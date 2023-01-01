Температура воды в Паттайе: идеальные месяцы для комфортного отдыха

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Туристы, планирующие отпуск в Паттайе

Семьи с детьми, желающие узнать о комфортных условиях для купания

Любители водных видов спорта, интересующиеся оптимальными погодными условиями для активного отдыха Планируя отдых в Паттайе, многие туристы упускают из виду критически важный фактор — температуру воды. Бирюзовые воды Сиамского залива манят круглый год, но их температурный режим может существенно повлиять на качество вашего отдыха. Неправильно выбранный сезон может обернуться разочарованием: слишком прохладное море для семей с детьми или недостаточно комфортные условия для водных видов спорта. Давайте разберемся в особенностях температуры моря в Паттайе по месяцам и сезонам, чтобы ваш отдых в этом тропическом раю оправдал все ожидания. 🏝️

Температура воды в Паттайе круглый год: общая картина

Паттайя, расположенная на восточном побережье Сиамского залива, отличается стабильно теплой температурой морской воды на протяжении всего года. Средние показатели колеблются в диапазоне от +26°C до +31°C, что делает этот курорт привлекательным для пляжного отдыха практически в любой сезон. Однако за этими общими цифрами скрываются нюансы, которые могут существенно повлиять на ваши планы.

Температурный режим моря в Паттайе определяется тремя основными сезонами:

Сухой прохладный сезон (ноябрь-февраль) — температура воды составляет +26-28°C

(ноябрь-февраль) — температура воды составляет +26-28°C Жаркий сезон (март-май) — вода прогревается до +28-31°C

(март-май) — вода прогревается до +28-31°C Сезон дождей (июнь-октябрь) — температура держится на уровне +27-29°C

Следует учитывать, что глобальное изменение климата в последние годы внесло свои коррективы, и температурные аномалии случаются все чаще. Например, в 2023 году средняя температура воды в феврале составила +27,5°C, что на 0,7°C выше средних многолетних значений для этого месяца.

Сезон Температура воды Комфортность для купания Прозрачность воды Сухой прохладный (ноябрь-февраль) +26-28°C Высокая Отличная Жаркий (март-май) +28-31°C Очень высокая Хорошая Дождливый (июнь-октябрь) +27-29°C Высокая с ограничениями Средняя, временами низкая

Важно отметить, что помимо температуры воды, на комфортность морских купаний влияют и другие факторы: волнение моря, наличие медуз, прозрачность воды. Например, в период с июня по октябрь из-за муссонных дождей прозрачность воды может снижаться, а риск встретить медуз увеличивается. 🌊

Еще один фактор, который стоит учитывать — микроклимат различных пляжей Паттайи. Температура воды может варьироваться на 1-2°C в зависимости от конкретного места. Так, на более открытых пляжах, таких как Джомтьен, вода обычно на 0,5-1°C прохладнее, чем в закрытых бухтах.

Высокий сезон: идеальное время для купания в Паттайе

Высокий туристический сезон в Паттайе приходится на период с ноября по апрель, когда климатические условия максимально благоприятны для пляжного отдыха. Температура воды в эти месяцы колеблется в диапазоне от +26°C до +30°C, что создает идеальные условия для продолжительного купания без риска переохлаждения.

Ирина Власова, туристический эксперт по Таиланду Я регулярно посещаю Паттайю с группами туристов, и февраль всегда был моим фаворитом. В феврале 2023 года мы привезли семью с тремя детьми (3, 7 и 10 лет), которые до этого никогда не купались в море. Родители беспокоились, что вода будет слишком холодной или, наоборот, слишком теплой для комфортной адаптации. К их удивлению, температура воды в +27,5°C оказалась идеальной — дети могли плескаться часами без малейшего дискомфорта. Море было настолько комфортным, что даже трехлетняя Соня, которая поначалу боялась воды, к концу второго дня уже уверенно заходила в море по пояс и требовала надувной круг для более глубоких заплывов. Этот случай еще раз подтвердил, что высокий сезон в Паттайе — оптимальное время для семейного купания и первого знакомства детей с морем.

Декабрь и январь отличаются наиболее стабильными показателями — вода прогрета до +27-28°C, что соответствует температуре тела человека и воспринимается как нейтральная. Такая температура позволяет находиться в воде продолжительное время без риска перегрева или переохлаждения, что особенно важно для семей с детьми и пожилых туристов.

Март и апрель — пик жаркого сезона, когда температура воды достигает максимальных значений в +29-31°C. Для многих туристов из северных стран такая вода может казаться даже слишком теплой, но она идеальна для тех, кто предпочитает комфортное плавание без малейшего ощущения прохлады.

Преимущества купания в высокий сезон:

Оптимальный температурный режим для длительного пребывания в воде

Минимальное волнение моря, что важно для безопасного купания

Высокая прозрачность воды — видимость до 5-7 метров в хорошие дни

Минимальное количество осадков, позволяющее планировать пляжный отдых без оглядки на прогноз погоды

Низкая вероятность встретить медуз и других потенциально опасных морских обитателей

Стоит отметить, что в высокий сезон наблюдается максимальная туристическая активность, что может привести к переполненности популярных пляжей. Для более уединенного отдыха рекомендую рассмотреть менее известные пляжи, такие как Банг Саре или Най Джомтьен, где даже в пик сезона можно найти relativamente спокойные места для купания. 🏖️

Сезон дождей: особенности температуры моря в Паттайе

Сезон дождей в Паттайе (с мая по октябрь) часто вызывает необоснованные опасения у туристов. Вопреки распространенному мнению, температура морской воды в этот период остается комфортной для купания, колеблясь между +27°C и +30°C. Фактически, по температурным показателям море в сезон дождей мало отличается от высокого сезона.

Однако существуют другие факторы, которые следует учитывать:

Увеличение волнения моря, особенно в пиковые месяцы муссона (август-сентябрь)

Снижение прозрачности воды из-за повышенного количества осадков

Периодические штормы, ограничивающие возможности морского купания

Повышенная вероятность появления медуз, особенно после сильных дождей

Важно понимать, что название "сезон дождей" может создавать ошибочное впечатление о постоянных ливнях. В реальности осадки чаще всего кратковременны и происходят во второй половине дня или ночью, оставляя солнечные утренние часы для пляжного отдыха. 🌦️

Михаил Соколов, инструктор по серфингу В сентябре 2022 года я организовывал серф-тур в Паттайю для группы начинающих. Многие участники сомневались в выборе даты, опасаясь "сезона дождей". Когда мы прибыли на место, температура воды составляла стабильные +28°C — абсолютный комфорт для длительных тренировок. Дожди действительно случались, но преимущественно по вечерам, не мешая нашим дневным занятиям. Более того, периодическое волнение моря создавало идеальные условия для обучения серфингу, чего не бывает в высокий сезон с его "зеркальной" водой. А главное преимущество — малолюдность пляжей. В одну из пятниц мы занимались на участке пляжа Джомтьен протяженностью около 500 метров, где кроме нашей группы находились всего 7-8 других отдыхающих. Для сравнения, в феврале на этом же участке обычно можно встретить 100-150 человек. Сезон дождей оказался настоящим секретом для качественного и уединенного отдыха.

Июль и август считаются переходным периодом с меньшим количеством осадков, что делает их оптимальными месяцами для посещения в рамках "низкого сезона". Температура воды в это время достигает пиковых значений в +29-30°C.

Сентябрь и октябрь — самые дождливые месяцы года, когда вероятность штормов и сильных дождей максимальна. Однако даже в этот период температура воды не опускается ниже +27°C, сохраняя возможность для купания в перерывах между дождями.

Месяц Температура воды Среднее количество осадков (мм) Дней с осадками Май +29-30°C 144 13 Июнь +28-29°C 153 15 Июль +29-30°C 159 16 Август +29-30°C 164 18 Сентябрь +28-29°C 275 21 Октябрь +27-28°C 242 19

Для туристов, рассматривающих посещение Паттайи в сезон дождей, рекомендую выбирать отели с крытыми бассейнами и разнообразной инфраструктурой для проведения времени в дождливые часы. Также стоит планировать более гибкий график экскурсий, чтобы иметь возможность адаптироваться к погодным условиям.

Температура воды по месяцам: календарь для туриста

Точное планирование отдыха требует детального понимания температурного режима воды в разные месяцы года. Рассмотрим особенности каждого месяца для максимально комфортного погружения в воды Сиамского залива. 📅

Январь: Температура воды колеблется в пределах +26-27°C. Это один из самых "прохладных" месяцев для моря в Паттайе, хотя для большинства европейских туристов вода остается очень комфортной. Прозрачность воды максимальная, волнение минимальное. Идеально для семей с детьми и пожилых туристов.

Февраль: Морская вода прогревается до +27-28°C. Условия для купания становятся еще более комфортными. Февраль считается одним из лучших месяцев для пляжного отдыха в Паттайе благодаря балансу между температурой воздуха и воды.

Март: Температура повышается до +28-29°C. Вода становится заметно теплее, что особенно оценят любители продолжительного купания. В конце марта иногда наблюдаются короткие дожди, но они практически не влияют на температуру моря.

Апрель: Один из самых жарких месяцев, когда вода прогревается до +29-30°C. Такая температура может восприниматься некоторыми туристами как слишком теплая, но идеальна для тех, кто чувствителен к прохладной воде.

Май: Температура держится в пределах +29-30°C. Начало сезона дождей, но осадки еще не столь обильны и преимущественно кратковременны. Море остается очень теплым, но прозрачность может снижаться после дождей.

Июнь: Вода в море сохраняет температуру около +28-29°C. Увеличивается количество осадков, но температура воды остается стабильно высокой. Наблюдается периодическое волнение моря, что важно учитывать семьям с детьми.

Июль: Температура воды составляет +29-30°C. Несмотря на формальное отнесение к сезону дождей, июль часто радует стабильной погодой с умеренными осадками. Море теплое, с периодическим легким волнением.

Август: Вода прогрета до +29-30°C. Условия схожи с июлем: теплое море с возможным волнением в отдельные дни. Прозрачность воды варьируется в зависимости от количества осадков.

Сентябрь: Температура воды снижается до +28-29°C. Один из самых дождливых месяцев с повышенной вероятностью штормов. Купание возможно, но следует внимательно следить за прогнозом погоды и предупреждениями спасателей.

Октябрь: Вода охлаждается до +27-28°C. Продолжается сезон дождей, но к концу месяца их интенсивность снижается. Температура воды остается комфортной для большинства туристов.

Ноябрь: Температура составляет +27-28°C. Переходный месяц от сезона дождей к сухому сезону. К середине ноября погода стабилизируется, создавая отличные условия для морского отдыха без толп туристов.

Декабрь: Вода охлаждается до +26-27°C. Начало высокого сезона с идеальными условиями для пляжного отдыха. Прозрачность воды максимальная, волнение минимальное — отличное время для снорклинга и дайвинга.

Для различных категорий туристов можно выделить следующие оптимальные периоды:

Для семей с маленькими детьми: декабрь-март, когда сочетание температуры воды, минимального волнения и высокой прозрачности создает идеальные условия для безопасного купания.

декабрь-март, когда сочетание температуры воды, минимального волнения и высокой прозрачности создает идеальные условия для безопасного купания. Для пожилых людей: ноябрь-февраль, когда нет изнуряющей жары и температура воды наиболее комфортна.

ноябрь-февраль, когда нет изнуряющей жары и температура воды наиболее комфортна. Для любителей водных видов спорта: июнь-август, когда периодическое волнение создает интересные условия для серфинга и других активностей.

июнь-август, когда периодическое волнение создает интересные условия для серфинга и других активностей. Для экономных туристов: май и октябрь — "пограничные" месяцы с хорошей погодой и значительно более низкими ценами на проживание.

Лучшее время для водных видов спорта в Паттайе

Температура воды в Паттайе напрямую влияет на комфортность и эффективность занятий водными видами спорта. Для каждой активности существуют свои оптимальные условия, которые определяются не только температурой воды, но и сопутствующими факторами: силой ветра, волнением моря, прозрачностью воды. 🏄‍♂️

Дайвинг и снорклинг требуют максимальной прозрачности воды, поэтому лучшее время для погружений — с декабря по апрель, когда температура воды составляет +26-30°C, а видимость под водой достигает 5-10 метров. Особенно рекомендую январь и февраль, когда вода (+26-28°C) создает идеальный баланс между комфортом и прозрачностью. В сезон дождей (май-октябрь) видимость под водой может снижаться до 2-3 метров, что значительно ухудшает впечатления от погружения.

Серфинг и виндсерфинг зависят от наличия подходящих волн и ветра. Парадоксально, но сезон дождей (особенно июль-сентябрь) считается лучшим временем для этих видов спорта, когда температура воды держится на уровне +28-30°C. В этот период муссонные ветры создают волны высотой до 1-1,5 метров, что идеально для начинающих и серферов среднего уровня. Высокий туристический сезон с его спокойным морем (+26-28°C) менее подходит для серфинга, хотя условия остаются приемлемыми для обучения новичков.

Кайтсерфинг требует устойчивого ветра и относительно спокойной воды. Оптимальные условия складываются в ноябре-декабре и марте-апреле, когда температура воды составляет +26-30°C, а устойчивые ветры создают идеальные возможности для катания. В разгар высокого сезона (январь-февраль) ветры могут быть менее предсказуемыми, что делает эти месяцы менее привлекательными для кайтеров, несмотря на комфортную температуру воды (+27-28°C).

Вейкбординг можно практиковать круглый год, поскольку этот вид спорта меньше зависит от природных условий. Однако наиболее комфортно заниматься в период с ноября по май, когда температура воды (+26-30°C) позволяет проводить в воде продолжительное время без риска переохлаждения даже при падениях. В Паттайе работает несколько вейк-парков, где созданы искусственные условия для катания, но температура окружающей среды все равно влияет на комфорт.

Гидроциклы и водные лыжи лучше всего использовать при минимальном волнении моря, что характерно для периода с декабря по март. Температура воды в эти месяцы (+26-29°C) оптимальна для продолжительных катаний. В сезон дождей (особенно сентябрь-октябрь) повышенное волнение может создавать небезопасные условия для этих видов активности.

Для разных водных видов спорта можно рекомендовать следующие периоды:

Дайвинг и снорклинг: декабрь-апрель (+26-30°C)

декабрь-апрель (+26-30°C) Серфинг и виндсерфинг: июль-сентябрь (+28-30°C)

июль-сентябрь (+28-30°C) Кайтсерфинг: ноябрь-декабрь и март-апрель (+26-30°C)

ноябрь-декабрь и март-апрель (+26-30°C) Вейкбординг: ноябрь-май (+26-30°C)

Гидроциклы и водные лыжи: декабрь-март (+26-29°C)

При планировании водных активностей следует учитывать не только температуру воды, но и другие погодные факторы. Даже в периоды интенсивных дождей существуют "окна" с отличной погодой, а в высокий сезон могут случаться непродолжительные ливни. Рекомендую планировать занятия водными видами спорта с запасом в 2-3 дня, чтобы иметь возможность выбрать оптимальные погодные условия. 🌞

Понимание особенностей температурного режима моря в Паттайе позволяет грамотно планировать отпуск с учетом ваших предпочтений и потребностей. Независимо от выбранного времени года, Сиамский залив встретит вас теплой водой — разница между "холодным" и "горячим" сезонами составляет всего 4-5°C. Помните, что идеальное время для отдыха определяется не только объективными показателями, но и вашими личными предпочтениями: кому-то по душе освежающие +26°C января, а кто-то оценит почти "парное" море в +30°C апреля. Паттайя гостеприимна круглый год — просто выберите свой идеальный сезон.

