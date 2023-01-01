Топ-15 развлечений в Паттайе для детей любого возраста: гид#Паттайя
Паттайя давно перестала быть просто раем для взрослых развлечений — сегодня это настоящая мекка для семейного отдыха с детьми любого возраста. От захватывающих дух аквапарков до умиротворяющих пляжей и познавательных музеев — здесь каждый день можно наполнить яркими и незабываемыми впечатлениями. Как мама двоих детей и профессиональный гид, я объехала все семейные локации города и готова поделиться действительно проверенным списком мест, где ваши дети будут в восторге, а вы сможете расслабиться, зная, что отпуск проходит идеально. 🌴
Топ-5 парков развлечений для детей любого возраста
Тематические парки Паттайи — настоящая находка для семейного отдыха. Они удивительным образом сочетают захватывающие развлечения с познавательными элементами, делая отдых не только веселым, но и полезным для детей. 🎡
Алексей Петров, семейный тревел-блогер
Наша первая поездка в Сиам Парк с 6-летней дочерью и 10-летним сыном превратилась в настоящее приключение. Мы приехали к открытию, чтобы избежать очередей и палящего солнца. Дети были в восторге от "Города Иллюзий", где можно сфотографироваться с оптическими обманами. Дочь буквально визжала от счастья, когда "держала" на ладони огромного слона, а сын не мог оторваться от комнаты с перевернутой гравитацией.
Совет от бывалого: берите с собой воду и перекусы, хотя там есть кафе, но цены "туристические". Также рекомендую скачать карту парка на телефон заранее — сэкономит массу времени на навигацию. В конце дня дети уснули в такси, но на следующее утро первым делом спросили: "Когда поедем туда снова?".
Вот обязательные к посещению парки развлечений Паттайи:
- Сиам Парк (Siam Park City) — огромный комплекс с аттракционами для любого возраста. Особое внимание стоит уделить "Городу Иллюзий" и "Миру Динозавров". Стоимость входа: 600-900 бат для взрослых, 300-500 бат для детей (в зависимости от сезона).
- Парк Мини Сиам (Mini Siam) — уникальный парк миниатюр, где представлены копии знаменитых достопримечательностей Таиланда и мира в масштабе 1:25. Идеально для детей от 5 лет, которые смогут "обойти весь мир" за один день. Цена билета: 300-400 бат.
- Dream World — тайский аналог Диснейленда с тематическими зонами, каруселями и шоу-программами. Хит программы — "Снежный город", где настоящий снег посреди тропиков! Вход: 700-1000 бат для взрослых, 350-500 бат для детей.
- Парк Legend Siam — культурно-исторический парк, где можно познакомиться с тайскими легендами и традициями в интерактивной форме. Подходит для детей школьного возраста. Стоимость: около 450 бат для взрослых, 250 бат для детей.
- Нонг Нуч (Nong Nooch Tropical Garden) — ботанический сад с ежедневными шоу слонов, тайскими танцами и потрясающими ландшафтными композициями. Дети любого возраста будут в восторге от общения с животными. Билеты: 500 бат для взрослых, 300 бат для детей.
|Название парка
|Оптимальный возраст детей
|Время для посещения
|Особые примечания
|Сиам Парк
|4-15 лет
|Целый день (6-8 часов)
|Есть зона для малышей, много тени
|Мини Сиам
|5-12 лет
|3-4 часа
|Лучше посещать после 16:00 (меньше жарко)
|Dream World
|3-14 лет
|Целый день (7-9 часов)
|В "Снежный город" нужна теплая одежда!
|Legend Siam
|7-16 лет
|4-5 часов
|Образовательная ценность, интересно подросткам
|Нонг Нуч
|2-14 лет
|5-6 часов
|Шоу слонов в 10:30 и 15:30 ежедневно
Важный совет: при планировании посещения парков обратите внимание на погоду и время года. В высокий сезон (ноябрь-февраль) ожидайте больше туристов и более длинные очереди. Для комфортного посещения рекомендую приходить к открытию или приобретать VIP-билеты, которые позволят избежать очередей.
Куда сходить с ребенком в Паттайе: водные аттракционы
Водные развлечения — обязательная часть семейного отпуска в Паттайе. Здесь находятся одни из лучших аквапарков Юго-Восточной Азии, которые порадуют и малышей, и тинейджеров, ищущих адреналин. Вода в большинстве аттракционов очищается и контролируется, что обеспечивает безопасный отдых. 💦
- Ramayana Water Park — самый большой аквапарк в Таиланде с более чем 50 горками и аттракционами. Здесь есть зоны для детей разного возраста, включая специальный "Детский мир" для самых маленьких. Стоимость: 1190 бат для взрослых, 890 бат для детей, бесплатно для малышей до 90 см.
- Cartoon Network Amazone — первый в мире аквапарк, созданный по мотивам популярных мультсериалов. Дети будут в восторге от встречи с любимыми персонажами и тематических водных горок. Цена входа: около 1290 бат для взрослых, 890 бат для детей.
- Splash Island в ТЦ Harbor Mall — компактный водный парк в центре города, идеально подходящий для посещения с детьми до 10 лет. Бюджетный вариант водных развлечений: 200-300 бат за вход.
Марина Ковалева, семейный тревел-консультант
Прошлым летом мы попали в Cartoon Network Amazone в разгар тайских школьных каникул — огромная ошибка! Очереди на популярные горки достигали 40 минут. Дети (7 и 9 лет) начали капризничать из-за ожидания.
Ситуацию спас случайно встреченный русскоговорящий сотрудник парка, который посоветовал нам простую стратегию: начать с дальних аттракционов и двигаться к входу, а не наоборот, как делает большинство. Мы последовали совету и буквально за час покатались на 6 горках практически без очередей!
К обеду дети проголодались, и тут нас ждал второй урок — еда в парке стоит в 2-3 раза дороже, чем за его пределами. В следующий раз мы взяли с собой фрукты и сэндвичи (это разрешено правилами). Еще один лайфхак: приходите за час до закрытия — цены на билеты снижаются почти вдвое, а времени вполне хватает для основных аттракционов.
Дополнительные варианты водных развлечений:
- Подводная прогулка в Underwater World Pattaya — невероятный опыт для детей от 6 лет, возможность "погулять" по морскому дну без необходимости дайвинг-подготовки. Стоимость: около 2000 бат с человека.
- Прогулка на лодке с прозрачным дном — отличное развлечение для наблюдения за морской жизнью без погружения. Подходит даже для малышей. Цена: от 500 бат с человека.
- Waterpark на крыше отеля Centara Grand Mirage — если вы остановились в этом отеле, вас ждет бонус в виде мини-аквапарка с горками и бассейнами.
При посещении водных аттракционов обязательно пользуйтесь солнцезащитными средствами с высоким SPF, даже в пасмурную погоду. Тайское солнце очень активное, и дети могут получить ожоги за считанные минуты. Также рекомендую брать с собой гидратирующие напитки и головные уборы. 🧢
Познавательные места для семейного отдыха в Паттайе
Паттайя — не только развлечения и пляжный отдых. Город предлагает множество образовательных локаций, где дети могут узнавать новое в игровой форме. Такие места особенно ценны, когда нужно разнообразить программу отпуска или скрыться от полуденной жары. 🧠
- Музей 3D-иллюзий Art in Paradise — интерактивный музей, где картины "оживают" при фотографировании. Идеально для создания необычных семейных фотографий и развития воображения детей. Стоимость: 400-500 бат для взрослых, 200-300 бат для детей.
- Тигриный зоопарк Sriracha Tiger Zoo — уникальная возможность увидеть тигров вблизи, посмотреть шоу с их участием и даже подержать тигренка (за дополнительную плату). Вход: около 450 бат.
- Ферма крокодилов (Crocodile Farm) — познавательная экскурсия в мир рептилий с демонстрацией различных видов крокодилов и ежедневными шоу. Билет: 300-400 бат.
- Заповедник слонов (Elephant Village) — место, где можно не только покататься на слонах, но и узнать об их жизни, покормить и даже помыть этих удивительных животных. Цена варьируется от 800 до 2500 бат в зависимости от программы.
- Музей бутылок (Bottle Art Museum) — необычный музей с тысячами миниатюрных скульптур внутри стеклянных бутылок. Завораживает детей от 6 лет и старше. Вход: около 250 бат.
Отдельного внимания заслуживают интерактивные образовательные центры:
- Научный центр KidZania — место, где дети могут попробовать себя в различных профессиях в игровой форме. Идеально для детей 6-14 лет. Стоимость: 650-800 бат.
- Butterfly Garden — сад бабочек, где можно наблюдать за сотнями экзотических видов в их естественной среде. Дети любят фотографировать и даже держать бабочек на ладони. Вход: около 300 бат.
- Snake Farm — для смелых детей это место станет настоящим откровением. Тут можно узнать о различных видах змей и даже подержать некоторых неядовитых видов. Билеты: 200-300 бат.
|Познавательное место
|Обучающий элемент
|Возрастная рекомендация
|Длительность посещения
|Art in Paradise
|Оптические иллюзии, искусство
|3+ лет
|2-3 часа
|Tiger Zoo
|Зоология, экология
|5+ лет
|3-4 часа
|KidZania
|Профессиональная ориентация
|6-14 лет
|4-6 часов
|Butterfly Garden
|Энтомология, биология
|4+ лет
|1-2 часа
|Bottle Art Museum
|Ручное мастерство, терпение
|6+ лет
|1-2 часа
Важно отметить, что многие из этих мест предлагают комбинированные билеты со скидкой при посещении нескольких локаций. Также можно найти купоны на скидки в туристических буклетах в отелях или онлайн на сайтах вроде Klook или KKday. 🎫
При планировании маршрута учитывайте интересы и темперамент вашего ребенка. Если малыш активный и энергичный, лучше сочетать познавательные места с активными развлечениями. Для спокойных и любознательных детей можно запланировать более продолжительные визиты в музеи и образовательные центры.
Что посмотреть в Паттайе: пляжи для комфортного отдыха
Пляжный отдых с детьми требует особого внимания к выбору локации. В Паттайе и окрестностях есть несколько пляжей, идеально подходящих для семейного времяпрепровождения благодаря пологому входу в море, чистой воде и наличию инфраструктуры. 🏖️
- Джомтьен (Jomtien Beach) — просторный пляж с пологим входом в море, расположенный в 4 км от центра Паттайи. Здесь меньше туристов, чем на центральном пляже, чище вода и больше тени от пальм. Идеально для семей с детьми любого возраста.
- Пляж Донгтан (Dongtan Beach) — участок пляжа Джомтьен с развитой инфраструктурой: душевыми, туалетами, пляжными шезлонгами и ресторанчиками. Вода здесь обычно спокойная, что делает купание безопасным для детей.
- Пляж На Джомтьен (Na Jomtien) — менее людный пляж чуть дальше от центра, с более чистой водой и белым песком. Хороший вариант для спокойного отдыха вдали от шумных тусовок.
- Военный пляж (Military Beach) — один из самых чистых пляжей Паттайи, находящийся на территории военной базы (доступ открыт для всех). Здесь есть удобный вход в море, мелководье для детей и множество кафе.
- Остров Ко Лан (Koh Laan) — небольшой остров в 7 км от берега с кристально чистой водой и белоснежным песком. Добраться можно на пароме (около 30 минут, 30 бат) или скоростном катере (15 минут, 200-300 бат). Идеально для однодневной поездки с детьми старше 3-4 лет.
Советы по посещению пляжей с детьми:
- На пляже Джомтьен и Донгтан аренда зонта и двух шезлонгов обойдется в 100-150 бат на весь день.
- На острове Ко Лан стоит посетить пляжи Tawaen Beach (самый развитый) или Tien Beach (более спокойный и чистый).
- Практически на всех пляжах есть возможность арендовать плавательные жилеты и надувные круги для детей (50-100 бат).
- Лучше всего посещать пляжи — утро (до 11:00) и вечер (после 15:00), когда солнце не так активно.
- На популярных пляжах часто проводятся мини-анимационные программы для детей — стоит уточнять расписание в туристических центрах.
Дополнительные морские развлечения для детей:
- Катание на банане или "таблетке" — 300-500 бат за 15-20 минут, подходит для детей от 7-8 лет.
- Прокат водных мотоциклов — от 1000 бат за 30 минут, дети могут кататься с родителями.
- Парасейлинг — полет на парашюте за катером, стоимость около 1000-1500 бат, разрешен детям от 12 лет в сопровождении взрослых.
- Морские прогулки на лодке с прозрачным дном — от 500 бат с человека, идеально для детей любого возраста.
При выборе пляжа учитывайте не только его чистоту и удобство, но и расположение относительно вашего отеля. Транспортная доступность играет важную роль, особенно если вы путешествуете с маленькими детьми. Из центра Паттайи до пляжа Джомтьен можно добраться на сонгтео (маршрутка) за 10-20 бат с человека или на такси за 150-200 бат. 🚌
Практические советы родителям для путешествия по Паттайе
Путешествие с детьми в Паттайю требует определенной подготовки и знания местных особенностей. Опираясь на мой опыт проведения семейных туров, я составила список практических рекомендаций, которые помогут сделать ваш отдых максимально комфортным и безопасным. 📋
- Транспорт: В Паттайе нет привычных нам детских автокресел в такси. Если ребенок маленький, безопаснее передвигаться на арендованном автомобиле с самостоятельно установленным автокреслом или использовать услуги специализированных семейных такси (их можно забронировать через отель). Сонгтео (местные маршрутки) подходят для поездок с детьми постарше.
- Питание: Тайская кухня может быть острой! Для детей безопаснее заказывать блюда из детского меню или просить готовить "not spicy" (не острое). В туристических районах много ресторанов с европейской кухней. Питьевая вода только бутилированная!
- Здоровье: Возьмите с собой аптечку с базовыми лекарствами (жаропонижающее, средства от диареи, антигистаминные). В Паттайе много хороших клиник с русскоговорящим персоналом, но медицинская страховка обязательна.
- Безопасность: Научите детей не отходить от вас в людных местах. В аквапарках и на пляжах следите за ними постоянно, даже если есть спасатели. Объясните детям правила поведения при встрече с уличными животными.
- Климат: Защищайте детей от солнца (SPF 50+, головные уборы, солнцезащитные очки). Планируйте активности на утро и вечер, а в пиковые часы жары (12:00-15:00) лучше быть в помещении с кондиционером.
Оптимальный режим дня с детьми в Паттайе:
- 7:00-8:00 — Завтрак в отеле
- 8:30-11:30 — Посещение пляжа или утренняя экскурсия
- 12:00-13:00 — Обед
- 13:00-16:00 — Отдых в отеле (сон для малышей, бассейн или спокойные активности для детей постарше)
- 16:30-19:00 — Вечерние развлечения (парки, шоппинг, пляж)
- 19:30-20:30 — Ужин
- 21:00 — Возвращение в отель
Рекомендации по выбору отеля для семейного отдыха:
- Лучшие районы для проживания с детьми: Джомтьен, На Джомтьен, район Пратамнак.
- Желательно выбирать отели с детским бассейном, игровой площадкой и детским клубом.
- Популярные семейные отели: Centara Grand Mirage Beach Resort (с собственным аквапарком), Hard Rock Hotel (отличный детский клуб), Amari Ocean Pattaya (удобное расположение и инфраструктура для детей).
Особые рекомендации по шоппингу с детьми:
- Торговые центры Terminal 21 и Central Festival имеют специальные детские зоны и игровые площадки.
- В Harbor Mall есть детский развлекательный центр Harbour Land.
- Лучшие магазины игрушек находятся в Royal Garden Plaza и Central Festival.
И наконец, важный совет по планированию бюджета: развлечения в Паттайе могут быстро "съесть" ваш бюджет, если не планировать заранее. Составьте список must-visit мест и заложите примерно 2000-3000 бат в день на семью из 3-4 человек на развлечения, не включая питание и проживание. Многие аттракционы предлагают скидки при онлайн-бронировании или покупке комбо-билетов. 💰
Помните, что гибкость в планах — ключ к успешному семейному отдыху. Оставляйте время на спонтанные решения и следуйте за интересами вашего ребенка. 😊
Паттайя с ее многообразием детских развлечений и удобной инфраструктурой действительно заслуживает статуса одного из лучших направлений для семейного отдыха в Юго-Восточной Азии. Сочетание современных аквапарков, познавательных экскурсий, комфортных пляжей и тематических парков делает этот курорт уникальным местом, где каждый день можно наполнить новыми впечатлениями. Главное — грамотно спланировать маршрут под возраст и интересы ваших детей, учесть климатические особенности и не забывать о мерах безопасности. Поверьте моему опыту: правильно организованный отпуск в Паттайе оставит вашей семье теплые воспоминания на долгие годы.
Читайте также
- Ночные рынки Паттайи: кулинарное путешествие и шопинг по-тайски
- Лучшие смотровые площадки Паттайи: панорамы тайского курорта
- Лучшие парки Паттайи для отдыха с детьми – топ-5 идеальных мест
- ТОП-15 фотолокаций Паттайи: где сделать впечатляющие снимки
- Памятник адмиралу Кьянтивонгу в Паттайе: морской символ Таиланда
- Храм Золотого Будды в Паттайе: путеводитель по святилищу
- 15 лучших мест для фотосессий в Паттайе: фотогид блогера
- Топ-10 парков развлечений Паттайи: от водных аттракционов до шоу
- Самостоятельно из Паттайи: топ-10 мест для визита без гида
- Топ-15 ночных клубов Паттайи: куда сходить и сколько стоит
Герман Куликов
тревел-редактор