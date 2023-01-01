Эффект стекла в Figma: секреты создания UI с размытием фона

Для кого эта статья:

UX/UI дизайнеры, ищущие современные техники создания интерфейсов

Новички в дизайне, желающие освоить эффекты в Figma

Профессионалы, интересующиеся оптимизацией пользовательского опыта через визуальные элементы Эффект размытия и стекла в UI-дизайне — это не просто тренд, а полноценный визуальный язык, преображающий интерфейсы в воздушные, интуитивно понятные пространства. Glassmorphism с его полупрозрачными поверхностями и мягкими размытиями продолжает завоевывать сердца пользователей и дизайнеров. Но как правильно воплотить эту эстетику в Figma, избежав типичных ошибок новичков? Сегодня я поделюсь секретами создания безупречных стеклянных эффектов, которые поднимут ваши работы на новый уровень профессионализма. 🔍✨

Хотите прокачаться в создании современных UI-эффектов и освоить не только glassmorphism, но и другие актуальные техники дизайна? Курс веб-дизайна от Skypro поможет вам освоить весь арсенал инструментов Figma от базовых до продвинутых. Вы научитесь создавать не просто красивые, а функциональные интерфейсы, которые восхищают пользователей и впечатляют заказчиков. Программа курса постоянно обновляется с учетом последних трендов в дизайне!

Тренды UI-дизайна: эффект стекла и background blur в Figma

Glassmorphism — это дизайн-тренд, который характеризуется созданием элементов с эффектом матового стекла. Ключевые особенности: полупрозрачность, размытие фона, тонкие границы и многослойность. В отличие от neumorphism с его объемными, осязаемыми элементами, стеклянный дизайн делает акцент на легкости и воздушности.

Background blur в Figma стал особенно востребован после того, как Apple внедрила этот эффект в macOS и iOS. Многие крупные компании последовали их примеру, и сегодня мы видим стеклянные интерфейсы в приложениях Spotify, Microsoft Windows и множестве других продуктов.

Характеристика Glassmorphism Neumorphism Material Design Основной визуальный эффект Матовое стекло Объемные элементы Слои и тени Прозрачность Высокая Отсутствует Минимальная Контекстуальность Контент просвечивает через элементы Элементы "вырастают" из фона Элементы находятся над фоном Доступность Требует внимания к контрасту Проблематична при низком контрасте Высокий приоритет контраста

Почему стеклянный эффект так популярен? Он создает ощущение глубины интерфейса, не перегружая его визуально. Пользователь подсознательно воспринимает стеклянные элементы как интерактивные и современные. Кроме того, прозрачность позволяет сохранять визуальный контекст — пользователь всегда видит, где он находится в приложении.

Александр Соколов, Lead UI/UX Designer Помню свой первый проект с использованием glassmorphism — дашборд для финансового приложения. Клиент хотел "что-то современное, но не кричащее". Я предложил концепцию с прозрачными панелями поверх градиентного фона. Сначала заказчик сомневался: "Не будет ли это отвлекать от контента?". Мы провели A/B-тестирование, и версия со стеклянными элементами победила с отрывом — пользователи отмечали, что интерфейс кажется более "дышащим" и интуитивно понятным. Ключевым моментом стала правильная настройка прозрачности и размытия в Figma — слишком сильное размытие делало текст нечитаемым, а слишком слабое не давало нужного эффекта.

Важно понимать, что эффект стекла — это не просто эстетический прием. Он может значительно повысить удобство использования интерфейса, если применяется осмысленно. Например, стеклянные модальные окна позволяют пользователю видеть контент под ними, сохраняя контекст взаимодействия.

Используйте glassmorphism для выделения активных состояний элементов

Применяйте стеклянные эффекты для создания иерархии между слоями интерфейса

Сочетайте размытие с градиентами для усиления глубины дизайна

Не забывайте о доступности — текст на стеклянном фоне должен оставаться читабельным

Основные инструменты для создания эффектов размытия

Figma предлагает мощный набор инструментов для создания эффектов размытия и стеклянных поверхностей. Чтобы профессионально использовать background blur в Figma, важно детально разобраться в каждой функции и понять её возможности.

Основной инструмент для создания эффекта стекла — это Layer Blur (размытие слоя) в панели Effects. В отличие от Background Blur, который размывает только то, что находится под объектом, Layer Blur размывает сам объект вместе с его содержимым, что критично для некоторых видов дизайна.

Тип размытия Применение Особенности Рекомендуемые параметры Layer Blur Размытие всего слоя и его содержимого Влияет на читаемость текста внутри слоя 2-5px для текстовых элементов Background Blur Размытие только фона под объектом Идеален для стеклянных эффектов 10-25px для стандартного glassmorphism Gaussian Blur (в изображениях) Предварительная обработка растровых изображений Требует работы в сторонних программах Зависит от разрешения изображения Радиальное размытие (при экспорте) Создание эффекта глубины резкости Доступно только при экспорте 30-50px для выраженного эффекта

Мария Карпова, UI Designer Однажды мне поручили редизайн административной панели для крупного e-commerce проекта. Интерфейс был перегружен информацией, и пользователи жаловались на сложность навигации. Я решила использовать эффект стекла для создания визуальных группировок данных. Начала работу с настройки базовой "стеклянной" поверхности в Figma: прямоугольник с 65% непрозрачности, background blur 20px и тонкой белой обводкой в 1px. Критичным моментом стал подбор правильного баланса между прозрачностью и размытием — при слишком высокой прозрачности текст терялся, при слишком низкой — терялся сам эффект стекла. Методом проб и ошибок я нашла идеальное соотношение: непрозрачность 65-70% при размытии 15-25px. После внедрения нового дизайна время выполнения типичных задач сократилось на 18%, а удовлетворенность интерфейсом выросла на 27%.

При работе с эффектами размытия в Figma крайне важно следить за производительностью. Большое количество слоев с эффектами может значительно замедлить работу программы. Вот несколько советов для оптимизации:

Группируйте элементы с одинаковыми эффектами размытия

Используйте компоненты для повторяющихся стеклянных элементов

При прототипировании начинайте с низких значений размытия, увеличивая их только на финальных этапах

Для сложных проектов создавайте отдельные фреймы с фоновыми элементами и интерфейсными элементами

Дополнительные эффекты, которые усиливают ощущение стекла — это Inner Shadow (внутренняя тень) и Drop Shadow (тень). Правильно настроенные тени создают ощущение объема и глубины, делая эффект стекла более реалистичным. Для glassmorphism обычно используют легкие, почти незаметные тени с большим размытием.

Помимо стандартных инструментов Figma, многие дизайнеры используют плагины для быстрого создания стеклянных эффектов. Популярные варианты: Glassmorphism, UI Faces, и Blush. Эти плагины позволяют в несколько кликов создавать сложные композиции со стеклянными элементами, что экономит время на рутинных операциях.

Пошаговое создание glassmorphism в Figma

Теперь давайте перейдем к практической части и создадим стеклянный эффект в Figma с нуля. Я разбил процесс на простые шаги, которые помогут вам освоить технику glass effect figma, даже если вы только начинаете работать с этим инструментом. 🛠️

Шаг 1: Подготовка фона

Glassmorphism лучше всего работает на красочных, но не слишком контрастных фонах. Идеальный вариант — градиент или размытое изображение.

Создайте новый фрейм (Frame) размером 1440x900px Добавьте прямоугольник (Rectangle) такого же размера Примените к нему градиентную заливку с яркими, но сочетающимися цветами (например, #7F5A83 → #0D324D) Или вставьте изображение и примените к нему Layer Blur 10-15px для создания мягкого фона

Шаг 2: Создание стеклянной поверхности

Теперь создадим основной элемент с эффектом стекла:

Нарисуйте прямоугольник размером примерно 400x300px Установите скругление углов (Corner Radius) на 16-24px Задайте белую заливку с прозрачностью 30-40% В панели Effects добавьте Background Blur со значением 15-25px Добавьте тонкую белую обводку (Border) толщиной 1px с прозрачностью 30-50%

Шаг 3: Добавление теней для объемности

Чтобы стеклянный эффект выглядел реалистично, добавим тени:

В панели Effects добавьте Drop Shadow с следующими параметрами: – X: 0, Y: 10px – Blur: 20px – Цвет: черный с прозрачностью 10-15% Добавьте второй Drop Shadow для более мягкого эффекта: – X: 0, Y: 4px – Blur: 6px – Цвет: черный с прозрачностью 5%

Шаг 4: Создание внутреннего свечения (опционально)

Для усиления эффекта стекла можно добавить внутреннее свечение:

Добавьте Inner Shadow со следующими параметрами: – X: 0, Y: -2px – Blur: 4px – Цвет: белый с прозрачностью 40% Это создаст эффект легкого блика на верхней части стеклянной поверхности

Шаг 5: Добавление контента на стеклянную поверхность

Теперь разместим элементы интерфейса на нашей стеклянной панели:

Добавьте заголовок, используя шрифт с высокой контрастностью (например, полужирный Inter или SF Pro) Разместите текстовые блоки, иконки или другие элементы интерфейса Убедитесь, что контент достаточно контрастен относительно фона (возможно, понадобится затемнить стеклянную поверхность) Для иконок можно добавить небольшой эффект Drop Shadow, чтобы они лучше читались на прозрачном фоне

Шаг 6: Создание компонентов для повторного использования

Чтобы упростить дальнейшую работу с эффектом стекла:

Выделите созданную стеклянную панель вместе со всеми эффектами Преобразуйте её в компонент (Create Component или Ctrl/Cmd+Alt+K) Создайте варианты компонента для разных состояний: обычное, активное, неактивное Теперь вы можете легко использовать этот стеклянный эффект в других частях вашего проекта

Правильно настроенный эффект glassmorphism должен выглядеть как полупрозрачное матовое стекло, через которое просвечивает размытый фон. Если эффект кажется слишком навязчивым или, наоборот, незаметным, экспериментируйте с параметрами прозрачности и размытия, пока не добьетесь идеального результата.

Тонкости настройки прозрачности и теней в стеклянных UI

Создание убедительного эффекта стекла в Figma требует тонкой настройки множества параметров. Давайте рассмотрим ключевые моменты, которые отличают профессиональный glassmorphism от любительского. 🔍

Прозрачность — это фундаментальный аспект стеклянного дизайна. Слишком высокая прозрачность сделает контент нечитаемым, а слишком низкая лишит эффект его "стеклянности". Идеальный баланс обычно находится в диапазоне 40-70% непрозрачности, в зависимости от фона и контента.

Для создания более реалистичного эффекта стекла используйте градиентную прозрачность. Верхняя часть стеклянного элемента может быть немного прозрачнее, чем нижняя, имитируя естественное распределение света.

Для светлых фонов используйте темные стеклянные элементы (черная основа с прозрачностью 70-80%)

Для темных фонов — светлые стеклянные элементы (белая основа с прозрачностью 40-60%)

Для пастельных или градиентных фонов подбирайте цвет стеклянного элемента, который гармонирует с доминирующими цветами фона

Обводка стеклянных элементов играет важную роль в создании реалистичного эффекта. Используйте тонкие (0.5-1px) обводки с низкой непрозрачностью (20-40%). Цвет обводки обычно белый для темных стеклянных элементов и слегка затемненный для светлых.

Размытие фона (Background Blur) — ещё один критический параметр. Стандартные значения для эффекта стекла в Figma:

Слабое размытие (5-10px) : для элементов, требующих высокой читаемости контента под ними

: для элементов, требующих высокой читаемости контента под ними Среднее размытие (15-25px) : оптимальное значение для большинства стеклянных интерфейсов

: оптимальное значение для большинства стеклянных интерфейсов Сильное размытие (30-40px): для создания глубокого эффекта матового стекла, где контент под элементом не так важен

Тени в стеклянном дизайне должны быть настроены особенно тщательно. В отличие от обычных элементов интерфейса, стеклянные поверхности требуют более мягких, рассеянных теней.

Используйте несколько слоев теней с разными параметрами для создания реалистичного эффекта

Основная тень должна иметь большое размытие (20-30px) и низкую непрозрачность (10-20%)

Добавьте вторую, более концентрированную тень с меньшим размытием (5-10px) и ещё меньшей непрозрачностью (5-10%)

Для элементов, "парящих" над поверхностью, увеличьте значение Y обеих теней

Внутренние тени (Inner Shadow) помогают создать эффект преломления света на краях стеклянной поверхности:

Добавьте внутреннюю тень сверху (Y: -1px или -2px) белого цвета с непрозрачностью 20-30% Добавьте вторую внутреннюю тень снизу (Y: 1px или 2px) темного цвета с непрозрачностью 10-15% Обе тени должны иметь небольшое размытие (2-4px)

При работе с текстом на стеклянных поверхностях необходимо уделять особое внимание контрасту. Убедитесь, что отношение контрастности между текстом и фоном соответствует рекомендациям WCAG (минимум 4.5:1 для обычного текста и 3:1 для крупного текста).

Для повышения читаемости текста на стеклянных поверхностях можно использовать следующие приемы:

Добавьте легкую тень к тексту (Drop Shadow с размытием 2-4px)

Увеличьте насыщенность цвета текста для лучшего контраста

Используйте полужирные шрифты, которые лучше читаются на полупрозрачном фоне

Размещайте текст на менее насыщенных участках фона

Применение эффекта стекла в реальных проектах интерфейсов

Эффект стекла в Figma — не просто красивый визуальный прием, а функциональный инструмент для решения конкретных задач интерфейса. Рассмотрим практические сценарии применения glassmorphism в реальных проектах. 💻

Модальные окна и диалоги — идеальное место для использования стеклянных эффектов. Полупрозрачный фон с размытием позволяет пользователю сохранять контекст основного содержимого, при этом фокусируясь на диалоге. Такой подход значительно улучшает пользовательский опыт, особенно в сложных интерфейсах с большим количеством информации.

Элемент интерфейса Рекомендуемые параметры эффекта стекла Преимущества Модальные окна Непрозрачность: 60-70%, Background Blur: 25-35px Сохранение контекста без отвлечения от основной задачи Навигационные панели Непрозрачность: 50-60%, Background Blur: 15-20px Легкость восприятия и современный вид Карточки и плитки Непрозрачность: 40-50%, Background Blur: 10-15px Выделение контента без резкого отделения от фона Нижние панели (bottom sheets) Непрозрачность: 70-80%, Background Blur: 30-40px Визуальное отделение функциональной панели

Навигационные элементы, такие как верхние и боковые меню, становятся более элегантными и менее навязчивыми с применением эффекта стекла. Это особенно эффективно для приложений с визуально насыщенным контентом, например, для фото- или видеоредакторов.

При создании стеклянных навигационных элементов следует помнить о контрасте — активные элементы должны четко выделяться. Для этого можно использовать:

Изменение непрозрачности для активных элементов (увеличение на 10-15%)

Добавление подсветки или акцентной границы

Использование эффекта Inner Shadow для создания "вдавленности" активных элементов

Карточки с контентом на стеклянной основе могут значительно улучшить эстетику любого интерфейса. Этот подход особенно эффективен для лендингов, портфолио и презентационных материалов. Стеклянные карточки позволяют контенту "дышать" и взаимодействовать с фоном, создавая более интегрированное визуальное впечатление.

Для форм ввода и поисковых строк эффект стекла добавляет изысканности и современности. Однако здесь важно соблюдать баланс между эстетикой и функциональностью — пользователь должен четко видеть, где и что он вводит.

При адаптации стеклянного дизайна для мобильных устройств помните о следующих моментах:

Уменьшите уровень размытия для экономии ресурсов устройства

Увеличьте непрозрачность для лучшей читаемости на маленьких экранах

Учитывайте, что на ярком солнечном свете стеклянные элементы могут быть хуже видны

Тестируйте дизайн на реальных устройствах или в режиме предварительного просмотра

В дизайне дашбордов и аналитических интерфейсов стеклянные элементы помогают визуально группировать информацию без создания тяжелых, непроницаемых блоков. Графики и диаграммы на стеклянной основе выглядят современно и привлекательно, при этом оставаясь функциональными.

Важно помнить о производительности при использовании эффекта стекла в реальных проектах. Большое количество стеклянных элементов может замедлить работу приложения, особенно на устаревших устройствах. Оптимизируйте свой дизайн, используя следующие подходы:

Ограничьте количество одновременно видимых стеклянных элементов

Используйте более простые эффекты для менее мощных устройств

Создавайте альтернативные версии интерфейса для устройств с ограниченными ресурсами

Применяйте технику прогрессивного улучшения, когда базовая функциональность доступна всем, а продвинутые визуальные эффекты — только поддерживаемым устройствам

Стеклянные эффекты в Figma — это не просто дань моде, а мощный дизайнерский инструмент с широкими возможностями применения. Освоив тонкости настройки прозрачности, размытия и теней, вы сможете создавать интерфейсы нового поколения, которые не только выглядят современно, но и значительно улучшают пользовательский опыт. Помните, что ключом к успешному использованию glassmorphism является баланс между эстетикой и функциональностью — красивый дизайн должен помогать пользователю, а не отвлекать его.

