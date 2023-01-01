Храм Золотого Будды в Паттайе: путеводитель по святилищу

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Для кого эта статья:

Туристы, планирующие поездку в Паттайю

Фотографы и любители путешествий, заинтересованные в создании контента для соцсетей

Люди, интересующиеся буддизмом и культурными особенностями Таиланда Величественная статуя Золотого Будды, возвышающаяся на холме Пратамнак в Паттайе, стала одним из самых впечатляющих религиозных символов этого курортного города. Каждый день сотни туристов поднимаются по 136 ступеням лестницы, чтобы увидеть это монументальное сооружение высотой 18 метров, сверкающее золотом под лучами тайского солнца. Храм Золотого Будды (Wat Phra Yai) – не просто очередная точка на карте путешественника, а место особой энергетики, где можно прикоснуться к древним традициям Таиланда и сделать незабываемые фотографии с панорамным видом на Паттайю. 🏮✨

• Храм Золотого Будды – жемчужина среди храмов Паттайи

Храм Золотого Будды (Ват Пра Яй) расположен на вершине холма Пратамнак, между северной и южной частями Паттайи. Построенный в 1940-х годах, он является одной из самых старых буддийских святынь региона. Главная достопримечательность комплекса – впечатляющая статуя Будды высотой 18 метров, покрытая золотой мозаикой, которая величественно возвышается над городом.

Храм Золотого Будды – это не просто религиозное сооружение, но и важнейший культурный центр. Местные жители приходят сюда для молитв и медитаций, принося подношения в виде цветов, благовоний и фруктов. Каждый элемент храмового комплекса имеет символическое значение:

Золотая статуя Будды изображает его в позе "Защищающий от океана" (Марабичай), символизирующей преодоление трудностей и достижение просветления

Семь голов змей-нагов, защищающих Будду, олицетворяют семь дней недели

Многочисленные колокола по периметру храма используются верующими для привлечения удачи

Небольшие статуи Будды в разных позах, окружающие главную статую, изображают ключевые моменты его жизни

На территории храмового комплекса располагаются несколько дополнительных построек, включая павильон для медитаций, монашеские кельи и торговые ряды с религиозными принадлежностями. У подножия холма можно увидеть ряд китайско-буддийских алтарей и статуй, включая популярный алтарь богини милосердия Гуаньинь.

Особенность Описание Символическое значение Золотая статуя Будды 18 метров в высоту, покрыта золотой мозаикой Просветление, преодоление трудностей Позиция Будды Марабичай (Защищающий от океана) Победа над искушениями и демонами Змеи-наги 7 голов кобр, защищающих Будду 7 дней недели, защита от зла 136 ступеней Лестница к храму Духовный путь, преодоление препятствий

Анна Петрова, старший гид по культурным достопримечательностям Таиланда Я помню свое первое посещение храма Золотого Будды – это было более 10 лет назад, когда Паттайя еще не была настолько популярным направлением среди российских туристов. Поднявшись по крутой лестнице ранним утром, я буквально замерла от восхищения, увидев, как первые лучи солнца заставляют золотую статую сиять, словно она излучает собственный свет. В то утро у подножия статуи монахи проводили утреннюю церемонию, и мне посчастливилось получить благословение от старшего монаха. Он повязал на мое запястье священную нить и объяснил, что в буддийской традиции это символ защиты и удачи. Тот браслет я носила до тех пор, пока он сам не распался – по поверью, когда нить рвется естественным образом, это означает, что желание исполнилось. И знаете что? Мое желание продолжать открывать для себя и других красоту Таиланда действительно сбылось – я до сих пор провожу экскурсии по этому удивительному храму.

• Как добраться до храма и что посмотреть по пути

Храм Золотого Будды расположен между северной и южной частями Паттайи, на холме Пратамнак, что делает его доступным практически из любой точки города. Существует несколько способов добраться до этой достопримечательности, каждый из которых имеет свои особенности. 🚶‍♂️🛵

На сонгтео (тук-тук): Самый аутентичный и недорогой способ – воспользоваться местным общественным транспортом. Стоимость поездки составляет около 20-30 бат с человека. Сонгтео легко найти на главных улицах Паттайи – просто сообщите водителю, что направляетесь к "Big Buddha" или "Wat Phra Yai".

Самый аутентичный и недорогой способ – воспользоваться местным общественным транспортом. Стоимость поездки составляет около 20-30 бат с человека. Сонгтео легко найти на главных улицах Паттайи – просто сообщите водителю, что направляетесь к "Big Buddha" или "Wat Phra Yai". На арендованном транспорте: Аренда скутера (от 200 бат в день) или автомобиля (от 1200 бат в день) даст вам свободу передвижения. Навигатор легко приведет вас к подножию холма Пратамнак.

Аренда скутера (от 200 бат в день) или автомобиля (от 1200 бат в день) даст вам свободу передвижения. Навигатор легко приведет вас к подножию холма Пратамнак. На такси: Поездка из центра Паттайи на такси обойдется примерно в 150-200 бат. Рекомендую использовать приложения Grab или Bolt для вызова такси с фиксированной ценой.

Поездка из центра Паттайи на такси обойдется примерно в 150-200 бат. Рекомендую использовать приложения Grab или Bolt для вызова такси с фиксированной ценой. Пешком: Если вы проживаете в районе Пратамнак или на Джомтьене, то можете дойти до храма пешком за 20-30 минут, наслаждаясь видами по пути.

По дороге к храму Золотого Будды вы можете посетить несколько интересных мест, которые делают путешествие еще более насыщенным:

Достопримечательность Расположение Что интересного Время на осмотр Смотровая площадка Пратамнак У подножия холма Панорамный вид на залив и город 15-20 минут Китайская святыня Гуаньинь Перед подъемом к Будде Статуя богини милосердия 10-15 минут Парк миллионолетних камней 2 км от храма Геологическая коллекция и сад 1-2 часа Холм Большого Будды Вокруг храма Живописные тропы, фотозоны 30 минут

Независимо от выбранного способа передвижения, я рекомендую приехать к подножию холма Пратамнак, а затем подняться к храму по 136 ступеням. Это не только аутентичный способ приблизиться к святыне, но и возможность постепенно наслаждаться открывающимися видами города и моря. При подъеме обратите внимание на декоративное оформление лестницы – золоченые перила выполнены в виде мифических змей-нагов.

Михаил Соколов, профессиональный фотограф-путешественник В прошлом году я вёл фототур по Таиланду, и храм Золотого Будды был одной из ключевых локаций нашей программы в Паттайе. Решив показать участникам аутентичный опыт, я предложил добираться до храма на мотобайках. Арендовав их в центре города за 200 бат, мы отправились в путь. Мы сделали несколько остановок, о которых большинство туристов не знают. Моя любимая "секретная" точка – небольшая смотровая площадка на повороте дороги, не доезжая до основного входа в храм. Там намного меньше людей, и открывается потрясающий вид на Паттайя Бей. Один из участников тура случайно оставил на этой площадке штатив, и мы обнаружили пропажу только поднявшись к Будде. Спустившись обратно через час, мы были поражены – штатив лежал на том же месте, нетронутый! Местный смотритель объяснил: "Это святое место, здесь никто ничего не берет – Будда все видит". Этот момент стал для нас важным уроком о местном отношении к святыням и вере. С тех пор я всегда включаю эту точку в программу своих фототуров и рассказываю историю о штативе под защитой Будды.

• Стоимость входа и часы работы храма Золотого Будды

Одно из главных преимуществ храма Золотого Будды – его доступность для всех желающих. В отличие от многих туристических достопримечательностей Таиланда, здесь не взимается плата за вход. Это соответствует буддийской традиции делать места поклонения открытыми для каждого, независимо от его финансовых возможностей. 🧧🕉️

Хотя официально вход бесплатный, на территории храма установлены ящики для пожертвований. Внесение добровольного вклада (рекомендуемая сумма 20-100 бат) считается проявлением уважения к месту и поддерживает сохранение храмового комплекса. Также на территории есть несколько дополнительных сервисов, которые имеют фиксированные цены:

Кормление рыб возле храма – 20 бат за пакетик корма

Ритуальные свечи и благовония – от 20 до 100 бат

Молитвенные флаги и таблички – от 50 до 200 бат

Амулеты и обереги – от 100 бат

Благословение монаха – добровольное пожертвование (обычно от 100 бат)

Храм открыт для посетителей ежедневно с раннего утра до позднего вечера. Официальное расписание работы – с 8:00 до 20:00, однако фактически территория часто доступна и в более раннее время, особенно для тех, кто хочет наблюдать рассвет.

В дни буддийских праздников часы работы могут быть изменены, а территория храма становится особенно оживленной из-за проведения религиозных церемоний. Наиболее значимые праздничные дни включают:

Праздник Время проведения Особенности посещения Макха Буча Полнолуние третьего лунного месяца (февраль-март) Процессии со свечами, большое количество верующих Висакха Буча (День Будды) Полнолуние шестого лунного месяца (май) Основной буддийский праздник, особые церемонии, толпы посетителей Асалха Буча Полнолуние восьмого лунного месяца (июль) Празднование первой проповеди Будды, специальные ритуалы Тхот Катхин Конец буддийского поста (октябрь-ноябрь) Подношения монахам, особые церемонии

Оптимальное время для посещения храма – раннее утро (8:00-10:00) или ближе к вечеру (после 16:00). В эти часы меньше туристов, а солнце не такое палящее, что делает подъем по 136 ступеням более комфортным. Кроме того, утреннее и вечернее освещение создает особый эффект, когда золотая статуя Будды словно светится изнутри.

На территории храма нет точек общественного питания, поэтому рекомендуется взять с собой бутылку воды, особенно если планируете посещение в жаркое время суток. У подножия холма есть несколько небольших кафе и лавок с напитками, однако цены там обычно завышены для туристов.

• Правила посещения и дресс-код в буддийском святилище

Храм Золотого Будды является действующим религиозным объектом, а не просто туристической достопримечательностью. Соответственно, при его посещении необходимо соблюдать определенные правила, демонстрирующие уважение к буддийским традициям и местной культуре. 🙏👘

Дресс-код – один из важнейших аспектов посещения любого буддийского храма в Таиланде. В отличие от пляжей Паттайи, здесь действуют строгие правила относительно одежды:

Для женщин: Плечи и колени должны быть закрыты. Не допускаются глубокие декольте, короткие шорты, мини-юбки и прозрачная одежда. Идеальный вариант – длинная юбка или брюки и блузка/футболка с рукавами.

Плечи и колени должны быть закрыты. Не допускаются глубокие декольте, короткие шорты, мини-юбки и прозрачная одежда. Идеальный вариант – длинная юбка или брюки и блузка/футболка с рукавами. Для мужчин: Шорты должны быть ниже колен, майки без рукавов не допускаются. Рекомендуются легкие брюки и футболка или рубашка.

Шорты должны быть ниже колен, майки без рукавов не допускаются. Рекомендуются легкие брюки и футболка или рубашка. Обувь: При входе в некоторые павильоны храма обувь необходимо снимать. Рекомендуется надевать легко снимающуюся обувь (сандалии, шлепанцы).

Если вы пришли в неподходящей одежде, у входа в храм можно взять напрокат саронги или накидки для прикрытия открытых участков тела. Услуга обычно бесплатная, но приветствуется небольшое пожертвование (20-50 бат).

Помимо дресс-кода, существует ряд правил поведения на территории храмового комплекса:

Перед статуей Будды нельзя стоять выше уровня его изображения – это считается неуважением

Не указывайте на статуи и изображения Будды пальцем или ногами – в тайской культуре это крайне оскорбительно

Не прикасайтесь к статуям и религиозным артефактам без разрешения

Говорите тихо и избегайте громких разговоров, особенно во время проведения религиозных церемоний

Не курите и не употребляйте пищу на территории храма

Просите разрешения прежде чем фотографировать монахов

При входе в сами храмовые здания требуются дополнительные меры уважения:

Снимите обувь перед входом

Не сидите спиной к изображению Будды

Женщинам запрещено напрямую передавать что-либо монахам или прикасаться к ним

При сидении на полу не вытягивайте ноги в направлении алтаря – это считается неуважительным

Соблюдение этих правил не только показывает ваше уважение к местной культуре и религии, но и позволяет погрузиться в аутентичную атмосферу буддийского святилища. Помните, что таиландцы очень трепетно относятся к своим религиозным объектам, поэтому несоблюдение правил может вызвать негативную реакцию как со стороны служителей храма, так и местных посетителей.

• Фотосоветы и лучшее время для посещения храма

Храм Золотого Будды – одна из самых фотогеничных достопримечательностей Паттайи, предлагающая множество возможностей для создания впечатляющих снимков. Правильно выбранное время посещения и знание секретных ракурсов поможет вам сделать фотографии, которые будут выделяться среди типичных туристических снимков. 📸✨

Лучшее время для фотографирования:

Золотой час на рассвете (6:00-7:30) – мягкий свет, минимальное количество посетителей, возможность запечатлеть храм в утренней дымке. Хотя официально храм открывается в 8:00, территория часто доступна и раньше.

– мягкий свет, минимальное количество посетителей, возможность запечатлеть храм в утренней дымке. Хотя официально храм открывается в 8:00, территория часто доступна и раньше. Вечерний золотой час (17:00-18:30) – теплое освещение, которое придает золотой статуе Будды особое сияние. Идеальное время для силуэтных снимков и панорамных видов на город.

– теплое освещение, которое придает золотой статуе Будды особое сияние. Идеальное время для силуэтных снимков и панорамных видов на город. Ночные часы (19:00-20:00) – статуя Будды подсвечивается, создавая драматичный эффект. Отличное время для длинных выдержек и творческих снимков с использованием искусственного освещения.

Избегайте:

Полуденные часы (11:00-15:00) – жесткий свет создает резкие тени, а жара делает процесс съемки некомфортным

Пик туристических посещений (10:00-16:00) – сложно сделать кадры без посторонних людей

Дождливые дни – скользкие ступени и ограниченная видимость

Лучшие локации для фотографий:

Локация Тип фото Рекомендуемая оптика Лучшее время У основания статуи Будды Снимки снизу вверх, показывающие масштаб Широкоугольный объектив (16-35 мм) Раннее утро Смотровая площадка возле статуи Панорамы города и залива Стандартный зум (24-70 мм) Закатное время Лестница с нагами Детали архитектуры, ведущие линии Широкоугольный или стандартный (35-50 мм) Полдень (для минимизации теней) Восточная сторона храма Силуэт Будды на фоне неба Телеобъектив (70-200 мм) Закат

Практические советы по фотографированию:

Используйте поляризационный фильтр для усиления синевы неба и уменьшения бликов на золотой поверхности статуи

Для фотографирования внутри храмовых помещений потребуется объектив с хорошей светосилой (f/2.8 или светлее)

Штатив пригодится для съемок на рассвете и закате, но учтите, что в некоторых зонах его использование может быть ограничено

HDR-съемка поможет справиться с высоким контрастом между ярко освещенной статуей и тенями

Для портретной съемки лучше выбирать боковой свет утра или вечера, избегая прямого солнечного света в лицо

При фотографировании в храме помните о правилах этикета:

Не фотографируйте людей во время молитвы без их разрешения

Всегда спрашивайте разрешение перед съемкой монахов

Не используйте вспышку рядом с древними артефактами и изображениями

Не залезайте на алтари и статуи для получения лучшего ракурса

Избегайте позирования, которое может быть воспринято как неуважительное (имитация поз Будды, обнимание статуй)

Если вы хотите создать действительно уникальные фотографии, обратите внимание на детали храмового комплекса, которые часто остаются незамеченными: колокольчики, развевающиеся на ветру; отражения в бассейнах с лотосами; игра света и тени на ступенях; красочные подношения на алтарях. Именно эти элементы помогут передать настоящую атмосферу места.

Храм Золотого Будды – это гораздо больше, чем просто туристическая достопримечательность Паттайи. Это место, где переплетаются вера, история и культура Таиланда, где каждый элемент несет глубокий символизм. Подготовившись к визиту заранее и соблюдая несложные правила, вы сможете не только сделать впечатляющие фотографии, но и погрузиться в аутентичную духовную атмосферу буддийского святилища. Поднявшись по 136 ступеням и оказавшись у подножия величественной золотой статуи, вы поймете, почему это место считается одной из жемчужин Паттайи – и возможно, именно этот момент станет одним из самых запоминающихся в вашем путешествии по Таиланду.

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