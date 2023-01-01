Лучшие парки Паттайи для отдыха с детьми – топ-5 идеальных мест
Планируете отпуск в Таиланде и раздумываете, чем занять детей в Паттайе? Многие представляют этот курорт как место ночных развлечений, но мало кто знает, что здесь можно найти идеальные локации для семейного отдыха. От тропических парадизов до тематических площадок — Паттайя предлагает потрясающие парки, где можно скрыться от городской суеты и провести время с пользой для всей семьи. Готовы открыть для себя эти зеленые оазисы? 🌴 Сегодня раскрываю секреты местных парков, которые не только порадуют ваших малышей, но и подарят вам незабываемые впечатления.
Топ-5 самых красивых парков Паттайи для семейного отдыха
Паттайя — это не только пляжи и ночные клубы, но и потрясающие парки, которые идеально подходят для семейного отдыха. Каждый из них уникален по своему и предлагает разнообразные впечатления для взрослых и детей.
Михаил Кравцов, туристический гид в Таиланде
В прошлом году я сопровождал семью с двумя детьми 5 и 8 лет в их первом путешествии по Таиланду. Они прилетели из Москвы с типичными запросами: "хотим тепло, море и чтобы детям было интересно". Помню их удивление, когда я предложил Сады Нонг Нуч вместо очередного аквапарка. "Ботанический сад? Детям будет скучно!" — сомневались они. Но уже через час после прибытия в парк их мнение полностью изменилось. Мальчишки были в восторге от шоу слонов, а родители не могли оторваться от фотографирования тропических цветов. Мы провели там целый день, и это место стало их любимым воспоминанием о поездке. С тех пор я всегда рекомендую Нонг Нуч семьям с детьми как must-visit место в Паттайе.
Вот пять лучших парков, которые стоит посетить с детьми:
- Сады Нонг Нуч — настоящая жемчужина Паттайи, раскинувшаяся на площади более 500 акров. Здесь вы найдете 17 тематических зон, включая французский сад, сад кактусов и удивительный сад бонсаи. Для детей главными хитами станут шоу слонов и тайские культурные представления. 🐘
- Парк Мини-Сиам — уникальное место, где собраны миниатюрные копии знаменитых достопримечательностей Таиланда и всего мира. Дети будут в восторге от возможности почувствовать себя Гулливером среди крошечных зданий высотой от 1 до 3 метров.
- Серебряное озеро (Silver Lake) — живописный виноградник с лавандовыми полями, создающими атмосферу Прованса посреди Таиланда. Парк предлагает потрясающие виды на озеро и окружающие холмы — идеальное место для семейной фотосессии и спокойного отдыха.
- Подводный мир Паттайи — не совсем парк в классическом понимании, но обязательное место для посещения с детьми. 100-метровый туннель под огромным аквариумом позволит вам и вашим детям оказаться буквально окруженными морскими обитателями.
- Парк Трех Королевств (Three Kingdoms Park) — тематический парк, основанный на популярном китайском романе. Здесь можно увидеть впечатляющие статуи и архитектурные сооружения, рассказывающие древние истории. Парк отлично подходит для знакомства детей с азиатской культурой и историей.
|Название парка
|Главные достопримечательности
|Подходит для детей
|Время на осмотр
|Сады Нонг Нуч
|Тематические сады, шоу слонов, культурные представления
|От 3 лет
|Полный день
|Мини-Сиам
|Миниатюрные копии мировых достопримечательностей
|От 4 лет
|2-3 часа
|Серебряное озеро
|Виноградники, лавандовые поля, фотозоны
|Любой возраст
|3-4 часа
|Подводный мир
|Аквариумы, подводный туннель, шоу кормления
|От 2 лет
|2-3 часа
|Парк Трех Королевств
|Китайская архитектура, статуи, культурное наследие
|От 5 лет
|3-4 часа
Каждый из этих парков предлагает своё уникальное сочетание природы, культуры и развлечений, что делает их идеальными для семейного отдыха вдали от шумных пляжей и оживленных торговых центров.
Развлечения для детей в парках Паттайи: что посмотреть
В парках Паттайи предусмотрено множество развлечений специально для детей, которые не только порадуют малышей, но и познакомят их с тайской культурой и природой. Вот наиболее интересные варианты активностей, которые стоит включить в ваш маршрут.
В Садах Нонг Нуч:
- Шоу слонов — умные животные демонстрируют удивительные трюки: играют в футбол, рисуют картины и даже танцуют! Представления проходят ежедневно в 10:45 и 15:30. 🎪
- Тайское культурное шоу — красочное представление с национальными танцами и музыкой (сеансы в 10:15 и 15:00).
- Контактный зоопарк — дети могут погладить и покормить некоторых животных.
- Прогулка на слонах — незабываемое путешествие на спине гигантского животного через территорию парка.
- Мини-поезд — отличный способ осмотреть обширную территорию парка, особенно с маленькими детьми, которые быстро устают.
В Подводном мире Паттайи:
- Шоу кормления акул и скатов — захватывающее зрелище, которое проходит несколько раз в день.
- Зона "Потрогай морскую звезду" — интерактивное пространство, где дети могут прикоснуться к некоторым морским обитателям.
- Аквариум с медузами — завораживающее зрелище светящихся медуз в темноте.
- 4D-симулятор подводного плавания — виртуальное погружение на океанское дно.
В Парке Мини-Сиам:
- Фотоквест — предложите детям найти и сфотографировать определенные миниатюрные достопримечательности.
- Ночное посещение — особенно впечатляет, когда все модели красиво подсвечиваются.
- Интерактивные модели — некоторые экспонаты можно привести в движение нажатием кнопки.
В Серебряном озере:
- Кормление кроликов — на территории парка живет множество пушистых обитателей.
- Прокат велосипедов — отличный способ исследовать обширную территорию парка.
- Фотозоны с винтажными автомобилями и европейскими декорациями.
- Катание на лодке по озеру — романтичное приключение для всей семьи.
В Парке Трех Королевств:
- Исторический квест — многие родители устраивают для детей игру с поиском определенных исторических фигур.
- Фотосессия в традиционных китайских костюмах.
- Запуск китайских фонариков — особенно популярно в вечернее время (за дополнительную плату).
Елена Соколова, семейный психолог
Недавно мы с семьей впервые посетили Таиланд, и я была обеспокоена, как мой 6-летний сын Миша воспримет долгий перелет и жаркий климат. Муж настаивал на пляжном отдыхе, но я понимала, что ребенку нужно больше разнообразия. На второй день в Паттайе мы решили посетить Подводный мир. Я помню момент, когда мы вошли в главный туннель: глаза Миши расширились от удивления, когда прямо над его головой проплыла огромная черепаха. "Мама, я как будто в подводной лодке!" — воскликнул он. С того момента каждый день нашего отпуска начинался с вопроса: "А куда мы сегодня пойдем?" Вместо капризов и скуки мы получили любознательного исследователя. Этот опыт еще раз подтвердил мое профессиональное убеждение: детям для гармоничного развития нужны новые впечатления и открытия, а не просто отдых на пляже.
|Развлечение
|Возрастная категория
|Длительность
|Особые рекомендации
|Шоу слонов в Нонг Нуч
|3-12 лет
|30 минут
|Приходите за 15 минут до начала для лучших мест
|Подводный туннель
|2-15 лет
|Без ограничений
|Посещайте в будние дни для меньших очередей
|Прогулка на слонах
|От 4 лет
|15-20 минут
|Обязательно наденьте головной убор
|Фотоквест в Мини-Сиаме
|5-12 лет
|1-2 часа
|Подготовьте список достопримечательностей заранее
|Кормление кроликов
|2-10 лет
|15-30 минут
|Купите специальный корм на входе
Как добраться до парков Паттайи: транспорт и маршруты
Передвижение по Паттайе и окрестностям может показаться сложным для туристов с детьми, но на самом деле существует несколько удобных способов добраться до основных парков города. Рассмотрим каждый вариант и маршруты к популярным паркам. 🚌
Основные виды транспорта:
- Сонгтео (тук-тук) — открытые маршрутки, курсирующие по основным улицам города. Стоимость проезда — 10-20 бат с человека по фиксированному маршруту. Для поездки в определенное место необходимо договариваться о цене заранее.
- Такси — самый комфортный, но и самый дорогой вариант. Рекомендую использовать приложения Grab или Bolt для вызова такси с фиксированной ценой, чтобы избежать завышенных тарифов.
- Аренда скутера — подходит только для опытных водителей без детей. С семьей лучше этот вариант не рассматривать.
- Аренда автомобиля — удобный вариант для семей, особенно если вы планируете посещать отдаленные парки. Стоимость от 1000 бат в день.
- Организованные экскурсии — многие отели и туристические агентства предлагают групповые туры в основные парки с трансфером туда и обратно.
Как добраться до конкретных парков:
Сады Нонг Нуч:
- Расположение: 18 км к югу от центра Паттайи
- На такси: примерно 300-400 бат в одну сторону
- Экскурсия: большинство отелей предлагают организованные туры с трансфером за 600-800 бат с человека
- Самостоятельно: можно доехать на сонгтео до Сукхумвит-роуд (10 бат), затем пересесть на другой сонгтео до Нонг Нуч (около 30 бат)
Мини-Сиам:
- Расположение: северная часть Паттайи, недалеко от Сукхумвит-роуд
- На такси: около 150-200 бат из центра Паттайи
- На сонгтео: сядьте на сонгтео, идущий на север по Сукхумвит-роуд и попросите остановить у Мини-Сиама (10-20 бат)
Подводный мир Паттайи:
- Расположение: южная часть Паттайи, на пересечении Сукхумвит-роуд и Тепрасит-роуд
- На такси: 150-250 бат из центра города
- На сонгтео: доступны маршруты по Сукхумвит-роуд (10 бат)
Серебряное озеро (Silver Lake):
- Расположение: примерно 20 км от центра Паттайи
- На такси: 400-500 бат в одну сторону
- Рекомендуется аренда автомобиля или организованная экскурсия, так как общественный транспорт туда ходит нерегулярно
Парк Трех Королевств:
- Расположение: в районе Паттайя-Наклуа
- На такси: около 200-300 бат из центра Паттайи
- На сонгтео: маршруты, идущие в направлении Наклуа (20 бат)
Практические советы по передвижению:
- Всегда берите с собой карту или используйте офлайн-навигатор, чтобы показать водителю точное место назначения.
- Для семей с маленькими детьми лучше выбирать такси или организованные туры, особенно в жаркое время года.
- Если планируете арендовать автомобиль, заранее уточните возможность установки детского кресла.
- В высокий сезон (ноябрь-март) заказывайте такси или экскурсии заранее.
- Всегда уточняйте конечную цену поездки перед посадкой в такси или тук-тук.
Стоимость посещения и часы работы парков в Паттайе
Планируя бюджет на посещение парков Паттайи, важно учитывать не только входные билеты, но и дополнительные активности. Также стоит знать точное время работы, чтобы спланировать день максимально эффективно. 💰
Сады Нонг Нуч:
- Часы работы: 8:00 — 18:00 ежедневно
- Входной билет: 500 бат для взрослых, 300 бат для детей (ростом 91-140 см), дети до 90 см — бесплатно
- Комбинированный билет (включает шоу): 600 бат для взрослых, 400 бат для детей
- Дополнительные развлечения:
- Прогулка на слонах — 400 бат с человека
- Поездка на мини-поезде — 100 бат
- Прокат электрокара для осмотра парка — от 600 бат в час
Парк Мини-Сиам:
- Часы работы: 7:00 — 22:00 ежедневно
- Входной билет: 300 бат для взрослых, 150 бат для детей (рост до 130 см)
- Дети до 90 см — бесплатно
- Аудиогид — 100 бат
Подводный мир Паттайи:
- Часы работы: 9:00 — 18:00 ежедневно
- Входной билет: 500 бат для взрослых, 300 бат для детей (рост 100-140 см)
- Дети до 100 см — бесплатно
- Дополнительные активности:
- Кормление акул (для посетителей с аквалангом) — от 3000 бат
- 4D-аттракцион — 150 бат
Серебряное озеро (Silver Lake):
- Часы работы: 8:30 — 18:30 ежедневно
- Входной билет: 100 бат для взрослых, дети до 130 см — бесплатно
- Дополнительные активности:
- Прокат велосипеда — 100 бат в час
- Катание на лодке — 300 бат за лодку (до 4 человек)
- Дегустация вина — от 250 бат
Парк Трех Королевств:
- Часы работы: 8:00 — 19:00 ежедневно
- Входной билет: 150 бат для взрослых, 100 бат для детей
- Дополнительные активности:
- Фотосессия в традиционных костюмах — от 300 бат
- Запуск китайских фонариков — 100 бат за фонарик
Важная информация и советы по экономии:
- В большинстве парков действуют скидки для граждан Таиланда, поэтому не удивляйтесь разнице в цене для местных жителей.
- Многие отели предлагают купоны на скидку до 10-20% на вход в основные парки — спрашивайте на ресепшн.
- Туристические агентства часто продают комбинированные билеты со скидкой, если вы планируете посетить несколько парков.
- В низкий сезон (май-октябрь) некоторые парки предлагают специальные акции и сниженные цены.
- Покупка билетов онлайн на официальных сайтах парков иногда дает возможность сэкономить 5-10%.
- Большинство парков принимают кредитные карты, но всегда полезно иметь с собой наличные на всякий случай.
Сезонные особенности:
- В высокий сезон (ноябрь-март) рекомендуется приезжать в парки рано утром или ближе к вечеру, чтобы избежать больших очередей и жары.
- В сезон дождей (май-октябрь) лучше планировать посещение крытых парков, таких как Подводный мир, или иметь запасной план на случай внезапного ливня.
- В дни национальных праздников Таиланда парки могут быть особенно многолюдными, а цены иногда повышаются.
Советы по планированию прогулок в парках Паттайи с детьми
Чтобы семейная прогулка по паркам Паттайи оставила только приятные впечатления, важно правильно подготовиться. Я собрал практические рекомендации, основанные на многолетнем опыте организации семейного отдыха в Таиланде. 👨👩👧👦
Подготовка перед посещением:
- Выбор времени — планируйте посещение парков в утренние часы (8:00-11:00) или ближе к вечеру (после 15:00), чтобы избежать палящего полуденного солнца.
- Одежда и обувь — выбирайте легкую, дышащую одежду из натуральных тканей и удобную обувь для долгих прогулок. Обязательно возьмите головные уборы для всей семьи.
- Солнцезащитные средства — используйте солнцезащитный крем с SPF не ниже 30, наносите его за 20 минут до выхода и обновляйте каждые 2 часа.
- Планирование маршрута — заранее изучите карту парка и отметьте 3-4 главных аттракциона, которые хотите посетить в первую очередь.
- Проверка расписания — уточните время шоу и представлений, чтобы спланировать день с учетом этих мероприятий.
Что взять с собой в парк:
- Питьевую воду (минимум 0,5 л на человека на каждые 2 часа пребывания)
- Влажные салфетки и антибактериальный гель для рук
- Легкие закуски (фрукты, орехи, батончики)
- Средство от комаров (особенно для вечерних прогулок)
- Мини-аптечку (пластыри, антигистаминное средство, жаропонижающее)
- Зарядное устройство или внешний аккумулятор для телефона
- Небольшое полотенце (можно намочить и положить на шею в жару)
- Сменную одежду для детей (особенно если планируете водные активности)
Особенности посещения с детьми разного возраста:
С малышами (1-3 года):
- Используйте детскую коляску или переноску — большинство парков имеет хорошие дорожки.
- Планируйте короткие визиты (2-3 часа) с возможностью вернуться в отель на дневной сон.
- Выбирайте парки с тенистыми зонами и местами для отдыха.
- Рекомендуемые парки: Сады Нонг Нуч, небольшие участки Серебряного озера.
С дошкольниками (4-6 лет):
- Делайте частые перерывы для отдыха и перекусов.
- Создавайте игровые задания: "найди самое большое дерево", "сосчитай всех слонов" и т.д.
- Рекомендуемые парки: Мини-Сиам, Подводный мир, части Садов Нонг Нуч.
Со школьниками (7-12 лет):
- Предложите детям вести фото-дневник или делать заметки о том, что они увидели.
- Дайте возможность самостоятельно выбрать некоторые активности.
- Рекомендуемые парки: любые из перечисленных выше, включая Парк Трех Королевств для знакомства с историей.
С подростками (13+ лет):
- Вовлекайте их в планирование маршрута.
- Предлагайте более активные развлечения.
- Рекомендуемые парки: все перечисленные, с акцентом на уникальные фото для социальных сетей.
Советы по безопасности:
- Установите точку встречи на случай, если кто-то потеряется.
- Положите в карман ребенка визитку отеля или записку с вашим тайским номером телефона.
- Научите детей обращаться к сотрудникам парка в униформе, если они потерялись.
- Следите за признаками обезвоживания и теплового удара (головная боль, сонливость, раздражительность).
- Всегда держите детей в поле зрения, особенно около водоемов или в многолюдных местах.
Культурные особенности:
- Объясните детям правила поведения в буддийских храмах и рядом с религиозными статуями (если они есть в парках).
- Научите базовым тайским фразам вежливости: "Саватди кап/ка" (здравствуйте), "Коп кун кап/ка" (спасибо).
- Расскажите о тайских традициях и символах, которые они могут увидеть в парках.
Планируя путешествие в Паттайю, помните: парки этого города — настоящая находка для семей с детьми. От экзотических садов Нонг Нуч до миниатюрного мира достопримечательностей, от подводных туннелей до винтажных пейзажей Серебряного озера — каждое из этих мест создаст особые воспоминания для всех возрастов. Главное — правильно подготовиться, учесть особенности тропического климата и составить маршрут с учетом интересов и возможностей каждого члена семьи. И тогда Паттайя раскроется для вас совершенно с новой стороны — как идеальное направление для насыщенного семейного отдыха, полного открытий и улыбок.
Герман Куликов
тревел-редактор