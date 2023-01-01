Ночная Паттайя: гид по лучшим клубам, барам и развлечениям

Для кого эта статья:

Туристы, планирующие поездку в Паттайю и интересующиеся ночной жизнью.

Люди, заинтересованные в изучении культуры и традиций Таиланда через призму ночных развлечений.

Экспаты и длительно проживающие в Паттайе, ищущие новые места для отдыха и общения. Ночная жизнь Паттайи — это отдельная вселенная, где неоновые огни никогда не гаснут, а веселье не прекращается до рассвета. Город, превративший ночные развлечения в искусство, предлагает впечатляющий микс из шумных клубов, аутентичных тайских баров и экзотических шоу. От легендарной Walking Street с её безудержной энергией до скрытых жемчужин в стороне от туристических троп — здесь каждый найдёт развлечение по вкусу и кошельку. Готовы узнать, где бьётся настоящее сердце ночной Паттайи и сколько стоит прикоснуться к этому безумию? 🌃🍹

Ночная жизнь Паттайи: обзор популярных развлечений

Паттайя заслуженно носит титул одной из ночных столиц Азии. Когда солнце садится, город трансформируется, открывая двери в мир неоновых огней, громкой музыки и бесконечного веселья. Ночная жизнь здесь — это не просто развлечение, а целая индустрия с разнообразием вариантов на любой вкус и бюджет.

Центром притяжения, безусловно, выступает Walking Street — эпицентр ночного безумия, но Паттайя не ограничивается лишь этой улицей. Город предлагает несколько ключевых направлений для ночных искателей приключений:

Go-go бары — особые заведения с танцовщицами, визитная карточка ночной Паттайи

— особые заведения с танцовщицами, визитная карточка ночной Паттайи Бич-клубы — роскошные заведения на побережье с электронной музыкой и видом на море

— роскошные заведения на побережье с электронной музыкой и видом на море Трансвестит-шоу — яркие кабаре с впечатляющими костюмированными представлениями

— яркие кабаре с впечатляющими костюмированными представлениями Ночные рынки — места, где можно совместить шоппинг, гастрономические открытия и развлечения

— места, где можно совместить шоппинг, гастрономические открытия и развлечения Руфтоп-бары — заведения на крышах с панорамными видами на ночной город

Важно понимать, что ночные развлечения в Паттайе стартуют поздно. Большинство клубов начинают заполняться лишь после 22:00, а пик активности приходится на период с полуночи до 2-3 часов утра. Некоторые заведения работают до последнего клиента, особенно в высокий сезон.

Стоимость развлечений варьируется в зависимости от типа заведения и его расположения. В среднем, входной билет в популярный клуб обойдется в 300-500 бат (600-1000 рублей), коктейли стартуют от 150-200 бат (300-400 рублей), а пиво можно найти от 80-100 бат (160-200 рублей).

Тип развлечения Средний чек Лучше время посещения Особенности Go-go бары 1000-2000 бат 22:00-01:00 Плата за вход часто включает напиток Ночные клубы 1500-3000 бат 00:00-03:00 Часто требуется дресс-код Бич-клубы 2000-5000 бат 21:00-04:00 Возможна предварительная бронь столиков Кабаре-шоу 800-1500 бат 20:00-22:00 Фиксированное время представлений Бары с живой музыкой 800-1500 бат 21:00-00:00 Более спокойная атмосфера

В последние годы наблюдается тенденция к диверсификации ночных развлечений. Появляются тематические вечеринки, рейвы на пляжах и даже элитные закрытые мероприятия. Паттайя стремится удовлетворить запросы не только классических туристов, но и более искушенной публики. 🎭🍸

Walking Street: главная улица вечеринок и цены

Алексей Воронцов, travel-блогер и ночной гид по Азии

Первый раз я попал на Walking Street около 10 лет назад. Помню, как вышел из такси и буквально оцепенел — улица гудела, светилась, пульсировала, словно живой организм. Музыка из десятков заведений смешивалась в какофонию звуков, зазывалы тянули за руки, а воздух был пропитан ароматами тайской кухни, парфюма и энергией бесконечного веселья.

За последние годы я привел сюда десятки групп туристов, и реакция всегда одинаковая — глаза разбегаются, челюсть отвисает. Однажды моя группа, состоявшая из четырех солидных бизнесменов, растворилась в толпе за считанные минуты. Собрал я их только под утро — уставших, с пустыми кошельками, но абсолютно счастливых. Как сказал тогда один из них: "Здесь я понял, что значит фраза — то, что происходит в Паттайе, остается в Паттайе".

Walking Street — настоящий символ ночной Паттайи, пешеходная улица протяженностью около километра, которая официально закрывается для транспорта с 18:00 до 02:00. Днем это относительно спокойное место, но с наступлением темноты улица трансформируется в эпицентр развлечений с кричащими неоновыми вывесками, громкой музыкой и толпами туристов из всех уголков мира. 🚶‍♂️✨

На Walking Street сосредоточены заведения на любой вкус:

Go-go бары : Shark, Airport Club, What's Up, Iron Club

: Shark, Airport Club, What's Up, Iron Club Ночные клубы : Mixx Discotheque, Insomnia, 808 Club

: Mixx Discotheque, Insomnia, 808 Club Кабаре-шоу : Alcazar, Tiffany's Show

: Alcazar, Tiffany's Show Рестораны и бары : The Pier, Marine Restaurant, Candy Shop

: The Pier, Marine Restaurant, Candy Shop Муай-тай стадионы: где проводятся вечерние бои тайского бокса

Цены на Walking Street традиционно выше, чем в остальных районах Паттайи, и могут варьироваться в зависимости от типа заведения и сезона. Стоит отметить, что многие заведения взимают плату за вход, которая часто включает один бесплатный напиток.

Заведение Входной билет Стоимость коктейля Особенности Mixx Discotheque 300-500 бат 250-350 бат Два танцпола, строгий фейсконтроль Go-go бар Shark 200 бат 150-200 бат Включает напиток, есть "шоу" Lucifer Disco 400 бат 200-300 бат Модный клуб, часто с гостевыми DJ Alcazar Show 800-1200 бат Не включено Полноценное шоу с ужином (опционально) The Pier Бесплатно 180-250 бат Бар с живой музыкой у моря

Важно понимать негласные правила Walking Street. В большинстве go-go баров существует система "оплаты за компанию" — если вы приглашаете сотрудницу присоединиться к вам за столиком, это предполагает покупку ей напитков (так называемые "леди-дринки"), которые стоят дороже обычных. Их стоимость варьируется от 150 до 300 бат.

Для максимально комфортного опыта посещения Walking Street рекомендуется:

Брать с собой наличные — не все места принимают карты

Всегда проверять счета перед оплатой — иногда могут возникать "недоразумения"

Торговаться при входе в некоторые заведения, особенно в низкий сезон

Избегать фотографирования внутри go-go баров — это часто запрещено

Приходить после 22:00, когда улица действительно оживает

Walking Street предлагает гораздо больше, чем просто развлечения для взрослых. Здесь можно найти отличные морепродукты в прибрежных ресторанах, послушать живую музыку различных жанров или просто наблюдать за пестрой человеческой мозаикой, наслаждаясь безумной энергетикой этого места. 🎸🥂

Топ-5 клубов Паттайи для незабываемого отдыха

Ночные клубы Паттайи — это не просто места для танцев, а настоящие развлекательные комплексы с различными зонами, выступлениями и уникальной атмосферой. Они существенно отличаются от привычных европейских заведений как по формату работы, так и по публике. Представляю вам пятерку клубов, посещение которых гарантирует незабываемые впечатления. 🎵🕺

1. Mixx Discotheque

Безоговорочный лидер клубной сцены Паттайи, расположенный в конце Walking Street. Заведение состоит из двух залов: Crystal Palace с коммерческой и поп-музыкой и Rouge Club с хип-хопом и R&B. Интерьер поражает размахом — зеркальные стены, светодиодные инсталляции и пять баров по периметру.

🕒 Часы работы: 22:00 – 06:00

💰 Входной билет: 300-500 бат (выше в высокий сезон и на специальные мероприятия)

🍹 Стоимость напитков: от 200 бат за пиво, 250-400 бат за коктейль

👔 Дресс-код: Строгий, запрещены шорты, сланцы и майки

Клуб особенно популярен в пятницу и субботу, когда выступают приглашенные диджеи и проводятся тематические вечеринки. Здесь собирается космополитичная публика, включая состоятельных тайцев, экспатов и туристов из всех стран.

2. Insomnia Club

Расположенный в центре Walking Street, Insomnia — один из самых технологически продвинутых клубов с впечатляющими световыми эффектами и мощным звуком. Заведение славится своими шоу-программами, включающими выступления go-go танцовщиц, огненные представления и перформансы на пилоне.

🕒 Часы работы: 21:00 – 04:00

💰 Входной билет: 200-300 бат (включает напиток)

🍹 Стоимость напитков: от 160 бат за пиво, 220-350 бат за коктейль

👔 Дресс-код: Smart casual, запрещены сланцы и майки

Особенностью клуба является "coyote hour" — ежечасные выступления танцовщиц на центральной сцене, собирающие всех посетителей вокруг. Музыкальный формат — микс из EDM, хаус и современных хитов.

3. Candy Shop

Относительно новый клуб, быстро завоевавший популярность благодаря своей концепции "sweet party". Candy Shop отличается ярким дизайном с элементами сладостей и конфет в интерьере. Здесь делают акцент на интерактивных шоу и взаимодействии с публикой.

🕒 Часы работы: 21:00 – 03:00

💰 Входной билет: 200 бат (включает напиток)

🍹 Стоимость напитков: от 150 бат за пиво, 200-300 бат за коктейль

👔 Дресс-код: Свободный, но аккуратный

Клуб предлагает необычные "бадди дринки" — огромные коктейли, рассчитанные на компанию из 4-6 человек, стоимостью 1200-1500 бат. Музыкальный формат преимущественно коммерческий с уклоном в танцевальные хиты.

4. 808 Club

Клуб для истинных ценителей электронной музыки, где выступают как местные таланты, так и международные диджеи. 808 Club позиционируется как заведение с "ибицким" форматом — минималистичным дизайном, мощным звуком и качественной селекцией музыки.

🕒 Часы работы: 22:00 – 05:00

💰 Входной билет: 300-600 бат (в зависимости от мероприятия)

🍹 Стоимость напитков: от 180 бат за пиво, 250-350 бат за коктейль

👔 Дресс-код: Smart casual, более строгий на специальные мероприятия

Клуб проводит регулярные тематические вечеринки: Full Moon Party, Foam Party и Glow Party с ультрафиолетовыми красками. Публика здесь более подготовленная музыкально и интернациональная.

5. Lucifer Disco

Один из старейших клубов Паттайи, сохранивший популярность благодаря постоянному обновлению. Lucifer привлекает разношерстную публику — от молодежи до туристов старшего возраста, создавая непринужденную атмосферу, где каждый чувствует себя комфортно.

🕒 Часы работы: 22:00 – 04:00

💰 Входной билет: 300-400 бат

🍹 Стоимость напитков: от 160 бат за пиво, 220-320 бат за коктейль

👔 Дресс-код: Относительно свободный

Изюминкой клуба является танцпол на возвышении, откуда открывается вид на всю публику, и регулярные бесплатные шоты для всех посетителей в определенные часы. Музыкальная политика — эклектичная, от классических хитов до современных трендов.

Марина Светлова, клубный промоутер

Три года назад я организовывала русскую вечеринку в Mixx Discotheque — собрать группу из 50 соотечественников в чужой стране было непросто. Когда мы зашли в клуб, я испытала мгновенный культурный шок: светодиодные экраны от пола до потолка, команда из 12 барменов, синхронно выполняющих фаер-шоу, и такая звуковая система, что каждый бит отдавался в груди.

Кульминацией вечера стал неожиданный момент, когда к нашей компании присоединилась тайская селебрити (как позже выяснилось, местная поп-звезда). После нескольких коктейлей она пригласила всю нашу группу на афтепати на частной вилле с бассейном. Там мы встретили рассвет, купаясь и танцуя под импровизированный сет от её диджея. Именно тогда я поняла, что клубная культура Паттайи не знает границ — ни географических, ни социальных. Здесь все объединяются в едином ритме, невзирая на языки и происхождение.

Бары и пабы Паттайи: где выпить с местными жителями

За пределами шумной Walking Street скрывается другая, более аутентичная ночная жизнь Паттайи, где можно встретить не только туристов, но и местных жителей. Бары и пабы этих районов предлагают более демократичные цены, непринужденную атмосферу и возможность погрузиться в настоящую тайскую культуру развлечений. 🍻🇹🇭

Сои ЛК Метро (Soi LK Metro)

Этот район, расположенный недалеко от центра Паттайи, стал популярной альтернативой Walking Street. Здесь сосредоточены десятки баров с открытыми террасами, позволяющими наблюдать за уличной жизнью.

The Office Bar — популярное место с живой музыкой и интернациональной публикой

— популярное место с живой музыкой и интернациональной публикой Kilkenny Irish Pub — классический ирландский паб с достойным выбором пива и виски

— классический ирландский паб с достойным выбором пива и виски I-Rovers — спортивный бар с большими экранами и трансляциями матчей

Средние цены в этом районе: пиво от 70-90 бат, коктейли от 120-180 бат. Многие заведения проводят "счастливые часы" с 17:00 до 20:00, когда напитки предлагаются по сниженным ценам.

Сои Буакхао (Soi Buakhao)

Улица, известная среди экспатов и длительно проживающих в Паттайе туристов. Здесь расположены более локальные заведения с регулярным контингентом посетителей.

Bavarian Beer House — немецкий паб с традиционными блюдами и пивом

— немецкий паб с традиционными блюдами и пивом Tree Town — компактная площадь с десятками небольших баров под открытым небом

— компактная площадь с десятками небольших баров под открытым небом The Pig & Whistle — британский паб с домашней атмосферой

Этот район особенно популярен среди западных экспатов, проживающих в Паттайе. Многие заведения предлагают трансляции спортивных событий и регулярные тематические вечера (викторины, караоке, покерные турниры).

Джомтьен (Jomtien)

Более спокойный пляжный район к югу от центральной Паттайи, где можно найти бары с видом на море и более расслабленной атмосферой.

Beachfront Bar — как следует из названия, расположен прямо на пляже

— как следует из названия, расположен прямо на пляже News Cafe — европейский стиль с качественными коктейлями и живой музыкой

— европейский стиль с качественными коктейлями и живой музыкой Rimpa Lapin — бар на утесе с потрясающим видом на закат

Джомтьен предлагает более спокойное времяпрепровождение с акцентом на красивые виды и атмосферу. Цены здесь немного выше: пиво от 90-110 бат, коктейли от 150-220 бат.

Наклуа (Naklua)

Северный район Паттайи с большей концентрацией местных жителей и меньшим количеством туристов. Здесь можно найти аутентичные тайские бары и заведения.

The Sportsman — бар с широким выбором импортного пива и блюд интернациональной кухни

— бар с широким выбором импортного пива и блюд интернациональной кухни Leng Kee — локальный бар с тайской живой музыкой

— локальный бар с тайской живой музыкой Glass House — ресторан-бар на побережье с акцентом на морепродукты

В районе Наклуа вы встретите больше тайцев и сможете погрузиться в местную атмосферу. Некоторые заведения специализируются на живой тайской музыке — преимущественно это лукгрунг (тайская кантри-музыка) и пхлаенг пхыа чивит (тайские песни о жизни).

Для любителей пива особый интерес представят местные крафтовые сорта, которые начинают появляться в специализированных барах:

Название пивоварни Популярные сорта Где попробовать Стоимость Chit Beer Chit Wit, Chit Pale Ale Sandbar Craft 180-220 бат Phuket Beer Lager, Dunkel Hopf Brew House 140-180 бат Full Moon Chalawan Pale Ale The Beergarden 200-240 бат Outlaw Brewing Stout, IPA Jomtien Brewery 220-260 бат Happy New Beer Thai IPA, Lemongrass Ale Wishbeer Home Bar 190-230 бат

Важные советы для посещения локальных баров:

В тайских барах принято оставлять чаевые в размере 20-50 бат

Бары с живой тайской музыкой часто имеют минимальный заказ (drink minimum)

Не удивляйтесь, если вам предложат лед к пиву — это распространенная практика в Таиланде

При заказе крепкого алкоголя часто приносят целую бутылку с миксерами и льдом — это нормально и экономично

Большинство локальных баров закрывается в 01:00 согласно тайскому законодательству (кроме специальных зон)

Исследование баров вне туристических зон — отличный способ увидеть другую сторону Паттайи и пообщаться с местными жителями, которые часто открыты для контакта и с удовольствием помогут советами по городу. 🗣️🍺

Безопасность и практические советы для ночных гуляний

Несмотря на всю привлекательность ночной жизни Паттайи, важно помнить о мерах предосторожности, которые помогут сделать ваш отдых не только ярким, но и безопасным. Таиланд в целом дружелюбная страна, однако определенные риски присутствуют, особенно в ночное время в туристических районах. 🔒🚨

Финансовая безопасность

Всегда берите с собой только необходимую сумму денег, оставляя основные средства и документы в сейфе отеля

Расплачивайтесь только в тех заведениях, которые используют официальные POS-терминалы

Проверяйте счет перед оплатой — иногда могут добавлять лишние позиции

В go-go барах заранее уточняйте стоимость "леди дринков" и шоу

Всегда имейте при себе небольшую сумму в бат для такси или экстренных случаев

Существует распространенная схема, когда к туристам подсаживаются дружелюбные местные жители, предлагая бесплатные напитки. В некоторых случаях эти напитки могут содержать вещества, вызывающие сонливость, после чего происходит кража ценностей. Доверяйте, но проверяйте.

Транспортная безопасность

Используйте только официальные такси или проверенные приложения Grab и Bolt

Договаривайтесь о цене с водителями мототакси или тук-туков до поездки

Не садитесь на мототакси в состоянии алкогольного опьянения

Записывайте адрес вашего отеля на тайском языке для показа таксисту

Последние сонгтео (общественные пикапы) заканчивают работу около полуночи

Практика показывает, что стоимость такси от Walking Street до большинства отелей центральной Паттайи составляет 150-300 бат в зависимости от расстояния.

Личная безопасность

Избегайте конфликтов с местными жителями — тайское законодательство строго к иностранцам

Не оставляйте напитки без присмотра

Если вам стало плохо, немедленно обратитесь к персоналу заведения или туристической полиции

Не принимайте предложения купить или употребить наркотики — в Таиланде крайне строгие наказания

Имейте при себе копию паспорта и визы

Номер туристической полиции Паттайи: +66 38 425 937 (круглосуточно, английский язык).

Дресс-код и этикет

В большинстве клубов Паттайи существует определенный дресс-код, который становится строже в более престижных заведениях:

Тип заведения Рекомендуемая одежда Запрещено Премиум-клубы Строгие брюки, рубашки, туфли Шорты, майки, сандалии, спортивная одежда Средний сегмент Джинсы, поло, закрытая обувь Пляжная одежда, рваные джинсы, сланцы Бары и пабы Повседневная чистая одежда Чрезмерно открытая одежда, грязная одежда Бич-клубы Стильная повседневная/пляжная одежда Слишком простая пляжная одежда Go-go бары Повседневная чистая одежда Особых ограничений нет

Женщинам в большинстве заведений дресс-код менее строгий, хотя в некоторых премиум-клубах могут не допустить в слишком откровенной одежде.

Полезные советы от опытных путешественников:

Заранее изучите маршрут от вашего отеля до клуба/бара и обратно

Сохраняйте визитку отеля для показа таксисту при возвращении

Установите местную SIM-карту для доступа к интернету и экстренным звонкам

Не носите дорогие украшения и аксессуары в ночные клубы

Хранение — многие клубы предлагают услуги хранения вещей, используйте их

Гидратация — тайский климат требует большего потребления воды, особенно при употреблении алкоголя

Важно отметить, что большинство инцидентов с туристами происходит из-за чрезмерного употребления алкоголя и потери бдительности. Умеренность и осознанность — ваши главные союзники в безопасном наслаждении ночной жизнью Паттайи. 🧠🥃

Ночная Паттайя — это калейдоскоп впечатлений, где каждый находит развлечение по вкусу. От мейнстримной Walking Street до аутентичных тайских баров, от роскошных бич-клубов до эпатажных кабаре-шоу — этот город действительно никогда не спит. Главное — соблюдать разумный баланс между приключениями и безопасностью. Помните: лучшие воспоминания — те, что вы действительно способны запомнить. Планируйте бюджет, выбирайте заведения, соответствующие вашим ожиданиям, и погружайтесь в неоновую симфонию ночной жизни с открытым сердцем, но трезвой головой.

