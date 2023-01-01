Южная Паттайя: райский уголок с пляжами и ночной жизнью для всех

Молодежь и молодые пары, ищущие развлекательные мероприятия и яркие впечатления во время путешествия. Южная Паттайя — это не просто район тайского курорта, а настоящий магнит для искателей удовольствий со всего мира. Здесь каждый найдет развлечение по вкусу: от золотистых песчаных пляжей, где можно нежиться под тропическим солнцем, до легендарной Walking Street, где ночь превращается в феерию огней, музыки и беззаботного веселья. Я исследовал этот уголок Таиланда вдоль и поперек, чтобы составить для вас исчерпывающий гид по всем граням отдыха в Южной Паттайе — от утреннего плескания в лазурных водах до рассветных танцев в модных клубах. 🌴✨

Южная Паттайя: карта района и его особенности

Южная Паттайя расположена в нижней части знаменитой бухты и является самым оживленным районом города. Чтобы понимать географию этого места, представьте полумесяц, изгибающийся вдоль побережья — северная его часть относительно спокойна, а по мере движения на юг атмосфера становится всё более насыщенной и электризующей.

Границы Южной Паттайи можно определить так: с севера она начинается примерно у Центрального фестиваля (Central Festival), одного из крупнейших торговых центров города, и простирается до мыса, где расположен холм Пратамнак. Этот район включает в себя знаменитую Walking Street, пляж Паттайя Бич и множество переулков, наполненных барами, ресторанами и развлекательными заведениями.

Особенности Южной Паттайи

Особенности Южной Паттайи, которые делают её магнитом для туристов:

Высокая концентрация развлечений — на относительно небольшой территории сосредоточено огромное количество баров, ресторанов, клубов и торговых точек

Круглосуточная активность — в отличие от других районов, жизнь здесь не замирает ни на минуту

Транспортная доступность — из Южной Паттайи легко добраться до любой точки города на сонгтео (местных маршрутках), мототакси или арендованном транспорте

Мультикультурность — здесь звучит речь на десятках языков, а кухни мира представлены во всем своем разнообразии

Контрастность — роскошные отели соседствуют с бюджетными гестхаусами, дорогие рестораны — с уличными забегаловками

Микрорайон Особенности Основные достопримечательности Beach Road Прибрежная улица с видом на залив Пляж Паттайя, многочисленные бары, ресторан морепродуктов на пирсе Walking Street Пешеходная улица, центр ночной жизни Go-go бары, ночные клубы, живая музыка, уличные шоу Soi Buakhao Популярная у экспатов улица с демократичными ценами Недорогие бары, тайские рынки, местные рестораны Second Road Параллельная Beach Road улица с активным движением Торговые центры, массажные салоны, туристические агентства

Навигация в Южной Паттайе заслуживает отдельного внимания. Помимо главных улиц (Beach Road и Second Road), район прорезан множеством переулков, называемых "soi" и пронумерованных для удобства. Например, Soi 6, Soi 7, Soi 8 и так далее. Эта система помогает легко ориентироваться в районе даже новичкам. 🗺️

Важно отметить, что в последние годы Южная Паттайя активно модернизируется — улучшается инфраструктура, благоустраиваются общественные пространства, появляются новые развлекательные объекты. Район становится более комфортным, не теряя при этом своей аутентичности и энергетики.

Лучшие пляжи Южной Паттайи для активного отдыха

Южная Паттайя предлагает несколько пляжей, каждый со своим характером и возможностями для активного времяпрепровождения. Несмотря на высокую популярность этого района, здесь можно найти как оживленные пляжные зоны, так и более спокойные уголки для отдыха.

Анна Северова, travel-блогер и автор путеводителей по Юго-Восточной Азии Мой первый визит на пляж Паттайя оказался совсем не таким, как я ожидала. Приехав рано утром, около 7 часов, я была поражена открывшейся картиной: безлюдный, чистый песок, спокойное море и удивительное ощущение умиротворения. Местные тайцы занимались йогой, несколько туристов медитировали встречая рассвет. Этот момент полностью перевернул мое представление о "шумной Паттайе". Я взяла за правило начинать каждый день с утреннего плавания именно здесь, а затем перемещаться на более удаленные пляжи. Особенно запомнилась поездка на мотобайке до Джомтьена — дорога вдоль побережья на рассвете стала одним из самых ярких впечатлений. Маленький совет: арендуйте байк и отправляйтесь на пляж Джомтьен на закате — когда большинство туристов уже уехали, вы увидите совершенно другую, аутентичную Паттайю, где местные семьи собираются на вечерние пикники, а рыбаки возвращаются с дневного улова.

Центральный пляж Паттайя (Pattaya Beach) — это визитная карточка района, протянувшаяся вдоль Beach Road на 4 километра. Этот пляж выделяется следующими особенностями:

Мелкий, желтоватый песок с удобным заходом в море

Обилие пляжных развлечений — от парасейлинга и водных скутеров до "бананов" и катания на надувных кругах

Многочисленные пляжные клубы, где можно арендовать лежаки и зонты примерно за 100-150 бат на день

Десятки передвижных торговцев, предлагающих всё — от фруктов и напитков до сувениров и массажа

Прекрасные условия для людей с ограниченными возможностями — оборудованные спуски и специальные дорожки

Пляж Джомтьен (Jomtien Beach) — технически находится за пределами Южной Паттайи, но так близко, что заслуживает упоминания. До него можно добраться на сонгтео за 10-15 минут. Этот пляж отличается:

Более чистой водой по сравнению с центральным пляжем

Меньшей загруженностью и более спокойной атмосферой

Отличными условиями для виндсерфинга и кайтсерфинга благодаря устойчивым ветрам

Развитой инфраструктурой с множеством кафе и ресторанов морепродуктов

Специальными зонами для пляжного волейбола и футбола

Пратамнак Бич (Pratumnak Beach) — скрытая жемчужина между Центральным пляжем и Джомтьеном. Этот небольшой пляж обладает следующими преимуществами:

Уединенная атмосфера благодаря расположению между холмами

Относительно чистая вода и песок из-за меньшего количества посетителей

Потрясающие виды на залив и город, особенно на закате

Возможности для снорклинга вокруг прибрежных скал

Отсутствие назойливых продавцов и громкой музыки

Кората Бич (Cosy Beach) — маленький уютный пляж на холме Пратамнак, который иногда называют "Тайской Ривьерой". Его особенности:

Живописные скалы, обрамляющие пляж с обеих сторон

Прозрачная вода, подходящая для плавания с маской

Несколько стильных бич-баров с панорамными видами

Возможность увидеть закат в необычном ракурсе

Меньшая известность среди массовых туристов

Название пляжа Активности Чистота воды (1-10) Загруженность (1-10) Стоимость лежака Pattaya Beach Парасейлинг, водные скутеры, банан, массаж 5 9 100-150 бат Jomtien Beach Виндсерфинг, кайтсерфинг, волейбол 7 7 80-120 бат Pratumnak Beach Снорклинг, каякинг, плавание 8 5 100 бат Cosy Beach Снорклинг, плавание, фотосессии 8 4 120 бат

Лучшее время для пляжного отдыха в Южной Паттайе — утренние часы (до 11:00) и вечер (после 16:00), когда спадает жара и уменьшается количество отдыхающих. Для активных водных развлечений стоит выбирать период с ноября по март, когда море наиболее спокойно и прозрачно. 🏊‍♂️🏄‍♂️

Дневные развлечения в Южной Паттайе: от спорта до шопинга

Южная Паттайя не ограничивается пляжным отдыхом и ночными клубами. Дневное время здесь также насыщено разнообразными возможностями для активного и культурного времяпрепровождения. Рассмотрим основные категории дневных развлечений, доступных в этом районе. 🌞

Водные виды спорта и морские экскурсии

Южная Паттайя — идеальная отправная точка для морских приключений:

Дайвинг-центры предлагают погружения для новичков и сертифицированных дайверов с выездом к близлежащим островам (от 2,500 бат за день с двумя погружениями)

Морские экскурсии на катерах к островам Ко Лан и Ко Сак — популярное дневное развлечение (от 400 бат за круизный билет)

Рыбалка в открытом море — местные операторы организуют полудневные и дневные туры для любителей (от 1,500 бат с человека)

Подводный скутер и морские прогулки с прозрачным дном позволят увидеть подводный мир без необходимости нырять (от 900 бат)

Аренда частных яхт и катеров для индивидуальных морских путешествий (от 5,000 бат за полдня)

Шопинг и рынки

Любителям шопинга Южная Паттайя предлагает разнообразные возможности:

Торговый центр Central Festival — многоэтажный комплекс с международными брендами, кинотеатром и фуд-кортом

Mike Shopping Mall — популярное место для покупки одежды местных дизайнеров и сувениров

Ночной рынок Thepprasit (работает по пятницам, субботам и воскресеньям) — раскидывается во второй половине дня и предлагает всё от одежды до экзотических фруктов

Made in Thailand Night Market — работает каждый вечер и специализируется на аутентичных тайских изделиях

Royal Garden Plaza — торговый центр с необычным дизайном и разнообразными магазинами

Михаил Веретенников, гид-экскурсовод по Таиланду Однажды я сопровождал группу российских туристов, которые наотрез отказывались от "банальных торговых центров" и хотели увидеть "настоящий" тайский шоппинг. Я привел их на рынок Thepprasit в пятницу вечером, когда он работает в полную силу. Вначале туристы были немного ошарашены — шум, запахи, толпы людей. Но уже через полчаса они разбрелись по рядам и с головой погрузились в процесс. Особенно запомнился один случай: Сергей, бизнесмен из Москвы, наткнулся на лавку с винтажными тайскими музыкальными инструментами. Он так увлекся общением с продавцом (несмотря на языковой барьер!), что в итоге не только купил старинный ксилофон, но и получил импровизированный урок игры прямо посреди рынка. Вскоре вокруг них собралась целая толпа местных, аплодирующих каждой попытке Сергея извлечь мелодию. Когда мы возвращались в отель, все участники группы были нагружены пакетами, но главное — они были переполнены впечатлениями от этого живого, настоящего тайского опыта. С тех пор я всегда рекомендую гостям Паттайи выделить вечер пятницы или выходного дня для посещения местных рынков — это погружение в культуру, которого не найти в глянцевых торговых центрах.

Культурные и развлекательные достопримечательности

В Южной Паттайе и в непосредственной близости от неё находятся интересные объекты для дневных посещений:

Art in Paradise — 3D-музей с иллюзиями, где можно сделать необычные фотографии (стоимость входа 400 бат)

Храм Истины (Sanctuary of Truth) — впечатляющее деревянное здание в традиционном стиле (вход 500 бат)

Башня Паттайя Парк (Pattaya Park Tower) с обзорной площадкой и аттракционами (подъем на башню 250 бат)

Сад орхидей и тропических бабочек — оазис природы среди городской суеты (вход 200 бат)

Ripley's Believe It or Not! — музей необычных экспонатов в торговом центре Royal Garden Plaza (вход 400 бат)

Активный отдых и спорт

Для энергичных туристов в Южной Паттайе доступны разнообразные спортивные активности:

Гольф-клубы мирового уровня расположены в 15-20 минутах езды от центра района

Картинг-центр Pattaya Kart Speedway предлагает адреналиновые заезды на профессиональной трассе

Муай Тай (тайский бокс) — тренировки и показательные бои в специализированных залах

Полеты на параплане над побережьем — захватывающий способ увидеть Паттайю с высоты

Теннисные корты в крупных отелях доступны как для гостей, так и для посторонних посетителей

Спа и велнес

Отдых и восстановление сил — важная часть тайской культуры:

Традиционные тайские массажные салоны на каждом шагу (от 250 бат за час массажа)

Спа-комплексы премиум-класса в пятизвездочных отелях с полным спектром процедур

Рыбный педикюр — необычная процедура, во время которой маленькие рыбки очищают кожу ног (от 200 бат)

Занятия йогой на пляже или в специализированных студиях

Аюрведические и холистические центры здоровья с детокс-программами

Для максимально эффективного планирования дня в Южной Паттайе рекомендую комбинировать активные развлечения с периодами отдыха и восстановления. Например, утренний морской круиз можно дополнить послеобеденным шопингом и завершить день спа-процедурой перед вечерним выходом. 🧘‍♀️🛍️

Walking Street: сердце ночной жизни Южной Паттайи

Walking Street (Волкин Стрит) — это знаменитая пешеходная улица длиной около 800 метров, которая каждый вечер превращается в эпицентр развлечений Паттайи. С наступлением темноты (примерно с 18:00) проезд транспорта здесь перекрывается, и улица оживает сотнями неоновых вывесок, музыкой из десятков баров и непрерывным потоком посетителей. 🌃

Расположенная в самой южной части Beach Road, Walking Street протянулась от пирса Бали Хай до пересечения с Beach Road. Фактически это конечный пункт прибрежной полосы, за которым начинается холм Пратамнак.

Основные типы заведений на Walking Street

Go-go бары — заведения с танцовщицами, выступающими на сцене. Вход обычно бесплатный, но ожидается, что вы закажете напитки (от 150 бат)

— заведения с танцовщицами, выступающими на сцене. Вход обычно бесплатный, но ожидается, что вы закажете напитки (от 150 бат) Живая музыка — несколько крупных баров предлагают выступления кавер-бэндов, исполняющих международные хиты

— несколько крупных баров предлагают выступления кавер-бэндов, исполняющих международные хиты Ночные клубы — современные танцевальные площадки с диджеями и электронной музыкой

— современные танцевальные площадки с диджеями и электронной музыкой Рестораны с морепродуктами — заведения, часто с видом на море, специализирующиеся на свежих морепродуктах

— заведения, часто с видом на море, специализирующиеся на свежих морепродуктах Международные рестораны — от итальянской пиццы до индийских карри

— от итальянской пиццы до индийских карри Уличные бары — небольшие заведения с открытыми фасадами и доступными ценами

— небольшие заведения с открытыми фасадами и доступными ценами Кабаре-шоу — театрализованные представления с участием трансвеститов (от 300 бат за вход)

Самые популярные места на Walking Street

Insomnia — один из крупнейших ночных клубов с несколькими танцполами и разными музыкальными стилями

Marine Disco — легендарное место для любителей танцевальной музыки с десятилетней историей

Hot Tuna Bar — популярный бар с живой музыкой и интернациональной публикой

Pier Entertainment Complex — многоуровневый комплекс с различными барами и развлечениями

Tiffany's Cabaret Show — одно из самых известных кабаре-шоу в Паттайе

Candy Shop — стильный клуб с роскошным интерьером и профессиональными диджеями

King Seafood — ресторан с обширным меню морепродуктов и видом на залив

Практические советы для посещения Walking Street

Чтобы ваше знакомство с ночной жизнью Walking Street было комфортным и безопасным, учитывайте следующие рекомендации:

Начинайте свое путешествие по улице около 21:00-22:00, когда все заведения уже открыты, но не переполнены

Носите удобную обувь — вам предстоит много ходить по пешеходной зоне

Берите с собой наличные — не все места принимают карты, хотя в районе есть несколько банкоматов

Будьте готовы к тому, что цены в заведениях на Walking Street выше средних по городу

Всегда проверяйте счет перед оплатой и уточняйте стоимость специальных предложений

Избегайте фотографировать в го-го барах без разрешения — это может привести к конфликтам

Для возвращения в отель используйте официальные такси или сонгтео, особенно в позднее время

Walking Street безопасна для туристов благодаря постоянному присутствию полиции и туристической полиции, но стандартные меры предосторожности никогда не помешают.

Альтернативы Walking Street

Если шумная и яркая атмосфера главной улицы развлечений вам не по душе, Южная Паттайя предлагает и другие варианты ночного отдыха:

Soi 6 — улица с множеством маленьких баров, которые начинают работу раньше и предлагают более интимную атмосферу

— улица с множеством маленьких баров, которые начинают работу раньше и предлагают более интимную атмосферу Бары на крыше — несколько отелей в районе имеют роскошные бары с панорамными видами на город и залив

— несколько отелей в районе имеют роскошные бары с панорамными видами на город и залив Beach Club Restaurants — заведения на пляже с расслабленной атмосферой, коктейлями и легкой музыкой

— заведения на пляже с расслабленной атмосферой, коктейлями и легкой музыкой Ночные рынки — для тех, кто предпочитает культурный опыт шумным барам

— для тех, кто предпочитает культурный опыт шумным барам LK Metro — альтернативный развлекательный район с менее туристическим характером

Стоимость ночного отдыха в Южной Паттайе может сильно варьироваться в зависимости от выбранных заведений и активностей. Чтобы вы могли лучше планировать свой бюджет, вот примерные расходы:

Вход в большинство баров — бесплатный

Вход в премиальные ночные клубы — от 300 до 500 бат

Коктейль в обычном баре — от 120 до 200 бат

Коктейль в премиальном клубе — от 250 до 400 бат

Пиво в баре — от 80 до 150 бат

Билет на кабаре-шоу — от 300 до 800 бат

Ужин в ресторане с морепродуктами — от 500 бат на человека

Walking Street и окружающий её район Южной Паттайи предлагают один из самых разнообразных ночных развлекательных опытов в Юго-Восточной Азии. Здесь каждый найдет что-то по своему вкусу — от элегантных баров на крыше до шумных дискотек, от интимных кабаре до многолюдных концертных площадок. 🎭🍹

Где остановиться в Южной Паттайе: отели на любой бюджет

Южная Паттайя предлагает впечатляющий выбор вариантов проживания — от роскошных пятизвездочных отелей с панорамными видами до бюджетных гестхаусов, расположенных в нескольких шагах от центра развлечений. При выборе жилья важно учитывать не только бюджет, но и предпочитаемый стиль отдыха, шумность района и близость к ключевым достопримечательностям. 🏨

Люксовые отели (5 звезд)

Для тех, кто ищет максимальный комфорт и не ограничен в средствах:

Hilton Pattaya — расположен над торговым центром Central Festival, предлагает потрясающие виды на залив, инфинити-бассейн на крыше и высококлассные рестораны (от 4,500 бат за ночь)

— расположен над торговым центром Central Festival, предлагает потрясающие виды на залив, инфинити-бассейн на крыше и высококлассные рестораны (от 4,500 бат за ночь) Holiday Inn Pattaya — современный отель с просторными номерами, несколькими бассейнами и детским клубом, расположен на Beach Road (от 3,500 бат за ночь)

— современный отель с просторными номерами, несколькими бассейнами и детским клубом, расположен на Beach Road (от 3,500 бат за ночь) Siam@Siam Design Hotel Pattaya — стильный бутик-отель с уникальным дизайном, бассейном на крыше и рестораном с панорамным видом (от 3,200 бат за ночь)

— стильный бутик-отель с уникальным дизайном, бассейном на крыше и рестораном с панорамным видом (от 3,200 бат за ночь) Avani Pattaya Resort — элегантный курорт с тропическими садами, большим бассейном и собственным доступом к пляжу (от 4,000 бат за ночь)

— элегантный курорт с тропическими садами, большим бассейном и собственным доступом к пляжу (от 4,000 бат за ночь) Royal Cliff Beach Hotel — расположен на холме Пратамнак, комплекс из нескольких отелей с частными пляжами и обширной инфраструктурой (от 3,800 бат за ночь)

Отели среднего класса (3-4 звезды)

Оптимальное соотношение цены и качества для большинства туристов:

Page 10 Hotel — современный отель с бассейном на крыше, недалеко от Walking Street и пляжа (от 1,800 бат за ночь)

— современный отель с бассейном на крыше, недалеко от Walking Street и пляжа (от 1,800 бат за ночь) Aya Boutique Hotel Pattaya — стильный бутик-отель с уютными номерами и удобным расположением (от 1,500 бат за ночь)

— стильный бутик-отель с уютными номерами и удобным расположением (от 1,500 бат за ночь) Sunshine Hotel & Residences — просторные номера, несколько бассейнов, в самом центре развлекательного района (от 1,200 бат за ночь)

— просторные номера, несколько бассейнов, в самом центре развлекательного района (от 1,200 бат за ночь) Travelodge Pattaya — современный сетевой отель с удобными номерами и хорошим расположением (от 1,400 бат за ночь)

— современный сетевой отель с удобными номерами и хорошим расположением (от 1,400 бат за ночь) Baron Beach Hotel — расположен прямо на Beach Road с видом на залив и легким доступом ко всем развлечениям (от 1,600 бат за ночь)

Бюджетное жилье (1-2 звезды и гестхаусы)

Для экономных путешественников, которые проводят в номере минимум времени:

Sawasdee Sea View — простые чистые номера, бассейн, близость к пляжу и ночной жизни (от 700 бат за ночь)

— простые чистые номера, бассейн, близость к пляжу и ночной жизни (от 700 бат за ночь) P.72 Hotel — базовые условия, но отличное расположение и доступная цена (от 600 бат за ночь)

— базовые условия, но отличное расположение и доступная цена (от 600 бат за ночь) Eastiny Place Hotel — бюджетный отель с маленьким бассейном в центре района (от 800 бат за ночь)

— бюджетный отель с маленьким бассейном в центре района (от 800 бат за ночь) Honey Inn — гестхаус с простыми номерами и дружелюбным персоналом (от 500 бат за ночь)

— гестхаус с простыми номерами и дружелюбным персоналом (от 500 бат за ночь) Bella Express — чистый отель с кондиционером и Wi-Fi по доступной цене (от 900 бат за ночь)

Сравнение микрорайонов для проживания

Микрорайон Преимущества Недостатки Идеально для Beach Road Вид на море, близость к пляжу, удобная транспортная развязка Шумно, дорого, много людей Любителей быть в центре событий, ценителей морских видов Рядом с Walking Street В эпицентре ночной жизни, множество ресторанов и баров Очень шумно до поздней ночи, может быть небезопасно Молодежи, ночных тусовщиков, одиночных путешественников Second Road Более доступные цены, хороший выбор отелей всех категорий Нет вида на море, интенсивное движение Бюджетных туристов, семей с детьми Холм Пратамнак Тише, красивые виды, престижный район Далеко от центра, необходим транспорт Пар, ищущих романтики, состоятельных путешественников Soi Buakhao Демократичные цены, аутентичная атмосфера, популярен у экспатов Не самый ухоженный район, далеко от пляжа Длительно проживающих, экономных туристов

Практические советы по бронированию

Бронируйте отели заранее, особенно если планируете поездку в высокий сезон (ноябрь-март)

Многие отели предлагают скидки при бронировании на неделю и более

Уточняйте, включен ли завтрак в стоимость — это может существенно повлиять на бюджет

Проверяйте, есть ли у отеля бесплатный трансфер из аэропорта Бангкока или Утапао

Читайте свежие отзывы, так как состояние отелей в Паттайе может быстро меняться

Если планируете длительное пребывание, рассмотрите апартаменты с кухней — это может быть экономичнее

Проверьте расположение отеля на карте — иногда "10 минут до пляжа" может означать крутой подъем в гору

При выборе жилья в Южной Паттайе важно честно оценить свои приоритеты. Если вы планируете активно участвовать в ночной жизни, размещение рядом с Walking Street избавит вас от необходимости искать транспорт поздно ночью. Однако, если вы цените спокойный сон, лучше выбрать отель в более тихом месте, например, на холме Пратамнак или даже в районе Джомтьен, откуда можно легко добраться до развлечений на такси или сонгтео. 🌙🛌

Южная Паттайя представляет собой удивительный микрокосм, где днем можно наслаждаться лазурными волнами и золотыми пляжами, а ночью погружаться в калейдоскоп огней, звуков и ощущений. Этот район никогда не спит и всегда найдет, чем вас удивить — будь то уединенный уголок на Пратамнак Бич, стильный бар на крыше с панорамным видом на залив или энергичная атмосфера Walking Street. Помните, что истинная магия Паттайи раскрывается тем, кто готов выйти за рамки туристических стереотипов и исследовать район с открытым сердцем и умом. Независимо от ваших предпочтений и бюджета, Южная Паттайя обязательно оставит в вашей памяти яркий след и желание вернуться снова.

