Топ-15 развлечений в Паттайе для детей любого возраста: гид

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Родители с детьми, планирующие семейный отдых в Паттайе

Семейные тревел-блогеры и консультанты по семейному туризму

Люди, интересующиеся разнообразными развлечениями и активностями для детей в путешествиях Паттайя давно перестала быть просто раем для взрослых развлечений — сегодня это настоящая мекка для семейного отдыха с детьми любого возраста. От захватывающих дух аквапарков до умиротворяющих пляжей и познавательных музеев — здесь каждый день можно наполнить яркими и незабываемыми впечатлениями. Как мама двоих детей и профессиональный гид, я объехала все семейные локации города и готова поделиться действительно проверенным списком мест, где ваши дети будут в восторге, а вы сможете расслабиться, зная, что отпуск проходит идеально. 🌴

Топ-5 парков развлечений для детей любого возраста

Тематические парки Паттайи — настоящая находка для семейного отдыха. Они удивительным образом сочетают захватывающие развлечения с познавательными элементами, делая отдых не только веселым, но и полезным для детей. 🎡

Алексей Петров, семейный тревел-блогер Наша первая поездка в Сиам Парк с 6-летней дочерью и 10-летним сыном превратилась в настоящее приключение. Мы приехали к открытию, чтобы избежать очередей и палящего солнца. Дети были в восторге от "Города Иллюзий", где можно сфотографироваться с оптическими обманами. Дочь буквально визжала от счастья, когда "держала" на ладони огромного слона, а сын не мог оторваться от комнаты с перевернутой гравитацией. Совет от бывалого: берите с собой воду и перекусы, хотя там есть кафе, но цены "туристические". Также рекомендую скачать карту парка на телефон заранее — сэкономит массу времени на навигацию. В конце дня дети уснули в такси, но на следующее утро первым делом спросили: "Когда поедем туда снова?".

Вот обязательные к посещению парки развлечений Паттайи:

Сиам Парк (Siam Park City) — огромный комплекс с аттракционами для любого возраста. Особое внимание стоит уделить "Городу Иллюзий" и "Миру Динозавров". Стоимость входа: 600-900 бат для взрослых, 300-500 бат для детей (в зависимости от сезона). Парк Мини Сиам (Mini Siam) — уникальный парк миниатюр, где представлены копии знаменитых достопримечательностей Таиланда и мира в масштабе 1:25. Идеально для детей от 5 лет, которые смогут "обойти весь мир" за один день. Цена билета: 300-400 бат. Dream World — тайский аналог Диснейленда с тематическими зонами, каруселями и шоу-программами. Хит программы — "Снежный город", где настоящий снег посреди тропиков! Вход: 700-1000 бат для взрослых, 350-500 бат для детей. Парк Legend Siam — культурно-исторический парк, где можно познакомиться с тайскими легендами и традициями в интерактивной форме. Подходит для детей школьного возраста. Стоимость: около 450 бат для взрослых, 250 бат для детей. Нонг Нуч (Nong Nooch Tropical Garden) — ботанический сад с ежедневными шоу слонов, тайскими танцами и потрясающими ландшафтными композициями. Дети любого возраста будут в восторге от общения с животными. Билеты: 500 бат для взрослых, 300 бат для детей.

Название парка Оптимальный возраст детей Время для посещения Особые примечания Сиам Парк 4-15 лет Целый день (6-8 часов) Есть зона для малышей, много тени Мини Сиам 5-12 лет 3-4 часа Лучше посещать после 16:00 (меньше жарко) Dream World 3-14 лет Целый день (7-9 часов) В "Снежный город" нужна теплая одежда! Legend Siam 7-16 лет 4-5 часов Образовательная ценность, интересно подросткам Нонг Нуч 2-14 лет 5-6 часов Шоу слонов в 10:30 и 15:30 ежедневно

Важный совет: при планировании посещения парков обратите внимание на погоду и время года. В высокий сезон (ноябрь-февраль) ожидайте больше туристов и более длинные очереди. Для комфортного посещения рекомендую приходить к открытию или приобретать VIP-билеты, которые позволят избежать очередей.

Куда сходить с ребенком в Паттайе: водные аттракционы

Водные развлечения — обязательная часть семейного отпуска в Паттайе. Здесь находятся одни из лучших аквапарков Юго-Восточной Азии, которые порадуют и малышей, и тинейджеров, ищущих адреналин. Вода в большинстве аттракционов очищается и контролируется, что обеспечивает безопасный отдых. 💦

Ramayana Water Park — самый большой аквапарк в Таиланде с более чем 50 горками и аттракционами. Здесь есть зоны для детей разного возраста, включая специальный "Детский мир" для самых маленьких. Стоимость: 1190 бат для взрослых, 890 бат для детей, бесплатно для малышей до 90 см. Cartoon Network Amazone — первый в мире аквапарк, созданный по мотивам популярных мультсериалов. Дети будут в восторге от встречи с любимыми персонажами и тематических водных горок. Цена входа: около 1290 бат для взрослых, 890 бат для детей. Splash Island в ТЦ Harbor Mall — компактный водный парк в центре города, идеально подходящий для посещения с детьми до 10 лет. Бюджетный вариант водных развлечений: 200-300 бат за вход.

Марина Ковалева, семейный тревел-консультант Прошлым летом мы попали в Cartoon Network Amazone в разгар тайских школьных каникул — огромная ошибка! Очереди на популярные горки достигали 40 минут. Дети (7 и 9 лет) начали капризничать из-за ожидания. Ситуацию спас случайно встреченный русскоговорящий сотрудник парка, который посоветовал нам простую стратегию: начать с дальних аттракционов и двигаться к входу, а не наоборот, как делает большинство. Мы последовали совету и буквально за час покатались на 6 горках практически без очередей! К обеду дети проголодались, и тут нас ждал второй урок — еда в парке стоит в 2-3 раза дороже, чем за его пределами. В следующий раз мы взяли с собой фрукты и сэндвичи (это разрешено правилами). Еще один лайфхак: приходите за час до закрытия — цены на билеты снижаются почти вдвое, а времени вполне хватает для основных аттракционов.

Дополнительные варианты водных развлечений:

Подводная прогулка в Underwater World Pattaya — невероятный опыт для детей от 6 лет, возможность "погулять" по морскому дну без необходимости дайвинг-подготовки. Стоимость: около 2000 бат с человека.

— невероятный опыт для детей от 6 лет, возможность "погулять" по морскому дну без необходимости дайвинг-подготовки. Стоимость: около 2000 бат с человека. Прогулка на лодке с прозрачным дном — отличное развлечение для наблюдения за морской жизнью без погружения. Подходит даже для малышей. Цена: от 500 бат с человека.

— отличное развлечение для наблюдения за морской жизнью без погружения. Подходит даже для малышей. Цена: от 500 бат с человека. Waterpark на крыше отеля Centara Grand Mirage — если вы остановились в этом отеле, вас ждет бонус в виде мини-аквапарка с горками и бассейнами.

При посещении водных аттракционов обязательно пользуйтесь солнцезащитными средствами с высоким SPF, даже в пасмурную погоду. Тайское солнце очень активное, и дети могут получить ожоги за считанные минуты. Также рекомендую брать с собой гидратирующие напитки и головные уборы. 🧢

Познавательные места для семейного отдыха в Паттайе

Паттайя — не только развлечения и пляжный отдых. Город предлагает множество образовательных локаций, где дети могут узнавать новое в игровой форме. Такие места особенно ценны, когда нужно разнообразить программу отпуска или скрыться от полуденной жары. 🧠

Музей 3D-иллюзий Art in Paradise — интерактивный музей, где картины "оживают" при фотографировании. Идеально для создания необычных семейных фотографий и развития воображения детей. Стоимость: 400-500 бат для взрослых, 200-300 бат для детей. Тигриный зоопарк Sriracha Tiger Zoo — уникальная возможность увидеть тигров вблизи, посмотреть шоу с их участием и даже подержать тигренка (за дополнительную плату). Вход: около 450 бат. Ферма крокодилов (Crocodile Farm) — познавательная экскурсия в мир рептилий с демонстрацией различных видов крокодилов и ежедневными шоу. Билет: 300-400 бат. Заповедник слонов (Elephant Village) — место, где можно не только покататься на слонах, но и узнать об их жизни, покормить и даже помыть этих удивительных животных. Цена варьируется от 800 до 2500 бат в зависимости от программы. Музей бутылок (Bottle Art Museum) — необычный музей с тысячами миниатюрных скульптур внутри стеклянных бутылок. Завораживает детей от 6 лет и старше. Вход: около 250 бат.

Отдельного внимания заслуживают интерактивные образовательные центры:

Научный центр KidZania — место, где дети могут попробовать себя в различных профессиях в игровой форме. Идеально для детей 6-14 лет. Стоимость: 650-800 бат.

— место, где дети могут попробовать себя в различных профессиях в игровой форме. Идеально для детей 6-14 лет. Стоимость: 650-800 бат. Butterfly Garden — сад бабочек, где можно наблюдать за сотнями экзотических видов в их естественной среде. Дети любят фотографировать и даже держать бабочек на ладони. Вход: около 300 бат.

— сад бабочек, где можно наблюдать за сотнями экзотических видов в их естественной среде. Дети любят фотографировать и даже держать бабочек на ладони. Вход: около 300 бат. Snake Farm — для смелых детей это место станет настоящим откровением. Тут можно узнать о различных видах змей и даже подержать некоторых неядовитых видов. Билеты: 200-300 бат.

Познавательное место Обучающий элемент Возрастная рекомендация Длительность посещения Art in Paradise Оптические иллюзии, искусство 3+ лет 2-3 часа Tiger Zoo Зоология, экология 5+ лет 3-4 часа KidZania Профессиональная ориентация 6-14 лет 4-6 часов Butterfly Garden Энтомология, биология 4+ лет 1-2 часа Bottle Art Museum Ручное мастерство, терпение 6+ лет 1-2 часа

Важно отметить, что многие из этих мест предлагают комбинированные билеты со скидкой при посещении нескольких локаций. Также можно найти купоны на скидки в туристических буклетах в отелях или онлайн на сайтах вроде Klook или KKday. 🎫

При планировании маршрута учитывайте интересы и темперамент вашего ребенка. Если малыш активный и энергичный, лучше сочетать познавательные места с активными развлечениями. Для спокойных и любознательных детей можно запланировать более продолжительные визиты в музеи и образовательные центры.

Что посмотреть в Паттайе: пляжи для комфортного отдыха

Пляжный отдых с детьми требует особого внимания к выбору локации. В Паттайе и окрестностях есть несколько пляжей, идеально подходящих для семейного времяпрепровождения благодаря пологому входу в море, чистой воде и наличию инфраструктуры. 🏖️

Джомтьен (Jomtien Beach) — просторный пляж с пологим входом в море, расположенный в 4 км от центра Паттайи. Здесь меньше туристов, чем на центральном пляже, чище вода и больше тени от пальм. Идеально для семей с детьми любого возраста. Пляж Донгтан (Dongtan Beach) — участок пляжа Джомтьен с развитой инфраструктурой: душевыми, туалетами, пляжными шезлонгами и ресторанчиками. Вода здесь обычно спокойная, что делает купание безопасным для детей. Пляж На Джомтьен (Na Jomtien) — менее людный пляж чуть дальше от центра, с более чистой водой и белым песком. Хороший вариант для спокойного отдыха вдали от шумных тусовок. Военный пляж (Military Beach) — один из самых чистых пляжей Паттайи, находящийся на территории военной базы (доступ открыт для всех). Здесь есть удобный вход в море, мелководье для детей и множество кафе. Остров Ко Лан (Koh Laan) — небольшой остров в 7 км от берега с кристально чистой водой и белоснежным песком. Добраться можно на пароме (около 30 минут, 30 бат) или скоростном катере (15 минут, 200-300 бат). Идеально для однодневной поездки с детьми старше 3-4 лет.

Советы по посещению пляжей с детьми:

На пляже Джомтьен и Донгтан аренда зонта и двух шезлонгов обойдется в 100-150 бат на весь день.

На острове Ко Лан стоит посетить пляжи Tawaen Beach (самый развитый) или Tien Beach (более спокойный и чистый).

Практически на всех пляжах есть возможность арендовать плавательные жилеты и надувные круги для детей (50-100 бат).

Лучше всего посещать пляжи — утро (до 11:00) и вечер (после 15:00), когда солнце не так активно.

На популярных пляжах часто проводятся мини-анимационные программы для детей — стоит уточнять расписание в туристических центрах.

Дополнительные морские развлечения для детей:

Катание на банане или "таблетке" — 300-500 бат за 15-20 минут, подходит для детей от 7-8 лет.

— 300-500 бат за 15-20 минут, подходит для детей от 7-8 лет. Прокат водных мотоциклов — от 1000 бат за 30 минут, дети могут кататься с родителями.

— от 1000 бат за 30 минут, дети могут кататься с родителями. Парасейлинг — полет на парашюте за катером, стоимость около 1000-1500 бат, разрешен детям от 12 лет в сопровождении взрослых.

— полет на парашюте за катером, стоимость около 1000-1500 бат, разрешен детям от 12 лет в сопровождении взрослых. Морские прогулки на лодке с прозрачным дном — от 500 бат с человека, идеально для детей любого возраста.

При выборе пляжа учитывайте не только его чистоту и удобство, но и расположение относительно вашего отеля. Транспортная доступность играет важную роль, особенно если вы путешествуете с маленькими детьми. Из центра Паттайи до пляжа Джомтьен можно добраться на сонгтео (маршрутка) за 10-20 бат с человека или на такси за 150-200 бат. 🚌

Практические советы родителям для путешествия по Паттайе

Путешествие с детьми в Паттайю требует определенной подготовки и знания местных особенностей. Опираясь на мой опыт проведения семейных туров, я составила список практических рекомендаций, которые помогут сделать ваш отдых максимально комфортным и безопасным. 📋

Транспорт: В Паттайе нет привычных нам детских автокресел в такси. Если ребенок маленький, безопаснее передвигаться на арендованном автомобиле с самостоятельно установленным автокреслом или использовать услуги специализированных семейных такси (их можно забронировать через отель). Сонгтео (местные маршрутки) подходят для поездок с детьми постарше. Питание: Тайская кухня может быть острой! Для детей безопаснее заказывать блюда из детского меню или просить готовить "not spicy" (не острое). В туристических районах много ресторанов с европейской кухней. Питьевая вода только бутилированная! Здоровье: Возьмите с собой аптечку с базовыми лекарствами (жаропонижающее, средства от диареи, антигистаминные). В Паттайе много хороших клиник с русскоговорящим персоналом, но медицинская страховка обязательна. Безопасность: Научите детей не отходить от вас в людных местах. В аквапарках и на пляжах следите за ними постоянно, даже если есть спасатели. Объясните детям правила поведения при встрече с уличными животными. Климат: Защищайте детей от солнца (SPF 50+, головные уборы, солнцезащитные очки). Планируйте активности на утро и вечер, а в пиковые часы жары (12:00-15:00) лучше быть в помещении с кондиционером.

Оптимальный режим дня с детьми в Паттайе:

7:00-8:00 — Завтрак в отеле

8:30-11:30 — Посещение пляжа или утренняя экскурсия

12:00-13:00 — Обед

13:00-16:00 — Отдых в отеле (сон для малышей, бассейн или спокойные активности для детей постарше)

16:30-19:00 — Вечерние развлечения (парки, шоппинг, пляж)

19:30-20:30 — Ужин

21:00 — Возвращение в отель

Рекомендации по выбору отеля для семейного отдыха:

Лучшие районы для проживания с детьми: Джомтьен, На Джомтьен, район Пратамнак.

Желательно выбирать отели с детским бассейном, игровой площадкой и детским клубом.

Популярные семейные отели: Centara Grand Mirage Beach Resort (с собственным аквапарком), Hard Rock Hotel (отличный детский клуб), Amari Ocean Pattaya (удобное расположение и инфраструктура для детей).

Особые рекомендации по шоппингу с детьми:

Торговые центры Terminal 21 и Central Festival имеют специальные детские зоны и игровые площадки.

В Harbor Mall есть детский развлекательный центр Harbour Land.

Лучшие магазины игрушек находятся в Royal Garden Plaza и Central Festival.

И наконец, важный совет по планированию бюджета: развлечения в Паттайе могут быстро "съесть" ваш бюджет, если не планировать заранее. Составьте список must-visit мест и заложите примерно 2000-3000 бат в день на семью из 3-4 человек на развлечения, не включая питание и проживание. Многие аттракционы предлагают скидки при онлайн-бронировании или покупке комбо-билетов. 💰

Помните, что гибкость в планах — ключ к успешному семейному отдыху. Оставляйте время на спонтанные решения и следуйте за интересами вашего ребенка. 😊

Паттайя с ее многообразием детских развлечений и удобной инфраструктурой действительно заслуживает статуса одного из лучших направлений для семейного отдыха в Юго-Восточной Азии. Сочетание современных аквапарков, познавательных экскурсий, комфортных пляжей и тематических парков делает этот курорт уникальным местом, где каждый день можно наполнить новыми впечатлениями. Главное — грамотно спланировать маршрут под возраст и интересы ваших детей, учесть климатические особенности и не забывать о мерах безопасности. Поверьте моему опыту: правильно организованный отпуск в Паттайе оставит вашей семье теплые воспоминания на долгие годы.

Читайте также