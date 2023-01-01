Как создать эффектную инфографику для маркетплейсов с нуля

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Продавцы на маркетплейсах, стремящиеся улучшить свои карточки товаров

Новички в дизайне, желающие освоить создание инфографики

Маркетологи и специалисты по продажам, заинтересованные в повышении конверсии товаров Визуальный контент решает всё — особенно на маркетплейсах, где покупатель принимает решение за считанные секунды. Красивые фото товара? Это базовый уровень. Профессиональная инфографика — вот что действительно выделяет ваш продукт среди сотен аналогов и увеличивает конверсию до 80%. Многие селлеры считают, что создание эффективной инфографики требует дорогостоящих услуг дизайнеров или многолетнего опыта. Правда в том, что даже новичок способен создавать привлекательную инфографику, если знает правильные инструменты и принципы. Давайте разберемся, как с нуля освоить этот мощный инструмент продаж на маркетплейсах! 🚀

Почему инфографика увеличивает продажи на маркетплейсах

Инфографика — это не просто красивая картинка. Это мощный инструмент коммуникации, который преобразует сложную информацию в легко воспринимаемые визуальные блоки. На маркетплейсах, где покупатель тратит в среднем 10-15 секунд на изучение карточки товара, качественная инфографика может стать решающим фактором конверсии. 📊

Согласно исследованиям, карточки товаров с профессиональной инфографикой повышают конверсию на 30-40%, а средний чек — на 15-20%. Это объясняется несколькими факторами:

Быстрое восприятие информации — мозг обрабатывает визуальную информацию в 60 000 раз быстрее, чем текст

— мозг обрабатывает визуальную информацию в 60 000 раз быстрее, чем текст Снижение когнитивной нагрузки — покупателю не нужно анализировать длинные описания

— покупателю не нужно анализировать длинные описания Наглядная демонстрация преимуществ — ключевые характеристики продукта видны сразу

— ключевые характеристики продукта видны сразу Профессиональное впечатление — качественная инфографика повышает доверие к продавцу

Марина Соколова, руководитель отдела продаж

Когда мы начинали продавать наши ортопедические подушки на Wildberries, конверсия была около 2%. Основной проблемой было то, что покупатели не понимали уникальность нашего продукта — все подушки в каталоге выглядели одинаково. Решили экспериментировать с инфографикой. Создали серию из 5 слайдов, где показали структуру наполнителя, эргономику, результаты тестирования и отзывы специалистов. Всё сделали самостоятельно в Canva, без привлечения дизайнеров. В первый же месяц конверсия выросла до 5,8%, а через три месяца достигла 8,3%. ROI на создание инфографики составил более 1000%.

Важно понимать, что качественная инфографика на маркетплейсах решает сразу несколько задач:

Задача Как решает инфографика Результат Информирование о ключевых свойствах Наглядно демонстрирует характеристики и преимущества товара Покупатель быстрее принимает решение о покупке Демонстрация применения Показывает, как использовать товар в реальных условиях Снижение количества возвратов и негативных отзывов Преодоление возражений Визуально отвечает на типичные вопросы и сомнения Повышение уровня доверия и конверсии Выделение среди конкурентов Создает уникальное визуальное представление товара Увеличение органических переходов в карточку

Инфографика особенно эффективна для товаров со сложными техническими характеристиками, инновационными свойствами или неочевидными преимуществами. Если ваш продукт требует объяснения — без качественной инфографики не обойтись.

Основные инструменты для создания инфографики бесплатно

Создание эффективной инфографики не требует дорогостоящих программ или специального образования. Существует множество доступных инструментов, которые позволяют создавать профессиональные материалы даже без опыта в дизайне. Рассмотрим наиболее удобные варианты для новичков. 🎨

Canva — самый популярный инструмент с интуитивным интерфейсом и тысячами готовых шаблонов для маркетплейсов

— самый популярный инструмент с интуитивным интерфейсом и тысячами готовых шаблонов для маркетплейсов Figma — более продвинутый инструмент с возможностью командной работы и гибкой настройки

— более продвинутый инструмент с возможностью командной работы и гибкой настройки Visme — специализируется на инфографике и предлагает богатую библиотеку элементов

— специализируется на инфографике и предлагает богатую библиотеку элементов Piktochart — простой в освоении инструмент с акцентом на создание информационных графиков

— простой в освоении инструмент с акцентом на создание информационных графиков Crello — альтернатива Canva с большим количеством анимированных элементов

Для новичков я рекомендую начать с Canva — этот инструмент максимально дружелюбен к пользователям без опыта и при этом предлагает достаточно возможностей для создания качественной инфографики. Вот сравнение ключевых параметров популярных инструментов:

Инструмент Бесплатные возможности Сложность освоения Подходит для Canva Множество шаблонов, 5GB хранилища, базовые функции Низкая Новичков, селлеров без опыта дизайна Figma До 3 активных файлов, основные функции дизайна Средняя Тех, кто готов глубже изучать дизайн Visme Ограниченные шаблоны, экспорт с водяным знаком Низкая Создания инфографики с данными и графиками Adobe Express Базовые шаблоны, 2GB хранилища Низкая Пользователей экосистемы Adobe

Помимо основных инструментов, вам понадобятся дополнительные ресурсы для создания профессиональной инфографики:

Банки изображений : Unsplash, Pexels, Pixabay — бесплатные стоковые фото

: Unsplash, Pexels, Pixabay — бесплатные стоковые фото Иконки : Flaticon, Icons8, Noun Project — библиотеки качественных иконок

: Flaticon, Icons8, Noun Project — библиотеки качественных иконок Цветовые палитры : Coolors, Adobe Color — инструменты для подбора гармоничных цветов

: Coolors, Adobe Color — инструменты для подбора гармоничных цветов Шрифты: Google Fonts, Font Squirrel — коллекции бесплатных шрифтов

Алексей Петров, маркетолог-аналитик

Вспоминаю свой первый опыт создания инфографики для клиента, продававшего кухонные гаджеты на Ozon. Бюджет был минимальным, а сроки — вчера. Установил Canva и потратил первые два часа, пытаясь понять логику программы. Это было мучительно — я перетаскивал элементы, они не становились на место, цвета не сочетались. Решил структурировать подход: сначала выбрал готовый шаблон для маркетплейса, затем нашел цветовую палитру, соответствующую бренду клиента, и только потом начал заменять элементы. Результат превзошел ожидания — конверсия выросла на 23% в первую неделю. Главный урок: не пытайтесь создать шедевр с первого раза, используйте готовые решения и адаптируйте их под свои нужды. Сейчас на создание эффективной инфографики у меня уходит около 30 минут.

Важно помнить, что для создания эффективной инфографики для маркетплейсов не требуется использовать все доступные функции сразу. Начните с простых шаблонов, постепенно добавляя сложные элементы по мере освоения инструмента. 👨‍💻

Шаг за шагом: первая инфографика для карточки товара

Создание первой инфографики может казаться сложной задачей, но если разбить процесс на простые шаги, вы справитесь с этим за несколько часов. Давайте пройдем весь путь от идеи до готового файла для загрузки на маркетплейс. 🛠️

Шаг 1: Подготовка контента и структуры

Прежде чем открывать графический редактор, необходимо определить, какую информацию вы хотите донести до покупателя:

Выпишите 3-5 ключевых преимуществ вашего товара

Определите основные технические характеристики, которые важны для целевой аудитории

Подумайте о типичных вопросах и возражениях покупателей

Подготовьте краткие и понятные формулировки (не более 5-7 слов в каждом блоке)

Шаг 2: Выбор формата и шаблона

Для маркетплейсов обычно используют несколько форматов инфографики:

Горизонтальные слайды 1200×800 пикселей (универсальный формат для большинства маркетплейсов)

Вертикальные баннеры 800×1200 пикселей (хорошо работают для мобильных устройств)

Квадратные изображения 1000×1000 пикселей (подходят для категорийных товаров)

Начните с выбора подходящего шаблона в Canva или другом редакторе. Ищите шаблоны в категориях "Презентация", "Инфографика" или "Маркетплейсы".

Шаг 3: Создание базовой структуры

Хорошая инфографика для маркетплейса должна содержать следующие элементы:

Заголовок — четко указывающий на категорию и тип товара

— четко указывающий на категорию и тип товара Основное изображение товара — высокого качества, на белом или прозрачном фоне

— высокого качества, на белом или прозрачном фоне Блоки с преимуществами — каждый с иконкой и кратким описанием

— каждый с иконкой и кратким описанием Технические характеристики — представленные в виде иконок или инфографики

— представленные в виде иконок или инфографики Элементы брендинга — логотип, фирменные цвета, шрифты

Шаг 4: Работа с визуальными элементами

После создания базовой структуры добавьте визуальные элементы, которые сделают вашу инфографику привлекательной:

Используйте качественные фотографии товара с разных ракурсов

Добавьте иконки, иллюстрирующие ключевые преимущества

Создайте цветовые акценты для привлечения внимания к важным элементам

Используйте стрелки и линии для создания логических связей между элементами

Шаг 5: Финальная доработка и оптимизация

Перед экспортом готовой инфографики необходимо:

Проверить текст на наличие опечаток и грамматических ошибок

Убедиться, что все элементы выровнены и сбалансированы

Оптимизировать контраст между текстом и фоном для лучшей читаемости

Убедиться, что инфографика хорошо выглядит как на компьютере, так и на мобильных устройствах

Шаг 6: Экспорт и подготовка к загрузке

Экспортируйте готовую инфографику в формате JPG или PNG с разрешением не менее 72 dpi. Убедитесь, что размер файла не превышает ограничения маркетплейса (обычно 5-10 МБ).

Самые распространенные ошибки новичков при создании инфографики для маркетплейсов:

Перегруженность информацией — старайтесь размещать не более 5-7 информационных блоков на одном слайде

— старайтесь размещать не более 5-7 информационных блоков на одном слайде Мелкий нечитаемый текст — размер шрифта должен быть не менее 14-16pt

— размер шрифта должен быть не менее 14-16pt Низкое качество изображений — используйте только четкие фотографии с хорошим разрешением

— используйте только четкие фотографии с хорошим разрешением Отсутствие единого стиля — соблюдайте единообразие в цветах, шрифтах и оформлении

— соблюдайте единообразие в цветах, шрифтах и оформлении Игнорирование требований площадки — каждый маркетплейс имеет свои технические требования к изображениям

Особенности оформления на WB, Ozon и Яндекс Маркет

Каждый маркетплейс имеет свои особенности отображения инфографики и технические требования к изображениям. Понимание этих нюансов поможет вам создать контент, который будет эффективно работать на конкретной площадке. 🛒

Wildberries (WB)

Wildberries отличается строгими требованиями к оформлению карточек товаров:

Рекомендуемый размер изображений: 1200×800 пикселей

Максимальное количество изображений: до 30 (включая фото и инфографику)

Оптимальное количество слайдов инфографики: 5-7

Поддерживаемые форматы: JPG, PNG

Максимальный размер файла: 5 МБ

Особенности дизайна для WB:

Используйте светлые фоны — темные могут выглядеть мрачно в интерфейсе WB

Размещайте самую важную информацию на первых трех слайдах

Четко структурируйте информацию — WB показывает миниатюры всех изображений

Избегайте размещения текста по краям — он может обрезаться при отображении

Ozon

Ozon предоставляет больше свободы в оформлении карточек товаров:

Рекомендуемый размер изображений: 1500×1500 пикселей

Максимальное количество изображений: до 15

Оптимальное количество слайдов инфографики: 3-5

Поддерживаемые форматы: JPG, PNG, GIF

Максимальный размер файла: 10 МБ

Особенности дизайна для Ozon:

Используйте яркие, контрастные цвета — они хорошо работают в интерфейсе Ozon

Создавайте инфографику в квадратном формате — это оптимально для отображения

Добавляйте элементы брендинга — Ozon поощряет узнаваемость брендов

Используйте анимированные GIF для демонстрации функциональности товара

Яндекс Маркет

Яндекс Маркет уделяет большое внимание качеству контента:

Рекомендуемый размер изображений: 1000×1000 пикселей

Максимальное количество изображений: до 10

Оптимальное количество слайдов инфографики: 3-4

Поддерживаемые форматы: JPG, PNG

Максимальный размер файла: 5 МБ

Особенности дизайна для Яндекс Маркет:

Придерживайтесь минималистичного стиля — площадка ценит лаконичность

Фокусируйтесь на фактической информации — Яндекс строго относится к необоснованным заявлениям

Избегайте перегруженности текстом — приоритет визуальной информации

Используйте нейтральные цвета для фона и яркие акценты для ключевых элементов

Сравнение рекомендаций по созданию инфографики для разных маркетплейсов:

Параметр Wildberries Ozon Яндекс Маркет Оптимальное количество слайдов 5-7 3-5 3-4 Рекомендуемые форматы Горизонтальные (1200×800) Квадратные (1500×1500) Квадратные (1000×1000) Стиль оформления Структурированный, светлые фоны Яркий, контрастный Минималистичный, информативный Отношение к тексту Допускается умеренное количество Баланс текста и изображений Минимум текста, максимум визуализации

Независимо от маркетплейса, следуйте этим универсальным рекомендациям:

Создавайте отдельные версии инфографики для каждой площадки

Регулярно обновляйте визуальный контент (рекомендуется каждые 2-3 месяца)

Тестируйте разные варианты оформления и анализируйте их эффективность

Следите за обновлениями требований маркетплейсов — они могут меняться

Как анализировать эффективность инфографики и улучшать ее

Создание инфографики — только половина дела. Чтобы ваши усилия приносили максимальную отдачу, необходимо регулярно анализировать эффективность визуального контента и вносить коррективы. Рассмотрим основные методы анализа и стратегии улучшения инфографики для маркетплейсов. 📈

Ключевые метрики для оценки эффективности инфографики:

Конверсия в карточке — процент посетителей, совершивших покупку после просмотра карточки товара

— процент посетителей, совершивших покупку после просмотра карточки товара Время, проведенное на странице — чем дольше пользователь изучает карточку, тем выше вероятность покупки

— чем дольше пользователь изучает карточку, тем выше вероятность покупки Частота возвратов — низкий процент возвратов говорит о том, что инфографика корректно представляет товар

— низкий процент возвратов говорит о том, что инфографика корректно представляет товар Процент просмотра всех изображений — показывает, насколько интересен ваш визуальный контент

— показывает, насколько интересен ваш визуальный контент CTR (показатель кликабельности) — как часто пользователи переходят в карточку товара из каталога

Инструменты для анализа эффективности:

Встроенная аналитика маркетплейсов (Ozon Performance, WB Statistics, Яндекс Маркет Аналитика)

Сторонние сервисы аналитики (SellerMetrics, MpStats, Moneyplace)

A/B тестирование разных вариантов инфографики

Анализ отзывов покупателей и часто задаваемых вопросов

Процесс проведения A/B тестирования инфографики:

Создайте две версии инфографики с одним отличающимся элементом (заголовок, цветовая схема, расположение информации) Запустите обе версии на одинаковый период времени (не менее 7-14 дней) Сравните ключевые метрики для обеих версий Оставьте более эффективную версию и сделайте новый тест с другим элементом

Типичные ситуации и решения для улучшения инфографики:

Низкая конверсия при хорошем трафике: пересмотрите основные преимущества товара и их представление, усильте эмоциональную составляющую

пересмотрите основные преимущества товара и их представление, усильте эмоциональную составляющую Высокий процент возвратов: добавьте более детальную информацию о размерах, материалах и особенностях использования

добавьте более детальную информацию о размерах, материалах и особенностях использования Низкое время на странице: сделайте инфографику более интерактивной, добавьте интересные факты и сравнения

сделайте инфографику более интерактивной, добавьте интересные факты и сравнения Пользователи не просматривают все изображения: переместите ключевую информацию на первые слайды, создайте более привлекательные миниатюры

Цикл постоянного улучшения инфографики:

Анализ — еженедельный сбор и изучение метрик эффективности Гипотеза — формирование предположений о причинах проблем Модификация — внесение изменений в инфографику на основе гипотез Тестирование — проверка эффективности внесенных изменений Стандартизация — внедрение успешных решений для всех товаров

Помните, что анализ эффективности инфографики — это непрерывный процесс. Рынок и предпочтения покупателей постоянно меняются, поэтому важно регулярно обновлять визуальный контент, опираясь на актуальные данные.

Регулярность обновления инфографики зависит от категории товара и динамики рынка:

Сезонные товары: обновление каждый сезон с акцентом на актуальные преимущества

обновление каждый сезон с акцентом на актуальные преимущества Техника и электроника: обновление при появлении новых функций или изменении конкурентной среды

обновление при появлении новых функций или изменении конкурентной среды Товары повседневного спроса: обновление каждые 3-4 месяца для поддержания интереса

обновление каждые 3-4 месяца для поддержания интереса Товары с высокой конкуренцией: обновление каждые 1-2 месяца для сохранения преимуществ

Создание эффективной инфографики для маркетплейсов — это сочетание искусства и науки. Используя доступные инструменты и следуя структурированному подходу, вы можете значительно повысить привлекательность своих товаров без больших затрат. Помните: лучшая инфографика не та, что выглядит самой дорогой, а та, что решает конкретные проблемы покупателя и отвечает на его вопросы еще до того, как они возникли. Регулярно анализируйте результаты, экспериментируйте с форматами и не бойтесь пробовать новое — именно так рождаются визуальные решения, которые действительно продают.

