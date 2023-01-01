3D-объекты в Figma: мастер-класс по созданию объемного дизайна

Для кого эта статья:

Дизайнеры, работающие с интерфейсами и интересующиеся 3D-моделированием.

Студенты и начинающие специалисты в области веб-дизайна, желающие улучшить свои навыки.

Профессионалы, желающие освоить новые инструменты и техники в Figma для создания объемных элементов. Объемное мышление открывает новые горизонты в мире цифрового дизайна. Создание 3D объектов уже давно перестало быть прерогативой специализированных программ — теперь это доступно прямо в Figma! Пространственные элементы способны превратить обычный интерфейс в захватывающее визуальное путешествие, добавляя глубину и реалистичность даже самым минималистичным дизайнам. Готовы погрузиться в мир объема и научиться мастерски создавать 3D объекты, не покидая привычную среду разработки? 🚀

Основы создания 3D объектов в Figma: что нужно знать

Прежде чем погрузиться в создание трехмерных объектов, необходимо понять, что Figma изначально не предназначена для полноценного 3D-моделирования. Однако с помощью определенных техник, встроенных функций и дополнительных плагинов можно добиться впечатляющих результатов. 🔍

Основные принципы 3D в Figma базируются на имитации объема через правильное использование перспективы, теней и градиентов. Вместо фактического построения трехмерных моделей, мы создаем иллюзию глубины и объема на двумерной плоскости.

Алексей Савельев, старший UI/UX дизайнер

Помню свой первый проект с использованием 3D-элементов в Figma. Клиент запросил интерфейс для конфигуратора автомобилей, где пользователи могли бы видеть, как меняется внешний вид машины при выборе разных опций. Я думал, что придется прибегать к сторонним 3D-редакторам, но решил попробовать сделать это в Figma.

Начал с простых форм — создал базовый силуэт автомобиля, используя примитивы и булевы операции. Затем добавил тени, градиенты и правильную перспективу. На финальной стадии применил различные эффекты для создания реалистичных материалов и отражений. Клиент был поражен, что весь прототип был сделан без единого импорта из специализированных 3D-программ!

Для успешного освоения 3D в Figma важно разобраться в следующих концепциях:

Аксонометрия и изометрия — типы проекций, позволяющие создать иллюзию объема без искажения пропорций

— типы проекций, позволяющие создать иллюзию объема без искажения пропорций Перспектива — отображение объектов с учетом их видимого уменьшения по мере удаления от наблюдателя

— отображение объектов с учетом их видимого уменьшения по мере удаления от наблюдателя Светотень — система распределения теней для придания объема

— система распределения теней для придания объема Градиенты — плавные переходы цвета для имитации объемных поверхностей

— плавные переходы цвета для имитации объемных поверхностей Layering — правильное расположение слоев для создания глубины

Вот сравнительная таблица различных подходов к созданию 3D-эффектов в Figma:

Метод Сложность Реалистичность Время выполнения Редактируемость Встроенные инструменты Figma Средняя Низкая-средняя Среднее Высокая Плагины Низкая Средняя-высокая Низкое Средняя Ручное моделирование Высокая Высокая Высокое Низкая Импорт из 3D-программ Средняя Очень высокая Среднее Очень низкая

Прежде чем приступать к сложным проектам, рекомендую освоить основные техники работы с формами, тенями и эффектами в Figma. Это заложит прочный фундамент для дальнейшего развития ваших 3D-навыков.

Необходимые инструменты и плагины для работы с 3D в Figma

Хотя базовые функции Figma позволяют создавать некоторые 3D-эффекты, для серьезной работы с объемными объектами вам понадобятся специализированные плагины. Они существенно расширяют возможности программы и позволяют автоматизировать многие процессы. 🔧

Вот список наиболее полезных плагинов для работы с 3D в Figma:

Vectary 3D — позволяет импортировать 3D-модели прямо в Figma и настраивать их внешний вид

— позволяет импортировать 3D-модели прямо в Figma и настраивать их внешний вид Figma to 3D — преобразует 2D-изображения в псевдо-3D-объекты

— преобразует 2D-изображения в псевдо-3D-объекты Isometric — создает изометрические проекции из обычных фигур

— создает изометрические проекции из обычных фигур Angle — помогает размещать дизайны на макетах устройств в перспективе

— помогает размещать дизайны на макетах устройств в перспективе Morph — создает плавные переходы между состояниями, что может использоваться для 3D-анимации

— создает плавные переходы между состояниями, что может использоваться для 3D-анимации Shadow — продвинутый инструмент для создания реалистичных теней

Помимо плагинов, вам понадобятся и встроенные инструменты Figma:

Инструмент "Перо" для создания сложных форм

Булевы операции для комбинирования фигур

Эффекты слоя: тени, размытие, градиенты

Сетки и направляющие для точного позиционирования

Компоненты для повторного использования 3D-элементов

Сравнение популярных 3D-плагинов для Figma:

Название плагина Тип 3D Простота использования Функциональность Бесплатная версия Vectary 3D Настоящие 3D-модели ⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐ Ограниченная Isometric Изометрические проекции ⭐⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐ Да Angle Перспективные проекции ⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐ Да Figma to 3D Конвертация 2D в 3D ⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐ Нет

Для начинающих рекомендую сначала освоить Isometric и Angle — они интуитивно понятны и дают быстрые результаты. По мере роста ваших навыков можно переходить к более сложным инструментам вроде Vectary 3D.

Ирина Волкова, UI дизайнер

Когда я только начинала экспериментировать с 3D в Figma, думала, что придется изучать новую программу с нуля. Первый проект оказался настоящим испытанием — нужно было создать объемные иконки для финтех-приложения, чтобы выделиться среди конкурентов.

Установила плагин Isometric и начала с простого — превратила плоские геометрические формы в объемные. Для каждой иконки создавала базовую фигуру, применяла изометрическую проекцию через плагин, а затем вручную дорабатывала детали и добавляла тени. Самым сложным оказалось подобрать правильные градиенты для имитации бликов на поверхностях.

Через неделю у меня была готова целая библиотека 3D-иконок, которые можно было легко модифицировать и адаптировать под разные сценарии. Клиент был в восторге, а я поняла, что для создания качественных 3D-объектов в Figma нужно не столько владение инструментами, сколько понимание принципов света и объема.

Техника создания простых 3D фигур с помощью базовых функций

Даже без использования специализированных плагинов в Figma можно создавать впечатляющие 3D-объекты. Начнем с освоения техник создания базовых 3D-фигур с использованием только встроенных инструментов. 📐

Рассмотрим пошаговый процесс создания простого 3D-куба:

Создайте квадрат — это будет передняя грань куба. Используйте инструмент "Прямоугольник" (R) и, удерживая Shift, нарисуйте идеальный квадрат. Продублируйте квадрат (Ctrl/Cmd + D) и сместите копию вправо и вверх, чтобы имитировать верхнюю грань в изометрической проекции. Создайте еще одну копию и расположите ее так, чтобы она представляла боковую грань. Используйте инструмент "Перо" (P) для соединения углов этих квадратов, формируя видимые ребра куба. Примените различные оттенки одного цвета для каждой грани, имитируя разную освещенность поверхностей. Добавьте тени с помощью свойства "Drop Shadow" для создания ощущения глубины.

Для создания более сложных форм, таких как цилиндр или сфера, можно использовать следующие техники:

Цилиндр : комбинируйте эллипсы и прямоугольники, используя градиенты для создания криволинейных поверхностей.

: комбинируйте эллипсы и прямоугольники, используя градиенты для создания криволинейных поверхностей. Сфера : работайте с круглой формой и радиальными градиентами, имитирующими объем.

: работайте с круглой формой и радиальными градиентами, имитирующими объем. Призма : используйте многоугольники и их проекции для создания граней.

: используйте многоугольники и их проекции для создания граней. Конус: комбинируйте треугольники и эллипсы с градиентными заливками.

Важным аспектом является правильное использование цвета и освещения. Вот несколько правил:

Для граней, обращенных к воображаемому источнику света, используйте более яркие оттенки.

Для теневых граней применяйте более темные тона того же цвета.

Тени должны падать в направлении, противоположном источнику света.

Для реалистичных металлических поверхностей используйте линейные градиенты, имитирующие блики.

Еще одна техника — создание псевдо-3D текста. Вот как это сделать:

Напишите текст с помощью инструмента "Текст" (T). Создайте несколько копий и расположите их друг за другом с небольшим смещением. Используйте градиентную заливку для боковых сторон букв. Добавьте тени для усиления эффекта глубины. Для создания более реалистичного эффекта примените легкое размытие к дальним копиям.

Эти базовые техники позволят вам создавать простые, но эффектные 3D объекты в Figma без использования плагинов. Помните, что ключ к реалистичному 3D — это правильные пропорции, перспектива и освещение. Экспериментируйте с этими параметрами, чтобы добиться наилучших результатов при создании 3D фигур в Figma.

Продвинутые методы моделирования сложных 3D объектов

Когда вы освоите базовые техники, пора переходить к созданию более сложных 3D-объектов. Здесь комбинация встроенных инструментов Figma и плагинов откроет перед вами новые горизонты. 🏆

Для моделирования сложных объектов мы будем использовать продвинутые методы, которые можно разделить на несколько категорий:

Композитное моделирование — создание сложных форм путем комбинирования простых объектов Деформация и искажение — изменение базовых форм для получения неправильных геометрических объектов Имитация материалов — создание реалистичных поверхностей с различными свойствами Работа со светом и тенью — продвинутые техники освещения для усиления объема

Рассмотрим детальнее каждый из этих методов:

Композитное моделирование

Используйте булевы операции (объединение, вычитание, пересечение) для создания сложных форм

Применяйте маски для формирования нестандартных поверхностей

Работайте с сеткой объекта, деформируя ее для получения органических форм

Комбинируйте разные проекции одного объекта для создания полноценного представления

Деформация и искажение

Используйте инструмент "Перо" для точной корректировки узловых точек

Применяйте трансформации (наклон, перспектива) для создания искаженных форм

Экспериментируйте с эффектом "Distort" (через плагины) для органичной деформации

Создавайте волнистые и изогнутые поверхности с помощью кривых Безье

Имитация материалов

Создание реалистичных материалов — одна из самых сложных задач в 3D-моделировании. В Figma мы можем имитировать различные поверхности с помощью градиентов и эффектов:

Для металлических поверхностей используйте линейные градиенты с яркими бликами

Стеклянные поверхности создавайте с помощью прозрачности и мягких отражений

Матовые материалы имитируйте с помощью мягких градиентов без резких переходов

Для текстурированных поверхностей (дерево, ткань) применяйте паттерны с наложением теней

Работа SO светом и тенью

Создавайте многослойные тени разной интенсивности для усиления глубины

Используйте внутренние тени для выемок и углублений

Добавляйте отраженный свет на теневые стороны объектов для реалистичности

Экспериментируйте с цветными тенями для создания определенной атмосферы

Пример продвинутой техники: создание 3D-логотипа с хромированным эффектом

Создайте базовую форму логотипа с помощью векторных инструментов Продублируйте форму и сместите копии для создания объема Соедините края с помощью дополнительных фигур, формируя боковые грани Создайте сложный градиент с несколькими цветовыми переходами (от белого через основной цвет к темному) Добавьте блики в виде белых линий разной прозрачности Примените легкое размытие к отдельным элементам для смягчения переходов Добавьте отражение, создав перевернутую копию с уменьшенной непрозрачностью

Продвинутые 3D-эффекты в Figma требуют больше ручной работы по сравнению со специализированными 3D-программами, но результаты могут быть впечатляющими. Важно понимать, что мы создаем иллюзию объема, а не настоящую 3D-модель, поэтому фокус должен быть на визуальном впечатлении, а не на математической точности.

Интеграция 3D элементов в дизайн-проекты и прототипы

Создание впечатляющих 3D-объектов — это только половина пути. Настоящее искусство заключается в их гармоничной интеграции в дизайн-проекты и прототипы так, чтобы они улучшали пользовательский опыт, а не отвлекали от него. 🎯

Существует несколько стратегий эффективного использования 3D-элементов в вашем дизайне:

Функциональное использование — 3D объекты должны служить определенной цели, например, улучшать навигацию или визуализировать данные

— 3D объекты должны служить определенной цели, например, улучшать навигацию или визуализировать данные Контекстное размещение — объекты должны органично вписываться в общую композицию и тематику дизайна

— объекты должны органично вписываться в общую композицию и тематику дизайна Последовательность стиля — 3D элементы должны соответствовать общей стилистике и цветовой схеме проекта

— 3D элементы должны соответствовать общей стилистике и цветовой схеме проекта Баланс и фокус — избегайте перегруженности 3D-объектами, они должны акцентировать внимание, а не рассеивать его

Вот несколько практических советов по интеграции 3D-объектов в различные типы дизайн-проектов:

Веб-дизайн:

Используйте 3D-иконки для выделения ключевых функций или разделов сайта

Создавайте объемные графические элементы для посадочных страниц, чтобы привлечь внимание

Интегрируйте 3D-модели продуктов для интернет-магазинов

Применяйте псевдо-3D для создания многослойных интерфейсов с эффектом глубины

Мобильные приложения:

Создавайте 3D-кнопки и элементы управления для тактильного ощущения

Используйте объемные иллюстрации для пустых состояний и онбординга

Интегрируйте 3D-анимации для переходов между экранами (можно прототипировать в Figma)

Применяйте умеренные 3D-эффекты для создания визуальной иерархии

Прототипирование с 3D-элементами:

Создайте компоненты из ваших 3D-объектов для повторного использования Используйте вариации компонентов для разных состояний (активные, неактивные, нажатые) Разработайте микровзаимодействия с помощью Smart Animate для симуляции 3D-движения Добавьте интерактивности, используя переходы и анимации Тестируйте прототип на разных устройствах, чтобы убедиться, что 3D-эффекты корректно отображаются

При интеграции 3D-объектов важно учитывать производительность и ограничения платформы, особенно для мобильных устройств. Вот несколько рекомендаций по оптимизации:

Группируйте слои 3D-объектов для улучшения организации и производительности

Используйте компоненты вместо дублирования сложных 3D-элементов

Оптимизируйте количество узлов и точек в векторных объектах

Рассмотрите возможность использования растровых изображений для особо сложных 3D-объектов в финальной реализации

Для эффективной совместной работы над проектами с 3D-элементами:

Создайте библиотеку 3D-компонентов, доступную для всей команды

Документируйте процесс создания сложных 3D-объектов для будущего использования

Согласуйте с разработчиками методы реализации 3D-эффектов в коде

Предоставляйте альтернативные варианты дизайна для случаев, когда 3D-элементы не могут быть реализованы

Помните, что 3D-объекты должны улучшать пользовательский опыт, а не усложнять его. Используйте их осознанно и целенаправленно, и они станут мощным инструментом в вашем дизайнерском арсенале для создания запоминающихся и эффективных интерфейсов.

Освоив техники создания 3D объектов в Figma, вы существенно расширяете свой профессиональный инструментарий. Это не просто модный тренд, а мощное средство коммуникации с пользователем. Объемные элементы делают интерфейсы более интуитивными, информативными и запоминающимися. Начните с малого — добавьте объемную иконку или кнопку в свой следующий проект. Постепенно наращивайте сложность, и скоро вы сможете создавать полноценные 3D-композиции, которые будут выделять ваши работы среди тысяч других. Помните: лучший способ освоить новый навык — применять его на практике.

