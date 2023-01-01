Топ-15 ночных клубов Паттайи: куда сходить и сколько стоит

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Туристы, планирующие поездку в Паттайю

Любители ночной жизни и клубной культуры

Люди, интересующиеся культурными особенностями Таиланда и советами по безопасности Паттайя — город, который никогда не спит. Когда заходит солнце, улицы этого тайского курорта преображаются, превращаясь в мерцающее море огней, музыки и веселья. Ночная жизнь Паттайи знаменита своим разнообразием — от шумных береговых клубов до уютных лаунж-баров на крышах, от экзотических гоу-гоу заведений до роскошных коктейль-баров. В этом материале мы погрузимся в мир ночных развлечений Паттайи, раскроем 15 лучших мест, где можно зажечь после заката, и поделимся актуальными ценами, которые ждут туристов в 2024 году. Готовы к ночному приключению? 🍹🌃

Паттайя после заката: обзор ночной жизни города

Когда тайское солнце скрывается за горизонтом, Паттайя начинает свою вторую жизнь. Город буквально преображается: неоновые вывески загораются одна за другой, музыка заполняет улицы, а толпы людей устремляются к центрам ночного веселья. Ночная жизнь здесь — это не просто развлечение, это своеобразная индустрия, которая ежегодно привлекает миллионы туристов со всего мира.

Основные направления ночных развлечений в Паттайе представлены в разнообразных форматах:

Бич-бары на берегу моря с расслабленной атмосферой и коктейлями

Ночные клубы с современной музыкой и профессиональными диджеями

Гоу-гоу бары с танцевальными шоу-программами

Руфтоп-бары с потрясающими видами на ночной город

Лайв-мюзик бары с живыми выступлениями местных и международных артистов

Ценовой диапазон ночных развлечений варьируется от очень доступных до премиальных. В среднем, вход в большинство клубов стоит от 300 до 1000 бат (600-2000 рублей), при этом в стоимость часто включен приветственный напиток. Коктейли в барах обойдутся примерно в 150-400 бат (300-800 рублей), а бутылка импортного пива — в 100-250 бат (200-500 рублей).

Особенность паттайской ночной жизни — её концентрация в определённых районах. Знаменитая Walking Street (Уокинг-стрит) — главная артерия ночного города, где расположены десятки заведений на любой вкус и кошелек. Район Soi 6 известен своими барами, а South Pattaya Road и Beach Road предлагают более спокойные варианты вечернего досуга.

Район ночной жизни Особенности Ценовой диапазон Walking Street Самая оживленная улица, клубы, гоу-гоу бары, рестораны Средний-высокий Soi 6 Бары с интимной атмосферой Средний LK Metro Альтернатива Walking Street, менее туристическая Средний-низкий Beach Road Бары на пляже с расслабленной атмосферой Средний North Pattaya Более спокойные бары, рестораны с живой музыкой Средний-высокий

Важно понимать, что ночная жизнь Паттайи имеет и свои временные рамки. Официально большинство заведений должны закрываться в 2 часа ночи согласно тайскому законодательству, но на практике многие клубы и бары продолжают работать до 3-4 часов утра, особенно на Walking Street. А некоторые подпольные клубы функционируют даже до рассвета. 🌅

Алексей Воронцов, travel-блогер:

Мой первый опыт погружения в ночную жизнь Паттайи был ошеломляющим. Прилетев из холодной Москвы, я решил в первый же вечер исследовать знаменитую Walking Street. Шок от контраста был колоссальным — от неоновых вывесок рябило в глазах, музыка гремела из каждой двери, а улыбчивые тайцы наперебой зазывали в свои заведения.

Я выбрал клуб Insomnia, привлеченный толпой у входа. Заплатив 500 бат за вход с включенным напитком, я оказался в мире, где смешались культуры, языки и стили. Британцы танцевали рядом с корейцами, русские туристы общались с австралийцами, а диджей виртуозно миксовал электронную музыку с тайскими битами.

К 3 часам ночи, когда я думал, что вечеринка подходит к концу, местный тайец по имени Сан предложил продолжить в "секретном месте". Так я оказался на закрытой вечеринке на пляже, которая продолжалась до восхода солнца. Этот опыт научил меня главному — в Паттайе ночь заканчивается только тогда, когда ты сам решаешь вернуться в отель.

ТОП-15 популярных баров и клубов: описание и цены

Давайте рассмотрим самые яркие звезды на небосклоне ночной жизни Паттайи. Каждое заведение уникально по-своему, и для вашего удобства я подготовил подробный обзор с актуальными ценами 2024 года.

Insomnia Club — один из крупнейших ночных клубов Паттайи, расположенный на Walking Street. Три танцпола, международные диджеи и современная система освещения. Вход: 500 бат с напитком. Коктейли: от 250 бат. Работает с 22:00 до 04:00. Mixx Discotheque — двухэтажный клуб с двумя зонами: Crystal Palace (хаус и хип-хоп) и Rouge (R&B). Популярен среди состоятельной публики. Вход: 600 бат с напитком. Бутылка виски: от 2000 бат. Часы работы: 22:00-05:00. Lucifer Disco — легендарный клуб в центре Walking Street, работающий уже более 20 лет. Сочетает EDM и традиционные тайские элементы. Вход: 400 бат с напитком. Пиво: 160-200 бат. Открыт с 21:00 до 04:00. Horizon Rooftop Bar — элегантный бар на крыше отеля Hilton Pattaya с панорамным видом на Сиамский залив. Вход свободный. Коктейли: от 350 бат. Часы работы: 17:00-01:00. 808 Club — популярное место для любителей хип-хопа и R&B с регулярными выступлениями местных артистов. Вход: 300-500 бат (зависит от мероприятия). Пиво: 150-200 бат. Работает с 22:00 до 03:00. Candy Shop — эксцентричный бар на Walking Street с тематическим дизайном и уникальными шоу-программами. Вход свободный. Коктейли: 180-300 бат. Часы работы: 20:00-03:00. The Pier — стильный бар на пляже с живой музыкой и расслабленной атмосферой. Вход свободный. Коктейли: 200-350 бат. Открыт с 17:00 до 02:00. iBar — ультрасовременный бар с интерактивными столами и высокотехнологичными развлечениями. Вход свободный. Пиво: 140-200 бат. Коктейли: 220-400 бат. Работает с 19:00 до 02:00. Stones House — рок-бар с живыми выступлениями и классическими хитами. Вход свободный. Пиво: 130-180 бат. Часы работы: 19:00-03:00. Differ Night Club — известен своими тематическими вечеринками и лазерными шоу. Особенно популярен в выходные. Вход: 400 бат с напитком. Бутылка спиртного: от 1800 бат. Открыт с 22:00 до 04:00. Alcazar Cabaret Show Bar — знаменитое шоу трансвеститов с последующей вечеринкой в баре. Стоимость шоу + напиток: 800-1200 бат. Работает с 18:00, последнее шоу в 21:30. Surf & Turf Pattaya — элитный лаунж-бар с изысканными коктейлями и морской кухней. Вход свободный. Фирменные коктейли: 350-500 бат. Часы работы: 17:00-01:00. Marine Club — популярный среди русскоязычных туристов клуб с отличной танцевальной музыкой. Вход: 300 бат. Пиво: 120-180 бат. Работает с 21:00 до 03:00. Nashaa Club — клуб с индийскими влияниями, предлагающий микс международной и болливудской музыки. Вход: 400 бат с напитком. Коктейли: 220-350 бат. Открыт с 22:00 до 03:00. The Firm Club — эксклюзивный клуб для состоятельных гостей с VIP-обслуживанием и премиальным алкоголем. Вход: от 800 бат. Бутылка шампанского: от 3000 бат. Часы работы: 21:00-04:00.

Большинство клубов концентрируются на Walking Street, где наблюдается наибольшая активность с 23:00 до 02:00. Если вы планируете посетить несколько заведений за ночь, обратите внимание на клубы, расположенные в пешей доступности друг от друга. 🚶‍♂️

Для экономии бюджета можно воспользоваться специальными предложениями: многие бары предлагают "счастливые часы" (happy hours) с 17:00 до 20:00, когда цены на напитки снижаются на 30-50%. Также некоторые отели предоставляют гостям VIP-карты с бесплатным входом в определённые клубы.

Где тусуются местные: секретные места ночной Паттайи

Если вы устали от типичных туристических маршрутов и хотите погрузиться в аутентичную ночную жизнь Паттайи, стоит обратить внимание на места, которые предпочитают сами тайцы и долгосрочные экспаты. Эти заведения часто скрыты от глаз основного потока туристов, но именно там можно почувствовать настоящий пульс города. 🕵️‍♀️

Одним из таких мест является Tree Town Market в районе Soi Buakhao. Это небольшая площадь, окружённая десятками локальных баров, где собираются как местные жители, так и экспаты. Цены здесь значительно ниже, чем на Walking Street: пиво стоит от 80 бат, а коктейли от 120 бат. Атмосфера более расслабленная и дружелюбная, а публика — разнообразнее.

Еще одно секретное место — Soi Chaiyapoon, небольшая улочка, соединяющая Soi Buakhao и Third Road. Местные называют её "маленькой Walking Street", но без толп туристов. Здесь расположены несколько аутентичных тайских баров, где регулярно выступают местные рок-группы. Особенно выделяется бар Classroom, оформленный в стиле школьного класса, с демократичными ценами (пиво от 90 бат) и преимущественно тайской публикой.

Ирина Полякова, travel-журналист:

В свой третий визит в Паттайю я решила отойти от традиционных туристических маршрутов. Случайно познакомившись с русской девушкой Натальей, которая жила в Паттайе уже пять лет, я получила приглашение на вечеринку "только для своих".

В назначенное время мы встретились возле неприметного здания в районе Джомтьен. Поднявшись на лифте на 18 этаж, я оказалась на потрясающей приватной вечеринке на крыше. Панорамный вид на ночную Паттайю, бассейн с подсветкой, и около 50 человек — преимущественно долгосрочные экспаты из разных стран.

Наталья представила меня хозяину вечеринки — тайцу по имени Пак, владельцу нескольких ресторанов в городе. "Эти встречи мы организуем раз в месяц, только по приглашениям", — объяснил он. Оказалось, что в Паттайе существует целая сеть приватных мероприятий, о которых не знают обычные туристы — от закрытых вечеринок на виллах до секретных пляжных рейвов.

За эту ночь я узнала больше о реальной жизни Паттайи, чем за все предыдущие поездки. И главное открытие: настоящая ночная жизнь города часто скрыта от глаз масс-туристов, предпочитающих Walking Street.

Для любителей живой музыки настоящей находкой станет Taps Music Lounge на Soi 16. Этот бар редко посещают туристы, хотя он находится относительно недалеко от центра. Здесь выступают талантливые местные музыканты, играющие джаз, блюз и фанк. Вход свободный, а коктейли стоят от 180 бат.

Если вы хотите окунуться в настоящую тайскую ночную жизнь, отправляйтесь на Soi Siam Country Club. Этот район находится вдали от туристической зоны и заполнен тайскими барами и клубами. Здесь играет преимущественно тайская музыка, а меню редко переведено на английский. Однако цены приятно удивят: большое пиво можно купить всего за 60-70 бат.

Ещё одно секретное направление — Soi Bongkot в Северной Паттайе, где расположены модные среди местной молодежи хипстерские бары с крафтовым пивом и коктейлями. Особенно выделяется Craft Brewery & Beer Garden, предлагающий десятки сортов местного крафтового пива по цене от 160 бат за бокал.

Место Кто посещает Уровень цен Особенности Tree Town Market Экспаты, местные, продвинутые туристы Низкий Уличные бары, живая музыка Soi Chaiyapoon Тайцы, длительно проживающие экспаты Низкий-средний Тайские рок-бары Taps Music Lounge Местная интеллигенция, музыканты Средний Джаз и блюз, качественная акустика Soi Siam Country Club Преимущественно тайцы Очень низкий Аутентичная атмосфера, тайская музыка Soi Bongkot Местные хипстеры, творческая молодежь Средний-высокий Крафтовое пиво, современный дизайн

Для любителей электронной музыки существует несколько подпольных площадок, информацию о которых распространяют через закрытые группы в мессенджерах. Чтобы получить доступ к этим мероприятиям, стоит познакомиться с местными диджеями или длительно проживающими в Паттайе иностранцами.

Важно помнить, что в "местных" заведениях редко говорят по-английски, поэтому базовые фразы на тайском языке будут полезны. Также имейте в виду, что вдали от туристических зон уровень безопасности может быть ниже, поэтому разумно следить за своими вещами и не демонстрировать дорогие гаджеты. 📱

Районы ночных развлечений: куда пойти в Паттайе вечером

Паттайя — город контрастов, и каждый район предлагает свой уникальный опыт ночной жизни. Понимание географии ночных развлечений поможет вам оптимально спланировать вечерний досуг и найти именно то, что соответствует вашим предпочтениям. 🗺️

Walking Street (Южная Паттайя) — безусловно, эпицентр ночной жизни Паттайи. Эта пешеходная улица длиной около 1 км превращается после заката в яркий калейдоскоп развлечений. Здесь сосредоточены крупнейшие клубы города (Insomnia, Mixx, Lucifer), десятки гоу-гоу баров, рестораны международной кухни, лайв-мюзик бары и другие заведения. Walking Street привлекает преимущественно туристов, готовых платить более высокие цены за развлечения.

Soi LK Metro (Центральная Паттайя) — менее известная, но не менее оживленная улица, позиционирующая себя как альтернатива Walking Street. Здесь ниже цены, меньше туристов и больше экспатов. Улица формирует прямоугольник и насчитывает около 30 баров, нескольких ночных клубов и множество ресторанов. Особенно популярны здесь Crazy House Bar и The Office Bar.

Soi Buakhao и Tree Town Market — район, популярный среди длительно проживающих иностранцев и бюджетных туристов. Здесь более расслабленная атмосфера и значительно ниже цены. Вечером площадь Tree Town заполняется посетителями, которые переходят из бара в бар, общаются и знакомятся. Это отличное место для тех, кто хочет сэкономить и познакомиться с интересными людьми.

Beach Road — набережная улица, идущая вдоль главного пляжа Паттайи. Здесь расположены бары и рестораны с видом на море, многие из которых предлагают живую музыку и тематические вечеринки. В отличие от Walking Street, атмосфера здесь более спокойная и семейная. Стоит обратить внимание на Horizon Bar и Dip & Dine — бары с потрясающим видом на закат.

Soi 6 — улица с особой репутацией, известная своими барами специфической направленности. Не рекомендуется для семейного посещения, но является частью ночной культуры Паттайи. Днём улица относительно спокойна, но к вечеру заполняется посетителями.

Pattaya Soi 7 и Soi 8 — улицы, расположенные параллельно пляжу, с десятками баров среднего ценового диапазона. Здесь собирается смешанная публика: от туристов до экспатов. Многие бары предлагают спортивные трансляции и настольные игры. Особенно популярен Shooters Sports Bar с 10 большими экранами для просмотра спортивных событий.

Jomtien Beach — более спокойный пляжный район с множеством ресторанов и баров на берегу. Ночная жизнь здесь менее интенсивна, но более расслаблена и ориентирована на более зрелую аудиторию. Обратите внимание на Glass House и Infiniti Beach Club.

Naklua — северный район Паттайи, который предлагает более изысканные варианты вечернего отдыха. Здесь расположены роскошные отели с элегантными барами на крыше и пляжные клубы премиум-класса. Цены выше среднего, но и уровень комфорта соответствующий.

Для молодежи и любителей танцев : Walking Street, Soi LK Metro

: Walking Street, Soi LK Metro Для знакомств и общения : Tree Town Market, Soi Buakhao

: Tree Town Market, Soi Buakhao Для спокойного отдыха с видом на море : Beach Road, Jomtien

: Beach Road, Jomtien Для премиум-отдыха : Naklua, роскошные бары на крышах отелей

: Naklua, роскошные бары на крышах отелей Для любителей спорта: Soi 7, Soi 8 с их спорт-барами

При выборе района для ночного отдыха учитывайте также транспортную доступность. После 2-3 часов ночи общественный транспорт в Паттайе практически не работает, а стоимость такси может значительно возрасти. Если ваш отель находится в Джомтьене или Наклуа, а вы планируете посещать Walking Street, заранее продумайте вариант возвращения. 🚕

Практические советы: дресс-код, безопасность и транспорт

Ночная жизнь Паттайи может быть яркой и незабываемой, если правильно к ней подготовиться. Вот несколько практических советов, которые помогут вам избежать неприятных ситуаций и получить максимум удовольствия от вечернего отдыха. 🛡️

Дресс-код в ночных заведениях

В большинстве баров и клубов Паттайи нет строгого дресс-кода, однако существуют общие правила:

Для мужчин в большинстве клубов недопустимы шлепанцы, майки-борцовки и шорты выше колен (особенно в премиальных заведениях)

В элитных клубах (Mixx, The Firm) мужчинам рекомендуется приходить в закрытой обуви и рубашке

Женщинам допускается более свободный стиль, но в роскошных заведениях на крышах отелей (Horizon, Hilton) не приветствуется пляжная одежда

В большинстве гоу-гоу баров и пляжных клубов дресс-код отсутствует

Слишком откровенная или вызывающая одежда может привлечь нежелательное внимание

Безопасность

Несмотря на общую безопасность, ночная Паттайя требует определенной осторожности:

Не оставляйте напитки без присмотра, особенно в многолюдных клубах

Носите с собой только необходимую сумму денег, оставив основные средства и ценные вещи в сейфе отеля

Избегайте конфликтов с местными жителями, особенно если они находятся в состоянии алкогольного опьянения

В случае проблем обращайтесь к туристической полиции (номер: 1155), которая работает круглосуточно

Будьте осторожны с уличной едой и напитками после употребления алкоголя

Не принимайте предложения от незнакомцев посетить "особые" или "секретные" места

Женщинам не рекомендуется возвращаться в отель в одиночестве поздно ночью

Транспорт

Планирование передвижения — важная часть ночного отдыха:

Мототакси (водители в цветных жилетах) работают круглосуточно, стоимость поездки в ночное время от 100 бат

Такси-приложения (Bolt, Grab) работают надежно и имеют фиксированные цены

Сонгтео (маршрутные такси) обычно заканчивают работу к полуночи

Если вы остановились в отеле, можно заказать трансфер заранее

Не садитесь в неофициальные такси без опознавательных знаков

Договаривайтесь о цене перед поездкой, особенно в ночное время

Финансовые вопросы

Грамотное управление бюджетом поможет избежать неприятных сюрпризов:

Всегда проверяйте счет перед оплатой, особенно в туристических местах

В большинстве клубов можно расплачиваться картой, но имейте при себе наличные на случай технических проблем

Чаевые не являются обязательными, но приветствуются (10% от суммы)

Многие клубы предлагают специальные акции в определенные дни недели — уточняйте информацию заранее

В некоторых заведениях существует минимальный заказ для занятия столика

Культурные особенности

Понимание местных норм поведения поможет избежать недоразумений:

Тайцы чувствительны к публичным проявлениям гнева — сохраняйте спокойствие даже в конфликтных ситуациях

Излишне откровенное поведение с обслуживающим персоналом может быть неправильно истолковано

Королевская семья Таиланда пользуется огромным уважением — избегайте неуважительных комментариев

В большинстве заведений запрещено курить внутри помещений — используйте специально отведенные места

И последний, но не менее важный совет: пейте достаточно воды между алкогольными напитками. Жаркий и влажный климат Таиланда усиливает действие алкоголя, что может привести к обезвоживанию и плохому самочувствию на следующий день. Бутылка воды в большинстве клубов стоит 50-80 бат. 💧

Ночная Паттайя — это калейдоскоп возможностей, от шумных дискотек до уединенных баров с видом на море. Что бы вы ни искали — головокружительные танцы до рассвета, изысканные коктейли в роскошном окружении или аутентичный опыт в местных заведениях — этот тайский курорт готов предложить вариант на любой вкус и кошелек. Главное — соблюдайте баланс между приключениями и здравым смыслом, уважайте местную культуру и наслаждайтесь каждым моментом. Ведь именно такие яркие ночи часто становятся самыми запоминающимися историями из путешествий.

