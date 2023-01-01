Инфографика в Photoshop: секреты увеличения продаж на маркетплейсах

Для кого эта статья:

Графические дизайнеры и специалисты по визуальному контенту

Продавцы и владельцы магазинов на маркетплейсах

Маркетологи и специалисты по рекламе Визуальный контент правит миром маркетплейсов. Пока конкуренты полагаются на стандартные изображения товаров, лидеры продаж используют инфографику, которая за считанные секунды передает все ключевые преимущества продукта. Исследования показывают, что покупатели на 80% чаще взаимодействуют с листингами, содержащими профессиональные инфографики, а конверсия таких карточек выше в среднем на 25%. Photoshop стал золотым стандартом для создания этих визуальных магнитов продаж — и сегодня я проведу вас через весь процесс от идеи до готового файла для загрузки. 🚀

Почему инфографика критична для успеха на маркетплейсах

Пользователи маркетплейсов не читают — они сканируют. У вас есть всего 3-5 секунд, чтобы привлечь внимание покупателя, прежде чем он перейдет к следующему товару. Качественная инфографика решает эту проблему, мгновенно передавая ключевые преимущества продукта.

Исследование Baymard Institute показало, что 67% покупателей считают наличие информационной графики решающим фактором при принятии решения о покупке. Это неудивительно, ведь человеческий мозг обрабатывает визуальную информацию в 60 000 раз быстрее, чем текст.

Анна Черникова, руководитель отдела маркетинга Когда мы начали работать с крупным производителем кухонных ножей, их конверсия на Wildberries составляла жалкие 2,3%. Первое, что мы сделали — разработали серию инфографик, демонстрирующих состав стали, угол заточки и сравнение с конкурентами. Инфографика наглядно показывала, почему их нож режет помидоры как масло, когда другие мнут продукт. Мы добавили схему строения рукояти с пояснениями, почему она не скользит даже во влажных руках. После обновления карточек конверсия выросла до 8,7% за первый же месяц. Причем мы не изменили ни цену, ни описание, только добавили профессиональную инфографику!

Инфографика особенно эффективна для товаров со сложными характеристиками или с множеством преимуществ, которые сложно передать одной фотографией:

Электроника и гаджеты (визуализация функций и технических параметров)

Косметика и уходовые средства (демонстрация состава и эффекта)

Одежда и обувь (показ материалов, особенностей кроя)

Товары для дома (иллюстрация способов применения)

Детские товары (акцент на безопасности и развивающих функциях)

Тип товара Конверсия без инфографики Конверсия с инфографикой Прирост Электроника 3,2% 7,8% +143% Косметика 4,5% 9,2% +104% Одежда 2,9% 5,1% +76% Товары для дома 2,6% 6,3% +142%

Аналитики маркетплейсов подтверждают: листинги с профессионально оформленной инфографикой получают в среднем на 32% больше органических показов благодаря более высокому коэффициенту вовлеченности. Алгоритмы буквально "поощряют" качественную визуализацию товара. 📊

Необходимые инструменты и настройки Photoshop

Прежде чем погрузиться в творческий процесс, необходимо правильно настроить вашу рабочую среду Photoshop для создания инфографики, оптимизированной для маркетплейсов.

Для начала убедитесь, что у вас установлена актуальная версия Adobe Photoshop. Хотя инфографику можно создать и в более старых версиях, новейшие функции значительно ускоряют рабочий процесс, особенно в части работы со смарт-объектами и стилями.

Ключевые настройки перед началом работы:

Цветовой режим: RGB для экранного отображения (не CMYK, который предназначен для печати)

RGB для экранного отображения (не CMYK, который предназначен для печати) Разрешение: 72-150 ppi — оптимально для веба, более высокое значение избыточно

72-150 ppi — оптимально для веба, более высокое значение избыточно Размер документа: учитывайте требования конкретного маркетплейса (обычно 1000×1000 пикселей для основного изображения)

учитывайте требования конкретного маркетплейса (обычно 1000×1000 пикселей для основного изображения) Цветовой профиль: sRGB IEC61966-2.1 для корректного отображения на всех устройствах

Необходимые инструменты, которые следует держать под рукой:

Инструмент Горячая клавиша Основное применение в инфографике Pen Tool P Создание точных контуров для схем и диаграмм Shape Tool U Быстрое создание геометрических форм и иконок Type Tool T Добавление текстовых пояснений и цифр Magic Wand Tool W Быстрое выделение областей для изоляции объектов Layer Styles Двойной клик по слою Добавление теней, обводок и других эффектов

Максим Дорохов, графический дизайнер Работая над серией инфографик для клиентов, продающих спортивное питание на Ozon, я разработал свой метод организации файла Photoshop, который экономит часы работы. Я создаю мастер-файл с несколькими артбордами: 1000×1000 для основной карточки, 700×500 для дополнительных изображений и отдельную вертикальную область 600×1200 для мобильной версии. Все элементы организованы в группы слоев по типам: "Фон", "Продукт", "Графика", "Текст" и "Акценты". Самое важное — я использую смарт-объекты для элементов, которые повторяются между разными инфографиками. Когда клиент просит изменить какой-то элемент (а они просят постоянно!), мне достаточно отредактировать один смарт-объект, и изменения автоматически применяются во всех местах. Это сократило время на корректировки на 70% и позволило мне брать больше заказов.

Полезные плагины, упрощающие работу:

Fontea — мгновенный доступ к тысячам шрифтов Google Fonts

— мгновенный доступ к тысячам шрифтов Google Fonts CSS3Ps — экспорт слоев в CSS для веб-дизайнеров

— экспорт слоев в CSS для веб-дизайнеров GuideGuide — создание сеток и направляющих одним кликом

— создание сеток и направляющих одним кликом Pixel Perfect — для создания четких пиксельных иконок

— для создания четких пиксельных иконок PNG Hat — быстрый экспорт отдельных слоев для маркетплейсов

Стоит также подготовить библиотеку графических элементов, включая иконки, визуальные маркеры, стрелки и декоративные элементы, соответствующие стилю вашего бренда. Это существенно ускорит процесс создания инфографики для серии товаров. 🎨

Подготовка макета инфографики для вашего товара

Создание эффективной инфографики начинается с грамотно продуманного макета. На этом этапе мы переходим от общих концепций к практической реализации вашего проекта в Photoshop.

Первый шаг — создание нового документа с правильными параметрами:

Выберите File > New или нажмите Ctrl+N (Cmd+N на Mac) Задайте размеры, соответствующие требованиям маркетплейса: Ozon рекомендует 1500×1500 пикселей для основных изображений

Wildberries оптимально работает с форматом 900×1200

Яндекс.Маркет принимает изображения 800×800 или больше Установите разрешение 72-150 ppi Выберите цветовой режим RGB (8 бит) Задайте белый фон (или фирменный цвет вашего бренда)

После создания документа настройте направляющие для точного позиционирования элементов:

Выберите View > New Guide Layout Создайте сетку из 3×3 или 4×4 ячеек Добавьте дополнительные направляющие для обозначения безопасных зон

Теперь самое время спланировать структуру вашей инфографики. Используйте следующие принципы иерархии информации:

Верхняя треть: разместите основной визуал продукта и главное преимущество

разместите основной визуал продукта и главное преимущество Средняя треть: покажите 2-3 ключевые характеристики с пояснениями

покажите 2-3 ключевые характеристики с пояснениями Нижняя треть: добавьте дополнительную информацию, логотип и призыв к действию

При подготовке элементов для инфографики используйте следующие приемы:

Создавайте отдельные слои для каждого элемента, логически группируя их

Используйте смарт-объекты для изображений продукта, чтобы сохранять высокое качество при масштабировании

Подготовьте основную цветовую палитру (не более 3-4 цветов) и сохраните ее в свасточках

Выберите максимум 2 шрифта: один для заголовков, другой для пояснительного текста

Существует несколько проверенных макетов инфографики, которые особенно эффективны для маркетплейсов:

Формат "До и После" — идеален для товаров с визуальным эффектом (косметика, чистящие средства) Схема "Проблема → Решение" — подчеркивает практическую ценность продукта Раскадровка использования — последовательно показывает применение товара Сравнительная таблица — выгодно позиционирует ваш товар относительно конкурентов Инфографика "Состав и преимущества" — подчеркивает качество ингредиентов/материалов

Перед началом детальной работы создайте несколько быстрых эскизов. В Photoshop можно использовать отдельные слои с низкой непрозрачностью для наброска общей композиции. Такой подход позволит быстро оценить баланс элементов и внести корректировки на раннем этапе. 📐

Техники создания продающих визуальных элементов

После подготовки макета пришло время создать визуальные элементы, которые превратят вашу инфографику в мощный инструмент продаж. Именно на этом этапе профессиональное владение Photoshop становится решающим фактором.

Начнем с продающих изображений товара:

Удаление фона: используйте Object Selection Tool (нажмите W) для быстрого выделения товара, затем Add Layer Mask для изоляции Коррекция цвета: примените Adjustment Layers (Brightness/Contrast, Levels) для усиления цветов и контраста Ретушь дефектов: используйте Spot Healing Brush (J) для удаления пыли или дефектов на продукте Добавление теней: создайте реалистичную тень с помощью Drop Shadow (Layer > Layer Style) для объемного эффекта

Теперь перейдем к созданию информационных графических элементов:

Иконки и пиктограммы: Используйте Shape Tool (U) для создания базовых форм Комбинируйте фигуры через Pathfinder (Window > Pathfinder) Добавляйте стили слоя для объема и глубины

Диаграммы и графики: Создайте основу с помощью Shape Tool Используйте Gradient Tool (G) для создания объемных столбцов Добавьте цифры с помощью Type Tool (T)

Выноски и указатели: Нарисуйте линии с помощью Pen Tool (P) Настройте Stroke с концевыми точками в панели Properties Используйте Shape Layers для создания круглых или квадратных маркеров



Мощные техники для усиления визуального воздействия:

Использование масок для выделения: Создайте Layer Mask

Примените Gradient Tool к маске для плавного выделения важных деталей

Используйте Brush Tool с низкой непрозрачностью для тонкой настройки Создание эффекта глубины: Дублируйте фоновые элементы и примените Gaussian Blur (Filter > Blur > Gaussian Blur)

Используйте смещение слоев для создания параллакс-эффекта

Добавьте Drop Shadow с большим растяжением для реалистичной глубины Акцентирование ключевых особенностей: Используйте яркие контрастные цвета для важных элементов

Примените Outer Glow для создания эффекта сияния вокруг ключевых преимуществ

Добавьте анимационные линии (rays) с помощью Line Tool с пунктирным штрихом

Для создания профессионального текста в инфографике:

Используйте максимум 3 размера шрифта для четкой иерархии информации

Добавляйте Layer Styles к заголовкам для выразительности (легкая тень, обводка)

Для цифр и процентов создавайте акцентные блоки с контрастным фоном

Используйте Character панель (Window > Character) для точной настройки межбуквенного расстояния

Не забывайте о правиле "меньше значит больше" — каждый визуальный элемент должен иметь четкую цель в донесении информации о преимуществах товара. Перегруженная инфографика теряет эффективность. 🎯

Оптимизация и экспорт готовой инфографики для загрузки

Финальный этап создания инфографики — оптимизация и правильный экспорт файла — часто недооценивается, хотя именно он определяет, насколько качественно ваша работа будет отображаться на маркетплейсе.

Перед экспортом необходимо выполнить несколько ключевых шагов оптимизации:

Проверка масштабирования: просмотрите вашу инфографику при уменьшенном масштабе (25-30%), чтобы убедиться в читаемости текста и четкости деталей в миниатюре Коррекция контраста: добавьте корректирующий слой Levels (Layer > New Adjustment Layer > Levels) для усиления общего контраста Финальное выравнивание: используйте Align Tools для идеального выравнивания всех элементов Проверка орфографии: активируйте проверку орфографии (Edit > Check Spelling) для текстовых элементов

Требования к файлам инфографики для различных маркетплейсов имеют свои особенности:

Маркетплейс Формат файла Макс. размер Оптимальное разрешение Ozon JPG, PNG 5 МБ 1500×1500 px Wildberries JPG 2 МБ 900×1200 px Яндекс.Маркет JPG, PNG 10 МБ минимум 800×800 px AliExpress JPG 3 МБ 1000×1000 px СберМегаМаркет JPG, PNG 5 МБ 1200×1200 px

Процесс экспорта для оптимального качества и минимального размера:

Выберите File > Export > Export As (или Save for Web в более старых версиях) Выберите подходящий формат: JPG — для фотографических инфографик с плавными цветовыми переходами

— для фотографических инфографик с плавными цветовыми переходами PNG-24 — для инфографик с прозрачностью или с четкими линиями и текстом Настройте качество и компрессию: Для JPG: оптимальное качество 85-90% (баланс между размером и качеством)

Для PNG: включите опцию "Smaller File (8-bit)" Активируйте "Convert to sRGB" для корректного отображения цветов на всех устройствах При необходимости уменьшите размер до требований конкретного маркетплейса

Дополнительные рекомендации по оптимизации размера файла:

Используйте "File > Scripts > Export Layers to Files" для быстрого экспорта нескольких вариаций

Применяйте "Image > Trim" для обрезки лишних прозрачных областей перед экспортом

Рассмотрите использование внешних инструментов оптимизации, таких как TinyPNG для дополнительного сжатия без потери качества

Создайте экшен (Action) для автоматизации процесса экспорта серии инфографик

После экспорта обязательно проверьте финальный результат:

Откройте экспортированный файл в разных браузерах для проверки отображения Проверьте читаемость на мобильных устройствах (особенно важно для маркетплейсов с мобильными приложениями) Загрузите тестовую версию в личный кабинет маркетплейса, чтобы оценить отображение в реальных условиях

Помните, что для серии товаров стоит создать шаблон в Photoshop с сохраненными смарт-объектами. Это позволит быстро обновлять информацию для разных товаров, сохраняя единый фирменный стиль вашей инфографики. 📱

Владение техникой создания инфографики в Photoshop — это не просто навык дизайна, это стратегическое преимущество на высококонкурентных маркетплейсах. Последовательно применяя описанные подходы, вы превращаете обычные изображения товаров в мощные инструменты продаж. Помните, что лучшая инфографика не та, что выглядит дороже всего, а та, что за секунды доносит до покупателя главное преимущество вашего товара и мотивирует к покупке. Ваш следующий шаг — применить полученные знания к своему бестселлеру и измерить результат. Цифры не лгут — хорошая инфографика окупает себя в первые же дни.

