Лучшие парки Паттайи для отдыха с детьми – топ-5 идеальных мест

Туристы, ищущие альтернативу пляжному отдыху в Таиланде Планируете отпуск в Таиланде и раздумываете, чем занять детей в Паттайе? Многие представляют этот курорт как место ночных развлечений, но мало кто знает, что здесь можно найти идеальные локации для семейного отдыха. От тропических парадизов до тематических площадок — Паттайя предлагает потрясающие парки, где можно скрыться от городской суеты и провести время с пользой для всей семьи. Готовы открыть для себя эти зеленые оазисы? 🌴 Сегодня раскрываю секреты местных парков, которые не только порадуют ваших малышей, но и подарят вам незабываемые впечатления.

Топ-5 самых красивых парков Паттайи для семейного отдыха

Паттайя — это не только пляжи и ночные клубы, но и потрясающие парки, которые идеально подходят для семейного отдыха. Каждый из них уникален по своему и предлагает разнообразные впечатления для взрослых и детей.

Михаил Кравцов, туристический гид в Таиланде В прошлом году я сопровождал семью с двумя детьми 5 и 8 лет в их первом путешествии по Таиланду. Они прилетели из Москвы с типичными запросами: "хотим тепло, море и чтобы детям было интересно". Помню их удивление, когда я предложил Сады Нонг Нуч вместо очередного аквапарка. "Ботанический сад? Детям будет скучно!" — сомневались они. Но уже через час после прибытия в парк их мнение полностью изменилось. Мальчишки были в восторге от шоу слонов, а родители не могли оторваться от фотографирования тропических цветов. Мы провели там целый день, и это место стало их любимым воспоминанием о поездке. С тех пор я всегда рекомендую Нонг Нуч семьям с детьми как must-visit место в Паттайе.

Вот пять лучших парков, которые стоит посетить с детьми:

Сады Нонг Нуч — настоящая жемчужина Паттайи, раскинувшаяся на площади более 500 акров. Здесь вы найдете 17 тематических зон, включая французский сад, сад кактусов и удивительный сад бонсаи. Для детей главными хитами станут шоу слонов и тайские культурные представления. 🐘 Парк Мини-Сиам — уникальное место, где собраны миниатюрные копии знаменитых достопримечательностей Таиланда и всего мира. Дети будут в восторге от возможности почувствовать себя Гулливером среди крошечных зданий высотой от 1 до 3 метров. Серебряное озеро (Silver Lake) — живописный виноградник с лавандовыми полями, создающими атмосферу Прованса посреди Таиланда. Парк предлагает потрясающие виды на озеро и окружающие холмы — идеальное место для семейной фотосессии и спокойного отдыха. Подводный мир Паттайи — не совсем парк в классическом понимании, но обязательное место для посещения с детьми. 100-метровый туннель под огромным аквариумом позволит вам и вашим детям оказаться буквально окруженными морскими обитателями. Парк Трех Королевств (Three Kingdoms Park) — тематический парк, основанный на популярном китайском романе. Здесь можно увидеть впечатляющие статуи и архитектурные сооружения, рассказывающие древние истории. Парк отлично подходит для знакомства детей с азиатской культурой и историей.

Название парка Главные достопримечательности Подходит для детей Время на осмотр Сады Нонг Нуч Тематические сады, шоу слонов, культурные представления От 3 лет Полный день Мини-Сиам Миниатюрные копии мировых достопримечательностей От 4 лет 2-3 часа Серебряное озеро Виноградники, лавандовые поля, фотозоны Любой возраст 3-4 часа Подводный мир Аквариумы, подводный туннель, шоу кормления От 2 лет 2-3 часа Парк Трех Королевств Китайская архитектура, статуи, культурное наследие От 5 лет 3-4 часа

Каждый из этих парков предлагает своё уникальное сочетание природы, культуры и развлечений, что делает их идеальными для семейного отдыха вдали от шумных пляжей и оживленных торговых центров.

Развлечения для детей в парках Паттайи: что посмотреть

В парках Паттайи предусмотрено множество развлечений специально для детей, которые не только порадуют малышей, но и познакомят их с тайской культурой и природой. Вот наиболее интересные варианты активностей, которые стоит включить в ваш маршрут.

В Садах Нонг Нуч:

Шоу слонов — умные животные демонстрируют удивительные трюки: играют в футбол, рисуют картины и даже танцуют! Представления проходят ежедневно в 10:45 и 15:30. 🎪

Тайское культурное шоу — красочное представление с национальными танцами и музыкой (сеансы в 10:15 и 15:00).

Контактный зоопарк — дети могут погладить и покормить некоторых животных.

Прогулка на слонах — незабываемое путешествие на спине гигантского животного через территорию парка.

Мини-поезд — отличный способ осмотреть обширную территорию парка, особенно с маленькими детьми, которые быстро устают.

В Подводном мире Паттайи:

Шоу кормления акул и скатов — захватывающее зрелище, которое проходит несколько раз в день.

Зона "Потрогай морскую звезду" — интерактивное пространство, где дети могут прикоснуться к некоторым морским обитателям.

Аквариум с медузами — завораживающее зрелище светящихся медуз в темноте.

4D-симулятор подводного плавания — виртуальное погружение на океанское дно.

В Парке Мини-Сиам:

Фотоквест — предложите детям найти и сфотографировать определенные миниатюрные достопримечательности.

Ночное посещение — особенно впечатляет, когда все модели красиво подсвечиваются.

Интерактивные модели — некоторые экспонаты можно привести в движение нажатием кнопки.

В Серебряном озере:

Кормление кроликов — на территории парка живет множество пушистых обитателей.

Прокат велосипедов — отличный способ исследовать обширную территорию парка.

Фотозоны с винтажными автомобилями и европейскими декорациями.

Катание на лодке по озеру — романтичное приключение для всей семьи.

В Парке Трех Королевств:

Исторический квест — многие родители устраивают для детей игру с поиском определенных исторических фигур.

Фотосессия в традиционных китайских костюмах.

Запуск китайских фонариков — особенно популярно в вечернее время (за дополнительную плату).

Елена Соколова, семейный психолог Недавно мы с семьей впервые посетили Таиланд, и я была обеспокоена, как мой 6-летний сын Миша воспримет долгий перелет и жаркий климат. Муж настаивал на пляжном отдыхе, но я понимала, что ребенку нужно больше разнообразия. На второй день в Паттайе мы решили посетить Подводный мир. Я помню момент, когда мы вошли в главный туннель: глаза Миши расширились от удивления, когда прямо над его головой проплыла огромная черепаха. "Мама, я как будто в подводной лодке!" — воскликнул он. С того момента каждый день нашего отпуска начинался с вопроса: "А куда мы сегодня пойдем?" Вместо капризов и скуки мы получили любознательного исследователя. Этот опыт еще раз подтвердил мое профессиональное убеждение: детям для гармоничного развития нужны новые впечатления и открытия, а не просто отдых на пляже.

Развлечение Возрастная категория Длительность Особые рекомендации Шоу слонов в Нонг Нуч 3-12 лет 30 минут Приходите за 15 минут до начала для лучших мест Подводный туннель 2-15 лет Без ограничений Посещайте в будние дни для меньших очередей Прогулка на слонах От 4 лет 15-20 минут Обязательно наденьте головной убор Фотоквест в Мини-Сиаме 5-12 лет 1-2 часа Подготовьте список достопримечательностей заранее Кормление кроликов 2-10 лет 15-30 минут Купите специальный корм на входе

Как добраться до парков Паттайи: транспорт и маршруты

Передвижение по Паттайе и окрестностям может показаться сложным для туристов с детьми, но на самом деле существует несколько удобных способов добраться до основных парков города. Рассмотрим каждый вариант и маршруты к популярным паркам. 🚌

Основные виды транспорта:

Сонгтео (тук-тук) — открытые маршрутки, курсирующие по основным улицам города. Стоимость проезда — 10-20 бат с человека по фиксированному маршруту. Для поездки в определенное место необходимо договариваться о цене заранее.

— открытые маршрутки, курсирующие по основным улицам города. Стоимость проезда — 10-20 бат с человека по фиксированному маршруту. Для поездки в определенное место необходимо договариваться о цене заранее. Такси — самый комфортный, но и самый дорогой вариант. Рекомендую использовать приложения Grab или Bolt для вызова такси с фиксированной ценой, чтобы избежать завышенных тарифов.

— самый комфортный, но и самый дорогой вариант. Рекомендую использовать приложения Grab или Bolt для вызова такси с фиксированной ценой, чтобы избежать завышенных тарифов. Аренда скутера — подходит только для опытных водителей без детей. С семьей лучше этот вариант не рассматривать.

— подходит только для опытных водителей без детей. С семьей лучше этот вариант не рассматривать. Аренда автомобиля — удобный вариант для семей, особенно если вы планируете посещать отдаленные парки. Стоимость от 1000 бат в день.

— удобный вариант для семей, особенно если вы планируете посещать отдаленные парки. Стоимость от 1000 бат в день. Организованные экскурсии — многие отели и туристические агентства предлагают групповые туры в основные парки с трансфером туда и обратно.

Как добраться до конкретных парков:

Сады Нонг Нуч: Расположение: 18 км к югу от центра Паттайи

На такси: примерно 300-400 бат в одну сторону

Экскурсия: большинство отелей предлагают организованные туры с трансфером за 600-800 бат с человека

Самостоятельно: можно доехать на сонгтео до Сукхумвит-роуд (10 бат), затем пересесть на другой сонгтео до Нонг Нуч (около 30 бат) Мини-Сиам: Расположение: северная часть Паттайи, недалеко от Сукхумвит-роуд

На такси: около 150-200 бат из центра Паттайи

На сонгтео: сядьте на сонгтео, идущий на север по Сукхумвит-роуд и попросите остановить у Мини-Сиама (10-20 бат) Подводный мир Паттайи: Расположение: южная часть Паттайи, на пересечении Сукхумвит-роуд и Тепрасит-роуд

На такси: 150-250 бат из центра города

На сонгтео: доступны маршруты по Сукхумвит-роуд (10 бат) Серебряное озеро (Silver Lake): Расположение: примерно 20 км от центра Паттайи

На такси: 400-500 бат в одну сторону

Рекомендуется аренда автомобиля или организованная экскурсия, так как общественный транспорт туда ходит нерегулярно Парк Трех Королевств: Расположение: в районе Паттайя-Наклуа

На такси: около 200-300 бат из центра Паттайи

На сонгтео: маршруты, идущие в направлении Наклуа (20 бат)

Практические советы по передвижению:

Всегда берите с собой карту или используйте офлайн-навигатор, чтобы показать водителю точное место назначения.

Для семей с маленькими детьми лучше выбирать такси или организованные туры, особенно в жаркое время года.

Если планируете арендовать автомобиль, заранее уточните возможность установки детского кресла.

В высокий сезон (ноябрь-март) заказывайте такси или экскурсии заранее.

Всегда уточняйте конечную цену поездки перед посадкой в такси или тук-тук.

Стоимость посещения и часы работы парков в Паттайе

Планируя бюджет на посещение парков Паттайи, важно учитывать не только входные билеты, но и дополнительные активности. Также стоит знать точное время работы, чтобы спланировать день максимально эффективно. 💰

Сады Нонг Нуч:

Часы работы: 8:00 — 18:00 ежедневно

Входной билет: 500 бат для взрослых, 300 бат для детей (ростом 91-140 см), дети до 90 см — бесплатно

Комбинированный билет (включает шоу): 600 бат для взрослых, 400 бат для детей

Дополнительные развлечения:

Прогулка на слонах — 400 бат с человека

Поездка на мини-поезде — 100 бат

Прокат электрокара для осмотра парка — от 600 бат в час

Парк Мини-Сиам:

Часы работы: 7:00 — 22:00 ежедневно

Входной билет: 300 бат для взрослых, 150 бат для детей (рост до 130 см)

Дети до 90 см — бесплатно

Аудиогид — 100 бат

Подводный мир Паттайи:

Часы работы: 9:00 — 18:00 ежедневно

Входной билет: 500 бат для взрослых, 300 бат для детей (рост 100-140 см)

Дети до 100 см — бесплатно

Дополнительные активности:

Кормление акул (для посетителей с аквалангом) — от 3000 бат

4D-аттракцион — 150 бат

Серебряное озеро (Silver Lake):

Часы работы: 8:30 — 18:30 ежедневно

Входной билет: 100 бат для взрослых, дети до 130 см — бесплатно

Дополнительные активности:

Прокат велосипеда — 100 бат в час

Катание на лодке — 300 бат за лодку (до 4 человек)

Дегустация вина — от 250 бат

Парк Трех Королевств:

Часы работы: 8:00 — 19:00 ежедневно

Входной билет: 150 бат для взрослых, 100 бат для детей

Дополнительные активности:

Фотосессия в традиционных костюмах — от 300 бат

Запуск китайских фонариков — 100 бат за фонарик

Важная информация и советы по экономии:

В большинстве парков действуют скидки для граждан Таиланда, поэтому не удивляйтесь разнице в цене для местных жителей.

Многие отели предлагают купоны на скидку до 10-20% на вход в основные парки — спрашивайте на ресепшн.

Туристические агентства часто продают комбинированные билеты со скидкой, если вы планируете посетить несколько парков.

В низкий сезон (май-октябрь) некоторые парки предлагают специальные акции и сниженные цены.

Покупка билетов онлайн на официальных сайтах парков иногда дает возможность сэкономить 5-10%.

Большинство парков принимают кредитные карты, но всегда полезно иметь с собой наличные на всякий случай.

Сезонные особенности:

В высокий сезон (ноябрь-март) рекомендуется приезжать в парки рано утром или ближе к вечеру, чтобы избежать больших очередей и жары.

В сезон дождей (май-октябрь) лучше планировать посещение крытых парков, таких как Подводный мир, или иметь запасной план на случай внезапного ливня.

В дни национальных праздников Таиланда парки могут быть особенно многолюдными, а цены иногда повышаются.

Советы по планированию прогулок в парках Паттайи с детьми

Чтобы семейная прогулка по паркам Паттайи оставила только приятные впечатления, важно правильно подготовиться. Я собрал практические рекомендации, основанные на многолетнем опыте организации семейного отдыха в Таиланде. 👨‍👩‍👧‍👦

Подготовка перед посещением:

Выбор времени — планируйте посещение парков в утренние часы (8:00-11:00) или ближе к вечеру (после 15:00), чтобы избежать палящего полуденного солнца.

— планируйте посещение парков в утренние часы (8:00-11:00) или ближе к вечеру (после 15:00), чтобы избежать палящего полуденного солнца. Одежда и обувь — выбирайте легкую, дышащую одежду из натуральных тканей и удобную обувь для долгих прогулок. Обязательно возьмите головные уборы для всей семьи.

— выбирайте легкую, дышащую одежду из натуральных тканей и удобную обувь для долгих прогулок. Обязательно возьмите головные уборы для всей семьи. Солнцезащитные средства — используйте солнцезащитный крем с SPF не ниже 30, наносите его за 20 минут до выхода и обновляйте каждые 2 часа.

— используйте солнцезащитный крем с SPF не ниже 30, наносите его за 20 минут до выхода и обновляйте каждые 2 часа. Планирование маршрута — заранее изучите карту парка и отметьте 3-4 главных аттракциона, которые хотите посетить в первую очередь.

— заранее изучите карту парка и отметьте 3-4 главных аттракциона, которые хотите посетить в первую очередь. Проверка расписания — уточните время шоу и представлений, чтобы спланировать день с учетом этих мероприятий.

Что взять с собой в парк:

Питьевую воду (минимум 0,5 л на человека на каждые 2 часа пребывания)

Влажные салфетки и антибактериальный гель для рук

Легкие закуски (фрукты, орехи, батончики)

Средство от комаров (особенно для вечерних прогулок)

Мини-аптечку (пластыри, антигистаминное средство, жаропонижающее)

Зарядное устройство или внешний аккумулятор для телефона

Небольшое полотенце (можно намочить и положить на шею в жару)

Сменную одежду для детей (особенно если планируете водные активности)

Особенности посещения с детьми разного возраста:

С малышами (1-3 года):

Используйте детскую коляску или переноску — большинство парков имеет хорошие дорожки.

Планируйте короткие визиты (2-3 часа) с возможностью вернуться в отель на дневной сон.

Выбирайте парки с тенистыми зонами и местами для отдыха.

Рекомендуемые парки: Сады Нонг Нуч, небольшие участки Серебряного озера.

С дошкольниками (4-6 лет):

Делайте частые перерывы для отдыха и перекусов.

Создавайте игровые задания: "найди самое большое дерево", "сосчитай всех слонов" и т.д.

Рекомендуемые парки: Мини-Сиам, Подводный мир, части Садов Нонг Нуч.

Со школьниками (7-12 лет):

Предложите детям вести фото-дневник или делать заметки о том, что они увидели.

Дайте возможность самостоятельно выбрать некоторые активности.

Рекомендуемые парки: любые из перечисленных выше, включая Парк Трех Королевств для знакомства с историей.

С подростками (13+ лет):

Вовлекайте их в планирование маршрута.

Предлагайте более активные развлечения.

Рекомендуемые парки: все перечисленные, с акцентом на уникальные фото для социальных сетей.

Советы по безопасности:

Установите точку встречи на случай, если кто-то потеряется.

Положите в карман ребенка визитку отеля или записку с вашим тайским номером телефона.

Научите детей обращаться к сотрудникам парка в униформе, если они потерялись.

Следите за признаками обезвоживания и теплового удара (головная боль, сонливость, раздражительность).

Всегда держите детей в поле зрения, особенно около водоемов или в многолюдных местах.

Культурные особенности:

Объясните детям правила поведения в буддийских храмах и рядом с религиозными статуями (если они есть в парках).

Научите базовым тайским фразам вежливости: "Саватди кап/ка" (здравствуйте), "Коп кун кап/ка" (спасибо).

Расскажите о тайских традициях и символах, которые они могут увидеть в парках.

Планируя путешествие в Паттайю, помните: парки этого города — настоящая находка для семей с детьми. От экзотических садов Нонг Нуч до миниатюрного мира достопримечательностей, от подводных туннелей до винтажных пейзажей Серебряного озера — каждое из этих мест создаст особые воспоминания для всех возрастов. Главное — правильно подготовиться, учесть особенности тропического климата и составить маршрут с учетом интересов и возможностей каждого члена семьи. И тогда Паттайя раскроется для вас совершенно с новой стороны — как идеальное направление для насыщенного семейного отдыха, полного открытий и улыбок.

