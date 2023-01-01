Транспорт в Паттайе: полное руководство по передвижению по городу#Паттайя #Путешествия #Городская жизнь
Для кого эта статья:
- Туристы, планирующие поездку в Паттайю
- Люди, интересующиеся транспортными возможностями и экономией в путешествиях
Путешественники, желающие улучшить навыки навигации и адаптации в условиях другой страны
Прилетев в Паттайю, даже опытные путешественники могут растеряться перед многообразием транспортных опций. Вас ждёт хаотичный поток мотобайков, колоритные сонгтео с разноцветными маршрутами, навязчивые таксисты и загадочные тук-туки. Как не переплатить втридорога, безопасно перемещаться и увидеть максимум достопримечательностей? Сегодня разберём все способы передвижения по Паттайе и окрестностям, чтобы ваш отпуск прошёл без транспортных стрессов и лишних трат. 🚌🏍️🚕
Особенности и обзор транспортной системы Паттайи
Транспортная система Паттайи представляет собой эклектичное сочетание традиционных тайских видов передвижения и современных сервисов, адаптированных под нужды туристов. В отличие от Бангкока, здесь нет метро или скоростных поездов, зато предостаточно уникальных вариантов, которые сами по себе становятся частью туристического опыта.
Главная особенность транспорта в Паттайе — отсутствие четкого расписания у большинства маршрутных транспортных средств. Движение организовано по принципу "едем, когда набрали пассажиров". Это требует определенной гибкости в планировании поездок, особенно если вы привыкли к точному европейскому расписанию. 🕒
Вторая важная черта — ценообразование часто строится на договорной основе. Для иностранцев нередко действует особый "туристический" тариф, превышающий местные расценки. Поэтому умение торговаться становится не просто полезным навыком, а необходимостью для экономии бюджета.
Алексей Куприянов, транспортный консультант по Юго-Восточной Азии
Мой первый день в Паттайе стал настоящим боевым крещением. Прилетев рано утром в аэропорт Суварнабхуми, я решил добираться до курорта на автобусе. На выходе из аэропорта меня окружила толпа таксистов, наперебой предлагавших свои услуги по "специальным ценам". Интуитивно чувствуя подвох, я вежливо отказался и направился к официальной автобусной остановке.
Автобус до Паттайи оказался комфортабельным и недорогим — всего 120 бат. По прибытии меня ждало новое испытание: найти транспорт до отеля. Вместо привычного такси я выбрал местный сонгтео, заплатив всего 30 бат вместо 200-300, которые просили таксисты. Этот опыт научил меня главному правилу транспорта в Таиланде: всегда изучайте местные опции, не поддавайтесь на первое предложение и смело торгуйтесь!
Основные виды транспорта в Паттайе включают:
- Сонгтео (бат-басы) — пикапы с двумя рядами сидений в кузове, работающие как маршрутки
- Мотобайки — самый популярный транспорт для аренды среди туристов
- Тук-туки — трехколесные мотоциклы с пассажирской кабиной
- Такси — традиционные автомобили и мототакси
- Мобильные приложения — Grab, Bolt и другие агрегаторы
- Прокат автомобилей — для дальних поездок и самостоятельных маршрутов
Стоит отметить, что общественный транспорт в привычном для европейцев понимании (с выделенными остановками, расписанием и фиксированными маршрутами) в Паттайе представлен слабо. Большинство видов транспорта работает по гибким схемам с возможностью остановки "по требованию".
|Вид транспорта
|Скорость
|Стоимость
|Удобство
|Безопасность
|Сонгтео
|Средняя
|Низкая (10-40 бат)
|Среднее
|Средняя
|Такси
|Высокая
|Высокая (от 150 бат)
|Высокое
|Высокая
|Мотобайк (аренда)
|Высокая
|Средняя (200-500 бат/день)
|Высокое
|Низкая
|Тук-тук
|Средняя
|Высокая (от 100 бат)
|Низкое
|Средняя
|Автомобиль (аренда)
|Высокая
|Высокая (от 1000 бат/день)
|Высокое
|Высокая
Сонгтео и тук-туки: популярные виды передвижения
Сонгтео (в переводе с тайского "два ряда") — это пикапы с крытым кузовом и двумя лавками для пассажиров. Они представляют собой главную транспортную артерию Паттайи и наиболее экономичный способ передвижения. Существует несколько основных маршрутов, обозначенных разными цветами машин. 🚐
Главные маршруты сонгтео в Паттайе:
- Синие сонгтео — курсируют по Бич Роуд (вдоль пляжа) от Северной до Южной Паттайи
- Белые сонгтео — маршрут от Северной Паттайи до рынка Джомтьен
- Желтые сонгтео — следуют от Центральной Паттайи до рынка Наклуа
- Зеленые сонгтео — маршрут до парка развлечений Паттайя Парк
Стоимость проезда на сонгтео варьируется от 10 до 40 бат в зависимости от дальности маршрута. Важно знать, что официальных остановок у них нет — просто поднимите руку, и сонгтео остановится. Чтобы выйти, нажмите на кнопку звонка на потолке или постучите по крыше.
Тук-туки в Паттайе представлены в двух вариантах: традиционные трехколесные и модифицированные четырехколесные (часто их называют "Баггикар"). Они не имеют фиксированных маршрутов и работают по принципу такси, но с возможностью торга.
Ключевые особенности использования тук-туков:
- Всегда договаривайтесь о цене до поездки
- Торгуйтесь — первоначальная цена обычно завышена в 2-3 раза
- Не ожидайте комфорта — поездка будет шумной и тряской
- Тук-туки не оборудованы счетчиками, цена формируется индивидуально
- Средняя стоимость поездки по городу — 100-200 бат
Обратите внимание: водители тук-туков и сонгтео часто могут предлагать экскурсии или заезды в магазины. Это связано с тем, что они получают комиссию от торговых точек за привезенных туристов. Если вас это не интересует, вежливо но твердо отказывайтесь.
|Маршрут сонгтео
|Цвет транспорта
|Стоимость
|Примерное время в пути
|Интервал движения
|Бич Роуд (пляжная линия)
|Синий
|10 бат
|15-30 минут
|5-10 минут
|Северная Паттайя – Джомтьен
|Белый
|20 бат
|30-45 минут
|10-15 минут
|Центральная Паттайя – Наклуа
|Желтый
|15 бат
|20-30 минут
|10 минут
|Центр – Паттайя Парк
|Зеленый
|15 бат
|20-25 минут
|15-20 минут
|Центр – Храм Истины
|Бело-голубой
|20 бат
|25-30 минут
|20 минут
Такси и приложения для заказа транспорта в Паттайе
Классические такси в Паттайе представлены привычными автомобилями со счетчиками, но с важным нюансом — многие водители отказываются включать счетчик для туристов, предпочитая договорную систему оплаты. Официальный тариф начинается от 50 бат за посадку и примерно 7-8 бат за каждый километр пути. 🚕
Существует два основных типа такси в Паттайе:
- Официальные такси — автомобили с опознавательными знаками TAXI, обычно светлого цвета с цветными шашечками
- Мототакси — водители мотоциклов в ярких жилетах (обычно оранжевых, розовых или зеленых), дежурящие на перекрестках и возле популярных мест
Мототакси особенно популярны для коротких поездок или в часы пик, когда автомобили стоят в пробках. Стоимость поездки на мототакси начинается от 30-40 бат за короткую дистанцию. Хотя это быстрый способ передвижения, он не рекомендуется неопытным туристам или семьям с детьми из-за повышенного риска.
Для тех, кто предпочитает современные технологии, в Паттайе доступны приложения для заказа транспорта:
- Grab — крупнейший сервис в Юго-Восточной Азии, позволяющий заказывать как автомобили, так и мотоциклы
- Bolt — европейский сервис, также работающий в Таиланде
- inDrive — позволяет предлагать свою цену за поездку
- Gojek — еще один популярный азиатский сервис
Использование этих приложений дает несколько преимуществ: фиксированная цена, известная заранее; возможность отслеживать маршрут; отсутствие языкового барьера; электронные чеки для бизнес-поездок. Интерфейс большинства приложений доступен на русском языке.
Мария Соколова, туристический блогер
Помню свою первую попытку использовать местное такси в Паттайе. Водитель уверенно назвал цену в 400 бат за поездку от торгового центра Central Festival до отеля на Джомтьен. Что-то подсказывало мне, что цена завышена, но языкового барьера и уверенности мне не хватило, чтобы спорить.
На следующий день я установила Grab и была приятно удивлена — та же поездка стоила всего 180 бат! Приложение показывало маршрут, время прибытия и даже информацию о водителе. Больше всего меня порадовало отсутствие необходимости объяснять адрес — я просто указала точку на карте.
За неделю в Паттайе я перепробовала все виды транспорта, но для вечерних выездов в рестораны или шоппинга стабильно использовала Grab. Единственный недостаток — в пиковые часы или во время дождя цены могут взлетать на 30-50%, а время ожидания увеличиваться. Поэтому рекомендую всегда иметь запасной план в виде номера местного такси или знания маршрутов сонгтео.
Важные советы по использованию такси в Паттайе:
- Настаивайте на включении счетчика в официальных такси
- Если водитель отказывается использовать счетчик, обговорите цену до начала поездки
- Имейте при себе адрес вашего отеля на тайском языке или отмеченный на карте
- Не садитесь в такси с водителями, активно предлагающими свои услуги на улице
- В приложениях проверяйте рейтинг водителя перед заказом
Аренда мотобайков и автомобилей для самостоятельности
Аренда мотобайка — самый популярный способ обретения транспортной независимости среди туристов в Паттайе. Этот вариант обеспечивает максимальную свободу перемещений и экономию бюджета при длительном пребывании. Однако он же сопряжен с определенными рисками и требованиями. 🏍️
Для аренды мотобайка вам потребуется:
- Паспорт или его копия (обычно оставляется в залог)
- Международные водительские права категории A (хотя многие прокатные конторы не проверяют их наличие)
- Депозит (обычно от 2000 до 5000 бат, возвращается при сдаче байка)
- Базовые навыки управления скутером
Стоимость аренды скутера варьируется от 150 до 500 бат в сутки в зависимости от модели, мощности и продолжительности аренды. Популярные модели для аренды — Honda Click, Honda PCX, Yamaha Fino. При аренде на неделю и более возможны существенные скидки.
Что следует учитывать при аренде мотобайка:
- Внимательно осмотрите байк на наличие повреждений и сфотографируйте их до начала аренды
- Проверьте тормоза, сигналы поворота и фары
- Уточните правила возмещения ущерба в случае аварии
- Обязательно используйте шлем — это не только требование закона, но и мера безопасности
- Следует учесть, что левостороннее движение в Таиланде может быть непривычным
- Приобретите страховку, покрывающую несчастные случаи при вождении мотоцикла
Аренда автомобиля — более безопасная, но и более дорогая альтернатива. Стоимость начинается от 800-1000 бат в сутки за эконом-класс и может достигать нескольких тысяч за премиальные модели или внедорожники. 🚗
Для аренды автомобиля требуются:
- Паспорт
- Международные права категории B
- Кредитная карта для блокировки депозита (обычно от 5000 до 20000 бат)
- Возраст не менее 21 года (в некоторых компаниях — 23 или 25 лет)
Крупные международные компании по аренде автомобилей (Avis, Hertz, Budget) представлены в аэропортах и крупных отелях. Местные компании часто предлагают более выгодные цены, но могут иметь менее прозрачные условия страхования.
Важно помнить о нескольких аспектах вождения в Таиланде:
- Движение левостороннее
- Местные водители часто игнорируют правила дорожного движения
- Необходимо быть предельно внимательным к мотоциклистам, которые могут появляться с любой стороны
- Парковка в центре города может быть проблематичной и платной
- Дороги за пределами крупных городов могут быть в плохом состоянии
- Заправки работают по принципу полного обслуживания — персонал заправит ваш автомобиль
При выборе между мотобайком и автомобилем учитывайте не только стоимость, но и безопасность, особенно если вы путешествуете с семьей или не имеете опыта вождения двухколесного транспорта.
Междугородний транспорт: как добраться до соседних курортов
Паттайя удобно расположена относительно других популярных направлений Таиланда, что делает однодневные экскурсии и поездки в соседние курорты весьма привлекательными. Существует несколько вариантов междугороднего транспорта, отличающихся по комфорту, скорости и стоимости. 🚌
Основные направления из Паттайи включают:
- Бангкок (147 км) — столица и главный транспортный хаб
- Районг (60 км) — провинциальный город с менее туристическими пляжами
- Остров Ко Лан (7 км от берега) — популярное место для однодневных пляжных экскурсий
- Остров Ко Самет (около 80 км) — национальный парк с живописными пляжами
- Хуа Хин (350 км) — элитный курорт на противоположном берегу Сиамского залива
- Аюттхая (220 км) — древняя столица Таиланда с историческими руинами
Автобусное сообщение — наиболее доступный способ добраться до большинства мест. Главный автовокзал Паттайи расположен в северной части города на Sukhumvit Road. Отсюда регулярно отправляются автобусы в Бангкок и другие провинции.
Автобусы до Бангкока следуют в несколько конечных пунктов:
- Ekkamai (Восточный автовокзал Бангкока) — автобусы отправляются каждые 30 минут, стоимость 120-150 бат, время в пути 2-3 часа
- Mo Chit (Северный автовокзал) — менее частые рейсы, стоимость аналогичная
- Аэропорт Суварнабхуми — прямые автобусы, 300 бат, время в пути около 2 часов
- Аэропорт Дон Муанг — используется для внутренних рейсов и лоукостеров, стоимость проезда 250 бат
Минивэны (микроавтобусы) предлагают более быстрое сообщение, чем обычные автобусы. Они отправляются по мере заполнения (обычно 9-12 мест) с различных точек города. Стоимость поездки до Бангкока составляет около 200-250 бат, а время в пути сокращается до 1,5-2 часов.
Паромное сообщение связывает Паттайю с близлежащими островами:
- Ко Лан — паромы отправляются от пирса Бали Хай каждый час с 7:00 до 18:30, стоимость 30 бат в одну сторону, время в пути 45 минут. Также доступны скоростные катера (стоимость 300-400 бат, время в пути 15 минут)
- Ко Самет — необходимо сначала добраться на автобусе до пирса Бан Пхе (около 200 бат), а затем пересесть на паром (около 100 бат)
Для более удаленных направлений или для комфортного перемещения большой компанией подойдет частный трансфер. Многочисленные туристические агентства в Паттайе предлагают услуги по организации индивидуальных поездок на комфортабельных микроавтобусах или седанах с русскоговорящими водителями.
Ориентировочные цены на частный трансфер:
- Паттайя — аэропорт Суварнабхуми: от 1200 бат за машину
- Паттайя — аэропорт Дон Муанг: от 1500 бат
- Паттайя — Хуа Хин: от 4500 бат
- Паттайя — Аюттхая: от 3500 бат
Для самостоятельных путешественников, арендующих автомобиль, дороги Таиланда предлагают хорошо развитую инфраструктуру с платными скоростными шоссе между основными городами. Дорожные знаки обычно дублируются на английском языке, а навигационные приложения работают достаточно точно.
При планировании междугородних поездок учитывайте следующие факторы:
- В пиковые туристические сезоны лучше бронировать билеты заранее
- На дорогах могут быть полицейские посты с проверками документов
- Для дальних поездок на автобусе выбирайте компании VIP-класса с кондиционером
- При поездках на острова учитывайте расписание последних паромов обратно
- В дождливый сезон паромное сообщение может быть нестабильным
Транспорт в Паттайе — это гораздо больше, чем просто способ перемещения из точки А в точку Б. Это часть аутентичного тайского опыта, возможность погрузиться в местную культуру и лучше понять жизнь этого колоритного курорта. Выбирая оптимальный для себя способ передвижения, руководствуйтесь не только ценой, но и своими навыками, безопасностью и комфортом. Сочетайте разные виды транспорта: используйте сонгтео для повседневных перемещений, такси через приложения для вечерних выездов и арендованный транспорт для исследования окрестностей. И помните, что умение адаптироваться к местной транспортной системе — это уже половина успешного путешествия в Таиланд!
Герман Куликов
тревел-редактор