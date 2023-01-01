Эффект стекла в Figma: секреты создания UI с размытием фона
Для кого эта статья:
- UX/UI дизайнеры, ищущие современные техники создания интерфейсов
- Новички в дизайне, желающие освоить эффекты в Figma
Профессионалы, интересующиеся оптимизацией пользовательского опыта через визуальные элементы
Эффект размытия и стекла в UI-дизайне — это не просто тренд, а полноценный визуальный язык, преображающий интерфейсы в воздушные, интуитивно понятные пространства. Glassmorphism с его полупрозрачными поверхностями и мягкими размытиями продолжает завоевывать сердца пользователей и дизайнеров. Но как правильно воплотить эту эстетику в Figma, избежав типичных ошибок новичков? Сегодня я поделюсь секретами создания безупречных стеклянных эффектов, которые поднимут ваши работы на новый уровень профессионализма. 🔍✨
Хотите прокачаться в создании современных UI-эффектов и освоить не только glassmorphism, но и другие актуальные техники дизайна? Курс веб-дизайна от Skypro поможет вам освоить весь арсенал инструментов Figma от базовых до продвинутых. Вы научитесь создавать не просто красивые, а функциональные интерфейсы, которые восхищают пользователей и впечатляют заказчиков. Программа курса постоянно обновляется с учетом последних трендов в дизайне!
Тренды UI-дизайна: эффект стекла и background blur в Figma
Glassmorphism — это дизайн-тренд, который характеризуется созданием элементов с эффектом матового стекла. Ключевые особенности: полупрозрачность, размытие фона, тонкие границы и многослойность. В отличие от neumorphism с его объемными, осязаемыми элементами, стеклянный дизайн делает акцент на легкости и воздушности.
Background blur в Figma стал особенно востребован после того, как Apple внедрила этот эффект в macOS и iOS. Многие крупные компании последовали их примеру, и сегодня мы видим стеклянные интерфейсы в приложениях Spotify, Microsoft Windows и множестве других продуктов.
|Характеристика
|Glassmorphism
|Neumorphism
|Material Design
|Основной визуальный эффект
|Матовое стекло
|Объемные элементы
|Слои и тени
|Прозрачность
|Высокая
|Отсутствует
|Минимальная
|Контекстуальность
|Контент просвечивает через элементы
|Элементы "вырастают" из фона
|Элементы находятся над фоном
|Доступность
|Требует внимания к контрасту
|Проблематична при низком контрасте
|Высокий приоритет контраста
Почему стеклянный эффект так популярен? Он создает ощущение глубины интерфейса, не перегружая его визуально. Пользователь подсознательно воспринимает стеклянные элементы как интерактивные и современные. Кроме того, прозрачность позволяет сохранять визуальный контекст — пользователь всегда видит, где он находится в приложении.
Александр Соколов, Lead UI/UX Designer
Помню свой первый проект с использованием glassmorphism — дашборд для финансового приложения. Клиент хотел "что-то современное, но не кричащее". Я предложил концепцию с прозрачными панелями поверх градиентного фона. Сначала заказчик сомневался: "Не будет ли это отвлекать от контента?". Мы провели A/B-тестирование, и версия со стеклянными элементами победила с отрывом — пользователи отмечали, что интерфейс кажется более "дышащим" и интуитивно понятным. Ключевым моментом стала правильная настройка прозрачности и размытия в Figma — слишком сильное размытие делало текст нечитаемым, а слишком слабое не давало нужного эффекта.
Важно понимать, что эффект стекла — это не просто эстетический прием. Он может значительно повысить удобство использования интерфейса, если применяется осмысленно. Например, стеклянные модальные окна позволяют пользователю видеть контент под ними, сохраняя контекст взаимодействия.
- Используйте glassmorphism для выделения активных состояний элементов
- Применяйте стеклянные эффекты для создания иерархии между слоями интерфейса
- Сочетайте размытие с градиентами для усиления глубины дизайна
- Не забывайте о доступности — текст на стеклянном фоне должен оставаться читабельным
Основные инструменты для создания эффектов размытия
Figma предлагает мощный набор инструментов для создания эффектов размытия и стеклянных поверхностей. Чтобы профессионально использовать background blur в Figma, важно детально разобраться в каждой функции и понять её возможности.
Основной инструмент для создания эффекта стекла — это Layer Blur (размытие слоя) в панели Effects. В отличие от Background Blur, который размывает только то, что находится под объектом, Layer Blur размывает сам объект вместе с его содержимым, что критично для некоторых видов дизайна.
|Тип размытия
|Применение
|Особенности
|Рекомендуемые параметры
|Layer Blur
|Размытие всего слоя и его содержимого
|Влияет на читаемость текста внутри слоя
|2-5px для текстовых элементов
|Background Blur
|Размытие только фона под объектом
|Идеален для стеклянных эффектов
|10-25px для стандартного glassmorphism
|Gaussian Blur (в изображениях)
|Предварительная обработка растровых изображений
|Требует работы в сторонних программах
|Зависит от разрешения изображения
|Радиальное размытие (при экспорте)
|Создание эффекта глубины резкости
|Доступно только при экспорте
|30-50px для выраженного эффекта
Мария Карпова, UI Designer
Однажды мне поручили редизайн административной панели для крупного e-commerce проекта. Интерфейс был перегружен информацией, и пользователи жаловались на сложность навигации. Я решила использовать эффект стекла для создания визуальных группировок данных. Начала работу с настройки базовой "стеклянной" поверхности в Figma: прямоугольник с 65% непрозрачности, background blur 20px и тонкой белой обводкой в 1px. Критичным моментом стал подбор правильного баланса между прозрачностью и размытием — при слишком высокой прозрачности текст терялся, при слишком низкой — терялся сам эффект стекла. Методом проб и ошибок я нашла идеальное соотношение: непрозрачность 65-70% при размытии 15-25px. После внедрения нового дизайна время выполнения типичных задач сократилось на 18%, а удовлетворенность интерфейсом выросла на 27%.
При работе с эффектами размытия в Figma крайне важно следить за производительностью. Большое количество слоев с эффектами может значительно замедлить работу программы. Вот несколько советов для оптимизации:
- Группируйте элементы с одинаковыми эффектами размытия
- Используйте компоненты для повторяющихся стеклянных элементов
- При прототипировании начинайте с низких значений размытия, увеличивая их только на финальных этапах
- Для сложных проектов создавайте отдельные фреймы с фоновыми элементами и интерфейсными элементами
Дополнительные эффекты, которые усиливают ощущение стекла — это Inner Shadow (внутренняя тень) и Drop Shadow (тень). Правильно настроенные тени создают ощущение объема и глубины, делая эффект стекла более реалистичным. Для glassmorphism обычно используют легкие, почти незаметные тени с большим размытием.
Помимо стандартных инструментов Figma, многие дизайнеры используют плагины для быстрого создания стеклянных эффектов. Популярные варианты: Glassmorphism, UI Faces, и Blush. Эти плагины позволяют в несколько кликов создавать сложные композиции со стеклянными элементами, что экономит время на рутинных операциях.
Пошаговое создание glassmorphism в Figma
Теперь давайте перейдем к практической части и создадим стеклянный эффект в Figma с нуля. Я разбил процесс на простые шаги, которые помогут вам освоить технику glass effect figma, даже если вы только начинаете работать с этим инструментом. 🛠️
Шаг 1: Подготовка фона
Glassmorphism лучше всего работает на красочных, но не слишком контрастных фонах. Идеальный вариант — градиент или размытое изображение.
- Создайте новый фрейм (Frame) размером 1440x900px
- Добавьте прямоугольник (Rectangle) такого же размера
- Примените к нему градиентную заливку с яркими, но сочетающимися цветами (например, #7F5A83 → #0D324D)
- Или вставьте изображение и примените к нему Layer Blur 10-15px для создания мягкого фона
Шаг 2: Создание стеклянной поверхности
Теперь создадим основной элемент с эффектом стекла:
- Нарисуйте прямоугольник размером примерно 400x300px
- Установите скругление углов (Corner Radius) на 16-24px
- Задайте белую заливку с прозрачностью 30-40%
- В панели Effects добавьте Background Blur со значением 15-25px
- Добавьте тонкую белую обводку (Border) толщиной 1px с прозрачностью 30-50%
Шаг 3: Добавление теней для объемности
Чтобы стеклянный эффект выглядел реалистично, добавим тени:
- В панели Effects добавьте Drop Shadow с следующими параметрами: – X: 0, Y: 10px – Blur: 20px – Цвет: черный с прозрачностью 10-15%
- Добавьте второй Drop Shadow для более мягкого эффекта: – X: 0, Y: 4px – Blur: 6px – Цвет: черный с прозрачностью 5%
Шаг 4: Создание внутреннего свечения (опционально)
Для усиления эффекта стекла можно добавить внутреннее свечение:
- Добавьте Inner Shadow со следующими параметрами: – X: 0, Y: -2px – Blur: 4px – Цвет: белый с прозрачностью 40%
- Это создаст эффект легкого блика на верхней части стеклянной поверхности
Шаг 5: Добавление контента на стеклянную поверхность
Теперь разместим элементы интерфейса на нашей стеклянной панели:
- Добавьте заголовок, используя шрифт с высокой контрастностью (например, полужирный Inter или SF Pro)
- Разместите текстовые блоки, иконки или другие элементы интерфейса
- Убедитесь, что контент достаточно контрастен относительно фона (возможно, понадобится затемнить стеклянную поверхность)
- Для иконок можно добавить небольшой эффект Drop Shadow, чтобы они лучше читались на прозрачном фоне
Шаг 6: Создание компонентов для повторного использования
Чтобы упростить дальнейшую работу с эффектом стекла:
- Выделите созданную стеклянную панель вместе со всеми эффектами
- Преобразуйте её в компонент (Create Component или Ctrl/Cmd+Alt+K)
- Создайте варианты компонента для разных состояний: обычное, активное, неактивное
- Теперь вы можете легко использовать этот стеклянный эффект в других частях вашего проекта
Правильно настроенный эффект glassmorphism должен выглядеть как полупрозрачное матовое стекло, через которое просвечивает размытый фон. Если эффект кажется слишком навязчивым или, наоборот, незаметным, экспериментируйте с параметрами прозрачности и размытия, пока не добьетесь идеального результата.
Тонкости настройки прозрачности и теней в стеклянных UI
Создание убедительного эффекта стекла в Figma требует тонкой настройки множества параметров. Давайте рассмотрим ключевые моменты, которые отличают профессиональный glassmorphism от любительского. 🔍
Прозрачность — это фундаментальный аспект стеклянного дизайна. Слишком высокая прозрачность сделает контент нечитаемым, а слишком низкая лишит эффект его "стеклянности". Идеальный баланс обычно находится в диапазоне 40-70% непрозрачности, в зависимости от фона и контента.
Для создания более реалистичного эффекта стекла используйте градиентную прозрачность. Верхняя часть стеклянного элемента может быть немного прозрачнее, чем нижняя, имитируя естественное распределение света.
- Для светлых фонов используйте темные стеклянные элементы (черная основа с прозрачностью 70-80%)
- Для темных фонов — светлые стеклянные элементы (белая основа с прозрачностью 40-60%)
- Для пастельных или градиентных фонов подбирайте цвет стеклянного элемента, который гармонирует с доминирующими цветами фона
Обводка стеклянных элементов играет важную роль в создании реалистичного эффекта. Используйте тонкие (0.5-1px) обводки с низкой непрозрачностью (20-40%). Цвет обводки обычно белый для темных стеклянных элементов и слегка затемненный для светлых.
Размытие фона (Background Blur) — ещё один критический параметр. Стандартные значения для эффекта стекла в Figma:
- Слабое размытие (5-10px): для элементов, требующих высокой читаемости контента под ними
- Среднее размытие (15-25px): оптимальное значение для большинства стеклянных интерфейсов
- Сильное размытие (30-40px): для создания глубокого эффекта матового стекла, где контент под элементом не так важен
Тени в стеклянном дизайне должны быть настроены особенно тщательно. В отличие от обычных элементов интерфейса, стеклянные поверхности требуют более мягких, рассеянных теней.
- Используйте несколько слоев теней с разными параметрами для создания реалистичного эффекта
- Основная тень должна иметь большое размытие (20-30px) и низкую непрозрачность (10-20%)
- Добавьте вторую, более концентрированную тень с меньшим размытием (5-10px) и ещё меньшей непрозрачностью (5-10%)
- Для элементов, "парящих" над поверхностью, увеличьте значение Y обеих теней
Внутренние тени (Inner Shadow) помогают создать эффект преломления света на краях стеклянной поверхности:
- Добавьте внутреннюю тень сверху (Y: -1px или -2px) белого цвета с непрозрачностью 20-30%
- Добавьте вторую внутреннюю тень снизу (Y: 1px или 2px) темного цвета с непрозрачностью 10-15%
- Обе тени должны иметь небольшое размытие (2-4px)
При работе с текстом на стеклянных поверхностях необходимо уделять особое внимание контрасту. Убедитесь, что отношение контрастности между текстом и фоном соответствует рекомендациям WCAG (минимум 4.5:1 для обычного текста и 3:1 для крупного текста).
Для повышения читаемости текста на стеклянных поверхностях можно использовать следующие приемы:
- Добавьте легкую тень к тексту (Drop Shadow с размытием 2-4px)
- Увеличьте насыщенность цвета текста для лучшего контраста
- Используйте полужирные шрифты, которые лучше читаются на полупрозрачном фоне
- Размещайте текст на менее насыщенных участках фона
Применение эффекта стекла в реальных проектах интерфейсов
Эффект стекла в Figma — не просто красивый визуальный прием, а функциональный инструмент для решения конкретных задач интерфейса. Рассмотрим практические сценарии применения glassmorphism в реальных проектах. 💻
Модальные окна и диалоги — идеальное место для использования стеклянных эффектов. Полупрозрачный фон с размытием позволяет пользователю сохранять контекст основного содержимого, при этом фокусируясь на диалоге. Такой подход значительно улучшает пользовательский опыт, особенно в сложных интерфейсах с большим количеством информации.
|Элемент интерфейса
|Рекомендуемые параметры эффекта стекла
|Преимущества
|Модальные окна
|Непрозрачность: 60-70%, Background Blur: 25-35px
|Сохранение контекста без отвлечения от основной задачи
|Навигационные панели
|Непрозрачность: 50-60%, Background Blur: 15-20px
|Легкость восприятия и современный вид
|Карточки и плитки
|Непрозрачность: 40-50%, Background Blur: 10-15px
|Выделение контента без резкого отделения от фона
|Нижние панели (bottom sheets)
|Непрозрачность: 70-80%, Background Blur: 30-40px
|Визуальное отделение функциональной панели
Навигационные элементы, такие как верхние и боковые меню, становятся более элегантными и менее навязчивыми с применением эффекта стекла. Это особенно эффективно для приложений с визуально насыщенным контентом, например, для фото- или видеоредакторов.
При создании стеклянных навигационных элементов следует помнить о контрасте — активные элементы должны четко выделяться. Для этого можно использовать:
- Изменение непрозрачности для активных элементов (увеличение на 10-15%)
- Добавление подсветки или акцентной границы
- Использование эффекта Inner Shadow для создания "вдавленности" активных элементов
Карточки с контентом на стеклянной основе могут значительно улучшить эстетику любого интерфейса. Этот подход особенно эффективен для лендингов, портфолио и презентационных материалов. Стеклянные карточки позволяют контенту "дышать" и взаимодействовать с фоном, создавая более интегрированное визуальное впечатление.
Для форм ввода и поисковых строк эффект стекла добавляет изысканности и современности. Однако здесь важно соблюдать баланс между эстетикой и функциональностью — пользователь должен четко видеть, где и что он вводит.
При адаптации стеклянного дизайна для мобильных устройств помните о следующих моментах:
- Уменьшите уровень размытия для экономии ресурсов устройства
- Увеличьте непрозрачность для лучшей читаемости на маленьких экранах
- Учитывайте, что на ярком солнечном свете стеклянные элементы могут быть хуже видны
- Тестируйте дизайн на реальных устройствах или в режиме предварительного просмотра
В дизайне дашбордов и аналитических интерфейсов стеклянные элементы помогают визуально группировать информацию без создания тяжелых, непроницаемых блоков. Графики и диаграммы на стеклянной основе выглядят современно и привлекательно, при этом оставаясь функциональными.
Важно помнить о производительности при использовании эффекта стекла в реальных проектах. Большое количество стеклянных элементов может замедлить работу приложения, особенно на устаревших устройствах. Оптимизируйте свой дизайн, используя следующие подходы:
- Ограничьте количество одновременно видимых стеклянных элементов
- Используйте более простые эффекты для менее мощных устройств
- Создавайте альтернативные версии интерфейса для устройств с ограниченными ресурсами
- Применяйте технику прогрессивного улучшения, когда базовая функциональность доступна всем, а продвинутые визуальные эффекты — только поддерживаемым устройствам
Стеклянные эффекты в Figma — это не просто дань моде, а мощный дизайнерский инструмент с широкими возможностями применения. Освоив тонкости настройки прозрачности, размытия и теней, вы сможете создавать интерфейсы нового поколения, которые не только выглядят современно, но и значительно улучшают пользовательский опыт. Помните, что ключом к успешному использованию glassmorphism является баланс между эстетикой и функциональностью — красивый дизайн должен помогать пользователю, а не отвлекать его.
Читайте также
- Создание профессиональных мокапов в Figma: пошаговое руководство
- Интерфейс Figma для начинающих: основные панели и инструменты
- Как конвертировать дизайн из Figma в код: пошаговое руководство
- Настройка прозрачности в Figma: способы, приемы, эффекты
- 15 мощных плагинов Figma для экономии времени и работы без проблем
- 7 проверенных приемов эффективной командной работы в Figma
- Как работать с фигурами в Figma: от простых форм до сложных композиций
- Интерактивные прототипы в Figma: как ускорить дизайн на 25%
- 15 плагинов для Figma: ускоряем работу дизайнера в 10 раз
- Управление версиями в Figma: ваша машина времени в дизайне