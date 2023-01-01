15 лучших мест для фотосессий в Паттайе: фотогид блогера

Для кого эта статья:

Фотографы и блогеры, интересующиеся путешествиями и созданием контента

Любители путешествий, планирующие поездку в Паттайю

Люди, желающие получить советы по фотосъемке и визуальному контенту в социальных сетях Паттайя — это не просто курортный город, а настоящая фотографическая жемчужина Таиланда, где каждый поворот открывает новую инстаграмную локацию. От мистических храмов до изумрудных островов, от шикарных смотровых площадок до тропических садов — здесь каждый кадр становится произведением искусства. Я исколесил весь город вдоль и поперек с камерой наперевес и готов раскрыть 15 лучших локаций, о которых мечтают все блогеры и фотографы. Готовьте свои камеры — мы отправляемся в фотопутешествие по самым эффектным уголкам Паттайи! 📸

Лучшие места для фотосессий в Паттайе: полный гид

Паттайя предлагает невероятное разнообразие локаций для создания впечатляющих фотографий — от роскошных храмов до уединенных пляжей. Я составил карту из 15 проверенных мест, которые гарантированно сделают ваш фотоальбом неповторимым. Вот интерактивная подборка, разбитая по категориям для удобства планирования ваших фотосессий.

Категория Топ-локации Лучшее время для съемки Природные локации Ботанический сад Нонг Нуч, Смотровая площадка Пратамнак, Парк миллионолетних камней 7:00-9:00 или 16:00-18:00 Храмы и культурные объекты Храм Истины, Святилище Истины, Большой Будда 8:00-10:00 (меньше туристов) Пляжи и острова Остров Ко Лан, пляж Джомтьен, пляж Военный Закат (17:30-18:30) Городские локации Улица Walking Street, Art in Paradise, башня Паттайя Парк Вечер (после 18:00)

Максим Белов, travel-фотограф и блогер Помню, как впервые приехал в Паттайю с заказом на фотосессию для молодожёнов из России. Клиенты хотели "нестандартных кадров вдали от туристических троп". Я потратил три дня на разведку и случайно обнаружил потрясающий вид с холма Пратамнак — панорама города и моря буквально взорвала мои представления о возможностях фотосъемки в Паттайе. На закате мы сделали серию портретов с золотистой дымкой над городом. Когда пара увидела результат, они были в восторге: "Это не похоже на стандартную Паттайю, которую все знают!" Именно тогда я понял, что в этом городе скрыто гораздо больше уникальных локаций, чем кажется на первый взгляд. С тех пор я составляю собственную карту фотоспотов, постоянно обновляя ее новыми находками.

Главное преимущество Паттайи — компактность. Все ключевые фотолокации находятся в пределах 20-30 минут езды друг от друга. Это позволяет за один день посетить 3-4 совершенно разных по стилю и атмосфере места. Например, утром запечатлеть рассвет на уединенном пляже, днем создать яркие кадры в тропическом саду, а вечером поймать магическое освещение в одном из древних храмов.

Природные локации для впечатляющих кадров

Природные пейзажи Паттайи предлагают необыкновенное разнообразие фонов для ваших фотографий — от ухоженных тропических садов до впечатляющих геологических формаций. Вот пять природных локаций, которые станут настоящим подарком для вашей камеры:

Тропический сад Нонг Нуч — 500 акров ландшафтного дизайна с тематическими зонами, где можно создать десятки различных по стилю фотографий. Особенно фотогеничны аллея пальм, французский сад и коллекция орхидей. Входной билет: 500 бат.

Смотровая площадка холма Пратамнак — здесь находится огромная золотая статуя Будды и открывается панорамный вид на бухту Паттайи. Идеальное место для широкоформатных пейзажных снимков и портретов на фоне города. Вход свободный.

Парк миллионолетних камней и крокодиловая ферма — уникальное сочетание природных каменных формаций и скульптур, создающих ощущение затерянного мира. Лучшие кадры получаются у водопадов и в "каменном саду". Входной билет: 450 бат.

Ботанический сад на крыше Terminal 21 — малоизвестная локация среди туристов, но популярная у местных фотографов. Здесь есть озеро с лотосами, тенистые беседки и множество цветущих растений. Вход свободный.

Сиреневый сад (Silverlake Vineyard) — виноградники на фоне холмов, искусственное озеро и европейская архитектура создают ощущение, будто вы находитесь в Тоскане, а не в Таиланде. Входной билет: 300 бат.

При фотосъемке в природных локациях Паттайи важно учитывать сезонность. Период с ноября по февраль считается идеальным — воздух менее влажный, небо чистое, а растения в садах находятся в пике цветения. В сезон дождей (июнь-октябрь) также можно получить драматичные кадры, особенно после кратковременных ливней, когда воздух кристально чист.

Анна Светлова, организатор фототуров по Юго-Восточной Азии В прошлом году я проводила фототур для группы из шести девушек-блогеров, и наш визит в Сиреневый сад превратился в настоящее приключение. Мы приехали рано утром, чтобы застать мягкий свет и избежать толп туристов. Хозяин виноградника, узнав, что мы фотографы из России, неожиданно предложил нам эксклюзивный доступ к частной террасе на вершине холма — месту, закрытому для обычных посетителей. Подъем занял около 15 минут по крутой тропинке, но то, что мы увидели наверху, стоило каждой капли пота. Виноградники расстилались под нами золотисто-зелёным ковром, а на горизонте виднелась полоска Сиамского залива. Одна из участниц группы, имеющая 100 тысяч подписчиков, опубликовала серию фотографий с этой точки, и ее аудитория выросла на 15% за неделю. "Это просто магия! Люди не верят, что такая локация существует в Паттайе," — призналась она мне позже. Этот случай научил меня, что в фотографии иногда стоит рискнуть и отклониться от запланированного маршрута — именно так рождаются по-настоящему уникальные кадры.

Храмы и достопримечательности: культурные фотозоны

Храмы Паттайи — это не только духовные центры, но и потрясающие архитектурные сооружения, представляющие собой идеальный фон для создания глубоких и атмосферных фотографий. Вот пять культовых мест, где можно сделать снимки, наполненные тайской культурой и духовностью:

Храм Истины (Sanctuary of Truth) — деревянный храм высотой 105 метров, полностью вырезанный вручную без единого гвоздя. Лучшие фотографии получаются при съёмке снизу вверх, подчеркивая монументальность сооружения, а также внутри храма, где солнечные лучи проникают через резные панели. Входной билет: 500 бат.

Храм Большого Будды (Wat Phra Yai) — расположен на вершине холма Пратамнак. Золотая статуя Будды высотой 18 метров особенно впечатляюще выглядит в золотистом свете раннего утра или заката. Отсюда также открывается панорамный вид на город. Вход свободный, пожертвования приветствуются.

Китайский храм Вихарна Сиен — музей и храм с коллекцией артефактов китайской династии Мин и Цин. Красные колонны, изогнутые крыши и многочисленные статуи создают атмосферу древнего Китая. Входной билет: 50 бат.

Храм Ват Ян (Wat Yan) — современный храмовый комплекс с изысканным ландшафтным дизайном, фонтанами и скульптурами. Знаменит своими 7 прудами, символизирующими 7 дней недели. Вход свободный.

Холм Будды (Buddha Hill) — помимо статуи Будды, здесь есть великолепный сад с видом на залив. Особенно эффектны фотографии на закате, когда город внизу начинает зажигать огни. Вход свободный.

При посещении храмов для фотосъемки следует соблюдать определенный дресс-код: плечи и колени должны быть закрыты. Это не только знак уважения к местной культуре, но и возможность создать более аутентичные кадры в традиционной одежде. Многие храмы предлагают накидки и саронги для аренды (обычно за 20-50 бат) или бесплатно.

Храм Лучшее время для фотографирования Уникальные фотоспоты Особые условия Храм Истины 10:00-12:00 (оптимальное освещение) Центральный зал с резными деревянными колоннами, вид с пирса Разрешение на профессиональную съемку требует дополнительной оплаты (300 бат) Большой Будда 7:00-8:30 или 17:00-18:00 Лестница с драконами, вид со спины статуи на город Нельзя фотографировать, стоя выше уровня статуи Будды Вихарна Сиен 13:00-15:00 (меньше посетителей) Внутренний двор с красными фонарями, коллекция терракотовых воинов Разрешена фотосъемка со штативом Ват Ян 8:30-10:30 Семь священных прудов, сад бонсай Требуется разрешение монахов для коммерческой съемки

Пляжи и острова: идеальные закаты для ваших снимков

Береговая линия Паттайи и близлежащие острова представляют собой идеальные декорации для создания романтических, расслабленных и вдохновляющих фотографий. От популярных пляжей до скрытых бухт — каждая локация обладает своим неповторимым характером и световыми условиями. Вот мои рекомендации по пяти лучшим прибрежным фотоспотам:

Остров Ко Лан — настоящая жемчужина для фотографов, расположенная всего в 7 км от Паттайи. Белоснежный песок и кристально чистая вода создают идеальный тропический фон. Лучшие пляжи для фотосессий: Таваен (Tawaen) с его длинной береговой линией и Самаэ (Samae) с характерными скальными формациями у кромки воды. Стоимость парома: 30 бат в одну сторону.

Военный пляж (Hat Sai Kaew) — менее известный, но исключительно фотогеничный пляж с мелким белым песком и пологим входом в море. Отличается меньшим количеством туристов и более спокойной атмосферой. Вход: 100-200 бат.

Пляж Джомтьен (Jomtien Beach) — шестикилометровая песчаная полоса с пальмами, создающими естественную тень и интересный узор на фотографиях. Южная часть пляжа менее многолюдна и подходит для более камерных снимков. Вход свободный.

Пляж На Джомтьен (Na Jomtien) — продолжение Джомтьена, но с более современным и стильным окружением. Здесь расположены элегантные кафе и рестораны на берегу, которые могут служить интересным фоном для фотосессий в стиле лайфстайл. Вход свободный.

Бухта Вонгамат (Wong Amat Bay) — элегантный северный пляж с высококлассными отелями и характерной скалой на горизонте. Особенно выигрышно выглядит в ранние утренние часы, когда песок еще не истоптан и вода идеально спокойна. Вход свободный.

Главный секрет успешной пляжной фотосессии в Паттайе — правильно выбранное время. "Золотой час" (первый час после рассвета и последний час перед закатом) обеспечивает мягкое, золотистое освещение, подчеркивающее текстуру песка и создающее теплый оттенок кожи на портретах. В период с ноября по февраль закаты особенно драматичны благодаря небольшой облачности, создающей эффектные световые лучи и красочное небо.

Для создания впечатляющих пляжных фотографий рекомендую использовать несколько простых, но эффективных приемов:

Длинные платья или саронги в движении создают динамику и "поток" на фотографиях

Шляпы с широкими полями не только защищают от солнца, но и добавляют элегантности композиции

Аксессуары местного производства (плетеные сумки, деревянные украшения) придают снимкам аутентичность

Съемка против света (контровой свет) при закате создает эффектные силуэты и ореолы вокруг фигур

Для посещения островов рекомендую планировать фотосессию на будние дни, когда количество туристов значительно меньше. Выезд на первом утреннем пароме (обычно в 7:30) позволит вам провести несколько часов в относительном уединении на пляжах Ко Лана, прежде чем прибудут основные туристические группы.

Практические советы: время, оборудование и лайфхаки

Эффективная фотосессия в Паттайе требует не только знания лучших локаций, но и грамотного планирования, подходящего оборудования и нескольких проверенных лайфхаков. Вот мои рекомендации, которые помогут вам максимизировать результаты ваших съемок:

Оптимальное время суток — раннее утро (6:00-8:30) и предзакатные часы (16:30-18:30) обеспечивают наилучшее освещение с мягкими тенями и теплыми тонами. В середине дня (11:00-15:00) солнце создает резкие тени и повышенный контраст — это время лучше использовать для посещения интерьерных локаций или храмов.

Сезонность — "высокий сезон" (ноябрь-февраль) предлагает идеальные погодные условия с минимальной вероятностью осадков и комфортной температурой. Май-октябрь характеризуется периодическими дождями, которые, впрочем, могут создать впечатляющие драматические небеса для фотографий.

Маршрут и логистика — планируйте посещение близлежащих локаций в один день. Например, утро на холме Большого Будды, затем Храм Истины, а завершение дня на пляже для съемки заката. Используйте приложения Grab или Bolt для быстрого перемещения между точками.

Разрешения и этикет — для коммерческих фотосессий в большинстве храмов и некоторых парках требуется специальное разрешение. Всегда уточняйте заранее и будьте готовы заплатить дополнительный сбор (обычно 300-500 бат).

Что касается фототехники и аксессуаров, вот минимальный набор, который рекомендую взять с собой:

Оборудование Назначение Рекомендации Основная камера + объективы Основная съемка Универсальный зум-объектив (24-70mm) и портретник (50mm или 85mm) покроют большинство ситуаций Смартфон с хорошей камерой Быстрые кадры и разведка местности Моментальная публикация в социальных сетях, панорамная съемка Легкий штатив Съемка в условиях низкой освещенности Карбоновый штатив легче алюминиевого и проще в транспортировке Светоотражатель (5-в-1) Смягчение теней при портретной съемке Складной светоотражатель занимает мало места и незаменим для портретов Защита от элементов Защита оборудования Водонепроницаемый чехол для камеры, силикагель для борьбы с влажностью

И наконец, несколько проверенных лайфхаков, которые сделают вашу фотосессию в Паттайе более продуктивной:

Местные помощники — найм местного ассистента или гида (около 1000-1500 бат в день) может сэкономить массу времени и открыть доступ к малоизвестным локациям.

— яркие ткани (особенно красного, оранжевого и бирюзового цветов) эффектно контрастируют с тайскими пейзажами и архитектурой. Арендовать традиционные тайские костюмы можно в нескольких фотостудиях в центре Паттайи (от 500 бат в день).

Мобильные приложения — PhotoPills для планирования положения солнца/луны, SunsetWX для прогноза красочности заката, и ThaiSky для отслеживания осадков помогут оптимизировать время съемки.

Борьба с влажностью — высокая влажность может негативно влиять на оборудование. Храните камеру в герметичных контейнерах с силикагелем, когда она не используется.

Переговоры — всегда можно договориться о специальном доступе или времени для фотосъемки, особенно в низкий сезон. Вежливость, небольшие подарки или чаевые могут открыть многие двери.

Помните, что большинство достопримечательностей Паттайи открываются в 8:00 и закрываются в 18:00, хотя некоторые храмы могут закрываться раньше (16:00-17:00). Планируйте свой маршрут соответственно и всегда имейте запасной план на случай непредвиденных обстоятельств, таких как внезапный дождь или временное закрытие локации.

Ваше фотопутешествие по Паттайе может стать не просто поиском красивых кадров, но настоящим погружением в культуру и атмосферу этого удивительного города. Комбинируйте популярные достопримечательности с секретными локациями, экспериментируйте со светом и композицией, и не бойтесь общаться с местными жителями — именно они часто могут подсказать те уголки, которые не найдешь в путеводителях. Помните: лучшие фотографии всегда рассказывают историю. Пусть ваши снимки из Паттайи станут визуальным дневником, полным ярких воспоминаний и уникальных моментов.

Читайте также