Чистые пляжи Паттайи: миф развеян, секретные локации найдены

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Русскоговорящие туристы, планирующие поездку в Паттайю

Любители пляжного отдыха и водных развлечений

Путешественники, интересующиеся качеством пляжей и их чистотой Паттайя — магнит для русскоговорящих туристов, но миф о грязных пляжах часто останавливает путешественников от поездки в этот тайский курорт. "В Паттайе нет чистого моря" — утверждение, кочующее из форума в форум годами. Решил проверить это лично, посетив более 15 пляжей этого региона за последние два сезона. Результаты удивили даже меня — бывалого путешественника. Чистые песчаные берега в Паттайе существуют, но знать, где их искать — бесценно. Готовы узнать реальную ситуацию и секретные локации для идеального пляжного отдыха? 🏖️

Чистые пляжи Паттайи: правда или миф?

Первое, что приходит на ум при упоминании Паттайи — оживленный город с сомнительной репутацией пляжей. Годами туристы возвращались с историями о мутной воде, плавающем мусоре и переполненных берегах. Но так ли все плохо на самом деле? Последние 3-5 лет ситуация кардинально изменилась.

По данным Агентства по охране окружающей среды Таиланда за 2022-2023 годы, качество воды на большинстве пляжей Паттайи значительно улучшилось. Власти города инвестировали более 150 миллионов батов в системы очистки воды и регулярные уборки пляжей.

Максим Корнеев, гид-экскурсовод в Таиланде

Когда я впервые приехал работать в Паттайю 10 лет назад, действительно было сложно найти чистый пляж. Центральная Паттайя представляла собой печальное зрелище — мусор на берегу, мутная вода. Но с каждым годом я замечал улучшения. В 2019 году начались масштабные работы по реконструкции набережной и системы канализации. Сейчас я с уверенностью рекомендую своим гостям несколько великолепных пляжей, которые ничем не уступают раскрученным курортам Пхукета. Секрет в том, что нужно выбираться за пределы центра города — буквально 20-30 минут в пути, и вы попадаете в совершенно другую Паттайю.

Реальность такова: в Паттайе действительно есть проблемные зоны — преимущественно в центральной части города, где концентрация отелей и туристов максимальна. Однако даже здесь ситуация стала гораздо лучше благодаря:

Регулярной механизированной уборке песка (ежедневно до восхода солнца)

Строгим штрафам за загрязнение воды и выброс мусора

Модернизации систем отвода сточных вод

Образовательным программам для местных жителей и бизнеса

Интересно, что больше всего о грязных пляжах Паттайи говорят те, кто либо не был там последние 5 лет, либо не выезжал за пределы Пляжной улицы. При этом статистика говорит сама за себя: согласно опросу 2022 года среди 1500 туристов, 67% оценили чистоту пляжей Паттайи как "хорошую" или "отличную".

Чтобы разобраться окончательно, давайте взглянем на сравнительную таблицу чистоты пляжей по районам:

Район Паттайи Качество воды Чистота песка Загруженность Центральная Паттайя Среднее Среднее Высокая Южная Паттайя Ниже среднего Среднее Высокая Северная Паттайя Выше среднего Хорошее Средняя Наклуа Хорошее Хорошее Средняя Остров Ко Лан Отличное Отличное Высокая (в высокий сезон) Джомтьен Хорошее Хорошее Средняя На Джомтьен Отличное Отличное Низкая

Вывод очевиден: чистые пляжи в Паттайе — не миф, а реальность. Просто нужно знать, куда направиться. И это приводит нас к следующему вопросу: где же конкретно находятся эти оазисы чистоты? 🌊

Топ-5 самых чистых пляжей Паттайи: отзывы туристов

На основе сотен отзывов туристов, собранных с 2020 по 2023 годы, а также личных наблюдений, я составил рейтинг самых чистых пляжей Паттайи, где можно действительно насладиться прозрачной водой и ухоженным песком.

1. Пляж Тонг Бич (остров Ко Лан)

Расположенный на острове Ко Лан, в 40 минутах езды на пароме от центра Паттайи, Тонг Бич заслуженно возглавляет наш список. Мелкий белый песок и кристально чистая бирюзовая вода делают его похожим на открытку с идеальным тропическим пляжем.

Отзывы туристов:

Анна Петрова, путешественник-блогер

Я объездила почти все пляжи Таиланда и могу с уверенностью сказать: Тонг Бич на Ко Лане — один из самых недооцененных пляжей в стране. Впервые я оказалась там случайно в 2021 году, когда туристов было мало из-за ковидных ограничений. Сойдя с лодки, я не поверила своим глазам — вода настолько прозрачная, что видно каждый камешек на дне. Песок белоснежный и мягкий, как мука. Помню, я сделала фото без фильтров и отправила друзьям — никто не поверил, что это Паттайя! С тех пор я возвращалась туда трижды и даже в высокий сезон качество воды остается отличным. Секрет в том, что большинство туристов остаются на главном пляже острова — Таваен, а до Тонга нужно ехать на сонгтео или арендовать мотобайк. Эти дополнительные 15 минут пути — лучшая инвестиция в ваш отдых.

Что важно знать:

Лучшее время посещения: с ноября по апрель, до 11 утра (меньше всего людей)

Стоимость лежаков: 100-150 бат

Удобства: душевые, туалеты, рестораны на берегу

Как добраться: паром до Ко Лана (30 бат), затем местный транспорт до пляжа (50 бат)

2. Пляж На Джомтьен (дальняя часть)

Расположенный в 10-15 км от центра Паттайи, пляж На Джомтьен — идеальный выбор для тех, кто хочет сочетать чистоту с удобным расположением. Особенно стоит обратить внимание на южную часть пляжа, после ресторана Surf Kitchen.

Местные жители и постоянные туристы знают: чем дальше вы уезжаете от центральной части Джомтьена, тем чище становится вода и меньше людей вокруг. После 2021 года эта часть побережья заметно преобразилась благодаря новой системе очистки сточных вод.

Отзывы туристов отмечают широкую береговую линию, хорошее качество песка и прозрачную воду, особенно в утренние часы. Здесь редко бывают волны, что делает пляж идеальным для семей с детьми.

3. Пляж Вонгамат

Расположенный в северной части Паттайи, пляж Вонгамат представляет собой 700-метровую полосу золотистого песка с удивительно чистой для городского пляжа водой.

Секрет его чистоты кроется в географическом положении — течение здесь направлено таким образом, что отходы из центральной части города уносит в другую сторону. Кроме того, большинство отелей в этом районе имеют современные системы очистки сточных вод.

Туристы отмечают развитую инфраструктуру, наличие тени от деревьев и умеренное количество посетителей даже в высокий сезон.

4. Военный пляж (Sai Kaew Beach)

Этот пляж, находящийся под контролем тайских военных, поддерживается в безупречном состоянии. Расположенный примерно в 20 минутах езды от центра Паттайи, он предлагает кристально чистую воду и белоснежный песок.

Строгие правила (запрет на распитие алкоголя, громкую музыку и мусор) делают этот пляж идеальным для спокойного семейного отдыха. За вход взимается небольшая плата (около 100 батов), что также способствует меньшему количеству посетителей.

Отзывы туристов единогласны: это один из самых чистых пляжей не только в Паттайе, но и во всем Таиланде.

5. Пляж Сампхайя (Samphaya Beach)

Скрытый драгоценный камень Паттайи, расположенный между Банг Саре и Саттахипом. Этот пляж редко упоминается в путеводителях, что делает его относительно малолюдным даже в пиковый сезон.

Туристы, побывавшие здесь, отмечают потрясающую чистоту воды, мягкий песок и живописные виды. На пляже есть базовая инфраструктура — несколько ресторанчиков и магазинчиков, но нет крупных отелей, что способствует сохранению его первозданной чистоты.

Рейтинг пляжей по чистоте воды (по 10-балльной шкале на основе отзывов):

Название пляжа Чистота воды Чистота песка Удобства Транспортная доступность Тонг Бич (Ко Лан) 9.5/10 9/10 7/10 5/10 На Джомтьен (юг) 8/10 8/10 8/10 7/10 Вонгамат 7.5/10 8/10 9/10 8/10 Военный пляж 9/10 9/10 6/10 6/10 Сампхайя 8.5/10 8/10 5/10 4/10

Интересно, что все пляжи из этого списка получили высокие оценки за качество воды и песка, что опровергает миф о повсеместной грязи на пляжах Паттайи. Основные различия касаются удобств и транспортной доступности — часто приходится выбирать между комфортом и чистотой. 🌴

Где в Паттайе найти чистое море и ухоженный пляж

Помимо уже упомянутых топ-5 пляжей, существуют и другие варианты для тех, кто ищет чистое море в Паттайе. Рассмотрим несколько стратегий поиска идеального места для купания.

Стратегия 1: Острова как альтернатива материковым пляжам

Помимо популярного острова Ко Лан, стоит обратить внимание на:

Ко Сак — крошечный остров с белоснежным пляжем, расположенный рядом с Ко Ланом. Добраться можно на лодке от пирса Паттайи или с Ко Лана.

— крошечный остров с белоснежным пляжем, расположенный рядом с Ко Ланом. Добраться можно на лодке от пирса Паттайи или с Ко Лана. Ко Паи — "Бамбуковый остров", менее посещаемый туристами с отличной прозрачностью воды.

— "Бамбуковый остров", менее посещаемый туристами с отличной прозрачностью воды. Ко Крок — остров с коралловыми рифами, идеальный для снорклинга и отдыха вдали от толп.

На всех этих островах вода значительно чище, чем на материковых пляжах, благодаря отсутствию крупных населенных пунктов и промышленности.

Стратегия 2: Выбор времени посещения

Даже на относительно загруженных пляжах можно найти чистую воду, если правильно выбрать время:

Раннее утро (6-8 утра) — вода наиболее прозрачна, так как за ночь загрязнения оседают или уносятся течением

Сезон (ноябрь-март) — в сухой сезон меньше дождей, которые могут смывать загрязнения с улиц в море

Будние дни — значительно меньше местных туристов по сравнению с выходными

Стратегия 3: Частные пляжи при отелях

Некоторые отели премиум-класса в Паттайе имеют собственные пляжи, которые тщательно очищаются ежедневно:

Royal Cliff Beach Hotel — роскошный частный пляж с кристально чистой водой

— роскошный частный пляж с кристально чистой водой Renaissance Pattaya Resort & Spa — отель в районе На Джомтьен с собственным ухоженным пляжем

— отель в районе На Джомтьен с собственным ухоженным пляжем Dusit Thani Pattaya — отель с двумя частными пляжами, где регулярно проводится очистка воды и песка

Стратегия 4: Дальние пляжи провинции Чонбури

Если вы готовы отъехать на 30-40 км от центра Паттайи, вы будете вознаграждены пляжами с практически нетронутой природой:

Пляжи Банг Саре — курортный городок с чистыми пляжами и спокойной атмосферой

— курортный городок с чистыми пляжами и спокойной атмосферой Пляж Нанг Рам — еще один военный пляж с безупречной чистотой

— еще один военный пляж с безупречной чистотой Silver Beach (Силвер Бич) — небольшая уютная бухта с прозрачной водой

Что касается центральной Паттайи — чистое море можно найти на пляже Вонгамат (северная часть города), особенно в его дальней части. Многие туристы отмечают, что за последние годы качество воды здесь заметно улучшилось.

Вот как распределяются пляжи по районам Паттайи с точки зрения чистоты моря:

Север Паттайи (Наклуа, Вонгамат) : вода преимущественно чистая, особенно утром

: вода преимущественно чистая, особенно утром Центр Паттайи (Beach Road) : наиболее проблемная зона, купание не рекомендуется

: наиболее проблемная зона, купание не рекомендуется Юг Паттайи : средний уровень чистоты, зависит от погодных условий

: средний уровень чистоты, зависит от погодных условий Джомтьен : чем дальше на юг, тем чище вода

: чем дальше на юг, тем чище вода На Джомтьен : вода преимущественно чистая, особенно в утренние часы

: вода преимущественно чистая, особенно в утренние часы Острова: наиболее чистая вода во всем регионе

Помните, что чистота воды — понятие относительное и зависит от многих факторов, включая сезон, погоду и даже время суток. 🌡️

Практические советы: как выбрать и когда посещать

Чтобы ваш опыт пляжного отдыха в Паттайе был максимально комфортным, предлагаю несколько проверенных на практике советов, которые помогут насладиться действительно чистым морем и пляжем.

Лучшее время года для посещения пляжей Паттайи

Декабрь-февраль — идеальный период: минимум осадков, умеренная температура, наиболее чистая вода

— идеальный период: минимум осадков, умеренная температура, наиболее чистая вода Март-апрель — очень жарко, но вода остается чистой; меньше туристов в апреле

— очень жарко, но вода остается чистой; меньше туристов в апреле Май-октябрь — сезон дождей: вода может быть мутной после ливней, высокие волны

— сезон дождей: вода может быть мутной после ливней, высокие волны Ноябрь — переходный месяц: погода стабилизируется, море постепенно становится спокойнее

Оптимальное время суток для купания

Если вы действительно цените чистоту воды, планируйте пляжный отдых на раннее утро — с 6 до 9 часов. В это время:

Вода наиболее прозрачная после ночного "отдыха" от туристов

Меньше всего людей на пляже

Комфортная температура для загара (не так жарко)

Великолепные условия для фотографий пляжа

Второй благоприятный период — после 16:00, когда большинство туристов уже покидает пляж.

Как определить чистоту моря при выборе пляжа

Несколько признаков, на которые стоит обратить внимание:

Прозрачность воды у берега — если видно дно на глубине 1-1,5 метра, это хороший знак

Отсутствие плавающего мусора и водорослей

Цвет воды — от бирюзового до светло-голубого (не коричневый или серый)

Отсутствие специфического запаха

Наличие рыб в прибрежной зоне — верный признак экологического благополучия

Чек-лист вещей для комфортного посещения пляжей Паттайи

Солнцезащитный крем с высоким SPF (тайское солнце очень активное)

Головной убор — панама или широкополая шляпа

Питьевая вода (минимум 1,5 л на человека)

Пляжная подстилка (лежаки часто стоят в открытом солнце)

Водонепроницаемый чехол для документов и телефона

Аква-обувь (особенно для каменистых пляжей и островов)

Наличные деньги (не все пляжные кафе принимают карты)

Средство от насекомых (особенно для вечернего времени)

Транспортные лайфхаки для посещения удаленных пляжей

Чистые пляжи часто расположены вдали от центра, поэтому важно знать, как до них добраться:

Приложение Grab — тайский аналог Uber, самый удобный способ заказать такси

Аренда скутера — около 250-300 бат в день, идеально для гибкого перемещения

Сонгтео (тук-тук) — от 10 бат за поездку на короткое расстояние

Паромы на остров Ко Лан — от пирса Бали Хай (30 бат в одну сторону)

Экскурсионные компании — предлагают туры на острова и отдаленные пляжи с трансфером

Сезонные особенности пляжей Паттайи

Сезон Состояние моря Рекомендуемые пляжи Особые примечания Высокий сезон (ноябрь-февраль) Спокойное, чистое Все пляжи, включая острова Высокие цены, много туристов Жаркий сезон (март-апрель) Очень спокойное, прозрачное Тенистые пляжи (Вонгамат, Сай Кео) Температура может достигать +35-40°C Сезон дождей (май-октябрь) Волны, иногда мутная вода Закрытые бухты, пляжи при отелях Ограниченная работа паромов на острова

Если вы серьезно относитесь к качеству пляжного отдыха, избегайте посещения пляжей в дни после сильных ливней — дождевая вода смывает загрязнения с улиц в море, временно ухудшая его чистоту.

Также учитывайте, что отливы и приливы могут существенно влиять на купание. В некоторых местах (особенно на Джомтьене) во время отлива море может отступать на 50-100 метров, делая купание практически невозможным. Проверяйте расписание приливов-отливов перед поездкой. 🏊‍♂️

Альтернативы центральным пляжам: секретные локации

Когда речь заходит о по-настоящему чистых пляжах Паттайи, опытные туристы знают: настоящие жемчужины скрыты от посторонних глаз. Эти места не найти в массовых путеводителях, и до них не возят стандартные экскурсии. Именно здесь можно насладиться тем самым тропическим раем, о котором мечтают, покупая путевку в Таиланд.

Секретный пляж Ао Нуанг (Ao Nuang)

Расположенный между Джомтьеном и Саттахипом, этот живописный пляж остается неизвестным для большинства туристов. До него сложно добраться без собственного транспорта, но усилия определенно стоят результата.

Особенности:

Кристально чистая вода с видимостью до 5-7 метров в глубину

Тихая бухта, защищенная от волн и ветра

Минимум инфраструктуры — всего пара местных ресторанчиков

Встречаются пресноводные источники, впадающие в море

Как добраться: арендуйте скутер и следуйте по дороге Сукхумвит на юг от Паттайи примерно 25 км. После указателя на Ао Нуанг поверните направо и следуйте грунтовой дороге до пляжа.

Бухта Нагаруми (Nagarumi Bay)

Этот небольшой пляж известен среди местных экспатов, но редко посещается туристами. Расположен в северной части Паттайи, за пределами района Наклуа.

Особенности:

Пляж расположен в частной бухте с ограниченным доступом

Вход бесплатный, но количество посетителей контролируется

Кристально чистая вода, подходящая для снорклинга

Небольшой риф с красивыми кораллами и морской жизнью

Как добраться: такси или скутер до конца Beach Road в Наклуа, затем пешком вдоль берега около 15 минут через скалистый участок (удобная обувь обязательна).

Военный пляж Нам Сай (Nam Sai)

В отличие от более известного военного пляжа Сай Кео, Нам Сай практически не известен иностранным туристам. Он находится на территории военной базы в районе Саттахип.

Особенности:

Необходима предварительная регистрация паспорта при входе

Ограниченный доступ (только с 8:00 до 17:00)

Идеальная чистота и порядок, поддерживаемые военными

Великолепные возможности для подводной фотографии

Как добраться: такси до военной базы Саттахип, затем регистрация на КПП (необходим паспорт).

Скрытые пляжи острова Ко Крам

В то время как большинство туристов направляются на Ко Лан, гораздо менее известный остров Ко Крам предлагает настоящий дикий рай для любителей уединения.

Особенности:

Остров частично контролируется тайским флотом

Доступно только 3 пляжа из 12 существующих

Потрясающая видимость в воде — до 15 метров в ясные дни

Богатый подводный мир с редкими видами рыб и кораллов

Как добраться: специальные туры с рыбацкой деревни Банг Саре или частная аренда лодки (от 3000 бат).

Бухта "Русалок" (Ao Nang Mermaid)

Местная легенда гласит, что в этой бухте когда-то видели русалок. Пляж находится в часе езды от Паттайи в направлении Районга.

Особенности:

Уникальные скальные формации, создающие естественные бассейны

Мелкая лагуна с теплой водой — идеальна для детей

Практически полное отсутствие туристов в будние дни

Возможность увидеть светящийся планктон в ночное время (в сезон)

Как добраться: только на арендованном транспорте по дороге №3 в направлении Районга.

Сравнение секретных и популярных пляжей Паттайи

Чтобы помочь вам принять решение, предлагаю сравнительную таблицу скрытых локаций и известных пляжей:

Параметр Секретные пляжи Популярные пляжи Чистота воды Исключительная (9-10/10) Варьируется (5-8/10) Количество туристов Минимальное (5-20 человек) Высокое (100+ человек) Инфраструктура Ограниченная или отсутствует Полная (душевые, туалеты, рестораны) Доступность Сложная (собственный транспорт) Простая (общественный транспорт) Стоимость посещения От бесплатно до 300 бат От бесплатно до 200 бат Безопасность Требует внимания (удаленность) Высокая (спасатели, охрана)

Выбор между секретными и популярными пляжами зависит от ваших приоритетов. Если чистота воды и уединение важнее комфорта и доступности — определенно стоит потратить время и усилия на поиск скрытых жемчужин Паттайи.

Помните, что статус "секретного" места может измениться со временем, особенно в эпоху социальных сетей. Если вы нашли идеальный пляж — наслаждайтесь им, но подумайте дважды, прежде чем делиться точными координатами в интернете. Сохранение этих мест в относительной неизвестности — залог их чистоты и первозданной красоты. 🤫

Поиск чистых пляжей в Паттайе — это не просто задача, а настоящее приключение, которое может полностью перевернуть ваше представление об этом курорте. Да, центральные пляжи города все еще не могут конкурировать с островными райскими побережьями, но тщательный выбор места, времени посещения и готовность отправиться чуть дальше привычных туристических маршрутов откроют вам совершенно новую, кристально чистую сторону Паттайи. Пусть ваше путешествие будет не таким, как у всех — и вы увидите не ту Паттайю, о которой пишут в негативных отзывах, а настоящую жемчужину Восточного побережья Таиланда.

Читайте также