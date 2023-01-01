Как создать продающую инфографику для маркетплейса: гид для продавцов

Для кого эта статья:

Продавцы на маркетплейсах

Маркетологи и специалисты по продажам

Начинающие и опытные графические дизайнеры Представьте, что ваш товар — это бриллиант, а инфографика для маркетплейса — витрина, которая заставляет его сиять. В мире онлайн-продаж, где 75% покупателей принимают решение в первые 10 секунд просмотра, качественная визуализация может увеличить конверсию на 30-40%. Но как создать такую инфографику, которая не просто привлекает внимание, но и продает? 🚀 Давайте разберем пошаговый процесс создания продающей визуализации, которая выделит ваш товар среди тысяч конкурентов.

Что такое инфографика и почему она важна для маркетплейсов

Инфографика для маркетплейсов — это визуальное представление ключевых характеристик товара, преимуществ и способов использования, созданное для моментальной передачи информации потенциальному покупателю. В отличие от обычной продуктовой фотографии, инфографика объясняет, демонстрирует и убеждает.

Согласно исследованиям, 90% информации, передаваемой в мозг, является визуальной, а люди обрабатывают изображения в 60 000 раз быстрее, чем текст. Именно поэтому продавцы, использующие качественную инфографику, отмечают рост продаж до 35% по сравнению с конкурентами, ограничивающимися стандартными фотографиями. 📊

Аспект продаж С использованием инфографики Без использования инфографики Среднее время, проведенное на странице товара 4,2 минуты 1,8 минуты Конверсия в покупку 5,7% 3,2% Возврат товара 12% 29% Повторные покупки 42% 24%

Для маркетплейсов инфографика решает четыре критические задачи:

Дифференциация товара — выделение среди десятков похожих предложений в категории

— выделение среди десятков похожих предложений в категории Преодоление барьера недоверия — наглядная демонстрация ценности и качества

— наглядная демонстрация ценности и качества Сокращение пути к покупке — предоставление всей необходимой информации в компактной форме

— предоставление всей необходимой информации в компактной форме Снижение количества возвратов — формирование корректных ожиданий от товара

Игорь Полянский, арт-директор: "Однажды мы работали с продавцом кухонных ножей на крупном маркетплейсе. Продажи были стабильными, но не впечатляющими. Мы создали серию инфографик, демонстрирующих эргономику ручки, угол заточки и технологию ковки — все то, что невозможно оценить по обычным фотографиям. В первый же месяц продажи выросли на 47%, а количество возвратов сократилось вдвое. Оказалось, что покупатели не понимали, чем этот нож за 4000 рублей лучше аналога за 1200. Инфографика дала им убедительные аргументы."

Базовые инструменты для создания визуального контента

Создание эффективной инфографики для маркетплейсов не требует глубоких познаний в графическом дизайне. Современные инструменты позволяют даже начинающим продавцам создавать профессиональные визуальные материалы. 🛠️

Тип инструмента Рекомендации для новичков Профессиональные решения Примерная стоимость Онлайн-редакторы Canva, Crello, PicMonkey Figma, Adobe XD 0-15$/месяц Графические редакторы GIMP, Pixlr Adobe Photoshop, Affinity Photo 0-55$/месяц Векторные редакторы Inkscape, Vectr Adobe Illustrator, CorelDRAW 0-52$/месяц Инструменты для создания диаграмм Visme, Piktochart Infogram, Tableau 0-25$/месяц

При выборе инструмента для создания инфографики рекомендую ориентироваться на:

Наличие готовых шаблонов для маркетплейсов — это сэкономит массу времени

для маркетплейсов — это сэкономит массу времени Простой интерфейс — вы должны сосредоточиться на содержании, а не на борьбе с программой

— вы должны сосредоточиться на содержании, а не на борьбе с программой Библиотеку элементов — иконки, стрелки, рамки и другие элементы должны быть под рукой

— иконки, стрелки, рамки и другие элементы должны быть под рукой Возможность экспорта в форматах, требуемых маркетплейсами (обычно PNG или JPG с определенным разрешением)

в форматах, требуемых маркетплейсами (обычно PNG или JPG с определенным разрешением) Наличие мобильной версии — для внесения быстрых правок без доступа к компьютеру

Отдельно стоит упомянуть инструменты для обработки фотографий товара перед включением их в инфографику:

Remove.bg — автоматическое удаление фона с фотографий товара

— автоматическое удаление фона с фотографий товара TinyPNG — сжатие изображений без потери качества для соответствия требованиям маркетплейсов

— сжатие изображений без потери качества для соответствия требованиям маркетплейсов Smartmockups — создание реалистичных макетов использования товара

Как выделить товар через эффективную инфографику с нуля

Создание привлекательной инфографики для маркетплейса — это не искусство ради искусства, а стратегический инструмент повышения продаж. Разберем поэтапный процесс, который поможет выделить ваш товар среди тысяч других предложений. 🔍

Шаг 1: Анализ целевой аудитории и конкурентов

Прежде чем приступать к дизайну, изучите:

Какие вопросы чаще всего задают покупатели о товаре

На какие характеристики обращают внимание при выборе

Какие визуальные материалы используют топовые продавцы в вашей категории

Какие болевые точки решает ваш товар

Шаг 2: Создание информационной иерархии

Структурируйте информацию по принципу перевернутой пирамиды:

Верхний уровень : главное преимущество товара (крупно, заметно)

: главное преимущество товара (крупно, заметно) Средний уровень : 3-5 ключевых характеристик или функций

: 3-5 ключевых характеристик или функций Нижний уровень: дополнительная информация, детали, условия

Шаг 3: Создание визуальной концепции

Для эффективной инфографики важны:

Единая цветовая схема — не более 3-4 основных цветов, соответствующих бренду

— не более 3-4 основных цветов, соответствующих бренду Контраст — для выделения самой важной информации

— для выделения самой важной информации Читабельные шрифты — не менее 16px для основного текста

— не менее 16px для основного текста Белое пространство — для легкости восприятия

— для легкости восприятия Направляющие элементы — стрелки, номера, линии для управления вниманием

Марина Соколова, продуктовый маркетолог: "Наш клиент продавал спортивные бутылки для воды — товар с высокой конкуренцией и низкой маржинальностью. Мы провели опрос среди 200 покупателей и выяснили, что для них критично важны три фактора: герметичность крышки, возможность мытья в посудомоечной машине и отсутствие запаха пластика. Создали серию из 5 инфографик, где визуально продемонстрировали тест на герметичность, специальное покрытие, предотвращающее запах, и инфографику с иконкой посудомоечной машины. Объем продаж вырос на 72% за первые две недели, а средний чек увеличился на 15% без изменения цены товара. Секрет был прост — мы показали решение тех проблем, которые действительно волновали покупателей."

Секреты адаптации изображений под требования площадок

Каждый маркетплейс имеет свои технические требования к визуальному контенту. Несоблюдение этих требований может привести к отклонению ваших материалов или их некорректному отображению. Давайте разберем ключевые моменты адаптации инфографики под различные площадки. 📐

Универсальные технические параметры инфографики:

Формат файла : преимущественно JPG или PNG (без прозрачного фона)

: преимущественно JPG или PNG (без прозрачного фона) Цветовая модель : RGB (не CMYK, который предназначен для печати)

: RGB (не CMYK, который предназначен для печати) Разрешение : не менее 72 dpi (для веб-отображения)

: не менее 72 dpi (для веб-отображения) Объем файла: обычно не более 5-10 МБ (зависит от площадки)

Специфические требования крупных маркетплейсов:

Маркетплейс Размеры инфографики Максимальное количество Особые требования Wildberries 1200×1200 пикселей 10 изображений Первое изображение должно быть на белом фоне Ozon 1500×1500 пикселей 15 изображений Допускается до 3 инфографик с текстом Яндекс.Маркет Минимум 600×600 пикселей 10 изображений Изображения не должны содержать водяных знаков AliExpress 800×800 пикселей 9 изображений Поддерживает видеоформат

Секреты эффективной адаптации:

Создавайте исходники с запасом по размеру — лучше работать с изображениями большего размера и затем уменьшать их под конкретную площадку, чем наоборот Используйте смарт-объекты в Photoshop — это позволит гибко адаптировать инфографику без потери качества Проверяйте читабельность текста на мобильных устройствах — большинство пользователей просматривают товары со смартфонов Создавайте вертикальные версии — они лучше отображаются в мобильных приложениях маркетплейсов Тестируйте изображения в темном режиме — многие пользователи используют ночной режим в приложениях

🚩 Важно! Маркетплейсы периодически обновляют требования к визуальному контенту. Регулярно проверяйте актуальную информацию в справочных разделах площадок или создайте систему оповещений об изменениях в правилах.

Практические уроки: от идеи до публикации готового макета

Рассмотрим полный цикл создания инфографики для маркетплейса на примере вымышленного товара — многофункционального кухонного ножа. Этот пошаговый гайд применим к любой категории товаров с соответствующими корректировками. 🔪

Урок 1: Подготовка материалов и сбор информации

Сформулируйте 3-5 уникальных преимуществ товара, которые отличают его от конкурентов Подготовьте качественные фотографии товара с разных ракурсов (минимум 5-7 ракурсов) Соберите технические характеристики в структурированном виде Изучите отзывы о похожих товарах, чтобы выявить часто задаваемые вопросы и типичные проблемы

Урок 2: Создание прототипа инфографики

Выберите подходящий шаблон в Canva или Figma (для нашего примера — "Характеристики продукта") Определите основную цветовую схему, соответствующую товару (для кухонного ножа — сдержанные цвета с акцентом на красный для выделения важных деталей) Разместите фотографию товара в центральной части макета Добавьте заголовок, отражающий главное преимущество ("Немецкая сталь X50CrMoV15 — сохраняет заточку до 3 лет")

Урок 3: Детализация и визуализация характеристик

Для каждого преимущества подберите соответствующую иконку из библиотеки элементов Добавьте краткие, информативные подписи (не более 5-7 слов) Используйте линии или стрелки, указывающие на соответствующие части товара Добавьте числовые показатели, где это возможно ("Угол заточки 15°", "Твердость 58 HRC")

Урок 4: Оптимизация и финальная подготовка

Проверьте читабельность всех текстовых элементов при уменьшении размера Убедитесь, что инфографика соответствует размерам, требуемым маркетплейсом Экспортируйте файл в формате PNG или JPG с разрешением 72-150 dpi Оптимизируйте размер файла с помощью TinyPNG или аналогичного сервиса Создайте несколько вариаций одной инфографики с акцентом на разные характеристики

Чек-лист для публикации инфографики на маркетплейсе:

Изображения соответствуют техническим требованиям площадки

Инфографика не содержит запрещенных элементов (контактная информация, QR-коды, водяные знаки)

Порядок изображений логически выстроен (от общего вида к детализации)

Контент не противоречит описанию товара в карточке

Изображения корректно отображаются как на десктопной, так и на мобильной версии

⚡ Pro-совет: Создайте A/B-тестирование с различными вариантами инфографики. Загрузите одну версию сейчас, а через 2 недели замените на альтернативную и сравните показатели конверсии. Это поможет определить, какой визуальный стиль лучше работает для вашей аудитории.

Создание эффективной инфографики для маркетплейсов — это не просто дизайнерская задача, а мощный инструмент увеличения продаж. Применяя структурированный подход от анализа аудитории до оптимизации под технические требования площадок, вы можете значительно повысить привлекательность товара и конверсию. Помните: покупатель сначала видит, потом читает, и лишь затем принимает решение о покупке. Инвестируя время в качественную визуализацию сегодня, вы обеспечиваете стабильный рост продаж завтра.

