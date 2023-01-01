Ночные рынки Паттайи: кулинарное путешествие и шопинг по-тайски

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Туристы, планирующие поездку в Паттайю

Люди, интересующиеся культурой и гастрономией Таиланда

Любители шопинга и уличной еды Паттайя после захода солнца преображается в настоящий карнавал вкусов, ароматов и красок. Ночные рынки этого тайского курорта — не просто торговые площадки, а порталы в подлинную культуру Таиланда. Здесь можно отведать экзотические фрукты, морепродукты прямо с гриля и пряные уличные блюда, которых вы не найдёте ни в одном ресторане. Приготовьтесь к погружению в атмосферу аутентичного шопинга, где каждый переулок пахнет специями, а торговцы с улыбкой приглашают попробовать неведомые деликатесы и приобрести уникальные сувениры ручной работы. 🌴🍜

Ночные рынки Паттайи: культурное погружение и гастрономия

Ночные рынки Паттайи — это сердце тайской уличной культуры, где смешиваются запахи экзотических фруктов, жареных морепродуктов и пряных соусов. Эти шумные торговые площадки открываются с наступлением сумерек и работают до поздней ночи, создавая уникальное пространство для погружения в местный быт.

Посещение ночного рынка в Паттайе — обязательный пункт в маршруте каждого туриста. Здесь можно не только приобрести аутентичные сувениры по демократичным ценам, но и насладиться настоящей тайской кухней, наблюдая за процессом приготовления. Каждый рынок имеет свой характер, специализацию и атмосферу.

Алексей Морозов, гид-эксперт по Юго-Восточной Азии Однажды я привел на ночной рынок Паттайи группу туристов, которые категорически отказывались пробовать местную еду. "Мы будем питаться только в отеле," — заявили они мне перед экскурсией. Но стоило нам пройти мимо первых лотков с жареными морепродуктами и ароматным манго с клейким рисом, как их решимость растаяла. Особенно запомнилась пожилая пара из Москвы. Дмитрий Петрович, бывший военный, с недоверием поглядывал на странные фрукты и креветок на гриле. "Это все несъедобно," — ворчал он. Через час он уже увлеченно торговался с продавцом дурианов, а его супруга скупала специи мешками. На следующий день они пришли на рынок самостоятельно и привели с собой еще шестерых соотечественников из своего отеля. Вот так ночные рынки Паттайи превращают скептиков в фанатов тайской кухни!

Что отличает ночные рынки Паттайи от обычных торговых центров:

Атмосфера живого общения и торга — здесь можно и нужно снижать цену на 30-40%

Возможность попробовать блюда, приготовленные по старинным тайским рецептам

Шанс увидеть настоящую, неотретушированную для туристов Паттайю

Доступность — большинство рынков работают с 17:00 до полуночи или даже до утра

Разнообразие товаров — от копеечных безделушек до качественных изделий ручной работы

Посещение ночных рынков требует определенной подготовки. Вот основные правила, которые следует соблюдать:

Правило Почему это важно Берите с собой наличные (мелкими купюрами) Не все продавцы принимают карты, а размен крупных купюр может быть проблематичным Торгуйтесь, но с улыбкой Торг — часть культуры, но важно сохранять дружелюбие и не обесценивать труд продавца Приходите с пустым желудком Количество соблазнительных угощений просто зашкаливает Держите ценные вещи под контролем В толпе всегда есть риск карманных краж Не фотографируйте людей без разрешения Тайцы суеверны и могут негативно отреагировать на несогласованную съёмку

Ночной рынок на Джомтьене: морепродукты и пляжный шопинг

Ночной рынок Джомтьена расположен в одном из самых популярных пляжных районов Паттайи. Этот рынок особенно ценится любителями свежайших морепродуктов и пляжного отдыха. Здесь вы найдете креветки размером с ладонь, крабов, кальмаров и экзотическую рыбу, приготовленные прямо на ваших глазах. 🦐

Расположенный всего в нескольких шагах от пляжной линии, рынок Джомтьена привлекает как туристов, так и местных жителей. Его главная особенность — это сочетание гастрономических удовольствий с возможностью приобрести пляжные аксессуары, летнюю одежду и сувениры.

Что стоит попробовать на рынке Джомтьена:

Том Ям Гунг — знаменитый острый суп с креветками

Жареные моллюски с чесноком и перцем чили

Рисовая лапша Пад Тай с морепродуктами

Манго с клейким рисом — идеальный десерт после острых блюд

Свежевыжатые соки из экзотических фруктов

Кроме еды, на рынке Джомтьена можно найти массу полезных вещей для пляжного отдыха: от защитных кремов до модных шляп и парео. Цены здесь немного выше, чем на других рынках Паттайи, но качество товаров обычно соответствует.

Екатерина Волкова, кулинарный блогер Мое первое знакомство с рынком Джомтьена произошло абсолютно случайно. После целого дня, проведенного на пляже, мы с друзьями решили найти место для ужина и, следуя за ароматами жареных специй, вышли прямо к рыночным рядам. Нас сразу окружили улыбчивые продавцы, наперебой предлагая попробовать свои деликатесы. Помню, как местная женщина средних лет по имени Сомчай пригласила нас к своему лотку с морепродуктами. Она почти не говорила по-английски, но с таким энтузиазмом показывала на свежих крабов и креветок, что мы не смогли устоять. Когда мы указали на понравившиеся продукты, она тут же приступила к готовке прямо перед нами. С каким мастерством она обжаривала морепродукты, добавляя специи и соусы! Каждое её движение было отточенным и уверенным — видно было, что этот рецепт передавался из поколения в поколение. Когда мы наконец получили свое блюдо — крабов в остро-сладком соусе с лаймом и чесноком — это был настоящий гастрономический восторг. Мы ели руками, смеялись, вытирая соус с подбородков, и чувствовали себя абсолютно счастливыми. С тех пор я приезжаю к Сомчай каждый год, привожу друзей и других туристов. Она уже узнает меня и всегда приготовит что-то особенное, чего нет в меню. Для меня Джомтьен — это не просто рынок, это место встречи с друзьями и настоящей тайской кухней.

Для удобства посетителей привожу график работы и особенности рынка Джомтьена:

Параметр Информация Время работы 17:00 — 00:00 (в высокий сезон до 01:00) Лучшее время для посещения 18:30 — 20:00 (свежие морепродукты, меньше туристов) Ценовой диапазон Средний по Паттайе (200-500 бат за полноценное блюдо) Как добраться Сонгтео (маршрутное такси) №4, такси или пешком вдоль пляжа Джомтьен Особенности Близость к пляжу, сосредоточение морской кухни, наличие столиков с видом на море

Тепразит Найт Маркет: рай для любителей сувениров и одежды

Тепразит (Thepprasit) — один из самых крупных и популярных ночных рынков Паттайи, который специализируется на одежде, аксессуарах и сувенирах. Расположенный на улице Тепразит в южной части города, этот рынок привлекает тех, кто хочет обновить гардероб или увезти домой аутентичные тайские подарки. 👕

Рынок Тепразит работает по выходным (пятница, суббота, воскресенье) и занимает обширную территорию с сотнями торговых точек. Здесь можно найти практически всё: от копий брендовой одежды до уникальных изделий ручной работы местных мастеров.

Что можно купить на рынке Тепразит:

Тайский шелк и изделия из него — шарфы, платья, рубашки

Резные деревянные фигурки и предметы интерьера

Серебряные украшения с традиционными тайскими мотивами

Натуральную косметику на основе кокосового масла, алоэ и других местных ингредиентов

Специи и чаи, которые сложно найти за пределами Таиланда

Летнюю одежду по ценам в 3-4 раза ниже европейских

Особенность рынка Тепразит — его разделение на секторы. В одной части вы найдете одежду и обувь, в другой — сувениры и украшения, третий сектор отведен под еду и напитки. Такая организация помогает быстрее ориентироваться даже новичкам.

Несмотря на ориентацию на шопинг, гастрономическая составляющая рынка Тепразит тоже на высоте. Здесь вы найдете множество кафе и фуд-кортов, где можно передохнуть между покупками и подкрепиться традиционными тайскими блюдами или попробовать фьюжн-кухню.

Важно помнить о торге — на рынке Тепразит это практически обязательный ритуал. Первоначальная цена обычно завышена на 40-50%, поэтому смело предлагайте половину от озвученной суммы и двигайтесь к компромиссу. Улыбка и дружелюбие помогут получить лучшую цену.

Маленький секрет от бывалых путешественников: посещайте рынок Тепразит ближе к закрытию (после 22:00), когда продавцы более склонны делать существенные скидки, чтобы распродать товар.

Рынок Тонг Том: аутентичная тайская кухня под открытым небом

Тонг Том (Thong Thom Night Market) — это квинтэссенция тайской уличной гастрономии, сосредоточенная в одном месте. Расположенный в центральной части Паттайи, этот рынок привлекает настоящих гурманов, готовых экспериментировать с новыми вкусами и текстурами. 🍜

В отличие от других ночных рынков Паттайи, Тонг Том почти полностью посвящен еде. Здесь вы найдете десятки небольших кухонь под открытым небом, где готовят по традиционным рецептам из самых свежих ингредиентов.

Гастрономический путеводитель по рынку Тонг Том:

Сом Там — острый салат из зеленой папайи с креветками и арахисом

Каи Джиао — тайский омлет с начинкой из мяса или морепродуктов

Гай Тод — хрустящая жареная курица с соусом из сладкого чили

Кхао Ниао Мамуанг — клейкий рис со спелым манго (сезонное блюдо)

Гуай Тиао Нам — суп с рисовой лапшой и различными добавками

Роти — тайские блинчики с банановой, шоколадной или яичной начинкой

Особенность рынка Тонг Том — возможность наблюдать за процессом приготовления. Многие повара с удовольствием демонстрируют свое мастерство и могут даже поделиться секретами приготовления, если вы проявите искренний интерес.

Для тех, кто опасается острой тайской кухни, хорошая новость: большинство блюд можно попросить приготовить "not spicy" (не острые) или "a little bit spicy" (немного острые). Тайцы с пониманием относятся к иностранцам и их вкусовым предпочтениям.

Интересно, что на рынке Тонг Том можно не только поесть, но и приобрести местные специи, соусы и полуфабрикаты, чтобы попробовать воссоздать тайские блюда дома. Многие продавцы даже распечатывают простые рецепты на английском языке для туристов.

Блюдо Ингредиенты Стоимость (бат) Уровень остроты Том Ям Гунг Креветки, лемонграсс, галангал, лайм, чили 120-150 🌶️🌶️🌶️🌶️ Пад Тай Рисовая лапша, яйцо, ростки бобов, арахис 80-100 🌶️🌶️ Као Пад Жареный рис, яйцо, овощи, мясо/морепродукты 90-120 🌶️ Сом Там Зеленая папайя, томаты, чили, арахис, лайм 70-90 🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️ Манго с клейким рисом Спелый манго, клейкий рис, кокосовое молоко 80-100 Не острое

Рынок Тонг Том работает ежедневно с 17:00 до 01:00, но пик свежести продуктов и активности приходится на период с 18:30 до 22:00. Для полного погружения в атмосферу рекомендую приходить в это время, когда можно не только вкусно поесть, но и наблюдать за жизнью местного населения.

Рынок Тукком и Walking Street: шопинг и развлечения до утра

Рынок Тукком и знаменитая Пешеходная улица (Walking Street) представляют собой уникальное сочетание шопинга, гастрономии и ночных развлечений, которое может длиться до самого рассвета. Эти две локации расположены неподалеку друг от друга в центре Паттайи и часто становятся финальной точкой вечернего маршрута туристов. 🌃

Рынок Тукком изначально был известен как место продажи электроники и техники, но со временем трансформировался в многопрофильный торговый центр, где можно найти всё: от смартфонов до дизайнерских подделок и сувениров. Главное преимущество Туккома — работа допоздна и кондиционированные помещения, что особенно актуально в жаркие тайские вечера.

Walking Street — это совсем другая история. Пешеходная улица протяженностью около километра закрывается для транспорта с 18:00 до 03:00 и превращается в яркую артерию ночной жизни с десятками баров, ресторанов, магазинов и развлекательных заведений.

Что искать на рынке Тукком:

Электронику и гаджеты (цены ниже, чем в России, но проверяйте товар тщательно)

Копии брендовых сумок, часов и аксессуаров

Традиционные тайские сувениры в кондиционируемом комфорте

Тайский массаж и спа-процедуры (на верхних этажах комплекса)

Ювелирные изделия с драгоценными и полудрагоценными камнями

Что посмотреть на Walking Street:

Уличные представления и шоу — от тайского бокса до огненных перформансов

Seafood рестораны с террасами, выходящими на море

Магазины с экзотическими сувенирами и подарками

Ночные клубы и бары с живой музыкой различных стилей

Аттракционы и развлечения для взрослых и детей

Walking Street стоит посетить даже тем, кто не планирует участвовать в ночной жизни — атмосфера этого места уникальна и представляет собой своеобразный музей под открытым небом, иллюстрирующий современную городскую культуру Таиланда.

Важно отметить, что цены на Walking Street значительно выше, чем на других рынках Паттайи — это своего рода "туристическая надбавка". Однако качество блюд в ресторанах и обслуживание обычно на высоте.

Для тех, кто хочет совместить посещение Туккома и Walking Street, оптимальный маршрут выглядит так: начните с шопинга в Туккоме примерно в 19:00, затем переместитесь на Walking Street к 21:00, когда там начинается основное оживление. Такой график позволит увидеть оба места в наиболее выгодное время.

После погружения в мир ночных рынков Паттайи вы уже никогда не будете смотреть на еду и шопинг так, как раньше. Каждый из пяти рынков предлагает свой уникальный опыт — от свежайших морепродуктов Джомтьена до вихря развлечений на Walking Street. Эти места — настоящие сокровищницы аутентичной тайской культуры, доступные каждому путешественнику. Не составляйте жесткий график, позвольте себе затеряться в лабиринтах торговых рядов, пробуя новые вкусы и открывая для себя неизведанное. Именно такие спонтанные приключения становятся самыми яркими воспоминаниями о Таиланде. 🌞🇹🇭

