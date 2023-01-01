Южная Паттайя: райский уголок с пляжами и ночной жизнью для всех
Южная Паттайя — это не просто район тайского курорта, а настоящий магнит для искателей удовольствий со всего мира. Здесь каждый найдет развлечение по вкусу: от золотистых песчаных пляжей, где можно нежиться под тропическим солнцем, до легендарной Walking Street, где ночь превращается в феерию огней, музыки и беззаботного веселья. Я исследовал этот уголок Таиланда вдоль и поперек, чтобы составить для вас исчерпывающий гид по всем граням отдыха в Южной Паттайе — от утреннего плескания в лазурных водах до рассветных танцев в модных клубах. 🌴✨
Южная Паттайя: карта района и его особенности
Южная Паттайя расположена в нижней части знаменитой бухты и является самым оживленным районом города. Чтобы понимать географию этого места, представьте полумесяц, изгибающийся вдоль побережья — северная его часть относительно спокойна, а по мере движения на юг атмосфера становится всё более насыщенной и электризующей.
Границы Южной Паттайи можно определить так: с севера она начинается примерно у Центрального фестиваля (Central Festival), одного из крупнейших торговых центров города, и простирается до мыса, где расположен холм Пратамнак. Этот район включает в себя знаменитую Walking Street, пляж Паттайя Бич и множество переулков, наполненных барами, ресторанами и развлекательными заведениями.
Особенности Южной Паттайи
Особенности Южной Паттайи, которые делают её магнитом для туристов:
- Высокая концентрация развлечений — на относительно небольшой территории сосредоточено огромное количество баров, ресторанов, клубов и торговых точек
- Круглосуточная активность — в отличие от других районов, жизнь здесь не замирает ни на минуту
- Транспортная доступность — из Южной Паттайи легко добраться до любой точки города на сонгтео (местных маршрутках), мототакси или арендованном транспорте
- Мультикультурность — здесь звучит речь на десятках языков, а кухни мира представлены во всем своем разнообразии
- Контрастность — роскошные отели соседствуют с бюджетными гестхаусами, дорогие рестораны — с уличными забегаловками
|Микрорайон
|Особенности
|Основные достопримечательности
|Beach Road
|Прибрежная улица с видом на залив
|Пляж Паттайя, многочисленные бары, ресторан морепродуктов на пирсе
|Walking Street
|Пешеходная улица, центр ночной жизни
|Go-go бары, ночные клубы, живая музыка, уличные шоу
|Soi Buakhao
|Популярная у экспатов улица с демократичными ценами
|Недорогие бары, тайские рынки, местные рестораны
|Second Road
|Параллельная Beach Road улица с активным движением
|Торговые центры, массажные салоны, туристические агентства
Навигация в Южной Паттайе заслуживает отдельного внимания. Помимо главных улиц (Beach Road и Second Road), район прорезан множеством переулков, называемых "soi" и пронумерованных для удобства. Например, Soi 6, Soi 7, Soi 8 и так далее. Эта система помогает легко ориентироваться в районе даже новичкам. 🗺️
Важно отметить, что в последние годы Южная Паттайя активно модернизируется — улучшается инфраструктура, благоустраиваются общественные пространства, появляются новые развлекательные объекты. Район становится более комфортным, не теряя при этом своей аутентичности и энергетики.
Лучшие пляжи Южной Паттайи для активного отдыха
Южная Паттайя предлагает несколько пляжей, каждый со своим характером и возможностями для активного времяпрепровождения. Несмотря на высокую популярность этого района, здесь можно найти как оживленные пляжные зоны, так и более спокойные уголки для отдыха.
Анна Северова, travel-блогер и автор путеводителей по Юго-Восточной Азии Мой первый визит на пляж Паттайя оказался совсем не таким, как я ожидала. Приехав рано утром, около 7 часов, я была поражена открывшейся картиной: безлюдный, чистый песок, спокойное море и удивительное ощущение умиротворения. Местные тайцы занимались йогой, несколько туристов медитировали встречая рассвет. Этот момент полностью перевернул мое представление о "шумной Паттайе".
Я взяла за правило начинать каждый день с утреннего плавания именно здесь, а затем перемещаться на более удаленные пляжи. Особенно запомнилась поездка на мотобайке до Джомтьена — дорога вдоль побережья на рассвете стала одним из самых ярких впечатлений. Маленький совет: арендуйте байк и отправляйтесь на пляж Джомтьен на закате — когда большинство туристов уже уехали, вы увидите совершенно другую, аутентичную Паттайю, где местные семьи собираются на вечерние пикники, а рыбаки возвращаются с дневного улова.
Центральный пляж Паттайя (Pattaya Beach) — это визитная карточка района, протянувшаяся вдоль Beach Road на 4 километра. Этот пляж выделяется следующими особенностями:
- Мелкий, желтоватый песок с удобным заходом в море
- Обилие пляжных развлечений — от парасейлинга и водных скутеров до "бананов" и катания на надувных кругах
- Многочисленные пляжные клубы, где можно арендовать лежаки и зонты примерно за 100-150 бат на день
- Десятки передвижных торговцев, предлагающих всё — от фруктов и напитков до сувениров и массажа
- Прекрасные условия для людей с ограниченными возможностями — оборудованные спуски и специальные дорожки
Пляж Джомтьен (Jomtien Beach) — технически находится за пределами Южной Паттайи, но так близко, что заслуживает упоминания. До него можно добраться на сонгтео за 10-15 минут. Этот пляж отличается:
- Более чистой водой по сравнению с центральным пляжем
- Меньшей загруженностью и более спокойной атмосферой
- Отличными условиями для виндсерфинга и кайтсерфинга благодаря устойчивым ветрам
- Развитой инфраструктурой с множеством кафе и ресторанов морепродуктов
- Специальными зонами для пляжного волейбола и футбола
Пратамнак Бич (Pratumnak Beach) — скрытая жемчужина между Центральным пляжем и Джомтьеном. Этот небольшой пляж обладает следующими преимуществами:
- Уединенная атмосфера благодаря расположению между холмами
- Относительно чистая вода и песок из-за меньшего количества посетителей
- Потрясающие виды на залив и город, особенно на закате
- Возможности для снорклинга вокруг прибрежных скал
- Отсутствие назойливых продавцов и громкой музыки
Кората Бич (Cosy Beach) — маленький уютный пляж на холме Пратамнак, который иногда называют "Тайской Ривьерой". Его особенности:
- Живописные скалы, обрамляющие пляж с обеих сторон
- Прозрачная вода, подходящая для плавания с маской
- Несколько стильных бич-баров с панорамными видами
- Возможность увидеть закат в необычном ракурсе
- Меньшая известность среди массовых туристов
|Название пляжа
|Активности
|Чистота воды (1-10)
|Загруженность (1-10)
|Стоимость лежака
|Pattaya Beach
|Парасейлинг, водные скутеры, банан, массаж
|5
|9
|100-150 бат
|Jomtien Beach
|Виндсерфинг, кайтсерфинг, волейбол
|7
|7
|80-120 бат
|Pratumnak Beach
|Снорклинг, каякинг, плавание
|8
|5
|100 бат
|Cosy Beach
|Снорклинг, плавание, фотосессии
|8
|4
|120 бат
Лучшее время для пляжного отдыха в Южной Паттайе — утренние часы (до 11:00) и вечер (после 16:00), когда спадает жара и уменьшается количество отдыхающих. Для активных водных развлечений стоит выбирать период с ноября по март, когда море наиболее спокойно и прозрачно. 🏊♂️🏄♂️
Дневные развлечения в Южной Паттайе: от спорта до шопинга
Южная Паттайя не ограничивается пляжным отдыхом и ночными клубами. Дневное время здесь также насыщено разнообразными возможностями для активного и культурного времяпрепровождения. Рассмотрим основные категории дневных развлечений, доступных в этом районе. 🌞
Водные виды спорта и морские экскурсии
Южная Паттайя — идеальная отправная точка для морских приключений:
- Дайвинг-центры предлагают погружения для новичков и сертифицированных дайверов с выездом к близлежащим островам (от 2,500 бат за день с двумя погружениями)
- Морские экскурсии на катерах к островам Ко Лан и Ко Сак — популярное дневное развлечение (от 400 бат за круизный билет)
- Рыбалка в открытом море — местные операторы организуют полудневные и дневные туры для любителей (от 1,500 бат с человека)
- Подводный скутер и морские прогулки с прозрачным дном позволят увидеть подводный мир без необходимости нырять (от 900 бат)
- Аренда частных яхт и катеров для индивидуальных морских путешествий (от 5,000 бат за полдня)
Шопинг и рынки
Любителям шопинга Южная Паттайя предлагает разнообразные возможности:
- Торговый центр Central Festival — многоэтажный комплекс с международными брендами, кинотеатром и фуд-кортом
- Mike Shopping Mall — популярное место для покупки одежды местных дизайнеров и сувениров
- Ночной рынок Thepprasit (работает по пятницам, субботам и воскресеньям) — раскидывается во второй половине дня и предлагает всё от одежды до экзотических фруктов
- Made in Thailand Night Market — работает каждый вечер и специализируется на аутентичных тайских изделиях
- Royal Garden Plaza — торговый центр с необычным дизайном и разнообразными магазинами
Михаил Веретенников, гид-экскурсовод по Таиланду Однажды я сопровождал группу российских туристов, которые наотрез отказывались от "банальных торговых центров" и хотели увидеть "настоящий" тайский шоппинг. Я привел их на рынок Thepprasit в пятницу вечером, когда он работает в полную силу. Вначале туристы были немного ошарашены — шум, запахи, толпы людей. Но уже через полчаса они разбрелись по рядам и с головой погрузились в процесс.
Особенно запомнился один случай: Сергей, бизнесмен из Москвы, наткнулся на лавку с винтажными тайскими музыкальными инструментами. Он так увлекся общением с продавцом (несмотря на языковой барьер!), что в итоге не только купил старинный ксилофон, но и получил импровизированный урок игры прямо посреди рынка. Вскоре вокруг них собралась целая толпа местных, аплодирующих каждой попытке Сергея извлечь мелодию.
Когда мы возвращались в отель, все участники группы были нагружены пакетами, но главное — они были переполнены впечатлениями от этого живого, настоящего тайского опыта. С тех пор я всегда рекомендую гостям Паттайи выделить вечер пятницы или выходного дня для посещения местных рынков — это погружение в культуру, которого не найти в глянцевых торговых центрах.
Культурные и развлекательные достопримечательности
В Южной Паттайе и в непосредственной близости от неё находятся интересные объекты для дневных посещений:
- Art in Paradise — 3D-музей с иллюзиями, где можно сделать необычные фотографии (стоимость входа 400 бат)
- Храм Истины (Sanctuary of Truth) — впечатляющее деревянное здание в традиционном стиле (вход 500 бат)
- Башня Паттайя Парк (Pattaya Park Tower) с обзорной площадкой и аттракционами (подъем на башню 250 бат)
- Сад орхидей и тропических бабочек — оазис природы среди городской суеты (вход 200 бат)
- Ripley's Believe It or Not! — музей необычных экспонатов в торговом центре Royal Garden Plaza (вход 400 бат)
Активный отдых и спорт
Для энергичных туристов в Южной Паттайе доступны разнообразные спортивные активности:
- Гольф-клубы мирового уровня расположены в 15-20 минутах езды от центра района
- Картинг-центр Pattaya Kart Speedway предлагает адреналиновые заезды на профессиональной трассе
- Муай Тай (тайский бокс) — тренировки и показательные бои в специализированных залах
- Полеты на параплане над побережьем — захватывающий способ увидеть Паттайю с высоты
- Теннисные корты в крупных отелях доступны как для гостей, так и для посторонних посетителей
Спа и велнес
Отдых и восстановление сил — важная часть тайской культуры:
- Традиционные тайские массажные салоны на каждом шагу (от 250 бат за час массажа)
- Спа-комплексы премиум-класса в пятизвездочных отелях с полным спектром процедур
- Рыбный педикюр — необычная процедура, во время которой маленькие рыбки очищают кожу ног (от 200 бат)
- Занятия йогой на пляже или в специализированных студиях
- Аюрведические и холистические центры здоровья с детокс-программами
Для максимально эффективного планирования дня в Южной Паттайе рекомендую комбинировать активные развлечения с периодами отдыха и восстановления. Например, утренний морской круиз можно дополнить послеобеденным шопингом и завершить день спа-процедурой перед вечерним выходом. 🧘♀️🛍️
Walking Street: сердце ночной жизни Южной Паттайи
Walking Street (Волкин Стрит) — это знаменитая пешеходная улица длиной около 800 метров, которая каждый вечер превращается в эпицентр развлечений Паттайи. С наступлением темноты (примерно с 18:00) проезд транспорта здесь перекрывается, и улица оживает сотнями неоновых вывесок, музыкой из десятков баров и непрерывным потоком посетителей. 🌃
Расположенная в самой южной части Beach Road, Walking Street протянулась от пирса Бали Хай до пересечения с Beach Road. Фактически это конечный пункт прибрежной полосы, за которым начинается холм Пратамнак.
Основные типы заведений на Walking Street
- Go-go бары — заведения с танцовщицами, выступающими на сцене. Вход обычно бесплатный, но ожидается, что вы закажете напитки (от 150 бат)
- Живая музыка — несколько крупных баров предлагают выступления кавер-бэндов, исполняющих международные хиты
- Ночные клубы — современные танцевальные площадки с диджеями и электронной музыкой
- Рестораны с морепродуктами — заведения, часто с видом на море, специализирующиеся на свежих морепродуктах
- Международные рестораны — от итальянской пиццы до индийских карри
- Уличные бары — небольшие заведения с открытыми фасадами и доступными ценами
- Кабаре-шоу — театрализованные представления с участием трансвеститов (от 300 бат за вход)
Самые популярные места на Walking Street
- Insomnia — один из крупнейших ночных клубов с несколькими танцполами и разными музыкальными стилями
- Marine Disco — легендарное место для любителей танцевальной музыки с десятилетней историей
- Hot Tuna Bar — популярный бар с живой музыкой и интернациональной публикой
- Pier Entertainment Complex — многоуровневый комплекс с различными барами и развлечениями
- Tiffany's Cabaret Show — одно из самых известных кабаре-шоу в Паттайе
- Candy Shop — стильный клуб с роскошным интерьером и профессиональными диджеями
- King Seafood — ресторан с обширным меню морепродуктов и видом на залив
Практические советы для посещения Walking Street
Чтобы ваше знакомство с ночной жизнью Walking Street было комфортным и безопасным, учитывайте следующие рекомендации:
- Начинайте свое путешествие по улице около 21:00-22:00, когда все заведения уже открыты, но не переполнены
- Носите удобную обувь — вам предстоит много ходить по пешеходной зоне
- Берите с собой наличные — не все места принимают карты, хотя в районе есть несколько банкоматов
- Будьте готовы к тому, что цены в заведениях на Walking Street выше средних по городу
- Всегда проверяйте счет перед оплатой и уточняйте стоимость специальных предложений
- Избегайте фотографировать в го-го барах без разрешения — это может привести к конфликтам
- Для возвращения в отель используйте официальные такси или сонгтео, особенно в позднее время
Walking Street безопасна для туристов благодаря постоянному присутствию полиции и туристической полиции, но стандартные меры предосторожности никогда не помешают.
Альтернативы Walking Street
Если шумная и яркая атмосфера главной улицы развлечений вам не по душе, Южная Паттайя предлагает и другие варианты ночного отдыха:
- Soi 6 — улица с множеством маленьких баров, которые начинают работу раньше и предлагают более интимную атмосферу
- Бары на крыше — несколько отелей в районе имеют роскошные бары с панорамными видами на город и залив
- Beach Club Restaurants — заведения на пляже с расслабленной атмосферой, коктейлями и легкой музыкой
- Ночные рынки — для тех, кто предпочитает культурный опыт шумным барам
- LK Metro — альтернативный развлекательный район с менее туристическим характером
Стоимость ночного отдыха в Южной Паттайе может сильно варьироваться в зависимости от выбранных заведений и активностей. Чтобы вы могли лучше планировать свой бюджет, вот примерные расходы:
- Вход в большинство баров — бесплатный
- Вход в премиальные ночные клубы — от 300 до 500 бат
- Коктейль в обычном баре — от 120 до 200 бат
- Коктейль в премиальном клубе — от 250 до 400 бат
- Пиво в баре — от 80 до 150 бат
- Билет на кабаре-шоу — от 300 до 800 бат
- Ужин в ресторане с морепродуктами — от 500 бат на человека
Walking Street и окружающий её район Южной Паттайи предлагают один из самых разнообразных ночных развлекательных опытов в Юго-Восточной Азии. Здесь каждый найдет что-то по своему вкусу — от элегантных баров на крыше до шумных дискотек, от интимных кабаре до многолюдных концертных площадок. 🎭🍹
Где остановиться в Южной Паттайе: отели на любой бюджет
Южная Паттайя предлагает впечатляющий выбор вариантов проживания — от роскошных пятизвездочных отелей с панорамными видами до бюджетных гестхаусов, расположенных в нескольких шагах от центра развлечений. При выборе жилья важно учитывать не только бюджет, но и предпочитаемый стиль отдыха, шумность района и близость к ключевым достопримечательностям. 🏨
Люксовые отели (5 звезд)
Для тех, кто ищет максимальный комфорт и не ограничен в средствах:
- Hilton Pattaya — расположен над торговым центром Central Festival, предлагает потрясающие виды на залив, инфинити-бассейн на крыше и высококлассные рестораны (от 4,500 бат за ночь)
- Holiday Inn Pattaya — современный отель с просторными номерами, несколькими бассейнами и детским клубом, расположен на Beach Road (от 3,500 бат за ночь)
- Siam@Siam Design Hotel Pattaya — стильный бутик-отель с уникальным дизайном, бассейном на крыше и рестораном с панорамным видом (от 3,200 бат за ночь)
- Avani Pattaya Resort — элегантный курорт с тропическими садами, большим бассейном и собственным доступом к пляжу (от 4,000 бат за ночь)
- Royal Cliff Beach Hotel — расположен на холме Пратамнак, комплекс из нескольких отелей с частными пляжами и обширной инфраструктурой (от 3,800 бат за ночь)
Отели среднего класса (3-4 звезды)
Оптимальное соотношение цены и качества для большинства туристов:
- Page 10 Hotel — современный отель с бассейном на крыше, недалеко от Walking Street и пляжа (от 1,800 бат за ночь)
- Aya Boutique Hotel Pattaya — стильный бутик-отель с уютными номерами и удобным расположением (от 1,500 бат за ночь)
- Sunshine Hotel & Residences — просторные номера, несколько бассейнов, в самом центре развлекательного района (от 1,200 бат за ночь)
- Travelodge Pattaya — современный сетевой отель с удобными номерами и хорошим расположением (от 1,400 бат за ночь)
- Baron Beach Hotel — расположен прямо на Beach Road с видом на залив и легким доступом ко всем развлечениям (от 1,600 бат за ночь)
Бюджетное жилье (1-2 звезды и гестхаусы)
Для экономных путешественников, которые проводят в номере минимум времени:
- Sawasdee Sea View — простые чистые номера, бассейн, близость к пляжу и ночной жизни (от 700 бат за ночь)
- P.72 Hotel — базовые условия, но отличное расположение и доступная цена (от 600 бат за ночь)
- Eastiny Place Hotel — бюджетный отель с маленьким бассейном в центре района (от 800 бат за ночь)
- Honey Inn — гестхаус с простыми номерами и дружелюбным персоналом (от 500 бат за ночь)
- Bella Express — чистый отель с кондиционером и Wi-Fi по доступной цене (от 900 бат за ночь)
Сравнение микрорайонов для проживания
|Микрорайон
|Преимущества
|Недостатки
|Идеально для
|Beach Road
|Вид на море, близость к пляжу, удобная транспортная развязка
|Шумно, дорого, много людей
|Любителей быть в центре событий, ценителей морских видов
|Рядом с Walking Street
|В эпицентре ночной жизни, множество ресторанов и баров
|Очень шумно до поздней ночи, может быть небезопасно
|Молодежи, ночных тусовщиков, одиночных путешественников
|Second Road
|Более доступные цены, хороший выбор отелей всех категорий
|Нет вида на море, интенсивное движение
|Бюджетных туристов, семей с детьми
|Холм Пратамнак
|Тише, красивые виды, престижный район
|Далеко от центра, необходим транспорт
|Пар, ищущих романтики, состоятельных путешественников
|Soi Buakhao
|Демократичные цены, аутентичная атмосфера, популярен у экспатов
|Не самый ухоженный район, далеко от пляжа
|Длительно проживающих, экономных туристов
Практические советы по бронированию
- Бронируйте отели заранее, особенно если планируете поездку в высокий сезон (ноябрь-март)
- Многие отели предлагают скидки при бронировании на неделю и более
- Уточняйте, включен ли завтрак в стоимость — это может существенно повлиять на бюджет
- Проверяйте, есть ли у отеля бесплатный трансфер из аэропорта Бангкока или Утапао
- Читайте свежие отзывы, так как состояние отелей в Паттайе может быстро меняться
- Если планируете длительное пребывание, рассмотрите апартаменты с кухней — это может быть экономичнее
- Проверьте расположение отеля на карте — иногда "10 минут до пляжа" может означать крутой подъем в гору
При выборе жилья в Южной Паттайе важно честно оценить свои приоритеты. Если вы планируете активно участвовать в ночной жизни, размещение рядом с Walking Street избавит вас от необходимости искать транспорт поздно ночью. Однако, если вы цените спокойный сон, лучше выбрать отель в более тихом месте, например, на холме Пратамнак или даже в районе Джомтьен, откуда можно легко добраться до развлечений на такси или сонгтео. 🌙🛌
Южная Паттайя представляет собой удивительный микрокосм, где днем можно наслаждаться лазурными волнами и золотыми пляжами, а ночью погружаться в калейдоскоп огней, звуков и ощущений. Этот район никогда не спит и всегда найдет, чем вас удивить — будь то уединенный уголок на Пратамнак Бич, стильный бар на крыше с панорамным видом на залив или энергичная атмосфера Walking Street. Помните, что истинная магия Паттайи раскрывается тем, кто готов выйти за рамки туристических стереотипов и исследовать район с открытым сердцем и умом. Независимо от ваших предпочтений и бюджета, Южная Паттайя обязательно оставит в вашей памяти яркий след и желание вернуться снова.
Герман Куликов
тревел-редактор