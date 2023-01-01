Ночная Паттайя: гид по лучшим клубам, барам и развлечениям
Для кого эта статья:
- Туристы, планирующие поездку в Паттайю и интересующиеся ночной жизнью.
- Люди, заинтересованные в изучении культуры и традиций Таиланда через призму ночных развлечений.
Экспаты и длительно проживающие в Паттайе, ищущие новые места для отдыха и общения.
Ночная жизнь Паттайи — это отдельная вселенная, где неоновые огни никогда не гаснут, а веселье не прекращается до рассвета. Город, превративший ночные развлечения в искусство, предлагает впечатляющий микс из шумных клубов, аутентичных тайских баров и экзотических шоу. От легендарной Walking Street с её безудержной энергией до скрытых жемчужин в стороне от туристических троп — здесь каждый найдёт развлечение по вкусу и кошельку. Готовы узнать, где бьётся настоящее сердце ночной Паттайи и сколько стоит прикоснуться к этому безумию? 🌃🍹
Ночная жизнь Паттайи: обзор популярных развлечений
Паттайя заслуженно носит титул одной из ночных столиц Азии. Когда солнце садится, город трансформируется, открывая двери в мир неоновых огней, громкой музыки и бесконечного веселья. Ночная жизнь здесь — это не просто развлечение, а целая индустрия с разнообразием вариантов на любой вкус и бюджет.
Центром притяжения, безусловно, выступает Walking Street — эпицентр ночного безумия, но Паттайя не ограничивается лишь этой улицей. Город предлагает несколько ключевых направлений для ночных искателей приключений:
- Go-go бары — особые заведения с танцовщицами, визитная карточка ночной Паттайи
- Бич-клубы — роскошные заведения на побережье с электронной музыкой и видом на море
- Трансвестит-шоу — яркие кабаре с впечатляющими костюмированными представлениями
- Ночные рынки — места, где можно совместить шоппинг, гастрономические открытия и развлечения
- Руфтоп-бары — заведения на крышах с панорамными видами на ночной город
Важно понимать, что ночные развлечения в Паттайе стартуют поздно. Большинство клубов начинают заполняться лишь после 22:00, а пик активности приходится на период с полуночи до 2-3 часов утра. Некоторые заведения работают до последнего клиента, особенно в высокий сезон.
Стоимость развлечений варьируется в зависимости от типа заведения и его расположения. В среднем, входной билет в популярный клуб обойдется в 300-500 бат (600-1000 рублей), коктейли стартуют от 150-200 бат (300-400 рублей), а пиво можно найти от 80-100 бат (160-200 рублей).
|Тип развлечения
|Средний чек
|Лучше время посещения
|Особенности
|Go-go бары
|1000-2000 бат
|22:00-01:00
|Плата за вход часто включает напиток
|Ночные клубы
|1500-3000 бат
|00:00-03:00
|Часто требуется дресс-код
|Бич-клубы
|2000-5000 бат
|21:00-04:00
|Возможна предварительная бронь столиков
|Кабаре-шоу
|800-1500 бат
|20:00-22:00
|Фиксированное время представлений
|Бары с живой музыкой
|800-1500 бат
|21:00-00:00
|Более спокойная атмосфера
В последние годы наблюдается тенденция к диверсификации ночных развлечений. Появляются тематические вечеринки, рейвы на пляжах и даже элитные закрытые мероприятия. Паттайя стремится удовлетворить запросы не только классических туристов, но и более искушенной публики. 🎭🍸
Walking Street: главная улица вечеринок и цены
Алексей Воронцов, travel-блогер и ночной гид по Азии
Первый раз я попал на Walking Street около 10 лет назад. Помню, как вышел из такси и буквально оцепенел — улица гудела, светилась, пульсировала, словно живой организм. Музыка из десятков заведений смешивалась в какофонию звуков, зазывалы тянули за руки, а воздух был пропитан ароматами тайской кухни, парфюма и энергией бесконечного веселья.
За последние годы я привел сюда десятки групп туристов, и реакция всегда одинаковая — глаза разбегаются, челюсть отвисает. Однажды моя группа, состоявшая из четырех солидных бизнесменов, растворилась в толпе за считанные минуты. Собрал я их только под утро — уставших, с пустыми кошельками, но абсолютно счастливых. Как сказал тогда один из них: "Здесь я понял, что значит фраза — то, что происходит в Паттайе, остается в Паттайе".
Walking Street — настоящий символ ночной Паттайи, пешеходная улица протяженностью около километра, которая официально закрывается для транспорта с 18:00 до 02:00. Днем это относительно спокойное место, но с наступлением темноты улица трансформируется в эпицентр развлечений с кричащими неоновыми вывесками, громкой музыкой и толпами туристов из всех уголков мира. 🚶♂️✨
На Walking Street сосредоточены заведения на любой вкус:
- Go-go бары: Shark, Airport Club, What's Up, Iron Club
- Ночные клубы: Mixx Discotheque, Insomnia, 808 Club
- Кабаре-шоу: Alcazar, Tiffany's Show
- Рестораны и бары: The Pier, Marine Restaurant, Candy Shop
- Муай-тай стадионы: где проводятся вечерние бои тайского бокса
Цены на Walking Street традиционно выше, чем в остальных районах Паттайи, и могут варьироваться в зависимости от типа заведения и сезона. Стоит отметить, что многие заведения взимают плату за вход, которая часто включает один бесплатный напиток.
|Заведение
|Входной билет
|Стоимость коктейля
|Особенности
|Mixx Discotheque
|300-500 бат
|250-350 бат
|Два танцпола, строгий фейсконтроль
|Go-go бар Shark
|200 бат
|150-200 бат
|Включает напиток, есть "шоу"
|Lucifer Disco
|400 бат
|200-300 бат
|Модный клуб, часто с гостевыми DJ
|Alcazar Show
|800-1200 бат
|Не включено
|Полноценное шоу с ужином (опционально)
|The Pier
|Бесплатно
|180-250 бат
|Бар с живой музыкой у моря
Важно понимать негласные правила Walking Street. В большинстве go-go баров существует система "оплаты за компанию" — если вы приглашаете сотрудницу присоединиться к вам за столиком, это предполагает покупку ей напитков (так называемые "леди-дринки"), которые стоят дороже обычных. Их стоимость варьируется от 150 до 300 бат.
Для максимально комфортного опыта посещения Walking Street рекомендуется:
- Брать с собой наличные — не все места принимают карты
- Всегда проверять счета перед оплатой — иногда могут возникать "недоразумения"
- Торговаться при входе в некоторые заведения, особенно в низкий сезон
- Избегать фотографирования внутри go-go баров — это часто запрещено
- Приходить после 22:00, когда улица действительно оживает
Walking Street предлагает гораздо больше, чем просто развлечения для взрослых. Здесь можно найти отличные морепродукты в прибрежных ресторанах, послушать живую музыку различных жанров или просто наблюдать за пестрой человеческой мозаикой, наслаждаясь безумной энергетикой этого места. 🎸🥂
Топ-5 клубов Паттайи для незабываемого отдыха
Ночные клубы Паттайи — это не просто места для танцев, а настоящие развлекательные комплексы с различными зонами, выступлениями и уникальной атмосферой. Они существенно отличаются от привычных европейских заведений как по формату работы, так и по публике. Представляю вам пятерку клубов, посещение которых гарантирует незабываемые впечатления. 🎵🕺
1. Mixx Discotheque
Безоговорочный лидер клубной сцены Паттайи, расположенный в конце Walking Street. Заведение состоит из двух залов: Crystal Palace с коммерческой и поп-музыкой и Rouge Club с хип-хопом и R&B. Интерьер поражает размахом — зеркальные стены, светодиодные инсталляции и пять баров по периметру.
- 🕒 Часы работы: 22:00 – 06:00
- 💰 Входной билет: 300-500 бат (выше в высокий сезон и на специальные мероприятия)
- 🍹 Стоимость напитков: от 200 бат за пиво, 250-400 бат за коктейль
- 👔 Дресс-код: Строгий, запрещены шорты, сланцы и майки
Клуб особенно популярен в пятницу и субботу, когда выступают приглашенные диджеи и проводятся тематические вечеринки. Здесь собирается космополитичная публика, включая состоятельных тайцев, экспатов и туристов из всех стран.
2. Insomnia Club
Расположенный в центре Walking Street, Insomnia — один из самых технологически продвинутых клубов с впечатляющими световыми эффектами и мощным звуком. Заведение славится своими шоу-программами, включающими выступления go-go танцовщиц, огненные представления и перформансы на пилоне.
- 🕒 Часы работы: 21:00 – 04:00
- 💰 Входной билет: 200-300 бат (включает напиток)
- 🍹 Стоимость напитков: от 160 бат за пиво, 220-350 бат за коктейль
- 👔 Дресс-код: Smart casual, запрещены сланцы и майки
Особенностью клуба является "coyote hour" — ежечасные выступления танцовщиц на центральной сцене, собирающие всех посетителей вокруг. Музыкальный формат — микс из EDM, хаус и современных хитов.
3. Candy Shop
Относительно новый клуб, быстро завоевавший популярность благодаря своей концепции "sweet party". Candy Shop отличается ярким дизайном с элементами сладостей и конфет в интерьере. Здесь делают акцент на интерактивных шоу и взаимодействии с публикой.
- 🕒 Часы работы: 21:00 – 03:00
- 💰 Входной билет: 200 бат (включает напиток)
- 🍹 Стоимость напитков: от 150 бат за пиво, 200-300 бат за коктейль
- 👔 Дресс-код: Свободный, но аккуратный
Клуб предлагает необычные "бадди дринки" — огромные коктейли, рассчитанные на компанию из 4-6 человек, стоимостью 1200-1500 бат. Музыкальный формат преимущественно коммерческий с уклоном в танцевальные хиты.
4. 808 Club
Клуб для истинных ценителей электронной музыки, где выступают как местные таланты, так и международные диджеи. 808 Club позиционируется как заведение с "ибицким" форматом — минималистичным дизайном, мощным звуком и качественной селекцией музыки.
- 🕒 Часы работы: 22:00 – 05:00
- 💰 Входной билет: 300-600 бат (в зависимости от мероприятия)
- 🍹 Стоимость напитков: от 180 бат за пиво, 250-350 бат за коктейль
- 👔 Дресс-код: Smart casual, более строгий на специальные мероприятия
Клуб проводит регулярные тематические вечеринки: Full Moon Party, Foam Party и Glow Party с ультрафиолетовыми красками. Публика здесь более подготовленная музыкально и интернациональная.
5. Lucifer Disco
Один из старейших клубов Паттайи, сохранивший популярность благодаря постоянному обновлению. Lucifer привлекает разношерстную публику — от молодежи до туристов старшего возраста, создавая непринужденную атмосферу, где каждый чувствует себя комфортно.
- 🕒 Часы работы: 22:00 – 04:00
- 💰 Входной билет: 300-400 бат
- 🍹 Стоимость напитков: от 160 бат за пиво, 220-320 бат за коктейль
- 👔 Дресс-код: Относительно свободный
Изюминкой клуба является танцпол на возвышении, откуда открывается вид на всю публику, и регулярные бесплатные шоты для всех посетителей в определенные часы. Музыкальная политика — эклектичная, от классических хитов до современных трендов.
Марина Светлова, клубный промоутер
Три года назад я организовывала русскую вечеринку в Mixx Discotheque — собрать группу из 50 соотечественников в чужой стране было непросто. Когда мы зашли в клуб, я испытала мгновенный культурный шок: светодиодные экраны от пола до потолка, команда из 12 барменов, синхронно выполняющих фаер-шоу, и такая звуковая система, что каждый бит отдавался в груди.
Кульминацией вечера стал неожиданный момент, когда к нашей компании присоединилась тайская селебрити (как позже выяснилось, местная поп-звезда). После нескольких коктейлей она пригласила всю нашу группу на афтепати на частной вилле с бассейном. Там мы встретили рассвет, купаясь и танцуя под импровизированный сет от её диджея. Именно тогда я поняла, что клубная культура Паттайи не знает границ — ни географических, ни социальных. Здесь все объединяются в едином ритме, невзирая на языки и происхождение.
Бары и пабы Паттайи: где выпить с местными жителями
За пределами шумной Walking Street скрывается другая, более аутентичная ночная жизнь Паттайи, где можно встретить не только туристов, но и местных жителей. Бары и пабы этих районов предлагают более демократичные цены, непринужденную атмосферу и возможность погрузиться в настоящую тайскую культуру развлечений. 🍻🇹🇭
Сои ЛК Метро (Soi LK Metro)
Этот район, расположенный недалеко от центра Паттайи, стал популярной альтернативой Walking Street. Здесь сосредоточены десятки баров с открытыми террасами, позволяющими наблюдать за уличной жизнью.
- The Office Bar — популярное место с живой музыкой и интернациональной публикой
- Kilkenny Irish Pub — классический ирландский паб с достойным выбором пива и виски
- I-Rovers — спортивный бар с большими экранами и трансляциями матчей
Средние цены в этом районе: пиво от 70-90 бат, коктейли от 120-180 бат. Многие заведения проводят "счастливые часы" с 17:00 до 20:00, когда напитки предлагаются по сниженным ценам.
Сои Буакхао (Soi Buakhao)
Улица, известная среди экспатов и длительно проживающих в Паттайе туристов. Здесь расположены более локальные заведения с регулярным контингентом посетителей.
- Bavarian Beer House — немецкий паб с традиционными блюдами и пивом
- Tree Town — компактная площадь с десятками небольших баров под открытым небом
- The Pig & Whistle — британский паб с домашней атмосферой
Этот район особенно популярен среди западных экспатов, проживающих в Паттайе. Многие заведения предлагают трансляции спортивных событий и регулярные тематические вечера (викторины, караоке, покерные турниры).
Джомтьен (Jomtien)
Более спокойный пляжный район к югу от центральной Паттайи, где можно найти бары с видом на море и более расслабленной атмосферой.
- Beachfront Bar — как следует из названия, расположен прямо на пляже
- News Cafe — европейский стиль с качественными коктейлями и живой музыкой
- Rimpa Lapin — бар на утесе с потрясающим видом на закат
Джомтьен предлагает более спокойное времяпрепровождение с акцентом на красивые виды и атмосферу. Цены здесь немного выше: пиво от 90-110 бат, коктейли от 150-220 бат.
Наклуа (Naklua)
Северный район Паттайи с большей концентрацией местных жителей и меньшим количеством туристов. Здесь можно найти аутентичные тайские бары и заведения.
- The Sportsman — бар с широким выбором импортного пива и блюд интернациональной кухни
- Leng Kee — локальный бар с тайской живой музыкой
- Glass House — ресторан-бар на побережье с акцентом на морепродукты
В районе Наклуа вы встретите больше тайцев и сможете погрузиться в местную атмосферу. Некоторые заведения специализируются на живой тайской музыке — преимущественно это лукгрунг (тайская кантри-музыка) и пхлаенг пхыа чивит (тайские песни о жизни).
Для любителей пива особый интерес представят местные крафтовые сорта, которые начинают появляться в специализированных барах:
|Название пивоварни
|Популярные сорта
|Где попробовать
|Стоимость
|Chit Beer
|Chit Wit, Chit Pale Ale
|Sandbar Craft
|180-220 бат
|Phuket Beer
|Lager, Dunkel
|Hopf Brew House
|140-180 бат
|Full Moon
|Chalawan Pale Ale
|The Beergarden
|200-240 бат
|Outlaw Brewing
|Stout, IPA
|Jomtien Brewery
|220-260 бат
|Happy New Beer
|Thai IPA, Lemongrass Ale
|Wishbeer Home Bar
|190-230 бат
Важные советы для посещения локальных баров:
- В тайских барах принято оставлять чаевые в размере 20-50 бат
- Бары с живой тайской музыкой часто имеют минимальный заказ (drink minimum)
- Не удивляйтесь, если вам предложат лед к пиву — это распространенная практика в Таиланде
- При заказе крепкого алкоголя часто приносят целую бутылку с миксерами и льдом — это нормально и экономично
- Большинство локальных баров закрывается в 01:00 согласно тайскому законодательству (кроме специальных зон)
Исследование баров вне туристических зон — отличный способ увидеть другую сторону Паттайи и пообщаться с местными жителями, которые часто открыты для контакта и с удовольствием помогут советами по городу. 🗣️🍺
Безопасность и практические советы для ночных гуляний
Несмотря на всю привлекательность ночной жизни Паттайи, важно помнить о мерах предосторожности, которые помогут сделать ваш отдых не только ярким, но и безопасным. Таиланд в целом дружелюбная страна, однако определенные риски присутствуют, особенно в ночное время в туристических районах. 🔒🚨
Финансовая безопасность
- Всегда берите с собой только необходимую сумму денег, оставляя основные средства и документы в сейфе отеля
- Расплачивайтесь только в тех заведениях, которые используют официальные POS-терминалы
- Проверяйте счет перед оплатой — иногда могут добавлять лишние позиции
- В go-go барах заранее уточняйте стоимость "леди дринков" и шоу
- Всегда имейте при себе небольшую сумму в бат для такси или экстренных случаев
Существует распространенная схема, когда к туристам подсаживаются дружелюбные местные жители, предлагая бесплатные напитки. В некоторых случаях эти напитки могут содержать вещества, вызывающие сонливость, после чего происходит кража ценностей. Доверяйте, но проверяйте.
Транспортная безопасность
- Используйте только официальные такси или проверенные приложения Grab и Bolt
- Договаривайтесь о цене с водителями мототакси или тук-туков до поездки
- Не садитесь на мототакси в состоянии алкогольного опьянения
- Записывайте адрес вашего отеля на тайском языке для показа таксисту
- Последние сонгтео (общественные пикапы) заканчивают работу около полуночи
Практика показывает, что стоимость такси от Walking Street до большинства отелей центральной Паттайи составляет 150-300 бат в зависимости от расстояния.
Личная безопасность
- Избегайте конфликтов с местными жителями — тайское законодательство строго к иностранцам
- Не оставляйте напитки без присмотра
- Если вам стало плохо, немедленно обратитесь к персоналу заведения или туристической полиции
- Не принимайте предложения купить или употребить наркотики — в Таиланде крайне строгие наказания
- Имейте при себе копию паспорта и визы
Номер туристической полиции Паттайи: +66 38 425 937 (круглосуточно, английский язык).
Дресс-код и этикет
В большинстве клубов Паттайи существует определенный дресс-код, который становится строже в более престижных заведениях:
|Тип заведения
|Рекомендуемая одежда
|Запрещено
|Премиум-клубы
|Строгие брюки, рубашки, туфли
|Шорты, майки, сандалии, спортивная одежда
|Средний сегмент
|Джинсы, поло, закрытая обувь
|Пляжная одежда, рваные джинсы, сланцы
|Бары и пабы
|Повседневная чистая одежда
|Чрезмерно открытая одежда, грязная одежда
|Бич-клубы
|Стильная повседневная/пляжная одежда
|Слишком простая пляжная одежда
|Go-go бары
|Повседневная чистая одежда
|Особых ограничений нет
Женщинам в большинстве заведений дресс-код менее строгий, хотя в некоторых премиум-клубах могут не допустить в слишком откровенной одежде.
Полезные советы от опытных путешественников:
- Заранее изучите маршрут от вашего отеля до клуба/бара и обратно
- Сохраняйте визитку отеля для показа таксисту при возвращении
- Установите местную SIM-карту для доступа к интернету и экстренным звонкам
- Не носите дорогие украшения и аксессуары в ночные клубы
- Хранение — многие клубы предлагают услуги хранения вещей, используйте их
- Гидратация — тайский климат требует большего потребления воды, особенно при употреблении алкоголя
Важно отметить, что большинство инцидентов с туристами происходит из-за чрезмерного употребления алкоголя и потери бдительности. Умеренность и осознанность — ваши главные союзники в безопасном наслаждении ночной жизнью Паттайи. 🧠🥃
Ночная Паттайя — это калейдоскоп впечатлений, где каждый находит развлечение по вкусу. От мейнстримной Walking Street до аутентичных тайских баров, от роскошных бич-клубов до эпатажных кабаре-шоу — этот город действительно никогда не спит. Главное — соблюдать разумный баланс между приключениями и безопасностью. Помните: лучшие воспоминания — те, что вы действительно способны запомнить. Планируйте бюджет, выбирайте заведения, соответствующие вашим ожиданиям, и погружайтесь в неоновую симфонию ночной жизни с открытым сердцем, но трезвой головой.
Герман Куликов
тревел-редактор