Самостоятельно из Паттайи: топ-10 мест для визита без гида

Для кого эта статья:

Самостоятельные путешественники, интересующиеся новыми маршрутами и уникальными местами

Люди, ищущие альтернативу массовому туризму и желание исследовать менее известные достопримечательности

Заинтересованные в экономии на путешествиях и организации независимых поездок Если пакетный тур в Паттайю вызывает у вас зевоту, а массовые экскурсии с толпами туристов не вдохновляют — вы мой единомышленник. За 8 лет исследования Таиланда я убедился, что лучшие впечатления начинаются там, где заканчиваются стандартные маршруты. Окрестности Паттайи скрывают настоящие жемчужины, до которых можно добраться без переводчиков и гидов. Хочу поделиться с вами 10 проверенными локациями, которые стоят каждой потраченной минуты и бата. Готовы к настоящему приключению? 🗺️

Топ-10 мест для самостоятельного визита из Паттайи

Хватит тратить драгоценные дни отпуска на переполненные туристические локации. Вот 10 мест, которые легко посетить самостоятельно и которые оставят впечатления на годы вперёд.

1. Остров Ко Лан — тропический рай в 7 км от берега Паттайи. Белоснежные пляжи и прозрачная вода без толп туристов доступны всего за 30 минут на пароме (стоимость 30 бат в одну сторону). Лайфхак: отправляйтесь на пляжи Samae или Tien, чтобы избежать толп на главном пляже.

2. Плавучий рынок Паттайи — аутентичный опыт тайской торговли. Несмотря на туристическую направленность, здесь можно найти уникальные сувениры и попробовать настоящую тайскую уличную еду. Доберитесь на сонгтео (10-20 бат) или такси (около 200-300 бат).

3. Святилище истины — величественный деревянный храм, каждый сантиметр которого покрыт искусной резьбой. Его строительство продолжается уже несколько десятилетий. Входной билет 500 бат, но зрелище стоит каждого бата. 🏯

4. Серебряное озеро (Huay Yai) — живописное место в 20 км от центра Паттайи. Прекрасное место для пикника среди виноградников и цветущих садов. Вход всего 50 бат.

5. Кхао Чи Чан (Будда на горе) — гигантское изображение Будды, вырезанное в скале и инкрустированное золотом. Впечатляющее зрелище и великолепные виды окрестностей. Вход свободный.

6. Нонг Нуч Тропикал Гарден — ботанический сад мирового уровня с потрясающими тематическими зонами, включая французский парк и сад кактусов. Входной билет 500 бат, но для ценителей природы — обязательное место посещения.

7. Остров Ко Си Чанг — менее известный, но более аутентичный остров в 2 часах езды от Паттайи. Здесь вы найдете руины королевского дворца, живописные пляжи и местную рыбацкую культуру без массового туризма.

8. Ват Ян (Wat Yansangwararam) — комплекс буддистских храмов различных архитектурных стилей, включая тайский, китайский и индийский. Вход бесплатный, что делает его ещё привлекательнее.

9. Заповедник Кхао Кхео — просторный зоопарк с полусвободным содержанием животных. За 400 бат вы увидите редкие виды в условиях, приближенных к естественным.

10. Аюттайя — древняя столица Сиама, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Хотя это самое удалённое место из списка (около 2,5 часов на автобусе), величественные руины храмов XIII века стоят однодневной поездки.

Место Стоимость посещения Время в пути из центра Паттайи Оптимальное время для визита Остров Ко Лан 30 бат (паром) 30 минут Раннее утро (до 9:00) Плавучий рынок 200 бат (вход) 20 минут Выходные, 10:00-13:00 Святилище истины 500 бат 25 минут 16:00-17:00 (закатное освещение) Серебряное озеро 50 бат 40 минут В будние дни Кхао Чи Чан Бесплатно 30 минут Утро (меньше жары) Нонг Нуч 500 бат 30 минут С утра, в будние дни Ко Си Чанг 50 бат (паром) 2 часа Ранний выезд, на весь день Ват Ян Бесплатно 30 минут Утро, в будние дни Кхао Кхео 400 бат 30 минут С утра, когда животные активны Аюттайя 50 бат (за храм) 2,5 часа Выезд в 7:00, на весь день

Максим Воронцов, путешественник и гид На мой взгляд, Ко Лан — идеальное место для первой самостоятельной поездки. Помню, как привез сюда группу друзей, никогда не путешествовавших по Азии самостоятельно. Мы сели на паром в 8 утра, когда большинство туристов еще нежились в постелях. По прибытии арендовали скутеры (200 бат/день) и объехали все шесть пляжей острова. На Самае мы нашли почти пустынную бухту с кристальной водой. Обед из свежих морепродуктов в местной забегаловке обошелся вдвое дешевле, чем в ресторанах Паттайи. К вечеру мои друзья уже строили планы следующих самостоятельных поездок. Главный урок: выезжайте рано и не бойтесь отклоняться от проторенных туристических троп.

Как организовать поездки без турфирм и сэкономить

Самостоятельные путешествия — это не только свобода передвижения, но и ощутимая экономия. Давайте разберем ключевые аспекты организации независимых поездок.

Планирование и подготовка

Исследуйте заранее — скачайте офлайн-карты Google Maps для нужного района. Отметьте потенциальные места посещения.

— скачайте офлайн-карты Google Maps для нужного района. Отметьте потенциальные места посещения. Выбирайте непиковое время — посещайте популярные места в будние дни или рано утром. Цены ниже, а впечатления ярче.

— посещайте популярные места в будние дни или рано утром. Цены ниже, а впечатления ярче. Используйте локальные приложения — установите Grab для заказа такси, это снизит вероятность переплаты.

— установите Grab для заказа такси, это снизит вероятность переплаты. Изучите базовые фразы — "Сколько стоит?" (Tao rai?), "Слишком дорого" (Paeng pai) и "Спасибо" (Khop khun) откроют двери к местным ценам.

Финансовые хитрости

Снимайте деньги в банкоматах Bangkok Bank — самая низкая комиссия (180 бат за операцию).

— самая низкая комиссия (180 бат за операцию). Торгуйтесь везде , кроме храмов и государственных учреждений. Начинайте с предложения 30-40% от названной цены.

, кроме храмов и государственных учреждений. Начинайте с предложения 30-40% от названной цены. Питайтесь в местных заведениях — ищите кафе, где обедают тайцы. Качественная еда за 60-100 бат вместо 300-500 в туристических ресторанах.

— ищите кафе, где обедают тайцы. Качественная еда за 60-100 бат вместо 300-500 в туристических ресторанах. Групповой транспорт — арендуйте скутер на несколько дней (от 200 бат/день) вместо ежедневной аренды или используйте сонгтео.

Сравнение стоимости посещения острова Ко Лан

Услуга/товар Групповая экскурсия Самостоятельно Экономия Транспорт туда/обратно Включено в тур (≈500 бат) 30+30 бат (паром) 440 бат Обед Включено (≈350 бат) 150 бат (местное кафе) 200 бат Аренда лежака Включено (≈150 бат) 50 бат (с торгом) 100 бат Перемещение по острову Ограничено программой 200 бат (скутер на день) Свобода выбора Время на пляжах 3 часа по расписанию Без ограничений Гибкость ИТОГО 1500-2000 бат 460 бат ~1200 бат

Избегайте типичных ошибок

Не соглашайтесь на "специальные предложения" от случайных доброжелателей на улице.

от случайных доброжелателей на улице. Проверяйте счетчик в такси или договаривайтесь о цене заранее.

или договаривайтесь о цене заранее. Не перегружайте маршрут — лучше посетить 2-3 места и насладиться ими, чем гнаться за количеством.

— лучше посетить 2-3 места и насладиться ими, чем гнаться за количеством. Избегайте "туристических" ресторанов с меню на русском языке — там наценка минимум 30%.

Правильная организация самостоятельной поездки может сократить расходы более чем вдвое, а впечатления сделать в несколько раз ярче. Ключ к успеху — подготовка и отказ от импульсивных решений. 🧠

Транспорт и логистика: как добраться куда угодно

Транспортная система вокруг Паттайи предлагает массу возможностей для путешественника-одиночки. Главное — знать особенности каждого вида транспорта и уметь их комбинировать.

Общественный транспорт в Паттайе и окрестностях

Сонгтео (тук-тук) — маршрутные пикапы с фиксированными маршрутами. Стоимость проезда по городу — 10-20 бат. Просто поднимите руку, чтобы остановить, и нажмите кнопку внутри, когда нужно выйти. Идеальны для поездок по Beach Road или Sukhumvit Road.

Мототакси — самый быстрый транспорт в часы пик. Водители в цветных жилетах стоят на перекрестках. Средняя цена — 40-100 бат в зависимости от расстояния. Не забудьте надеть шлем!

Автобусы — отличный вариант для дальних поездок. От автовокзала на North Pattaya Road отправляются автобусы в Бангкок (120 бат), Аюттайю (200 бат) и другие города.

Паромы и скоростные катера — для посещения островов. Паром на Ко Лан отходит от причала Бали Хай каждые 45 минут с 7:00 до 18:30 (30 бат).

Аренда транспорта для полной свободы

Скутеры — самый популярный вариант. Аренда — 200-300 бат в день (с залогом 2000-3000 бат или паспортом). Нужны международные права категории A.

Автомобиль — от 1000 бат в день. Требуется международное водительское удостоверение. Идеален для поездок в Аюттайю или исследования нескольких локаций за день.

Велосипеды — доступны в некоторых отелях или пунктах проката (100-150 бат в день). Подходят для коротких поездок по городу или на острове Ко Лан.

Елена Соколова, travel-блогер Когда я впервые решила поехать на Ко Си Чанг самостоятельно, у меня был только путеводитель и слабое представление о тайском транспорте. Утром села на сонгтео до автовокзала (10 бат), откуда взяла миниван до Сирачи (100 бат). Водитель миниван высадил меня не у пирса, а в каком-то странном месте. Я показала таксисту на телефоне слово "пирс" на тайском языке, и он довез меня за 60 бат. Паром (50 бат) шел почти час. На острове арендовала скутер за 200 бат и целый день исследовала все закоулки. Из-за незнания расписания последних паромов чуть не осталась ночевать на острове! В последний момент успела на последний катер. Теперь я всегда проверяю не только маршрут, но и часы работы транспорта, особенно обратные рейсы. Этот опыт научил меня: в самостоятельных поездках главное — иметь план Б и запас времени.

Практические советы по транспорту

Загрузите приложения Grab и Bolt для заказа такси с фиксированной ценой.

Сохраняйте адрес отеля на тайском языке в телефоне — это спасет в непредвиденной ситуации.

Покупайте билеты на дальние автобусы заранее , особенно в выходные и праздники.

При аренде транспорта фотографируйте все имеющиеся повреждения до начала аренды.

Заправляйте скутер на официальных заправках (желтые PTT или красные Caltex) — качество топлива выше.

Расстояния и время в пути от центра Паттайи

Святилище истины — 8 км, 20-25 минут на скутере, 30-40 минут на сонгтео

— 8 км, 20-25 минут на скутере, 30-40 минут на сонгтео Нонг Нуч — 15 км, 30 минут на скутере, 45-60 минут на сонгтео

— 15 км, 30 минут на скутере, 45-60 минут на сонгтео Кхао Чи Чан — 15 км, 25-30 минут на скутере

— 15 км, 25-30 минут на скутере Аюттайя — 230 км, 2,5-3 часа на автобусе

— 230 км, 2,5-3 часа на автобусе Ко Си Чанг — 25 км до пирса + 45 минут на пароме

Помните, что в Таиланде левостороннее движение, а правила часто соблюдаются... условно. При аренде скутера или автомобиля будьте предельно осторожны и всегда надевайте защиту. Штрафы за отсутствие шлема начинаются от 400 бат. 🛵

Культурные и природные достопримечательности окрестностей

Паттайя часто незаслуженно считается исключительно местом для пляжного и ночного отдыха. На самом деле, регион богат культурными и природными жемчужинами, которые стоит увидеть любознательному путешественнику.

Культурные достопримечательности

Храм Ват Ян и Китайская пагода — один из крупнейших храмовых комплексов Таиланда, сочетающий различные архитектурные стили. Особенно впечатляет китайская пагода на холме с 360-градусным видом на окрестности. Обратите внимание на изящные резные детали и благовония размером с человека. Традиционная тайская архитектура здесь переплетается с китайской и индийской. Святилище Истины — уникальный деревянный храм высотой 105 метров, полностью выполненный из тика без единого гвоздя. Каждый сантиметр покрыт резьбой, иллюстрирующей буддийские и индуистские мотивы. Храм до сих пор строится, что дает возможность увидеть мастеров за работой. Резные фигуры изображают сцены из мифологии и олицетворяют философские концепции четырех стихий. Руины Аюттайи — древняя столица Таиланда (1351-1767), внесенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Особого внимания заслуживают: Ват Махатхат — знаменитая голова Будды, вросшая в корни дерева

Ват Пхра Си Санпхет — три восстановленные чеди (ступы) в ряд

Ват Чай Ваттанарам — величественный храм в кхмерском стиле Ват Пхо Тай — менее известный, но впечатляющий храм с 56-метровой статуей лежащего Будды, покрытой золотыми листами. В отличие от своего тезки в Бангкоке, здесь гораздо меньше туристов и можно спокойно изучить детали.

Природные достопримечательности

Заповедник Кхао Кхео — не просто зоопарк, а настоящий центр сохранения дикой природы площадью более 800 гектаров. Здесь обитают редкие виды животных в условиях, максимально приближенных к естественным. Особенно интересна зона ночных животных, где можно увидеть активность ночных обитателей днем. Ботанический сад Нонг Нуч — один из красивейших тропических садов мира с тематическими зонами: Сад орхидей с более чем 670 видами этих цветов

Французский сад, напоминающий Версаль в миниатюре

Сад кактусов с коллекцией из пустынь всего мира

Сад бабочек, где можно увидеть десятки тропических видов Пляжи острова Ко Лан — природная альтернатива городским пляжам Паттайи: Tawaen Beach — самый популярный и развитый

Samae Beach — более спокойный, с коралловым рифом недалеко от берега

Nual Beach — скрытая жемчужина для любителей уединения Серебряное озеро Виноградник — живописное рукотворное озеро в окружении виноградников, цветочных садов и холмов. Особенно красиво здесь на закате, когда солнце отражается в водной глади. Рядом расположена винодельня, где проводят дегустации тайских вин.

Сравнение храмов и природных достопримечательностей

Достопримечательность Уникальность Стоимость Время для осмотра Лучшее время дня Святилище Истины Полностью деревянный храм без гвоздей 500 бат 1,5-2 часа Перед закатом Ват Ян Смешение архитектурных стилей Бесплатно 1-2 часа Утро Аюттайя Древняя столица, объект ЮНЕСКО 50 бат за храм Весь день Раннее утро Нонг Нуч 17 тематических садов 500 бат 3-4 часа Утро или вечер Кхао Кхео Полусвободное содержание животных 400 бат 3-5 часов 8:00-11:00 Ко Лан Чистейшие пляжи с белым песком 30 бат (паром) Весь день Рано утром

При посещении культурных объектов помните о правилах приличия: закрытые плечи и колени в храмах, снимать обувь перед входом в храмовые постройки. В природных заповедниках не кормите животных и не оставляйте мусор. Фотографирование обычно разрешено везде, кроме отдельных зон в храмах. 🙏

Планирование маршрута: куда съездить на день или выходные

Грамотное планирование — ключ к успешной самостоятельной поездке. Давайте рассмотрим оптимальные маршруты на один день и на выходные, учитывая расположение достопримечательностей и логику перемещения.

Однодневные маршруты из Паттайи

Маршрут 1: Северное направление (идеально для первого самостоятельного путешествия)

8:00-10:00 — Святилище Истины (2 часа на осмотр)

— Святилище Истины (2 часа на осмотр) 10:30-12:00 — Пляж Вонгамат или Наклуа (время для купания)

— Пляж Вонгамат или Наклуа (время для купания) 12:00-13:30 — Обед в рыбацкой деревне Наклуа (свежайшие морепродукты)

— Обед в рыбацкой деревне Наклуа (свежайшие морепродукты) 14:00-16:30 — Арт-галерея Рипли "Верю-не-верю" или смотровая площадка Паттайя Парк (на выбор)

— Арт-галерея Рипли "Верю-не-верю" или смотровая площадка Паттайя Парк (на выбор) 17:00-18:30 — Вечерняя прогулка по Walking Street с видами закатного моря

Маршрут 2: Южное направление (культурно-природный)

8:00-11:00 — Тропический сад Нонг Нуч (включая шоу слонов в 10:30)

— Тропический сад Нонг Нуч (включая шоу слонов в 10:30) 11:30-13:00 — Обед в местном ресторане на территории или рядом

— Обед в местном ресторане на территории или рядом 13:30-15:00 — Храм Ват Ян и Китайская пагода

— Храм Ват Ян и Китайская пагода 15:30-17:00 — Кхао Чи Чан (Будда на скале) и окрестности

— Кхао Чи Чан (Будда на скале) и окрестности 17:30-19:00 — Возвращение в Паттайю, ужин в Night Market Thepprasit (работает пт-вс)

Маршрут 3: Островное приключение

7:30 — Паром с пирса Бали Хай на остров Ко Лан

— Паром с пирса Бали Хай на остров Ко Лан 8:30-9:30 — Аренда скутера и исследование острова

— Аренда скутера и исследование острова 10:00-12:00 — Пляж Самае или Тиен (меньше туристов)

— Пляж Самае или Тиен (меньше туристов) 12:00-13:30 — Обед в локальном ресторане

— Обед в локальном ресторане 14:00-16:00 — Продолжение пляжного отдыха или снорклинг у коралловых рифов

— Продолжение пляжного отдыха или снорклинг у коралловых рифов 16:30-17:30 — Возвращение в Паттайю на последнем пароме

Маршруты на выходные (2-3 дня)

Уикенд 1: Аюттайя и окрестности

День 1:

7:00 — Выезд на автобусе до Аюттайи (из Eastern Bus Terminal)

— Выезд на автобусе до Аюттайи (из Eastern Bus Terminal) 10:00-16:00 — Исследование храмовых комплексов Аюттайи (аренда велосипеда или тук-тука)

— Исследование храмовых комплексов Аюттайи (аренда велосипеда или тук-тука) 16:00-18:00 — Заселение в гостиницу, отдых

— Заселение в гостиницу, отдых 18:00-20:00 — Вечерняя прогулка по ночному рынку Аюттайи

День 2:

8:00-10:00 — Посещение Летнего дворца Банг Па-Ин

— Посещение Летнего дворца Банг Па-Ин 11:00-13:00 — Храм обезьян (Wat Phanan Choeng)

— Храм обезьян (Wat Phanan Choeng) 14:00-16:00 — Плавучий рынок Аюттайи (если это выходной)

— Плавучий рынок Аюттайи (если это выходной) 17:00 — Возвращение в Паттайю

Уикенд 2: Остров Ко Си Чанг

День 1:

7:00 — Выезд из Паттайи в порт Сирача

— Выезд из Паттайи в порт Сирача 9:00 — Паром на Ко Си Чанг

— Паром на Ко Си Чанг 10:00-12:00 — Аренда скутера, заселение в гостиницу

— Аренда скутера, заселение в гостиницу 12:00-16:00 — Исследование пляжей острова (Tham Phang, Chao Pho)

— Исследование пляжей острова (Tham Phang, Chao Pho) 16:00-18:00 — Посещение руин Летнего дворца короля Рамы V

— Посещение руин Летнего дворца короля Рамы V 18:00-20:00 — Ужин с морепродуктами в прибрежном ресторане

День 2:

7:00-9:00 — Рассветная поездка на смотровую площадку Чом Као Нои

— Рассветная поездка на смотровую площадку Чом Као Нои 9:00-11:00 — Китайский храм Сан Чао Пхо и пещера слонов

— Китайский храм Сан Чао Пхо и пещера слонов 11:00-14:00 — Время на пляже, снорклинг

— Время на пляже, снорклинг 15:00 — Возвращение в порт Сирача, затем в Паттайю

Практические советы по планированию маршрутов

Не перегружайте расписание — учитывайте тайский климат и возможные задержки транспорта.

— учитывайте тайский климат и возможные задержки транспорта. Группируйте достопримечательности географически — например, Нонг Нуч, Ват Ян и Кхао Чи Чан расположены в одном направлении.

— например, Нонг Нуч, Ват Ян и Кхао Чи Чан расположены в одном направлении. Выезжайте рано утром — это позволит избежать полуденной жары и толп туристов.

— это позволит избежать полуденной жары и толп туристов. Всегда имейте запасной план — в сезон дождей открытые достопримечательности могут быть недоступны.

— в сезон дождей открытые достопримечательности могут быть недоступны. Используйте будние дни для посещения популярных мест — значительно меньше посетителей и часто ниже цены.

Планируя самостоятельные поездки, заранее проверяйте режим работы достопримечательностей и наличие специальных мероприятий. Например, в Нонг Нуч шоу слонов проходит дважды в день, а некоторые храмы могут быть закрыты во время религиозных праздников. 📅

Самостоятельные поездки из Паттайи — это настоящее открытие Таиланда без фильтров и ограничений. Свобода выбирать темп, направление и фокус путешествия делает каждую поездку уникальной. Начните с ближайших мест — острова Ко Лан или Святилища Истины, постепенно расширяя географию до Аюттайи и Ко Си Чанга. Основное правило успешного самостоятельного путешествия — базовая подготовка и открытость к неожиданным открытиям. Таиланд вознаграждает тех, кто готов сойти с проторенных туристических маршрутов.

