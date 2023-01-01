Такси или тук-тук в Паттайе – сравнение цен и особенности поездок

Для кого эта статья:

Туристы, планирующие поездку в Паттайю

Люди, интересующиеся экономией бюджета в путешествиях

Те, кто хочет ознакомиться с местным транспортом и культурой общения в Таиланде Прилетев в тропический рай Таиланда, туристы сразу сталкиваются с выбором: яркие тук-туки или привычные такси? За 12 лет работы консультантом по Юго-Восточной Азии я наблюдал, как этот выбор влиял на впечатления от отдыха. Паттайя — особое место, где транспортная система подчиняется собственным законам. Одна неправильно выбранная поездка может обернуться переплатой в 300-500 бат, а знание нюансов поможет сэкономить до 60% бюджета на передвижение. Давайте разберемся, что действительно выгоднее использовать в разных ситуациях и как не попасть в типичные туристические ловушки. 🚕🛺

Транспортная система Паттайи: такси и тук-туки

Паттайя предлагает туристам разнообразные варианты передвижения, среди которых особой популярностью пользуются такси и тук-туки. Каждый из этих видов транспорта имеет свои характерные особенности, влияющие на комфорт, скорость и стоимость поездки.

Транспортная система города условно разделена на две категории: официальные перевозчики (метрированные такси) и традиционные виды транспорта (тук-туки, мототакси). Последние представляют особый интерес для туристов, стремящихся погрузиться в местную культуру.

Что касается распределения типов транспорта по городу, наблюдается четкая закономерность: в туристических районах доминируют тук-туки, а в центральной части и вблизи крупных торговых центров легче найти официальное такси. 🗺️

Район Паттайи Преобладающий тип транспорта Особенности Пляжная линия (Beach Road) Тук-туки Высокая концентрация, активный поиск клиентов Центральная Паттайя Смешанный тип Доступны как такси, так и тук-туки Торговые центры (Central Festival, Terminal 21) Такси Организованные стоянки, фиксированные цены Джомтьен Тук-туки Менее агрессивные водители, чем в центре Районы Наклуа и Вонгамат Такси Более высокие цены, лучший сервис

Интересной особенностью транспортной системы Паттайи является сезонность цен. В высокий туристический сезон (ноябрь-март) стоимость проезда может увеличиваться на 20-30%, особенно для тук-туков, где отсутствует строгая тарификация.

Важно понимать, что в Паттайе существует негласное разделение территорий между водителями, особенно среди тук-тукеров. Это приводит к тому, что в некоторых районах сложнее торговаться, а в других – проще найти более выгодное предложение.

Максим Петров, консультант по туризму в Юго-Восточной Азии

Однажды я консультировал семью из Москвы, которая первый раз приехала в Паттайю. Они остановились в отеле на Second Road и планировали активно перемещаться по городу. В первый же день они попались на типичную уловку: заплатили 400 батов за поездку на тук-туке от отеля до Walking Street, хотя реальная цена не должна превышать 150-200 батов. Я порекомендовал им простую стратегию: использовать приложение Grab для заказа такси в одну сторону (особенно при поездках из отеля), а для обратной дороги — договариваться с водителями тук-туков, предварительно узнав примерную стоимость у местных. Через три дня они сообщили, что транспортные расходы сократились вдвое, а кроме того, они получили ценный опыт общения с местными жителями.

Знание базовых тайских фраз может значительно облегчить взаимодействие с водителями и потенциально снизить стоимость поездки. Даже простое приветствие "Савадика" (для женщин) или "Савадикап" (для мужчин) способно растопить лед и создать более благоприятную атмосферу для переговоров.

Такси в Паттайе: разновидности, цены и особенности

В Паттайе функционирует несколько типов такси, каждый со своими преимуществами и недостатками. Понимание их особенностей позволит сделать оптимальный выбор в зависимости от маршрута и обстоятельств.

Основные типы такси в Паттайе:

Метрированные такси (с счетчиком) — официальные машины, преимущественно окрашенные в желто-зеленый или синий цвета

(с счетчиком) — официальные машины, преимущественно окрашенные в желто-зеленый или синий цвета Такси через приложения (Grab, Bolt) — современный способ заказа машины по фиксированной цене

(Grab, Bolt) — современный способ заказа машины по фиксированной цене Мототакси — водители в ярких жилетах, предлагающие быстрое передвижение на мотоциклах

— водители в ярких жилетах, предлагающие быстрое передвижение на мотоциклах "Такси" от отелей — часто представляют собой обычные автомобили с фиксированными, завышенными тарифами

Стоимость проезда в метрированном такси начинается от 50 батов (за первый километр), затем 10-12 батов за каждый последующий километр. При использовании приложений цена определяется заранее и обычно на 10-15% ниже, чем при вызове такси на улице. 💰

Мототакси представляет собой наиболее экономичный вариант для коротких дистанций. Стандартная стоимость варьируется от 30 до 100 батов в зависимости от расстояния. Однако стоит учитывать фактор безопасности — шлемы предоставляются далеко не всегда.

Ирина Соколова, туристический аналитик

Прошлым летом я проводила исследование эффективности разных типов такси в Паттайе и решила провести эксперимент на самой загруженной трассе — от Централ Фестиваля до Walking Street в пятницу вечером. Результаты удивили даже меня. Для эксперимента я разделила команду: одни вызвали такси через приложение Grab, другие остановили метрированное такси на улице, третьи договорились с водителем без счётчика. Grab-такси доехало за 110 батов за 19 минут. Метрированное такси показало на счётчике 135 батов и потратило 22 минуты. А вот команда, договорившаяся с водителем напрямую, заплатила 300 батов и добиралась 25 минут из-за попыток водителя объехать пробку "секретными путями". Этот эксперимент наглядно показал, что в пиковые часы экономия от использования приложений может достигать 60-70% по сравнению с "договорными" такси.

Особое внимание следует уделить практике найма такси у крупных отелей и торговых центров. Зачастую здесь действуют специальные таксисты, устанавливающие фиксированные завышенные тарифы. Например, поездка от Central Festival до Walking Street может обойтись в 200-250 батов, хотя реальная стоимость не превышает 100 батов.

Важные нюансы при использовании такси в Паттайе:

Всегда настаивайте на включении счетчика в официальных такси

При отказе водителя включить счетчик, лучше поискать другую машину

В приложении Grab можно выбрать класс автомобиля (от эконом до премиум)

Сохраняйте чек или скриншот заказа при использовании приложений

В ночное время (после 00:00) тарифы могут быть выше на 20-50%

При поездках за пределы города (например, в аэропорт Бангкока) всегда договаривайтесь о цене заранее

Отдельно стоит упомянуть о такси до аэропорта Суварнабхуми в Бангкоке. Фиксированная стоимость составляет около 1500-2000 батов. Альтернативой может служить комбинация автобуса (120 батов до автовокзала в Бангкоке) и аэроэкспресса (50 батов), что существенно экономичнее, но требует больше времени. ✈️

Тук-туки Паттайи: колорит, стоимость и нюансы поездок

Тук-туки — неофициальный символ транспортной системы Таиланда — представляют собой модифицированные пикапы с двумя рядами сидений в кузове. В Паттайе их называют "сонгтео" (что означает "два ряда"), и они выполняют функцию как маршрутных такси, так и частных перевозчиков. 🛺

Основные виды тук-туков в Паттайе можно разделить на две категории:

Маршрутные тук-туки — движутся по определенным маршрутам (преимущественно вдоль Beach Road и Second Road)

— движутся по определенным маршрутам (преимущественно вдоль Beach Road и Second Road) Частные тук-туки — предлагают индивидуальные поездки по договорной цене

Стоимость проезда в маршрутном тук-туке фиксирована и составляет 10-20 батов за поездку вдоль основных магистралей. Это делает их самым экономичным видом транспорта для передвижения по главным улицам города. Индивидуальный тук-тук обойдется дороже — от 100 до 500 батов в зависимости от расстояния и ваших навыков торга.

Важно понимать, что тук-туки не имеют фиксированных тарифов для частных поездок, поэтому цена всегда устанавливается путем переговоров. Практика показывает, что начальная цена, озвученная водителем, обычно завышена в 1,5-2 раза относительно справедливой стоимости. Торг не только допустим, но и ожидаем.

Маршрут Первоначальная цена Справедливая цена Потенциальная экономия Beach Road — Walking Street 200-250 батов 100-150 батов 50-60% Central Festival — Джомтьен 300-400 батов 200 батов 33-50% Terminal 21 — Храм Истины 350-450 батов 200-250 батов 40-45% Walking Street — Наклуа 400-500 батов 250-300 батов 37-40% Пляж Джомтьен — Плавучий рынок 600-800 батов 400-500 батов 33-37%

Особенности поездок на тук-туках, о которых следует знать:

Отсутствие кондиционирования компенсируется открытым пространством, обеспечивающим естественную вентиляцию

Тук-туки не имеют строгих правил посадки/высадки пассажиров и могут останавливаться по требованию

В один тук-тук может поместиться до 8-10 человек, что делает их удобными для групповых поездок

Безопасность в тук-туках значительно ниже, чем в традиционных такси (отсутствие ремней безопасности, открытая конструкция)

Некоторые водители могут предлагать "специальные" экскурсии, которые часто заканчиваются визитом в комиссионные магазины

Интересной особенностью тук-туков является их цветовая маркировка. Машины с синими бортами обычно курсируют между центром города и пляжем Джомтьен, желтые — преимущественно по центральной части Паттайи, а белые — охватывают более отдаленные районы, включая Наклуа.

Тук-туки предоставляют уникальный культурный опыт, позволяя ощутить аутентичную атмосферу Таиланда. Поездка на них становится не просто перемещением из пункта А в пункт Б, а своеобразной экскурсией с возможностью наблюдать городскую жизнь с непривычного ракурса. 📸

Пик активности тук-туков приходится на вечерние часы (18:00-22:00), когда большинство туристов направляется в рестораны, бары и на Walking Street. В это время найти свободный тук-тук может быть сложнее, а цены, как правило, выше средних на 20-30%.

Сравнение такси и тук-туков: что выгоднее для туриста

Выбор между такси и тук-туками в Паттайе зависит от множества факторов: бюджета, маршрута, времени суток и личных предпочтений. Проанализируем ключевые параметры для принятия оптимального решения. 🔍

Экономическая составляющая играет существенную роль при выборе транспорта. Для коротких поездок вдоль основных улиц маршрутный тук-тук (10-20 батов) значительно выгоднее такси (минимальная стоимость 50 батов). Однако при поездках в отдаленные районы или за пределы города метрированное такси может оказаться экономически целесообразнее частного тук-тука.

Сравнение по критерию комфорта однозначно в пользу такси: кондиционирование, мягкие сиденья, защита от пыли и шума делают поездку более приятной. Тук-туки, напротив, предлагают базовый уровень комфорта, компенсируемый возможностью наслаждаться окружающими видами и ощущением свободы.

Если рассматривать скорость и маневренность, то в час-пик тук-туки имеют преимущество благодаря возможности объезжать пробки по малым улицам. Однако на свободных дорогах и трассах такси, безусловно, быстрее.

Критерии выбора между такси и тук-туками:

Расстояние: для коротких поездок (до 3 км) — тук-тук, для дальних — такси

для коротких поездок (до 3 км) — тук-тук, для дальних — такси Время суток: днем в жару предпочтительнее кондиционированное такси, в прохладный вечер — открытый тук-тук

днем в жару предпочтительнее кондиционированное такси, в прохладный вечер — открытый тук-тук Количество пассажиров: для группы из 4+ человек тук-тук экономичнее и удобнее

для группы из 4+ человек тук-тук экономичнее и удобнее Маршрут: по основным улицам — маршрутный тук-тук, в отдаленные районы — такси

по основным улицам — маршрутный тук-тук, в отдаленные районы — такси Цель поездки: для бизнес-встреч или посещения высококлассных заведений уместнее такси, для погружения в местный колорит — тук-тук

Безопасность — еще один важный аспект сравнения. Такси обеспечивают более высокий уровень защиты пассажиров благодаря закрытой конструкции и наличию ремней безопасности. Тук-туки, в свою очередь, более уязвимы в случае дорожных инцидентов, что особенно актуально учитывать при поездках с детьми или в сезон дождей.

Доступность — преимущество тук-туков. Их можно найти практически в любой точке туристических районов, в то время как метрированные такси концентрируются преимущественно у крупных торговых центров и отелей. Однако с появлением приложений типа Grab проблема доступности такси в значительной степени решена.

Сезонность также влияет на выбор. В сезон дождей (май-октябрь) открытые тук-туки становятся менее привлекательными из-за риска промокнуть. В разгар туристического сезона (декабрь-февраль) сложнее договориться о приемлемой цене с водителями обоих видов транспорта.

Культурный опыт — неоспоримое преимущество тук-туков. Поездка на традиционном тайском транспорте позволяет погрузиться в аутентичную атмосферу страны и сделать уникальные фотографии. Для многих туристов это становится важной частью впечатлений от Таиланда. 🇹🇭

Практические советы: как безопасно и экономно перемещаться

Опыт многолетних наблюдений и анализа позволяет сформулировать ряд практических рекомендаций, которые помогут максимально эффективно использовать транспортную систему Паттайи, минимизируя затраты и риски.

Главное правило экономии — всегда договаривайтесь о цене до начала поездки. Отсутствие предварительной договоренности — распространенная ошибка, приводящая к конфликтам и переплатам. Особенно это касается тук-туков, где фиксированные тарифы отсутствуют.

Для снижения стоимости поездки эффективны следующие тактики:

Используйте фразу "местная цена" (local price) при переговорах с водителем

Демонстрируйте готовность уйти к другому водителю, если цена кажется завышенной

В часы пик объединяйтесь с другими туристами для совместного использования транспорта

Заказывайте такси через приложения, где цена фиксируется заранее

Для регулярных поездок по одному маршруту договоритесь с конкретным водителем о специальном тарифе

Избегайте посадки в транспорт непосредственно у туристических достопримечательностей, где цены традиционно завышены

Безопасность при использовании местного транспорта требует соблюдения определенных правил. В такси всегда пристегивайтесь, даже если водитель этого не делает. В тук-туках держитесь за поручни, особенно при резких поворотах или на неровных дорогах.

Наиболее безопасные и экономичные маршруты в Паттайе:

Из аэропорта U-Tapao в Паттайю — официальный шаттл (200 батов) или предварительно заказанное такси через приложение (500-600 батов) Из Паттайи в Бангкок — автобус от Северного автовокзала (120 батов) или групповой минивэн (250-300 батов) Из центра Паттайи на пляж Джомтьен — маршрутный тук-тук синего цвета (10-20 батов в зависимости от расстояния) К популярным достопримечательностям (Храм Истины, Сад Нонг Нуч) — комбинация маршрутного тук-тука до ближайшей точки и короткой поездки на мототакси

При поездках с детьми предпочтение следует отдавать метрированным такси или предварительно заказанным через приложение машинам. Некоторые службы предлагают детские кресла при предварительном заказе. 👶

Поздние вечерние и ночные поездки требуют дополнительных мер предосторожности. После 22:00 стоимость проезда увеличивается на 30-50%, а количество доступных транспортных средств уменьшается. В это время предпочтительнее использовать официальные такси или заказывать транспорт через приложения.

Полезные приложения и контакты для перемещения по Паттайе:

Grab — наиболее популярное приложение для вызова такси, удобный интерфейс, возможность выбора класса автомобиля

— наиболее популярное приложение для вызова такси, удобный интерфейс, возможность выбора класса автомобиля Bolt — альтернативное приложение с аналогичным функционалом, иногда предлагает более низкие цены

— альтернативное приложение с аналогичным функционалом, иногда предлагает более низкие цены Maps.me — офлайн-карты для контроля маршрута и предотвращения "туристических кругов"

— офлайн-карты для контроля маршрута и предотвращения "туристических кругов" Tourist Police (1155) — контактный номер туристической полиции на случай конфликтных ситуаций

Знание нескольких ключевых фраз на тайском языке может существенно улучшить качество взаимодействия с водителями: "Талод рот ра" (включите счетчик), "Пэнг пай" (слишком дорого), "Коп кун" (спасибо). Даже базовое владение этими выражениями демонстрирует уважение к местной культуре и часто ведет к более справедливым ценам.

Путешествие в Паттайю — это не просто отдых на тропических пляжах, но и уникальная возможность погрузиться в колоритную транспортную культуру Таиланда. Правильный выбор между такси и тук-туками в разных ситуациях позволит оптимизировать расходы и получить максимум впечатлений. Помните: метрированное такси для комфорта и дальних поездок, тук-тук для аутентичного опыта и коротких маршрутов, приложения для контроля бюджета. И главное — предварительная договоренность о цене избавит от большинства проблем. Наслаждайтесь безопасными перемещениями и открывайте для себя настоящий Таиланд за пределами туристических троп! 🌴🛺🇹🇭

