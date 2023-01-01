5 скрытых пляжей Паттайи для тихого отдыха без туристов

Для кого эта статья:

Путешественники, ищущие уединённые места для отдыха на пляже

Люди, интересующиеся поездками в Таиланд и его культурой

Любители природы и желающие избежать массового туризма Когда произносишь "Паттайя", большинство представляет многолюдные пляжи, шумные вечеринки и бесконечные ряды зонтиков на песке. Но даже в этом популярном тайском курорте можно найти тихие уголки, где шум прибоя не заглушается гулом толпы. Представьте: вы просыпаетесь под пение птиц, завтракаете под шелест пальм и проводите день на малолюдном пляже, где между соседними полотенцами — десятки метров свободного песка. Звучит как фантастика для Паттайи? Вовсе нет. Я исследовал этот курорт вдоль и поперёк, чтобы найти пять поистине спокойных пляжей, где можно насладиться настоящим отдыхом без суеты и толкотни. 🌴

Почему стоит искать уединенные пляжи в Паттайе

Паттайя давно заслужила репутацию шумного и переполненного курорта, где найти место для полотенца на центральных пляжах — задача не из простых. Особенно в высокий сезон, когда температура песка кажется ниже, чем плотность туристов на квадратный метр. Но именно эта репутация создает удивительный парадокс: многие путешественники даже не подозревают о существовании тихих бухт и уединенных пляжей всего в нескольких километрах от эпицентра туристической активности.

Преимущества отдыха на малолюдных пляжах Паттайи трудно переоценить:

Возможность насладиться природной красотой без фотобомберов на каждом кадре

Чистая вода с лучшей видимостью для снорклинга

Отсутствие навязчивых продавцов и массажистов

Значительно более низкие цены на еду и напитки

Шанс увидеть местную жизнь, а не только туристические декорации

Антон Северов, travel-блогер После пяти лет регулярных поездок в Таиланд я почти отказался от идеи возвращаться в Паттайю. Шум, толпы и коммерциализация вытеснили тот дух, который я когда-то полюбил. Но всё изменилось, когда местный таксист Сомчай, с которым мы разговорились, предложил показать "настоящую Паттайю". На следующее утро мы отправились на его потрёпанном пикапе вдоль побережья. Через 40 минут езды, после нескольких поворотов по ухабистой дороге, мы оказались на пляже Най Джомтьен. Я не мог поверить своим глазам — километр золотистого песка, кристально чистая вода, и всего пять-шесть семей, расположившихся в тени казуарин. "Туристы не любят далеко ездить, — улыбнулся Сомчай, — поэтому мы, местные, храним такие места для себя".

Отдых на уединённых пляжах — это не просто возможность избежать толп, это шанс испытать совершенно иную сторону Паттайи. Где вместо громкой музыки из баров вы услышите пение птиц, а вместо выкриков продавцов — шёпот волн. Это возможность вернуться к истинной сути пляжного отдыха: релаксации, единению с природой и подлинному отдыху для души и тела. 🏝️

Проблема центральных пляжей Решение на уединенных пляжах Переполненность Просторные участки песка без соседей Шумные бары и музыка Природные звуки и тишина Загрязненная вода Прозрачная вода с видимостью до 5-7 метров Завышенные цены Местные цены без туристической наценки Назойливый сервис Ненавязчивое и искреннее обслуживание

Пять секретных пляжей Паттайи без толп туристов

За годы исследований побережья Паттайи я выделил пять по-настоящему укромных мест, где даже в пик сезона можно насладиться спокойствием и уединением. Каждый из этих пляжей обладает своим неповторимым характером и атмосферой. 🌊

1. Пляж Банг Сарэй (Bang Saray Beach)

Всего в 20 км к югу от центра Паттайи расположился этот жемчужный берег с мелким белым песком. Здесь вы встретите преимущественно местных жителей и редких экспатов, которые предпочитают держать это место в секрете. Пляж окружен рыбацкой деревушкой, что гарантирует свежайшие морепродукты по ценам, которые удивят даже бывалых путешественников.

Особенности Банг Сарэй:

Протяженность: около 2 км чистого пляжа

Глубина: пологий вход, идеален для семей с детьми

Инфраструктура: несколько семейных ресторанчиков и пара массажных салонов

Уникальность: возможность увидеть традиционный рыбацкий быт

2. Пляж Най Джомтьен (Nai Jomtien)

Этот пляж находится сразу за известным Джомтьеном, но отделен от него небольшим мысом, что делает его значительно менее посещаемым. Най Джомтьен протянулся на 5 км и может похвастаться чистым мелким песком и прозрачной водой. Вдоль берега растут высокие казуариновые деревья, создающие естественную тень.

Что ждет вас на Най Джомтьене:

Минимальное количество посетителей даже в выходные дни

Несколько уютных бунгало для длительного проживания

Отличные условия для кайтсерфинга в сезон ветров

Несколько точек с аутентичной тайской кухней по нетуристическим ценам

3. Пляж Сай Кео (Sai Kaew Beach)

Военный пляж Сай Кео — один из лучших секретов Паттайи. Расположенный на территории военно-морской базы Саттахип, он долгое время был закрыт для посещения. Сегодня туристы могут попасть сюда, пройдя простую процедуру регистрации на КПП. Усилия стоят того — вас ждет кристально чистая вода, белоснежный песок и строгие правила поддержания чистоты.

Что делает Сай Кео особенным:

Военный контроль гарантирует идеальную чистоту и безопасность

Коралловые рифы в нескольких метрах от берега

Инфраструктура включает простые душевые и туалеты

Возможность аренды каяков и снаряжения для снорклинга

Елена Мирова, гид по Юго-Восточной Азии Однажды я привезла на пляж Сай Кео группу российских туристов, измученных толчеей Паттайя Бич. Одна семейная пара с двумя детьми была особенно скептична — после трёх дней на центральных пляжах они уже хотели сменить курорт. Когда мы проходили КПП, муж даже пробурчал что-то вроде "опять какая-то туристическая ловушка". Но стоило нам выйти на берег, как их лица преобразились. "Это всё ещё Паттайя?" — недоверчиво спросила жена, глядя на пустынный пляж с лазурной водой. Дети, которые раньше боялись заходить в мутноватую воду городских пляжей, теперь не хотели выходить из кристально чистого моря. К концу дня семья уже бронировала жилье поближе к этому месту на весь оставшийся отпуск. А через год я получила от них сообщение с фотографией — они вернулись на Сай Кео и привезли с собой ещё двe семьи друзей.

4. Пляж Тонг Ланг (Thong Lang Beach)

Скрытый в небольшой бухте на острове Ко Лан, пляж Тонг Ланг известен лишь немногим. В то время как большинство дневных туристов направляются на популярные пляжи острова, вы можете насладиться уединением Тонг Ланга. Добраться сюда можно только пешком через холм или на арендованном мотобайке.

Особенности Тонг Ланга:

Крошечная бухта длиной менее 200 метров

Мелководье с песчаным дном, идеальное для плавания

Всего два небольших кафе с базовым меню

Потрясающие закаты, которые привлекают фотографов

5. Пляж Нам Сай (Nam Sai Beach)

Самый удаленный в нашем списке — пляж Нам Сай находится примерно в 30 км к югу от центра Паттайи. Это место пока не тронуто массовым туризмом и сохраняет подлинную тайскую атмосферу. "Нам сай" в переводе означает "чистая вода", что идеально описывает главное достоинство этого пляжа.

Что ждет вас на Нам Сай:

Абсолютное уединение в будние дни

Возможность увидеть традиционную тайскую рыбалку

Минимальная инфраструктура — только базовые удобства

Несколько небольших скал для исследования

Как добраться до малолюдных пляжей и лучшее время посещения

Главный секрет малолюдности описанных выше пляжей — это определенная сложность доступа к ним. Впрочем, если вы готовы потратить немного больше времени на дорогу, ваша награда — истинное уединение и аутентичный опыт — того стоит. 🚗

Название пляжа Расстояние от центра Оптимальный транспорт Примерное время в пути Стоимость проезда Банг Сарэй 20 км Сонгтео, такси, аренда байка 40-50 минут 300-600 бат Най Джомтьен 12 км Сонгтео, такси, аренда байка 25-35 минут 150-400 бат Сай Кео 23 км Такси, аренда авто 45-60 минут 500-800 бат Тонг Ланг 8 км + паром до Ко Лана Паром + пешком/мотобайк 1,5-2 часа 200 бат (паром) + 300 бат (мотобайк) Нам Сай 30 км Такси, аренда авто/байка 50-70 минут 600-1000 бат

Транспортные нюансы:

Сонгтео (тук-тук) — самый бюджетный вариант, но часто требует пересадок и знания маршрутов

— самый бюджетный вариант, но часто требует пересадок и знания маршрутов Такси — удобно, но дороже; рекомендую использовать приложения Grab или Bolt для честных цен

— удобно, но дороже; рекомендую использовать приложения Grab или Bolt для честных цен Аренда мотобайка — отличный вариант для опытных водителей, дает максимальную свободу передвижения

— отличный вариант для опытных водителей, дает максимальную свободу передвижения Аренда авто — идеальна для семей и групп, особенно если планируете посетить несколько удаленных пляжей

Лучшее время посещения:

Идеальный период для посещения уединенных пляжей Паттайи — с ноября по февраль. В это время в Таиланде сухой сезон с комфортной температурой воздуха около 28-32°C и минимальным количеством осадков. Но если ваша главная цель — избежать толп, стоит учитывать и другие факторы:

Будние дни значительно спокойнее выходных , когда местные жители могут приезжать на отдых

, когда местные жители могут приезжать на отдых Раннее утро (до 10:00) — время, когда даже на относительно популярных пляжах можно насладиться одиночеством

— время, когда даже на относительно популярных пляжах можно насладиться одиночеством Избегайте китайских праздников (особенно Китайский Новый год), когда наплыв туристов увеличивается в разы

(особенно Китайский Новый год), когда наплыв туристов увеличивается в разы Май-октябрь — сезон дождей, но это означает меньше туристов и более низкие цены; дожди обычно кратковременные

Для максимально комфортного посещения малолюдных пляжей рекомендую планировать поездку на вторник-четверг в непиковый сезон. В этом случае вы получите практически персональный пляж всего в паре десятков километров от шумной Паттайи. 📅

Инфраструктура и особенности отдыха на тихих пляжах

Выбирая уединение, важно понимать, что вам придется пожертвовать некоторыми удобствами, к которым привыкли туристы на центральных пляжах Паттайи. Здесь нет ни бесконечных рядов лежаков, ни громких beach-клубов, ни массажных салонов через каждые 50 метров. Но именно в этой "неразвитости" и заключается главная ценность таких мест. 🌿

Базовая инфраструктура малолюдных пляжей:

Туалеты и душевые — присутствуют на большинстве пляжей, но в очень базовом исполнении

— присутствуют на большинстве пляжей, но в очень базовом исполнении Пункты питания — обычно 1-3 небольших кафе с простым меню из морепродуктов и тайских блюд

— обычно 1-3 небольших кафе с простым меню из морепродуктов и тайских блюд Аренда снаряжения — на некоторых пляжах можно арендовать маски для снорклинга, каяки или доски для SUP

— на некоторых пляжах можно арендовать маски для снорклинга, каяки или доски для SUP Тень — преимущественно естественная, от растущих вдоль берега деревьев

— преимущественно естественная, от растущих вдоль берега деревьев Wi-Fi — редкость, поэтому лучше заранее настроить мобильный интернет

Что приятно удивляет на уединенных пляжах — это цены. Без ориентации на массового туриста, местные заведения предлагают еду и напитки по стоимости, близкой к "тайской", а не "туристической". Например, обед из свежих морепродуктов на двоих с напитками на пляже Банг Сарэй обойдется примерно в 400-600 бат (800-1200 рублей), что в 2-3 раза дешевле, чем в заведениях на центральных пляжах.

Особенности отдыха, которые стоит учитывать:

Безопасность воды — на уединенных пляжах редко встречаются спасатели, поэтому важно адекватно оценивать свои силы

— на уединенных пляжах редко встречаются спасатели, поэтому важно адекватно оценивать свои силы Медицинская помощь — находится на значительном удалении, имеет смысл взять с собой базовую аптечку

— находится на значительном удалении, имеет смысл взять с собой базовую аптечку Оплата — многие небольшие кафе принимают только наличные, банкоматы отсутствуют

— многие небольшие кафе принимают только наличные, банкоматы отсутствуют Зонтики и лежаки — на некоторых пляжах доступны для аренды, но выбор ограничен

— на некоторых пляжах доступны для аренды, но выбор ограничен Мусор — инфраструктура для сбора отходов минимальна, будьте готовы забрать свой мусор с собой

Немаловажный аспект — чистота воды. Благодаря удаленности от городских стоков и меньшему количеству посетителей, море на секретных пляжах значительно чище. Особенно это заметно на пляже Сай Кео и в бухте Тонг Ланг, где прозрачность воды позволяет наблюдать подводный мир даже без специального оборудования. 🐠

Для тех, кто ценит единение с природой, малолюдные пляжи предоставляют уникальную возможность увидеть птиц и морских обитателей в их естественной среде. На рассвете на пляже Нам Сай можно наблюдать за рыбаками, использующими традиционные методы ловли, а в тихих бухтах Ко Лана — встретить красочных тропических рыб всего в нескольких метрах от берега.

Советы для комфортного отдыха вдали от шумных мест

Посещение уединенных пляжей требует некоторой подготовки. Вот несколько проверенных рекомендаций, которые сделают ваш отдых максимально комфортным. 🧳

Что взять с собой на малолюдный пляж:

Запас питьевой воды — не всегда есть возможность купить её на месте

— не всегда есть возможность купить её на месте Солнцезащитные средства — на уединенных пляжах меньше тени

— на уединенных пляжах меньше тени Наличные деньги — банкоматы и терминалы для карт редки

— банкоматы и терминалы для карт редки Базовую аптечку с антисептиком, пластырями и лекарствами первой необходимости

с антисептиком, пластырями и лекарствами первой необходимости Полотенца и коврик для комфортного размещения на песке

для комфортного размещения на песке Портативный зарядник — розетки могут быть недоступны

— розетки могут быть недоступны Упаковку для мусора — урны встречаются редко

— урны встречаются редко Маску и трубку для снорклинга — если планируете исследовать подводный мир

Практические советы по организации поездки:

Планируйте транспорт заранее. Если вы едете на такси, договоритесь с водителем о времени обратной поездки или сохраните контакты надежной службы. На удаленных пляжах поймать такси спонтанно может быть проблематично. Изучите прогноз погоды. Даже в сухой сезон случаются дожди, а укрыться на малолюдном пляже часто негде. Уважайте местную культуру. Удаленные пляжи часто посещаются местными жителями, для которых важны традиционные ценности. Избегайте топлеса и откровенных купальников. Заранее скачайте офлайн-карты. Навигация поможет не только добраться до пляжа, но и найти ближайшие магазины или кафе. Изучите отливы и приливы. На некоторых пляжах, особенно на Ко Лане, во время отлива море может отступить на десятки метров. Планируйте питание. Если у вас особые диетические предпочтения, лучше взять еду с собой — выбор блюд в местных кафе обычно ограничен. Будьте готовы к языковому барьеру. Вдали от туристических зон местные жители могут не говорить по-английски. Полезно выучить несколько фраз на тайском или иметь приложение-переводчик.

Этикет поведения на малолюдных пляжах:

Не оставляйте мусор — забирайте всё, что принесли с собой

Не собирайте ракушки и кораллы — это наносит вред экосистеме

Уважайте тишину — многие приезжают сюда именно за спокойствием

Не кормите диких животных и птиц — это меняет их естественное поведение

Будьте дружелюбны к местным жителям — от этого зависит, как долго пляж останется "секретным"

Следуя этим простым рекомендациям, вы не только обеспечите себе комфортный отдых, но и поможете сохранить эти удивительные места в их первозданном виде для будущих путешественников, ищущих уединения вдали от туристических троп. 🌊

Спрятанные от глаз большинства туристов, тихие пляжи Паттайи хранят настоящую душу этого региона Таиланда. Они напоминают нам, что подлинные сокровища часто требуют усилий для их обнаружения. Пожертвовав немного комфорта и потратив дополнительное время на дорогу, вы получите бесценную награду — чистое море, уединение и ощущение того, что вы открыли свой собственный кусочек рая. Помните, что главная ценность таких мест — их нетронутость. Относитесь к ним бережно, и они останутся такими же прекрасными для других искателей тишины.

Читайте также