Управление версиями в Figma: ваша машина времени в дизайне

Для кого эта статья:

веб-дизайнеры

студенты курсов дизайна

команды дизайнеров в компаниях Потеря нескольких часов работы над дизайном из-за случайного удаления или неудачного эксперимента – кошмар, знакомый каждому дизайнеру. Именно поэтому управление версиями в Figma становится не просто удобной функцией, а необходимым инструментом безопасности вашей работы. Представьте: вы всегда можете вернуться к любой точке развития проекта, сравнить решения и даже восстановить элементы, удаленные неделю назад. История изменений в Figma – это ваша машина времени в мире дизайна, и сегодня я покажу, как использовать её на полную мощность. 🚀

Управление версиями в Figma: основы истории изменений

Управление версиями в Figma – это встроенная система, которая автоматически сохраняет все изменения, внесенные в ваш проект. По сути, Figma создает временную ленту вашего дизайн-процесса, позволяя в любой момент вернуться к предыдущим состояниям файла. 🕒

Система управления версиями в Figma работает на двух уровнях:

Автосохранения – Figma постоянно сохраняет изменения в фоновом режиме каждые 30 минут

– Figma постоянно сохраняет изменения в фоновом режиме каждые 30 минут Именованные версии – точки сохранения, которые пользователь создает вручную с описанием внесенных изменений

Главное преимущество системы версионирования Figma – это полная синхронизация между всеми пользователями, имеющими доступ к файлу. Каждый участник команды видит одну и ту же историю изменений, что обеспечивает прозрачность рабочего процесса.

Мария Ковалёва, арт-директор

Однажды нам пришлось представить клиенту три совершенно разных концепции дизайна веб-сервиса. Вместо создания отдельных файлов мы использовали именованные версии в одном проекте Figma. В день презентации клиент неожиданно захотел увидеть элементы из более ранней концепции, которую мы уже переработали. Благодаря системе версионирования я за 30 секунд восстановила нужную версию, скопировала элементы и вставила их в актуальный дизайн. Клиент был впечатлен нашей скоростью реакции – он даже не понял, что мы извлекли компоненты из истории. С тех пор создание именованных версий перед каждой важной итерацией стало нашим золотым стандартом.

Важный момент: история изменений сохраняется на серверах Figma, что означает доступ к ней из любого устройства и невозможность случайного удаления при сбоях компьютера или интернет-соединения.

Тип версии Как создается Период хранения Преимущества Автосохранения Автоматически каждые 30 минут 30 дней (бесплатный план) / неограниченно (платный план) Защита от потери данных, не требует действий от пользователя Именованные версии Вручную с добавлением описания Неограниченно для всех планов Легкая навигация по ключевым изменениям, понятные описания

Для создания именованной версии достаточно нажать Ctrl+Alt+S (Windows) или Cmd+Option+S (Mac), ввести название и описание внесенных изменений. Это особенно полезно перед существенными модификациями дизайна или после завершения определенного этапа работы.

Как посмотреть и восстановить предыдущие версии в Figma

Доступ к истории изменений в Figma организован интуитивно понятно, что делает процесс восстановления предыдущих версий максимально простым даже для начинающих пользователей. Вот подробное руководство, как работать с историей изменений файла. 🔍

Чтобы открыть историю версий в Figma:

Откройте нужный файл Figma Нажмите на меню File в верхнем левом углу экрана Выберите пункт "Show Version History" (или используйте горячие клавиши Ctrl+Alt+H для Windows / Cmd+Option+H для Mac)

После этого в правой части экрана откроется панель с хронологическим списком всех сохранений – от самых последних до самых ранних. Вы увидите два типа записей:

Автосохранения – отмечены датой и временем создания

– отмечены датой и временем создания Именованные версии – содержат название и описание, заданные пользователем

Для просмотра конкретной версии достаточно кликнуть на неё в списке. Figma переключится в режим просмотра, где вы сможете изучить состояние файла на момент создания выбранной версии.

Существует три основных способа восстановления данных из предыдущих версий:

Полное восстановление – нажмите кнопку "Restore This Version" в верхней части панели версий Частичное копирование – выделите нужные элементы, скопируйте их (Ctrl+C/Cmd+C) и вернитесь к текущей версии для вставки Дублирование версии как нового файла – нажмите на три точки рядом с версией и выберите "Duplicate to New File"

Алексей Сорокин, UX-дизайнер

Работая над редизайном крупного маркетплейса, я экспериментировал с новой системой фильтрации товаров. После трех дней работы клиент решил, что предпочитает оригинальную концепцию с несколькими доработками. Без паники я открыл историю версий, нашел сохранение с пометкой "Базовая структура фильтров v1", и вместо полного восстановления применил гибридный подход. Я скопировал основную структуру из старой версии, вернулся в текущий файл и интегрировал эти элементы, сохранив при этом новые улучшения навигации. Благодаря такому выборочному восстановлению мы избежали необходимости переделывать работу с нуля, сэкономив примерно 8-10 часов дизайн-времени. С тех пор я называю Figma Version History своей "машиной времени для дизайна".

При восстановлении полной версии Figma автоматически создаст новое сохранение с пометкой "Restored from [дата и время]", что позволяет в любой момент вернуться к состоянию до восстановления. Это обеспечивает дополнительную страховку от случайных ошибок. 👍

История изменений Figma: разница платной и бесплатной версии

Функциональность истории изменений существенно различается между бесплатной и платной подписками Figma. Понимание этих отличий поможет принять решение о необходимости обновления плана в зависимости от ваших профессиональных потребностей. 💼

Ключевые различия в возможностях управления версиями:

Функция Бесплатный план Professional план Organization план Доступ к автосохранениям Последние 30 дней Неограниченный период Неограниченный период Именованные версии Неограниченно Неограниченно Неограниченно Сравнение версий Базовое визуальное сравнение Расширенное сравнение с подсветкой изменений Продвинутое сравнение с аналитикой изменений Восстановление удалённых файлов До 30 дней Неограниченно Неограниченно Управление доступом к версиям Нет Ограниченное Полное с ролями и разрешениями

Для индивидуальных дизайнеров и небольших проектов бесплатного плана часто достаточно. Тридцатидневный период хранения автосохранений покрывает большинство типичных рабочих сценариев, а возможность создавать именованные версии без ограничений позволяет фиксировать все ключевые этапы дизайн-процесса.

Однако профессиональные команды и студии сталкиваются с ограничениями бесплатного плана в следующих случаях:

При необходимости восстановить изменения, внесенные более месяца назад

Когда требуется детальный анализ изменений между разными версиями дизайна

В ситуациях, когда нужен контроль доступа к истории изменений для разных членов команды

Professional план Figma решает эти проблемы, обеспечивая неограниченный доступ к истории файлов и расширенные инструменты сравнения версий. Это особенно важно для долгосрочных проектов, где может потребоваться доступ к ранним итерациям дизайна спустя месяцы после их создания. 📊

Важно отметить: даже при использовании бесплатного плана именованные версии хранятся бессрочно. Поэтому выработайте привычку создавать такие версии после завершения значимых этапов работы – это обеспечит долгосрочный доступ к ключевым состояниям проекта без необходимости оплаты подписки.

Сохранение и экспорт истории изменений в Figma

Несмотря на надежность облачного хранения Figma, существуют сценарии, когда требуется локальное сохранение или экспорт истории изменений. Это может быть необходимо для архивации, документирования процесса дизайна или предоставления отчета клиентам. 📁

Figma не предоставляет прямой функции экспорта всей истории изменений как единого документа, но существует несколько эффективных подходов для решения этой задачи:

Экспорт отдельных версий в формате .fig – Откройте нужную версию из истории – Выберите File > Save as .fig – Сохраните файл с именем, включающим дату/номер версии Создание визуальной документации ключевых изменений – Создайте отдельный фрейм "История изменений" – Для каждой важной версии делайте скриншот и добавляйте его с аннотациями – Экспортируйте фрейм как PDF или изображение Использование функции "Duplicate to New File" – Для каждой значимой версии создайте отдельный файл – Организуйте файлы в Project (в платной версии) или Team

Для создания полноценного архива проекта с историей изменений рекомендуется следующий алгоритм:

Создавайте именованные версии с подробными описаниями на ключевых этапах

Экспортируйте финальную версию и 2-3 промежуточные в формате .fig

Сделайте скриншоты панели истории с видимыми описаниями версий

Организуйте материалы в логичную структуру папок

Для команд, работающих по методологиям с формальными требованиями к документированию (например, в государственных проектах или регулируемых отраслях), полезно создавать регулярные снимки истории изменений. Это можно автоматизировать с помощью скриптов, использующих Figma API. 🤖

Помните, что при экспорте версии как .fig файла вы получаете точный снимок состояния проекта на момент создания версии, но теряете связь с облачной историей изменений. Поэтому локальное сохранение следует рассматривать как дополнение к облачному хранению, а не его замену.

Эффективные приемы работы с историей в командных проектах

Максимальную пользу от системы управления версиями Figma можно получить, внедрив продуманные командные практики. Это особенно важно при работе нескольких дизайнеров над одним проектом, когда четкое отслеживание изменений становится критически важным для координации усилий. 👥

Вот стратегии, которые повышают эффективность командной работы с историей изменений:

Создайте систему именования версий – Используйте префиксы для категоризации изменений: [UX], [UI], [Content], [Review] – Включайте номер спринта/итерации: "Sprint 3 – Обновление корзины" – Добавляйте инициалы автора: "Главная страница v2 [АК]" Разработайте шаблоны описаний для версий – Что было изменено – Почему были внесены изменения – Какие проблемы решает новая версия – Ссылки на задачи в системе управления проектами Установите регулярные точки сохранения – В начале и конце рабочего дня – После каждого совещания с клиентом – Перед и после значительных изменений структуры Используйте специализированные страницы для экспериментов – Создавайте отдельные страницы для тестирования идей – Фиксируйте версии перед интеграцией экспериментов в основной дизайн

Для крупных команд полезно назначить ответственного за управление версиями — дизайнера, который следит за правильным именованием, создает контрольные точки и обеспечивает соблюдение принятых стандартов документирования изменений.

Интеграция истории Figma с внешними инструментами помогает создать единую экосистему отслеживания изменений:

Инструмент Способ интеграции Преимущество Jira/Trello Добавление ссылок на версии Figma в карточки задач Прямая связь между задачами и визуальными изменениями Slack Автоматические уведомления о новых версиях через Figma Plugin Мгновенное информирование команды о значимых обновлениях GitHub Синхронизация коммитов кода с версиями дизайна Согласованность между изменениями в коде и дизайне Notion Документирование версий с контекстом и решениями Создание базы знаний проекта с историей принятия решений

При проведении дизайн-ревью история изменений становится мощным инструментом обучения. Сравнение последовательных версий позволяет младшим дизайнерам видеть процесс мышления и принятия решений более опытными коллегами. Выделите время на периодический анализ истории изменений как учебного материала для команды. 🎓

В долгосрочных проектах регулярно проводите "ревизию версий" — удаляйте избыточные автосохранения, оставляя только действительно значимые точки. Это улучшает навигацию по истории и упрощает поиск нужных версий при необходимости.

Управление версиями в Figma – это гораздо больше, чем просто функция безопасности. Это инструмент стратегического планирования дизайн-процесса, средство коммуникации в команде и архив принятых решений. Правильно организованная история изменений превращает хаотичный творческий процесс в структурированный путь с четкими вехами и возможностью возврата к любой из них. Внедрите описанные практики в свой рабочий процесс – и вы обнаружите, что версионный контроль не только спасает от ошибок, но и делает вас более сильным, организованным и эффективным дизайнером.

