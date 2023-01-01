Северная Паттайя: выбор идеальных пляжей и отелей для отдыха

Для кого эта статья:

Туристы, планирующие поездку в Паттайю и ищущие информацию о местах для отдыха

Семьи и пары, предпочитающие спокойный отдых с доступом к развлечениям

Северная Паттайя — настоящая жемчужина Таиланда, где каждый турист найдет свой уголок рая! 🌴 Здесь сочетаются белоснежные пляжи, шикарная инфраструктура и множество достопримечательностей на любой вкус. В отличие от шумного центра города, северная часть курорта предлагает более размеренный отдых с сохранением доступа ко всем развлечениям. Готовы ли вы узнать все секреты этого удивительного места и выбрать идеальный отель для незабываемого отпуска?

Северная Паттайя: особенности района для туриста

Северная Паттайя — это престижный район курорта, который выбирают те, кто ценит баланс между активным отдыхом и умиротворением. Расположенный всего в 15 минутах ходьбы от центра, этот район сохраняет свою аутентичность и предлагает более спокойную атмосферу. 🌊

Главные преимущества северной части Паттайи:

Близость к пляжу Вонгамат — одному из самых чистых в регионе

Развитая инфраструктура с множеством ресторанов, магазинов и сервисов

Быстрый доступ к основным транспортным маршрутам

Низкий уровень шума по сравнению с центральной Паттайей

Широкий выбор жилья: от бюджетных гестхаусов до 5-звездочных отелей

Северная Паттайя идеально подходит для семейного отдыха и пар, предпочитающих комфорт и приватность. При этом любители ночной жизни всегда могут быстро добраться до знаменитой Walking Street и других развлекательных зон.

Критерий Северная Паттайя Центральная Паттайя Джомтьен Чистота пляжей Высокая Средняя Высокая Уровень шума Умеренный Высокий Низкий Инфраструктура Хорошо развита Отлично развита Средне развита Цены на жилье Выше среднего Высокие Умеренные Подходит для Семьи, пары Молодежь, тусовщики Пенсионеры, спокойный отдых

Важно отметить, что в северной части Паттайи хорошо развита транспортная система. Тук-туки, сонгтео (местные маршрутки) и мототакси курсируют по всему району, обеспечивая удобное передвижение. Аренда мотобайка обойдется примерно в 200-300 бат в сутки, что делает исследование окрестностей еще более доступным.

Алексей, тревел-блогер и консультант по отдыху в Азии:

Мой первый визит в Северную Паттайю был случайностью. Забронировал отель наугад, не вникая в особенности районов. Тот случай, когда удача улыбнулась по-настоящему! После трех дней в шумном центре, северная часть показалась мне настоящим оазисом. Помню, как однажды рано утром я вышел на пляж Вонгамат и поразился: чистейший песок, прозрачная вода и почти никого вокруг. В центральной Паттайе такое невозможно представить даже в низкий сезон. Именно тогда я понял, что нашел свое идеальное место в этом курортном городе. Теперь, консультируя клиентов, я всегда рекомендую семьям с детьми и парам выбирать отели именно в северной части. Транспортная доступность позволяет быстро добраться до любых развлечений, а вечером вернуться в спокойное место для полноценного отдыха.

Топ-10 достопримечательностей северной части Паттайи

Северная Паттайя богата уникальными местами, которые обязательно стоит посетить во время отпуска. От культурных достопримечательностей до природных красот — этот район предлагает разнообразные возможности для насыщенного отдыха. 🏯

Святилище Истины (The Sanctuary of Truth) — грандиозный храм из дерева высотой 105 метров, украшенный резными фигурами из древних легенд. Входной билет: 500 бат, часы работы: 8:00-18:00. Пляж Вонгамат (Wongamat Beach) — один из самых чистых пляжей Паттайи с мелким белым песком и развитой инфраструктурой. Идеальное место для купания и водных видов спорта. Храм Большого Будды (Wat Phra Yai) — знаменитый храмовый комплекс с 18-метровой статуей Будды на холме. Посещение бесплатное, рекомендуется скромная одежда. Art in Paradise — музей 3D-иллюзий, где можно сделать невероятные фотографии. Входной билет: 400 бат для взрослых, 200 бат для детей. Ботанический сад Нонг Нуч (Nong Nooch Tropical Garden) — обширный парк с коллекцией тропических растений, тематическими садами и культурными шоу. Билет: 500 бат. Плавучий рынок Паттайи — уникальное место для знакомства с традиционной тайской торговлей и кухней. Входной билет: 200 бат. Башня Паттайя Парк (Pattaya Park Tower) — 240-метровая смотровая башня с панорамным видом на город и Сиамский залив. Билет на смотровую площадку: 300 бат. Мини-Сиам (Mini Siam) — парк миниатюр с копиями известных достопримечательностей Таиланда и мира. Входной билет: 300 бат. Аквапарк Cartoon Network — тематический водный парк с горками и аттракционами для всей семьи. Входной билет: 1500 бат для взрослых. Храм Ват Янсангварарам (Wat Yansangwararam) — великолепный храмовый комплекс с озером и садами. Вход бесплатный, требуется скромная одежда.

Для удобства передвижения между достопримечательностями рекомендую арендовать транспорт или воспользоваться услугами такси. Многие отели в Северной Паттайе также предлагают экскурсионные программы с посещением основных достопримечательностей.

Планируя посещение храмов, не забывайте о дресс-коде: плечи и колени должны быть закрыты. В большинстве туристических мест можно арендовать подходящую одежду за символическую плату.

Лучшие пляжи и развлечения в Северной Паттайе

Пляжный отдых — одна из главных причин, по которой туристы выбирают Северную Паттайю для своего путешествия. Этот район может похвастаться несколькими прекрасными пляжами, каждый со своими особенностями и атмосферой. 🏝️

Пляж Вонгамат (Wongamat Beach) — жемчужина Северной Паттайи. Этот пляж протяженностью около 1 км отличается более чистой водой и меньшим количеством отдыхающих по сравнению с центральными пляжами. Здесь вы найдете:

Белый песок и пологий вход в море

Аренду шезлонгов (около 100 бат)

Водные развлечения: парасейлинг, банан, гидроциклы

Массажные салоны прямо на пляже

Кафе и рестораны с морепродуктами

Пляж Наклуа (Naklua Beach) — расположен севернее Вонгамата и считается более спокойным и аутентичным. Это место популярно среди местных жителей, что говорит о его качестве. Особенности пляжа:

Минимальное количество туристов

Семейная атмосфера

Рыбацкие лодки как часть пейзажа

Недорогие рестораны с традиционной кухней

Пляж Краб-Айленд (Koh Larn) — хотя технически это не часть Северной Паттайи, остров находится всего в 30 минутах езды на пароме от пирса Бали Хай. Это настоящий тропический рай с кристально чистой водой и белоснежным песком. Стоимость парома — 30 бат в одну сторону.

Помимо пляжного отдыха, Северная Паттайя предлагает разнообразные развлечения:

Развлечение Описание Стоимость Время работы Tiffany Show Знаменитое кабаре-шоу трансвеститов 800-1200 бат 18:00, 19:30, 21:00 Alcazar Show Музыкально-танцевальное шоу 600-1000 бат 17:00, 18:45, 20:30 Дайвинг у острова Лан Погружения для начинающих и опытных От 2500 бат По записи Рынок Наклуа Традиционный рынок с морепродуктами Вход бесплатный Утро — до обеда Морская рыбалка Экскурсии на рыболовных лодках От 1500 бат По записи

Для любителей активного отдыха в Северной Паттайе работают несколько фитнес-центров, теннисные корты и поля для гольфа. Особой популярностью пользуется гольф-клуб Siam Country Club с профессиональным полем на 18 лунок.

Вечерние развлечения в Северной Паттайе более спокойные, чем в центре, но не менее интересные. Рестораны на набережной предлагают ужины с видом на закат, а бары — живую музыку и коктейли. Для более активного вечернего досуга легко добраться до Walking Street или Second Road на такси или тук-туке (около 150-200 бат).

Ирина, туристический агент с 15-летним опытом: Семья из Москвы обратилась ко мне с запросом: "Хотим в Паттайю, но не в самый шумный район, и чтобы было чисто". Я сразу порекомендовала Северную Паттайю и отель Centara Grand Mirage. По возвращении клиенты поделились впечатлениями: "Мы каждое утро начинали с купания на пляже Вонгамат, потом уезжали на экскурсии. А больше всего нас удивил местный рынок в Наклуа! Там столько свежайших морепродуктов, которые тут же могут приготовить. И цены в два раза ниже, чем в туристических ресторанах". Отдельно отметили Святилище Истины — это место произвело на них неизгладимое впечатление, особенно на фоне заката. А детям больше всего понравился день на острове Ко Лан, где вода была настолько прозрачной, что можно было наблюдать за рыбами без маски. С тех пор я рекомендую Северную Паттайю всем, кто хочет совместить пляжный отдых с насыщенной культурной программой, особенно семьям с детьми.

Отели премиум-класса в северной части курорта

Северная Паттайя славится своими роскошными отелями, предлагающими высочайший уровень сервиса. Эти гостиничные комплексы идеально подходят для требовательных путешественников, которые ценят комфорт и эксклюзивность. 🏨

Centara Grand Mirage Beach Resort 5* — один из самых впечатляющих отелей не только Паттайи, но и всего Таиланда. Этот тематический курортный комплекс оформлен в стиле "затерянного мира" и предлагает:

Прямой выход на пляж Вонгамат

Собственный аквапарк с водными горками и лазурными бассейнами

8 ресторанов различных кухонь мира

СПА-центр с традиционными тайскими процедурами

Детский клуб с анимацией на нескольких языках

Стоимость: от 6000 бат за ночь. Особенно рекомендуется для семей с детьми.

Dusit Thani Pattaya 5* — классический тайский отель премиум-класса с безупречным сервисом и потрясающими видами на Сиамский залив. Преимущества:

Два панорамных бассейна с видом на море

Теннисные корты и фитнес-центр

Изысканные рестораны тайской и международной кухни

Традиционный дизайн в современной интерпретации

Удобное расположение между пляжами Наклуа и Вонгамат

Стоимость: от 4500 бат за ночь. Подходит для пар и бизнес-путешественников.

Amari Ocean Pattaya 5* — современный отель, сочетающий элегантность и комфорт. Отличительные особенности:

Два крыла: Garden Wing (4) и Ocean Tower (5) на выбор

Бассейн инфинити с панорамным видом

Ресторан Mantra с концепцией "семь кухонь мира"

Breeze Spa с фирменными ритуалами

Клубный лаундж для гостей премиум-номеров

Стоимость: от 4000 бат за ночь. Отличный выбор для тех, кто ценит современный дизайн.

Cape Dara Resort 5* — бутик-отель на тихом участке побережья с собственным пляжем. Главные преимущества:

Все номера с видом на море

Приватный пляж с белым песком

Эксклюзивные виллы с собственными бассейнами

Панорамный ресторан на верхнем этаже

Трансфер до центра Паттайи на лодке

Стоимость: от 5500 бат за ночь. Идеален для романтического отдыха.

Renaissance Pattaya Resort & Spa 5* — новый отель престижной сети Marriott, открывшийся в 2018 году. Особенности:

Современный минималистичный дизайн

Два открытых бассейна, один из которых "инфинити"

Инновационная система умных номеров

Гастрономический ресторан 609 Kitchen

Программы для детей от сети Marriott

Стоимость: от 4800 бат за ночь. Хороший выбор для молодых пар и семей.

При выборе отеля премиум-класса в Северной Паттайе обратите внимание на сезонные предложения. В низкий сезон (май-октябрь) многие роскошные отели предлагают существенные скидки или бонусы: бесплатные ночи, повышение категории номера, включенные СПА-процедуры. Бронировать лучше заранее, особенно на пиковые даты (декабрь-февраль).

Бюджетные варианты проживания в Северной Паттайе

Северная Паттайя — это не только роскошные курорты, но и отличный выбор для путешественников с ограниченным бюджетом. Здесь можно найти комфортное жилье по доступным ценам, сохраняя при этом все преимущества расположения. 💰

Sea Breeze Jomtien Resort 3* — уютный отель с хорошим соотношением цены и качества. Предлагает:

Просторные номера с балконами

Бассейн с джакузи

Всего 700 метров до пляжа

Бесплатный Wi-Fi на всей территории

Круглосуточная стойка регистрации с русскоговорящим персоналом

Стоимость: от 1200 бат за ночь. Популярен среди русских туристов.

Hotel J Pattaya 3* — современный бюджетный отель с минималистичным дизайном. Особенности:

Расположен в 800 метрах от пляжа Вонгамат

Компактные, но функциональные номера

Бассейн на крыше с видом на город

Ресторан с тайской и европейской кухней

Прокат велосипедов

Стоимость: от 900 бат за ночь. Хороший вариант для молодых пар.

Mercure Pattaya Ocean Resort 4* — сетевой отель среднего класса с высокими стандартами обслуживания:

Водная горка и бассейн

1 км до пляжа Вонгамат

Семейные номера с дополнительными спальными местами

Ресторан Molten с интернациональной кухней

Ежедневная уборка номеров

Стоимость: от 1800 бат за ночь. Отличный выбор для семей с детьми.

Pattaya Discovery Beach Hotel 3*+ — отель с удачным расположением и хорошей инфраструктурой:

Прямой доступ к пляжу

Несколько бассейнов, включая детский

Номера с видом на море или город на выбор

Ресторан с шведским столом

СПА-центр с доступными ценами

Стоимость: от 1500 бат за ночь. Подходит для разных категорий туристов.

Гестхаусы и апартаменты — самый экономичный вариант проживания в Северной Паттайе:

Romeo Palace (от 600 бат за ночь)

Naklua Beach Apartment (от 800 бат за ночь)

Beach Road House (от 700 бат за ночь)

Momento Beach Resort (от 900 бат за ночь)

При выборе бюджетного жилья учитывайте расстояние до пляжа и основных достопримечательностей. Чем дальше от моря, тем ниже цены, но возрастают расходы на транспорт. Также стоит обратить внимание на наличие бесплатной парковки, если планируете арендовать транспорт.

Для длительного проживания (от месяца) рассмотрите аренду квартиры или кондо. В Северной Паттайе есть несколько кондоминиумов с помесячной арендой: Wong Amat Tower, North Point, Northshore. Стоимость начинается от 15000 бат в месяц за студию с доступом к бассейну и фитнес-центру.

Бронируйте жилье заранее через надежные платформы, такие как Booking.com или Agoda.com, чтобы получить лучшие цены и гарантированное бронирование. В высокий сезон (ноябрь-март) рекомендуется бронировать за 2-3 месяца.

Северная Паттайя — это идеальный баланс между комфортом, развлечениями и аутентичностью. Выбирая этот район для отдыха, вы получаете доступ к чистым пляжам, разнообразным достопримечательностям и качественной инфраструктуре. Независимо от вашего бюджета, здесь найдется подходящий вариант проживания — от роскошных пятизвездочных курортов до уютных гестхаусов. Главное преимущество Северной Паттайи в том, что она позволяет насладиться всеми прелестями тайского отдыха без суеты и шума центра города. Планируйте свое путешествие с учетом сезонности, и этот район курорта подарит вам незабываемые впечатления! 🌴

