации и булевые операции для постоянного слияния. Это позволит вам создавать сложные интерфейсные элементы, сохраняя при этом возможность внесения изменений.
Маски и булевые операции: секреты эффективной работы
Маски и булевые операции — это инструменты, которые превращают обычного пользователя Figma в настоящего дизайн-волшебника. Они позволяют создавать сложные формы и визуальные эффекты, недоступные при использовании только базовых инструментов. 🧙♂️
Маска в Figma — это специальная фигура, которая определяет видимую область другого объекта или группы объектов. Для создания маски:
- Расположите фигуру-маску поверх объекта, который хотите маскировать
- Выделите оба объекта (маску сверху)
- Нажмите Ctrl+Alt+M (или используйте контекстное меню "Создать маску")
После применения маски видимой останется только та часть нижнего объекта, которая перекрывается маской. Это позволяет создавать эффекты вроде изображений в круглых рамках, текста с градиентной заливкой или сложных форм с четкими границами.
Важное отличие масок от булевых операций заключается в том, что маски не изменяют форму объектов, а только контролируют их видимость. Это означает, что вы всегда можете отредактировать как саму маску, так и маскируемый объект, что дает большую гибкость в дизайне.
Булевые операции, как мы уже обсуждали ранее, физически изменяют формы объектов. Но существуют продвинутые приемы использования этих операций:
- Создание отверстий неправильной формы в объектах (например, вырез для камеры в макете смартфона)
- Формирование сложных иконок путем комбинирования простых форм
- Создание текстовых эффектов, когда текст вычитается из формы или наоборот
- Разработка уникальных форм кнопок и интерфейсных элементов
Секрет эффективной работы с масками и булевыми операциями — комбинирование этих инструментов. Например, вы можете создать сложную форму с помощью булевых операций, а затем использовать её как маску для изображения или градиента.
Еще одна мощная техника — использование векторных сетей (Vector Networks). В отличие от традиционных векторных путей, векторные сети в Figma позволяют создавать точки соединения в любом месте контура, что дает возможность формировать невероятно сложные формы с минимальными усилиями.
Чтобы использовать фреймы как маски, вы можете использовать фрейм как маску для содержимого других фреймов. Это особенно полезно при создании карусели изображений или экранов с прокруткой, где содержимое должно быть видимо только в определенной области.
Продвинутые техники для создания сложных композиций
После освоения основных инструментов и операций с фигурами пора перейти к продвинутым техникам, которые позволят вам создавать по-настоящему впечатляющие дизайны. Эти приемы делают разницу между функциональным и выдающимся дизайном. 🚀
Автолейаут (Auto Layout) — одна из самых мощных функций Figma для работы с композициями из фигур. Она позволяет создавать динамические группы объектов, которые автоматически перестраиваются при изменении размера или содержимого. Для использования автолейаута:
- Выделите группу фигур, которые должны вести себя как единый компонент
- Нажмите Shift+A или выберите "Добавить автолейаут" в контекстном меню
- Настройте параметры отступов, выравнивания и распределения в панели свойств
Автолейаут особенно полезен для создания адаптивных интерфейсных элементов, таких как кнопки с иконками, карточки с разным количеством текста или списки с переменным числом пунктов.
Компоненты и варианты (Components and Variants) — следующий уровень абстракции для работы с фигурами. Создав компонент из сложной композиции форм, вы можете использовать его многократно и централизованно обновлять. Варианты позволяют объединить несколько состояний одного компонента (например, кнопка в нормальном, наведенном и нажатом состояниях) в единую структуру.
Интерактивные компоненты (Interactive Components) — новейшее дополнение к инструментарию Figma, позволяющее создавать прототипы с реалистичным взаимодействием прямо внутри компонентов. Это идеально подходит для моделирования сложных элементов интерфейса, таких как выпадающие меню, слайдеры или переключатели.
Векторные сети и точное редактирование узлов — для создания сверхсложных форм используйте инструмент Pen (P) и режим редактирования узлов. В отличие от классических векторных редакторов, Figma позволяет создавать не только замкнутые контуры, но и сложные сети векторных линий, соединяющихся в произвольных точках.
Градиентные сетки и сложные заливки — для продвинутого оформления фигур используйте множественные заливки с разными режимами наложения. Например, комбинация градиента, шума и сплошного цвета с режимом наложения Multiply может создать эффект текстурированной поверхности.
Использование эффектов и стилей — не забывайте о возможности применения к фигурам таких эффектов, как тени, размытие и фоновое размытие. Комбинируя эти эффекты с масками и булевыми операциями, вы можете достичь фотореалистичных результатов без необходимости переключаться на растровые редакторы.
|Техника
|Сложность освоения
|Области применения
|Автолейаут
|Средняя
|Адаптивные компоненты, формы, списки
|Компоненты и варианты
|Высокая
|Системы дизайна, повторяющиеся элементы
|Интерактивные компоненты
|Очень высокая
|Сложные интерактивные элементы, прототипы
|Векторные сети
|Высокая
|Сложные иллюстрации, нестандартные формы
|Сложные градиенты
|Средняя
|Реалистичные эффекты, 3D-имитация
Чтобы эффективно объединить фреймы в Figma при создании сложных композиций, используйте вложенные фреймы с автолейаутом. Это позволит вам создавать модульные структуры, которые легко масштабируются и адаптируются к различным размерам экрана.
Для настоящих профессионалов существует возможность использования сторонних плагинов, расширяющих возможности работы с фигурами в Figma. Такие плагины как Figmotion для анимации форм, Autoflow для создания диаграмм из фигур или Vector Maps для работы с географическими данными могут значительно ускорить и улучшить ваш рабочий процесс.
Не стоит забывать и о математической точности: Figma позволяет использовать арифметические операции в полях размеров и координат. Например, вы можете задать ширину объекта как "100%/3" для создания трех равных колонок или использовать выражение "100%-24" для объекта с отступами 12px с каждой стороны.
Освоение создания и редактирования фигур в Figma — это путь от простого перетаскивания прямоугольников к созданию сложных, интерактивных и адаптивных дизайн-систем. Помните, что настоящее мастерство приходит только с практикой. Экспериментируйте с различными техниками, не бойтесь ошибаться и учитесь у сообщества дизайнеров. Чем глубже вы погружаетесь в возможности Figma, тем более эффективным становится ваш рабочий процесс и впечатляющими — результаты. Превратите каждую фигуру в возможность для творчества, и вы увидите, как раскрывается ваш потенциал дизайнера.
