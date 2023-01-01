3D-объекты в Figma: мастер-класс по созданию объемного дизайна
Для кого эта статья:
- Дизайнеры, работающие с интерфейсами и интересующиеся 3D-моделированием.
- Студенты и начинающие специалисты в области веб-дизайна, желающие улучшить свои навыки.
Профессионалы, желающие освоить новые инструменты и техники в Figma для создания объемных элементов.
Объемное мышление открывает новые горизонты в мире цифрового дизайна. Создание 3D объектов уже давно перестало быть прерогативой специализированных программ — теперь это доступно прямо в Figma! Пространственные элементы способны превратить обычный интерфейс в захватывающее визуальное путешествие, добавляя глубину и реалистичность даже самым минималистичным дизайнам. Готовы погрузиться в мир объема и научиться мастерски создавать 3D объекты, не покидая привычную среду разработки? 🚀
Основы создания 3D объектов в Figma: что нужно знать
Прежде чем погрузиться в создание трехмерных объектов, необходимо понять, что Figma изначально не предназначена для полноценного 3D-моделирования. Однако с помощью определенных техник, встроенных функций и дополнительных плагинов можно добиться впечатляющих результатов. 🔍
Основные принципы 3D в Figma базируются на имитации объема через правильное использование перспективы, теней и градиентов. Вместо фактического построения трехмерных моделей, мы создаем иллюзию глубины и объема на двумерной плоскости.
Алексей Савельев, старший UI/UX дизайнер
Помню свой первый проект с использованием 3D-элементов в Figma. Клиент запросил интерфейс для конфигуратора автомобилей, где пользователи могли бы видеть, как меняется внешний вид машины при выборе разных опций. Я думал, что придется прибегать к сторонним 3D-редакторам, но решил попробовать сделать это в Figma.
Начал с простых форм — создал базовый силуэт автомобиля, используя примитивы и булевы операции. Затем добавил тени, градиенты и правильную перспективу. На финальной стадии применил различные эффекты для создания реалистичных материалов и отражений. Клиент был поражен, что весь прототип был сделан без единого импорта из специализированных 3D-программ!
Для успешного освоения 3D в Figma важно разобраться в следующих концепциях:
- Аксонометрия и изометрия — типы проекций, позволяющие создать иллюзию объема без искажения пропорций
- Перспектива — отображение объектов с учетом их видимого уменьшения по мере удаления от наблюдателя
- Светотень — система распределения теней для придания объема
- Градиенты — плавные переходы цвета для имитации объемных поверхностей
- Layering — правильное расположение слоев для создания глубины
Вот сравнительная таблица различных подходов к созданию 3D-эффектов в Figma:
|Метод
|Сложность
|Реалистичность
|Время выполнения
|Редактируемость
|Встроенные инструменты Figma
|Средняя
|Низкая-средняя
|Среднее
|Высокая
|Плагины
|Низкая
|Средняя-высокая
|Низкое
|Средняя
|Ручное моделирование
|Высокая
|Высокая
|Высокое
|Низкая
|Импорт из 3D-программ
|Средняя
|Очень высокая
|Среднее
|Очень низкая
Прежде чем приступать к сложным проектам, рекомендую освоить основные техники работы с формами, тенями и эффектами в Figma. Это заложит прочный фундамент для дальнейшего развития ваших 3D-навыков.
Необходимые инструменты и плагины для работы с 3D в Figma
Хотя базовые функции Figma позволяют создавать некоторые 3D-эффекты, для серьезной работы с объемными объектами вам понадобятся специализированные плагины. Они существенно расширяют возможности программы и позволяют автоматизировать многие процессы. 🔧
Вот список наиболее полезных плагинов для работы с 3D в Figma:
- Vectary 3D — позволяет импортировать 3D-модели прямо в Figma и настраивать их внешний вид
- Figma to 3D — преобразует 2D-изображения в псевдо-3D-объекты
- Isometric — создает изометрические проекции из обычных фигур
- Angle — помогает размещать дизайны на макетах устройств в перспективе
- Morph — создает плавные переходы между состояниями, что может использоваться для 3D-анимации
- Shadow — продвинутый инструмент для создания реалистичных теней
Помимо плагинов, вам понадобятся и встроенные инструменты Figma:
- Инструмент "Перо" для создания сложных форм
- Булевы операции для комбинирования фигур
- Эффекты слоя: тени, размытие, градиенты
- Сетки и направляющие для точного позиционирования
- Компоненты для повторного использования 3D-элементов
Сравнение популярных 3D-плагинов для Figma:
|Название плагина
|Тип 3D
|Простота использования
|Функциональность
|Бесплатная версия
|Vectary 3D
|Настоящие 3D-модели
|⭐⭐⭐
|⭐⭐⭐⭐⭐
|Ограниченная
|Isometric
|Изометрические проекции
|⭐⭐⭐⭐⭐
|⭐⭐⭐
|Да
|Angle
|Перспективные проекции
|⭐⭐⭐⭐
|⭐⭐⭐⭐
|Да
|Figma to 3D
|Конвертация 2D в 3D
|⭐⭐⭐
|⭐⭐⭐⭐
|Нет
Для начинающих рекомендую сначала освоить Isometric и Angle — они интуитивно понятны и дают быстрые результаты. По мере роста ваших навыков можно переходить к более сложным инструментам вроде Vectary 3D.
Ирина Волкова, UI дизайнер
Когда я только начинала экспериментировать с 3D в Figma, думала, что придется изучать новую программу с нуля. Первый проект оказался настоящим испытанием — нужно было создать объемные иконки для финтех-приложения, чтобы выделиться среди конкурентов.
Установила плагин Isometric и начала с простого — превратила плоские геометрические формы в объемные. Для каждой иконки создавала базовую фигуру, применяла изометрическую проекцию через плагин, а затем вручную дорабатывала детали и добавляла тени. Самым сложным оказалось подобрать правильные градиенты для имитации бликов на поверхностях.
Через неделю у меня была готова целая библиотека 3D-иконок, которые можно было легко модифицировать и адаптировать под разные сценарии. Клиент был в восторге, а я поняла, что для создания качественных 3D-объектов в Figma нужно не столько владение инструментами, сколько понимание принципов света и объема.
Техника создания простых 3D фигур с помощью базовых функций
Даже без использования специализированных плагинов в Figma можно создавать впечатляющие 3D-объекты. Начнем с освоения техник создания базовых 3D-фигур с использованием только встроенных инструментов. 📐
Рассмотрим пошаговый процесс создания простого 3D-куба:
- Создайте квадрат — это будет передняя грань куба. Используйте инструмент "Прямоугольник" (R) и, удерживая Shift, нарисуйте идеальный квадрат.
- Продублируйте квадрат (Ctrl/Cmd + D) и сместите копию вправо и вверх, чтобы имитировать верхнюю грань в изометрической проекции.
- Создайте еще одну копию и расположите ее так, чтобы она представляла боковую грань.
- Используйте инструмент "Перо" (P) для соединения углов этих квадратов, формируя видимые ребра куба.
- Примените различные оттенки одного цвета для каждой грани, имитируя разную освещенность поверхностей.
- Добавьте тени с помощью свойства "Drop Shadow" для создания ощущения глубины.
Для создания более сложных форм, таких как цилиндр или сфера, можно использовать следующие техники:
- Цилиндр: комбинируйте эллипсы и прямоугольники, используя градиенты для создания криволинейных поверхностей.
- Сфера: работайте с круглой формой и радиальными градиентами, имитирующими объем.
- Призма: используйте многоугольники и их проекции для создания граней.
- Конус: комбинируйте треугольники и эллипсы с градиентными заливками.
Важным аспектом является правильное использование цвета и освещения. Вот несколько правил:
- Для граней, обращенных к воображаемому источнику света, используйте более яркие оттенки.
- Для теневых граней применяйте более темные тона того же цвета.
- Тени должны падать в направлении, противоположном источнику света.
- Для реалистичных металлических поверхностей используйте линейные градиенты, имитирующие блики.
Еще одна техника — создание псевдо-3D текста. Вот как это сделать:
- Напишите текст с помощью инструмента "Текст" (T).
- Создайте несколько копий и расположите их друг за другом с небольшим смещением.
- Используйте градиентную заливку для боковых сторон букв.
- Добавьте тени для усиления эффекта глубины.
- Для создания более реалистичного эффекта примените легкое размытие к дальним копиям.
Эти базовые техники позволят вам создавать простые, но эффектные 3D объекты в Figma без использования плагинов. Помните, что ключ к реалистичному 3D — это правильные пропорции, перспектива и освещение. Экспериментируйте с этими параметрами, чтобы добиться наилучших результатов при создании 3D фигур в Figma.
Продвинутые методы моделирования сложных 3D объектов
Когда вы освоите базовые техники, пора переходить к созданию более сложных 3D-объектов. Здесь комбинация встроенных инструментов Figma и плагинов откроет перед вами новые горизонты. 🏆
Для моделирования сложных объектов мы будем использовать продвинутые методы, которые можно разделить на несколько категорий:
- Композитное моделирование — создание сложных форм путем комбинирования простых объектов
- Деформация и искажение — изменение базовых форм для получения неправильных геометрических объектов
- Имитация материалов — создание реалистичных поверхностей с различными свойствами
- Работа со светом и тенью — продвинутые техники освещения для усиления объема
Рассмотрим детальнее каждый из этих методов:
Композитное моделирование
- Используйте булевы операции (объединение, вычитание, пересечение) для создания сложных форм
- Применяйте маски для формирования нестандартных поверхностей
- Работайте с сеткой объекта, деформируя ее для получения органических форм
- Комбинируйте разные проекции одного объекта для создания полноценного представления
Деформация и искажение
- Используйте инструмент "Перо" для точной корректировки узловых точек
- Применяйте трансформации (наклон, перспектива) для создания искаженных форм
- Экспериментируйте с эффектом "Distort" (через плагины) для органичной деформации
- Создавайте волнистые и изогнутые поверхности с помощью кривых Безье
Имитация материалов
Создание реалистичных материалов — одна из самых сложных задач в 3D-моделировании. В Figma мы можем имитировать различные поверхности с помощью градиентов и эффектов:
- Для металлических поверхностей используйте линейные градиенты с яркими бликами
- Стеклянные поверхности создавайте с помощью прозрачности и мягких отражений
- Матовые материалы имитируйте с помощью мягких градиентов без резких переходов
- Для текстурированных поверхностей (дерево, ткань) применяйте паттерны с наложением теней
Работа SO светом и тенью
- Создавайте многослойные тени разной интенсивности для усиления глубины
- Используйте внутренние тени для выемок и углублений
- Добавляйте отраженный свет на теневые стороны объектов для реалистичности
- Экспериментируйте с цветными тенями для создания определенной атмосферы
Пример продвинутой техники: создание 3D-логотипа с хромированным эффектом
- Создайте базовую форму логотипа с помощью векторных инструментов
- Продублируйте форму и сместите копии для создания объема
- Соедините края с помощью дополнительных фигур, формируя боковые грани
- Создайте сложный градиент с несколькими цветовыми переходами (от белого через основной цвет к темному)
- Добавьте блики в виде белых линий разной прозрачности
- Примените легкое размытие к отдельным элементам для смягчения переходов
- Добавьте отражение, создав перевернутую копию с уменьшенной непрозрачностью
Продвинутые 3D-эффекты в Figma требуют больше ручной работы по сравнению со специализированными 3D-программами, но результаты могут быть впечатляющими. Важно понимать, что мы создаем иллюзию объема, а не настоящую 3D-модель, поэтому фокус должен быть на визуальном впечатлении, а не на математической точности.
Интеграция 3D элементов в дизайн-проекты и прототипы
Создание впечатляющих 3D-объектов — это только половина пути. Настоящее искусство заключается в их гармоничной интеграции в дизайн-проекты и прототипы так, чтобы они улучшали пользовательский опыт, а не отвлекали от него. 🎯
Существует несколько стратегий эффективного использования 3D-элементов в вашем дизайне:
- Функциональное использование — 3D объекты должны служить определенной цели, например, улучшать навигацию или визуализировать данные
- Контекстное размещение — объекты должны органично вписываться в общую композицию и тематику дизайна
- Последовательность стиля — 3D элементы должны соответствовать общей стилистике и цветовой схеме проекта
- Баланс и фокус — избегайте перегруженности 3D-объектами, они должны акцентировать внимание, а не рассеивать его
Вот несколько практических советов по интеграции 3D-объектов в различные типы дизайн-проектов:
Веб-дизайн:
- Используйте 3D-иконки для выделения ключевых функций или разделов сайта
- Создавайте объемные графические элементы для посадочных страниц, чтобы привлечь внимание
- Интегрируйте 3D-модели продуктов для интернет-магазинов
- Применяйте псевдо-3D для создания многослойных интерфейсов с эффектом глубины
Мобильные приложения:
- Создавайте 3D-кнопки и элементы управления для тактильного ощущения
- Используйте объемные иллюстрации для пустых состояний и онбординга
- Интегрируйте 3D-анимации для переходов между экранами (можно прототипировать в Figma)
- Применяйте умеренные 3D-эффекты для создания визуальной иерархии
Прототипирование с 3D-элементами:
- Создайте компоненты из ваших 3D-объектов для повторного использования
- Используйте вариации компонентов для разных состояний (активные, неактивные, нажатые)
- Разработайте микровзаимодействия с помощью Smart Animate для симуляции 3D-движения
- Добавьте интерактивности, используя переходы и анимации
- Тестируйте прототип на разных устройствах, чтобы убедиться, что 3D-эффекты корректно отображаются
При интеграции 3D-объектов важно учитывать производительность и ограничения платформы, особенно для мобильных устройств. Вот несколько рекомендаций по оптимизации:
- Группируйте слои 3D-объектов для улучшения организации и производительности
- Используйте компоненты вместо дублирования сложных 3D-элементов
- Оптимизируйте количество узлов и точек в векторных объектах
- Рассмотрите возможность использования растровых изображений для особо сложных 3D-объектов в финальной реализации
Для эффективной совместной работы над проектами с 3D-элементами:
- Создайте библиотеку 3D-компонентов, доступную для всей команды
- Документируйте процесс создания сложных 3D-объектов для будущего использования
- Согласуйте с разработчиками методы реализации 3D-эффектов в коде
- Предоставляйте альтернативные варианты дизайна для случаев, когда 3D-элементы не могут быть реализованы
Помните, что 3D-объекты должны улучшать пользовательский опыт, а не усложнять его. Используйте их осознанно и целенаправленно, и они станут мощным инструментом в вашем дизайнерском арсенале для создания запоминающихся и эффективных интерфейсов.
Освоив техники создания 3D объектов в Figma, вы существенно расширяете свой профессиональный инструментарий. Это не просто модный тренд, а мощное средство коммуникации с пользователем. Объемные элементы делают интерфейсы более интуитивными, информативными и запоминающимися. Начните с малого — добавьте объемную иконку или кнопку в свой следующий проект. Постепенно наращивайте сложность, и скоро вы сможете создавать полноценные 3D-композиции, которые будут выделять ваши работы среди тысяч других. Помните: лучший способ освоить новый навык — применять его на практике.
