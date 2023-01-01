Дикие пляжи Паттайи: тропический рай без толп туристов

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Для кого эта статья:

Любители активного отдыха и приключений

Путешественники, ищущие уединение и аутентичные места

Фотографы и графические дизайнеры, заинтересованные в создании визуальных историй Когда я впервые приехал в Паттайю 12 лет назад, меня поразил контраст между открыточными фото в туристических буклетах и реальностью переполненных пляжей, где приходилось буквально бороться за место под солнцем. Но настоящая Паттайя — это не только шумные туристические зоны и ряды шезлонгов, выстроенных как солдаты на параде. За пределами известных маршрутов скрываются удивительные уголки с бирюзовой водой, золотистым песком и — что самое главное — без толп отдыхающих. Эти дикие пляжи Паттайи ждут тех, кто готов сойти с проторенных дорожек и отправиться на поиски настоящего тропического рая. 🌴

Почему стоит искать дикие пляжи Паттайи

Паттайя давно стала синонимом массового туризма в Таиланде. Центральный пляж города и знаменитая Walking Street привлекают миллионы туристов ежегодно, но именно эта популярность часто становится причиной разочарования. Шум, толпы, навязчивый сервис — всё это может испортить представление о тропическом отдыхе.

Дикие пляжи Паттайи предлагают совершенно другой опыт. Вместо рядов шезлонгов — нетронутый песок, вместо громкой музыки — шум прибоя, вместо продавцов сувениров — местные рыбаки, занятые своим ежедневным промыслом. Здесь вы найдёте настоящий Таиланд, о котором мечтали.

Алексей Соколов, исследователь диких пляжей Юго-Восточной Азии

Помню свой первый "дикий" опыт в Паттайе. Я арендовал скутер и просто поехал на юг, без определённого плана. Через час езды вдоль побережья я увидел небольшую грунтовую дорожку, ведущую к морю. Решил проверить, куда она ведёт.

После 10 минут тряски по неровной дороге я оказался в маленькой бухте с кристально чистой водой. На пляже был только один местный житель, чинивший свою рыбацкую лодку. Он улыбнулся и предложил мне кокос. Мы не могли нормально общаться из-за языкового барьера, но я провёл там весь день, плавая в прозрачной воде и наблюдая за крабами, снующими по камням. Этот день стал переломным — с тех пор я избегаю популярных пляжей и всегда ищу места, о которых не пишут в путеводителях.

Преимущества диких пляжей Паттайи очевидны для тех, кто ценит аутентичность и спокойствие:

Чистая вода без мусора, характерного для популярных мест

Возможность наблюдать за местной морской фауной — рыбами, крабами, иногда даже морскими черепахами

Отсутствие навязчивого сервиса и постоянных предложений купить что-либо

Аутентичная атмосфера настоящего Таиланда без туристического налёта

Идеальные условия для фотосъёмки без посторонних в кадре

Важно понимать: выбирая дикие пляжи, вы часто отказываетесь от инфраструктуры. Здесь нет ресторанов с европейским меню, массажистов и аренды водных мотоциклов. Но именно в этом заключается их главная ценность — возможность побыть наедине с природой в её первозданном виде. 🌊

Популярные пляжи Паттайи Дикие пляжи Шезлонги от края до края Пространство и свобода Шумные бары и рестораны Тишина и звуки природы Множество туристов Минимальное количество людей Загрязненная вода Кристально чистая вода Навязчивый сервис Возможность уединения

Скрытые жемчужины южного побережья Паттайи

Южное побережье Паттайи — настоящая сокровищница для искателей уединения. В то время как большинство туристов концентрируются в северной и центральной частях города, южные районы остаются относительно нетронутыми массовым туризмом. Здесь, между военно-морской базой Саттахип и границей провинции Районг, можно обнаружить настоящие жемчужины побережья. 🧭

Пляж Нанг Рам (Nang Ram Beach) — одно из самых впечатляющих мест южного побережья. Поскольку он находится на территории военно-морской базы, доступ сюда ограничен для иностранцев в определённые дни. Однако если вам повезёт попасть сюда, вы будете вознаграждены потрясающим видом на длинную песчаную косу, окружённую скалами, и практически безлюдный пляж с изумрудной водой.

Чуть дальше на юг расположена тихая бухта Ао Кхай (Ao Khai) — укромное место с небольшим пляжем и пологим входом в море. Местные рыбаки используют этот участок для стоянки своих лодок, что создает аутентичную атмосферу. Чтобы добраться сюда, потребуется проехать через небольшой лесной массив по грунтовой дороге — это естественный фильтр, отсеивающий случайных туристов.

Настоящим сокровищем можно считать пляж Нанг Фронг (Nang Phrom Beach). Этот километровый участок побережья практически неизвестен массовому туристу. Дорога сюда петляет между холмами, и последний участок придется преодолеть пешком. Наградой станет белоснежный песок, прозрачная вода и полное отсутствие инфраструктуры — идеальные условия для тех, кто хочет почувствовать себя Робинзоном на день.

Для любителей приключений стоит обратить внимание на бухту Тиен (Tien Beach). Этот пляж сложно найти без помощи навигатора или местного проводника, но усилия того стоят. Бухта защищена скалами с обеих сторон, что создает естественный бассейн с идеальными условиями для снорклинга. Коралловые рифы у побережья привлекают множество разноцветных рыб.

Пляж Самаэ Сан (Samae San Beach) — скрытая жемчужина рядом с рыбацкой деревней

Бухта Тхам Пханг (Tham Phang) — пляж с удивительными скальными формациями

Ао Манао (Ao Manao) — "Лимонный залив" с длинной песчаной косой

Сай Кео (Sai Kaew) — "Хрустальный песок", один из самых красивых пляжей региона

Марина Волкова, фотограф-путешественник

Я приехала в Паттайю для съемки рекламной кампании. После окончания работы у меня оставалось три свободных дня перед вылетом. Проведя несколько дней в шумном центре города, я жаждала тишины и красивых кадров.

Местный фотограф, с которым мы работали, рассказал мне про пляж Сай Кео. "Поезжай туда рано утром, и ты увидишь настоящий Таиланд", — сказал он. Я выехала в 5 утра на арендованном байке и добралась к рассвету.

То, что я увидела, превзошло все ожидания. Золотистый свет падал на безупречный песок, а вода переливалась всеми оттенками бирюзового. На пляже были только два местных рыбака, которые заканчивали ночную смену. Они позволили мне сделать несколько фотографий их за работой.

Эти снимки стали одними из самых успешных в моём портфолио и даже получили награду на международном конкурсе трэвел-фотографии. Всё благодаря тому, что я решила отойти от туристических маршрутов и увидеть настоящее лицо Таиланда.

Уединенные бухты северной части Паттайи

Если южное побережье Паттайи остаётся relativamente нетронутым благодаря своей удалённости от центра города, то северное направление требует более тщательного поиска укромных мест. Тем не менее, терпеливый путешественник будет вознаграждён обнаружением тихих бухт, куда редко заглядывают организованные туристы. 🔍

Пальм Бич (Palm Beach) — скрытая жемчужина севернее пляжа Вонгамат. Добраться сюда можно только через территорию одного из отелей или по узкой тропинке между холмами. Небольшая бухта окружена скалами и пальмами, создающими естественную тень. Песок здесь крупнее, чем на других пляжах, что делает воду особенно прозрачной — идеальное место для подводных фотографий.

Для тех, кто готов отправиться дальше на север, стоит обратить внимание на пляж Банг Саре (Bang Saray Beach). Технически это уже не Паттайя, а отдельный городок, но именно это расстояние защищает его от наплыва туристов. Длинная береговая линия с мелким золотистым песком идеально подходит для длительных прогулок. Здесь также есть несколько рыбацких деревень, где можно попробовать аутентичные морские блюда прямо у кромки воды.

Настоящим секретом для многих остаётся небольшой пляж между мысом Ратсингха и заливом Накхлуа. У этого места даже нет официального названия на картах, местные называют его просто "Малый залив" (Ao Noi). Попасть сюда можно только с моря или по крутой тропинке с холма. Наградой за усилия станет абсолютно безлюдный пляж с удивительно чистой водой и видом на ближайшие острова.

Особого внимания заслуживает пляж Край Нак (Krai Nak Beach). Расположенный в стороне от основных дорог, этот пляж представляет собой небольшую бухту с мелким белым песком и пологим входом в море. Уникальность места заключается в подводных скальных формациях, создающих естественные бассейны на небольшой глубине — идеальное место для безопасного купания и наблюдения за морскими обитателями.

Название пляжа Особенности Как добраться Инфраструктура Пальм Бич Скалистая бухта, прозрачная вода Через отель или по тропинке Отсутствует Банг Саре Длинная береговая линия, рыбацкие деревни Автобус №389 или такси Минимальная (несколько кафе) Малый залив Полностью уединенный, скалистые берега Только по тропе или с моря Отсутствует Край Нак Естественные морские бассейны Грунтовая дорога от шоссе Одна рыбацкая хижина

Кроме упомянутых мест, стоит обратить внимание на:

Бухту Криссада (Krissada Bay) — небольшой залив с каменистыми участками, идеален для снорклинга

Пляж Ям Бич (Yam Beach) — скрытый за рыбацкой деревней участок берега с мангровыми зарослями

Залив Тонг Пра (Thong Phra Bay) — широкий пляж с минимальной глубиной у берега, идеально для семей с детьми

Бухту Накхлуа (Naklua Bay) — более развитое, но всё ещё спокойное место с несколькими местными ресторанчиками

Важное преимущество северного направления — возможность совместить посещение диких пляжей с другими достопримечательностями, такими как Храм Истины или Святилище Истины, что делает однодневную экспедицию более насыщенной впечатлениями. 🏯

Острова вблизи Паттайи с дикими пляжами

Настоящие сокровища для любителей уединения скрываются на островах, окружающих Паттайю. В то время как Ко Лан (Ko Lan) давно стал массовым туристическим направлением, множество других островов остаются практически нетронутыми. Именно здесь можно обнаружить те самые открыточные виды, о которых мечтает каждый путешественник. 🏝️

Ко Крок (Ko Krok) — небольшой остров в часе езды на лодке от Паттайи. В отличие от популярного Ко Лана, сюда редко организуются групповые туры. На острове нет постоянного населения, только небольшой пост морской охраны. Остров окружен коралловыми рифами, что делает его потрясающим местом для снорклинга. Северный пляж острова — идеальное место для уединенного отдыха с кристально чистой водой и мягким белым песком.

Для более искушенных искателей приключений стоит обратить внимание на Ко Паи (Ko Pai) или "Бамбуковый остров". Несмотря на то, что сюда организуются экскурсии, большинство туристов концентрируются только на главном пляже. Если вы арендуете частную лодку и попросите капитана высадить вас на восточной стороне острова, то обнаружите несколько совершенно безлюдных бухт с потрясающими видами на горизонт.

Настоящим секретом даже для многих местных жителей остаются острова Ко Лыам и Ко Кхам (Ko Luam и Ko Kham). Эти два небольших острова расположены южнее Ко Лана и доступны только при аренде частной лодки. На Ко Лыам есть небольшая рыбацкая деревушка, жители которой очень дружелюбно относятся к редким туристам. Пляжи здесь отличаются необычайно мелким песком и бирюзовым цветом воды.

Особого внимания заслуживает архипелаг Ко Сичанг (Ko Si Chang). Это целая группа островов, самый большой из которых населен и имеет некоторую туристическую инфраструктуру. Однако соседние острова — Ко Кхам Яй, Ко Прай и Ко Кхангкхао — остаются практически нетронутыми. Здесь можно найти уединенные пляжи с удивительно разнообразными ландшафтами — от песчаных кос до скалистых бухт с кристально чистой водой.

Ко Ман Вичай (Ko Man Wichai) — крошечный остров с белоснежным песком, доступный только в определенное время года

Ко Риин (Ko Rin) — остров с подводным коралловым садом и чистейшими пляжами

Ко Чуан (Ko Chuang) — необитаемый остров с живописными скалистыми образованиями

Группа островов Ко Самет (Ko Samet) — технически относятся к другой провинции, но доступны для однодневной поездки из Паттайи

Путешествие на эти острова требует определенной подготовки. В отличие от популярных направлений, здесь обычно нет регулярного сообщения с материком. Оптимальный вариант — договориться с местными рыбаками или арендовать частную лодку на пирсе Бали Хай в Паттайе. Стоимость такой аренды варьируется от 2000 до 5000 батов в зависимости от дальности острова и времени пребывания.

Помните, что большинство этих островов не имеют пресной воды и электричества, поэтому запаситесь всем необходимым перед отправлением. Зато наградой станет возможность увидеть настоящий, нетронутый туризмом Таиланд во всей его природной красоте. 🌊

Полезные советы для посещения диких пляжей Паттайи

Посещение диких пляжей Паттайи — это прекрасная возможность увидеть настоящий Таиланд, но такие путешествия требуют тщательной подготовки и соблюдения определенных правил. Мой многолетний опыт исследования укромных уголков этого региона позволил собрать ценные советы, которые помогут сделать ваше приключение безопасным и комфортным. ⚓

Транспорт — ключевой аспект при планировании посещения диких пляжей. Большинство из них недоступны для общественного транспорта, поэтому оптимальным решением будет аренда скутера (от 200 батов в день) или автомобиля (от 1200 батов в день). Убедитесь, что у вас есть международные права и страховка, так как полицейские проверки в Паттайе — обычное дело, особенно на дорогах, ведущих к отдаленным районам.

Навигация может стать настоящим вызовом, поскольку многие дикие пляжи не отмечены на стандартных картах. Рекомендую использовать офлайн-карты с заранее отмеченными точками. Приложения вроде Maps.me или Google Maps с загруженными офлайн-картами будут незаменимы, когда вы окажетесь в районе со слабым сигналом.

Безопасность должна быть вашим приоритетом. На диких пляжах обычно нет спасателей, поэтому оценивайте свои силы перед заплывом в открытое море. Особую осторожность следует проявлять в сезон дождей (май-октябрь), когда морские течения могут усиливаться, а видимость под водой — ухудшаться.

Вот что обязательно стоит взять с собой при посещении диких пляжей Паттайи:

Достаточный запас питьевой воды (минимум 2 литра на человека)

Солнцезащитный крем с высоким фактором защиты (SPF 50+)

Базовую аптечку с антисептиком, пластырями и средством от укусов насекомых

Еду, поскольку на большинстве диких пляжей нет ресторанов или кафе

Мешок для мусора — помните о принципе "не оставляй после себя ничего кроме следов на песке"

Наличные деньги, так как в отдаленных районах нет банкоматов

Полностью заряженный телефон и, желательно, портативный зарядный блок

Уважение к местной культуре и природе — не просто рекомендация, а необходимость. Если вы встретите местных жителей, особенно в рыбацких деревнях, помните, что вы гость на их территории. Простое приветствие "Савади кхап/ка" (для мужчин/женщин) с легким поклоном может открыть многие двери и сердца.

Сезонность также играет важную роль при планировании. Лучшее время для посещения диких пляжей Паттайи — с ноября по апрель, когда море спокойное, а видимость под водой достигает максимума. В период с мая по октябрь многие укромные бухты становятся небезопасными из-за сильных волн и течений.

И последнее, но не менее важное — всегда сообщайте кому-то о своих планах. Оставьте информацию о том, какие пляжи вы планируете посетить и когда собираетесь вернуться, у персонала отеля или доверенных людей. Дикая природа прекрасна, но непредсказуема, и такая предосторожность никогда не будет лишней. 🛡️

Исследуя дикие пляжи Паттайи, мы открываем не только новые живописные места, но и истинную душу Таиланда — ту, что существует за пределами туристических буклетов и Instagram-хроник. Эти уединенные убежища напоминают нам, что настоящие приключения всегда ждут тех, кто готов сойти с проторенных маршрутов. Возможно, эти места требуют больше усилий для их посещения, но именно это делает опыт более ценным. В мире, где всё больше территорий подвергается коммерциализации, эти дикие пляжи остаются последними оазисами настоящей свободы и уединения. Найдите свой собственный кусочек рая — он того стоит.

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