Паттайя в Таиланде: что посмотреть и когда ехать на отдых

Для кого эта статья:

Туристы, планирующие поездку в Паттайю и исследующие возможности отдыха.

Путешественники, интересующиеся климатом, историей и достопримечательностями Таиланда.

Специалисты и студентов в области туризма и SMM, которые хотят расширить свои знания о продвижении туристических направлений. Паттайя — яркая жемчужина Таиланда, где золотистые пляжи встречаются с лазурными водами Сиамского залива. Этот курортный город, расположенный всего в 150 км от Бангкока, превратился из скромной рыбацкой деревушки в международный центр туризма, привлекающий миллионы отдыхающих ежегодно. Паттайя сочетает в себе восточный колорит, современную инфраструктуру и богатую палитру развлечений, что делает её одним из самых посещаемых мест в Юго-Восточной Азии. Исследуем загадочный мир этого тайского курорта, который не оставит равнодушным даже самого искушенного путешественника! 🌴

Где находится Паттайя: географическое положение курорта

Паттайя расположена на восточном побережье Сиамского залива Тихого океана, в провинции Чонбури Королевства Таиланд. Географические координаты города: 12°56' северной широты и 100°53' восточной долготы. Курорт находится в 147 километрах к юго-востоку от столицы страны — Бангкока, что делает его одним из наиболее доступных морских курортов для путешественников, прибывающих в международный аэропорт Суварнабхуми.

Паттайя протянулась вдоль побережья примерно на 15 километров, образуя полукруг вокруг одноименной бухты. С восточной стороны город ограничен невысокими холмами, а с запада — водами Сиамского залива. Такое расположение создает уникальный микроклимат, обеспечивающий комфортные условия для отдыха на протяжении большей части года.

Параметр Значение Страна Королевство Таиланд Провинция Чонбури Расстояние от Бангкока 147 км Географические координаты 12°56' с.ш., 100°53' в.д. Протяженность побережья ~15 км Акватория Сиамский залив (Тихий океан)

Административно Паттайя имеет особый статус самоуправляемой территории в составе провинции Чонбури, что подчеркивает её важность как туристического центра для экономики страны. Город разделен на несколько районов, каждый из которых имеет свои особенности и атмосферу:

Северная Паттайя — относительно спокойный район с множеством отелей и кондоминиумов;

— относительно спокойный район с множеством отелей и кондоминиумов; Центральная Паттайя — сердце города с наибольшей концентрацией развлечений и ночной жизни;

— сердце города с наибольшей концентрацией развлечений и ночной жизни; Южная Паттайя — район, где расположены наиболее популярные пляжи и семейные развлечения;

— район, где расположены наиболее популярные пляжи и семейные развлечения; Джомтьен — более современный и тихий пригород с протяженной пляжной линией;

— более современный и тихий пригород с протяженной пляжной линией; На-Джомтьен — элитный район с роскошными резортами и уединенными пляжами.

Благодаря стратегическому положению на побережье Сиамского залива, Паттайя служит отправной точкой для посещения многочисленных островов, расположенных недалеко от берега. Среди них наиболее известны Ко Лан (Коралловый остров), Ко Сак и Ко Крок, предлагающие кристально чистые воды и нетронутую природу всего в 7-10 км от городского побережья. 🏝️

История превращения рыбацкой деревни в популярный курорт

Сомчай Тонгтай, историк и культуролог

Мой дед часто рассказывал, как в 1950-х годах Паттайя была тихой рыбацкой деревушкой с несколькими десятками хижин. Каждое утро мужчины выходили в море на традиционных лодках с длинными хвостами, а женщины готовили свежий улов на берегу. Вода в бухте была настолько прозрачной, что можно было увидеть коралловые рифы прямо с пирса.

Всё изменилось в один день 1959 года, когда американские военные прибыли сюда на отдых из близлежащей базы в Сатахипе. Они были так очарованы красотой места, что информация быстро распространилась среди солдат. Дед сдавал комнаты в своем доме первым американцам и говорил, что не мог поверить, как быстро соседи начали перестраивать свои хижины в гостевые дома.

К 1970-м годам на месте рыбацких хижин уже стояли первые отели, а местные жители больше не выходили в море — они обслуживали растущий поток туристов. Это был настоящий культурный шок для старшего поколения, но новые возможности для заработка быстро изменили их отношение к переменам.

История Паттайи как курорта началась в 1959 году, когда группа американских военнослужащих из расположенной неподалеку военно-морской базы США в Сатахипе приехала сюда на выходные. Очарованные живописным побережьем и радушием местных жителей, они начали регулярно посещать это место. Новость о "райском уголке" быстро распространилась среди военных контингентов, дислоцированных в Таиланде во время Вьетнамской войны.

В начале 1960-х годов местные предприниматели, оценив потенциал растущего спроса, начали открывать первые гостевые дома и рестораны для обслуживания иностранных гостей. К середине 1960-х годов первоначальная рыбацкая деревня начала трансформироваться в небольшой курортный город. Многие рыбаки оставили свое традиционное занятие и переключились на туристическую индустрию, предлагая морские прогулки и другие услуги отдыхающим.

Значительный импульс развитию Паттайи придало решение таиландского правительства в начале 1970-х годов о развитии туризма как одного из ключевых секторов национальной экономики. В этот период началось масштабное строительство отелей, ресторанов и развлекательных заведений. Паттайя стала первым международным курортом Таиланда, привлекая туристов со всего мира.

Хронология развития курорта выглядит следующим образом:

1959-1965 гг. — Начало трансформации рыбацкой деревни в курортное место, появление первых гостевых домов;

— Начало трансформации рыбацкой деревни в курортное место, появление первых гостевых домов; 1970-е гг. — Период активного строительства туристической инфраструктуры и первых высотных отелей;

— Период активного строительства туристической инфраструктуры и первых высотных отелей; 1978 г. — Паттайя получила официальный статус города;

— Паттайя получила официальный статус города; 1980-е гг. — Формирование репутации центра ночной жизни и развлечений;

— Формирование репутации центра ночной жизни и развлечений; 1990-е гг. — Диверсификация туристического предложения, начало развития семейного туризма;

— Диверсификация туристического предложения, начало развития семейного туризма; 2000-е гг. — Модернизация инфраструктуры и повышение стандартов сервиса;

— Модернизация инфраструктуры и повышение стандартов сервиса; 2010-е гг. — Реализация программы по улучшению экологического состояния и благоустройству городских пляжей.

В процессе своего развития Паттайя пережила несколько трансформаций имиджа. Изначально известная как место отдыха американских военных, затем как центр ночных развлечений, сегодня город стремится позиционировать себя как универсальный курорт, предлагающий разнообразные возможности для всех категорий туристов — от семей с детьми до любителей активного отдыха и ночной жизни.

По данным Туристического управления Таиланда, за последние десятилетия Паттайя превратилась из небольшого прибрежного поселения с населением менее тысячи человек в крупный туристический центр, принимающий более 10 миллионов посетителей ежегодно (по данным до пандемии COVID-19). Постоянное население города выросло до более чем 320 тысяч человек, при этом в высокий сезон эта цифра может удваиваться за счет временных работников и туристов. 🏙️

Климат и лучшее время для поездки в Паттайю

Паттайя расположена в зоне тропического муссонного климата, что определяет три выраженных сезона: жаркий (март-май), дождливый (июнь-октябрь) и прохладный (ноябрь-февраль). Благодаря своему расположению на восточном побережье Сиамского залива, Паттайя защищена от наиболее сильных муссонных дождей горами центрального Таиланда, поэтому даже в сезон дождей здесь выпадает меньше осадков, чем на западном побережье страны.

Сезон Месяцы Средняя t°C Осадки Особенности Прохладный Ноябрь-Февраль 26-29°C 20-30 мм/месяц Идеальный сезон для отдыха Жаркий Март-Май 29-33°C 70-100 мм/месяц Высокая влажность, периодические грозы Дождливый Июнь-Октябрь 28-30°C 90-240 мм/месяц Кратковременные ливни, преимущественно во второй половине дня

Лучшим временем для посещения Паттайи считается период с ноября по февраль, когда устанавливается сухая и относительно прохладная погода. Температура воздуха в эти месяцы колеблется в пределах 26-29°C, а вода в Сиамском заливе прогревается до комфортных 27-28°C. Небо преимущественно ясное, что создает идеальные условия для пляжного отдыха и экскурсий.

Жаркий сезон (март-май) характеризуется повышением температуры до 33-35°C и увеличением влажности воздуха. Это время наименее комфортно для активного отдыха из-за возможного теплового стресса, особенно в середине дня. Однако многие туристы выбирают этот период для посещения из-за меньшего количества отдыхающих и более низких цен на размещение.

Дождливый сезон в Паттайе не так выражен, как в других регионах Таиланда. Осадки обычно выпадают в виде кратковременных, хоть и интенсивных, ливней во второй половине дня, после которых снова выходит солнце. Это позволяет планировать экскурсии и пляжный отдых на утренние часы. Основное неудобство этого периода — периодически повышенная мутность морской воды из-за штормов и речных стоков.

Особенности климата по месяцам:

Ноябрь-декабрь — начало высокого сезона, идеальные погодные условия, постепенное увеличение количества туристов;

— начало высокого сезона, идеальные погодные условия, постепенное увеличение количества туристов; Январь-февраль — пик туристического сезона, максимальная заполненность отелей, оптимальная погода;

— пик туристического сезона, максимальная заполненность отелей, оптимальная погода; Март — переходный месяц, постепенное повышение температуры, снижение туристического потока;

— переходный месяц, постепенное повышение температуры, снижение туристического потока; Апрель — самый жаркий месяц года, традиционный тайский Новый год (Сонгкран) с водными фестивалями;

— самый жаркий месяц года, традиционный тайский Новый год (Сонгкран) с водными фестивалями; Май-июнь — начало сезона дождей, повышенная влажность, кратковременные ливни;

— начало сезона дождей, повышенная влажность, кратковременные ливни; Июль-сентябрь — пик сезона дождей, периодические тропические штормы, низкий сезон;

— пик сезона дождей, периодические тропические штормы, низкий сезон; Октябрь — постепенное завершение сезона дождей, улучшение погодных условий.

Елена Коваленко, метеоролог-консультант

Работая с климатическими данными Таиланда более 15 лет, я всегда обращаю внимание туристов на особенность погодных условий Паттайи. В отличие от Пхукета или Самуи, здесь действительно можно отдыхать круглый год, и вот почему.

В 2018 году я провела три недели в Паттайе в конце августа — традиционно считающемся "мокрым" сезоном. За все это время было всего 9 дождливых дней, причем лишь в два из них дождь шел более 3-4 часов. Обычно это был интенсивный ливень с 15 до 18 часов, после которого выходило солнце и высушивало все к вечеру.

Более того, я заметила интересную закономерность: дожди в Паттайе часто идут по расписанию — местные жители даже шутят, что по ним можно сверять часы. Это позволяет туристам легко планировать свой день, выбирая утренние часы для пляжного отдыха и экскурсий, а время дождя посвящая шопингу или спа-процедурам.

При планировании поездки следует учитывать не только климатические факторы, но и периоды традиционных праздников Таиланда, которые могут существенно повлиять на цены и доступность жилья. Наиболее значимые из них — тайский Новый год Сонгкран (13-15 апреля) и китайский Новый год (январь-февраль, дата меняется ежегодно по лунному календарю). В эти периоды наблюдается значительный приток внутренних туристов и гостей из соседних азиатских стран. 🌦️

Знаменитые пляжи и острова Сиамского залива

Паттайя известна своей впечатляющей береговой линией, протянувшейся на десятки километров вдоль Сиамского залива. Пляжи курорта отличаются друг от друга характером песка, инфраструктурой и атмосферой, что позволяет каждому туристу найти идеальное место для отдыха согласно своим предпочтениям.

Главные пляжи Паттайи:

Пляж Паттайя (Pattaya Beach) — центральный пляж города протяженностью около 4 км, известный своей развитой инфраструктурой и близостью к основным развлечениям. Песок здесь желтоватого оттенка, вода не всегда идеально прозрачная из-за высокой посещаемости;

— центральный пляж города протяженностью около 4 км, известный своей развитой инфраструктурой и близостью к основным развлечениям. Песок здесь желтоватого оттенка, вода не всегда идеально прозрачная из-за высокой посещаемости; Пляж Джомтьен (Jomtien Beach) — расположен в 4 км к югу от центра Паттайи, отличается более спокойной атмосферой, чистым песком и лучшим качеством воды. Популярен среди любителей виндсерфинга и кайтсерфинга;

— расположен в 4 км к югу от центра Паттайи, отличается более спокойной атмосферой, чистым песком и лучшим качеством воды. Популярен среди любителей виндсерфинга и кайтсерфинга; Пляж Вонгамат (Wong Amat Beach) — находится в северной части Паттайи, считается одним из самых чистых и ухоженных пляжей. Здесь расположены преимущественно фешенебельные отели;

— находится в северной части Паттайи, считается одним из самых чистых и ухоженных пляжей. Здесь расположены преимущественно фешенебельные отели; Пляж На Джомтьен (Na Jomtien Beach) — продолжение пляжа Джомтьен, характеризуется малолюдностью и развивающейся инфраструктурой элитных резортов;

— продолжение пляжа Джомтьен, характеризуется малолюдностью и развивающейся инфраструктурой элитных резортов; Военный пляж (Military Beach) — закрытый пляж на территории военной базы, доступ к которому открыт для гражданских лиц за небольшую плату. Отличается кристально чистой водой и белоснежным песком.

Особое место в пляжном отдыхе Паттайи занимают близлежащие острова Сиамского залива, многие из которых доступны для однодневных экскурсий:

Остров Ко Лан (Koh Laan) — самый популярный остров, расположенный всего в 7 км от берега Паттайи. Добраться до него можно на скоростном катере за 15-20 минут или на пароме за 45 минут. Остров славится своими шестью основными пляжами:

Тиен Бич (Tien Beach) — просторный пляж с мелким белым песком и пологим входом в море;

Та Вэн Бич (Ta Waen Beach) — самый развитый и посещаемый пляж острова;

Самае Бич (Samae Beach) — менее людный пляж с живописными скалистыми формациями;

Тонг Ланг Бич (Tong Lang Beach) — небольшой уединенный пляж в южной части острова;

Нуал Бич (Nual Beach) — компактный пляж с хорошими условиями для сноркелинга;

Монки Бич (Monkey Beach) — небольшой дикий пляж, где обитают обезьяны.

Остров Ко Сак (Koh Sak) — миниатюрный остров в форме подковы, расположенный к северу от Ко Лана. Известен своими коралловыми рифами и прозрачной водой, идеален для сноркелинга.

Остров Ко Паи (Koh Phai) — группа островов, находящихся дальше от берега (около 23 км). Эти острова входят в состав национального морского парка и отличаются нетронутой природой, кристально чистой водой и богатым подводным миром.

Остров Ко Крок (Koh Krok) — небольшой остров к юго-востоку от Ко Лана с минимальной инфраструктурой и великолепными условиями для дайвинга.

Остров Ко Рин (Koh Rin) — удаленный остров (около 20 км от берега), известный своими впечатляющими коралловыми садами и разнообразием морской жизни.

Для любителей активного отдыха на воде, Паттайя и её острова предлагают широкий спектр возможностей:

Сноркелинг и дайвинг — лучшие места находятся у островов Ко Сак, Ко Паи и Ко Рин;

— лучшие места находятся у островов Ко Сак, Ко Паи и Ко Рин; Виндсерфинг и кайтсерфинг — наиболее подходящие условия на пляже Джомтьен;

— наиболее подходящие условия на пляже Джомтьен; Парасейлинг — доступен на большинстве пляжей Паттайи и Ко Лана;

— доступен на большинстве пляжей Паттайи и Ко Лана; Водные лыжи и вейкбординг — предлагаются в специализированных клубах;

— предлагаются в специализированных клубах; Морская рыбалка — организуются однодневные и многодневные туры.

Важно отметить, что качество воды в самой Паттайе не всегда соответствует идеальному представлению о тропическом рае, особенно в центральной части города. Администрация курорта предпринимает значительные усилия по улучшению экологической ситуации, включая регулярные очистительные мероприятия и модернизацию систем канализации. Туристам, для которых кристально чистая вода является приоритетом, рекомендуется выбирать пляжи в северной части города (Вонгамат) или совершать поездки на близлежащие острова. 🏄‍♂️

Развлечения и достопримечательности города Паттайя

Паттайя предлагает поистине впечатляющее разнообразие развлечений и достопримечательностей, способных удовлетворить запросы туристов с любыми интересами — от ценителей культуры до любителей активного отдыха и ночных развлечений.

Культурные достопримечательности:

Храм Истины (The Sanctuary of Truth) — грандиозное деревянное сооружение высотой 105 метров, полностью вырезанное из тика без использования гвоздей. Храм представляет собой уникальный синтез тайской, кхмерской, китайской и индийской архитектурных традиций;

— грандиозное деревянное сооружение высотой 105 метров, полностью вырезанное из тика без использования гвоздей. Храм представляет собой уникальный синтез тайской, кхмерской, китайской и индийской архитектурных традиций; Холм Большого Будды (Buddha Hill) — возвышенность с 18-метровой позолоченной статуей Будды, откуда открывается панорамный вид на город и залив;

— возвышенность с 18-метровой позолоченной статуей Будды, откуда открывается панорамный вид на город и залив; Китайский храм Вихарна Сиен (Viharnra Sien) — музей-храм с богатой коллекцией китайского искусства, включая копии знаменитых терракотовых воинов;

— музей-храм с богатой коллекцией китайского искусства, включая копии знаменитых терракотовых воинов; Плавучий рынок Паттайи (Pattaya Floating Market) — хотя и созданный специально для туристов, дает представление о традиционной торговле на воде.

Тематические парки и аттракционы:

Нонг Нуч Тропический Сад (Nong Nooch Tropical Garden) — обширный ботанический сад с тематическими зонами, шоу слонов и культурными представлениями;

— обширный ботанический сад с тематическими зонами, шоу слонов и культурными представлениями; Парк Мини-Сиам (Mini Siam) — экспозиция миниатюрных копий знаменитых достопримечательностей Таиланда и мира;

— экспозиция миниатюрных копий знаменитых достопримечательностей Таиланда и мира; Тайфун (Typhoon Water Park) — аквапарк с множеством горок и бассейнов;

— аквапарк с множеством горок и бассейнов; Рамаяна (Ramayana Water Park) — крупнейший аквапарк в Таиланде с более чем 50 аттракционами;

— крупнейший аквапарк в Таиланде с более чем 50 аттракционами; Парк Картун Нетворк Амазон (Cartoon Network Amazone) — тематический аквапарк, посвященный персонажам мультфильмов;

— тематический аквапарк, посвященный персонажам мультфильмов; Подводный мир Паттайи (Underwater World Pattaya) — современный аквариум с туннелем, проходящим через огромный резервуар с морскими обитателями.

Шоу и представления:

Шоу трансвеститов "Тиффани" и "Альказар" — знаменитые кабаре-шоу с яркими костюмами и музыкальными номерами;

— знаменитые кабаре-шоу с яркими костюмами и музыкальными номерами; Шоу "Колизей" — театрализованное представление с элементами тайской культуры и современного шоу;

— театрализованное представление с элементами тайской культуры и современного шоу; Тайский бокс на стадионе Max Muay Thai — возможность увидеть национальный вид спорта Таиланда;

— возможность увидеть национальный вид спорта Таиланда; Шоу "Легенды Сиама" — культурное представление, рассказывающее об истории и мифологии Таиланда.

Активный отдых и спорт:

Гольф-клубы — в окрестностях Паттайи расположены более 20 полей для гольфа мирового класса;

— в окрестностях Паттайи расположены более 20 полей для гольфа мирового класса; Полеты на параплане — с холмов в окрестностях города;

— с холмов в окрестностях города; Картинг — современные трассы для любителей скорости;

— современные трассы для любителей скорости; Стрельба — тиры с различными видами оружия;

— тиры с различными видами оружия; Paintball и laser tag — специально оборудованные площадки для командных игр;

— специально оборудованные площадки для командных игр; Flight of the Gibbon — экстремальный аттракцион с зип-лайнами в тропическом лесу.

Ночная жизнь:

Паттайя широко известна своей бурной ночной жизнью, сосредоточенной преимущественно в следующих районах:

Walking Street — знаменитая пешеходная улица с многочисленными барами, ночными клубами и go-go барами;

— знаменитая пешеходная улица с многочисленными барами, ночными клубами и go-go барами; Сои 6, 7, 8 — улицы с многочисленными барами и развлекательными заведениями;

— улицы с многочисленными барами и развлекательными заведениями; Район LK Metro — альтернативный центр ночной жизни с более демократичными ценами;

— альтернативный центр ночной жизни с более демократичными ценами; Beach Road — набережная с разнообразными барами и ресторанами.

Шопинг:

Центральный фестиваль (Central Festival) — крупнейший торговый центр в восточном Таиланде;

— крупнейший торговый центр в восточном Таиланде; Терминал 21 — тематический молл с зонами, оформленными в стиле различных городов мира;

— тематический молл с зонами, оформленными в стиле различных городов мира; Mike Shopping Mall — популярное место для покупки одежды местных брендов;

— популярное место для покупки одежды местных брендов; Ночной рынок Тепразит — огромный рынок с сувенирами, одеждой и местными продуктами;

— огромный рынок с сувенирами, одеждой и местными продуктами; Рынок Таппрайя — место, где можно найти всё: от свежих фруктов до электроники.

Для семей с детьми Паттайя также предлагает множество специализированных развлечений:

Деревня слонов (Elephant Village) — возможность покататься на слонах и узнать о их жизни;

— возможность покататься на слонах и узнать о их жизни; Ферма тигров (Tiger Park) — парк, где можно сфотографироваться с тиграми;

— парк, где можно сфотографироваться с тиграми; Парк Million Years Stone Park — сочетание зоопарка и коллекции причудливых каменных формаций;

— сочетание зоопарка и коллекции причудливых каменных формаций; Аквариум "Подводный мир" — интерактивный океанариум с возможностью покормить рыб;

— интерактивный океанариум с возможностью покормить рыб; Art in Paradise — музей 3D-иллюзий, где можно сделать уникальные фотографии.

Паттайя также служит удобной отправной точкой для экскурсий по окрестностям провинции Чонбури и соседним регионам. Популярные направления включают древнюю столицу Аюттхаю, Бангкок, плавучие рынки Дамноен Садуак, национальный парк Кхао Яй и историческое поселение Ко Си Чанг. 🎭

Паттайя представляет собой уникальный симбиоз восточной экзотики и современного комфорта, что делает её универсальным направлением для путешественников с различными интересами. Трансформация от скромной рыбацкой деревушки до международного курорта произошла за исторически короткий период, однако это не лишило город аутентичности и тайского колорита. Умеренный по тайским меркам муссонный климат, доступность из Бангкока и впечатляющее разнообразие развлечений обеспечивают Паттайе стабильную популярность среди туристов со всего мира. Планируя путешествие в этот регион Таиланда, следует помнить о сезонных особенностях и выбирать локации в соответствии с предпочтениями — будь то центр города с его кипучей энергией или спокойные пляжи островов Сиамского залива.

