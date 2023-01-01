Самостоятельно из Паттайи: топ-10 мест для визита без гида#Паттайя
Если пакетный тур в Паттайю вызывает у вас зевоту, а массовые экскурсии с толпами туристов не вдохновляют — вы мой единомышленник. За 8 лет исследования Таиланда я убедился, что лучшие впечатления начинаются там, где заканчиваются стандартные маршруты. Окрестности Паттайи скрывают настоящие жемчужины, до которых можно добраться без переводчиков и гидов. Хочу поделиться с вами 10 проверенными локациями, которые стоят каждой потраченной минуты и бата. Готовы к настоящему приключению? 🗺️
Топ-10 мест для самостоятельного визита из Паттайи
Хватит тратить драгоценные дни отпуска на переполненные туристические локации. Вот 10 мест, которые легко посетить самостоятельно и которые оставят впечатления на годы вперёд.
1. Остров Ко Лан — тропический рай в 7 км от берега Паттайи. Белоснежные пляжи и прозрачная вода без толп туристов доступны всего за 30 минут на пароме (стоимость 30 бат в одну сторону). Лайфхак: отправляйтесь на пляжи Samae или Tien, чтобы избежать толп на главном пляже.
2. Плавучий рынок Паттайи — аутентичный опыт тайской торговли. Несмотря на туристическую направленность, здесь можно найти уникальные сувениры и попробовать настоящую тайскую уличную еду. Доберитесь на сонгтео (10-20 бат) или такси (около 200-300 бат).
3. Святилище истины — величественный деревянный храм, каждый сантиметр которого покрыт искусной резьбой. Его строительство продолжается уже несколько десятилетий. Входной билет 500 бат, но зрелище стоит каждого бата. 🏯
4. Серебряное озеро (Huay Yai) — живописное место в 20 км от центра Паттайи. Прекрасное место для пикника среди виноградников и цветущих садов. Вход всего 50 бат.
5. Кхао Чи Чан (Будда на горе) — гигантское изображение Будды, вырезанное в скале и инкрустированное золотом. Впечатляющее зрелище и великолепные виды окрестностей. Вход свободный.
6. Нонг Нуч Тропикал Гарден — ботанический сад мирового уровня с потрясающими тематическими зонами, включая французский парк и сад кактусов. Входной билет 500 бат, но для ценителей природы — обязательное место посещения.
7. Остров Ко Си Чанг — менее известный, но более аутентичный остров в 2 часах езды от Паттайи. Здесь вы найдете руины королевского дворца, живописные пляжи и местную рыбацкую культуру без массового туризма.
8. Ват Ян (Wat Yansangwararam) — комплекс буддистских храмов различных архитектурных стилей, включая тайский, китайский и индийский. Вход бесплатный, что делает его ещё привлекательнее.
9. Заповедник Кхао Кхео — просторный зоопарк с полусвободным содержанием животных. За 400 бат вы увидите редкие виды в условиях, приближенных к естественным.
10. Аюттайя — древняя столица Сиама, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Хотя это самое удалённое место из списка (около 2,5 часов на автобусе), величественные руины храмов XIII века стоят однодневной поездки.
|Место
|Стоимость посещения
|Время в пути из центра Паттайи
|Оптимальное время для визита
|Остров Ко Лан
|30 бат (паром)
|30 минут
|Раннее утро (до 9:00)
|Плавучий рынок
|200 бат (вход)
|20 минут
|Выходные, 10:00-13:00
|Святилище истины
|500 бат
|25 минут
|16:00-17:00 (закатное освещение)
|Серебряное озеро
|50 бат
|40 минут
|В будние дни
|Кхао Чи Чан
|Бесплатно
|30 минут
|Утро (меньше жары)
|Нонг Нуч
|500 бат
|30 минут
|С утра, в будние дни
|Ко Си Чанг
|50 бат (паром)
|2 часа
|Ранний выезд, на весь день
|Ват Ян
|Бесплатно
|30 минут
|Утро, в будние дни
|Кхао Кхео
|400 бат
|30 минут
|С утра, когда животные активны
|Аюттайя
|50 бат (за храм)
|2,5 часа
|Выезд в 7:00, на весь день
Максим Воронцов, путешественник и гид
На мой взгляд, Ко Лан — идеальное место для первой самостоятельной поездки. Помню, как привез сюда группу друзей, никогда не путешествовавших по Азии самостоятельно. Мы сели на паром в 8 утра, когда большинство туристов еще нежились в постелях. По прибытии арендовали скутеры (200 бат/день) и объехали все шесть пляжей острова. На Самае мы нашли почти пустынную бухту с кристальной водой. Обед из свежих морепродуктов в местной забегаловке обошелся вдвое дешевле, чем в ресторанах Паттайи. К вечеру мои друзья уже строили планы следующих самостоятельных поездок. Главный урок: выезжайте рано и не бойтесь отклоняться от проторенных туристических троп.
Как организовать поездки без турфирм и сэкономить
Самостоятельные путешествия — это не только свобода передвижения, но и ощутимая экономия. Давайте разберем ключевые аспекты организации независимых поездок.
Планирование и подготовка
- Исследуйте заранее — скачайте офлайн-карты Google Maps для нужного района. Отметьте потенциальные места посещения.
- Выбирайте непиковое время — посещайте популярные места в будние дни или рано утром. Цены ниже, а впечатления ярче.
- Используйте локальные приложения — установите Grab для заказа такси, это снизит вероятность переплаты.
- Изучите базовые фразы — "Сколько стоит?" (Tao rai?), "Слишком дорого" (Paeng pai) и "Спасибо" (Khop khun) откроют двери к местным ценам.
Финансовые хитрости
- Снимайте деньги в банкоматах Bangkok Bank — самая низкая комиссия (180 бат за операцию).
- Торгуйтесь везде, кроме храмов и государственных учреждений. Начинайте с предложения 30-40% от названной цены.
- Питайтесь в местных заведениях — ищите кафе, где обедают тайцы. Качественная еда за 60-100 бат вместо 300-500 в туристических ресторанах.
- Групповой транспорт — арендуйте скутер на несколько дней (от 200 бат/день) вместо ежедневной аренды или используйте сонгтео.
Сравнение стоимости посещения острова Ко Лан
|Услуга/товар
|Групповая экскурсия
|Самостоятельно
|Экономия
|Транспорт туда/обратно
|Включено в тур (≈500 бат)
|30+30 бат (паром)
|440 бат
|Обед
|Включено (≈350 бат)
|150 бат (местное кафе)
|200 бат
|Аренда лежака
|Включено (≈150 бат)
|50 бат (с торгом)
|100 бат
|Перемещение по острову
|Ограничено программой
|200 бат (скутер на день)
|Свобода выбора
|Время на пляжах
|3 часа по расписанию
|Без ограничений
|Гибкость
|ИТОГО
|1500-2000 бат
|460 бат
|~1200 бат
Избегайте типичных ошибок
- Не соглашайтесь на "специальные предложения" от случайных доброжелателей на улице.
- Проверяйте счетчик в такси или договаривайтесь о цене заранее.
- Не перегружайте маршрут — лучше посетить 2-3 места и насладиться ими, чем гнаться за количеством.
- Избегайте "туристических" ресторанов с меню на русском языке — там наценка минимум 30%.
Правильная организация самостоятельной поездки может сократить расходы более чем вдвое, а впечатления сделать в несколько раз ярче. Ключ к успеху — подготовка и отказ от импульсивных решений. 🧠
Транспорт и логистика: как добраться куда угодно
Транспортная система вокруг Паттайи предлагает массу возможностей для путешественника-одиночки. Главное — знать особенности каждого вида транспорта и уметь их комбинировать.
Общественный транспорт в Паттайе и окрестностях
Сонгтео (тук-тук) — маршрутные пикапы с фиксированными маршрутами. Стоимость проезда по городу — 10-20 бат. Просто поднимите руку, чтобы остановить, и нажмите кнопку внутри, когда нужно выйти. Идеальны для поездок по Beach Road или Sukhumvit Road.
Мототакси — самый быстрый транспорт в часы пик. Водители в цветных жилетах стоят на перекрестках. Средняя цена — 40-100 бат в зависимости от расстояния. Не забудьте надеть шлем!
Автобусы — отличный вариант для дальних поездок. От автовокзала на North Pattaya Road отправляются автобусы в Бангкок (120 бат), Аюттайю (200 бат) и другие города.
Паромы и скоростные катера — для посещения островов. Паром на Ко Лан отходит от причала Бали Хай каждые 45 минут с 7:00 до 18:30 (30 бат).
Аренда транспорта для полной свободы
Скутеры — самый популярный вариант. Аренда — 200-300 бат в день (с залогом 2000-3000 бат или паспортом). Нужны международные права категории A.
Автомобиль — от 1000 бат в день. Требуется международное водительское удостоверение. Идеален для поездок в Аюттайю или исследования нескольких локаций за день.
Велосипеды — доступны в некоторых отелях или пунктах проката (100-150 бат в день). Подходят для коротких поездок по городу или на острове Ко Лан.
Елена Соколова, travel-блогер
Когда я впервые решила поехать на Ко Си Чанг самостоятельно, у меня был только путеводитель и слабое представление о тайском транспорте. Утром села на сонгтео до автовокзала (10 бат), откуда взяла миниван до Сирачи (100 бат). Водитель миниван высадил меня не у пирса, а в каком-то странном месте. Я показала таксисту на телефоне слово "пирс" на тайском языке, и он довез меня за 60 бат. Паром (50 бат) шел почти час. На острове арендовала скутер за 200 бат и целый день исследовала все закоулки. Из-за незнания расписания последних паромов чуть не осталась ночевать на острове! В последний момент успела на последний катер. Теперь я всегда проверяю не только маршрут, но и часы работы транспорта, особенно обратные рейсы. Этот опыт научил меня: в самостоятельных поездках главное — иметь план Б и запас времени.
Практические советы по транспорту
Загрузите приложения Grab и Bolt для заказа такси с фиксированной ценой.
Сохраняйте адрес отеля на тайском языке в телефоне — это спасет в непредвиденной ситуации.
Покупайте билеты на дальние автобусы заранее, особенно в выходные и праздники.
При аренде транспорта фотографируйте все имеющиеся повреждения до начала аренды.
Заправляйте скутер на официальных заправках (желтые PTT или красные Caltex) — качество топлива выше.
Расстояния и время в пути от центра Паттайи
- Святилище истины — 8 км, 20-25 минут на скутере, 30-40 минут на сонгтео
- Нонг Нуч — 15 км, 30 минут на скутере, 45-60 минут на сонгтео
- Кхао Чи Чан — 15 км, 25-30 минут на скутере
- Аюттайя — 230 км, 2,5-3 часа на автобусе
- Ко Си Чанг — 25 км до пирса + 45 минут на пароме
Помните, что в Таиланде левостороннее движение, а правила часто соблюдаются... условно. При аренде скутера или автомобиля будьте предельно осторожны и всегда надевайте защиту. Штрафы за отсутствие шлема начинаются от 400 бат. 🛵
Культурные и природные достопримечательности окрестностей
Паттайя часто незаслуженно считается исключительно местом для пляжного и ночного отдыха. На самом деле, регион богат культурными и природными жемчужинами, которые стоит увидеть любознательному путешественнику.
Культурные достопримечательности
Храм Ват Ян и Китайская пагода — один из крупнейших храмовых комплексов Таиланда, сочетающий различные архитектурные стили. Особенно впечатляет китайская пагода на холме с 360-градусным видом на окрестности. Обратите внимание на изящные резные детали и благовония размером с человека. Традиционная тайская архитектура здесь переплетается с китайской и индийской.
Святилище Истины — уникальный деревянный храм высотой 105 метров, полностью выполненный из тика без единого гвоздя. Каждый сантиметр покрыт резьбой, иллюстрирующей буддийские и индуистские мотивы. Храм до сих пор строится, что дает возможность увидеть мастеров за работой. Резные фигуры изображают сцены из мифологии и олицетворяют философские концепции четырех стихий.
Руины Аюттайи — древняя столица Таиланда (1351-1767), внесенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Особого внимания заслуживают:
- Ват Махатхат — знаменитая голова Будды, вросшая в корни дерева
- Ват Пхра Си Санпхет — три восстановленные чеди (ступы) в ряд
- Ват Чай Ваттанарам — величественный храм в кхмерском стиле
Ват Пхо Тай — менее известный, но впечатляющий храм с 56-метровой статуей лежащего Будды, покрытой золотыми листами. В отличие от своего тезки в Бангкоке, здесь гораздо меньше туристов и можно спокойно изучить детали.
Природные достопримечательности
Заповедник Кхао Кхео — не просто зоопарк, а настоящий центр сохранения дикой природы площадью более 800 гектаров. Здесь обитают редкие виды животных в условиях, максимально приближенных к естественным. Особенно интересна зона ночных животных, где можно увидеть активность ночных обитателей днем.
Ботанический сад Нонг Нуч — один из красивейших тропических садов мира с тематическими зонами:
- Сад орхидей с более чем 670 видами этих цветов
- Французский сад, напоминающий Версаль в миниатюре
- Сад кактусов с коллекцией из пустынь всего мира
- Сад бабочек, где можно увидеть десятки тропических видов
Пляжи острова Ко Лан — природная альтернатива городским пляжам Паттайи:
- Tawaen Beach — самый популярный и развитый
- Samae Beach — более спокойный, с коралловым рифом недалеко от берега
- Nual Beach — скрытая жемчужина для любителей уединения
Серебряное озеро Виноградник — живописное рукотворное озеро в окружении виноградников, цветочных садов и холмов. Особенно красиво здесь на закате, когда солнце отражается в водной глади. Рядом расположена винодельня, где проводят дегустации тайских вин.
Сравнение храмов и природных достопримечательностей
|Достопримечательность
|Уникальность
|Стоимость
|Время для осмотра
|Лучшее время дня
|Святилище Истины
|Полностью деревянный храм без гвоздей
|500 бат
|1,5-2 часа
|Перед закатом
|Ват Ян
|Смешение архитектурных стилей
|Бесплатно
|1-2 часа
|Утро
|Аюттайя
|Древняя столица, объект ЮНЕСКО
|50 бат за храм
|Весь день
|Раннее утро
|Нонг Нуч
|17 тематических садов
|500 бат
|3-4 часа
|Утро или вечер
|Кхао Кхео
|Полусвободное содержание животных
|400 бат
|3-5 часов
|8:00-11:00
|Ко Лан
|Чистейшие пляжи с белым песком
|30 бат (паром)
|Весь день
|Рано утром
При посещении культурных объектов помните о правилах приличия: закрытые плечи и колени в храмах, снимать обувь перед входом в храмовые постройки. В природных заповедниках не кормите животных и не оставляйте мусор. Фотографирование обычно разрешено везде, кроме отдельных зон в храмах. 🙏
Планирование маршрута: куда съездить на день или выходные
Грамотное планирование — ключ к успешной самостоятельной поездке. Давайте рассмотрим оптимальные маршруты на один день и на выходные, учитывая расположение достопримечательностей и логику перемещения.
Однодневные маршруты из Паттайи
Маршрут 1: Северное направление (идеально для первого самостоятельного путешествия)
- 8:00-10:00 — Святилище Истины (2 часа на осмотр)
- 10:30-12:00 — Пляж Вонгамат или Наклуа (время для купания)
- 12:00-13:30 — Обед в рыбацкой деревне Наклуа (свежайшие морепродукты)
- 14:00-16:30 — Арт-галерея Рипли "Верю-не-верю" или смотровая площадка Паттайя Парк (на выбор)
- 17:00-18:30 — Вечерняя прогулка по Walking Street с видами закатного моря
Маршрут 2: Южное направление (культурно-природный)
- 8:00-11:00 — Тропический сад Нонг Нуч (включая шоу слонов в 10:30)
- 11:30-13:00 — Обед в местном ресторане на территории или рядом
- 13:30-15:00 — Храм Ват Ян и Китайская пагода
- 15:30-17:00 — Кхао Чи Чан (Будда на скале) и окрестности
- 17:30-19:00 — Возвращение в Паттайю, ужин в Night Market Thepprasit (работает пт-вс)
Маршрут 3: Островное приключение
- 7:30 — Паром с пирса Бали Хай на остров Ко Лан
- 8:30-9:30 — Аренда скутера и исследование острова
- 10:00-12:00 — Пляж Самае или Тиен (меньше туристов)
- 12:00-13:30 — Обед в локальном ресторане
- 14:00-16:00 — Продолжение пляжного отдыха или снорклинг у коралловых рифов
- 16:30-17:30 — Возвращение в Паттайю на последнем пароме
Маршруты на выходные (2-3 дня)
Уикенд 1: Аюттайя и окрестности
День 1:
- 7:00 — Выезд на автобусе до Аюттайи (из Eastern Bus Terminal)
- 10:00-16:00 — Исследование храмовых комплексов Аюттайи (аренда велосипеда или тук-тука)
- 16:00-18:00 — Заселение в гостиницу, отдых
- 18:00-20:00 — Вечерняя прогулка по ночному рынку Аюттайи
День 2:
- 8:00-10:00 — Посещение Летнего дворца Банг Па-Ин
- 11:00-13:00 — Храм обезьян (Wat Phanan Choeng)
- 14:00-16:00 — Плавучий рынок Аюттайи (если это выходной)
- 17:00 — Возвращение в Паттайю
Уикенд 2: Остров Ко Си Чанг
День 1:
- 7:00 — Выезд из Паттайи в порт Сирача
- 9:00 — Паром на Ко Си Чанг
- 10:00-12:00 — Аренда скутера, заселение в гостиницу
- 12:00-16:00 — Исследование пляжей острова (Tham Phang, Chao Pho)
- 16:00-18:00 — Посещение руин Летнего дворца короля Рамы V
- 18:00-20:00 — Ужин с морепродуктами в прибрежном ресторане
День 2:
- 7:00-9:00 — Рассветная поездка на смотровую площадку Чом Као Нои
- 9:00-11:00 — Китайский храм Сан Чао Пхо и пещера слонов
- 11:00-14:00 — Время на пляже, снорклинг
- 15:00 — Возвращение в порт Сирача, затем в Паттайю
Практические советы по планированию маршрутов
- Не перегружайте расписание — учитывайте тайский климат и возможные задержки транспорта.
- Группируйте достопримечательности географически — например, Нонг Нуч, Ват Ян и Кхао Чи Чан расположены в одном направлении.
- Выезжайте рано утром — это позволит избежать полуденной жары и толп туристов.
- Всегда имейте запасной план — в сезон дождей открытые достопримечательности могут быть недоступны.
- Используйте будние дни для посещения популярных мест — значительно меньше посетителей и часто ниже цены.
Планируя самостоятельные поездки, заранее проверяйте режим работы достопримечательностей и наличие специальных мероприятий. Например, в Нонг Нуч шоу слонов проходит дважды в день, а некоторые храмы могут быть закрыты во время религиозных праздников. 📅
Самостоятельные поездки из Паттайи — это настоящее открытие Таиланда без фильтров и ограничений. Свобода выбирать темп, направление и фокус путешествия делает каждую поездку уникальной. Начните с ближайших мест — острова Ко Лан или Святилища Истины, постепенно расширяя географию до Аюттайи и Ко Си Чанга. Основное правило успешного самостоятельного путешествия — базовая подготовка и открытость к неожиданным открытиям. Таиланд вознаграждает тех, кто готов сойти с проторенных туристических маршрутов.
Читайте также
- Ночные рынки Паттайи: кулинарное путешествие и шопинг по-тайски
- Лучшие смотровые площадки Паттайи: панорамы тайского курорта
- Лучшие парки Паттайи для отдыха с детьми – топ-5 идеальных мест
- ТОП-15 фотолокаций Паттайи: где сделать впечатляющие снимки
- Топ-15 развлечений в Паттайе для детей любого возраста: гид
- Памятник адмиралу Кьянтивонгу в Паттайе: морской символ Таиланда
- Храм Золотого Будды в Паттайе: путеводитель по святилищу
- 15 лучших мест для фотосессий в Паттайе: фотогид блогера
- Топ-10 парков развлечений Паттайи: от водных аттракционов до шоу
- Топ-15 ночных клубов Паттайи: куда сходить и сколько стоит
Герман Куликов
тревел-редактор