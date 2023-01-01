Чистые пляжи Паттайи: миф развеян, секретные локации найдены#Паттайя
Для кого эта статья:
- Русскоговорящие туристы, планирующие поездку в Паттайю
- Любители пляжного отдыха и водных развлечений
Путешественники, интересующиеся качеством пляжей и их чистотой
Паттайя — магнит для русскоговорящих туристов, но миф о грязных пляжах часто останавливает путешественников от поездки в этот тайский курорт. "В Паттайе нет чистого моря" — утверждение, кочующее из форума в форум годами. Решил проверить это лично, посетив более 15 пляжей этого региона за последние два сезона. Результаты удивили даже меня — бывалого путешественника. Чистые песчаные берега в Паттайе существуют, но знать, где их искать — бесценно. Готовы узнать реальную ситуацию и секретные локации для идеального пляжного отдыха? 🏖️
Чистые пляжи Паттайи: правда или миф?
Первое, что приходит на ум при упоминании Паттайи — оживленный город с сомнительной репутацией пляжей. Годами туристы возвращались с историями о мутной воде, плавающем мусоре и переполненных берегах. Но так ли все плохо на самом деле? Последние 3-5 лет ситуация кардинально изменилась.
По данным Агентства по охране окружающей среды Таиланда за 2022-2023 годы, качество воды на большинстве пляжей Паттайи значительно улучшилось. Власти города инвестировали более 150 миллионов батов в системы очистки воды и регулярные уборки пляжей.
Максим Корнеев, гид-экскурсовод в Таиланде
Когда я впервые приехал работать в Паттайю 10 лет назад, действительно было сложно найти чистый пляж. Центральная Паттайя представляла собой печальное зрелище — мусор на берегу, мутная вода. Но с каждым годом я замечал улучшения. В 2019 году начались масштабные работы по реконструкции набережной и системы канализации. Сейчас я с уверенностью рекомендую своим гостям несколько великолепных пляжей, которые ничем не уступают раскрученным курортам Пхукета. Секрет в том, что нужно выбираться за пределы центра города — буквально 20-30 минут в пути, и вы попадаете в совершенно другую Паттайю.
Реальность такова: в Паттайе действительно есть проблемные зоны — преимущественно в центральной части города, где концентрация отелей и туристов максимальна. Однако даже здесь ситуация стала гораздо лучше благодаря:
- Регулярной механизированной уборке песка (ежедневно до восхода солнца)
- Строгим штрафам за загрязнение воды и выброс мусора
- Модернизации систем отвода сточных вод
- Образовательным программам для местных жителей и бизнеса
Интересно, что больше всего о грязных пляжах Паттайи говорят те, кто либо не был там последние 5 лет, либо не выезжал за пределы Пляжной улицы. При этом статистика говорит сама за себя: согласно опросу 2022 года среди 1500 туристов, 67% оценили чистоту пляжей Паттайи как "хорошую" или "отличную".
Чтобы разобраться окончательно, давайте взглянем на сравнительную таблицу чистоты пляжей по районам:
|Район Паттайи
|Качество воды
|Чистота песка
|Загруженность
|Центральная Паттайя
|Среднее
|Среднее
|Высокая
|Южная Паттайя
|Ниже среднего
|Среднее
|Высокая
|Северная Паттайя
|Выше среднего
|Хорошее
|Средняя
|Наклуа
|Хорошее
|Хорошее
|Средняя
|Остров Ко Лан
|Отличное
|Отличное
|Высокая (в высокий сезон)
|Джомтьен
|Хорошее
|Хорошее
|Средняя
|На Джомтьен
|Отличное
|Отличное
|Низкая
Вывод очевиден: чистые пляжи в Паттайе — не миф, а реальность. Просто нужно знать, куда направиться. И это приводит нас к следующему вопросу: где же конкретно находятся эти оазисы чистоты? 🌊
Топ-5 самых чистых пляжей Паттайи: отзывы туристов
На основе сотен отзывов туристов, собранных с 2020 по 2023 годы, а также личных наблюдений, я составил рейтинг самых чистых пляжей Паттайи, где можно действительно насладиться прозрачной водой и ухоженным песком.
1. Пляж Тонг Бич (остров Ко Лан)
Расположенный на острове Ко Лан, в 40 минутах езды на пароме от центра Паттайи, Тонг Бич заслуженно возглавляет наш список. Мелкий белый песок и кристально чистая бирюзовая вода делают его похожим на открытку с идеальным тропическим пляжем.
Отзывы туристов:
Анна Петрова, путешественник-блогер
Я объездила почти все пляжи Таиланда и могу с уверенностью сказать: Тонг Бич на Ко Лане — один из самых недооцененных пляжей в стране. Впервые я оказалась там случайно в 2021 году, когда туристов было мало из-за ковидных ограничений. Сойдя с лодки, я не поверила своим глазам — вода настолько прозрачная, что видно каждый камешек на дне. Песок белоснежный и мягкий, как мука. Помню, я сделала фото без фильтров и отправила друзьям — никто не поверил, что это Паттайя! С тех пор я возвращалась туда трижды и даже в высокий сезон качество воды остается отличным. Секрет в том, что большинство туристов остаются на главном пляже острова — Таваен, а до Тонга нужно ехать на сонгтео или арендовать мотобайк. Эти дополнительные 15 минут пути — лучшая инвестиция в ваш отдых.
Что важно знать:
- Лучшее время посещения: с ноября по апрель, до 11 утра (меньше всего людей)
- Стоимость лежаков: 100-150 бат
- Удобства: душевые, туалеты, рестораны на берегу
- Как добраться: паром до Ко Лана (30 бат), затем местный транспорт до пляжа (50 бат)
2. Пляж На Джомтьен (дальняя часть)
Расположенный в 10-15 км от центра Паттайи, пляж На Джомтьен — идеальный выбор для тех, кто хочет сочетать чистоту с удобным расположением. Особенно стоит обратить внимание на южную часть пляжа, после ресторана Surf Kitchen.
Местные жители и постоянные туристы знают: чем дальше вы уезжаете от центральной части Джомтьена, тем чище становится вода и меньше людей вокруг. После 2021 года эта часть побережья заметно преобразилась благодаря новой системе очистки сточных вод.
Отзывы туристов отмечают широкую береговую линию, хорошее качество песка и прозрачную воду, особенно в утренние часы. Здесь редко бывают волны, что делает пляж идеальным для семей с детьми.
3. Пляж Вонгамат
Расположенный в северной части Паттайи, пляж Вонгамат представляет собой 700-метровую полосу золотистого песка с удивительно чистой для городского пляжа водой.
Секрет его чистоты кроется в географическом положении — течение здесь направлено таким образом, что отходы из центральной части города уносит в другую сторону. Кроме того, большинство отелей в этом районе имеют современные системы очистки сточных вод.
Туристы отмечают развитую инфраструктуру, наличие тени от деревьев и умеренное количество посетителей даже в высокий сезон.
4. Военный пляж (Sai Kaew Beach)
Этот пляж, находящийся под контролем тайских военных, поддерживается в безупречном состоянии. Расположенный примерно в 20 минутах езды от центра Паттайи, он предлагает кристально чистую воду и белоснежный песок.
Строгие правила (запрет на распитие алкоголя, громкую музыку и мусор) делают этот пляж идеальным для спокойного семейного отдыха. За вход взимается небольшая плата (около 100 батов), что также способствует меньшему количеству посетителей.
Отзывы туристов единогласны: это один из самых чистых пляжей не только в Паттайе, но и во всем Таиланде.
5. Пляж Сампхайя (Samphaya Beach)
Скрытый драгоценный камень Паттайи, расположенный между Банг Саре и Саттахипом. Этот пляж редко упоминается в путеводителях, что делает его относительно малолюдным даже в пиковый сезон.
Туристы, побывавшие здесь, отмечают потрясающую чистоту воды, мягкий песок и живописные виды. На пляже есть базовая инфраструктура — несколько ресторанчиков и магазинчиков, но нет крупных отелей, что способствует сохранению его первозданной чистоты.
Рейтинг пляжей по чистоте воды (по 10-балльной шкале на основе отзывов):
|Название пляжа
|Чистота воды
|Чистота песка
|Удобства
|Транспортная доступность
|Тонг Бич (Ко Лан)
|9.5/10
|9/10
|7/10
|5/10
|На Джомтьен (юг)
|8/10
|8/10
|8/10
|7/10
|Вонгамат
|7.5/10
|8/10
|9/10
|8/10
|Военный пляж
|9/10
|9/10
|6/10
|6/10
|Сампхайя
|8.5/10
|8/10
|5/10
|4/10
Интересно, что все пляжи из этого списка получили высокие оценки за качество воды и песка, что опровергает миф о повсеместной грязи на пляжах Паттайи. Основные различия касаются удобств и транспортной доступности — часто приходится выбирать между комфортом и чистотой. 🌴
Где в Паттайе найти чистое море и ухоженный пляж
Помимо уже упомянутых топ-5 пляжей, существуют и другие варианты для тех, кто ищет чистое море в Паттайе. Рассмотрим несколько стратегий поиска идеального места для купания.
Стратегия 1: Острова как альтернатива материковым пляжам
Помимо популярного острова Ко Лан, стоит обратить внимание на:
- Ко Сак — крошечный остров с белоснежным пляжем, расположенный рядом с Ко Ланом. Добраться можно на лодке от пирса Паттайи или с Ко Лана.
- Ко Паи — "Бамбуковый остров", менее посещаемый туристами с отличной прозрачностью воды.
- Ко Крок — остров с коралловыми рифами, идеальный для снорклинга и отдыха вдали от толп.
На всех этих островах вода значительно чище, чем на материковых пляжах, благодаря отсутствию крупных населенных пунктов и промышленности.
Стратегия 2: Выбор времени посещения
Даже на относительно загруженных пляжах можно найти чистую воду, если правильно выбрать время:
- Раннее утро (6-8 утра) — вода наиболее прозрачна, так как за ночь загрязнения оседают или уносятся течением
- Сезон (ноябрь-март) — в сухой сезон меньше дождей, которые могут смывать загрязнения с улиц в море
- Будние дни — значительно меньше местных туристов по сравнению с выходными
Стратегия 3: Частные пляжи при отелях
Некоторые отели премиум-класса в Паттайе имеют собственные пляжи, которые тщательно очищаются ежедневно:
- Royal Cliff Beach Hotel — роскошный частный пляж с кристально чистой водой
- Renaissance Pattaya Resort & Spa — отель в районе На Джомтьен с собственным ухоженным пляжем
- Dusit Thani Pattaya — отель с двумя частными пляжами, где регулярно проводится очистка воды и песка
Стратегия 4: Дальние пляжи провинции Чонбури
Если вы готовы отъехать на 30-40 км от центра Паттайи, вы будете вознаграждены пляжами с практически нетронутой природой:
- Пляжи Банг Саре — курортный городок с чистыми пляжами и спокойной атмосферой
- Пляж Нанг Рам — еще один военный пляж с безупречной чистотой
- Silver Beach (Силвер Бич) — небольшая уютная бухта с прозрачной водой
Что касается центральной Паттайи — чистое море можно найти на пляже Вонгамат (северная часть города), особенно в его дальней части. Многие туристы отмечают, что за последние годы качество воды здесь заметно улучшилось.
Вот как распределяются пляжи по районам Паттайи с точки зрения чистоты моря:
- Север Паттайи (Наклуа, Вонгамат): вода преимущественно чистая, особенно утром
- Центр Паттайи (Beach Road): наиболее проблемная зона, купание не рекомендуется
- Юг Паттайи: средний уровень чистоты, зависит от погодных условий
- Джомтьен: чем дальше на юг, тем чище вода
- На Джомтьен: вода преимущественно чистая, особенно в утренние часы
- Острова: наиболее чистая вода во всем регионе
Помните, что чистота воды — понятие относительное и зависит от многих факторов, включая сезон, погоду и даже время суток. 🌡️
Практические советы: как выбрать и когда посещать
Чтобы ваш опыт пляжного отдыха в Паттайе был максимально комфортным, предлагаю несколько проверенных на практике советов, которые помогут насладиться действительно чистым морем и пляжем.
Лучшее время года для посещения пляжей Паттайи
- Декабрь-февраль — идеальный период: минимум осадков, умеренная температура, наиболее чистая вода
- Март-апрель — очень жарко, но вода остается чистой; меньше туристов в апреле
- Май-октябрь — сезон дождей: вода может быть мутной после ливней, высокие волны
- Ноябрь — переходный месяц: погода стабилизируется, море постепенно становится спокойнее
Оптимальное время суток для купания
Если вы действительно цените чистоту воды, планируйте пляжный отдых на раннее утро — с 6 до 9 часов. В это время:
- Вода наиболее прозрачная после ночного "отдыха" от туристов
- Меньше всего людей на пляже
- Комфортная температура для загара (не так жарко)
- Великолепные условия для фотографий пляжа
Второй благоприятный период — после 16:00, когда большинство туристов уже покидает пляж.
Как определить чистоту моря при выборе пляжа
Несколько признаков, на которые стоит обратить внимание:
- Прозрачность воды у берега — если видно дно на глубине 1-1,5 метра, это хороший знак
- Отсутствие плавающего мусора и водорослей
- Цвет воды — от бирюзового до светло-голубого (не коричневый или серый)
- Отсутствие специфического запаха
- Наличие рыб в прибрежной зоне — верный признак экологического благополучия
Чек-лист вещей для комфортного посещения пляжей Паттайи
- Солнцезащитный крем с высоким SPF (тайское солнце очень активное)
- Головной убор — панама или широкополая шляпа
- Питьевая вода (минимум 1,5 л на человека)
- Пляжная подстилка (лежаки часто стоят в открытом солнце)
- Водонепроницаемый чехол для документов и телефона
- Аква-обувь (особенно для каменистых пляжей и островов)
- Наличные деньги (не все пляжные кафе принимают карты)
- Средство от насекомых (особенно для вечернего времени)
Транспортные лайфхаки для посещения удаленных пляжей
Чистые пляжи часто расположены вдали от центра, поэтому важно знать, как до них добраться:
- Приложение Grab — тайский аналог Uber, самый удобный способ заказать такси
- Аренда скутера — около 250-300 бат в день, идеально для гибкого перемещения
- Сонгтео (тук-тук) — от 10 бат за поездку на короткое расстояние
- Паромы на остров Ко Лан — от пирса Бали Хай (30 бат в одну сторону)
- Экскурсионные компании — предлагают туры на острова и отдаленные пляжи с трансфером
Сезонные особенности пляжей Паттайи
|Сезон
|Состояние моря
|Рекомендуемые пляжи
|Особые примечания
|Высокий сезон (ноябрь-февраль)
|Спокойное, чистое
|Все пляжи, включая острова
|Высокие цены, много туристов
|Жаркий сезон (март-апрель)
|Очень спокойное, прозрачное
|Тенистые пляжи (Вонгамат, Сай Кео)
|Температура может достигать +35-40°C
|Сезон дождей (май-октябрь)
|Волны, иногда мутная вода
|Закрытые бухты, пляжи при отелях
|Ограниченная работа паромов на острова
Если вы серьезно относитесь к качеству пляжного отдыха, избегайте посещения пляжей в дни после сильных ливней — дождевая вода смывает загрязнения с улиц в море, временно ухудшая его чистоту.
Также учитывайте, что отливы и приливы могут существенно влиять на купание. В некоторых местах (особенно на Джомтьене) во время отлива море может отступать на 50-100 метров, делая купание практически невозможным. Проверяйте расписание приливов-отливов перед поездкой. 🏊♂️
Альтернативы центральным пляжам: секретные локации
Когда речь заходит о по-настоящему чистых пляжах Паттайи, опытные туристы знают: настоящие жемчужины скрыты от посторонних глаз. Эти места не найти в массовых путеводителях, и до них не возят стандартные экскурсии. Именно здесь можно насладиться тем самым тропическим раем, о котором мечтают, покупая путевку в Таиланд.
Секретный пляж Ао Нуанг (Ao Nuang)
Расположенный между Джомтьеном и Саттахипом, этот живописный пляж остается неизвестным для большинства туристов. До него сложно добраться без собственного транспорта, но усилия определенно стоят результата.
Особенности:
- Кристально чистая вода с видимостью до 5-7 метров в глубину
- Тихая бухта, защищенная от волн и ветра
- Минимум инфраструктуры — всего пара местных ресторанчиков
- Встречаются пресноводные источники, впадающие в море
Как добраться: арендуйте скутер и следуйте по дороге Сукхумвит на юг от Паттайи примерно 25 км. После указателя на Ао Нуанг поверните направо и следуйте грунтовой дороге до пляжа.
Бухта Нагаруми (Nagarumi Bay)
Этот небольшой пляж известен среди местных экспатов, но редко посещается туристами. Расположен в северной части Паттайи, за пределами района Наклуа.
Особенности:
- Пляж расположен в частной бухте с ограниченным доступом
- Вход бесплатный, но количество посетителей контролируется
- Кристально чистая вода, подходящая для снорклинга
- Небольшой риф с красивыми кораллами и морской жизнью
Как добраться: такси или скутер до конца Beach Road в Наклуа, затем пешком вдоль берега около 15 минут через скалистый участок (удобная обувь обязательна).
Военный пляж Нам Сай (Nam Sai)
В отличие от более известного военного пляжа Сай Кео, Нам Сай практически не известен иностранным туристам. Он находится на территории военной базы в районе Саттахип.
Особенности:
- Необходима предварительная регистрация паспорта при входе
- Ограниченный доступ (только с 8:00 до 17:00)
- Идеальная чистота и порядок, поддерживаемые военными
- Великолепные возможности для подводной фотографии
Как добраться: такси до военной базы Саттахип, затем регистрация на КПП (необходим паспорт).
Скрытые пляжи острова Ко Крам
В то время как большинство туристов направляются на Ко Лан, гораздо менее известный остров Ко Крам предлагает настоящий дикий рай для любителей уединения.
Особенности:
- Остров частично контролируется тайским флотом
- Доступно только 3 пляжа из 12 существующих
- Потрясающая видимость в воде — до 15 метров в ясные дни
- Богатый подводный мир с редкими видами рыб и кораллов
Как добраться: специальные туры с рыбацкой деревни Банг Саре или частная аренда лодки (от 3000 бат).
Бухта "Русалок" (Ao Nang Mermaid)
Местная легенда гласит, что в этой бухте когда-то видели русалок. Пляж находится в часе езды от Паттайи в направлении Районга.
Особенности:
- Уникальные скальные формации, создающие естественные бассейны
- Мелкая лагуна с теплой водой — идеальна для детей
- Практически полное отсутствие туристов в будние дни
- Возможность увидеть светящийся планктон в ночное время (в сезон)
Как добраться: только на арендованном транспорте по дороге №3 в направлении Районга.
Сравнение секретных и популярных пляжей Паттайи
Чтобы помочь вам принять решение, предлагаю сравнительную таблицу скрытых локаций и известных пляжей:
|Параметр
|Секретные пляжи
|Популярные пляжи
|Чистота воды
|Исключительная (9-10/10)
|Варьируется (5-8/10)
|Количество туристов
|Минимальное (5-20 человек)
|Высокое (100+ человек)
|Инфраструктура
|Ограниченная или отсутствует
|Полная (душевые, туалеты, рестораны)
|Доступность
|Сложная (собственный транспорт)
|Простая (общественный транспорт)
|Стоимость посещения
|От бесплатно до 300 бат
|От бесплатно до 200 бат
|Безопасность
|Требует внимания (удаленность)
|Высокая (спасатели, охрана)
Выбор между секретными и популярными пляжами зависит от ваших приоритетов. Если чистота воды и уединение важнее комфорта и доступности — определенно стоит потратить время и усилия на поиск скрытых жемчужин Паттайи.
Помните, что статус "секретного" места может измениться со временем, особенно в эпоху социальных сетей. Если вы нашли идеальный пляж — наслаждайтесь им, но подумайте дважды, прежде чем делиться точными координатами в интернете. Сохранение этих мест в относительной неизвестности — залог их чистоты и первозданной красоты. 🤫
Поиск чистых пляжей в Паттайе — это не просто задача, а настоящее приключение, которое может полностью перевернуть ваше представление об этом курорте. Да, центральные пляжи города все еще не могут конкурировать с островными райскими побережьями, но тщательный выбор места, времени посещения и готовность отправиться чуть дальше привычных туристических маршрутов откроют вам совершенно новую, кристально чистую сторону Паттайи. Пусть ваше путешествие будет не таким, как у всех — и вы увидите не ту Паттайю, о которой пишут в негативных отзывах, а настоящую жемчужину Восточного побережья Таиланда.
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Герман Куликов
тревел-редактор