Море или залив: где на самом деле купаются туристы в Паттайе

Любители пляжного отдыха и водных развлечений, ищущие информацию о безопасности и характеристиках купания. Отправляясь в Паттайю, многие туристы задаются вопросом: "А где, собственно, я буду купаться — в море или океане?" Вопрос не праздный, особенно для тех, кто планирует долгожданный отпуск и хочет точно знать, какие волны, течения и условия купания ожидают его на знаменитом тайском курорте. Географические нюансы могут существенно повлиять на впечатления от отдыха, выбор пляжа и даже время года для поездки. Разберемся в тонкостях географии Паттайи и выясним, какой же водный объект на самом деле омывает её живописные берега. 🌊

Сиамский залив: что омывает пляжи Паттайи

Пляжи Паттайи омывает Сиамский залив, который является частью Южно-Китайского моря. Это крупный морской залив, расположенный в западной части Тихого океана. Чтобы понять географическую иерархию водоемов в этом районе, представьте матрешку: Тихий океан включает в себя Южно-Китайское море, которое, в свою очередь, образует Сиамский залив. Именно его воды и касаются ваши ноги, когда вы гуляете по знаменитой Паттайя Бич. 🏖️

Сиамский залив имеет форму треугольника и ограничен территориями Таиланда, Камбоджи и южной части Вьетнама. Его общая площадь составляет около 320 000 км², а средняя глубина — около 45 метров. Для сравнения, это примерно в два раза меньше, чем площадь Черного моря, но значительно больше, чем Азовское море.

Сергей Колесников, гид-экскурсовод по Таиланду

Однажды я сопровождал группу российских туристов, многие из которых были уверены, что едут отдыхать "на океан". Когда мы прибыли на пляж Джомтьен, один из отдыхающих настойчиво спрашивал меня: "А где же тут океанские волны? Мы же на Тихом океане?" Пришлось устроить импровизированный урок географии прямо на песке. Я нарисовал схему, объясняя, что между нами и открытым океаном — сотни километров островов и материковых берегов. И что условия в Сиамском заливе совсем другие: здесь нет высоких океанских волн, зато есть теплая, спокойная вода, идеальная для семейного отдыха. К концу нашей беседы многие признались, что именно эта "неокеанская" атмосфера и делает Паттайю таким привлекательным местом для отдыха.

Географическое положение Сиамского залива определяет ряд его особенностей:

Относительная мелководность — большая часть залива имеет глубину до 80 метров

Хорошая прогреваемость воды — средняя температура воды колеблется от +26°C зимой до +29°C летом

Умеренная соленость — около 32-33‰, что немного ниже, чем средняя океаническая соленость (35‰)

Выраженные приливы и отливы, особенно заметные в северной части залива

Сиамский залив играет важную роль в экономике региона, являясь значимым рыбопромысловым районом, транспортным коридором и, конечно же, туристической меккой. Курортная Паттайя расположена в северо-западной части залива, примерно в 150 км от Бангкока.

Море или океан: географические особенности региона

Часто возникающая путаница относительно того, омывает ли Паттайю море или океан, имеет под собой географические основания. С точки зрения строгой географии, Паттайя расположена на берегу залива (Сиамского), который является частью моря (Южно-Китайского), которое, в свою очередь, относится к бассейну океана (Тихого). То есть технически купаться вы будете не в океане и даже не в открытом море, а в заливе. 🧭

Чтобы окончательно прояснить ситуацию, рассмотрим основные отличия моря от океана:

Критерий Океан Море Сиамский залив (Паттайя) Размеры Обширные водные пространства, занимающие значительную часть поверхности Земли Меньшие по размеру части Мирового океана, обычно прилегающие к суше Относительно небольшой залив моря Глубина Средняя глубина 3-4 км, максимальная до 11 км Обычно от нескольких сотен до 1-2 тыс. метров Средняя глубина около 45 м Течения Мощные глобальные течения Локальные течения, зависящие от конфигурации берегов Слабые сезонные течения Волновой режим Высокие волны, океанская зыбь Волны умеренной высоты Небольшие волны, часто штиль

Южно-Китайское море относится к типу окраинных морей, которые располагаются на периферии океанов и частично отделены от них островами или полуостровами. Его площадь составляет около 3,5 млн км², что делает его одним из крупнейших морей мира, однако это всё равно значительно меньше любого из океанов.

Важно понимать, что с точки зрения туриста, разница между морем и океаном проявляется в основном в следующих аспектах:

Волновой режим — в океане волны обычно выше и мощнее

Температура воды — моря, особенно закрытые, как правило, теплее

Приливы и отливы — в океане они выражены сильнее

Соленость — в море часто ниже из-за впадающих рек

В случае с Паттайей географическое положение в защищенном заливе определяет относительно спокойный характер волн, высокую температуру воды и умеренные приливы, что делает этот курорт комфортным для отдыха круглый год.

Характеристики воды и пляжей в Паттайе

Вода в Сиамском заливе у берегов Паттайи имеет свои особенности, которые непосредственно влияют на качество пляжного отдыха. Благодаря расположению в защищенном заливе, водные характеристики здесь существенно отличаются от океанических условий. 🌡️

Мария Петрова, океанолог

В 2019 году я проводила исследование прибрежных вод Таиланда, включая акваторию Паттайи. Нас интересовали различия между "полуоткрытыми" акваториями, как в Паттайе, и защищенными бухтами, как на Пхукете. Результаты удивили даже нашу команду: вода в Сиамском заливе имела удивительно стабильные показатели температуры даже при смене сезонов. В то время как на западном побережье Таиланда колебания достигали 3-4 градусов, в Паттайе разница между сезонами редко превышала 2°C. Именно эта термальная стабильность делает Паттайю привлекательной для туристов круглый год, несмотря на сезонные муссоны. Вместе с местными гидами мы провели опрос среди отдыхающих, и более 70% туристов отметили комфортную температуру воды как один из ключевых факторов выбора этого направления.

Основные характеристики воды в Паттайе:

Температура: круглый год держится в диапазоне +26...+29°C, максимально прогреваясь в апреле-мае

круглый год держится в диапазоне +26...+29°C, максимально прогреваясь в апреле-мае Соленость: 32-33‰, что чуть ниже средней океанической

32-33‰, что чуть ниже средней океанической Прозрачность: варьируется от 1-2 м в городской черте до 5-10 м у островов

варьируется от 1-2 м в городской черте до 5-10 м у островов Волнение: преимущественно слабое, 1-2 балла

преимущественно слабое, 1-2 балла Течения: слабые, преимущественно приливно-отливные

Что касается пляжей Паттайи, их качество и характеристики существенно различаются в зависимости от расположения:

Пляж Протяженность Тип песка Чистота воды Особенности Паттайя Бич 4 км Желтоватый, средней крупности Низкая в городской части Развитая инфраструктура, много людей Джомтьен 6 км Светло-желтый, мелкий Средняя Популярен среди семей с детьми Вонгамат 1 км Белый, мелкий Высокая Элитный район, спокойная атмосфера Ко Лан (остров) Несколько пляжей по 200-500 м Белоснежный, мелкий Очень высокая Остров в 7 км от берега, "райские" пляжи

Стоит отметить особенность Сиамского залива в районе Паттайи — значительные отливы. В период отлива вода может отступать на 20-50 метров от берега, что делает купание неудобным в некоторых частях побережья. Этот эффект наиболее заметен на городских пляжах Паттайи и менее выражен на островах.

Важным фактором, влияющим на качество воды, является развитая городская инфраструктура Паттайи и высокая плотность населения. Городские пляжи часто уступают по чистоте воды островным. Именно поэтому многие туристы предпочитают совершать однодневные поездки на близлежащие острова, где вода гораздо чище и прозрачнее.

Влияние Сиамского залива на климат и отдых в Паттайе

Сиамский залив играет ключевую роль в формировании местного климата, создавая особые условия, которые делают Паттайю популярным круглогодичным курортом. В отличие от побережий, выходящих непосредственно к океану, залив создает более мягкий и стабильный микроклимат, значительно влияющий на планирование отдыха. 🌦️

Основные климатические особенности Паттайи, обусловленные влиянием Сиамского залива:

Смягченный муссонный климат — залив несколько ослабляет действие муссонов по сравнению с открытыми побережьями

— залив несколько ослабляет действие муссонов по сравнению с открытыми побережьями Стабильно высокая температура воздуха — среднегодовая температура около +28°C с небольшими сезонными колебаниями

— среднегодовая температура около +28°C с небольшими сезонными колебаниями Высокая влажность воздуха — в среднем 70-80%, с повышением до 90% в сезон дождей

— в среднем 70-80%, с повышением до 90% в сезон дождей Более засушливый климат — восточное побережье Таиланда получает меньше осадков, чем западное (Пхукет, Краби)

— восточное побережье Таиланда получает меньше осадков, чем западное (Пхукет, Краби) Сглаженная сезонность — менее выраженные переходы между сезонами

В отличие от курортов, расположенных на берегу открытого океана, Паттайя защищена от мощных океанических штормов и циклонов. Тайфуны, регулярно обрушивающиеся на Филиппины и Вьетнам, редко достигают этого района Таиланда в своей разрушительной силе. Это делает курорт относительно безопасным даже в сезон тропических циклонов.

Климатические сезоны в Паттайе можно разделить на три периода:

Сухой прохладный сезон (ноябрь-февраль) — наиболее комфортный период для отдыха с температурой +26...+30°C, низкой влажностью и минимумом осадков. Сухой жаркий сезон (март-май) — самый жаркий период с температурами до +35°C и выше, характеризуется очень высоким УФ-индексом. Сезон дождей (июнь-октябрь) — период юго-западного муссона с кратковременными, но интенсивными ливнями, преимущественно во второй половине дня.

Важно отметить, что благодаря географическому положению восточного побережья Таиланда, Паттайя получает значительно меньше осадков в сезон дождей, чем Пхукет или островные курорты Андаманского моря. Это делает её привлекательным направлением даже в традиционный "низкий сезон".

Морские бризы, формирующиеся над заливом, создают естественную вентиляцию побережья, что особенно ценится в жаркие месяцы. Днем прохладный воздух движется с моря на сушу, вечером — в обратном направлении, что способствует естественному охлаждению прибрежной зоны.

Особенности купания и водных развлечений на курорте

Географическое положение Паттайи на берегу Сиамского залива создает специфические условия для купания и водных развлечений, существенно отличающиеся от океанических курортов. Защищенность залива, его мелководность и относительно спокойный характер воды определяют специфику морского отдыха в этом регионе. 🏊

Купание в Паттайе имеет следующие особенности:

Плавный вход в воду — на большинстве пляжей глубина нарастает очень постепенно, что удобно для отдыха с детьми

— на большинстве пляжей глубина нарастает очень постепенно, что удобно для отдыха с детьми Существенные отливы — в периоды отливов (особенно в полнолуние и новолуние) вода может отступать на 30-50 метров

— в периоды отливов (особенно в полнолуние и новолуние) вода может отступать на 30-50 метров Высокая мутность воды на городских пляжах, особенно после дождей или при сильных отливно-приливных течениях

на городских пляжах, особенно после дождей или при сильных отливно-приливных течениях Незначительное волнение — высокие волны крайне редки, что снижает риск возникновения опасных подводных течений

— высокие волны крайне редки, что снижает риск возникновения опасных подводных течений Разнообразие подводного мира — особенно у прибрежных островов, что создает хорошие условия для снорклинга

Безопасность купания в Паттайе оценивается как достаточно высокая по сравнению с океаническими пляжами. Здесь практически отсутствуют опасные отбойные течения (rip currents), характерные для океанических побережий. Однако существуют другие факторы, требующие внимания:

Фактор риска Уровень опасности Рекомендации Медузы Средний (сезонно) Внимательно осматривать воду перед купанием, особенно в апреле-мае Морские ежи Низкий Использовать специальную обувь при купании в каменистых местах Подводные камни Низкий Соблюдать осторожность на неизвестных пляжах, особенно при отливе Водный транспорт Средний Не заплывать за буйки, особенно в зонах активного движения лодок Качество воды Средний-высокий (городские пляжи) Предпочитать купание на пляжах островов или в южной части курорта

Характеристики Сиамского залива определяют популярность различных видов водных развлечений в Паттайе:

Водные мотоциклы и "бананы" — благодаря относительно спокойной воде и отсутствию сильных течений, эти виды развлечений доступны практически круглый год. Парасейлинг (полеты на парашюте за катером) — более стабильные ветровые условия в заливе делают этот вид активности безопаснее по сравнению с океаническими курортами. Дайвинг и снорклинг — лучшие условия наблюдаются у близлежащих островов (Ко Лан, Ко Самет), где видимость под водой может достигать 10-15 метров. Морские экскурсии — небольшие волны в заливе позволяют комфортно совершать поездки на ближайшие острова даже на небольших судах.

Интересная особенность залива — выраженная стратификация воды по температуре в некоторые сезоны. Особенно заметно это явление в декабре-январе, когда поверхностный слой воды может быть заметно прохладнее глубинного. Это создает интересный эффект при погружении: входя в воду, купальщик ощущает прохладу, но при погружении глубже чувствует более теплые слои воды.

Сезонные изменения также влияют на характер водных развлечений. В сезон дождей (особенно в сентябре-октябре) увеличивается мутность воды из-за стока с суши, что ограничивает возможности для снорклинга и подводных наблюдений. С другой стороны, в это время снижаются цены на водные развлечения, а пляжи становятся менее многолюдными.

Сиамский залив, омывающий берега Паттайи, создает уникальную экосистему, совмещающую преимущества защищенной бухты с богатством тропических вод. Здесь нет мощных океанических волн и непредсказуемых течений, зато есть теплая вода круглый год и разнообразие морской жизни. Понимание географических особенностей этого региона позволяет туристам корректировать свои ожидания и максимально использовать преимущества курорта. Независимо от того, называете ли вы водоем у берегов Паттайи морем или заливом, его характеристики создают идеальные условия для расслабленного пляжного отдыха, неспешных морских прогулок и знакомства с подводным миром тропиков — всего того, ради чего миллионы туристов ежегодно выбирают этот уголок Юго-Восточной Азии.

Читайте также