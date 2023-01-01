Видеоуроки Figma: лучшие ресурсы для быстрого освоения интерфейса

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Новички в дизайне, желающие освоить Figma

Студенты и практикующие дизайнеры, ищущие качественные обучающие ресурсы

Специалисты, которые хотят повысить свою квалификацию и знания в области веб-дизайна Погружение в мир Figma без качественных видеоуроков — всё равно что пытаться проехать через незнакомый город без навигатора. Можно, но сколько времени потратишь, блуждая по лабиринтам интерфейса! 🧭 Правильно подобранные видеоуроки сократят путь от "что это за кнопка?" до "смотрите мой первый дизайн-проект" в разы. Я собрал только проверенные видеоресурсы, которые действительно помогут новичку освоить Figma без лишней воды и путаницы. Это не просто подборка — это ваша карта сокровищ в мире дизайна.

Хотите не просто смотреть видеоуроки, а получить системные знания по веб-дизайну под руководством практикующих экспертов? Курс веб-дизайна от Skypro — это идеальный старт для тех, кто серьезно настроен освоить Figma и другие инструменты на профессиональном уровне. Здесь вы получите не только технические навыки, но и поддержку менторов, практику на реальных проектах и помощь с трудоустройством. Инвестируйте в образование, которое окупится!

Почему видеоуроки — лучший старт в Figma для новичков

Визуальное обучение активирует до 65% мозговой активности, что делает видеоуроки идеальным форматом для освоения графического редактора. Когда вы видите, как опытный дизайнер перемещается по интерфейсу Figma, ваш мозг буквально "записывает" эти движения, создавая нейронные связи, которые позже трансформируются в ваши собственные навыки. 🧠

Текстовые руководства хороши для справок, но они не могут передать нюансы работы с инструментами, как это делают видео:

Возможность наблюдать за рабочим процессом в реальном времени

Демонстрация тонкостей использования горячих клавиш

Наглядное объяснение принципов работы с компонентами и свойствами

Возможность повторить действия параллельно с просмотром

Формат обучения Эффективность восприятия Время усвоения базовых навыков Видеоуроки Высокая (65-75%) 2-3 недели Текстовые руководства Средняя (30-40%) 4-6 недель Официальная документация Низкая (15-25%) 6-8 недель

Михаил Карпов, UX/UI дизайнер

Когда я впервые столкнулся с Figma, я потратил две недели, блуждая по документации и форумам. Результат? Базовый макет с кривыми компонентами и полное непонимание автолейаута. Переломный момент наступил, когда коллега посоветовал канал Design Course. После 4 часов видеоуроков я наконец понял логику работы с компонентами. Через неделю регулярного просмотра туториалов я уже мог собрать приличный прототип и даже настроить варианты компонентов для разных состояний. Видеоуроки сэкономили мне месяцы проб и ошибок.

Особенно ценны пошаговые видеокурсы, где материал структурирован от простого к сложному. Такой подход позволяет не только освоить технические аспекты работы с программой, но и понять фундаментальные принципы дизайна интерфейсов. Когда вы видите, как элементы постепенно складываются в цельный дизайн, вы усваиваете не только "как", но и "почему".

Топ YouTube-каналов с пошаговым обучением Figma

YouTube предлагает богатейшую коллекцию обучающих материалов по Figma — от базовых руководств до продвинутых техник. Я отобрал каналы, где контент действительно структурирован и ориентирован на практические результаты. 🎬

Design Course — канал Гэри Саймона, который объясняет сложные концепции простым языком. Особенно ценны его видео о компонентах и автолейауте.

— канал Гэри Саймона, который объясняет сложные концепции простым языком. Особенно ценны его видео о компонентах и автолейауте. DesignCode — Менг То создаёт комплексные туториалы, охватывающие весь процесс дизайна от концепции до прототипа.

— Менг То создаёт комплексные туториалы, охватывающие весь процесс дизайна от концепции до прототипа. Figma — официальный канал с актуальными обновлениями и демонстрацией новых функций.

— официальный канал с актуальными обновлениями и демонстрацией новых функций. AJ&Smart — акцент на дизайн-спринты и практическое применение Figma в реальных проектах.

— акцент на дизайн-спринты и практическое применение Figma в реальных проектах. Mizko — подробные туториалы по созданию анимированных прототипов и сложных взаимодействий.

Определиться с выбором канала поможет ваш стиль обучения и конкретные цели. Если вам нужны быстрые практические навыки — DesignCourse подойдет идеально. Для глубокого понимания принципов UI/UX дизайна в контексте Figma — обратите внимание на DesignCode.

Екатерина Морозова, дизайн-наставник

Мой студент Алексей пришел с нулевыми знаниями о дизайне, но с горящими глазами. Мы начали с канала Design Course — простые 10-минутные уроки он смотрел во время обеденного перерыва. Через две недели он уже мог создать базовую сетку и работать с фреймами. Затем мы добавили к просмотру Mizko для изучения прототипирования. Критический момент наступил, когда ему нужно было сделать первый коммерческий проект. Я посоветовала обратиться к серии туториалов от AJ&Smart о дизайн-спринтах. Алексей за выходные просмотрел весь плейлист и в понедельник пришел с готовой стратегией разработки. Сейчас, спустя 6 месяцев, он уже ведет собственные проекты и продолжает учиться на тех же каналах, но теперь смотрит продвинутые туториалы.

Название канала Уровень сложности Особенности контента Лучшие плейлисты для начинающих Design Course Начальный-Средний Краткие, информативные видео с фокусом на практику "Figma Essentials", "UI Design Fundamentals" DesignCode Начальный-Продвинутый Детальные туториалы с акцентом на современные тренды "Figma for Beginners", "Design System in Figma" Figma Все уровни Официальные демонстрации функций, обновления "Figma 101", "What's New in Figma" AJ&Smart Средний Дизайн-мышление, процессы и методологии "Design Sprint Masterclass", "Prototype Like a Pro"

Не пытайтесь охватить сразу все каналы — это приведет к информационной перегрузке. Выберите один основной и один дополнительный канал и методично проходите их плейлисты в рекомендованном порядке. 🧩

Базовые видеоуроки Figma для первых шагов в интерфейсе

Первое знакомство с Figma может напоминать попадание в кабину космического корабля — множество кнопок, панелей и опций. Правильно подобранные базовые видеоуроки помогут сориентироваться и начать продуктивную работу. 🚀

Для тех, кто только открывает Figma впервые, я рекомендую следующую последовательность видеоуроков:

"Интерфейс Figma за 15 минут" от Design Course — быстрый обзор рабочего пространства и основных инструментов. "Figma для начинающих: основы работы с объектами" — создание, трансформация и организация базовых элементов. "Структура проекта: фреймы, страницы и организация" — основы правильной организации дизайн-файлов. "Работа с текстом в Figma" — типографика, стили текста и текстовые эффекты. "Введение в сетки и выравнивание" — принципы создания гармоничных и сбалансированных макетов.

Особое внимание стоит уделить видеоурокам, посвященным автолейауту (Auto Layout) — это фундаментальная технология в Figma, которая революционизировала подход к созданию адаптивных интерфейсов. Автолейаут позволяет элементам динамически подстраиваться под контент, что критически важно для современного дизайна.

Изучите основы навигации и масштабирования в рабочем пространстве

Освойте создание базовых фигур и манипулирование ими

Научитесь организовывать элементы с помощью слоев и групп

Поймите принципы использования сеток и направляющих

Практикуйте работу с цветовыми стилями и типографикой

Выделите на освоение базовых функций минимум неделю, уделяя ежедневно 1-2 часа на просмотр видеоуроков и практическое закрепление материала. Не пытайтесь перескакивать к сложным техникам, не освоив фундаментальных принципов работы с графическим редактором. 📚

Практические видеокурсы: от простого макета до прототипа

После освоения базовых принципов работы с Figma пришло время применить полученные знания в конкретных проектах. Именно здесь раскрывается настоящая сила обучения через видеокурсы — вы можете наблюдать и повторять полный цикл создания дизайн-проекта. 🖌️

Следующие практические видеокурсы построены по принципу "от А до Я" и позволяют создать полноценный проект:

"Создание лендинга в Figma" — пошаговое руководство по дизайну одностраничного сайта, включая работу с компонентами.

— пошаговое руководство по дизайну одностраничного сайта, включая работу с компонентами. "Дизайн мобильного приложения с нуля" — полный процесс от вайрфреймов до финальных макетов и прототипов.

— полный процесс от вайрфреймов до финальных макетов и прототипов. "Разработка системы компонентов" — создание масштабируемой библиотеки UI-компонентов для быстрого прототипирования.

— создание масштабируемой библиотеки UI-компонентов для быстрого прототипирования. "Прототипирование взаимодействий в Figma" — продвинутые техники создания интерактивных прототипов с анимацией.

Для максимально эффективного обучения следуйте методике "повторяй-модифицируй-создавай":

Повторяй: точно воспроизводите действия автора видеокурса, чтобы закрепить базовые навыки. Модифицируй: внесите свои изменения в проект, экспериментируя с цветами, типографикой и компоновкой. Создавай: используя полученные знания, разработайте собственный проект с похожими требованиями.

Видеокурсы по созданию прототипов особенно ценны, поскольку демонстрируют, как превратить статичные макеты в интерактивные модели, готовые для тестирования и презентации клиентам. Овладение навыками прототипирования значительно повышает вашу ценность как дизайнера интерфейсов.

Ресурсы на русском языке: доступные уроки Figma для начинающих

Для русскоязычных дизайнеров критически важно найти качественные обучающие материалы без языкового барьера. К счастью, русскоязычное сообщество дизайнеров активно развивается, и доступны отличные ресурсы для изучения Figma. 🇷🇺

Лучшие каналы и видеоуроки на русском языке:

Дизайн Кодом — популярный YouTube-канал с подробными руководствами по Figma и принципам UI/UX дизайна.

— популярный YouTube-канал с подробными руководствами по Figma и принципам UI/UX дизайна. WebDesign Master — практические видеокурсы по созданию веб-интерфейсов в Figma с нуля до финального результата.

— практические видеокурсы по созданию веб-интерфейсов в Figma с нуля до финального результата. Уроки Figma от Юрия Гитцеля — короткие и информативные видео с фокусом на конкретные функции и техники.

— короткие и информативные видео с фокусом на конкретные функции и техники. Дизайн Человека — авторский канал с подробными туториалами и разборами реальных кейсов.

— авторский канал с подробными туториалами и разборами реальных кейсов. Фигма для чайников — серия вводных уроков, идеально подходящих для абсолютных новичков.

Русскоязычные видеокурсы часто адаптированы под специфику работы в России и странах СНГ, что включает особенности взаимодействия с клиентами и требования к дизайну для локальных рынков.

Название ресурса Тип контента Лучшие материалы для новичков Дизайн Кодом Видеоуроки, курсы "Figma с нуля", "Адаптивные компоненты" WebDesign Master Практические видеокурсы "Вёрстка из Figma", "UI-киты своими руками" Уроки Figma от Юрия Гитцеля Короткие техники и хаки "10 трюков в Figma", "Быстрая работа в Figma" Дизайн Человека Комплексные туториалы "От идеи до прототипа", "Система компонентов"

Отдельно стоит отметить практикоориентированные курсы на платформах вроде Skypro, где обучение Figma встроено в контекст реальных проектов с обратной связью от менторов. Такой формат обеспечивает наилучшие результаты для тех, кто нацелен на профессиональное развитие в сфере дизайна интерфейсов. 🎯

Для эффективного освоения Figma через русскоязычные ресурсы рекомендую:

Начать с 2-3 вводных уроков для понимания интерфейса

Перейти к практическому курсу создания простого проекта (лендинг или приложение)

Изучить специализированные видео по компонентам и автолейауту

Освоить прототипирование и взаимодействие на практическом примере

Регулярно практиковаться, воспроизводя показанные в видео техники

Видеоуроки по Figma — это только первый шаг в бесконечном путешествии дизайнера. Они дают инструменты, но настоящее мастерство приходит через практику и эксперименты. Самые успешные дизайнеры не останавливаются на базовых знаниях, а постоянно расширяют свой арсенал, применяя новые техники в реальных проектах. Найдите баланс между обучением и созданием, ведь только в процессе работы над собственными проектами вы по-настоящему освоите графический редактор и раскроете свой творческий потенциал.

Читайте также