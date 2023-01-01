Центральная Паттайя: путеводитель по сердцу тайского курорта

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Для кого эта статья:

Туристы, планирующие поездку в Паттайю, особенно впервые.

Люди, интересующиеся интернет-маркетингом и созданием личного бренда в сфере туризма.

Специалисты и владельцы туристических бизнесов, ищущие стратегии продвижения услуг и удобное размещение. Центральная Паттайя манит путешественников словно магнит, концентрируя в себе пульс всего города. Здесь сливаются восточная экзотика и западный комфорт, создавая уникальный коктейль для незабываемого отдыха. От песчаных пляжей до ночных улиц, пульсирующих энергией, от шикарных отелей до аутентичных уличных рынков — этот район Таиланда предлагает всё, что нужно искушенному туристу. Зная особенности центра Паттайи, вы получаете ключ к пониманию всего Таиланда с его колоритом, гостеприимством и многогранностью. 🌴✨

Центральная Паттайя: географическое расположение и значение

Центральная Паттайя (Central Pattaya) — это сердце известного тайского курорта, расположенное на восточном побережье Сиамского залива, примерно в 150 км от Бангкока. Этот район простирается вдоль береговой линии, окруженный Северной и Южной Паттайей, и представляет собой самую оживленную и развитую часть города. 🗺️

Центральный район начинается от пересечения Beach Road и Central Road (улица Паттайя Клаанг) и охватывает территорию примерно в 2,5 км вдоль побережья. Ключевыми артериями этой зоны являются:

Beach Road (Паттайя Бич Роуд) — набережная улица, идущая вдоль пляжа

Second Road (Вторая улица) — параллельная Beach Road главная транспортная магистраль

Central Pattaya Road — улица, пересекающая район с востока на запад

Walking Street — знаменитая пешеходная улица в южной части центрального района

Значение Центральной Паттайи для всего курорта трудно переоценить. Это экономический, туристический и развлекательный эпицентр, где сосредоточены основные инвестиции и инфраструктура. Именно здесь находятся крупнейшие торговые центры, отели международных сетей и главные достопримечательности.

Характеристика Центральная Паттайя Северная Паттайя Южная Паттайя Туристический поток Высокий Средний Высокий Инфраструктура Отлично развита Хорошо развита Очень хорошо развита Пляжи Благоустроенные, многолюдные Более тихие, семейные Оживленные, развлекательные Стоимость жилья Высокая Средняя Высокая

Михаил, туристический эксперт по Юго-Восточной Азии: Мой первый визит в Центральную Паттайю был наполнен контрастами. Помню, как выйдя из такси на Beach Road, я буквально утонул в потоке звуков, запахов и красок. Меня поразило, как органично здесь соседствуют роскошные отели и простые лавочки с уличной едой, современные торговые центры и традиционные рынки. В тот день я прошел пешком весь центральный район — от Северной до Южной Паттайи — чтобы почувствовать его характер. К вечеру я понял, что Центральная Паттайя — это не просто географический центр города, а его душа, место, где можно получить концентрированный опыт тайской городской жизни за один день. Именно здесь я рекомендую селиться туристам, впервые приезжающим в Таиланд. Отсюда удобно исследовать весь город, при этом вся необходимая инфраструктура находится буквально в шаговой доступности. За 10 лет моих путешествий по Азии, я не встречал более удобной отправной точки для знакомства с Таиландом.

Интересно, что Центральная Паттайя не всегда была туристическим центром. До 1960-х годов это была тихая рыбацкая деревня. Всё изменилось с приходом американских военных во время Вьетнамской войны, искавших место для отдыха. С тех пор район активно развивался и превратился в международный курорт, сохраняя при этом частички аутентичной тайской культуры.

Главные достопримечательности центральных улиц Паттайи

Центральная улица Паттайи и прилегающие к ней районы богаты на достопримечательности, сочетающие тайскую культуру и современные развлечения. Вот наиболее значимые места, которые стоит посетить в сердце курорта: 🏛️

Культурные и религиозные объекты:

Храм Истины (Sanctuary of Truth) — величественное деревянное сооружение высотой 105 метров, целиком вырезанное из тика без единого гвоздя. Хотя технически он находится в Северной Паттайе, это обязательный пункт для посещения.

— величественное деревянное сооружение высотой 105 метров, целиком вырезанное из тика без единого гвоздя. Хотя технически он находится в Северной Паттайе, это обязательный пункт для посещения. Биг Будда (Ват Пхра Яй) — статуя Будды высотой 18 метров, расположенная на холме Пратамнак между Центральной и Южной Паттайей.

— статуя Будды высотой 18 метров, расположенная на холме Пратамнак между Центральной и Южной Паттайей. Паттайский плавучий рынок — хоть и созданный для туристов, но позволяющий познакомиться с традиционной торговлей на воде.

Торговые центры:

Central Festival Pattaya Beach — крупнейший торговый центр в регионе, расположенный прямо на Beach Road.

— крупнейший торговый центр в регионе, расположенный прямо на Beach Road. Royal Garden Plaza — известен своим впечатляющим фасадом с "падающим" самолетом.

— известен своим впечатляющим фасадом с "падающим" самолетом. Mike Shopping Mall — популярное место для покупки одежды и сувениров по доступным ценам.

Развлекательные комплексы:

Тиффани Шоу — знаменитое кабаре-шоу с участием трансгендеров, впечатляющее своими костюмами и хореографией.

— знаменитое кабаре-шоу с участием трансгендеров, впечатляющее своими костюмами и хореографией. Алказар шоу — аналогичное кабаре, соперничающее с Тиффани по масштабу и красочности представлений.

— аналогичное кабаре, соперничающее с Тиффани по масштабу и красочности представлений. Art in Paradise — музей 3D-иллюзий, где посетители могут стать частью интерактивных картин.

— музей 3D-иллюзий, где посетители могут стать частью интерактивных картин. Ripley's Believe It or Not! — музей необычных экспонатов и фактов в Royal Garden Plaza.

Достопримечательность Стоимость входа для взрослых Время работы Рекомендуемое время посещения Храм Истины 500 бат 8:00-18:00 Утро, до наплыва туристов Биг Будда Бесплатно Круглосуточно На закате Тиффани Шоу 800-1200 бат 18:00, 19:45, 21:30 Вечернее представление Art in Paradise 400 бат 9:00-21:00 Днем в будний день

Особого внимания заслуживает Walking Street — пешеходная улица длиной около 800 метров, которая оживает с наступлением темноты. В дневное время улица открыта для транспорта, но после 19:00 превращается в пешеходную зону с барами, ресторанами, ночными клубами и магазинами. Несмотря на репутацию "злачного места", Walking Street предлагает разнообразные развлечения для всех возрастов, включая живую музыку, уличные представления и фуд-корты с местной кухней.

Центральная улица в Паттайе — это также место, где регулярно проводятся городские фестивали и праздники, среди которых:

Фестиваль Лой Кратонг (ноябрь) — когда на воду спускают декоративные плоты с зажженными свечами

Тайский Новый год Сонгкран (апрель) — знаменитый водный фестиваль

Паттайский музыкальный фестиваль (март) — собирающий местных и международных исполнителей

Пляжи и развлечения в сердце тайского курорта

Пляжная линия Центральной Паттайи протянулась на 2,7 км вдоль Сиамского залива и представляет собой главную точку притяжения для тысяч туристов. Несмотря на высокую популярность, пляжная инфраструктура здесь хорошо организована и предлагает отдыхающим все необходимое. 🏖️

Основные характеристики центрального пляжа Паттайи:

Песчаная полоса шириной 20-35 метров (в зависимости от прилива)

Мелкий жёлтый песок, регулярно очищаемый муниципальными службами

Пологий вход в море, что делает его подходящим для семей с детьми

Протяженная набережная с пальмами, скамейками и сувенирными лавками

Аренда лежаков и зонтов (примерно 100-150 бат за комплект на день)

Качество воды в центральной части города нельзя назвать идеальным из-за активного судоходства и высокой загруженности пляжа. Однако городские власти прикладывают значительные усилия для поддержания чистоты акватории, и в последние годы ситуация заметно улучшилась. Для более чистого моря стоит отправиться на пляжи Джомтьен или На Джомтьен, расположенные южнее центра.

Елена, туристический блогер: Мой первый день в Центральной Паттайе начался с раннего пробуждения и прогулки по пустынному пляжу на рассвете. Я была поражена контрастом между тихим утренним берегом и тем хаотичным курортом, о котором столько читала. В 5:30 утра пляж принадлежал только местным жителям, занимающимся йогой и утренними пробежками. Несколько рыбаков выводили свои лодки, а пожилые тайцы выполняли традиционную гимнастику. Море было спокойным и чистым, совсем не похожим на то, что я увидела позже днем. К 10 утра пляж преобразился до неузнаваемости. Ряды разноцветных зонтиков, торговцы фруктами, массажисты, предлагающие свои услуги прямо на песке, водные мотоциклы, разрезающие волны — весь этот калейдоскоп создал совершенно другую атмосферу. Я поняла главное правило Центрального пляжа Паттайи — приходить сюда рано утром или ближе к закату, когда жара спадает и туристов становится меньше.

Водные развлечения в Центральной Паттайе представлены во всем их многообразии:

Парасейлинг — полеты на парашюте за катером (800-1000 бат)

— полеты на парашюте за катером (800-1000 бат) Водные мотоциклы — аренда на 30 минут (1200-1500 бат)

— аренда на 30 минут (1200-1500 бат) Бананбот — надувной аттракцион, буксируемый катером (400-500 бат с человека)

— надувной аттракцион, буксируемый катером (400-500 бат с человека) Морские экскурсии — поездки на ближайшие острова, включая знаменитый Ко Лан (1200-2000 бат)

— поездки на ближайшие острова, включая знаменитый Ко Лан (1200-2000 бат) Подводное плавание с маской — снорклинг в отдельных зонах (снаряжение около 200 бат)

За пределами пляжа Центральная Паттайя предлагает обширную программу дневных и вечерних развлечений:

Массажные салоны (от традиционного тайского до спа-процедур класса люкс)

Кулинарные мастер-классы по приготовлению тайских блюд

Уроки тайского бокса (муай тай) в специализированных залах

Стрельба из огнестрельного оружия в специальных тирах

Картинг-центры с высокоскоростными трассами

Для семей с детьми в центральном районе есть несколько специализированных развлекательных комплексов:

Harbor Land — крытый парк развлечений в Central Festival

— крытый парк развлечений в Central Festival Mario Land — игровая площадка с аттракционами

— игровая площадка с аттракционами Underwater World — аквариум с туннелем, где можно наблюдать за морскими обитателями

В вечернее время Центральная Паттайя предлагает разнообразные варианты отдыха: от тихих ресторанов на набережной до энергичных ночных клубов. Особенно популярна область Soi 6-8 с множеством баров, и конечно, упомянутая ранее Walking Street, предлагающая все виды ночных развлечений. 🥂

Где остановиться: отели на центральных улицах Паттайи

Центральная Паттайя предлагает широчайший выбор вариантов размещения на любой вкус и бюджет. От роскошных пятизвездочных отелей до доступных гестхаусов — здесь каждый найдет подходящий вариант для комфортного отдыха. 🏨

Премиум-сегмент (5 звезд):

Hilton Pattaya — расположен над торговым центром Central Festival, с потрясающими видами на залив и бесконечным бассейном на крыше

— расположен над торговым центром Central Festival, с потрясающими видами на залив и бесконечным бассейном на крыше Holiday Inn Pattaya — современный отель с просторными номерами и несколькими бассейнами

— современный отель с просторными номерами и несколькими бассейнами Dusit Thani Pattaya — роскошный курорт с собственным пляжем и большой зеленой территорией

— роскошный курорт с собственным пляжем и большой зеленой территорией Amari Pattaya — известный отель с высоким уровнем сервиса и обновленными номерами

Средний сегмент (3-4 звезды):

LK The Empress — популярный отель в тайском стиле, расположенный недалеко от Beach Road

— популярный отель в тайском стиле, расположенный недалеко от Beach Road Page 10 Hotel — стильный отель-бутик с современными номерами и бассейном на крыше

— стильный отель-бутик с современными номерами и бассейном на крыше Centara Pattaya Hotel — надежная сеть с хорошим соотношением цены и качества

— надежная сеть с хорошим соотношением цены и качества Sunshine Hotel & Residences — удобное расположение и комфортные номера

Бюджетные варианты (1-2 звезды и гестхаусы):

Red Planet Pattaya — чистый и современный бюджетный отель

— чистый и современный бюджетный отель Eastiny Plaza Hotel — доступные цены при хорошем расположении

— доступные цены при хорошем расположении Sawasdee Seaview — популярный среди бэкпекеров вариант

— популярный среди бэкпекеров вариант Green Hotel — простые номера по низким ценам

При выборе жилья в Центральной Паттайе следует учитывать несколько важных факторов:

Расположение относительно моря — отели на первой линии существенно дороже, но экономят время на дорогу до пляжа

— отели на первой линии существенно дороже, но экономят время на дорогу до пляжа Удаленность от ночных развлекательных зон — ближе к Walking Street может быть шумно до глубокой ночи

— ближе к Walking Street может быть шумно до глубокой ночи Наличие бассейна — важное преимущество с учетом качества воды в центральной части города

— важное преимущество с учетом качества воды в центральной части города Тип питания — большинство отелей предлагают только завтраки, что удобно для исследования местной кухни

— большинство отелей предлагают только завтраки, что удобно для исследования местной кухни Сезонность цен — стоимость проживания может отличаться в 1,5-2 раза в зависимости от сезона

Вот примерные расценки на проживание в разных категориях отелей Центральной Паттайи (цены за ночь в высокий сезон):

Категория отеля Цена за ночь (бат) Особенности Для кого подходит 5* (Premium) 4000-15000 Высокий уровень сервиса, спа, несколько ресторанов Семьи с детьми, пары, требовательные туристы 4* (Upscale) 2500-4000 Хорошее расположение, бассейн, ресторан Пары, семьи, бизнес-туристы 3* (Midscale) 1200-2500 Базовые удобства, часто с бассейном Самостоятельные туристы, компании друзей 1-2* (Budget) 600-1200 Только базовые удобства Бэкпекеры, экономные путешественники

Для оптимального сочетания комфорта, доступности и тишины рекомендуется рассмотреть отели на Second Road или в небольших переулках (Soi) между Beach Road и Second Road. Эти места достаточно близки к морю и основным достопримечательностям, но часто предлагают более спокойную обстановку.

Бронирование жилья в Центральной Паттайе лучше осуществлять заранее, особенно если планируете поездку на высокий сезон (ноябрь-март) или на период крупных праздников, таких как тайский Новый год или китайский Новый год. В низкий сезон многие отели предлагают значительные скидки, иногда до 50% от обычной стоимости. 📆

Транспорт и перемещение по центру города

Центральная Паттайя обладает развитой транспортной инфраструктурой, что делает перемещение по району и городу удобным и доступным. Разнообразие вариантов позволяет выбрать оптимальный способ в зависимости от ваших предпочтений, бюджета и необходимого расстояния. 🚌

Основные виды транспорта в центре Паттайи:

Сонгтео (тук-тук/бат-бас) — пикапы с двумя рядами сидений в кузове, следующие по фиксированным маршрутам

— пикапы с двумя рядами сидений в кузове, следующие по фиксированным маршрутам Мототакси — быстрый способ перемещения для одного-двух человек

— быстрый способ перемещения для одного-двух человек Такси — комфортный, но более дорогой вариант

— комфортный, но более дорогой вариант Аренда транспорта — мотобайки, велосипеды, автомобили

— мотобайки, велосипеды, автомобили Пешие прогулки — оптимальный вариант для центральной части города

Сонгтео (от тайского "два ряда") — самый популярный и экономичный общественный транспорт в Паттайе. Эти синие или белые пикапы курсируют по всему городу с раннего утра до поздней ночи. Основные маршруты проходят по Beach Road, Second Road и другим ключевым улицам. Стоимость проезда фиксированная — 10-20 бат в зависимости от маршрута. Чтобы остановить сонгтео, просто поднимите руку; чтобы выйти — нажмите кнопку звонка или постучите по крыше кабины.

Мототакси легко узнать по ярким жилетам водителей. Они стоят группами на перекрестках и у популярных достопримечательностей. Этот вид транспорта идеален для коротких поездок в условиях пробок. Стоимость проезда варьируется от 30 до 100 бат в зависимости от расстояния. Важно заранее договариваться о цене и настаивать на использовании шлема.

В Центральной Паттайе также доступны такси и услуги райд-шеринга через мобильные приложения. Этот вариант дороже (от 150 бат), но обеспечивает комфорт кондиционера и безопасность, особенно в вечернее время или при поездках с багажом.

Для активных путешественников аренда транспорта представляет интерес:

Аренда мотобайка — от 200 бат в день (требуется международное водительское удостоверение)

— от 200 бат в день (требуется международное водительское удостоверение) Аренда велосипеда — от 100 бат в день (удобно для перемещения по набережной)

— от 100 бат в день (удобно для перемещения по набережной) Аренда автомобиля — от 1200 бат в день (рекомендуется для поездок за пределы города)

Вот сравнительная таблица основных видов транспорта в Центральной Паттайе:

Вид транспорта Стоимость Преимущества Недостатки Сонгтео 10-20 бат Экономично, широкая сеть маршрутов Медленно в пробках, нет кондиционера Мототакси 30-100 бат Быстро, маневренно Менее безопасно, зависит от погоды Такси От 150 бат Комфортно, безопасно Дороже, возможны пробки Аренда мотобайка 200-400 бат/день Свобода передвижения, экономия на поездках Риск ДТП, нужны права Пешие прогулки Бесплатно Удобно для коротких дистанций, знакомство с городом Жарко, не подходит для длинных маршрутов

Особенности транспортной системы, которые стоит учитывать:

Левостороннее движение (как в Великобритании)

Интенсивный трафик в вечерние часы и выходные дни

Beach Road имеет одностороннее движение с севера на юг

Second Road — одностороннее движение с юга на север

В центре города многие перекрестки оборудованы светофорами с таймерами

Для удобства перемещения рекомендуется установить приложения-карты, работающие офлайн, и сохранить в них адрес вашего отеля на тайском языке. Это особенно полезно при общении с водителями такси или сонгтео, которые могут не владеть английским языком.

Если планируете поездки за пределы центра Паттайи — например, в аквапарк Ramayana, на гору Большого Будды или в ботанический сад Нонг Нуч — оптимальным решением будет заказать экскурсию через отель или туристическое агентство. Это обеспечит трансфер и русскоговорящего гида, что значительно упростит знакомство с достопримечательностями. 🚗

Центральная Паттайя — это микрокосм тайского туризма, где традиции встречаются с современностью, а восточное гостеприимство сочетается с западным комфортом. Понимание специфики этого района дает путешественнику ключ к познанию всего Таиланда. Выбирая отель в центре, используя местный транспорт и открываясь новым впечатлениям, вы получите максимум от своего отпуска. Центральная Паттайя не просто географический пункт — это точка входа в многогранную тайскую культуру, доступную даже для неопытного путешественника.

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