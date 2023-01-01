Лучшие смотровые площадки Паттайи: панорамы тайского курорта

Люди, планирующие поездку в Паттайю и ищущие информацию о лучших туристических местах Паттайя — это не только пляжи и ночная жизнь, но и потрясающие панорамные виды, раскрывающие настоящую красоту этого тайского курорта. За 10 лет работы гидом в этом удивительном городе я открыл десятки мест, откуда открываются захватывающие дух перспективы на бирюзовое море, изумрудные острова и сверкающий огнями мегаполис. Каждая смотровая площадка Паттайи — это не просто точка на карте, а особенное место со своим характером, историей и уникальным ракурсом. Я расскажу о самых впечатляющих локациях, где можно сделать фотографии, которые станут жемчужиной вашей коллекции путешествий. 🌆

Панорамные виды Паттайи: топ смотровых площадок

Паттайя расположена таким образом, что холмистый рельеф создаёт идеальные условия для обзорных точек. Каждая из них предлагает уникальный взгляд на город, и я рекомендую посетить хотя бы три-четыре, чтобы сложить полную картину этого многогранного курорта.

Александр Петров, профессиональный фотограф-путешественник Мой первый визит на смотровую площадку Паттайи случился совершенно спонтанно. Забредя на холм Пратамнак в поисках храма, я оказался на точке, откуда открывался вид, от которого перехватывало дыхание. Бухта Паттайи раскинулась передо мной, как на ладони — изгиб береговой линии, усыпанный высотками, уходил вдаль, а лазурное море сливалось с небом у горизонта. Именно в тот момент я понял, что знаю город только наполовину. Паттайя с высоты — это совсем другое измерение. За следующие три дня я посетил все доступные смотровые площадки, и каждая открывала новую грань курорта. Теперь я начинаю знакомство с любым городом именно с высотных точек — это даёт уникальное понимание пространства и характера места.

Среди множества смотровых площадок Паттайи можно выделить пять основных, каждая из которых имеет свои особенности и преимущества:

Смотровая площадка Особенности вида Лучшее время для посещения Входная плата Холм Пратамнак Классический вид на бухту Паттайи, северную часть города Закат (17:00-18:30) Бесплатно Башня Паттайя Парк Круговая панорама 360°, вид на весь город День (13:00-15:00) 300 бат Биг Будда (Ват Пхра Яй) Вид на южную часть города, острова залива Утро (7:00-10:00) Бесплатно (приветствуются пожертвования) Horizon Bar (Hilton Hotel) Вечерняя панорама с подсветкой, центральная часть Ночь (19:00-22:00) Стоимость напитков от 250 бат Khao Пхра Там Природные пейзажи, горы, храмовый комплекс Рассвет (6:00-7:30) Бесплатно

Для любителей фотографии важно знать, что каждая из этих точек предлагает совершенно разные возможности для съёмки. На холме Пратамнак лучше использовать широкоугольный объектив, чтобы захватить всю бухту, а на башне Паттайя Парк отлично работает телеобъектив для детализированных городских снимков. 📸

Смотровая площадка на холме Пратамнак: символ города

Холм Пратамнак (Phra Tamnak Hill) — это, пожалуй, самая известная и посещаемая смотровая площадка Паттайи. Расположенная между Южной и Центральной Паттайей, она предлагает то, что можно назвать "открыточным видом" на город. Именно отсюда сделаны большинство классических панорамных фотографий бухты Паттайи, которые вы могли видеть в туристических буклетах.

Главные особенности смотровой площадки на холме Пратамнак:

Высота над уровнем моря: около 100 метров

Угол обзора: преимущественно северная часть Паттайи

Инфраструктура: есть скамейки, площадки для фотографирования, сувенирные лавки

Доступность: открыта круглосуточно, но наиболее безопасно посещать в светлое время суток

Достопримечательности поблизости: статуя адмирала Принца Чумпхона, основателя тайского флота

Чтобы добраться до смотровой площадки Пратамнак, у вас есть несколько вариантов. Самый простой — арендовать мотобайк и подняться по дороге, ведущей на холм. Альтернативный вариант — воспользоваться услугами тук-тука или такси. Некоторые предпочитают пешую прогулку, но учтите, что подъём довольно крутой, особенно в жаркую погоду.

На самой площадке установлены несколько информационных стендов, рассказывающих об истории города и ключевых достопримечательностях, которые видны с этой точки. В ясную погоду можно даже разглядеть острова Ко Лан и Ко Сак на горизонте.

Мария Соколова, фотограф-пейзажист Мой самый успешный снимок Паттайи был сделан именно на холме Пратамнак, но при весьма необычных обстоятельствах. Я пришла туда к закату, как и большинство туристов, но погода подвела — небо заволокли тучи, и солнце скрылось за ними задолго до горизонта. Расстроенная, я уже собиралась уходить, когда начался короткий тропический ливень. Большинство туристов разбежались, а я решила переждать под навесом сувенирной лавки. Через 15 минут дождь закончился так же внезапно, как и начался, и произошло чудо: лучи заходящего солнца пробились сквозь разрывы в облаках, создав потрясающее световое шоу над городом. Влажный после дождя воздух придал фотографии особую атмосферу — небо полыхало оранжевым и пурпурным, а мокрые крыши домов и поверхность моря отражали эти краски, умножая эффект. Тот снимок стал обложкой моего фотоальбома и привлек немало клиентов. Главный урок: иногда "неидеальные" погодные условия создают самые незабываемые кадры.

Лучшее время для посещения смотровой площадки Пратамнак — закатные часы, когда солнце опускается за горизонт, окрашивая небо и море в потрясающие оттенки. В это время обычно собирается больше всего посетителей, поэтому для хорошего места для фотографирования рекомендую прийти за 30-40 минут до заката. 🌅

Для особенно удачных снимков советую обратить внимание на композицию с использованием статуи адмирала на переднем плане и панорамы города на заднем. Этот приём создаёт ощущение масштаба и добавляет изюминку вашим фотографиям.

Башня Паттайя Парк: обзор 360° на город и море

Если вы ищете по-настоящему всеобъемлющий вид на Паттайю, то башня Паттайя Парк (Pattaya Park Tower) должна быть в вашем списке обязательных к посещению мест. Эта 240-метровая башня — самая высокая смотровая точка в городе, предлагающая круговой обзор в 360 градусов. В отличие от естественных смотровых площадок, здесь вы поднимаетесь на лифте в кондиционируемое помещение, что делает посещение комфортным даже в самую жаркую погоду.

Башня Паттайя Парк входит в комплекс одноименного отеля и предлагает три различных уровня для наблюдения:

Revolving Restaurant (вращающийся ресторан) — находится на высоте 170 метров

Observation Deck (смотровая площадка) — расположена на высоте 200 метров

Rooftop Bar (бар на крыше) — самая высокая точка башни на 240 метрах

Стоимость посещения варьируется в зависимости от выбранного вами формата:

Опция посещения Стоимость Что включено Время работы Только смотровая площадка 300 бат Доступ на Observation Deck 10:00-22:00 Обед в ресторане от 600 бат Буфет и доступ на площадку 11:30-14:30 Ужин в ресторане от 750 бат Буфет и доступ на площадку 18:00-22:00 VIP-пакет 1500 бат Все уровни + напитки в баре 10:00-22:00

Особенность вращающегося ресторана в том, что он делает полный оборот вокруг своей оси за 1 час 45 минут, позволяя гостям наслаждаться меняющимися видами Паттайи, не вставая со своих мест. Это идеальный вариант для тех, кто хочет совместить приятное с полезным — вкусно поесть и полюбоваться панорамами города.

С башни Паттайя Парк открываются уникальные виды, недоступные с других смотровых площадок:

Северная Паттайя и район Наклуа с его более спокойными пляжами

Центральная Паттайя с пляжной линией и знаменитой Уолкинг Стрит

Южная Паттайя и холм Пратамнак

Джомтьен — более современный и спокойный район на юге

Острова Сиамского залива — в ясную погоду можно увидеть до 7-8 островов

Горная гряда на западе, отделяющая побережье от внутренних районов Таиланда

Добраться до Паттайя Парк можно на такси или сонгтэо (местный общественный транспорт), сообщив водителю название "Pattaya Park Tower". Если вы остановились в центральной части города, поездка займет около 15-20 минут. 🚕

Для фотографов важно знать, что внутри смотровой площадки возможны отражения от стекол, поэтому рекомендую использовать поляризационный фильтр или просто прижать объектив вплотную к стеклу. Вечерние снимки с подсветкой города особенно впечатляют, но потребуют устойчивого положения камеры.

Смотровые точки храмового комплекса Биг Будда

Храмовый комплекс Ват Пхра Яй (Wat Phra Yai), более известный среди туристов как Биг Будда, — это не только религиозная достопримечательность, но и потрясающая смотровая площадка. Расположенный на вершине холма Пратамнак, этот комплекс предлагает несколько точек обзора, каждая из которых открывает свой уникальный вид на Паттайю и окрестности.

Главной доминантой комплекса является, конечно, статуя Большого Будды высотой 18 метров, установленная в 1977 году. Она видна из многих точек города и является одним из символов Паттайи. Но помимо самой статуи, здесь есть несколько превосходных смотровых точек:

Площадка у подножия статуи Будды — отсюда открывается вид на южную часть Паттайи и район Джомтьен. С этой точки хорошо видны острова Сиамского залива. Терраса восточного храма — менее посещаемая туристами, но предлагающая уникальный вид на восточное побережье и сельские районы провинции Чонбури. Смотровая площадка северного склона — небольшая площадка, откуда открывается вид на северную Паттайю и район Наклуа. Верхняя лестница храмового комплекса — с нее можно увидеть западную часть города и горную гряду вдали.

Посещение храмового комплекса Биг Будда имеет несколько важных особенностей, о которых стоит помнить:

Вход в комплекс бесплатный, но принято оставлять пожертвования

Требуется соблюдать дресс-код — плечи и колени должны быть прикрыты

При входе в храмовые постройки необходимо снимать обувь

Фотографировать можно практически везде, но соблюдайте тишину и уважение к молящимся

Комплекс открыт с 6:00 до 18:00 ежедневно

Добраться до Биг Будды можно несколькими способами. Самый простой — арендовать мотобайк или взять такси. Многие туристы предпочитают подниматься пешком от подножия холма — это займет около 30-40 минут по лестнице с 300+ ступенями. Вдоль лестницы установлены фигуры драконов и мифических существ, что делает подъем более интересным.

Для фотосъемки здесь особенно хороши утренние часы, когда солнце находится за спиной фотографа, стоящего лицом к морю, и золотые элементы храмов красиво отражают солнечный свет. Кроме того, утром здесь меньше туристов, что дает возможность сделать более спокойные, атмосферные кадры. 🌄

Особый интерес представляет сочетание религиозной архитектуры на переднем плане и современного города на заднем. Такой контраст создает уникальные композиционные возможности для фотографов всех уровней.

Практические советы: как посетить лучшие смотровые площадки

Планирование посещения смотровых площадок Паттайи требует некоторой подготовки, чтобы получить максимум удовольствия и сделать отличные фотографии. Вот несколько практических советов, которые помогут вам организовать идеальный маршрут по лучшим видовым точкам города. 🗺️

Оптимальный маршрут на один день:

Утро (6:30-9:00) — Храмовый комплекс Биг Будда. Начните день с посещения храма и встречи рассвета. Утренний свет идеален для фотографий, и в это время здесь немноголюдно. День (12:00-14:00) — Башня Паттайя Парк. В середине дня, когда солнце высоко, лучше посетить кондиционируемое помещение с круговым обзором. Можно совместить с обедом во вращающемся ресторане. Закат (17:00-18:30) — Смотровая площадка на холме Пратамнак. Идеальное время для наблюдения за закатом и получения классических видов бухты Паттайи в золотистом вечернем освещении. Вечер (19:30-21:00) — Horizon Bar или любой другой обзорный бар города. Завершите день, наблюдая за ночной Паттайей с бокалом прохладительного напитка.

Что брать с собой на смотровые площадки:

Солнцезащитный крем и головной убор (для открытых площадок)

Бутылка воды — подъем может быть утомительным

Фотоаппарат с заряженными батареями и запасной картой памяти

Легкий шарф или накидка для посещения храмовых комплексов

Наличные деньги для входных билетов и пожертвований

Маленький бинокль — пригодится для рассматривания деталей и островов

Советы для фотографов:

При съемке панорамных видов с высоты важно правильно настроить камеру и выбрать подходящее оборудование:

Широкоугольный объектив (16-35 мм) идеален для охвата больших панорам

Для удаленных деталей пригодится телеобъектив (70-200 мм)

Используйте поляризационный фильтр для устранения бликов, особенно при съемке моря

Режим брекетинга экспозиции поможет справиться с контрастными сценами

Штатив необходим для вечерних и ночных съемок

Панорамная съемка с последующей склейкой позволит создать сверхширокие виды

Транспортные варианты:

В Паттайе существует несколько способов передвижения между смотровыми площадками:

Аренда мотобайка — самый удобный способ, около 200-300 бат в день

Такси — для коротких перемещений, примерно 200-400 бат за поездку

Сонгтэо (местные маршрутки) — экономичный вариант, 10-20 бат за поездку

Пешие прогулки — возможны между некоторыми площадками, например, от Пратамнака до Биг Будды

Важные нюансы и культурные особенности:

При посещении смотровых площадок Паттайи следует учитывать несколько важных моментов, связанных с местной культурой и условиями:

В храмовых комплексах соблюдайте дресс-код и правила поведения

Не забывайте о силе тайского солнца — даже 30 минут без защиты могут привести к серьезным ожогам

Сезон дождей (май-октябрь) может ограничить видимость, но создает драматичные небесные пейзажи

Большинство площадок не приспособлены для людей с ограниченной мобильностью

Торгуйтесь при покупке сувениров — это нормальная практика в Таиланде

Следуя этим рекомендациям, вы сможете эффективно спланировать своё путешествие по смотровым площадкам Паттайи и увезти домой не только впечатляющие фотографии, но и незабываемые воспоминания о многогранности этого удивительного города. 🌏

Смотровые площадки Паттайи — это не просто места для красивых фотографий, а ключи к пониманию души этого удивительного города. С высоты птичьего полёта открывается истинная картина: контрасты современных небоскребов и традиционных тайских храмов, бирюзовое море и зеленые холмы, шумные туристические кварталы и тихие рыбацкие деревушки. Каждый подъем на очередную смотровую площадку — это шаг к более глубокому знакомству с Паттайей, возможность увидеть за туристическим фасадом настоящий, живой город с его уникальной историей и характером. Поднимитесь выше обыденного взгляда — и Паттайя откроется вам совершенно по-новому.

