15 профессиональных приемов работы с изображениями в Figma

Для кого эта статья:

Профессиональные дизайнеры и UX/UI специалисты

Студенты и начинающие дизайнеры, желающие улучшить навыки работы в Figma

Люди, интересующиеся современными методами дизайна и оптимизации графического контента Графическое мастерство в Figma выходит далеко за пределы простого перетаскивания картинок в рабочую область. Профессиональные дизайнеры владеют арсеналом техник, превращающих обычные изображения в выразительные визуальные элементы интерфейсов. Я подготовил подборку из 15 профессиональных приемов, которые помогут вам не просто вставлять изображения в Figma, а виртуозно управлять ими — от умных импортов до тонких настроек прозрачности и эффектов наложения. Давайте поднимем вашу работу с изображениями на новый уровень! 🔥

Базовые и продвинутые способы импорта изображений в Figma

Правильный импорт изображений — это фундамент эффективной работы с графикой в Figma. Существует несколько способов добавления изображений, каждый из которых имеет свои преимущества в зависимости от контекста работы. 📸

Начнем с базовых методов:

Перетаскивание (Drag & Drop) : Простейший способ — перетащить файл из папки прямо на рабочую область Figma. Это создаст фрейм, соответствующий размерам изображения.

: Простейший способ — перетащить файл из папки прямо на рабочую область Figma. Это создаст фрейм, соответствующий размерам изображения. Через меню Import : Используйте Ctrl+Shift+K (Cmd+Shift+K на Mac) или меню File → Import для загрузки нескольких изображений одновременно.

: Используйте Ctrl+Shift+K (Cmd+Shift+K на Mac) или меню File → Import для загрузки нескольких изображений одновременно. Вставка из буфера обмена: Скопируйте изображение (Ctrl+C) и вставьте его в Figma (Ctrl+V) — идеально для быстрого переноса скриншотов.

Теперь рассмотрим продвинутые техники импорта, которые значительно ускорят вашу работу:

Павел Островский, Lead UI Designer

Работая над редизайном крупного новостного портала, я столкнулся с необходимостью импортировать более 200 изображений для прототипа. Вместо мучительного перетаскивания каждого файла, я использовал малоизвестную возможность Figma — импорт через API. Написал простой скрипт, который автоматически загружал изображения из нашей медиа-библиотеки, присваивал им правильные имена и размещал в нужных фреймах. Это сэкономило мне около 4 часов работы и позволило сосредоточиться на более важных аспектах дизайна. Клиент был впечатлен скоростью разработки прототипа и не подозревал о моем маленьком трюке с автоматизацией.

Продвинутые способы импорта:

Fill Image : Выделите любую фигуру и используйте Fill panel для заполнения её изображением — идеально для создания фигур с фото внутри.

: Выделите любую фигуру и используйте Fill panel для заполнения её изображением — идеально для создания фигур с фото внутри. Импорт через плагины : Unsplash, Iconify или Content Reel позволяют добавлять изображения прямо из стоковых библиотек без необходимости предварительной загрузки.

: Unsplash, Iconify или Content Reel позволяют добавлять изображения прямо из стоковых библиотек без необходимости предварительной загрузки. Copy CSS/SVG : При работе с веб-проектами можно скопировать CSS с изображением и вставить напрямую в Figma.

: При работе с веб-проектами можно скопировать CSS с изображением и вставить напрямую в Figma. Batch import через API: Для масштабных проектов используйте Figma API для программного импорта большого количества изображений.

Метод импорта Преимущества Недостатки Оптимальное применение Drag & Drop Быстрота, интуитивность По одному файлу за раз Единичные изображения Import через меню Множественный выбор Требует дополнительных кликов Загрузка нескольких изображений Плагины (Unsplash и др.) Доступ к библиотекам без скачивания Зависимость от интернета Быстрые прототипы, поиск референсов API-импорт Автоматизация, массовый импорт Требует знаний программирования Крупные проекты с множеством изображений

Профессиональный лайфхак: используйте комбинацию Shift+O для быстрого создания изображения прямо в выделенном фрейме — это создаст пустой плейсхолдер, в который можно сразу подгрузить нужное изображение. Этот прием особенно удобен при работе с сетками элементов.

Маскирование и обрезка: как изменить форму картинки в Figma

Маскирование — один из мощнейших инструментов для творческой работы с изображениями в Figma. С его помощью можно не только обрезать фото, но и придавать им нестандартные формы, создавать сложные композиции и визуальные эффекты. 🎭

Базовые техники маскирования:

Создание простой маски : Нарисуйте форму, поместите её поверх изображения, выделите оба элемента и нажмите Ctrl+Alt+M (Cmd+Option+M на Mac).

: Нарисуйте форму, поместите её поверх изображения, выделите оба элемента и нажмите Ctrl+Alt+M (Cmd+Option+M на Mac). Изменение маски : Двойной клик на маскированном объекте позволяет редактировать как саму маску, так и изображение внутри неё.

: Двойной клик на маскированном объекте позволяет редактировать как саму маску, так и изображение внутри неё. Использование векторных масок: Для создания сложных форм используйте Pen Tool (P) для рисования векторных путей перед маскированием.

Продвинутые приемы маскирования:

Составные маски : Объедините несколько форм с помощью Boolean операций (Union, Subtract) для создания комплексных масок.

: Объедините несколько форм с помощью Boolean операций (Union, Subtract) для создания комплексных масок. Маски с градиентом : Примените градиентную заливку к маске для создания эффекта плавного исчезновения изображения.

: Примените градиентную заливку к маске для создания эффекта плавного исчезновения изображения. Маски с текстом : Используйте текстовые слои как маски для создания типографических композиций с изображениями.

: Используйте текстовые слои как маски для создания типографических композиций с изображениями. Авто-адаптивные маски: Комбинируйте Auto Layout и маски для создания адаптивных компонентов с изображениями.

Интересный трюк для работы с круглыми аватарками: вместо создания круга и последующего маскирования, используйте Rectangle с Corner Radius = 50% — это позволит легко модифицировать размер аватарки сохраняя пропорции.

Алина Дмитриева, UX/UI дизайнер

Однажды в проекте по дизайну приложения для туристов мне нужно было создать интерактивную карту с "выглядывающими" фотографиями достопримечательностей. Стандартные круглые маски смотрелись скучно. Я создала систему масок в форме неправильных пятиугольников с закругленными углами, которые стилизованы под "капли" на карте. Ключевым трюком стало использование компонентов с вложенными масками: основная маска определяла форму "капли", а внутренняя маска обеспечивала правильное кадрирование фотографий разных пропорций. Когда клиент увидел эту систему в действии, он был поражен тем, как органично фотографии интегрировались в карту, создавая ощущение "живой географии". Этот прием стал визитной карточкой приложения и даже повлиял на его название — "DropSpot".

Для работы с портретными фотографиями разработайте систему смарт-компонентов с вложенными масками:

Тип маски Техника создания Идеальное соотношение сторон Типичное применение Профильные аватары Круг + смещение изображения вправо/влево 1:1 Профили пользователей Карточки контента Прямоугольник с закруглением верхних углов 16:9 или 4:3 Новостные карточки, статьи Галерейные миниатюры Квадрат с внутренней тенью 1:1 Фотогалереи, портфолио Фоновые изображения Прямоугольник с градиентной маской прозрачности 21:9 или 16:9 Хедеры, баннеры

Продвинутый прием: для создания эффекта "рваной бумаги" используйте векторную маску с зигзагообразным контуром, который можно быстро создать с помощью Pen tool, последовательно кликая и создавая острые углы. Добавьте к этой маске тонкую тень для придания объема.

Корректировка цвета и фильтры для фото в интерфейсах

Профессиональное использование фильтров и корректировок цвета помогает не только улучшить качество изображений, но и создать визуальное единство в дизайне интерфейса. Figma предлагает мощные инструменты для манипуляции цветом и стилем изображений. 🎨

Основные инструменты корректировки цвета:

Layer Effects → Color Adjust : Позволяет изменять экспозицию, контраст, насыщенность, температуру и тон изображений.

: Позволяет изменять экспозицию, контраст, насыщенность, температуру и тон изображений. Layer Blend Modes : Режимы наложения (Multiply, Screen, Overlay) изменяют взаимодействие изображения с фоном.

: Режимы наложения (Multiply, Screen, Overlay) изменяют взаимодействие изображения с фоном. Opacity и Fill Opacity : Управление общей прозрачностью изображения или только его заливки.

: Управление общей прозрачностью изображения или только его заливки. HSL-коррекция: Тонкая настройка оттенка, насыщенности и яркости для точной цветокоррекции.

Продвинутые приемы работы с цветом и фильтрами:

Дуотон-эффект : Создайте слой поверх изображения с цветной заливкой и установите Blend Mode на "Color" для получения стильного двухцветного эффекта.

: Создайте слой поверх изображения с цветной заливкой и установите Blend Mode на "Color" для получения стильного двухцветного эффекта. Цветовая гармония : Подстраивайте оттенки изображений под цветовую палитру проекта с помощью корректировки Hue.

: Подстраивайте оттенки изображений под цветовую палитру проекта с помощью корректировки Hue. Винтажные эффекты : Используйте комбинацию сниженной насыщенности, повышенного контраста и слегка желтоватого оттенка для создания ретро-эффекта.

: Используйте комбинацию сниженной насыщенности, повышенного контраста и слегка желтоватого оттенка для создания ретро-эффекта. Фоновое затемнение: Наложите темный градиент поверх фоновых изображений для улучшения читаемости текста.

Для создания единого стиля фотографий в проекте используйте сохраненные стили эффектов. Создайте базовый набор корректировок, сохраните их как стиль и применяйте ко всем изображениям в проекте для визуальной целостности.

Один из самых мощных приемов — как изменить цвет картинки в Фигме с помощью Color Overlay: создайте прямоугольник с тем же размером, что и изображение, залейте его нужным цветом, поместите поверх изображения и установите Blend Mode на "Color" или "Hue". Это позволит изменить цветовую гамму изображения, сохранив детали и текстуры.

Для интерфейсов в темной теме : используйте Layer Effect → Color Adjust → Exposure -10, Contrast +15 для адаптации светлых изображений.

: используйте Layer Effect → Color Adjust → Exposure -10, Contrast +15 для адаптации светлых изображений. Для акцентных элементов : комбинируйте высокую насыщенность (+20) с умеренным повышением контраста (+10).

: комбинируйте высокую насыщенность (+20) с умеренным повышением контраста (+10). Для создания атмосферных фонов: снизьте насыщенность (-15), добавьте легкую синеву в тени через Temperature (-5).

Профессиональный прием: для создания эффекта "киноплёнки" добавьте поверх изображения слой с шумом (можно импортировать PNG с шумом), установите его прозрачность на 15-20% и Blend Mode на "Overlay". Это придаст фотографиям текстуру и глубину, напоминающую аналоговую фотографию.

Работа со слоями и эффектами для создания глубины изображений

Создание ощущения глубины и объема в интерфейсах — ключевой навык продвинутого дизайнера. Figma предлагает богатый инструментарий эффектов, который позволяет превращать плоские изображения в многомерные композиции. 🌟

Базовые эффекты для создания глубины:

Drop Shadow : Классический инструмент для добавления объема и отделения элемента от фона.

: Классический инструмент для добавления объема и отделения элемента от фона. Inner Shadow : Создает иллюзию вдавленности или внутреннего объема.

: Создает иллюзию вдавленности или внутреннего объема. Layer Blur : Размытие слоя для создания эффекта глубины резкости или дистанции.

: Размытие слоя для создания эффекта глубины резкости или дистанции. Background Blur: Размытие фона под элементом для "стеклянного" эффекта.

Продвинутые техники создания глубины:

Многослойные тени : Комбинируйте несколько теней с разными настройками для реалистичного светораспределения.

: Комбинируйте несколько теней с разными настройками для реалистичного светораспределения. Parallax-эффект : Используйте несколько слоев с разной степенью размытия для имитации параллакса.

: Используйте несколько слоев с разной степенью размытия для имитации параллакса. Ambient Light : Добавляйте слабое свечение (Outer Glow с большим радиусом и низкой прозрачностью) для имитации рассеянного света.

: Добавляйте слабое свечение (Outer Glow с большим радиусом и низкой прозрачностью) для имитации рассеянного света. Depth Mapping: Создавайте карты глубины, используя градиенты прозрачности для сложных переходов между планами.

Для создания реалистичной глубины в элементах интерфейса используйте следующие комбинации эффектов:

Карточки контента : Drop Shadow (x: 0, y: 4px, blur: 12px, opacity: 15%) + Inner Shadow (x: 0, y: 1px, blur: 0, opacity: 5%, white) для имитации верхнего края.

: Drop Shadow (x: 0, y: 4px, blur: 12px, opacity: 15%) + Inner Shadow (x: 0, y: 1px, blur: 0, opacity: 5%, white) для имитации верхнего края. Модальные окна : Layer Blur (5px) на фоне + Drop Shadow (x: 0, y: 8px, blur: 24px, spread: 4px, opacity: 20%) на модальном окне.

: Layer Blur (5px) на фоне + Drop Shadow (x: 0, y: 8px, blur: 24px, spread: 4px, opacity: 20%) на модальном окне. Интерактивные кнопки: Комбинация двух теней — близкая темная (x: 0, y: 2px, blur: 0, opacity: 20%) и дальняя светлая (x: 0, y: 8px, blur: 16px, opacity: 10%) для эффекта "подсвеченной" кнопки.

Профессиональный трюк для фотографий с людьми: выделите силуэт человека, создайте его дубликат, примените небольшой Gaussian Blur (2-3px) и слегка сместите этот слой вниз и вправо. Установите прозрачность на 30-40%. Это создаст естественную объемную тень, которая значительно улучшит восприятие портретов в интерфейсе.

Оптимизация графики для повышения производительности проектов

Эффективная работа с изображениями — это не только эстетика, но и производительность. Оптимизация графики критически важна для быстрой работы Figma-файлов и итогового продукта. 🚀

Ключевые принципы оптимизации изображений:

Сжатие перед импортом : Оптимизируйте изображения во внешних редакторах перед добавлением в Figma.

: Оптимизируйте изображения во внешних редакторах перед добавлением в Figma. Правильные форматы : Используйте JPEG для фотографий, PNG для графики с прозрачностью, SVG для векторных иллюстраций.

: Используйте JPEG для фотографий, PNG для графики с прозрачностью, SVG для векторных иллюстраций. Размерная оптимизация : Импортируйте изображения в размерах, близких к конечным, избегайте масштабирования крупных фотографий до миниатюр.

: Импортируйте изображения в размерах, близких к конечным, избегайте масштабирования крупных фотографий до миниатюр. Использование компонентов: Создавайте компоненты для повторяющихся изображений вместо дублирования.

Продвинутые техники оптимизации:

Image Optimization плагины : Используйте TinyImage, Avocado или аналогичные плагины для оптимизации уже импортированных изображений.

: Используйте TinyImage, Avocado или аналогичные плагины для оптимизации уже импортированных изображений. Progressive Loading Simulation : Создавайте версии изображений с разным качеством для имитации прогрессивной загрузки.

: Создавайте версии изображений с разным качеством для имитации прогрессивной загрузки. Vector Tracing : Преобразуйте простые растровые изображения в векторные с помощью плагинов для снижения веса файла.

: Преобразуйте простые растровые изображения в векторные с помощью плагинов для снижения веса файла. Image Sprites: Объединяйте небольшие иконки и элементы интерфейса в единые спрайт-листы.

Тип изображения Рекомендуемый формат Оптимальное разрешение Приемы оптимизации Фотографии JPEG 2x от финального размера Качество 70-80%, цветовой профиль sRGB UI иконки SVG Векторный (бесконечный) Оптимизация узлов, упрощение путей Скриншоты PNG 1x от финального размера Цветовая индексация, удаление метаданных Текстуры, фоны WebP/JPEG Минимально достаточное Увеличение сжатия, уменьшение размеров

Практические приемы для быстрой оптимизации в процессе работы:

Аудит изображений : Регулярно проверяйте список ресурсов в панели Assets для выявления неиспользуемых или дублирующихся изображений.

: Регулярно проверяйте список ресурсов в панели Assets для выявления неиспользуемых или дублирующихся изображений. Локальные стили : Для фоновых изображений используйте локальные заливки вместо глобальных, чтобы избежать загрузки ненужных ресурсов в других файлах.

: Для фоновых изображений используйте локальные заливки вместо глобальных, чтобы избежать загрузки ненужных ресурсов в других файлах. Компонентизация : Создавайте компоненты с маскированными изображениями — это позволяет заменять фото, сохраняя настройки маски и эффектов.

: Создавайте компоненты с маскированными изображениями — это позволяет заменять фото, сохраняя настройки маски и эффектов. Пакетная оптимизация: Используйте скрипты для автоматической оптимизации всех изображений проекта перед финальной презентацией или передачей разработчикам.

Лайфхак для работы с клиентскими материалами: создайте специальный фрейм "Image Assets" в начале файла, где будут храниться оригиналы всех изображений проекта. Это упростит их поиск, замену и оптимизацию при необходимости.

Освоив эти 15 профессиональных приемов работы с изображениями в Figma, вы сможете не только ускорить свой рабочий процесс, но и значительно поднять качество ваших дизайн-решений. Помните, что мастерство в работе с изображениями — это не просто техническое умение, а стратегический навык, который выделяет профессионального дизайнера. Экспериментируйте с комбинациями описанных техник, создавайте собственные рабочие процессы и постоянно обновляйте свою библиотеку эффектов — это инвестиции в ваш профессиональный рост!

