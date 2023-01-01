Море или залив: где на самом деле купаются туристы в Паттайе#Паттайя
Отправляясь в Паттайю, многие туристы задаются вопросом: "А где, собственно, я буду купаться — в море или океане?" Вопрос не праздный, особенно для тех, кто планирует долгожданный отпуск и хочет точно знать, какие волны, течения и условия купания ожидают его на знаменитом тайском курорте. Географические нюансы могут существенно повлиять на впечатления от отдыха, выбор пляжа и даже время года для поездки. Разберемся в тонкостях географии Паттайи и выясним, какой же водный объект на самом деле омывает её живописные берега. 🌊
Сиамский залив: что омывает пляжи Паттайи
Пляжи Паттайи омывает Сиамский залив, который является частью Южно-Китайского моря. Это крупный морской залив, расположенный в западной части Тихого океана. Чтобы понять географическую иерархию водоемов в этом районе, представьте матрешку: Тихий океан включает в себя Южно-Китайское море, которое, в свою очередь, образует Сиамский залив. Именно его воды и касаются ваши ноги, когда вы гуляете по знаменитой Паттайя Бич. 🏖️
Сиамский залив имеет форму треугольника и ограничен территориями Таиланда, Камбоджи и южной части Вьетнама. Его общая площадь составляет около 320 000 км², а средняя глубина — около 45 метров. Для сравнения, это примерно в два раза меньше, чем площадь Черного моря, но значительно больше, чем Азовское море.
Сергей Колесников, гид-экскурсовод по Таиланду
Однажды я сопровождал группу российских туристов, многие из которых были уверены, что едут отдыхать "на океан". Когда мы прибыли на пляж Джомтьен, один из отдыхающих настойчиво спрашивал меня: "А где же тут океанские волны? Мы же на Тихом океане?" Пришлось устроить импровизированный урок географии прямо на песке. Я нарисовал схему, объясняя, что между нами и открытым океаном — сотни километров островов и материковых берегов. И что условия в Сиамском заливе совсем другие: здесь нет высоких океанских волн, зато есть теплая, спокойная вода, идеальная для семейного отдыха. К концу нашей беседы многие признались, что именно эта "неокеанская" атмосфера и делает Паттайю таким привлекательным местом для отдыха.
Географическое положение Сиамского залива определяет ряд его особенностей:
- Относительная мелководность — большая часть залива имеет глубину до 80 метров
- Хорошая прогреваемость воды — средняя температура воды колеблется от +26°C зимой до +29°C летом
- Умеренная соленость — около 32-33‰, что немного ниже, чем средняя океаническая соленость (35‰)
- Выраженные приливы и отливы, особенно заметные в северной части залива
Сиамский залив играет важную роль в экономике региона, являясь значимым рыбопромысловым районом, транспортным коридором и, конечно же, туристической меккой. Курортная Паттайя расположена в северо-западной части залива, примерно в 150 км от Бангкока.
Море или океан: географические особенности региона
Часто возникающая путаница относительно того, омывает ли Паттайю море или океан, имеет под собой географические основания. С точки зрения строгой географии, Паттайя расположена на берегу залива (Сиамского), который является частью моря (Южно-Китайского), которое, в свою очередь, относится к бассейну океана (Тихого). То есть технически купаться вы будете не в океане и даже не в открытом море, а в заливе. 🧭
Чтобы окончательно прояснить ситуацию, рассмотрим основные отличия моря от океана:
|Критерий
|Океан
|Море
|Сиамский залив (Паттайя)
|Размеры
|Обширные водные пространства, занимающие значительную часть поверхности Земли
|Меньшие по размеру части Мирового океана, обычно прилегающие к суше
|Относительно небольшой залив моря
|Глубина
|Средняя глубина 3-4 км, максимальная до 11 км
|Обычно от нескольких сотен до 1-2 тыс. метров
|Средняя глубина около 45 м
|Течения
|Мощные глобальные течения
|Локальные течения, зависящие от конфигурации берегов
|Слабые сезонные течения
|Волновой режим
|Высокие волны, океанская зыбь
|Волны умеренной высоты
|Небольшие волны, часто штиль
Южно-Китайское море относится к типу окраинных морей, которые располагаются на периферии океанов и частично отделены от них островами или полуостровами. Его площадь составляет около 3,5 млн км², что делает его одним из крупнейших морей мира, однако это всё равно значительно меньше любого из океанов.
Важно понимать, что с точки зрения туриста, разница между морем и океаном проявляется в основном в следующих аспектах:
- Волновой режим — в океане волны обычно выше и мощнее
- Температура воды — моря, особенно закрытые, как правило, теплее
- Приливы и отливы — в океане они выражены сильнее
- Соленость — в море часто ниже из-за впадающих рек
В случае с Паттайей географическое положение в защищенном заливе определяет относительно спокойный характер волн, высокую температуру воды и умеренные приливы, что делает этот курорт комфортным для отдыха круглый год.
Характеристики воды и пляжей в Паттайе
Вода в Сиамском заливе у берегов Паттайи имеет свои особенности, которые непосредственно влияют на качество пляжного отдыха. Благодаря расположению в защищенном заливе, водные характеристики здесь существенно отличаются от океанических условий. 🌡️
Мария Петрова, океанолог
В 2019 году я проводила исследование прибрежных вод Таиланда, включая акваторию Паттайи. Нас интересовали различия между "полуоткрытыми" акваториями, как в Паттайе, и защищенными бухтами, как на Пхукете. Результаты удивили даже нашу команду: вода в Сиамском заливе имела удивительно стабильные показатели температуры даже при смене сезонов. В то время как на западном побережье Таиланда колебания достигали 3-4 градусов, в Паттайе разница между сезонами редко превышала 2°C. Именно эта термальная стабильность делает Паттайю привлекательной для туристов круглый год, несмотря на сезонные муссоны. Вместе с местными гидами мы провели опрос среди отдыхающих, и более 70% туристов отметили комфортную температуру воды как один из ключевых факторов выбора этого направления.
Основные характеристики воды в Паттайе:
- Температура: круглый год держится в диапазоне +26...+29°C, максимально прогреваясь в апреле-мае
- Соленость: 32-33‰, что чуть ниже средней океанической
- Прозрачность: варьируется от 1-2 м в городской черте до 5-10 м у островов
- Волнение: преимущественно слабое, 1-2 балла
- Течения: слабые, преимущественно приливно-отливные
Что касается пляжей Паттайи, их качество и характеристики существенно различаются в зависимости от расположения:
|Пляж
|Протяженность
|Тип песка
|Чистота воды
|Особенности
|Паттайя Бич
|4 км
|Желтоватый, средней крупности
|Низкая в городской части
|Развитая инфраструктура, много людей
|Джомтьен
|6 км
|Светло-желтый, мелкий
|Средняя
|Популярен среди семей с детьми
|Вонгамат
|1 км
|Белый, мелкий
|Высокая
|Элитный район, спокойная атмосфера
|Ко Лан (остров)
|Несколько пляжей по 200-500 м
|Белоснежный, мелкий
|Очень высокая
|Остров в 7 км от берега, "райские" пляжи
Стоит отметить особенность Сиамского залива в районе Паттайи — значительные отливы. В период отлива вода может отступать на 20-50 метров от берега, что делает купание неудобным в некоторых частях побережья. Этот эффект наиболее заметен на городских пляжах Паттайи и менее выражен на островах.
Важным фактором, влияющим на качество воды, является развитая городская инфраструктура Паттайи и высокая плотность населения. Городские пляжи часто уступают по чистоте воды островным. Именно поэтому многие туристы предпочитают совершать однодневные поездки на близлежащие острова, где вода гораздо чище и прозрачнее.
Влияние Сиамского залива на климат и отдых в Паттайе
Сиамский залив играет ключевую роль в формировании местного климата, создавая особые условия, которые делают Паттайю популярным круглогодичным курортом. В отличие от побережий, выходящих непосредственно к океану, залив создает более мягкий и стабильный микроклимат, значительно влияющий на планирование отдыха. 🌦️
Основные климатические особенности Паттайи, обусловленные влиянием Сиамского залива:
- Смягченный муссонный климат — залив несколько ослабляет действие муссонов по сравнению с открытыми побережьями
- Стабильно высокая температура воздуха — среднегодовая температура около +28°C с небольшими сезонными колебаниями
- Высокая влажность воздуха — в среднем 70-80%, с повышением до 90% в сезон дождей
- Более засушливый климат — восточное побережье Таиланда получает меньше осадков, чем западное (Пхукет, Краби)
- Сглаженная сезонность — менее выраженные переходы между сезонами
В отличие от курортов, расположенных на берегу открытого океана, Паттайя защищена от мощных океанических штормов и циклонов. Тайфуны, регулярно обрушивающиеся на Филиппины и Вьетнам, редко достигают этого района Таиланда в своей разрушительной силе. Это делает курорт относительно безопасным даже в сезон тропических циклонов.
Климатические сезоны в Паттайе можно разделить на три периода:
- Сухой прохладный сезон (ноябрь-февраль) — наиболее комфортный период для отдыха с температурой +26...+30°C, низкой влажностью и минимумом осадков.
- Сухой жаркий сезон (март-май) — самый жаркий период с температурами до +35°C и выше, характеризуется очень высоким УФ-индексом.
- Сезон дождей (июнь-октябрь) — период юго-западного муссона с кратковременными, но интенсивными ливнями, преимущественно во второй половине дня.
Важно отметить, что благодаря географическому положению восточного побережья Таиланда, Паттайя получает значительно меньше осадков в сезон дождей, чем Пхукет или островные курорты Андаманского моря. Это делает её привлекательным направлением даже в традиционный "низкий сезон".
Морские бризы, формирующиеся над заливом, создают естественную вентиляцию побережья, что особенно ценится в жаркие месяцы. Днем прохладный воздух движется с моря на сушу, вечером — в обратном направлении, что способствует естественному охлаждению прибрежной зоны.
Особенности купания и водных развлечений на курорте
Географическое положение Паттайи на берегу Сиамского залива создает специфические условия для купания и водных развлечений, существенно отличающиеся от океанических курортов. Защищенность залива, его мелководность и относительно спокойный характер воды определяют специфику морского отдыха в этом регионе. 🏊
Купание в Паттайе имеет следующие особенности:
- Плавный вход в воду — на большинстве пляжей глубина нарастает очень постепенно, что удобно для отдыха с детьми
- Существенные отливы — в периоды отливов (особенно в полнолуние и новолуние) вода может отступать на 30-50 метров
- Высокая мутность воды на городских пляжах, особенно после дождей или при сильных отливно-приливных течениях
- Незначительное волнение — высокие волны крайне редки, что снижает риск возникновения опасных подводных течений
- Разнообразие подводного мира — особенно у прибрежных островов, что создает хорошие условия для снорклинга
Безопасность купания в Паттайе оценивается как достаточно высокая по сравнению с океаническими пляжами. Здесь практически отсутствуют опасные отбойные течения (rip currents), характерные для океанических побережий. Однако существуют другие факторы, требующие внимания:
|Фактор риска
|Уровень опасности
|Рекомендации
|Медузы
|Средний (сезонно)
|Внимательно осматривать воду перед купанием, особенно в апреле-мае
|Морские ежи
|Низкий
|Использовать специальную обувь при купании в каменистых местах
|Подводные камни
|Низкий
|Соблюдать осторожность на неизвестных пляжах, особенно при отливе
|Водный транспорт
|Средний
|Не заплывать за буйки, особенно в зонах активного движения лодок
|Качество воды
|Средний-высокий (городские пляжи)
|Предпочитать купание на пляжах островов или в южной части курорта
Характеристики Сиамского залива определяют популярность различных видов водных развлечений в Паттайе:
- Водные мотоциклы и "бананы" — благодаря относительно спокойной воде и отсутствию сильных течений, эти виды развлечений доступны практически круглый год.
- Парасейлинг (полеты на парашюте за катером) — более стабильные ветровые условия в заливе делают этот вид активности безопаснее по сравнению с океаническими курортами.
- Дайвинг и снорклинг — лучшие условия наблюдаются у близлежащих островов (Ко Лан, Ко Самет), где видимость под водой может достигать 10-15 метров.
- Морские экскурсии — небольшие волны в заливе позволяют комфортно совершать поездки на ближайшие острова даже на небольших судах.
Интересная особенность залива — выраженная стратификация воды по температуре в некоторые сезоны. Особенно заметно это явление в декабре-январе, когда поверхностный слой воды может быть заметно прохладнее глубинного. Это создает интересный эффект при погружении: входя в воду, купальщик ощущает прохладу, но при погружении глубже чувствует более теплые слои воды.
Сезонные изменения также влияют на характер водных развлечений. В сезон дождей (особенно в сентябре-октябре) увеличивается мутность воды из-за стока с суши, что ограничивает возможности для снорклинга и подводных наблюдений. С другой стороны, в это время снижаются цены на водные развлечения, а пляжи становятся менее многолюдными.
Сиамский залив, омывающий берега Паттайи, создает уникальную экосистему, совмещающую преимущества защищенной бухты с богатством тропических вод. Здесь нет мощных океанических волн и непредсказуемых течений, зато есть теплая вода круглый год и разнообразие морской жизни. Понимание географических особенностей этого региона позволяет туристам корректировать свои ожидания и максимально использовать преимущества курорта. Независимо от того, называете ли вы водоем у берегов Паттайи морем или заливом, его характеристики создают идеальные условия для расслабленного пляжного отдыха, неспешных морских прогулок и знакомства с подводным миром тропиков — всего того, ради чего миллионы туристов ежегодно выбирают этот уголок Юго-Восточной Азии.
Герман Куликов
тревел-редактор