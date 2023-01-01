Транспорт в Паттайе: полное руководство по передвижению по городу

Для кого эта статья:

Туристы, планирующие поездку в Паттайю

Люди, интересующиеся транспортными возможностями и экономией в путешествиях

Путешественники, желающие улучшить навыки навигации и адаптации в условиях другой страны Прилетев в Паттайю, даже опытные путешественники могут растеряться перед многообразием транспортных опций. Вас ждёт хаотичный поток мотобайков, колоритные сонгтео с разноцветными маршрутами, навязчивые таксисты и загадочные тук-туки. Как не переплатить втридорога, безопасно перемещаться и увидеть максимум достопримечательностей? Сегодня разберём все способы передвижения по Паттайе и окрестностям, чтобы ваш отпуск прошёл без транспортных стрессов и лишних трат. 🚌🏍️🚕

Особенности и обзор транспортной системы Паттайи

Транспортная система Паттайи представляет собой эклектичное сочетание традиционных тайских видов передвижения и современных сервисов, адаптированных под нужды туристов. В отличие от Бангкока, здесь нет метро или скоростных поездов, зато предостаточно уникальных вариантов, которые сами по себе становятся частью туристического опыта.

Главная особенность транспорта в Паттайе — отсутствие четкого расписания у большинства маршрутных транспортных средств. Движение организовано по принципу "едем, когда набрали пассажиров". Это требует определенной гибкости в планировании поездок, особенно если вы привыкли к точному европейскому расписанию. 🕒

Вторая важная черта — ценообразование часто строится на договорной основе. Для иностранцев нередко действует особый "туристический" тариф, превышающий местные расценки. Поэтому умение торговаться становится не просто полезным навыком, а необходимостью для экономии бюджета.

Алексей Куприянов, транспортный консультант по Юго-Восточной Азии

Мой первый день в Паттайе стал настоящим боевым крещением. Прилетев рано утром в аэропорт Суварнабхуми, я решил добираться до курорта на автобусе. На выходе из аэропорта меня окружила толпа таксистов, наперебой предлагавших свои услуги по "специальным ценам". Интуитивно чувствуя подвох, я вежливо отказался и направился к официальной автобусной остановке.

Автобус до Паттайи оказался комфортабельным и недорогим — всего 120 бат. По прибытии меня ждало новое испытание: найти транспорт до отеля. Вместо привычного такси я выбрал местный сонгтео, заплатив всего 30 бат вместо 200-300, которые просили таксисты. Этот опыт научил меня главному правилу транспорта в Таиланде: всегда изучайте местные опции, не поддавайтесь на первое предложение и смело торгуйтесь!

Основные виды транспорта в Паттайе включают:

Сонгтео (бат-басы) — пикапы с двумя рядами сидений в кузове, работающие как маршрутки

Мотобайки — самый популярный транспорт для аренды среди туристов

Тук-туки — трехколесные мотоциклы с пассажирской кабиной

Такси — традиционные автомобили и мототакси

Мобильные приложения — Grab, Bolt и другие агрегаторы

Прокат автомобилей — для дальних поездок и самостоятельных маршрутов

Стоит отметить, что общественный транспорт в привычном для европейцев понимании (с выделенными остановками, расписанием и фиксированными маршрутами) в Паттайе представлен слабо. Большинство видов транспорта работает по гибким схемам с возможностью остановки "по требованию".

Вид транспорта Скорость Стоимость Удобство Безопасность Сонгтео Средняя Низкая (10-40 бат) Среднее Средняя Такси Высокая Высокая (от 150 бат) Высокое Высокая Мотобайк (аренда) Высокая Средняя (200-500 бат/день) Высокое Низкая Тук-тук Средняя Высокая (от 100 бат) Низкое Средняя Автомобиль (аренда) Высокая Высокая (от 1000 бат/день) Высокое Высокая

Сонгтео и тук-туки: популярные виды передвижения

Сонгтео (в переводе с тайского "два ряда") — это пикапы с крытым кузовом и двумя лавками для пассажиров. Они представляют собой главную транспортную артерию Паттайи и наиболее экономичный способ передвижения. Существует несколько основных маршрутов, обозначенных разными цветами машин. 🚐

Главные маршруты сонгтео в Паттайе:

Синие сонгтео — курсируют по Бич Роуд (вдоль пляжа) от Северной до Южной Паттайи

— курсируют по Бич Роуд (вдоль пляжа) от Северной до Южной Паттайи Белые сонгтео — маршрут от Северной Паттайи до рынка Джомтьен

— маршрут от Северной Паттайи до рынка Джомтьен Желтые сонгтео — следуют от Центральной Паттайи до рынка Наклуа

— следуют от Центральной Паттайи до рынка Наклуа Зеленые сонгтео — маршрут до парка развлечений Паттайя Парк

Стоимость проезда на сонгтео варьируется от 10 до 40 бат в зависимости от дальности маршрута. Важно знать, что официальных остановок у них нет — просто поднимите руку, и сонгтео остановится. Чтобы выйти, нажмите на кнопку звонка на потолке или постучите по крыше.

Тук-туки в Паттайе представлены в двух вариантах: традиционные трехколесные и модифицированные четырехколесные (часто их называют "Баггикар"). Они не имеют фиксированных маршрутов и работают по принципу такси, но с возможностью торга.

Ключевые особенности использования тук-туков:

Всегда договаривайтесь о цене до поездки

поездки Торгуйтесь — первоначальная цена обычно завышена в 2-3 раза

Не ожидайте комфорта — поездка будет шумной и тряской

Тук-туки не оборудованы счетчиками, цена формируется индивидуально

Средняя стоимость поездки по городу — 100-200 бат

Обратите внимание: водители тук-туков и сонгтео часто могут предлагать экскурсии или заезды в магазины. Это связано с тем, что они получают комиссию от торговых точек за привезенных туристов. Если вас это не интересует, вежливо но твердо отказывайтесь.

Маршрут сонгтео Цвет транспорта Стоимость Примерное время в пути Интервал движения Бич Роуд (пляжная линия) Синий 10 бат 15-30 минут 5-10 минут Северная Паттайя – Джомтьен Белый 20 бат 30-45 минут 10-15 минут Центральная Паттайя – Наклуа Желтый 15 бат 20-30 минут 10 минут Центр – Паттайя Парк Зеленый 15 бат 20-25 минут 15-20 минут Центр – Храм Истины Бело-голубой 20 бат 25-30 минут 20 минут

Такси и приложения для заказа транспорта в Паттайе

Классические такси в Паттайе представлены привычными автомобилями со счетчиками, но с важным нюансом — многие водители отказываются включать счетчик для туристов, предпочитая договорную систему оплаты. Официальный тариф начинается от 50 бат за посадку и примерно 7-8 бат за каждый километр пути. 🚕

Существует два основных типа такси в Паттайе:

Официальные такси — автомобили с опознавательными знаками TAXI, обычно светлого цвета с цветными шашечками

— автомобили с опознавательными знаками TAXI, обычно светлого цвета с цветными шашечками Мототакси — водители мотоциклов в ярких жилетах (обычно оранжевых, розовых или зеленых), дежурящие на перекрестках и возле популярных мест

Мототакси особенно популярны для коротких поездок или в часы пик, когда автомобили стоят в пробках. Стоимость поездки на мототакси начинается от 30-40 бат за короткую дистанцию. Хотя это быстрый способ передвижения, он не рекомендуется неопытным туристам или семьям с детьми из-за повышенного риска.

Для тех, кто предпочитает современные технологии, в Паттайе доступны приложения для заказа транспорта:

Grab — крупнейший сервис в Юго-Восточной Азии, позволяющий заказывать как автомобили, так и мотоциклы

— крупнейший сервис в Юго-Восточной Азии, позволяющий заказывать как автомобили, так и мотоциклы Bolt — европейский сервис, также работающий в Таиланде

— европейский сервис, также работающий в Таиланде inDrive — позволяет предлагать свою цену за поездку

— позволяет предлагать свою цену за поездку Gojek — еще один популярный азиатский сервис

Использование этих приложений дает несколько преимуществ: фиксированная цена, известная заранее; возможность отслеживать маршрут; отсутствие языкового барьера; электронные чеки для бизнес-поездок. Интерфейс большинства приложений доступен на русском языке.

Мария Соколова, туристический блогер

Помню свою первую попытку использовать местное такси в Паттайе. Водитель уверенно назвал цену в 400 бат за поездку от торгового центра Central Festival до отеля на Джомтьен. Что-то подсказывало мне, что цена завышена, но языкового барьера и уверенности мне не хватило, чтобы спорить.

На следующий день я установила Grab и была приятно удивлена — та же поездка стоила всего 180 бат! Приложение показывало маршрут, время прибытия и даже информацию о водителе. Больше всего меня порадовало отсутствие необходимости объяснять адрес — я просто указала точку на карте.

За неделю в Паттайе я перепробовала все виды транспорта, но для вечерних выездов в рестораны или шоппинга стабильно использовала Grab. Единственный недостаток — в пиковые часы или во время дождя цены могут взлетать на 30-50%, а время ожидания увеличиваться. Поэтому рекомендую всегда иметь запасной план в виде номера местного такси или знания маршрутов сонгтео.

Важные советы по использованию такси в Паттайе:

Настаивайте на включении счетчика в официальных такси

Если водитель отказывается использовать счетчик, обговорите цену до начала поездки

Имейте при себе адрес вашего отеля на тайском языке или отмеченный на карте

Не садитесь в такси с водителями, активно предлагающими свои услуги на улице

В приложениях проверяйте рейтинг водителя перед заказом

Аренда мотобайков и автомобилей для самостоятельности

Аренда мотобайка — самый популярный способ обретения транспортной независимости среди туристов в Паттайе. Этот вариант обеспечивает максимальную свободу перемещений и экономию бюджета при длительном пребывании. Однако он же сопряжен с определенными рисками и требованиями. 🏍️

Для аренды мотобайка вам потребуется:

Паспорт или его копия (обычно оставляется в залог)

Международные водительские права категории A (хотя многие прокатные конторы не проверяют их наличие)

Депозит (обычно от 2000 до 5000 бат, возвращается при сдаче байка)

Базовые навыки управления скутером

Стоимость аренды скутера варьируется от 150 до 500 бат в сутки в зависимости от модели, мощности и продолжительности аренды. Популярные модели для аренды — Honda Click, Honda PCX, Yamaha Fino. При аренде на неделю и более возможны существенные скидки.

Что следует учитывать при аренде мотобайка:

Внимательно осмотрите байк на наличие повреждений и сфотографируйте их до начала аренды

Проверьте тормоза, сигналы поворота и фары

Уточните правила возмещения ущерба в случае аварии

Обязательно используйте шлем — это не только требование закона, но и мера безопасности

Следует учесть, что левостороннее движение в Таиланде может быть непривычным

Приобретите страховку, покрывающую несчастные случаи при вождении мотоцикла

Аренда автомобиля — более безопасная, но и более дорогая альтернатива. Стоимость начинается от 800-1000 бат в сутки за эконом-класс и может достигать нескольких тысяч за премиальные модели или внедорожники. 🚗

Для аренды автомобиля требуются:

Паспорт

Международные права категории B

Кредитная карта для блокировки депозита (обычно от 5000 до 20000 бат)

Возраст не менее 21 года (в некоторых компаниях — 23 или 25 лет)

Крупные международные компании по аренде автомобилей (Avis, Hertz, Budget) представлены в аэропортах и крупных отелях. Местные компании часто предлагают более выгодные цены, но могут иметь менее прозрачные условия страхования.

Важно помнить о нескольких аспектах вождения в Таиланде:

Движение левостороннее

Местные водители часто игнорируют правила дорожного движения

Необходимо быть предельно внимательным к мотоциклистам, которые могут появляться с любой стороны

Парковка в центре города может быть проблематичной и платной

Дороги за пределами крупных городов могут быть в плохом состоянии

Заправки работают по принципу полного обслуживания — персонал заправит ваш автомобиль

При выборе между мотобайком и автомобилем учитывайте не только стоимость, но и безопасность, особенно если вы путешествуете с семьей или не имеете опыта вождения двухколесного транспорта.

Междугородний транспорт: как добраться до соседних курортов

Паттайя удобно расположена относительно других популярных направлений Таиланда, что делает однодневные экскурсии и поездки в соседние курорты весьма привлекательными. Существует несколько вариантов междугороднего транспорта, отличающихся по комфорту, скорости и стоимости. 🚌

Основные направления из Паттайи включают:

Бангкок (147 км) — столица и главный транспортный хаб

Районг (60 км) — провинциальный город с менее туристическими пляжами

Остров Ко Лан (7 км от берега) — популярное место для однодневных пляжных экскурсий

Остров Ко Самет (около 80 км) — национальный парк с живописными пляжами

Хуа Хин (350 км) — элитный курорт на противоположном берегу Сиамского залива

Аюттхая (220 км) — древняя столица Таиланда с историческими руинами

Автобусное сообщение — наиболее доступный способ добраться до большинства мест. Главный автовокзал Паттайи расположен в северной части города на Sukhumvit Road. Отсюда регулярно отправляются автобусы в Бангкок и другие провинции.

Автобусы до Бангкока следуют в несколько конечных пунктов:

Ekkamai (Восточный автовокзал Бангкока) — автобусы отправляются каждые 30 минут, стоимость 120-150 бат, время в пути 2-3 часа

(Восточный автовокзал Бангкока) — автобусы отправляются каждые 30 минут, стоимость 120-150 бат, время в пути 2-3 часа Mo Chit (Северный автовокзал) — менее частые рейсы, стоимость аналогичная

(Северный автовокзал) — менее частые рейсы, стоимость аналогичная Аэропорт Суварнабхуми — прямые автобусы, 300 бат, время в пути около 2 часов

— прямые автобусы, 300 бат, время в пути около 2 часов Аэропорт Дон Муанг — используется для внутренних рейсов и лоукостеров, стоимость проезда 250 бат

Минивэны (микроавтобусы) предлагают более быстрое сообщение, чем обычные автобусы. Они отправляются по мере заполнения (обычно 9-12 мест) с различных точек города. Стоимость поездки до Бангкока составляет около 200-250 бат, а время в пути сокращается до 1,5-2 часов.

Паромное сообщение связывает Паттайю с близлежащими островами:

Ко Лан — паромы отправляются от пирса Бали Хай каждый час с 7:00 до 18:30, стоимость 30 бат в одну сторону, время в пути 45 минут. Также доступны скоростные катера (стоимость 300-400 бат, время в пути 15 минут)

— паромы отправляются от пирса Бали Хай каждый час с 7:00 до 18:30, стоимость 30 бат в одну сторону, время в пути 45 минут. Также доступны скоростные катера (стоимость 300-400 бат, время в пути 15 минут) Ко Самет — необходимо сначала добраться на автобусе до пирса Бан Пхе (около 200 бат), а затем пересесть на паром (около 100 бат)

Для более удаленных направлений или для комфортного перемещения большой компанией подойдет частный трансфер. Многочисленные туристические агентства в Паттайе предлагают услуги по организации индивидуальных поездок на комфортабельных микроавтобусах или седанах с русскоговорящими водителями.

Ориентировочные цены на частный трансфер:

Паттайя — аэропорт Суварнабхуми: от 1200 бат за машину

Паттайя — аэропорт Дон Муанг: от 1500 бат

Паттайя — Хуа Хин: от 4500 бат

Паттайя — Аюттхая: от 3500 бат

Для самостоятельных путешественников, арендующих автомобиль, дороги Таиланда предлагают хорошо развитую инфраструктуру с платными скоростными шоссе между основными городами. Дорожные знаки обычно дублируются на английском языке, а навигационные приложения работают достаточно точно.

При планировании междугородних поездок учитывайте следующие факторы:

В пиковые туристические сезоны лучше бронировать билеты заранее

На дорогах могут быть полицейские посты с проверками документов

Для дальних поездок на автобусе выбирайте компании VIP-класса с кондиционером

При поездках на острова учитывайте расписание последних паромов обратно

В дождливый сезон паромное сообщение может быть нестабильным

Транспорт в Паттайе — это гораздо больше, чем просто способ перемещения из точки А в точку Б. Это часть аутентичного тайского опыта, возможность погрузиться в местную культуру и лучше понять жизнь этого колоритного курорта. Выбирая оптимальный для себя способ передвижения, руководствуйтесь не только ценой, но и своими навыками, безопасностью и комфортом. Сочетайте разные виды транспорта: используйте сонгтео для повседневных перемещений, такси через приложения для вечерних выездов и арендованный транспорт для исследования окрестностей. И помните, что умение адаптироваться к местной транспортной системе — это уже половина успешного путешествия в Таиланд!

Читайте также