Figma для начинающих: пошаговое руководство по созданию проекта

Для кого эта статья:

Новички в графическом дизайне, которые хотят освоить Figma

Студенты или обучающиеся веб-дизайну

Практикующие дизайнеры, ищущие советы по эффективной работе в Figma Figma стремительно захватывает вершину среди инструментов дизайна, и если вы только начинаете свой путь в графическом дизайне — это идеальная стартовая площадка. Её облачная структура, интуитивный интерфейс и мощные коллаборативные возможности делают Figma незаменимым инструментом как для новичков, так и для опытных дизайнеров. В этой инструкции мы разберем каждый шаг создания нового проекта — от регистрации до сохранения готового дизайна, чтобы вы могли преодолеть начальный барьер и уверенно войти в мир профессионального дизайна. 🎨

Хотите не просто создавать проекты в Figma, а делать это на профессиональном уровне? Курс веб-дизайна от Skypro погружает вас в реальные проекты с первых занятий. Наши студенты уже через месяц обучения создают полноценные интерфейсы в Figma, а к концу курса собирают портфолио из 5-7 готовых проектов. Преподаватели-практики делятся личными лайфхаками, которых нет в официальных руководствах.

Как начать работу в Figma: регистрация и установка

Первый шаг на пути к созданию дизайна в Figma — регистрация и настройка рабочего пространства. Этот процесс занимает не более 5 минут, но требует внимательности при выборе версии программы.

Figma доступна в двух форматах: веб-версия и десктоп-приложение. Новичкам рекомендую начать с браузерной версии — она не требует установки и имеет идентичный функционал. Для регистрации достаточно:

Перейти на официальный сайт Figma Нажать кнопку "Sign up" в правом верхнем углу Ввести email и создать пароль (или использовать аккаунт Google) Подтвердить регистрацию через письмо на почте

После регистрации система предложит пройти короткий опрос о вашем опыте работы. Это помогает Figma адаптировать интерфейс под ваш уровень — не пропускайте этот шаг.

Версия Figma Преимущества Особенности использования Веб-версия Не требует установки, автоматические обновления, доступ с любого устройства Зависит от стабильности интернет-соединения, при низкой скорости возможны задержки Десктоп-приложение Более стабильная работа с большими проектами, поддержка оффлайн-режима Требует установки и регулярных обновлений, привязано к конкретному компьютеру

Если вы планируете серьезно заниматься дизайном, рекомендую установить десктоп-версию. Это повысит производительность при работе со сложными проектами и обеспечит доступ даже при нестабильном интернете. Скачать приложение можно на официальном сайте Figma в разделе "Downloads".

Алексей Нестеров, UX/UI дизайнер

Когда я только начинал осваивать Figma, меня смутило отсутствие традиционной кнопки "Сохранить" — я постоянно искал, где сохранить проект. Вскоре я понял гениальность облачного подхода: Figma автоматически сохраняет каждое изменение. После месяца работы с Adobe XD, где я регулярно терял несохраненные изменения, это казалось магией. Особенно запомнился случай с клиентским проектом, когда у меня внезапно отключили электричество — в другой программе это было бы катастрофой, но в Figma я просто продолжил работу с телефона с того места, где остановился. Именно тогда я понял, что не вернусь к десктопному софту.

При первом входе в аккаунт система предложит тур по основным функциям Figma. Рекомендую пройти его полностью — это поможет быстрее освоиться в интерфейсе и узнать о ключевых возможностях программы. 🔍

Создание нового проекта: интерфейс и первые шаги

После успешной регистрации вы окажетесь в главном разделе Figma — Dashboard. Это своеобразный хаб для управления всеми вашими проектами, файлами и командами. Интерфейс Dashboard разделен на несколько ключевых областей:

Боковое меню слева — навигация между разделами (Recent, Drafts, Teams и т.д.)

Центральная область — отображение ваших файлов и проектов

Верхняя панель — поиск и опции создания новых проектов

Для создания нового проекта у вас есть несколько путей, каждый из которых подходит для разных сценариев работы:

Метод создания Когда использовать Шаги New design file Для одиночных дизайн-файлов или небольших проектов Нажать "+" в верхнем меню → выбрать "New design file" New FigJam file Для брейнштормов, схем и коллаборативного планирования Нажать "+" в верхнем меню → выбрать "New FigJam file" New Whiteboard Для командных обсуждений и визуализации идей Нажать "+" в верхнем меню → выбрать "New Whiteboard" New project Для организации нескольких связанных файлов Нажать "+" в верхнем меню → выбрать "New project"

Для новичков оптимальный вариант — начать с создания простого дизайн-файла. Нажмите "+" в верхнем меню и выберите "New design file". После этого система автоматически перенаправит вас в редактор Figma, где вы увидите пустую рабочую область.

При первом взгляде на редактор Figma количество инструментов может показаться избыточным, но вам не нужно изучать их все сразу. Обратите внимание на основные элементы интерфейса:

Панель инструментов (слева) — содержит базовые инструменты для создания и редактирования объектов

(слева) — содержит базовые инструменты для создания и редактирования объектов Свойства (справа) — показывает настройки выбранного объекта

(справа) — показывает настройки выбранного объекта Слои (слева внизу) — отображает структуру вашего проекта

(слева внизу) — отображает структуру вашего проекта Рабочая область (центр) — пространство для создания дизайна

Прежде чем начать проектирование, рекомендую первым делом переименовать файл. По умолчанию Figma назовет его "Untitled", что затруднит поиск в будущем. Кликните на это название в верхнем левом углу и введите осмысленное имя, отражающее суть вашего проекта, например: "Мобильное приложение — Прототип v1". 📋

Настройка рабочего пространства и создание фреймов

После создания нового файла вы увидите пустую рабочую область — бесконечный холст, где будет разворачиваться ваш дизайн. Но прежде чем приступать к творчеству, необходимо структурировать рабочее пространство. Центральным элементом организации в Figma выступают фреймы — это ограниченные области, представляющие конкретные экраны или части вашего проекта.

Чтобы создать фрейм, выберите инструмент Frame (F) на панели инструментов или нажмите клавишу F на клавиатуре. После активации инструмента у вас есть два варианта:

Выбрать предустановленный размер из правой панели (iPhone, Desktop, iPad и т.д.) Нарисовать фрейм произвольного размера, кликнув и перетащив курсор по холсту

Для новичков рекомендую начинать с предустановленных размеров — это обеспечивает соответствие стандартным разрешениям устройств и упрощает дальнейшую работу с макетом.

Мария Светлова, Product Designer

Мой первый проект в Figma был настоящим хаосом. Я начала рисовать элементы прямо на холсте без фреймов, и очень скоро потеряла контроль над структурой. Когда клиент попросил добавить мобильную версию, пришлось полностью перерисовывать макет. После этого случая я взяла за правило всегда начинать с организации фреймов и их именования. Теперь моя структура выглядит так: основной фрейм 1440px для десктопа, внутри него компоненты, а рядом — адаптивы 768px и 320px. Это экономит огромное количество времени при внесении правок, а клиенты ценят системность подхода. Недавний проект интернет-магазина включал 87 экранов, и без четкой структуры фреймов я бы просто утонула в хаосе элементов.

После создания фрейма важно сразу его переименовать для поддержания порядка. Кликните на название фрейма в панели слоев (по умолчанию "Frame X") и введите информативное название, например "Главный экран" или "Профиль пользователя".

Для комплексных проектов рекомендую организовать фреймы в логическую структуру:

Создайте отдельный фрейм для каждого экрана вашего приложения или сайта

Группируйте связанные фреймы (например, все экраны авторизации)

Размещайте фреймы с учетом пользовательского пути — слева направо, сверху вниз

Для удобной работы с фреймами используйте сетки и направляющие. Чтобы добавить сетку, выберите фрейм и в правой панели найдите раздел "Layout Grid". Здесь можно настроить:

Колоночную сетку (columns) — для структурирования контента по вертикали

(columns) — для структурирования контента по вертикали Рядную сетку (rows) — для выравнивания элементов по горизонтали

(rows) — для выравнивания элементов по горизонтали Квадратную сетку (grid) — для точного позиционирования элементов

Для веб-проектов стандартом является 12-колоночная сетка с отступами по краям. Для мобильных приложений часто используются 4 или 8 колонок. Правильно настроенная сетка значительно упрощает создание гармоничного и сбалансированного дизайна. 📏

Базовые инструменты для создания дизайна в Figma

После настройки рабочего пространства и создания фреймов можно приступать непосредственно к дизайну. Figma предлагает богатый набор инструментов, но для начала сфокусируемся на базовых, которые понадобятся в 90% случаев.

Основные инструменты рисования находятся на левой панели и включают:

Move Tool (V) — для перемещения, масштабирования и поворота объектов

— для перемещения, масштабирования и поворота объектов Rectangle (R) — создание прямоугольников и квадратов

— создание прямоугольников и квадратов Line (L) — рисование прямых линий

— рисование прямых линий Pen (P) — создание векторных контуров

— создание векторных контуров Text (T) — добавление текстовых элементов

— добавление текстовых элементов Hand (H) — навигация по холсту

Для начала попробуйте создать простую кнопку:

Выберите инструмент Rectangle (R) и нарисуйте прямоугольник на фрейме В правой панели настройте скругление углов, изменив значение Corner Radius Настройте цвет фона кнопки в разделе Fill Добавьте текст, выбрав инструмент Text (T) и кликнув внутри прямоугольника Настройте параметры текста (шрифт, размер, цвет) в правой панели

Особое внимание уделите инструменту Auto Layout (Shift+A) — это мощная функция, которая позволяет создавать адаптивные компоненты. Auto Layout автоматически регулирует размеры и отступы внутри группы элементов, что особенно полезно для интерактивных компонентов интерфейса.

Например, чтобы сделать кнопку с адаптивной шириной:

Выделите прямоугольник и текст Нажмите Shift+A или кликните на иконку Auto Layout в правой панели Настройте отступы и выравнивание в появившихся опциях

Теперь при изменении текста кнопка будет автоматически подстраиваться под его длину. 🔄

Для более эффективной работы освойте основные манипуляции с объектами:

Действие Горячие клавиши Применение Копирование и вставка Ctrl+C, Ctrl+V (Cmd+C, Cmd+V на Mac) Дублирование элементов дизайна Дублирование Alt+перетаскивание (Option+перетаскивание на Mac) Быстрое создание копий с сохранением положения Группировка Ctrl+G (Cmd+G на Mac) Объединение нескольких элементов в группу Выравнивание Опции в верхнем меню при выделении нескольких объектов Точное позиционирование элементов Изменение размера Shift+перетаскивание за угол Пропорциональное масштабирование

Для добавления глубины в дизайн используйте эффекты из правой панели:

Тени (Drop Shadow) — создают эффект парения элементов над поверхностью

— создают эффект парения элементов над поверхностью Внутренние тени (Inner Shadow) — добавляют объемность элементам

— добавляют объемность элементам Размытие (Blur) — создает эффект глубины резкости

Не перегружайте свой первый проект сложными эффектами — начните с освоения базовых инструментов и постепенно расширяйте арсенал приемов. По мере роста уверенности вы сможете переходить к более продвинутым техникам, таким как компоненты, варианты и прототипирование. 🛠️

Сохранение и экспорт проекта: форматы и возможности

Одно из главных преимуществ Figma — автоматическое сохранение проектов. В отличие от традиционных программ, здесь не нужно помнить о периодическом нажатии Ctrl+S — каждое изменение мгновенно фиксируется в облаке. Тем не менее, существуют различные способы сохранения и экспорта проектов для разных целей.

Для сохранения копии проекта можно использовать функцию "Duplicate":

Нажмите на три точки в верхнем правом углу редактора Выберите "File" → "Save local copy..." Укажите название и расположение файла на компьютере

Это создаст локальную копию проекта в формате .fig, которую можно открыть только в Figma. Такое сохранение полезно для создания резервных копий или при необходимости работать без интернета в десктоп-версии программы.

Для экспорта дизайна в другие форматы Figma предлагает мощный инструментарий. Вы можете экспортировать как отдельные элементы, так и целые фреймы:

Выделите элемент или фрейм, который хотите экспортировать В правой панели прокрутите вниз до раздела "Export" Нажмите "+" для добавления нового формата экспорта Выберите формат (PNG, JPG, SVG, PDF) и настройки Нажмите кнопку "Export [название элемента]"

Для разных целей подходят разные форматы экспорта:

Формат Когда использовать Особенности PNG Для веб-графики, презентаций Поддерживает прозрачность, хорошее качество при сжатии JPG Для фотографий и изображений с большим количеством цветов Меньший размер файла, не поддерживает прозрачность SVG Для иконок, логотипов, векторной графики Масштабируется без потери качества, подходит для веб-разработки PDF Для презентаций, печатных материалов Сохраняет высокое качество, подходит для отправки клиентам

Если вам нужно экспортировать весь проект для разработчиков, рекомендую использовать дополнительные возможности:

Inspect Mode — позволяет разработчикам получить доступ к CSS-коду, размерам и отступам элементов. Достаточно поделиться ссылкой на проект и предоставить права доступа. Slice Tool — позволяет выделить конкретную область для экспорта. Export Settings — настройка масштаба (1x, 2x, 3x) для разных разрешений экранов.

Для совместной работы и получения обратной связи Figma предлагает функцию Share:

Нажмите кнопку "Share" в правом верхнем углу Настройте права доступа (просмотр или редактирование) Скопируйте ссылку или пригласите участников по email

При совместном использовании вы можете выбрать режим просмотра для вашего проекта:

Presentation View — идеально для презентаций клиентам, показывает только фреймы без инструментов редактирования

— идеально для презентаций клиентам, показывает только фреймы без инструментов редактирования Dev Mode — специальный режим для разработчиков с доступом к CSS и спецификациям

— специальный режим для разработчиков с доступом к CSS и спецификациям Prototype — демонстрирует интерактивный прототип с переходами между экранами

Не забывайте о версионировании проектов. Figma автоматически сохраняет историю версий, к которой можно вернуться в любой момент:

Нажмите на "File" в верхнем меню Выберите "Show Version History" Просмотрите список сохраненных версий с датами и временем

Для важных этапов проекта рекомендую создавать именованные версии — это облегчит навигацию по истории изменений и позволит быстро вернуться к ключевым точкам разработки дизайна. 💾

Освоив базовые принципы работы в Figma, вы заложили фундамент для дальнейшего развития своих дизайнерских навыков. Помните, что настоящее мастерство приходит через практику — начните с маленьких проектов и постепенно усложняйте задачи. Экспериментируйте с инструментами, изучайте компоненты и системы автоматизации, и вскоре вы заметите, как растет скорость и качество вашей работы. Figma не просто инструмент создания интерфейсов — это пространство для творчества, где ограничением служит только ваше воображение. Теперь, когда вы знаете, как создать и организовать проект, смело воплощайте свои идеи в жизнь.

